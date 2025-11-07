A transformação da IA não é um projeto, é uma missão da liderança.

Pelo menos uma vez por semana, tenho uma conversa que se desenrola mais ou menos assim: um líder de nível C me diz: “Ah, nós já temos IA — temos o ChatGPT, o Copilot, talvez o Glean”.

Então vem a surpresa: “Mas, honestamente, ninguém realmente usa isso.”

Isso não é transformação de IA, é uma adoção fracassada de IA.

A verdadeira transformação da IA ocorre quando toda a empresa, desde a alta administração até os colaboradores individuais, reimaginou fundamentalmente a forma como o trabalho é feito. É quando todas as pessoas da organização viram o que a IA pode fazer e a estão usando ativamente para eliminar processos manuais, demorados e ineficientes.

E aqui está o verdadeiro ponto de inflexão: não se trata de automatizar velhos hábitos, mas sim de questioná-los e encontrar uma maneira mais rápida, inteligente e eficaz de alcançar melhores resultados.

O manual de transformação digital não funcionará aqui

Os líderes adoram fazer paralelos com a transformação digital. Eu mesmo uso essa analogia. Lembra quando as conferências da Gartner passaram anos martelando essa mensagem?

Os CIOs tiveram que aproveitar a tecnologia para evoluir seus modelos de negócios. As vencedoras foram empresas como a Netflix, que usaram a tecnologia para se modernizar, enquanto a Blockbuster ficou para trás.

Mas é aqui que a transformação da IA diverge drasticamente de sua antecessora:

A transformação digital significava projetos grandes e intensivos em capital , gerenciados por meio de sistemas rígidos e PMOs.

A transformação da IA, por outro lado, é fluida e rápida — ela está acontecendo em todas as funções, impulsionada pela rapidez com que as pessoas podem reinventar a forma como resolvem problemas.

Pense nisso por um momento. A transformação digital impactou projetos e iniciativas específicos. A transformação da IA impacta cada funcionário da sua empresa. O efeito combinado de todos trabalharem de forma mais inteligente, rápida e eficiente?

É aí que a mágica acontece. É isso que afeta diretamente seus resultados financeiros.

A maioria das empresas acha que adotou a IA porque implementou um chatbot ou licenciou algumas ferramentas pontuais de IA. Mas a verdadeira lacuna não é o acesso à IA, é a falta de um sistema que conecte a IA ao contexto, à execução e aos resultados.

As organizações que estão passando por mudanças significativas não estão apenas usando a IA — elas a incorporaram dentro do próprio trabalho.

Apesar do rápido crescimento da IA, muitas equipes ainda enfrentam barreiras significativas para sua adoção. Uma pesquisa recente da ClickUp revelou que 23% das pessoas não sabem por onde começar com a IA, enquanto 27% sentem que precisam de treinamento adicional para usá-la de forma eficaz. Esses desafios podem atrasar o progresso e impedir que as organizações aproveitem todos os benefícios da IA. (Fonte: ClickUp Insights) A adoção da IA não precisa ser difícil — o ClickUp é a solução para todas as equipes. A era da adoção da IA chegou ao fim. Lidere sua transformação em IA com o ClickUp Brain.

É técnico, funcional e cultural — mas não igualmente

Esta matriz mostra como espaços de trabalho unificados e IA integrada geram ganhos reais de produtividade.

Quando os líderes me perguntam se a transformação da IA é principalmente técnica, funcional ou cultural, minha resposta é: todas as três, mas em níveis de dificuldade muito diferentes.

A mudança técnica? Essa é a parte fácil.

Se você está utilizando uma plataforma como o ClickUp Brain, criamos as ferramentas de que você precisa diretamente onde o trabalho já acontece. Nossa IA não é apenas uma ferramenta de bate-papo para fazer perguntas e resumir dados; é também uma ferramenta poderosa para analisar e interpretar dados complexos. Ela executa o trabalho, incorporada aos fluxos de trabalho, com agentes ambientais que fazem o trabalho avançar sem que os usuários percebam que acionaram algo.

O verdadeiro trabalho árduo está nas mudanças funcionais e culturais. Você está repensando como o trabalho passa da recepção à execução e à geração de relatórios — e como as pessoas interagem com os sistemas e entre si ao longo do processo.

