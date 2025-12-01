As 12 melhores ferramentas sem código para gerentes de produto em 2026

No mundo acelerado da gestão de produtos de hoje, ter as ferramentas certas à sua disposição pode fazer toda a diferença na sua capacidade de criar e entregar produtos excepcionais.

As ferramentas sem código surgiram como uma revolução, capacitando os gerentes de produto a otimizar seus fluxos de trabalho, aprimorar a colaboração e dar vida às suas ideias sem a necessidade de amplo conhecimento técnico.

Nesta publicação, vamos explorar as melhores ferramentas sem código para gerentes de produto, analisando seus principais recursos, benefícios e limitações, além de discutir como escolher a solução perfeita para suas necessidades específicas! 🚀

Você está tentando conciliar planos de desenvolvimento de produtos, feedback dos clientes, colaboração em equipe e definição de prioridades, tudo isso enquanto busca oferecer a melhor experiência do usuário para o seu produto?

Liderar uma equipe de gerenciamento de produtos de sucesso não é tarefa fácil.

Com o cenário tecnológico em constante evolução, os gerentes de produto precisam se manter atualizados com as últimas tendências e ferramentas, sem perder de vista o usuário final.

O grande volume de tarefas e responsabilidades pode ser esmagador e impedir até mesmo os gerentes de produto mais experientes, com excelentes habilidades de gerenciamento de produto, de atingir suas metas com eficiência.

E sejamos realistas: você não consegue fazer tudo manualmente, por mais qualificada que seja sua equipe. É por isso que você precisa das melhores ferramentas sem código em seu arsenal.

COMPREENDENDO AS FERRAMENTAS SEM CÓDIGO VS. FERRAMENTAS DE BAIXO CÓDIGO O Microsoft Power Apps é um exemplo de plataforma de desenvolvimento de baixo código que oferece suporte ao desenvolvimento rápido de aplicativos. Ferramentas de baixo código como o Power Apps podem ser usadas por pessoas sem conhecimento de programação. No entanto, o problema é que você ainda precisará de um desenvolvedor para finalizar o projeto em algum momento.

A adoção de ferramentas sem código pode ser um divisor de águas para os gerentes de produto, transformando a maneira como eles abordam suas tarefas diárias e objetivos de longo prazo. Aqui estão alguns dos principais benefícios que as ferramentas sem código oferecem aos gerentes de produto:

1. Desenvolvimento acelerado

As ferramentas sem código capacitam os gerentes de produto a lançar protótipos, iterar rapidamente e lançar produtos com mais agilidade — processo ainda mais acelerado com modelos de lançamento de produto, sem depender de recursos de desenvolvimento. Isso reduz significativamente o tempo de lançamento no mercado e ajuda a acompanhar as necessidades dos clientes, que estão em constante mudança.

2. Colaboração aprimorada

As plataformas sem código promovem uma melhor comunicação e colaboração entre equipes multifuncionais. Ao eliminar as barreiras entre as partes interessadas técnicas e não técnicas, essas ferramentas garantem que todos estejam em sintonia, resultando em um processo de desenvolvimento de produto mais coeso.

3. Criatividade potenciada

Com ferramentas sem código, os gerentes de produto podem experimentar novas ideias e conceitos sem se preocupar com restrições técnicas. Essa liberdade estimula a inovação e ajuda os gerentes de produto a oferecer experiências excepcionais aos usuários.

4. Eficiência de custos

Ao minimizar a necessidade de programação e desenvolvimento extensivos, as ferramentas sem código podem reduzir significativamente o custo total do desenvolvimento de produtos, permitindo que os gerentes de produto aloquem recursos de forma mais eficaz.

5. Escalabilidade e flexibilidade

As plataformas sem código oferecem aos gerentes de produto a capacidade de escalar suas aplicações e fazer alterações rapidamente e com facilidade. Essa flexibilidade garante que os produtos possam se adaptar às demandas do mercado e aos requisitos dos usuários em constante evolução.

Incorporar ferramentas sem código ao seu conjunto de ferramentas de gerenciamento de produtos pode melhorar drasticamente a eficiência, a comunicação e a inovação, levando, em última instância, a produtos melhores e clientes mais satisfeitos.

Não perca a oportunidade de levar sua gestão de produtos a um novo patamar com essas ferramentas poderosas!

Bônus: Ferramentas de programação com IA

O que torna uma ferramenta sem código boa para gerentes de produto?

