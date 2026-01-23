Como usar o Claude Projects (recursos, casos de uso e limites)

Mais de 75% dos profissionais do conhecimento relatam usar IA para escrever, pesquisar ou planejar no trabalho. Muitos também confiam na IA para raciocínios complexos e com várias etapas.

Obter uma resposta não é mais o problema. O problema é perder essa resposta, esse contexto e todo o trabalho que levou a ela, em um histórico de bate-papo interminável.

O Claude Projects resolve esse problema para você.

Eles ajudam você a manter conversas longas, fazer upload de documentos relevantes e retornar ao mesmo trabalho sem ter que começar do zero todas as vezes.

Abaixo, mostramos como configurar e usar o Claude Project. Além disso, quais são suas limitações e o que fazer nesse caso?

O que são os Claude Projects?

Os Claude Projects são espaços de trabalho independentes, com seu próprio histórico de bate-papos e bases de conhecimento. Dentro de cada projeto, você pode enviar documentos, adicionar contexto e ter bate-papos focados.

Eles estão disponíveis para todos os usuários do Claude, incluindo aqueles com uma conta gratuita. Em vez de iniciar um novo chat para cada tarefa, o Claude Projects foi projetado para armazenar:

Contexto de longo prazo

Raciocínio iterativo

Documentos e ideias em evolução

Vamos ver o que você obtém no Claude Projects no plano gratuito em comparação com o plano pago 👇

Recurso/Capacidade Plano gratuito Planos pagos (Pro/Max/Team/Enterprise) Crie o Claude Projects ✅ (até 5 projetos) ✅ (sem restrições de contagem de projetos observadas) Projetos com histórico de bate-papo ✅ ✅ Carregue documentos e contexto ✅ ✅ Instruções específicas para projetos ❌ (não disponível) ✅ Conhecimento aprimorado do projeto com RAG (contexto mais amplo) ❌ ✅ (até ~10× mais capacidade de processamento) Compartilhamento/colaboração de projetos ❌ ✅ (Somente para equipes e empresas) Permissões de acesso compartilhado ❌ ✅ com controles de função

✏️ Notas: Os planos pagos desbloqueiam o RAG (Retrieval Augmented Generation) para projetos, que expande dinamicamente a capacidade de contexto efetiva do Claude quando o conhecimento se aproxima dos limites.

Os usuários gratuitos podem criar até cinco projetos, cada um com seu próprio espaço de trabalho, histórico de bate-papo e arquivos enviados.

Para que servem os projetos do Claude

O Claude Projects foi criado para trabalhos escalonados, que exigem muita pesquisa ou dependem do contexto. É exatamente aqui que esses espaços de trabalho independentes oferecem o maior valor:

1. Análise de pesquisa

Digamos que você tenha várias fontes para analisar para uma pesquisa. Por exemplo, artigos acadêmicos, notícias, relatórios da concorrência ou dados de pesquisas. O Claude Projects ajudará você a encontrar pontos em comum, extrair insights e criar uma narrativa coerente.

Comece enviando todos os seus materiais de origem, como PDFs, planilhas e recortes da web, para um único projeto. Peça ao Claude para comparar argumentos, resumir conclusões ou criar documentos, consultando toda a sua pesquisa enviada.

2. Planejamento estratégico

O planejamento estratégico tem várias partes móveis: hipóteses iniciais, suposições em evolução, entradas de dados em mudança e prioridades em constante mudança.

Em um Claude Project, reúna todos os seus artefatos estratégicos — roteiros, briefings, critérios de decisão e análises de cenários. Isso garante que o Claude não perca o controle das decisões anteriores à medida que você itera.

Como o histórico de bate-papos e a base de conhecimento do projeto são persistentes, o Claude pode apoiar seu planejamento em várias sessões, ajudando você a refinar seu pensamento. Tudo isso sem precisar se repetir em cada conversa.

3. Criação de conteúdo longo

Para textos longos ou documentação que abrange vários rascunhos e contribuições, o Claude Projects se torna seu espaço de trabalho dedicado.

Digamos que você esteja elaborando uma especificação de produto, um relatório de pesquisa ou um documento de política. Armazene os guias de estilo, documentos de referência, esboços e versões anteriores dentro do Projeto.

O Claude pode então ajudar na reescrita, edição ou reformatação, mantendo sempre todo o contexto.

Você pode até definir instruções personalizadas sobre como o Claude deve responder em projetos específicos.