É aqui que a maioria das empresas tropeça: na gestão da mudança.

Durante a era da transformação digital, os gerentes de projeto e os PMOs impulsionavam o sucesso ou o fracasso das iniciativas. Todos os outros apenas cumpriam as tarefas atribuídas e atualizavam o plano do projeto. A transformação da IA democratiza esse controle para todos na organização. Agora, cada pessoa pode gerenciar e otimizar seus próprios fluxos de trabalho, sejam eles relacionados a projetos ou apenas operações departamentais regulares.

Isso significa que a transformação afeta todas as funções do negócio. E esse tipo de mudança radical precisa vir de cima para baixo.

📮 ClickUp Insight: 47% dos participantes da nossa pesquisa nunca tentaram usar IA para lidar com tarefas manuais, mas 23% dos que adotaram a IA dizem que ela reduziu significativamente sua carga de trabalho. Esse contraste pode ser mais do que apenas uma lacuna tecnológica. Enquanto os primeiros a adotar a tecnologia estão obtendo ganhos mensuráveis, a maioria pode estar subestimando o potencial transformador da IA na redução da carga cognitiva e na recuperação de tempo. 🔥 O ClickUp Brain preenche essa lacuna ao integrar perfeitamente a IA ao seu fluxo de trabalho. Desde resumir tópicos e redigir conteúdo até dividir projetos complexos e gerar subtarefas, nossa IA pode fazer tudo isso. Não há necessidade de alternar entre ferramentas ou começar do zero. 💫 Resultados reais: a STANLEY Security reduziu o tempo gasto na elaboração de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

🔍 Conclusão: o sucesso da IA depende menos da experimentação e mais da integração. As empresas que estão obtendo sucesso com a IA são aquelas que unificam ferramentas, equipes e contexto.

O verdadeiro poder está na transformação entre equipes

Tive um momento que mudou fundamentalmente a minha maneira de pensar sobre o potencial da IA.

Nosso CEO, Zeb, disse algo que ficou gravado na minha memória:

Os futuros ICs serão todos gerentes de agentes de IA.

Isso reformulou tudo. Falamos constantemente sobre “human in the loop”, mas isso vai além.

A IA não apenas auxilia, mas também potencializa todos os funcionários. Todos os níveis de funcionários se tornam mais inteligentes com os assistentes de IA, capazes de tomar decisões mais informadas e executar o trabalho mais rapidamente. Como as pessoas ainda pensam na IA como pesquisa e resposta, não se trata apenas de tomada de decisão, mas de realmente FAZER o trabalho para os usuários, lidando com etapas rotineiras e manuais, como alterar status, copiar e colar e mover o trabalho de um lugar para outro.

Isso me lembra como a geração dos meus filhos é muito mais inteligente do que nós éramos na idade deles, com acesso instantâneo a materiais educacionais de qualidade pela internet e pelo YouTube. A IA leva isso a um outro nível, incorporando essa inteligência em todos os aspectos do nosso trabalho e elevando o nível de todos os trabalhadores que estão entrando no mercado de trabalho, bem como daqueles que já estão atuando, que agora têm respostas na ponta dos dedos sobre como trabalhar mais rápido e ferramentas para fazer isso.

Mas aqui está o segredo: o verdadeiro poder de uma empresa nativa de IA surge quando a colaboração flui entre as equipes, não apenas dentro delas. É aí que a convergência se torna fundamental, porque ferramentas de IA isoladas não podem proporcionar uma transformação real. Elas multiplicam a dispersão do trabalho em vez de reduzi-la.

A solução é um espaço de trabalho de IA convergente, onde ferramentas, equipes e dados operam em sincronia — com tecnologia ClickUp Brain — para que o trabalho flua perfeitamente em todas as funções.

É aqui que eu me entusiasmo, porque vejo esse padrão todas as semanas.

As empresas me dizem que “experimentaram a IA” com ferramentas independentes como ChatGPT, Gemini ou até mesmo Copilot. Essas ferramentas estão adicionando recursos leves de gerenciamento de projetos porque perceberam que não há valor em fazer perguntas à IA se você não puder usar esse conteúdo para algo em seu trabalho real — tarefas, projetos ou documentos.