Escolher a ferramenta sem código certa é essencial para maximizar os benefícios que elas oferecem aos gerentes de produto. Mas, com tantas opções disponíveis, é fundamental saber quais fatores fazem uma ferramenta sem código se destacar das demais.

Aqui estão alguns aspectos importantes a serem considerados ao avaliar ferramentas sem código para gerentes de produto:

✅ Interface intuitiva

✅ Funcionalidade abrangente

✅ Integrações perfeitas

✅ Personalização e extensibilidade

✅ Segurança e conformidade robustas

✅ Comunidade ativa e suporte

Tendo esses fatores em mente, você poderá escolher com confiança uma ferramenta sem código que capacitará você e sua equipe de gerenciamento de produtos a alcançar melhores resultados de forma mais rápida e eficiente. ⚡️

Vamos conhecer as principais ferramentas sem código para gerentes de produto que ajudarão você a otimizar seu fluxo de trabalho, tomar decisões informadas e levar seu produto a novos patamares. 📈

A melhor ferramenta sem código para gerenciamento de projetos, colaboração em equipe e produtividade

Programe vários projetos, gerencie dependências e priorize tudo em seu cronograma de projeto personalizado com a visualização do Gráfico de Gantt

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa, criada para melhorar a colaboração e a produtividade da equipe, oferecendo recursos avançados para reunir todo o trabalho da sua equipe em um único local centralizado.

O que torna o ClickUp uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos atualmente é sua plataforma totalmente personalizável, intuitiva e sem código. Isso significa que equipes de todos os tamanhos, incluindo empreendedores individuais, pequenas empresas, grandes corporações e tudo mais, podem configurar o ClickUp para se adequar ao seu fluxo de trabalho e preferências exclusivos e ajustá-lo à medida que sua empresa cresce — sem necessidade de habilidades técnicas ou de programação. 👏

Para gerentes de produto e equipes, o ClickUp pode ajudá-los com o seguinte:

Planejamento estratégico : crie uma representação visual do seu plano, mapeie ideias e conecte-as a fluxos de trabalho e tarefas com : crie uma representação visual do seu plano, mapeie ideias e conecte-as a fluxos de trabalho e tarefas com o ClickUp Whiteboards

Roteiros e gerenciamento de produtos : crie roteiros claros para sua equipe com as visualizações Mind Maps, Linha do tempo, Gráfico de Gantt, Lista ou Tabela : crie roteiros claros para sua equipe com as visualizações Mind Maps, Linha do tempo, Gráfico de Gantt, Lista ou Tabela

Metas : Alinhe objetivos e metas e mantenha-se no caminho certo com o ClickUp Goals

Colaboração em equipe : troque feedback, receba atualizações em tempo real e mantenha-se informado com a visualização de chat, comentários e muito mais

Rastreamento de bugs e problemas : Organize feedbacks e prioridades e : Organize feedbacks e prioridades e simplifique o rastreamento de bugs e problemas

Fluxos de trabalho e automação : crie : crie fluxos de trabalho claros e ágeis e avance rapidamente no desenvolvimento com automações

Relatórios em tempo real e acompanhamento do progresso : acompanhe o desempenho e o progresso das metas com os painéis do ClickUp

Integre todas as suas ferramentas de feedback e desenvolvimento : crie ciclos de feedback do cliente para orientar as decisões sobre o produto com integrações para Zendesk, Intercom e Zapier. Em seguida, acompanhe o progresso do desenvolvimento com integrações nativas para GitHub, GitLab e Bitbucket

Crie seu próprio ClickApp personalizado com a API do ClickUp: A API do ClickUp permite que você crie suas próprias integrações personalizadas e para integrar as funcionalidades da ferramenta a aplicativos de terceiros permite que você crie suas próprias integrações personalizadas e ClickApps

Use os quadros brancos do ClickUp com objetos, tarefas, relações e notas adesivas para colaborar visualmente com sua equipe

Além disso, qualquer gerente de produto e equipe também pode dar um impulso inicial a qualquer trabalho e economizar tempo com os modelos do ClickUp para lançamentos de produtos, briefings e planejamento estratégico, além de outros modelos de gerenciamento de produtos e modelos de marketing de produtos.