4. Projetos compartilhados

Os usuários do Claude Team podem compartilhar instantâneos de suas melhores conversas no feed de atividades compartilhadas do projeto da equipe. Isso permite que os colegas de equipe vejam exemplos reais de prompts eficazes, padrões de raciocínio e resultados de trabalho, tornando mais fácil para toda a equipe aprender a trabalhar melhor com o Claude.

Os projetos compartilhados ajudam toda a equipe a aprimorar suas habilidades trabalhando com IA.

Ao compartilhar produtos de trabalho criados em conjunto com o Claude, você pode reunir o conhecimento organizacional de todas as funções.

Onde isso tem maior impacto? Em áreas como desenvolvimento de produtos e pesquisa, combinar o contexto de vários colaboradores gera resultados de maior qualidade e decisões mais sólidas.

Como configurar o Claude Projects

Passo 1: Faça login na sua conta Claude

Etapa 2: Configure o primeiro Claude Project

Clique no ícone no painel esquerdo.

Em seguida, crie um novo projeto.

Passo 3: Comece a adicionar detalhes do projeto

É aqui que você começa a inserir detalhes sobre o projeto.

Em seguida, adicione instruções para o Claude lembrar.

Carregue arquivos para referência. Você pode carregar a partir de um dispositivo, GitHub ou adicionar conteúdo de texto.

Com base neste projeto (Content Fizbo), eis o que posso incluir:

PDFs da voz e da personalidade do Fizbo

Amostras de textos anteriores

Resumos de conteúdo e opiniões contrárias

Modelo de estrutura de boletim informativo

O que não escrever

Backlog de ideias

Arquivos de contexto do público

💡 Dica profissional: após fazer o upload de tudo, execute isto uma vez no Projeto: “Resuma a voz, as crenças e as regras de redação do Fizbo com base nos arquivos anexados. Sinalize qualquer coisa que pareça ambígua.” Isso força o Claude a internalizar o material, e você pode corrigi-lo antecipadamente.

Como usar o Claude Projects de forma eficaz

Veja como usar o Claude AI de forma eficiente:

1. Inicie um projeto somente quando o trabalho tiver poder de permanência

O Claude Projects funciona melhor quando o trabalho se desenvolve ao longo do tempo e se acumula a cada iteração.

✅ Exemplo: um boletim informativo recorrente é um forte candidato a um projeto. Cada edição se baseia em temas anteriores, insights do público, decisões de tom e regras de formatação. Você provavelmente retornará aos rascunhos, reutilizará seções anteriores e refinará ideias em várias sessões.

❌ Quando não é uma boa ideia: se você estiver respondendo a uma pergunta pontual, redigindo um e-mail rápido ou fazendo um brainstorming sobre algo que não será revisitado, um chat normal é suficiente. Criar um projeto para tarefas de curta duração adiciona sobrecarga sem agregar muito valor.

2. Defina instruções claras para o projeto desde o início

As instruções do projeto funcionam como um briefing permanente. Elas se aplicam a todas as conversas dentro do projeto e ajudam o Claude a raciocinar na direção certa, sem correções constantes.

Você precisa definir instruções do projeto para informar ao Claude exatamente:

Sobre o que é o novo projeto

Sua função e nível de especialização

O tipo de resultado que você deseja que o Claude priorize

Você também pode especificar prazos, formatos de saída ou requisitos de idioma.

3. Entenda as duas camadas da memória

O Claude Projects conta com dois tipos diferentes de memória. Eles incluem:

Sempre acessível: é o que você carrega no Project Knowledge e nas instruções personalizadas no nível do projeto.

Não acessível: este é um conteúdo de outras conversas de chat dentro do mesmo projeto.

Perguntar em um novo chat “O que decidimos ontem?” pode resultar em respostas ilusórias. No entanto, você pode contornar isso. Basta transformar resultados importantes em Conhecimento do Projeto ou incluir manualmente o contexto essencial em sua solicitação.

4. Use o conhecimento do projeto de forma estratégica

A janela de contexto do Claude tem cerca de 200.000 tokens, aproximadamente 500 páginas de texto. Você deve enviar apenas materiais que sejam realmente importantes para o seu trabalho. Limpe os arquivos antes de adicioná-los, remova seções irrelevantes e evite compartilhar pastas inteiras “por precaução”.

Também é uma boa ideia aprender a diferença entre os arquivos usados em um único chat e os arquivos adicionados à base de conhecimento. Os documentos enviados diretamente para uma conversa não estão disponíveis em todo o projeto. Portanto, para tornar um arquivo reutilizável, você precisa adicioná-lo ao Project Knowledge.