No entanto, essas ferramentas tornam fundamentalmente difícil para os usuários entenderem como aproveitar a IA de maneira eficaz e têm capacidade limitada para transformar verdadeiramente seu trabalho.

A forma como o ClickUp Brain foi desenvolvido muda completamente o jogo. Nossa IA vive dentro de uma plataforma de gerenciamento de trabalho — onde você já está planejando, executando e discutindo o trabalho. Você pode incorporá-la aos fluxos de trabalho. Agentes ambientais podem responder perguntas, identificar tarefas duplicadas, sugerir trabalhos relacionados, criar novas tarefas e avançar os fluxos de trabalho — tudo isso sem que os usuários percebam que acionaram um agente.

Com as integrações profundas do ClickUp entre sistemas, esse impacto se multiplica, criando uma única fonte de verdade e automação em toda a sua pilha de tecnologia. Simplificamos os fluxos de trabalho entre plataformas, para que os usuários não precisem alternar entre locais, eliminando o potencial de erros e retrabalho que vem da conexão manual de sistemas desconectados.

A verdadeira transformação da IA não é “adicionamos um chatbot”. É quando o trabalho em si se torna inteligente — decisões, atualizações, respostas e próximos passos acontecem dentro do fluxo de trabalho, não em ferramentas separadas. É isso que a pilha de IA do ClickUp oferece: ClickUp Brain → analisa o trabalho, gera os próximos passos e resume instantaneamente → analisa o trabalho, gera os próximos passos e resume instantaneamente

ClickUp Brain MAX (Talk to Text) → transforma voz em tarefas, documentos e itens de ação → transforma voz em tarefas, documentos e itens de ação

ClickUp Enterprise Search → extrai respostas do ClickUp e de ferramentas conectadas, como Notion, GitHub e Google Drive. Da voz à ação: o Brain Max transforma suas solicitações faladas em respostas instantâneas e tarefas automatizadas Juntos, eles eliminam a lacuna entre pensar, capturar e executar. Sem troca de contexto, sem costura manual. Esta é a mudança da IA como ferramenta para a IA como sistema operacional para o trabalho.

A decisão ousada é tomar a decisão

Ainda esta manhã, encontrei-me com um CIO que falou sobre a necessidade de “transformar digitalmente” a sua empresa. Eles ainda nem sequer estavam a pensar em IA. Desafiei-o imediatamente: “Tem de pensar nisso agora.”

Ele tem uma mistura heterogênea de aplicativos espalhados pela empresa há uma década e membros da equipe que só sabem executar projetos de uma maneira.

Eu disse a ele diretamente: “Vamos impressioná-los com a forma como eles devem transformar a maneira como trabalham. Sua função, três meses após assumir esse cargo, é promover essa mudança. Não pense apenas na consolidação de ferramentas, mas na transformação dos negócios.”

Ao final de nossa conversa de 30 minutos, eu tinha um líder da nossa equipe de contas, que antes não podia participar de reuniões, querendo saber mais.

Por quê? Porque ele percebeu o que estava em jogo.

🧩 Eis o que digo a todos os líderes Não tenha medo de mudar para uma plataforma convergente como o ClickUp. Tenha medo se você NÃO estiver dando esse salto. Seus concorrentes estão se transformando com a IA neste momento. Se você não estiver, já está ficando para trás.

O que realmente significa ser nativo de IA

Uma empresa nativa de IA não é aquela em que a liderança fez um grande anúncio sobre “adotar a IA”. É aquela em que toda a organização — da liderança aos ICs — mudou fundamentalmente a forma como aborda o trabalho.

Líderes e empresas inteligentes são aqueles que adotam e incentivam uma cultura de questionar por que as coisas foram feitas de determinada maneira no passado. Eles propõem novas maneiras de fazer as coisas. Eles capacitam as pessoas a serem seus próprios agentes de mudança.

O jogo foi aprimorado para todos. Assim como cada geração de crianças fica mais inteligente, cada geração de trabalhadores esperará usar a IA como sua parceira desde o início. As empresas devem esperar que todos tenham conhecimento sobre IA, sempre pensando em como fazer as coisas melhor.