Baixe este modelo Adapte-se e avance mais rápido com o modelo de gerenciamento ágil de produtos do ClickUp

Melhores recursos

Plataforma totalmente personalizável : personalize cada parte do ClickUp e configure-o para atender às suas necessidades com campos personalizados, status personalizados, ClickApps e muito mais

Mais de 15 visualizações personalizadas : escolha entre mais de 15 formas de visualizar seu trabalho, incluindo Linha do tempo, Quadro, Gráfico de Gantt e muito mais

Funcionalidade de arrastar e soltar : esse recurso torna as alterações no seu Espaço de Trabalho do ClickUp mais fáceis e rápidas. Basta arrastar e soltar itens, sem necessidade de conhecimentos técnicos

Recursos de automação : Acelere qualquer processo com automação pré-configurada e crie receitas personalizadas com a automação do ClickUp — sem necessidade de programação

Documentação : Armazene todos os arquivos relacionados a projetos, : Armazene todos os arquivos relacionados a projetos, escopo de trabalho e empresa com o ClickUp Docs

Gerenciamento de recursos : monitore seus recursos com a visualização de carga de trabalho

Recursos de integração : conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho para consolidar seus aplicativos e otimizar seu fluxo de trabalho

Disponível em todos os dispositivos : Disponível para desktop, dispositivos móveis (aplicativos Android e iOS), voz e navegadores

Guia do Gerente de Produto : Aprenda a : Aprenda a maximizar o uso do ClickUp para gerenciamento de produtos com este guia definitivo

Biblioteca de modelos: Escolha entre mais de 1.000 modelos para todos os casos de uso e equipes, incluindo produtos, : Escolha entre mais de 1.000 modelos para todos os casos de uso e equipes, incluindo produtos, desenvolvedores de software , marketing,

Limitações

Pode levar algum tempo para se acostumar com a ampla gama de recursos

Certos cartões do painel não podem ser exportados no plano gratuito

Algumas visualizações não estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços

Gratuito para sempre: Plano gratuito com diversos recursos

Ilimitado: US$ 7 por mês/usuário

Plano Empresarial: US$ 12 por mês/usuário

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações dos clientes

G2: 4,7 de 5 (mais de 5.680 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (mais de 3.540 avaliações)

2. Feathery

A melhor ferramenta sem código para criar formulários poderosos

Criando um formulário personalizado com o Feathery

O Feathery é um poderoso criador de formulários para equipes de produto. Essa ferramenta permite que as equipes de produto criem fluxos dentro do aplicativo para integração de usuários, pagamentos, inscrições e muito mais — sem precisar de desenvolvedores.

Os usuários podem criar formulários totalmente personalizáveis com um editor visual semelhante ao Webflow, um poderoso construtor de lógica e mais de 5.000 integrações, incluindo ferramentas como Segment, Stripe e Firebase.

Melhores recursos

Formulários com identidade visual da marca : crie formulários personalizados que combinem com a identidade visual da sua marca

Editor de arrastar e soltar : crie e edite layouts com facilidade usando uma interface intuitiva

Suporte a lógica avançada : Implemente lógica condicional complexa para criar formulários e fluxos de trabalho dinâmicos

Integrações de aplicativos : conecte-se e interaja com mais de 5.000 aplicativos para ampliar a funcionalidade

SDKs do React e do JavaScript : Utilize kits de desenvolvimento de software fáceis de usar para validação avançada e lógica personalizada : Utilize kits de desenvolvimento de software fáceis de usar para validação avançada e lógica personalizada

Limitações

Leva mais tempo para começar do que um criador de formulários simples como o Google Forms

Integrações avançadas, como o Plaid, exigem um plano pago

Preços

Gratuito: Plano gratuito

Básico: US$ 50 por mês

Pro: US$ 400 por mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações dos clientes

Product Hunt: 4,7 de 5 (mais de 20 avaliações)

3. Amplitude

A melhor ferramenta sem código para análise de produtos

Analisando dados no Amplitude para tomar decisões de negócios melhores e mais bem informadas

A Amplitude é uma poderosa plataforma de análise de produtos que ajuda os gerentes de produto a tomar decisões baseadas em dados, analisando o comportamento do usuário e compreendendo o impacto dos recursos no engajamento do usuário.

Oferecer uma visão holística das interações com os clientes permite que as equipes identifiquem gargalos, reconheçam recursos bem-sucedidos e elaborem estratégias de forma eficaz.

Além disso, seus recursos de análise preditiva oferecem insights sobre o comportamento futuro dos usuários, permitindo que os gerentes de produto se mantenham à frente da concorrência. Essa ferramenta é essencial para gerentes de produto que buscam otimizar a experiência do usuário e impulsionar o crescimento.

