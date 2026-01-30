Como transformei os relatórios CSAT no ClickUp em insights rápidos e acionáveis com um Super Agente do ClickUp

A maioria dos líderes de suporte dirá o seguinte: o feedback CSAT é valioso.

A letra miúda? Só é útil se você souber como explorá-lo.

Relatórios CSAT no ClickUp: transformando uma infinidade de tickets em sinais claros

Se você faz parte de uma equipe de suporte, provavelmente conhece essa sensação: as pesquisas CSAT chegam, cada resposta se torna uma tarefa e, de repente, você se vê diante de uma longa lista de tickets que deveria ler... mas não tem tempo para analisar em profundidade.

É assim que o CSAT rapidamente se transforma em ruído. Não há dúvida de que o feedback é valioso. Mas ele fica preso em um fluxo de trabalho lento para revisar, difícil de resumir e quase impossível de compartilhar de forma consistente.

Eu sentia essa dor todas as semanas. Tínhamos um fluxo incrível de sinais dos clientes, mas transformar essas tarefas em insights claros e compartilháveis era tedioso e fácil de adiar para “mais tarde”.

Então, criei um Super Agente ClickUp — meu Super Agente de Relatórios CSAT — para:

Extraia tarefas de pesquisa CSAT de uma lista dedicada

Aplique nossa rubrica de qualidade de suporte real armazenada no ClickUp Docs.

Agrupe os comentários por temas

Gere um relatório pronto para a diretoria em minutos, em vez de horas.

O resultado para minha equipe: insights mais rápidos, padrões mais claros e mais tempo para realmente agir com base no que nossos clientes estão nos dizendo.

Demonstrei todo o processo em um webinar da comunidade ClickUp. Vou explicar tudo neste artigo agora mesmo!

Quem sou eu: um profissional de suporte obcecado pela experiência do cliente

Faço parte da equipe de suporte do ClickUp há 4,5 anos. Como muitos líderes de suporte e ICs, vivo de acordo com um valor fundamental: proporcionar a melhor experiência possível ao cliente (CX).

Cada resposta CSAT é um sinal direto do cliente sobre o que está funcionando e onde nosso produto, processos ou comunicação podem estar deixando a desejar. Antes de criar esse agente, já tínhamos uma base sólida para relatórios CSAT no ClickUp:

Um sistema automatizado transforma cada pesquisa CSAT em uma tarefa do ClickUp.

Uma lista CSAT dedicada coleta todas as tarefas de feedback.

Uma rubrica de suporte detalhada no ClickUp Doc define o que é “bom”.

No papel, nossa configuração parecia ideal: cada resposta CSAT se torna uma tarefa, tudo em um só lugar. Na realidade, isso criou novos gargalos.

O desafio CSAT: ótimos comentários, insights lentos

Nossa equipe enfrentou o seguinte desafio:

Análise demorada: ler todas as pesquisas, marcar temas e escrever resumos levava muito tempo.

Interpretação inconsistente: pessoas diferentes identificaram “problemas principais” diferentes, especialmente ao fazer uma análise rápida.

Padrões ocultos: era difícil identificar temas quando os comentários estavam espalhados por dezenas de tickets.

Precisávamos de algo mais rápido, mais consistente e repetível. E precisávamos disso sem perder as nuances do feedback humano real.

Foi isso que me levou a criar meu Super Agente de Relatórios CSAT.

⚡️ Curioso para saber o que são os Super Agentes do ClickUp? Superagentes são colegas de equipe com tecnologia de IA que têm o contexto completo do seu espaço de trabalho. Eles podem executar fluxos de trabalho de várias etapas de forma independente. E você pode conversar com eles, atribuir tarefas e @mencioná-los para executar tarefas, assim como faria com um ser humano. A melhor parte? Você controla quais ferramentas e fontes de dados eles podem acessar e quem em seu espaço de trabalho pode acioná-los e gerenciá-los. Este vídeo mostra tudo o que é possível fazer com os Super Agentes! 🤯

Projetando meu Super Agente de relatórios CSAT no ClickUp

Se há uma coisa que aprendi sobre o uso da IA, especialmente dos agentes, é o seguinte: você não começa com um problema vago. Você o define claramente, para que sua IA saiba exatamente o que resolver.

Então eu fiz o seguinte: Quero entender rapidamente o que nossos clientes estão dizendo e transformar isso em temas claros e acionáveis.

A partir daí, projetei o Super Agent para fazer uma tarefa excepcionalmente bem.

Este é o roteiro exato que segui:

1. Comece com uma missão clara

Meu agente tem um nome direto: “Superagente de relatórios CSAT”. Não é nada sofisticado, mas é específico. E isso pode fazer toda a diferença quando você tem uma biblioteca com milhares de superagentes dentro do seu espaço de trabalho! 😅

Super Agente de Relatórios CSAT do ClickUp

Defini a missão do agente assim (sim, em linguagem natural, sem codificação):

Leia as tarefas da pesquisa CSAT de uma lista específica

Aplique nossa rubrica de suporte existente

Resuma o que está funcionando bem

Áreas de oportunidade

Proponha os próximos passos para a equipe

🔑 Conclusão principal: quanto mais específico você for sobre o problema, melhor seu agente poderá ajudar. Em vez de tentar criar um assistente de IA que “faça tudo”, criei um especialista focado que sabe exatamente que tipo de feedback analisar e como relatar.