Depois de carregado, o conhecimento do projeto fica pesquisável. Em vez de vasculhar pastas, você pode fazer perguntas diretas e obter respostas provenientes de arquivos relevantes.

💡 Dica profissional: quando o Claude produzir algo que você precisará novamente (por exemplo, um briefing finalizado, uma tese de campanha ou um trecho de código), salve-o no Project Knowledge. Ele também se tornará um ponto de referência para conversas futuras.

5. Limite-se a um projeto por iniciativa

Trate cada Claude Project como uma única fonte de verdade para uma iniciativa.

Misturar trabalhos não relacionados dentro do mesmo projeto leva a um contexto diluído e resultados imprevisíveis. O Claude não sabe quais premissas se aplicam a cada tarefa, a menos que você mantenha os limites bem definidos.

🔔 Lembre-se: Um projeto = um objetivo, um escopo, um resultado.

Exemplos:

Um projeto para um relatório de pesquisa

Um projeto para as especificações de um produto

Um projeto para um boletim informativo recorrente

6. Resuma periodicamente as decisões manualmente

À medida que as conversas aumentam, as conclusões anteriores podem ficar enterradas sob novos tópicos. O Claude pode referenciá-las de forma inconsistente, a menos que você destaque explicitamente o que é importante.

A cada poucas sessões, resuma as principais discussões e as suposições finalizadas. Além disso, acrescente o que não é mais válido.

Onde o Claude Projects começa a falhar

O Claude Projects é ótimo para organizar as entradas do trabalho profundo, como arquivos, instruções e contexto. Mas, quando os projetos passam do planejamento para a ação, você começa a perceber essas limitações 👇

⚠️ Os chats ainda estão isolados

Embora um projeto possa conter vários chats, o Claude não pode referenciar o conteúdo de um chat a partir de outro.

📌 Exemplo: se você redigir uma postagem de blog no chat A e quiser revisá-la no chat B, o Claude não saberá o que você escreveu, a menos que você copie manualmente o texto ou o adicione ao conhecimento do projeto.

⚠️ O Claude é mais uma biblioteca do que um espaço de trabalho.

O Claude Projects é ótimo para armazenar materiais de referência (até cerca de 500 páginas de texto). Mas não há tarefas, prazos, responsáveis, colunas de status e nenhuma maneira de acompanhar o progresso em direção a uma meta.

⚠️ A colaboração é somente para visualização

Você pode compartilhar um projeto com vários membros da equipe e ver os chats uns dos outros. Mas não é possível contribuir ativamente para um documento em tempo real, comentar uma linha específica de uma saída de IA ou fazer brainstorming em um quadro branco compartilhado.

Quando você carrega um recurso no Claude, ele é um instantâneo. Se ele for atualizado, seu projeto não terá conexão ativa. Você precisa excluir manualmente e carregar novamente a nova versão após cada atualização.

⚠️ Encontra um obstáculo no momento da ação

O Claude Projects pode lhe dar um plano brilhante, mas então você precisa sair da interface para gerenciar as próximas etapas. O resultado do projeto se torna mais um dado que você precisa gerenciar em outro lugar.

Por que as equipes eventualmente precisam de mais do que o Claude Projects

O Claude Projects funciona bem na camada de raciocínio do trabalho. Ele ajuda você a raciocinar melhor, preservar o contexto e iterar ideias sem começar do zero.

No entanto, quando o trabalho vai além do pensamento e passa para a execução, surge um novo conjunto de questões.

Por exemplo, quem é o responsável por este projeto? O que acontece a seguir? Quando é que os resultados devem ser entregues? Como sabemos quando está concluído?

O Claude Projects não foi projetado para responder a essas perguntas.

O que você precisa neste momento é de um sistema de ação compartilhado que precise fornecer:

Uma única fonte de verdade

Você precisa de uma plataforma onde o plano (o documento de estratégia do Claude) conviva com a execução do projeto (as tarefas derivadas dele) e ambos sejam atualizados em tempo real.

Propriedade e responsabilidade claras

Uma plataforma que transforma insights e resultados de IA em ações atribuídas com responsáveis, prazos e status claros. Sem isso, os melhores planos acabam se transformando em “quem deveria fazer isso?”.