Melhores recursos

Análise do comportamento do usuário : acompanhe e analise como os usuários interagem com seu produto para obter insights valiosos

Análise de coortes e segmentação : agrupe usuários com base em características ou comportamentos em comum e analise esses segmentos para obter insights mais direcionados

Relatórios em tempo real : acesse dados e insights atualizados à medida que surgem para tomar decisões oportunas

Testes A/B e experimentação: teste diferentes versões do seu produto ou recursos e compare o desempenho delas para otimizar a experiência do usuário e o engajamento

Limitações

Curva de aprendizado mais íngreme para iniciantes

Recursos limitados de exportação de dados

Os preços podem ser altos para equipes maiores

Preços

Gratuito: Plano gratuito

Crescimento: Solicite uma demonstração

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações dos clientes

G2: 4,5 de 5 (1.964 avaliações)

Capterra: 4,6 de 5 (52 avaliações)

4. Webflow

A melhor ferramenta sem código para criar sites

Criando um site personalizado com o Webflow

O Webflow é uma ferramenta de web design responsivo que permite aos gerentes de produto projetar, construir e lançar sites visualmente impressionantes sem escrever nenhum código.

Ela combina os elementos visuais do design com os aspectos técnicos do desenvolvimento, oferecendo uma plataforma abrangente para a criação de sites profissionais e funcionais.

Com seus recursos de CMS e comércio eletrônico, o Webflow também simplifica o processo de gerenciamento de conteúdo do site e transações online. Essa ferramenta é indispensável para gerentes de produto que buscam criar experiências web envolventes e interativas.

Melhores recursos

Editor visual 2D : utilize uma interface gráfica para projetar e editar seu projeto em um espaço bidimensional

Ferramentas de design responsivo : crie designs que se ajustam automaticamente e ficam ótimos em qualquer dispositivo, de computadores a celulares

CMS : Gerencie o conteúdo do site, como posts de blog e outras coleções, com facilidade

Interações e animações personalizadas: crie interações e animações exclusivas para aumentar o engajamento e melhorar a experiência do usuário

Limitações

Recursos nativos de comércio eletrônico limitados

Restrito à hospedagem do Webflow

Preços

Starter: Plano gratuito

Básico: US$ 18 por mês

CMS: US$ 29 por mês

Negócios: US$ 49 por mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações dos clientes

G2: 4,4 de 5 (469 avaliações)

Capterra: 4,6 de 5 (18 avaliações)

5. Framer

A melhor ferramenta sem código para prototipagem

Crie e publique sites responsivos com o Framer

O Framer é uma ferramenta sem código que permite aos gerentes de produto criar protótipos interativos e de alta fidelidade sem precisar programar.

Ela preenche a lacuna entre design e desenvolvimento, permitindo uma colaboração perfeita entre os dois.

Com sua rica biblioteca de componentes e amplas opções de personalização, o Framer oferece um ambiente versátil para prototipagem e testes com usuários. Essa ferramenta é perfeita para gerentes de produto que buscam otimizar o processo de design e melhorar a usabilidade do produto.

Melhores recursos

Componentes interativos : utilize componentes pré-construídos ou personalizados que respondem às ações do usuário, aprimorando a interatividade de seus projetos

Colaboração e compartilhamento : Trabalhe de forma integrada com os membros da equipe, compartilhe seus designs e receba feedback dentro da plataforma

Integrações com ferramentas de design : conecte-se a softwares de design populares para um fluxo de trabalho de design mais ágil e para importar ou exportar recursos

Sistema de design integrado: aproveite uma estrutura existente de padrões e componentes de design para manter a consistência em todos os seus projetos

Limitações

Suporte limitado para animações avançadas

Pode exigir conhecimentos básicos de programação para recursos avançados

Preços

Gratuito: Plano gratuito

Mini: US$ 10 por mês

Básico: US$ 20 por mês

Pro: US$ 30 por mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações dos clientes

G2: 4,4 de 5 (55 avaliações)

Capterra: 4,6 de 5 (16 avaliações)

6. Bubble

A melhor ferramenta sem código para criar aplicativos web

Crie aplicativos interativos para vários usuários para navegadores da web em computadores e dispositivos móveis com o Bubble

O Bubble é uma plataforma sem código que permite aos gerentes de produto projetar, desenvolver e lançar aplicativos web completos com facilidade.

