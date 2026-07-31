Claude Code para profissionais de marketing: um guia sem código para criar suas próprias ferramentas de marketing

Toda equipe de marketing tem fluxos de trabalho que são repetitivos demais para justificar uma tarde de trabalho de um estrategista, mas específicos demais para ferramentas prontas para uso. Um verificador de qualidade de páginas de destino. Um gerador de briefings de campanha. Um formatador de metadados. Um limpador de exportações do Google Ads. O tipo de coisa que você faz manualmente, monta em planilhas ou pede para a equipe de operações criar quando eles têm um sprint livre.

Essa é exatamente a promessa do Claude Code para os profissionais de marketing.

O Claude Code transforma tudo isso em ferramentas que pertencem a você. Você descreve o fluxo de trabalho, analisa o resultado e ajusta as instruções. O Claude Code escreve os scripts, as chamadas de API e o tratamento de erros. Um profissional de marketing documentou três implementações (produção de conteúdo, enriquecimento de leads e geração de relatórios), e o padrão foi o mesmo em todas elas: o ser humano define a lógica, o agente escreve o código.

No entanto, “sem código” não significa “sem pensar”. O Claude Code precisa de instruções precisas, exemplos claros, diretrizes e uma revisão humana minuciosa. Você precisa saber exatamente o que o fluxo de trabalho deve fazer, onde ele pode falhar, como é a entrada de dados e o que significa um resultado “bom”. E você precisa fornecer essas informações de forma explícita e detalhada ao Claude. Este guia aborda o que é o Claude Code, como ele ajuda os profissionais de marketing, quanto custa, como configurá-lo, como começar a usá-lo e como dar instruções eficazes a ele.

O que é o Claude Code?

via Claude

O Claude Code é a versão com capacidade de agente do Claude, desenvolvida pela Anthropic. Ele é executado localmente, seja em um terminal ou em um aplicativo para desktop, e tem acesso direto aos seus arquivos, aplicativos conectados e fluxos de trabalho com várias etapas.

Se você já usou o Claude em uma aba do navegador, pense no Claude Code como a mesma inteligência, mas com um alcance maior. Em vez de apenas responder em uma janela de bate-papo, ele pode abrir seus documentos, acessar o Google Drive, chamar outras ferramentas conectadas e, de fato, criar e editar arquivos no seu computador.

Por que os profissionais de marketing estão usando uma ferramenta de programação?

Os profissionais de marketing recorrem ao Claude Code porque ele cria fluxos de trabalho reutilizáveis que se integram a sistemas empresariais reais, como CRMs, bibliotecas de anúncios, exportações de análises e ferramentas de comunicação. Um chatbot comum não consegue acessar nenhum desses recursos.

Configure-o uma vez para extrair os números da campanha do mês passado e transformá-los em um relatório formatado, e ele não esquecerá como fazer isso na próxima vez que você solicitar.

A palavra “code” no nome confunde as pessoas e, sinceramente, é um nome um pouco impróprio nesse contexto. Você opera o Claude Code em inglês simples, da mesma forma que daria instruções a qualquer chatbot. O resultado é uma funcionalidade que você mesmo criou, e você pode executá-la novamente sempre que precisar.

Essa distinção — resultado único versus capacidade reutilizável — é o tema central deste guia. É também por isso que vale a pena ser preciso ao definir qual versão do Claude leva você a esse objetivo, já que nem todas as versões funcionam da mesma maneira.

Termos do Claude Code que os profissionais de marketing devem conhecer

O Claude Code vem com linguagem de programação, mas os conceitos principais são bastante simples:

Termo O que isso significa Exemplo de marketing CLAUDE. md Um arquivo de instruções do projeto que o Claude lê automaticamente Armazene seu público-alvo, regras da marca, mensagens aprovadas e lista de verificação para revisão Habilidade Um conjunto reutilizável de instruções, exemplos e arquivos de apoio Execute sempre o mesmo processo de atualização de conteúdo ou revisão da página de destino Comando de barra Um atalho que inicia uma ação salva a partir da linha de comando Digite /rsa para executar um fluxo de trabalho de criação de textos do Google Ads Agente ou subagente Um worker do Claude dedicado a uma parte de uma tarefa maior Faça com que um agente pesquise os concorrentes enquanto outro verifica as alegações Conector MCP Uma conexão que permite ao Claude utilizar ferramentas e dados externos Importe um briefing do Google Drive ou crie uma tarefa no ClickUp Gancho Uma ação automática acionada em um ponto definido no fluxo de trabalho Execute uma verificação de formato sempre que o Claude concluir a edição de um CSV

Claude Chat x Cowork x Claude Code: qual usar em cada caso?

Use o Claude Chat para ideias rápidas e criação de textos, o Claude Cowork para tarefas com várias etapas em seus aplicativos conectados e o Claude Code para criar habilidades e ferramentas reutilizáveis com acesso aprofundado a arquivos. Todos os três funcionam com os mesmos modelos subjacentes do Claude. O que muda entre eles é o alcance.