2. Conecte seu agente às fontes de dados certas

Em seguida, conectei meu Super Agente ao contexto real do ClickUp:

Lista CSAT: uma lista dedicada onde cada pesquisa se torna uma uma lista dedicada onde cada pesquisa se torna uma tarefa do ClickUp.

Documento de rubrica: um um documento do ClickUp que define nossa rubrica de suporte ao cliente.

Campos personalizados: um um campo personalizado de classificação CSAT que contém a pontuação real de satisfação

Nas minhas instruções, digo ao agente qual lista ler e qual documento usar como rubrica. Também especifico qual campo personalizado contém a classificação por estrelas. Como o agente se baseia em dados reais do espaço de trabalho — e não em um conjunto de dados genérico —, ele pode:

Filtre as pontuações por datas em que as tarefas individuais da pesquisa foram criadas.

Conte quantas avaliações cinco estrelas foram recebidas

Extraia temas consistentes do texto

Este é um ótimo exemplo de IA que entende o contexto, em vez de exigir que você cole tudo em uma janela de bate-papo.

Extraia insights relevantes dos dados CSAT em seu espaço de trabalho usando a IA contextual do ClickUp.

E é exatamente isso que nossos clientes também adoram na IA do ClickUp:

A IA dentro das tarefas é bastante útil, ajuda com resumos, reatribuições, localização de tarefas e, em geral, economiza tempo em pequenas coisas. As automações também são poderosas e podem ajudar a reduzir muitas tarefas repetitivas para atribuir prioridades, etc., e você pode substituí-las por agentes de IA, que são basicamente automações turbinadas, rsrs.

🤝 Lembrete amigável: se sua rubrica não estiver atualizada, seu agente resumirá expectativas desatualizadas. E se as tarefas CSAT não estiverem formatadas de maneira consistente, você obterá uma análise inconsistente. O segredo é manter suas fontes atualizadas para que seu agente tenha os dados mais recentes e confiáveis para trabalhar!

3. Dê ao agente orientações e prompts reutilizáveis

Com as fontes de dados conectadas, concentrei-me em prompts e guard-rails, para que o agente sempre retornasse o resultado no formato que eu precisava.

Criei alguns padrões de prompt reutilizáveis, incluindo um para rollups prontos para executivos. Quando um gerente pergunta: “Quais são os temas desta semana?”, posso acionar um prompt que instrui o agente a:

Veja as pesquisas entre datas específicas

Forneça três pontos-chave sobre o que está funcionando .

Forneça três pontos principais sobre o que não está funcionando .

Sugira três próximos passos concretos.

Ativando o Super Agente de relatórios CSAT do ClickUp com proteções

Também posso adicionar filtros como:

“Concentre-se apenas no CSAT relacionado a esse recurso específico”

“Veja os comentários para este intervalo de datas”

💡 Dica profissional: Boas instruções dão ao seu agente uma missão clara, os filtros certos e um formato de saída esperado. Invista nessa estrutura para que você possa confiar na saída e reutilizá-la várias vezes. Se precisar de ajuda para entender o prompt, experimente o Agent Studio sem código no ClickUp. O construtor de linguagem natural pode debater ideias com você e compartilhar instruções úteis.

Colocando o agente para trabalhar

Depois que tudo está configurado, meu fluxo de trabalho diário é simples. Envio ao Super Agent um intervalo de datas para pesquisas CSAT. Ele pega todas as tarefas correspondentes da nossa lista CSAT, agrupa e analisa o feedback usando nossa rubrica e retorna um relatório consistente e estruturado.

Em vez de passar horas lendo tickets individuais, agora eu obtenho:

Um resumo conciso dos temas

Destaques claros do que está indo bem

Uma pequena lista dos maiores pontos de atrito

Próximos passos sugeridos que a equipe pode seguir

🔑 Conclusão principal: O agente não substitui ninguém. Ele ajuda nossa equipe de suporte, fazendo o trabalho demorado de agrupamento e resumo para nós. Isso libera meus colegas de equipe e a mim para nos concentrarmos no que realmente importa: melhorar a experiência com base no que o agente revelou.

Compartilhando insights de CSAT onde nossa equipe já trabalha

Um relatório só é útil se as pessoas certas o virem. Elas também precisam vê-lo a tempo para fazer algo a respeito.

Como tudo fica dentro do nosso espaço de trabalho compartilhado no ClickUp, não preciso copiar e colar os resultados em ferramentas separadas ou procurar pessoas em diferentes aplicativos.