Seu editor visual e fluxos de trabalho personalizáveis permitem a prototipagem e o desenvolvimento rápidos, reduzindo o tempo e o esforço normalmente necessários.

Além disso, os robustos recursos de integração do Bubble tornam-no uma solução abrangente para a criação de aplicativos complexos sem a necessidade de programação. Essa ferramenta é ideal para gerentes de produto que buscam uma plataforma de desenvolvimento robusta e completa.

Melhores recursos

Editor de arrastar e soltar : use uma interface intuitiva para projetar e organizar elementos com facilidade, sem necessidade de programação

Construtor visual de bancos de dados : crie e gerencie bancos de dados visualmente, simplificando o processo de organização e manipulação de dados

Fluxos de trabalho personalizáveis : adapte seus fluxos de processo para atender às necessidades específicas da sua empresa, aumentando a produtividade e a eficiência

Ecossistema rico de plug-ins: Aproveite uma ampla variedade de plug-ins para obter funcionalidades adicionais e integração perfeita com outras ferramentas ou plataformas

Limitações

Desempenho limitado para aplicações de grande escala

Curva de aprendizado mais íngreme

Não é adequado para o desenvolvimento de aplicativos móveis nativos

Preços

Gratuito: Plano gratuito

Mini: US$ 10 por mês

Básico: US$ 20 por mês

Pro: US$ 30 por mês

Negócios: Entre em contato para saber os preços

Avaliações dos clientes

G2: 4,4 de 5 (55 avaliações)

Capterra: 4,6 de 5 (16 avaliações)

7. Retool

Crie ferramentas internas com o Retool

A Retool é uma plataforma sem código que permite aos gerentes de produto criar rapidamente ferramentas internas personalizadas, conectando-as aos bancos de dados e APIs existentes.

Sua interface intuitiva de arrastar e soltar e seus componentes pré-construídos facilitam a criação de ferramentas personalizadas para as necessidades específicas da sua empresa.

Além disso, os robustos recursos de segurança do Retool garantem que seus dados permaneçam protegidos. Essa ferramenta é uma solução poderosa para gerentes de produto que buscam otimizar seus processos internos e melhorar a eficiência.

Melhores recursos

Construtor de interface do usuário do tipo arrastar e soltar : esse recurso permite que você projete e organize elementos na sua interface do usuário com facilidade, sem a necessidade de programação

Componentes pré-construídos : use elementos prontos para acelerar o processo de desenvolvimento e manter a consistência em todo o seu design

Integração com bancos de dados e APIs populares : conecte-se facilmente a uma variedade de bancos de dados e APIs, permitindo que você busque, manipule e exiba dados de diferentes fontes

Controle de acesso baseado em funções: Implemente diferentes níveis de acesso com base nas funções dos usuários, garantindo que eles só possam acessar as informações e os recursos relevantes para suas funções

Limitações

Personalização limitada do design

Os preços podem ser altos para empresas e equipes maiores

Preços

Gratuito: Plano gratuito

Equipe: US$ 10 por mês

Negócios: US$ 20 por mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações dos clientes

G2: 4,7 de 5 (159 avaliações)

Capterra: 4,4 de 5 (69 avaliações)

Confira estas alternativas ao Retool!

8. Airtable

A melhor ferramenta sem código para armazenamento de dados

Usando o recurso de relatórios do Airtable para gerenciar um funil de vendas

O Airtable é uma ferramenta de banco de dados flexível e sem código que combina a facilidade de uso de uma planilha com a funcionalidade de um banco de dados.

Isso permite que os gerentes de produto organizem e visualizem dados de várias maneiras, aprimorando a colaboração e a tomada de decisões.

Com seus formulários integrados e recursos de automação, o Airtable também simplifica a coleta e o processamento de dados. Essa ferramenta é uma ótima opção para gerentes de produto que buscam aprimorar o gerenciamento de dados e otimizar fluxos de trabalho.

Melhores recursos

Visualizações personalizáveis : adapte a exibição e a organização dos seus dados às suas necessidades específicas, facilitando a análise e a interpretação.

Formulários e automações integrados : utilize formulários prontos para coletar dados e configure automações para otimizar tarefas repetitivas, melhorando a eficiência.

Ecossistema de integração abrangente : conecte-se facilmente a uma variedade de outras ferramentas e plataformas, aprimorando a funcionalidade e criando um fluxo de trabalho unificado.