Para mostrar as diferenças:

Dimensão Claude Chat Claude Cowork Claude Code O que é A janela de bate-papo que você já conhece Um aplicativo baseado em agentes para trabalho de conhecimento Uma ferramenta de agentes que roda no seu computador, em um terminal, aplicativo de desktop ou na web (novidade) Ideal para Rascunhos rápidos, brainstorming, respostas pontuais Tarefas com várias etapas em aplicativos conectados Criação de habilidades, agentes e ferramentas reutilizáveis vinculadas aos seus arquivos Acesso a arquivos Permite uploads, mas oferece suporte a alguns conectores, como o Google Drive Sim, por meio de conectores Acesso direto a arquivos e pastas locais Agendamento Não Sim, de forma nativa Sim, por meio de tarefas agendadas na nuvem; as “Routines” na nuvem são explicitamente rotuladas como “pré-visualização de pesquisa” pela Anthropic. Fácil de usar, mesmo para quem não tem conhecimentos técnicos Mais alto Alto É um pouco mais complicado no início, mas fica rápido depois que estiver configurado

A verdade é que as fronteiras são difusas. Tecnicamente, todos os três podem acessar arquivos, executar tarefas com várias etapas e, agora, programar tarefas. A verdadeira diferença está no quanto você está disposto a configurar inicialmente em troca do nível de automação que poderá obter posteriormente.

Se você só escreve textos publicitários, o Chat é mais rápido, e você pode parar de ler por aqui. O restante deste guia é para aquele momento em que você se pega fazendo a mesma revisão ou pesquisa pela quinta vez e pensa: “Isso deveria ser uma ferramenta”.

O que profissionais de marketing sem conhecimentos técnicos estão criando com o Claude Code

Os projetos mais úteis do Claude Code não são geradores de conteúdo genéricos. Os profissionais de marketing estão transformando estruturas existentes, verificações de qualidade e tarefas repetitivas em pequenas ferramentas criadas com base na forma como já trabalham. Aqui estão alguns exemplos de como o Claude Code facilita a vida dos profissionais de marketing.

Um plug-in do Figma que insere textos em molduras de anúncios e um fluxo de trabalho para elaboração de anúncios no Google Ads

Austin Lau, profissional de marketing de crescimento na Anthropic, nunca havia escrito código antes do Claude Code. Ele criou os dois em uma semana:

Um plug-in do Figma que extrai textos de títulos de uma planilha do Google Sheets e os aplica em molduras de anúncios, criado em menos de uma hora, agora economiza cerca de 30 minutos por atualização em lote

Um fluxo de trabalho do /rsa que elabora textos para o Google Ads de acordo com as diretrizes de voz da marca e os exporta como um arquivo CSV pronto para upload, reduzindo o tempo de produção por anúncio de 30 minutos para 30 segundos

Um verificador de posicionamento de páginas iniciais que avalia com base em uma estrutura personalizada

Esta ferramenta avalia páginas iniciais B2B com base em uma estrutura de posicionamento específica: a seção principal responde a quem se destina e por que é diferente? Ela avalia a seção principal e a página inteira separadamente e, em seguida, sugere títulos reescritos. Emily Kramer, fundadora da MKT1, desenvolveu a ferramenta como uma “Claude Skill” conectada aos seus próprios modelos, testou-a em sites reais de empresas e realizou quatro rodadas de revisão para elevar a precisão de aproximadamente 60% para 90%.

Um sistema de conteúdo com onze habilidades que pesquisa, redige e aprimora publicações com base no desempenho anterior

Não foi criado de uma só vez. Esse sistema cresceu habilidade por habilidade, cada uma adicionada assim que uma lacuna real aparecia no fluxo de trabalho. Ele pesquisa tópicos, redige posts e os revisa com base no que realmente foi feito antes, tudo integrado por meio de uma memória compartilhada. Kieran Flanagan, vice-presidente sênior de Marketing da HubSpot, passou meses montando o sistema, o que se aproxima mais de como a maioria desses projetos realmente acontece.

Um fluxo de produção de blog que vai do briefing ao conteúdo pronto para o CMS em três horas

Esse fluxo de trabalho cuida de toda a produção do blog, do início ao fim: elabora o rascunho da postagem a partir de um briefing editorial, gera e insere imagens, redige metadados de SEO e cria links para conteúdos relacionados, tudo por meio de ferramentas conectadas via MCP. Rahul Lalia, fundador da agência RSL/A, composta por duas pessoas, criou esse fluxo para substituir um processo que levava um dia inteiro.

O que antes levava um dia inteiro (escrever, buscar imagens, preencher metadados, inserir no CMS) agora leva cerca de três horas, incluindo a própria revisão dele

Ele publicou 12 posts em dois dias, cada um com imagens personalizadas e metadados completos — um ritmo que, segundo ele, antes não era viável.

Ele é franco quanto aos limites. A ferramenta faz o que ele descreve, mas a estratégia, o relacionamento com os clientes e a capacidade de rejeitar uma ideia ruim continuam sendo inteiramente de sua responsabilidade.

