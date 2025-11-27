Principais modelos de sistemas mágicos para autores de fantasia e designers de jogos

Se você já escreveu uma cena de fantasia e de repente se perguntou: “Este personagem pode realmente fazer isso?”, você entrou diretamente no território dos sistemas mágicos.

Um sistema mágico é simplesmente o conjunto de regras que explica como a magia funciona no seu mundo: o que é possível, o que não é e qual o custo quando alguém ultrapassa os limites.

O problema? Você precisa construir esse sistema do zero. É aí que os modelos de sistemas mágicos podem ajudar.

Você pode usá-los para moldar a lógica por trás da sua magia, quer você queira algo suave e misterioso ou estruturado e baseado em regras — junto com listas de verificação para manter a consistência de capítulo a capítulo ou de campanha a campanha. Você também verá exemplos que ilustram como cada habilidade mágica está ligada aos interesses reais da história.

No final, você terá uma referência clara e útil que permitirá escrever cenas com confiança — e manterá seus leitores (ou jogadores) pensando: “Sim, isso faz sentido”.

Portanto, se você deseja construir um novo sistema mágico ou resolver conflitos dentro da história, um desses modelos tem o que você precisa!

Os 13 melhores modelos de sistemas mágicos em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos de planejamento de sistemas mágicos do ClickUp e da comunidade:

O que são modelos de sistemas mágicos?

Um modelo de sistema mágico é uma estrutura que ajuda escritores, designers de RPG e criadores de fantasia a definir e organizar como a magia funciona em seu mundo. Ele descreve a fonte de poder do sistema, regras, limitações, custos e como diferentes pessoas acessam ou controlam isso.

Na escrita de fantasia, este modelo funciona como um plano para a consistência lógica.

Isso garante que os usuários de magia, de magos e bruxas a conjuradores elementais, operem sob limites claros para que o leitor entenda o que é possível e o que não é.

O que torna um modelo de sistema mágico bom?

Um modelo de sistema mágico bem projetado geralmente inclui seções para descrever feitiços, habilidades, fontes de energia e as consequências de quebrar as regras estabelecidas.

Ele também se alinha às Leis da Magia de Sanderson, ajudando você a conectar sua história, personagens e enredo por meio de causa e efeito previsíveis.

O modelo ideal de sistema mágico deve incluir:

Seções claras para fonte, regras, limites e custos do uso da magia.

Sugestões para definir feitiços, habilidades e fontes de energia com resultados lógicos.

Uma estrutura para equilibrar sistemas de magia flexíveis e rígidos para um melhor controle da narrativa.

Espaço para registrar consequências e exceções para que os poderes permaneçam consistentes.

Links para o seu modelo de construção de mundos, conectando usuários de magia, sociedade e enredo.

Os 13 melhores modelos gratuitos de sistemas mágicos

A construção de mundos pode se tornar complicada rapidamente.

Isso se parece com rascunhos no Docs, cartões de cena em um quadro, regras de feitiços em uma planilha e feedback de colegas por e-mail. Isso é o Work Sprawl em ação, e ele silenciosamente mata o ímpeto.

O ClickUp reúne tudo em um único espaço de trabalho de IA convergente, para que seus capítulos, tradições, regras do sistema mágico e tarefas coexistam.

Além disso, você conta com a IA para resumir notas, revelar contextos e transformar ideias em ação.

Com o ClickUp, você pode se concentrar em projetar poderes, limites e consequências — sem precisar procurá-los em várias guias. Agora, vamos escolher os modelos certos para tornar seu sistema mágico claro, consistente e divertido de escrever. ✨

1. Modelo de planejamento de livro do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize seus capítulos, enredos e arcos de personagens rapidamente com o modelo de planejamento de livros do ClickUp.

Rascunhos, notas de tradição, cartas de personagens e um documento crescente sobre o sistema mágico não devem ficar espalhados por planilhas. O modelo de planejamento de livros do ClickUp mantém capítulos, cenários, personagens e tradições do mundo organizados em um só lugar.