Colaboração e compartilhamento: Trabalhe em conjunto com sua equipe em projetos compartilhados, compartilhe dados com facilidade e receba feedback, tudo dentro da plataforma.

Limitações

Recursos limitados de relatórios e análises

Curva de aprendizado mais íngreme em comparação com planilhas tradicionais

Preços

Gratuito: Plano gratuito

Além disso: US$ 12 por licença/mês

Pro: US$ 24 por licença/mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações dos clientes

G2: 4,6 de 5 (2.126 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (1.782 avaliações)

9. Zapier

A melhor ferramenta sem código para automação de fluxos de trabalho

Conecte serviços web e automatize tarefas repetitivas com o Zapier

O Zapier é uma plataforma de automação que permite aos gerentes de produto conectar e automatizar tarefas entre vários aplicativos, otimizando seus fluxos de trabalho.

Com sua interface fácil de usar e amplas integrações com aplicativos, ela permite que as equipes automatizem tarefas repetitivas e economizem um tempo valioso.

Além disso, seus Zaps de várias etapas oferecem flexibilidade para criar fluxos de trabalho complexos. O Zapier é uma ferramenta inestimável para gerentes de produto que buscam aumentar a produtividade e otimizar as operações.

Melhores recursos

Interface fácil de usar : esse recurso oferece um layout intuitivo e controles fáceis de usar, facilitando a navegação e o uso da plataforma para qualquer pessoa

Zaps em várias etapas : configure sequências de ações automatizadas em diferentes aplicativos, permitindo que você crie fluxos de trabalho complexos e automatizados com facilidade

Fluxos de trabalho personalizáveis: crie e ajuste seus fluxos de processo para atender às suas necessidades específicas, aumentando a produtividade e a eficiência

Limitações

Suporte limitado para automações complexas

Pode ser caro para uso intensivo

Preços

Gratuito: Plano gratuito

Além disso: US$ 12 por licença/mês

Pro: US$ 24 por licença/mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações dos clientes

G2: 4,5 de 5 (1.085 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (2.577 avaliações)

10. Landbot

A melhor ferramenta sem código para criar chatbots

Crie chatbots conversacionais, páginas de destino e sites conversacionais, pesquisas interativas, bots de geração de leads e muito mais com o Landbot

O Landbot é um criador de chatbots sem código que ajuda gerentes de produto a criar interfaces conversacionais para seus produtos e serviços.

Seu construtor do tipo arrastar e soltar e seus modelos pré-criados facilitam a criação de chatbots envolventes e alimentados por IA.

Além disso, os recursos de análise e relatórios do Landbot fornecem insights sobre as interações com os clientes, ajudando a melhorar o engajamento e a satisfação deles. Essa ferramenta é perfeita para gerentes de produto que buscam aprimorar a comunicação e o suporte ao cliente.

Melhores recursos

Construtor do tipo arrastar e soltar : Com esse recurso, você pode facilmente projetar e organizar elementos na sua interface sem precisar de nenhum conhecimento de programação.

Modelos pré-criados : use modelos prontos para acelerar o processo de criação e garantir uma aparência profissional e consistente.

Integrações com plataformas populares : conecte-se facilmente a uma variedade de outras ferramentas e plataformas populares, aprimorando a funcionalidade da ferramenta e permitindo um fluxo de trabalho unificado.

Análise e relatórios: Acesse insights valiosos e gere relatórios detalhados para acompanhar o desempenho e tomar decisões informadas.

Limitações

Recursos limitados de processamento de linguagem natural

Sem suporte por chatbot de voz

Os preços podem ser altos para planos de nível superior

Preços

Sandbox: Plano gratuito

A partir de: US$ 39 por mês

Pro: US$ 99 por mês

Negócios: US$ 300 por mês

Avaliações dos clientes

G2: 4,7 de 5 (259 avaliações)

Capterra: 4,5 de 5 (66 avaliações)

11. Glide

A melhor ferramenta sem código para desenvolvimento de aplicativos móveis

Crie aplicativos móveis, personalize interfaces e muito mais com o Glide

O Glide é uma plataforma sem código que permite aos gerentes de produto criar aplicativos móveis visualmente atraentes usando dados do Google Sheets.

Seu criador de aplicativos intuitivo e a sincronização de dados em tempo real com o Google Sheets permitem que os gerentes de produto criem e mantenham aplicativos com facilidade.