Um painel de relatórios que interpreta os números, e não apenas os exibe

A maioria dos painéis mostra gráficos. Este aqui informa o que mudou, se isso é relevante e o que fazer a seguir. Seu principal recurso é a seção “Em resumo”, que apresenta:

O que melhorou e por que isso é importante

O que diminuiu e se vale a pena se preocupar com isso

Duas ou três recomendações baseadas em números reais

Victoria Boyd, uma estrategista de marketing independente sem experiência em programação, desenvolveu a ferramenta em algumas tardes.

O que essas criações têm em comum Cada um desses profissionais de marketing começou com uma tarefa específica: aplicar textos em layouts criativos, revisar uma página inicial de acordo com uma estrutura definida e criar um mecanismo de produção de blogs. Os exemplos mais convincentes sempre mantiveram uma pessoa no ponto em que o julgamento era essencial. Lau analisa cada anúncio antes de sua veiculação. Kramer verifica sua Skill em relação às avaliações que ela mesma já fez. Lalia analisa cada postagem antes de sua publicação. As criações mais avançadas mostram o verdadeiro limite: um profissional de marketing pode não precisar escrever código, mas a estratégia por trás da ferramenta, o bom gosto que a torna útil e as decisões que ela não consegue tomar ainda são inteiramente humanas. É aí que o Claude Code se mostra mais útil para profissionais de marketing sem conhecimentos técnicos. Basicamente, trata-se de transformar um processo que eles já compreendem profundamente em uma ferramenta que sua equipe de engenharia provavelmente não teria tido tempo de criar para eles.

Como começar a usar o Claude Code como profissional de marketing (sem código)

Você não precisa aprender programação nem passar uma tarde configurando ferramentas de desenvolvimento. O caminho mais fácil é pelo aplicativo de desktop do Claude, onde o Claude Code funciona diretamente com uma pasta no seu computador. O terminal ainda está disponível, caso você queira usá-lo, mas os profissionais de marketing podem ignorá-lo no início.

Veja aqui o caminho mais simples, desde uma pasta vazia até um fluxo de trabalho de marketing reutilizável:

Passo 1: Obtenha acesso ao Claude Code

O Claude Code vem incluído nos planos Claude Pro e Max e também está disponível nas contas Team, Enterprise e Claude Console. O plano gratuito do Claude não inclui o Claude Code.

Se você é um profissional de marketing que trabalha sozinho, a versão Pro geralmente é suficiente para testar fluxos de trabalho básicos. Usos mais intensivos, como analisar grandes pastas de pesquisa ou executar várias tarefas ao mesmo tempo, podem exigir um limite de uso maior.

Passo 2: Instale o aplicativo do Claude para desktop

Baixe o Claude para macOS ou Windows, faça login e abra o Claude Code dentro do aplicativo. A Anthropic agora executa o Chat, o Cowork e o Claude Code por meio do mesmo aplicativo para desktop, portanto, não é necessário instalar cada um separadamente.

Essa é a abordagem sem código. Ou seja, sem Node.js, terminal ou comandos de instalação. Você pode adicionar a versão de linha de comando mais tarde, se quiser. A Anthropic recomenda seu instalador nativo, com comandos de configuração separados para macOS, Linux, Windows PowerShell e Prompt de Comando do Windows.

Etapa 3: Crie uma pasta para o projeto

O Claude Code funciona melhor quando todos os arquivos vinculados a um projeto estão organizados em uma única pasta bem organizada.

Digamos que você esteja lançando um produto. Crie uma pasta chamada “Campanha de lançamento do produto” e coloque nela:

O briefing da campanha

Diretrizes editoriais e de marca

Pesquisa com clientes

Notas sobre o produto

Campanhas anteriores

Páginas da concorrência

Exportações de desempenho

Rascunho do texto

Em seguida, abra essa pasta no Claude Code. Isso é importante porque define a área de trabalho do Claude. O Claude pode ler, criar e editar arquivos dentro dessa pasta, mas não pode acessar livremente arquivos em outros locais do seu computador sem permissão adicional.

Não comece entregando toda a sua pasta “Documentos” ao Claude. Um espaço de trabalho menor é mais fácil de acompanhar e reduz as chances de que o arquivo errado seja editado.

Passo 4: Peça ao Claude para examinar a pasta antes de criar qualquer coisa

Sua primeira orientação deve se concentrar na compreensão do material antes que qualquer coisa seja produzida.

Experimente o seguinte:

Leia os arquivos nesta pasta. Explique o que cada arquivo contém, identifique quaisquer informações conflitantes e me diga qual contexto está faltando. Não crie nem edite nada ainda.

O Claude Code lê os arquivos reais na pasta, em vez de depender apenas do que é colado em um chat. Você também pode usar o modo Plan, que permite que o Claude analise o projeto e proponha uma abordagem sem mexer nos arquivos de origem.

via Marvin Swift

Analise o resumo com atenção. Corrija nomes de produtos, públicos-alvo, afirmações, datas e regras da marca antes de prosseguir.