Colaboração em tempo real

Ver os chats uns dos outros é passivo. Você precisa colaborar ativamente, comentar tarefas, coeditar documentos ativos, marcar colegas para obter opiniões e desenvolver ideias dentro do contexto do seu trabalho para levar o projeto adiante.

ClickUp como alternativa ao Claude Projects

Mesmo quando você usa o Claude para aumentar a produtividade, ainda precisará de um sistema separado para executar o que o Claude produz.

Entre: ClickUp.

O Converged AI Workspace oferece uma plataforma única onde projetos, documentos, conversas e inteligência artificial trabalham juntos.

No ClickUp, a IA sensível ao contexto conhece e compreende o seu trabalho. Assim, você gasta menos tempo copiando e colando e mais tempo avançando no trabalho.

Abaixo estão os principais recursos do ClickUp que o tornam a melhor alternativa ao Claude para equipes ocupadas:

Trabalhe com uma IA que entende você e seu trabalho

O ClickUp Brain é uma camada de IA contextual que opera diretamente dentro do seu espaço de trabalho, com consciência de como seu trabalho está estruturado. Ele pode fazer referência a:

Tarefas, subtarefas e hierarquias de tarefas

Status, prioridades, prazos e dependências

Documentos vinculados a projetos e tarefas

Comentários, decisões e conversas em andamento

Propriedade e responsabilidade entre equipes

Como o Brain opera dentro do modelo de permissão do ClickUp, ele exibe apenas as informações que o usuário tem permissão para ver. Não há necessidade de colar o contexto, explicar novamente a estrutura do projeto ou resumir o trabalho manualmente antes de fazer uma pergunta.

Em vez de gerar resultados isoladamente, o Brain analisa os dados do espaço de trabalho em tempo real e retorna respostas que refletem o estado real da execução.

📌 Exemplo: O que está atrasando o progresso no espaço de trabalho da campanha do terceiro trimestre? Esta ferramenta de IA analisa comentários de tarefas, subtarefas, status e dependências e, em seguida, responde de forma clara: O trabalho está parado devido a solicitações de ativos

Tarefas não atribuídas

Aprovações ausentes

Atrasos no ciclo de revisão de conteúdo O relatório de bloqueadores mostra os responsáveis pelas ações e o impacto no tempo, para que a equipe possa corrigir o problema em vez de lidar com a expansão interminável do trabalho.

Encontre arquivos e informações em todo o seu espaço de trabalho e aplicativos conectados instantaneamente com esta pesquisa alimentada por IA.

Um dos recursos mais poderosos do Brain é a Pesquisa Empresarial.

O ClickUp Brain inclui pesquisa empresarial com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho e sistemas conectados.

Os usuários podem pesquisar usando linguagem natural em:

ClickUp Tarefas, documentos, comentários e anexos

Arquivos armazenados em ferramentas conectadas, como Google Drive, GitHub, SharePoint e muito mais.

Histórico do espaço de trabalho e decisões que, de outra forma, ficariam ocultas em threads

Ao contrário da pesquisa tradicional por palavras-chave, o Brain retorna respostas e arquivos relacionados com base na forma como o trabalho está organizado. Isso é especialmente valioso em grandes espaços de trabalho, onde as informações estão fragmentadas entre projetos, equipes e ferramentas.

Em vez de vasculhar pastas ou painéis, as equipes podem fazer perguntas como:

“Que decisões foram tomadas sobre preços no último trimestre?”

“Quais tarefas mencionam essa exigência do cliente?”

“Onde documentamos a aprovação final?”

Acesso a vários modelos de IA

Acesse os principais LLMs em um só lugar com o ClickUp Brain, a plataforma de IA do ClickUp.

O ClickUp Brain fornece acesso a vários modelos externos de IA na mesma interface. Os usuários não precisam alternar entre ferramentas ou gerenciar assinaturas separadas para experimentar os pontos fortes de diferentes modelos.

Os casos de uso comuns aqui incluem:

Claude para raciocínio, análise e síntese de longo prazo

ChatGPT para rascunhos rápidos, execução e trabalho em nível de tarefa

Gemini para pesquisas com grande volume de informações ou referências cruzadas

Todo o acesso ao modelo é abstraído por meio do ClickUp Brain, o que significa que o uso da IA permanece centralizado, autorizado e auditável dentro do espaço de trabalho. Isso evita a fragmentação que ocorre quando as equipes dependem de várias ferramentas de IA independentes.