Além disso, os modelos personalizáveis e a rica biblioteca de componentes do Glide permitem a criação de experiências móveis exclusivas e fáceis de usar. Essa ferramenta é uma escolha fantástica para gerentes de produto que desejam desenvolver e implantar aplicativos móveis rapidamente, sem precisar escrever código.

Melhores recursos

Construtor de aplicativos intuitivo : esse recurso oferece uma interface amigável que simplifica o processo de criação de aplicativos, sem exigir conhecimentos de programação

Sincronização de dados em tempo real com o Google Sheets : sincronize seus dados com o Google Sheets em tempo real, garantindo que seu aplicativo sempre exiba as informações mais atualizadas

Modelos personalizáveis : Aproveite modelos prontos que você pode modificar para atender às suas necessidades, acelerando o processo de criação e mantendo uma aparência profissional

Biblioteca rica de componentes: utilize uma biblioteca abrangente de componentes pré-construídos, permitindo que você adicione diversos recursos e funcionalidades ao seu aplicativo com facilidade

Limitações

Limitado ao Google Sheets como fonte de dados

Não há suporte para recursos de aplicativos nativos

Escalabilidade limitada para aplicativos de grande porte

Preços

Pro: US$ 99 por mês

Plano Business: US$ 249 por mês

Enterprise: US$ 799 por mês

Avaliações dos clientes

G2: 4,7 de 5 (359 avaliações)

Capterra: 4,5 de 5 (92 avaliações)

12. Coda

A melhor ferramenta sem código para documentação

Combine documentos, planilhas e ferramentas de criação em uma única plataforma com o Coda

O Coda é uma plataforma versátil sem código que permite aos gerentes de produto criar documentos colaborativos, planilhas e aplicativos, tudo em uma única interface.

Ao eliminar as barreiras entre as ferramentas tradicionais de produtividade, o Coda permite um ambiente de trabalho mais flexível e colaborativo.

Com seus componentes personalizáveis e recursos de automação, ela facilita fluxos de trabalho simplificados e um gerenciamento eficiente de tarefas. Essa ferramenta é essencial para gerentes de produto que buscam aprimorar a colaboração e a produtividade em suas equipes.

Melhores recursos

Tela flexível para documentos e planilhas : esse recurso permite que você combine perfeitamente texto, dados e componentes interativos em uma única tela, criando um espaço de trabalho mais dinâmico e envolvente.

Componentes e modelos personalizáveis : Aproveite uma variedade de elementos e modelos modificáveis para projetar seu espaço de trabalho de acordo com suas necessidades específicas.

Automação e integrações : Automatize tarefas repetitivas e conecte-se facilmente a uma variedade de outras ferramentas, aprimorando a funcionalidade e otimizando os fluxos de trabalho.

Recursos de colaboração e compartilhamento: Trabalhe em conjunto com sua equipe em projetos compartilhados, compartilhe dados com facilidade e receba feedback, tudo dentro da plataforma.

Limitações

Funcionalidade limitada de aplicativos móveis

Curva de aprendizado mais íngreme para iniciantes

O desempenho pode ser lento com documentos maiores

Preços

Gratuito: Plano gratuito

Pro: US$ 12 por mês

Equipe: US$ 36 por mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações dos clientes

G2: 4,7 de 5 (393 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (87 avaliações)

Essas ferramentas sem código oferecem uma variedade de recursos e funcionalidades para ajudar os gerentes de produto a otimizar seus fluxos de trabalho, melhorar a colaboração e desenvolver produtos inovadores. Sejam aplicativos de gerenciamento de projetos sem código, criadores de formulários ou ferramentas de automação sem código, essas plataformas sem código podem transformar a maneira como você trabalha.

Ao avaliar os melhores recursos e as limitações de cada ferramenta, você poderá tomar uma decisão informada sobre qual delas é a mais adequada às suas necessidades e requisitos específicos.

Pronto para revolucionar a maneira como você gerencia seu processo de desenvolvimento de produtos? Conheça o ClickUp, a plataforma completa de produtividade e gerenciamento de projetos perfeita para gerentes de produto que buscam acelerar o desenvolvimento de produtos, aprimorar a colaboração e gerenciar melhor seus produtos.

Autor convidado:

Michael Kilcullen é líder de crescimento com mais de 5 anos de experiência em SaaS B2B. Quando não está em sua mesa de trabalho, ele pode ser encontrado surfando, jogando golfe ou jogando pickleball ao ar livre sob o sol da Flórida.