Você pode até mesmo armazenar seu modelo de sistema mágico no ClickUp Docs para mapear regras, limites e custos, e mostrar como diferentes pessoas acessam a magia, seja ela suave ou forte, ao lado dos rascunhos da sua história.

O modelo inclui status claros (pré-escrita, edição, revisão e publicação), campos personalizados para personagens e enredos e várias visualizações, como capítulos, prioridades e o processo de escrita. Ele ajuda você a dividir grandes objetivos em tarefas menores, acompanhar o progresso e compartilhar atualizações com facilidade.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize capítulos, cenas, personagens, cenários e tradições em um espaço de trabalho que se adapta ao seu rascunho.

Armazene um modelo estruturado de sistema mágico (fontes, regras, limitações, consequências e acesso à magia) ao lado do manuscrito.

Alterne entre as visualizações para gerenciar pesquisas, cronogramas e prioridades sem perder o fio criativo.

Colabore com editores ou coautores e mantenha o feedback vinculado à página, cena ou regra exata.

✨ Ideal para: Autores de fantasia e designers de RPG que mapeiam regras mágicas, rastreiam usuários de magia e mantêm a tradição e o enredo do mundo em sincronia.

💡 Dica profissional: criar um sistema mágico consistente requer detalhes, iteração e estrutura — e é aí que o ClickUp Brain entra em ação. Use-o para gerar novas seções para o seu sistema (como regras, custos ou fontes de poder), resumir a tradição ou sugerir ajustes de equilíbrio entre os modelos. Você pode até automatizar seções recorrentes usando campos de IA e manter as ideias sincronizadas entre documentos, listas e quadros. Com o ClickUp Brain aprendendo o contexto do seu espaço de trabalho, cada refinamento se torna mais rápido e inteligente — para que você possa se concentrar na narrativa, não na configuração. Gere novas seções, refine a tradição e equilibre as regras do seu sistema mágico sem esforço com as ferramentas de espaço de trabalho com inteligência artificial do ClickUp Brain.

2. Modelo de esboço de história do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina cenas, enredos e arcos de personagens com o modelo de esboço de história do ClickUp.

Grandes histórias seguem uma estrutura clara. O modelo de esboço de história do ClickUp ajuda você a planejar enredos, moldar personagens e acompanhar os principais momentos da história com clareza. Você pode esboçar atos, cenas e pontos de virada, observando como as regras, limites ou feitiços mágicos influenciam cada evento.

O modelo inclui status simples como “Ideia”, “Rascunho”, “Edição” e “Concluído”, juntamente com campos para capítulos e etapas. Tudo fica organizado e visível, desde os arcos dos personagens até os detalhes da construção do mundo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie atos e cenas em uma visualização fácil.

Conecte personagens , enredos e usuários de magia com facilidade.

Mantenha a lógica mágica consistente ao longo dos capítulos.

Acompanhe o progresso de forma clara, desde a ideia até a conclusão.

✨ Ideal para: Escritores e criadores de RPG que organizam a estrutura da história, os arcos dos personagens e os sistemas mágicos em um fluxo de trabalho organizado.

📮 ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

3. Modelo de storyboard do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Esboce cenas, diálogos e efeitos em sequência com o modelo de storyboard do ClickUp.

Toda fantasia começa com uma visão — uma única cena que acende a faísca. O modelo de storyboard do ClickUp ajuda você a capturar essa visão. Em seguida, você pode facilmente transformá-la em uma sequência clara de momentos que moldam o seu mundo.

Imagine mapear a primeira vez que seus usuários de magia canalizam poder. Cada quadro pode mostrar os elementos, emoções e energia que se movem pelo corpo do lançador. Você pode inserir esboços, capturas de tela ou notas para planejar a aparência e a evolução dos feitiços.

O quadro branco pronto para uso facilita o início e torna ainda mais fácil compartilhar. Você pode planejar transições, ajustar o ritmo e colaborar com coautores ou artistas em tempo real.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Visualize magia, personagens e cenas em uma única tela.

Mantenha o tom e o movimento consistentes em todos os quadros

Planeje momentos importantes com a facilidade do recurso arrastar e soltar.