Etapa 5: Forneça instruções de uso específicas para a pasta

Assim que o Claude entender o material, peça a ele para criar um arquivo CLAUDE.md.

Este é um arquivo de instruções em texto simples que o Claude lê no início de todas as sessões futuras. Ele contém o contexto que, de outra forma, você teria que repetir todas as vezes. A Anthropic recomenda usá-lo para regras persistentes de projetos e fluxos de trabalho comuns.

Para um projeto de marketing, isso pode incluir:

Qual é o público-alvo?

O que o produto faz

Quais afirmações exigem uma fonte?

Quais palavras ou frases devem ser evitadas

O tom preferido e o nível de leitura

Como os rascunhos devem ser estruturados

Onde os arquivos finalizados devem ser salvos

O que o Claude deve verificar antes de marcar o trabalho como concluído

Você não precisa escrever isso sozinho. Basta dizer ao Claude:

Crie um arquivo CLAUDE.md conciso para este projeto. Baseie-o apenas nos arquivos que você revisou e nas correções que eu lhe passei. Inclua nosso público-alvo, tom de voz, afirmações aprovadas, regras de formatação e uma lista de verificação para revisar cada rascunho.

Leia o arquivo finalizado e remova tudo o que o Claude tiver inferido sem evidências. Essas instruções orientam o Claude, mas não garantem conformidade perfeita; portanto, mantenha-as específicas e sem contradições.

Passo 6: Comece com uma tarefa específica e que possa ser avaliada

Não peça ao Claude para “conduzir a campanha de marketing”. Atribua a ele uma tarefa com uma entrada, um resultado e um ponto de parada bem definidos.

Por exemplo:

“Usando o briefing da campanha, a pesquisa com clientes e o guia da marca, crie três esboços de páginas de destino. Salve cada esboço como um arquivo Markdown separado. Adicione uma nota de fonte ao lado de cada afirmação sobre o produto. Não escreva a página completa ainda.” Ou: “Compare as cinco páginas dos concorrentes nesta pasta. Crie uma tabela mostrando o posicionamento, o público-alvo, os argumentos de venda, as chamadas à ação e as lacunas que poderíamos abordar. Separe as observações diretas de sua interpretação.”

Etapa 7: Transforme um processo bem-sucedido em uma habilidade

Depois de repetir o mesmo fluxo de trabalho algumas vezes, organize-o como uma habilidade do Claude Code.

via Claude.ai

Uma skill armazena instruções, material de referência e etapas para uma tarefa repetível, para que você possa executar esse processo novamente sem precisar recriar o prompt do zero. As skills podem permanecer privadas para você, ser compartilhadas dentro de um projeto ou disponibilizadas para toda a equipe.

Uma habilidade de atualização de conteúdo, por exemplo, poderia instruir o Claude a:

Leia o artigo atual Confira as fontes indicadas nos links e sinalize alegações sem fundamento Compare o artigo com os resultados de pesquisa atuais Identifique seções desatualizadas Sugira alterações antes de mexer no rascunho Salve a revisão aprovada como um novo arquivo Elabore um registro de alterações

Você pode criar isso em inglês simples:

Transforme o processo que acabamos de seguir em uma skill reutilizável chamada “atualização de conteúdo”. Inclua as regras de verificação de fontes e os pontos de aprovação que usamos. Mostre-me a skill antes de salvá-la.

Crie o fluxo de trabalho manualmente primeiro. Se pular essa etapa, você corre o risco de automatizar um processo que ainda apresenta lacunas.

Crie o fluxo de trabalho manualmente primeiro. Se pular essa etapa, você corre o risco de automatizar um processo que ainda apresenta lacunas.

Passo 8: Adicione conectores somente quando a cópia de dados se tornar trabalhosa

O Claude Code pode se conectar a ferramentas externas por meio do Model Context Protocol, ou MCP. Essas conexões permitem que ele leia ou atue em serviços compatíveis, em vez de ficar esperando que você cole informações na pasta.

Para profissionais de marketing, isso pode significar conectar o Google Drive, o Slack, o Notion, um gerenciador de projetos ou um sistema de análise de dados.

No entanto, os conectores não são necessários para o seu primeiro fluxo de trabalho. Adicione um assim que perceber que está exportando ou copiando repetidamente as mesmas informações. Cada conexão amplia o alcance do Claude; portanto, verifique suas permissões e limite-as às contas, pastas ou espaços de trabalho que a tarefa realmente precisa.

Passo 9: Ajuste o fluxo de trabalho, não apenas o resultado mais recente

É provável que seu primeiro resultado precise de correções. Quando isso acontecer, não se limite a corrigir o documento. Atualize as instruções do projeto ou a skill que o gerou.

Por exemplo:

Você descreveu os usuários da versão de teste como clientes. Atualize o arquivo CLAUDE.md para que esses grupos permaneçam separados em todas as tarefas futuras. Ou: O relatório misturou fatos de fontes diversas com recomendações. Atualize a habilidade para que observações, evidências e recomendações sempre apareçam em seções separadas.