Garanto que qualquer equipe, independentemente de seus fluxos de trabalho, verá o valor da IA do ClickUp de alguma forma. Mesmo que você seja uma equipe de uma pessoa gerenciando tarefas pessoais, reuniões individuais, atas de reuniões ou trabalhos espalhados por planilhas, documentos e e-mails, podemos melhorar sua produtividade. Dê-me uma equipe e seus fluxos de trabalho, e o valor obtido se tornará exponencial. É aí que discutimos como as empresas podem se tornar superpoderosas com o ClickUp Brain.

Sua transformação começa com o compromisso da liderança

O sucesso ou o fracasso da transformação da IA depende da prioridade dada pela liderança e da promoção das mudanças culturais necessárias. Nenhuma transformação dessa magnitude ocorre por meio de experimentos de base ou projetos-piloto isolados em departamentos.

A missão executiva é clara:

Defina a visão e os imperativos estratégicos

Selecione a tecnologia que permite convergência, contexto e automação inteligente.

Impulsione a gestão da mudança até à linha de chegada.

Modele os comportamentos que você espera de suas equipes.

Celebre as equipes que transformam as antigas formas de trabalho com novas abordagens habilitadas por IA.

As organizações que prosperarão na era da IA serão aquelas cujos líderes defendem a mudança para um espaço de trabalho unificado e impulsionado pela IA, sinalizando que isso não é apenas um projeto de TI. É um fator essencial para a vantagem competitiva e o crescimento a longo prazo.

O tempo está passando. A transformação está acontecendo. A única questão é se você vai liderá-la ou ficar para trás.

Pronto para liderar sua transformação em IA?

Explore o ClickUp Brain – Descubra como a IA é integrada aos seus fluxos de trabalho para transformar a forma como toda a sua organização opera. Leia sobre os custos ocultos da expansão do trabalho – Descubra por que a convergência é a base para uma transformação bem-sucedida da IA. Agende uma demonstração empresarial – Vamos discutir como o ClickUp pode impulsionar a jornada de transformação da IA da sua organização.

Angela Bunner é diretora de tecnologia de campo na ClickUp, onde trabalha com líderes empresariais para arquitetar transformações de trabalho impulsionadas por IA. Com décadas de experiência ajudando organizações a navegar por mudanças impulsionadas pela tecnologia, ela aconselha executivos sobre como passar de ferramentas fragmentadas para espaços de trabalho convergentes e inteligentes que proporcionam ganhos exponenciais de produtividade.

Perguntas frequentes sobre a transformação da IA

A transformação da IA é o processo de reimaginar como o trabalho é feito, incorporando inteligência artificial diretamente nos fluxos de trabalho. Não se trata de adicionar novas ferramentas, mas de integrar a IA em todos os níveis da empresa para que pessoas, dados e sistemas operem de forma mais inteligente e rápida juntos.

A transformação digital se concentra na adoção de novas tecnologias para modernizar as operações. A transformação da IA vai além: ela automatiza a tomada de decisões, conecta dados entre sistemas e otimiza continuamente os fluxos de trabalho das equipes. Ela afeta todos os funcionários, não apenas os projetos liderados pela TI.

Um espaço de trabalho de IA convergente une ferramentas, equipes e dados em uma única plataforma, permitindo que a IA atue de maneira integrada entre eles. No ClickUp, isso significa que a IA lida com o planejamento, a execução e a geração de relatórios em um único lugar, reduzindo a dispersão do trabalho e transformando a automação em um impacto real nos negócios.

A transformação da IA é bem-sucedida quando a liderança a torna uma prioridade estratégica. Os executivos devem definir uma visão clara, modelar comportamentos orientados pela IA, investir em tecnologias convergentes como o ClickUp Brain e liderar mudanças culturais para que todas as equipes usem a IA para eliminar ineficiências e acelerar resultados.

Indicadores comuns incluem: – Redução de tarefas manuais ou repetitivas – Menos mudanças de contexto entre ferramentas – Ciclos de projeto mais curtos e tomada de decisão mais rápida – Maior satisfação dos funcionários com a velocidade e clareza do fluxo de trabalho

O ClickUp Brain incorpora inteligência onde o trabalho acontece. Recursos como ClickUp Brain MAX, Enterprise Search e AI Agents conectam o contexto, automatizam atualizações e executam ações dentro do mesmo espaço de trabalho, ajudando as organizações a mudar do uso disperso da IA para um sistema operacional unificado e alimentado por IA para o trabalho.