Colabore com outras pessoas para refinar a aparência e a sensação da sua história.

✨ Ideal para: autores de fantasia, criadores de jogos e cineastas que projetam sistemas mágicos visuais e sequências de histórias.

4. Modelo de planejamento de história do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize os papéis, características e poderes dos personagens em uma única tela com o modelo de planejamento de história do ClickUp.

Planejar uma história significa lidar com personagens, cenários, cenas e regras mágicas. O modelo de planejamento de histórias do ClickUp coloca tudo em um único lugar organizado. Descreva pessoas e lugares, divida as cenas em etapas e mantenha os enredos alinhados com seu sistema mágico.

Este modelo é fácil de usar para iniciantes e rápido de configurar. Você recebe uma pasta pronta para uso com duas visualizações principais, Lista e Documento, para que possa esboçar os pontos principais e manter notas mais detalhadas lado a lado.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Armazene descrições de personagens e cenários ao lado das descrições das cenas.

Vincule usuários de magia , feitiços e habilidades diretamente aos momentos importantes da trama.

Alterne entre listas rápidas e documentos detalhados sem mudar de ferramenta.

Use status granulares para ver o progresso rapidamente.

✨ Ideal para: Escritores e designers de RPG que desejam um único centro para a construção de mundos, planejamento de cenas e notas sobre modelos de sistemas mágicos.

💡 Dica profissional: quando suas ideias e notas abrangem várias ferramentas — Docs, Drive, Figma ou Notion —, é difícil manter a história avançando. E se você pudesse colocar tudo isso em uma única ferramenta? Você pode esboçar enredos, pesquisar em aplicativos, ditar novos conceitos de feitiços com o Talk to Text do ClickUp Brain Max e invocar referências rápidas para tradições, mecânicas ou sistemas elementares sem nunca interromper o fluxo. É como dar ao seu processo criativo um assistente alimentado por IA que mantém todo o seu universo mágico a um comando de distância.

5. Modelo de documento de design de jogo do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Descreva a mecânica, os objetivos e os recursos em um só lugar com o modelo de documento de design de jogos do ClickUp.

A criação de um jogo requer uma única fonte de verdade. O Modelo de Documento de Design de Jogo do ClickUp oferece um único local para definir mecânicas, regras, níveis, personagens e o sistema mágico que os alimenta.

Você pode definir metas, delinear loops centrais e listar recursos para que as equipes avancem em conjunto, desde a apresentação até o lançamento. Use listas de tarefas para dividir os recursos em tickets. Adicione notas sobre habilidades, feitiços, custos de energia e limitações para que o acesso dos jogadores à magia permaneça equilibrado e o sistema não prejudique sua história.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Documente a visão do jogo , a mecânica central, a interface do usuário, o áudio e a tradição em um único hub.

Vincule regras mágicas a missões, encontros e notas de equilíbrio.

Identifique lacunas no design antecipadamente com marcos claros e responsabilidades definidas.

Compartilhe atualizações rapidamente para que as equipes vejam o que foi feito e o que vem a seguir.

Acompanhe o progresso com visualizações como Lista, Gantt, Carga de Trabalho e Calendário.

✨ Ideal para: equipes de jogos de tabuleiro e videogames que estão estruturando sistemas mágicos, definindo mecânicas e mantendo a produção organizada, desde o conceito até o lançamento.

👀 Curiosidade: a magia “Vancian” (o modelo por trás do D&D inicial) faz com que os conjuradores memorizem um feitiço, o conjurem e depois o esqueçam — limites embutidos sem necessidade de registros extras.

6. Modelo de quadro de visualização do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Capture símbolos, objetivos e temas em uma única visualização com o modelo de quadro de visão do ClickUp.

O modelo ClickUp Vision Board permite que você reúna e visualize suas ideias em um espaço inspirador. Esteja você definindo a estrutura de ordens mágicas, a natureza das fontes de poder ou motivos visuais como sigilos e elementos, este modelo ajuda você a ver seu mundo ganhar vida.