Depois de algumas iterações, você estará criando um processo funcional que já sabe onde está seu material de origem, quais padrões seguir e em que pontos ele precisa parar e aguardar sua intervenção.

Leia também: Habilidades do Claude para marketing

Resumo rápido: A IA pode aumentar seu ROI de várias maneiras. Quer assistir? Veja abaixo:

Quanto custa o Claude Code e o que você realmente precisa

O Claude Code não oferece uma assinatura separada para usuários individuais. Ele vem incluído nos planos pagos do Claude, enquanto o plano gratuito não oferece acesso algum a ele.

Para a maioria dos profissionais de marketing, o Claude Pro, por US$ 20 por mês, é o ponto de partida ideal. Com ele, você tem acesso ao Claude Code, aos chats regulares do Claude e a capacidade suficiente para testar fluxos de trabalho reais, como análises de pesquisa, atualizações de conteúdo, planejamento de campanhas e habilidades reutilizáveis.

Você não precisa de:

Uma chave de API da Anthropic

Uma licença separada do Claude Code

Node.js ou outras ferramentas de desenvolvimento

Conectores ou plug-ins pagos

Um plano Max desde o primeiro dia

Quando a versão Pro é suficiente

A versão Pro deve abranger tarefas específicas: revisar pesquisas, verificar textos em relação ao guia de marca, comparar páginas da concorrência ou atualizar um artigo a partir de arquivos de origem.

O uso depende do tamanho do arquivo e da complexidade da tarefa. Uma pasta grande de pesquisa consumirá mais capacidade do que a edição de uma única página de destino, mas a versão Pro ainda é o ponto de partida mais sensato em ambos os casos.

Quando vale a pena usar o Max

O Claude Max custa US$ 100 ou US$ 200 por mês, dependendo do plano de uso.

Considere essa opção quando o Claude Code já tiver se tornado parte do seu trabalho diário e os limites da versão Pro começarem a atrapalhar regularmente os projetos em andamento. Uma tarefa excepcionalmente grande, por si só, não é um bom motivo para fazer o upgrade.

Vale a saber: A Anthropic agora permite que você ative o “uso extra” assim que atingir o limite do seu plano, cobrado pelas tarifas padrão da API com um teto de gastos definido por você, em vez de simplesmente interromper o serviço. Isso pode cobrir semanas ocasionalmente mais intensas sem forçar um upgrade completo.

Você precisa de créditos de API?

Não logo no início.

Quando você faz login com uma conta Pro ou Max, o Claude Code utiliza a cota desse plano. O faturamento da API é feito separadamente e se adapta melhor a fluxos de trabalho automatizados ou de alto volume do que ao uso diário em marketing.

Para a maioria dos profissionais de marketing, a configuração inicial ideal é a seguinte:

Claude Pro por US$ 20 por mês

O aplicativo gratuito para desktop

Sem chave de API

Sem conectores no início

Controles de aprovação integrados ativados

Teste dois ou três fluxos de trabalho reais antes de pagar por qualquer outro recurso.

Como usar o Claude Code: uma lista de verificação para profissionais de marketing

Um prompt eficaz do Claude Code deve incluir seis elementos:

A tarefa Os arquivos ou ferramentas a serem usados As regras a serem seguidas Resultado esperado As verificações a serem realizadas O ponto em que o Claude deve parar para aprovação

O Claude Code entende inglês coloquial, mas instruções vagas ainda geram resultados vagos.

Prompt fraco Prompt eficaz Analise a página de destino e aprimore-a. Leia os arquivos launch-brief.md, customer-research.md, brand-guide.md e landing-page-v1.md. Analise a página de destino quanto à clareza da mensagem, alegações sem fundamento e conflitos com o guia da marca. Salve suas conclusões no arquivo landing-page-review.md. Para cada problema, inclua o texto original, o motivo pelo qual pode ser um problema, a fonte de referência e uma sugestão de revisão. Separe os erros factuais das sugestões editoriais. Não edite a página de destino ainda.

A segunda versão funciona porque o Claude sabe o que ler, avaliar, criar e onde parar. Para replicar o processo, veja o que você precisa fazer:

1. Defina o que significa “bom”

Instruções abertas como “torne isso mais forte” ou “mantenha a identidade da marca” não dão ao Claude nada para avaliar. Forneça padrões que ele possa verificar.

Exemplo: Mantenha o e-mail entre 120 e 160 palavras. Comece abordando o problema do cliente, use parágrafos curtos, evite afirmações sem fundamento e termine com uma chamada à ação clara. Siga o modelo dos exemplos aprovados na pasta de exemplos.

Exemplos costumam funcionar melhor do que longas explicações. Forneça ao Claude duas ou três amostras aprovadas, caso você as tenha.