📌 Exemplos de casos de uso: Gemini para tarefas com grande volume de informações ou referências cruzadas

ChatGPT para execução diária e rascunhos rápidos

Claude para análise e síntese de longo prazo

Use o Talk to Text para capturar ideias sem interromper o fluxo.

Nunca mais perca um detalhe, dite tudo para o BrainGPT e obtenha resultados aperfeiçoados instantaneamente.

O recurso Talk to Text do ClickUp amplia o BrainGPT para além dos comandos digitados.

As equipes podem ditar suas ideias, notas de reuniões ou atualizações e convertê-las instantaneamente em texto estruturado dentro do ClickUp. A partir daí, o Brain pode:

Resuma as entradas faladas

Extraia itens de ação

Transforme notas em tarefas ou documentos

Esclareça as próximas etapas e a responsabilidade

Como isso acontece dentro do espaço de trabalho, a entrada de voz não é apenas transcrita. Ela se torna um trabalho executável com contexto, estrutura e acompanhamento.

Isso é especialmente útil para capturar ideias em tempo real, sem perder o foco ou o ritmo.

Superagentes para fazer o trabalho pesado por você

Enquanto o BrainGPT ajuda as equipes a fazer perguntas melhores e revelar insights, os Super Agents do ClickUp são projetados para agir com base nesses insights.

Eles são seus assistentes de IA ambientais que observam continuamente o que está acontecendo em seu espaço de trabalho. Eles respondem a mudanças nas tarefas, cronogramas, dependências e padrões de dados, sem esperar por um comando manual.

📌 Exemplo: Um Super Agente pode: Sintetize retrospectivas de sprint e identifique riscos de entrega.

Detecte tarefas atrasadas e notifique ou reatribua proprietários de forma proativa.

Monitore o andamento do projeto e gere atualizações de status recorrentes.

Acionar tarefas de acompanhamento automaticamente quando as dependências forem concluídas

🚀 O que o ClickUp AI pode fazer que o Claude Projects não consegue

Use esta lista de verificação se estiver decidindo se o Claude Projects é suficiente ou se você precisa de uma camada de execução.

O ClickUp AI pode:

✅ Entenda o estado do trabalho em tempo real, não apenas o texto Saiba o que está atrasado, bloqueado, não atribuído ou dependente — com base em dados reais da tarefa, não no histórico de conversas.

✅ Transforme os resultados da IA em trabalho estruturado Converta planos, decisões e notas em tarefas com responsáveis, prazos e status, sem sair do espaço de trabalho.

✅ Atualize o sistema, não apenas responda Altere o status das tarefas, atribua responsáveis, identifique riscos e sinalize problemas em vez de retornar respostas estáticas.

✅ Permaneça ativo após o término da conversa Use os Super Agentes para monitorar o trabalho continuamente e agir quando as condições forem atendidas, sem solicitações manuais.

✅ Conecte a estratégia diretamente à execução Mantenha documentos, tarefas, cronogramas e insights de IA em um só lugar para que os planos não se percam nas transferências.

✅ Bloqueadores de superfície automaticamente Detecte aprovações ausentes, dependências paralisadas e trabalhos não atribuídos antes que eles atrasem a equipe.

✅ Opere entre equipes e projetos Resuma o progresso, os riscos e a carga de trabalho em várias iniciativas, não apenas dentro de um projeto. ✅

✅ Apoie a colaboração real, não a visualização passivaHabilite a coedição, comentários em linha, marcações e fluxos de trabalho compartilhados em vez de bate-papos isolados.

Claude Projects x ClickUp: principais diferenças

Aqui está uma comparação direta entre os dois:

Aspect Claude Projects ClickUp Objetivo Raciocínio profundo e conversas prolongadas Execução de projetos completa com tecnologia de IA Força central Pensamento contextual e síntese Transformando decisões em ação Modelo de memória Histórico de bate-papo do projeto + conhecimento carregado Memória do sistema ativa entre tarefas, documentos e bate-papos Tarefas e responsabilidades ❌ ✅ Tarefas nativas com proprietários, prazos e status Acompanhamento do progresso ❌ ✅ Status em tempo real, dependências, carga de trabalho Profundidade da colaboração Exibir bate-papos compartilhados Coedição, comentários, marcação, fluxos de trabalho compartilhados Função da IA Assistente que responde a perguntas Operador que atualiza e impulsiona o trabalho Automação ❌ ✅ Os Super Agentes agem de forma autônoma Depois que o plano for escrito Você sai da ferramenta O trabalho continua no mesmo sistema Ideal para Pesquisa, redação, pensamento estratégico Executando projetos, equipes e operações

Quando usar o Claude Projects em vez do ClickUp

Use o Claude Projects quando:

Você está fazendo um trabalho intensivo em pesquisa ou exploratório , em que o resultado é insight, não ação.