Você pode fixar imagens, esboços e notas para criar conexões visuais entre feitiços, habilidades e seu impacto emocional ou social. As visualizações “Quadro de Visão” e “Prioridade” mantêm suas ideias focadas, enquanto a visualização “Comece aqui” oferece um caminho claro a seguir.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Visualize hierarquias mágicas , símbolos e fluxos de energia.

Conecte objetivos criativos a elementos concretos da história.

Mantenha-se inspirado com recursos visuais que evoluem com o seu rascunho.

Priorize e acompanhe as ideias à medida que seu sistema mágico se desenvolve.

✨ Ideal para: Autores e designers de fantasia visualizam sistemas mágicos, símbolos e inspiração criativa em um único centro visual.

7. Modelo de quadro de humor do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Reúna recursos visuais, cores e motivos em um espaço colaborativo com o modelo de quadro de inspiração do ClickUp.

O modelo de quadro de humor do ClickUp oferece um espaço dedicado para reunir a aparência e a sensação do seu mundo antes de começar a definir cenas, feitiços ou designs de personagens.

Use-o para mapear hierarquias, culturas e ambientes mágicos: uma seção para artefatos, outra para efeitos de feitiços e outra para locais ou facções. Como ele é construído no ClickUp Whiteboards, você pode arrastar e redimensionar elementos, agrupá-los e adicionar notas rápidas ou comentários para que cada visual tenha contexto.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Reúna imagens, capturas de tela e esboços para feitiços, artefatos, personagens e locais em um espaço colaborativo.

Organize os recursos visuais em seções flexíveis (por exemplo, elementos, facções, culturas ou fontes de poder) para que cada grupo conte uma história clara.

Adicione notas, etiquetas e comentários ao lado de cada recurso para capturar regras, clima ou tradição enquanto as ideias ainda estão frescas.

Compartilhe o quadro com coautores, artistas ou testadores para que todos possam reagir, sugerir alterações e se alinhar em relação ao tom de forma assíncrona.

Vincule visuais importantes às tarefas do ClickUp para arte conceitual, capítulos, encontros ou ativos de marketing, mantendo a execução vinculada à estética.

✨ Ideal para: autores de fantasia, equipes de RPG e líderes artísticos que coletam inspirações e referências culturais para um sistema mágico coeso.

💡 Dica profissional: fixe sua vibe no Mood Board e, em seguida, abra o ClickUp Whiteboard para mapear escolas, fontes, custos e limites em uma tela infinita. Construa seu mundo com instruções detalhadas através do ClickUp Brain no ClickUp Whiteboards. Veja como você pode usá-lo para construir mundos mágicos: Coloque notas adesivas, formas e conectores para mostrar causa → efeito. Um clique converte qualquer nota adesiva em uma tarefa (responsável, data de vencimento), para que os ajustes de equilíbrio sejam enviados.

Incorpore documentos para o seu modelo de sistema mágico e vincule tarefas para cenas que dependem de cada regra.

Converse em linha com comentários fixados para manter o contexto.

Peça ao ClickUp Brain para resumir grupos, identificar lacunas e executar verificações do tipo “o que quebra se X?”.

Reutilize carimbos/blocos (Nome · Custo · Risco · Contador) para manter a consistência e, em seguida, apresente o modo do seu sistema aos coautores ou testadores.

8. Modelo de brainstorming do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Capture, classifique e desenvolva ideias em um só lugar com o modelo de brainstorming do ClickUp.

O modelo de brainstorming do ClickUp ajuda você a capturar, organizar e refinar ideias em histórias completas para seu sistema mágico ou design de jogo. Anote regras, feitiços, fontes de energia ou reviravoltas criativas — tudo em um único espaço compartilhado.

Use listas para agrupar ideias, marcar as melhores e movê-las por etapas como A fazer, Em andamento e Concluído. Esteja você escrevendo um romance de fantasia, planejando uma campanha ou projetando mecânicas mágicas, este modelo mantém todas as ideias visíveis e fáceis de expandir.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Reúna e refine ideias criativas em uma única visualização.