2. Apresente ao Claude os casos de falha

Diga ao Claude como é o que está errado, não apenas como é o que está certo. Identificar as formas específicas pelas quais uma tarefa dá errado é mais eficaz do que qualquer quantidade de instruções positivas.

Exemplo: Sinalize qualquer frase que mencione uma métrica sem uma fonte indicada. Sinalize qualquer afirmação sobre preços da concorrência. Se o briefing e a pesquisa com o cliente se contradizerem, pare e me pergunte, em vez de escolher uma das opções.

Sempre que uma tarefa te surpreender, acrescente essa surpresa à lista.

3. Especifique o resultado

Indique o nome do arquivo, o formato, a estrutura e o local de salvamento.

Exemplo: Salve as conclusões como “análise da concorrência.csv” na pasta “outputs”. Use estas colunas: empresa, público-alvo, argumento principal, pontos de comprovação, CTA, ponto fraco e URL da fonte. Além disso, não sobrescreva um arquivo já existente.

4. Faça uma verificação final

Diga ao Claude o que verificar antes que ele termine:

Exemplo: Confirme se cada afirmação tem uma fonte, se nenhum número foi alterado, se todas as seções obrigatórias estão presentes e se o arquivo segue as regras do CLAUDE.md.

Em seguida, adicione pontos de aprovação para ações que você não deseja que ele execute sozinho: “Proponha as alterações, mas não as aplique. Interrompa o processo antes de enviar, publicar, excluir ou atualizar qualquer registro ativo.”

Um modelo simples de prompt

Objetivo: O que o Claude deve realizar?

Uso: Quais arquivos, pastas ou ferramentas ele deve analisar?

Acompanhe: Quais regras, definições e restrições são importantes?

Produzir: O que ele deve criar e onde deve salvar?

Verificar: O que deve ser verificado antes de concluir?

Pare antes de: Quais ações exigem aprovação?

Quando o Claude Code não é a ferramenta certa para um profissional de marketing

Evite usar o Claude Code quando o trabalho for pontual, quando você precisar criar um produto pronto para uso pelo cliente ou quando o retorno não vier da repetição da tarefa. O Claude Code compensa seu custo de implantação por meio da reutilização. Se não houver reutilização, não haverá retorno.

Algumas situações em que isso se aplica:

Tarefa pontual: Você precisa que uma única página de destino seja revisada uma vez, sem planos de repetir essa revisão. O tempo de configuração de uma skill só compensa com a repetição; portanto, para uma solicitação única, o Claude Chat fornece a mesma resposta em uma fração do tempo

Entrega voltada para o cliente ou para a diretoria: Você precisa de algo suficientemente bem acabado para entregar hoje mesmo. Os resultados do Claude Code ficam em arquivos e terminais, e alguém ainda precisa transformá-los em um formato pronto para apresentação. Crie a versão finalizada em outro lugar ou deixe que o Chat elabore o rascunho do texto e o insira na sua ferramenta de design

Não tem tempo para investir inicialmente: Você está sobrecarregado esta semana e só precisa de resultados rápidos. A primeira sessão do Claude Code exige configuração, permissões, conectores e organização de arquivos, e esse tempo não desaparece só porque você está ocupado. Espere por uma semana em que tenha um pouco de folga ou, enquanto isso, passe a tarefa para o Chat.

Transferência de tarefas entre a equipe sem um fluxo de trabalho compartilhado: você quer que um colega de equipe continue exatamente de onde você parou. As habilidades não são sincronizadas automaticamente entre o Chat, o Cowork e o Code; portanto, um fluxo de trabalho que você criou não aparece automaticamente na configuração de outra pessoa. Você precisará exportar e compartilhar o arquivo diretamente e orientá-la passo a passo sobre como usá-lo.

Automação totalmente autônoma desde o primeiro dia: você quer configurar algo uma vez e nunca mais precisar se preocupar com isso. O Claude Code já pode ser executado de acordo com uma programação, mas novos fluxos de trabalho ainda se beneficiam de algumas execuções supervisionadas antes que você confie neles para funcionarem de forma autônoma. Uma ferramenta dedicada de automação sem código levará você à automação totalmente autônoma mais rapidamente, pelo menos para a primeira versão

O Claude Code valoriza a profundidade e a repetição. É exatamente isso que o torna a escolha errada para qualquer coisa que você precise apenas uma vez. Se sua necessidade for “escreva cinco linhas de assunto para mim”, abra o Claude Chat ou procure uma opção específica no guia da ClickUp sobre ferramentas de criação de conteúdo com IA. Se sua necessidade for “crie um sistema que eu possa executar toda semana sem precisar mexer nele novamente”, vale a pena dedicar tempo à configuração do Claude Code. A maioria dos profissionais de marketing se encaixa em algum ponto intermediário, e é para esse público que este guia foi elaborado.