📮 ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa, quase 88% dos líderes ainda dependem de verificações manuais, painéis ou reuniões para obter atualizações. O custo? Perda de tempo, mudança de contexto e, muitas vezes, informações desatualizadas. Quanto mais energia você gasta buscando atualizações, menos energia tem para agir com base nelas. Os Super Agentes do ClickUp, disponíveis em listas e chats, mostram instantaneamente as mudanças de status e os tópicos de discussão importantes. Assim, você nunca mais precisará pedir à sua equipe para enviar “atualizações rápidas”. 👀 💫 Resultados reais: a Pigment melhorou a eficiência da comunicação da equipe em 20% com o ClickUp, mantendo as equipes mais conectadas e alinhadas.

Veja como compartilho insights de CSAT com minha equipe e partes interessadas:

1. Relatórios sob demanda via ClickUp Chat

Se um colega de equipe ou líder perguntar: “O que os clientes estão dizendo esta semana?”, não preciso reservar tempo para gerar um relatório manual. Nem vasculhar uma longa lista de tarefas de pesquisa.

Envie uma mensagem direta para o meu Super Agente de relatórios CSAT do ClickUp para obter relatórios sob demanda no ClickUp Chat.

Abro o ClickUp Chat, envio uma mensagem direta para o meu Super Agente de Relatórios CSAT como se fosse um colega de equipe e informo um intervalo de datas. Poucos instantes depois, recebo um resumo estruturado ali mesmo no chat: temas principais, destaques, pontos críticos e sugestões de próximos passos, com base na mesma rubrica em que já confiamos.

A partir daí, posso encaminhar ou citar essa saída diretamente para os colaboradores sem sair do ClickUp.

Não quero que os relatórios CSAT sejam gerados apenas quando alguém pensa em solicitá-los. As melhores informações são aquelas que aparecem de forma consistente, antes que os problemas se tornem tendências.

Então, eu também criei um canal dedicado ao CSAT, onde o Super Agente publica um relatório semanal em uma cadência definida. Esse canal se torna a única fonte confiável de informações sobre “como nossos clientes estão se sentindo” no momento, sem que alguém precise compilar e distribuir manualmente.

Os relatórios automatizados transformam o CSAT de uma análise profunda ocasional em uma fonte constante de insights para todos que se preocupam com a experiência do cliente.

📚 Leia mais: Se você quiser explorar mais maneiras de centralizar o trabalho, a história de Yvonne Heimann sobre a criação de um centro de comando empresarial no ClickUp Chat combina muito bem com minha configuração focada em CSAT.

De revisões manuais de CSAT a melhorias estratégicas

Então, qual foi o maior impacto da mudança para um fluxo de trabalho com agentes?

É claro que o feedback CSAT ficou muito mais fácil de ler. Mas, além disso, ficou mais fácil de usar!

Depois que o Super Agente começou a entregar o mesmo relatório estruturado todas as vezes, a equipe pôde identificar rapidamente quais eram as tendências, o que estava melhorando e o que precisava de atenção antes que se tornasse um problema maior.

Essa consistência também mudou a forma como colaboramos. Em vez de debater o que o feedback “significava”, pudemos nos alinhar mais rapidamente nas próximas etapas, porque o agente estava aplicando a mesma rubrica e estrutura todas as vezes.

📚 Leia também: para mais ideias sobre como projetar fluxos de trabalho em torno da IA, este artigo sobre gerenciamento de mudanças de IA com o ClickUp é um complemento útil.

Experimente isso para seus próprios relatórios CSAT no ClickUp

Se você gerencia o CSAT — ou qualquer ciclo recorrente de feedback do cliente —, pode adaptar essa configuração exata no ClickUp sem pensar muito. Comece pequeno, coloque um tipo de relatório em funcionamento e, a partir daí, vá iterando.

Esclareça a missão: defina uma pergunta repetível (por exemplo, “Quais são os principais temas CSAT desta semana?”)

Centralize os dados: armazene as respostas CSAT como tarefas em uma lista dedicada do ClickUp.

Padronize os sinais: adicione um campo de classificação CSAT + um local consistente para comentários dos clientes

Ancorar a uma rubrica: Indique ao seu agente um documento do ClickUp que defina sua rubrica de qualidade de suporte.

Use um prompt reutilizável: especifique o intervalo de datas para extrair pontuações + principais temas + o que está funcionando + o que não está funcionando + próximos passos

Compartilhe onde as decisões são tomadas: execute relatórios no ClickUp Chat (sob demanda) ou publique automaticamente semanalmente em um canal CSAT.

💡 Dica profissional: após alguns ciclos de relatórios, repita o processo com seu agente para mantê-lo atualizado. Considere refinar uma coisa de cada vez: Adicione um novo filtro (área de recurso, segmento, tipo de ticket)

Reforce as definições da rubrica

Melhore o formato de saída para facilitar a ação

Quando você combina feedback estruturado, uma rubrica clara e um Super Agente focado no ClickUp, o CSAT deixa de ser “algo que você analisa quando tem tempo” e se torna um sistema confiável que sua equipe pode executar todas as semanas.

Quer experimentar meu sistema para sua equipe? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp — é grátis!