O trabalho é individual ou em pequenos grupos , com o mínimo de transferências ou coordenação.

Você precisa de um contexto de longo prazo para pensar, escrever ou analisar em várias sessões.

Não há necessidade imediata de propriedade, cronogramas ou acompanhamento do progresso.

Use o ClickUp quando:

O trabalho precisa passar das ideias para a execução com os próximos passos bem definidos.

Várias pessoas estão envolvidas, e a responsabilidade, os prazos e as dependências são importantes .

Você quer que a IA monitore o progresso, identifique obstáculos e aja automaticamente .

O projeto precisa de uma única fonte de verdade, desde o planejamento até a entrega.

🎯 Conclusão: se o objetivo é pensar melhor, o Claude Projects funciona bem. Se o objetivo é realizar o trabalho, o ClickUp se torna essencial.

Leve suas ideias até a linha de chegada com o ClickUp

A maioria das ferramentas de IA fica ao lado do seu trabalho. O Espaço de Trabalho de IA Convergente do ClickUp fica dentro dele.

O ClickUp combina IA com projetos, tarefas, documentos, conversas e cronogramas em tempo real em um único sistema. Isso significa que a IA entende não apenas o que você está pedindo, mas também o que já está acontecendo, o que está bloqueado e o que precisa ser feito a seguir.

A vantagem vem da convergência:

O contexto vive onde o trabalho acontece, não em prompts copiados.

A propriedade e os cronogramas aumentam a responsabilidade.

Seus colegas de equipe de IA, os Super Agentes, fazem o trabalho pesado por você.

Pronto para explorar o poder de um espaço de trabalho de IA convergente? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp.

Perguntas frequentes (FAQs)

O Claude Projects é para trabalhos que exigem reflexão profunda e contextualizada. Ele ajuda você a organizar pesquisas, manter conversas longas e desenvolver ideias ao longo do tempo, sem precisar começar do zero. O Projects funciona melhor para planejamento, análise, redação de textos longos, aprendizagem e qualquer trabalho em que o raciocínio e a continuidade sejam mais importantes do que a execução.

Não. O Claude Projects pode sugerir tarefas, delinear etapas ou recomendar as próximas ações, mas não pode atribuir trabalho, definir prazos, acompanhar o progresso ou gerenciar a responsabilidade. Quando o trabalho vai além do planejamento, você precisa de uma plataforma dedicada ao gerenciamento de tarefas, como o ClickUp, para transformar ideias em trabalho responsável e rastreável.

O Claude Projects foi desenvolvido para raciocínio assistido por IA, o que pode ajudá-lo a planejar, pesquisar e gerar qualquer resultado. Mas o ClickUp foi desenvolvido para execução em equipe; ele transforma planos em tarefas rastreáveis, centraliza o conhecimento em documentos ativos e permite a colaboração em tempo real. Você pode pensar da seguinte maneira: o Claude Projects ajuda você a pensar no trabalho, enquanto o ClickUp ajuda você a realizar o trabalho. O ClickUp oferece responsabilidade, acompanhamento dinâmico de projetos e IA integrada que funciona com seus dados em tempo real, recursos que o Claude Projects não possui.

Sim, e essa é a configuração mais eficaz. O Claude Projects funciona bem para pesquisa, ideação e elaboração de rascunhos em estágios iniciais. Você pode até mesmo modificar as instruções do projeto. Quando sua produção estiver pronta, o ClickUp ajuda você com o gerenciamento do projeto. No ClickUp, você pode dividir a produção em tarefas, atribuir responsabilidades, acompanhar o progresso e colaborar com sua equipe. O ClickUp também pode automatizar tarefas repetitivas para você. Você pode até mesmo armazenar planos gerados pelo Claude diretamente no ClickUp Docs.

Embora o Claude Projects seja ótimo para brainstorming individual ou trabalho exploratório, o ClickUp realmente se destaca por seu espaço de trabalho de IA convergente. Ele oferece a todos visibilidade em tempo real, responsabilidade clara por tarefas complexas e maneiras integradas de se comunicar e coordenar. Com o ClickUp como alternativa ao Claude, você pode transformar suas ideias em trabalho que toda a sua equipe pode ver, agir e concluir em conjunto.