Os quatro tipos de falhas do Claude Code que ocorrem repetidamente no marketing

Ele inventa números que parecem razoáveis. Peça um resumo de desempenho e o Claude pode preencher uma lacuna com um número plausível, em vez de sinalizar que os dados estão faltando. Um aumento de 12% passa a ser de 14%. A solução é adicionar uma regra explícita no seu arquivo CLAUDE.md: “todas as métricas devem citar o arquivo e a linha de onde vieram, e qualquer número sem fonte será marcado como NÃO VERIFICADO, em vez de ser considerado uma estimativa”. Em seguida, verifique aleatoriamente três números comparando-os com a exportação bruta antes de qualquer coisa ser enviada.

Ele edita o arquivo errado. Indique ao Claude uma pasta com cinco rascunhos e peça para ele “atualizar o texto da página de destino”, e ele pode, com toda a confiança, escolher o rascunho errado. Use o modo Plan para que ele informe quais arquivos pretende alterar antes de fazê-lo, mantenha sua pasta de trabalho pequena e crie versões dos seus arquivos de origem para que uma sobrescrita seja recuperável.

Ele funciona com material desatualizado. O Claude lê o que está na pasta. Se o guia da sua marca tiver oito meses ou se o briefing tiver sido substituído no Slack, o Claude seguirá a versão desatualizada com total confiança e sem nenhum aviso. Antes de qualquer tarefa de alto risco, peça para ele listar todos os arquivos que está usando e a data da última modificação de cada um. Em seguida, confirme se essas são as versões atuais.

Isso consome recursos em contextos excessivamente volumosos. Uma pasta cheia de cinquenta arquivos faz com que o Claude releia muito material irrelevante a cada tarefa, o que esgota a capacidade do seu plano e dilui o resultado. Se uma tarefa precisar apenas do briefing, do guia de marca e de um rascunho, coloque esses três itens em uma subpasta e indique essa localização ao Claude.

O padrão comum aos quatro: o Claude Code é confiável na execução, mas não é confiável para reconhecer o que não sabe. Incorpore a verificação à habilidade, não à sua memória, e nunca deixe nada passar sem uma revisão humana.

Para onde vai o Claude Code depois que você o cria?

Após a criação, o Claude Code funciona melhor dentro de uma plataforma de gerenciamento de tarefas, como o ClickUp. Em termos simples, uma skill finalizada gera arquivos. Mas ela não atribui tarefas, não define prazos nem avisa a ninguém que o rascunho está pronto. Isso se torna um problema quando seu fluxo de trabalho envolve mais de uma pessoa, pois um arquivo CSV guardado em uma pasta não é uma tarefa atribuída a ninguém.

Veja o fluxo de trabalho /rsa do Lau, mencionado anteriormente. Ele gera um arquivo CSV com variantes de anúncios. Alguém ainda precisa abri-lo, dividir cada linha em itens individuais e atribuí-los manualmente. Insira essa mesma saída em uma tarefa do ClickUp, e cada variante de anúncio se tornará um item com um responsável, uma data de vencimento e um status, junto com o restante da campanha.

Atribua, revise e gerencie tarefas com o ClickUp Tasks

Essa é a mudança: o Claude Code cuida da produção. O ClickUp cuida da prestação de contas.

Regras que captam o que uma skill não consegue concluir

Nem toda transferência de tarefa precisa de alguém acompanhando. As automações do ClickUp funcionam com gatilhos e ações: quando um status muda, quando um prazo vence, quando uma tarefa é criada, uma automação pode postar um comentário, notificar alguém ou avançar a tarefa, tudo isso sem que ninguém precise abri-la.

Automatize fluxos de trabalho complexos com o ClickUp Automations

Combine isso com uma skill do Claude Code, e a transferência fecha o ciclo sozinha. Uma skill insere um rascunho finalizado em uma tarefa. Uma automação define o status como “Precisa de revisão” e avisa o editor no momento em que a tarefa é criada. A skill ainda faz a redação, mas o encaminhamento, que antes dependia de alguém se lembrar de verificar uma pasta, acontece sozinho.

A ponte que torna isso automático

Nada disso acontece por si só, a menos que o Claude Code e o ClickUp possam se comunicar entre si. O servidor MCP do ClickUp é a conexão oficial hospedada que torna isso possível, criada para funcionar com assistentes de IA, incluindo o Claude.

Uma vez conectado, o Claude Code pode ler e gravar diretamente no seu espaço de trabalho do ClickUp: criando tarefas, atualizando documentos, obtendo o status de uma lista, tudo sem precisar copiar nada manualmente. A habilidade que você cria no Claude Code e o espaço de trabalho em que sua equipe opera deixam de ser dois sistemas que você precisa manter sincronizados manualmente.

Ideal para: Profissionais de marketing cujas habilidades com o Claude Code geram trabalhos que levam outras pessoas a agir, como rascunhos que precisam de aprovação, relatórios que desencadeiam decisões ou entregas em lote com transferências entre equipes e prazos. Pule esta seção se: você for a única pessoa que vê o resultado e nada do que você cria precise de revisão, cronograma ou registro de status.