Estruture o brainstorming em torno de regras , poderes ou conceitos de mundo .

Colabore facilmente com notas, tags e comentários.

Transforme as melhores ideias em próximos passos viáveis.

✨ Ideal para: Escritores, designers de RPG e equipes criativas que fazem brainstorming colaborativo sobre sistemas mágicos, ideias para enredos ou mecânicas de fantasia.

9. Modelo de redação de conteúdo do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Escreva rascunhos de títulos, subtítulos e textos refinados em um documento estruturado com o modelo de redação de conteúdo do ClickUp.

Escrever uma história envolvente leva tempo e concentração. O modelo de redação de conteúdo do ClickUp mantém os autores de fantasia e as equipes de RPG no caminho certo enquanto você redige códices de feitiços, regras do sistema, bestiários e artigos do mundo ligados à sua magia. Planeje lançamentos, atribua prazos e gerencie revisões em um só lugar.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize tópicos, esboços e revisões em um único documento.

Acompanhe o progresso com status e prazos em todo o seu pipeline de conteúdo.

Colabore em tempo real para edições e aprovações.

Reutilize a estrutura para registros de construção de mundos ou documentação de tradições.

As visualizações Lista, Calendário e Gantt mantêm todas as entradas em movimento, do rascunho à publicação.

✨ Ideal para: Escritores, editores e contadores de histórias que gerenciam vários rascunhos, entradas de tradições ou artigos relacionados a sistemas mágicos ou construção de mundos.

👀 Curiosidade: a palavra “ feitiço ” originalmente significava “história” ou “discurso” em inglês antigo — só mais tarde ela assumiu um sentido mágico. Tente nomear feitiços como frases faladas para ecoar essas raízes.

10. Modelo de quadro Kanban do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe seu progresso na construção da magia com o modelo de quadro Kanban do ClickUp.

Acompanhe seu sistema mágico na forma de uma produção criativa. O modelo de quadro Kanban do ClickUp permite classificar feitiços, habilidades e tarefas de conhecimento em etapas claras — Conceito, Definido, Aperfeiçoado, Em andamento, Revisão e Concluído.

Mova as cartas à medida que as regras, limites e consequências se solidificam. Dessa forma, você pode dividir grandes ideias e blocos em pequenas etapas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Visualize o progresso de feitiços , poderes e documentos do sistema em um piscar de olhos.

Use status (Aberto, Em andamento, Revisão, Bloqueado, Fechado) para manter o fluxo de trabalho.

Adicione campos para elemento, escola, custo ou notas de acesso à magia .

Identifique bloqueios antecipadamente e mantenha uma comunicação estreita entre escritores e designers.

✨ Ideal para: autores de fantasia e equipes de RPG que categorizam o trabalho mágico por estágio, mantêm regras de equilíbrio e sincronizam atualizações entre capítulos, missões e mecânicas.

Assista: Quer projetar seu sistema mágico, mapear a tradição ou construir a mecânica do jogo visualmente? Neste vídeo, detalhamos as melhores ferramentas de mapeamento — comparando recursos e pontos fortes para que você possa escolher a opção perfeita para o seu jogo ou estrutura mágica.

11. Modelos de prompts do ClickUp ChatGPT para escrita fantástica

Obtenha o modelo gratuito Dê início a ideias e cenas com prompts prontos dentro do modelo ClickUp ChatGPT Prompts for Fantasy Writing.

O modelo “ ” (Aventuras de fantasia: crie mundos e personagens) do ClickUp ChatGPT Prompts for Fantasy Writing oferece prompts prontos para inspirar aberturas, reviravoltas, personagens e detalhes do mundo. Gere ganchos, missões e ritmos de cena em minutos.

Capture as melhores falas e refine-as para se adequarem ao seu sistema mágico, desde mistérios mágicos suaves até regras e limites claramente definidos.

Você pode rascunhar, editar e salvar tudo em um só lugar, para que a inspiração passe diretamente para o seu fluxo de trabalho.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Pacotes de prompts para aberturas, personagens, reviravoltas e construção de mundos .

