Os melhores modelos de gerenciamento de projetos empresariais para ajudar sua empresa

A criação de sua empresa pode parecer uma tarefa assustadora.

Há muito o que fazer, precisa ser feito agora e tem que ser perfeito.

Nossa equipe da ClickUp passou inúmeras horas descobrindo os principais componentes necessários para administrar sua empresa.

Para que sua empresa comece com o pé direito, dê uma olhada em nossos modelos que o ajudarão a administrar qualquer equipe em qualquer setor!

Essas são as soluções perfeitas para gerenciar uma ampla gama de tamanhos de negócios, desde uma equipe de um homem só até uma empresa, nossa plataforma é a ideal.

Aqui estão alguns de nossos modelos favoritos que colocarão sua empresa em funcionamento em pouco tempo:

Os blocos de construção de um negócio começam aqui. De onde vem seu dinheiro e para quem ele está indo? Mantenha o controle com nossos modelos de Contas a Receber e a Pagar!

Você tem um processo de contratação bem definido? Ótimo, porque o ClickUp permite que você o defina facilmente com nosso modelo Hiring / Recruitment.

Não perca tempo recriando o processo toda vez que tiver um novo funcionário. O treinamento pode ser rápido e eficiente com nosso modeloEmployee Onboarding.

Quem é seu público-alvo? Quais canais você usará para atingir esse público? Como exatamente você usará esses canais? Nosso modelo Marketing de mídia social o ajudará a responder a essas perguntas. Se estiver com dificuldades para decidir qual é a melhor página de destino e qual delas funciona melhor, por que tentar apenas uma? Experimente nosso modelo A/B Testing para ajudá-lo a descobrir exatamente qual é a melhor aparência.

Você despertou o interesse das pessoas com um ótimo marketing e uma equipe sólida, agora, como você vai fechar o negócio? Gerencie uma equipe de vendas incrível com nosso modelo Equipe de vendas.

Bônus: Software de gerenciamento de processos de negócios

Você conquistou alguns clientes fiéis, agora eles precisam saber que você tem uma base sólida. Quem está cuidando deles? Faça com que eles saibam que você se importa, desenvolvendo um processo de atendimento ao cliente impecável com nosso modelo de "gerenciamento de atendimento ao cliente"!

Todas as equipes estão no lugar, agora é hora de expandir. Que melhor maneira de garantir o crescimento orgânico e gerenciável da empresa do que com o nosso modelo Business Growth?

Não há motivo para se preocupar durante todo esse processo. Nós temos tudo o que você precisa! Visite o ClickUp.com e descubra o que mais podemos fazer por você!