Vale a pena saber: o Claude Code e o ClickUp cobrem diferentes aspectos do trabalho e funcionam melhor juntos. O Claude Code é o ambiente de trabalho onde você desenvolve a capacidade e aprimora um arquivo de habilidades localmente. O ClickUp é onde o trabalho resultante é atribuído, acompanhado e avaliado por uma equipe multifuncional. As equipes ficam frustradas quando pedem que uma faça o trabalho da outra.

Comece a desenvolver seu “cérebro de marketing”

Os profissionais de marketing que estão tirando o máximo proveito do Claude Code são aqueles que começaram a transformar seu próprio julgamento em habilidades que se somam. Conhecimento técnico tem pouco a ver com isso.

Comece com um processo de revisão que você já realiza, transforme-o em uma habilidade e ajuste-o com base no trabalho real até que ele conquiste seu espaço. Em seguida, conecte o que você criar ao local onde sua equipe realmente executa as tarefas, para que o resultado impulsione o trabalho em vez de ficar parado em uma pasta. Comece a usar o ClickUp gratuitamente e dê à sua criatividade de marketing um lugar para se manifestar.

Perguntas frequentes sobre o Claude Code para profissionais de marketing

É preciso saber programar para usar o Claude Code?

Não. Você opera o Claude Code em inglês coloquial, e a abordagem sem código é totalmente feita pelo aplicativo de desktop do Claude, sem terminal, Node.js ou comandos de instalação. Por exemplo, Austin Lau, profissional de marketing de crescimento na Anthropic, nunca havia escrito código antes de criar um plug-in para o Figma e um fluxo de trabalho do Google Ads em uma semana. O “code” no nome remete às origens de engenharia da ferramenta. A habilidade que ela realmente exige é conhecer seu próprio fluxo de trabalho bem o suficiente para descrevê-lo com precisão.

Claude Code x ChatGPT para marketing: qual é o melhor?

Isso depende se você deseja um resultado final ou uma ferramenta reutilizável. A vantagem do Claude Code é a criação de habilidades vinculadas a arquivos que rodam no seu computador e lembram o contexto do projeto entre as sessões por meio de um arquivo CLAUDE.md. O ChatGPT é mais rápido para a elaboração de rascunhos conversacionais e possui seus próprios recursos de agente e conector. A maioria dos profissionais de marketing que usa ambos escolhe a ferramenta adequada para cada tarefa, em vez de padronizar o uso de apenas uma; portanto, a questão relevante é qual se adapta melhor ao fluxo de trabalho específico.

Em que o Claude Code difere do Zapier ou do Make?

O Zapier e o Make conectam aplicativos existentes por meio de gatilhos e ações pré-configurados e, uma vez configurados, funcionam na nuvem sem supervisão. O Claude Code cria ferramentas personalizadas com base em seus próprios arquivos e critérios, abrangendo tarefas para as quais não existe nenhum conector pré-configurado: avaliar uma página inicial em relação à sua estrutura de posicionamento ou revisar textos de acordo com o guia da marca. Para transferências diretas entre aplicativos, uma plataforma de automação dedicada leva você à automação total mais rapidamente. Muitos profissionais de marketing utilizam ambas as opções.

É seguro conceder ao Claude Code acesso aos arquivos da empresa e aos dados da marca?

Sim, desde que você defina o escopo de forma deliberada. O Claude Code apenas lê e edita arquivos na pasta que você abre e não pode acessar arquivos em outros locais do seu computador sem permissões adicionais. Use o modo “Plano” para que o Claude sugira uma abordagem antes de alterar os arquivos de origem e mantenha os controles de aprovação integrados ativados. Cada conector MCP amplia esse alcance; portanto, limite cada um deles às contas, pastas ou espaços de trabalho necessários para a tarefa.

O Claude Code pode executar fluxos de trabalho de marketing de acordo com uma programação?

Sim. O Claude Code oferece suporte a tarefas agendadas na nuvem, e o Claude Cowork executa tarefas recorrentes nativamente nos planos pagos Pro, Max, Team e Enterprise. A questão prática é que as habilidades não são sincronizadas automaticamente entre o Chat, o Cowork e o Code; portanto, um fluxo de trabalho criado em um deles precisa ser exportado para ser executado em outro. Faça algumas execuções supervisionadas de qualquer novo fluxo de trabalho antes de deixá-lo rodar de forma autônoma.

O Claude Code substituirá as agências de marketing ou as funções operacionais?

Não. O Claude Code reduz o tempo de execução em tarefas de produção repetitivas, mas a camada de julgamento crítico deve sempre permanecer sob a liderança humana. Por exemplo, um avaliador de páginas iniciais pode pontuar uma página com base em uma estrutura de posicionamento, mas alguém precisou definir essa estrutura e decidir que ela era a correta.

O que muda quando você usa o Claude Code como profissional de marketing é a relação entre produção e número de funcionários. Agências e equipes operacionais que tratam o Claude Code como uma forma de ampliar o trabalho no qual já são bons vão se destacar, desde que sempre tenham uma pessoa com bom gosto revisando as entradas do sistema e o produto final.