Captura rápida de feitiços , habilidades e ideias para o enredo sem perder o contexto.

Listas e visualizações para classificar ideias por capítulo, ponto de vista ou usuários de magia .

Transição tranquila do brainstorming para a elaboração e revisão

Use o Doc aninhado para armazenar 10 prompts de gênero, além de um banco de prompts maior.

✨ Ideal para: Escritores de fantasia e criadores de RPG que desejam prompts rápidos e estruturados para construir mundos, moldar personagens e criar sistemas mágicos com eficiência.

12. Modelo de Sistema Mágico da Scribd

via Scribd

Traga lógica para sua magia com o Modelo de Sistema Mágico da Scribd. Essa estrutura guiada ajuda você a definir as leis mágicas do seu mundo — como funcionam, quem as exerce e qual é o custo. Perfeito para autores e designers de jogos, ele transforma ideias vagas em sistemas estruturados que parecem reais e significativos.

Você explorará origens, regras, fontes, usuários, mecânicas e consequências sociais. Isso garante que a magia da sua história se fortaleça gradualmente. Esteja você criando feitiçaria elemental, poder divino ou magia baseada em artefatos, esta lista de verificação mantém tudo consistente e coerente.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Esclarece como a magia funciona e o que a rege.

Equilibre poder, limites e consequências .

Incentiva uma construção de mundos e um realismo mais profundos.

Ideal para delinear sistemas de feitiços exclusivos ou tradições de RPG.

✨ Ideal para: Escritores e designers de jogos que criam sistemas mágicos lógicos, complexos e verossímeis.

13. Modelo de sistema mágico do Google Docs

via Google Docs

O modelo de sistema mágico do Google Docs é uma ferramenta indispensável para escritores e mestres de jogos que desejam uma maneira estruturada de mapear a magia de seu mundo. Ele orienta você em todos os elementos-chave, desde definir quem pode usar magia até esclarecer suas origens, regras e consequências.

Baseado em modelos compartilhados pela comunidade, como “Modelo de Sistema Mágico 1. 1”, é perfeito para quem deseja flexibilidade. Cada seção, como Fonte de Energia, Auxílios de Conjuração, Desvantagens e Percepção Social, mantém sua magia consistente e crível ao longo de sua história ou campanha.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Gratuito, editável e fácil para iniciantes.

Abrange tudo, desde mecânicas de poder até impacto no mundo .

Ajuda a manter a consistência e o equilíbrio ao longo da sua história.

Fácil de copiar, preencher e consultar no Google Drive.

✨ Ideal para: Escritores e criadores de RPG que desejam um guia leve e estruturado para projetar seus próprios sistemas mágicos de forma colaborativa ou individual.

👀 Curiosidade: Mana vem das culturas polinésias/melanésias e se refere ao poder ou autoridade espiritual, não apenas a uma barra de recursos azul. Considere como o acesso à magia pode moldar a sociedade.

Crie mundos que funcionam como magia com o ClickUp

Grandes histórias são construídas, refinadas e organizadas como os melhores sistemas de magia.

Apresentamos os melhores modelos para moldar a lógica, a tradição e as leis do poder do seu mundo. Mas se você deseja um espaço onde suas ideias, rascunhos e projetos possam coexistir, o ClickUp é o verdadeiro livro de feitiços.

Com o ClickUp, você pode planejar seus capítulos, organizar seus mundos, visualizar storyboards e até mesmo cocriar com IA.

Quer você prefira um sistema de magia suave que deixa espaço para o encanto ou queira criar um sistema de magia único com habilidades mágicas claramente avaliadas, busque trocas de valor igual — poder por preço — para que seu mundo pareça justo quando a magia elemental se encontra com o mundano.

Ao escrever fantasia, deixe que as consequências toquem tanto a alma quanto o corpo — curas que literalmente esgotam o mago e regras que se confundem na área cinzenta — para que cada escolha de feitiço tenha peso.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e comece a conjurar mundos que funcionam tão bem quanto sua imaginação. ✨