Os 10 melhores agentes de voz com IA para 2025 (com casos de uso)

A inteligência artificial está influenciando as interações baseadas em voz em todos os setores. Na verdade, o mercado global de agentes de IA de voz deve crescer para US$ 47,5 bilhões, com um CAGR de cerca de 34,8%.

Com recursos de aprendizado profundo, os agentes de voz com IA foram além do simples agendamento de compromissos para tarefas mais complexas, como solucionar problemas técnicos usando fluxos de trabalho guiados, resolver conflitos e avaliar a intenção e o orçamento dos clientes para propor produtos e soluções relevantes.

Neste artigo, exploraremos os melhores agentes de voz com IA e como eles estão ajudando as empresas a tomar decisões mais inteligentes e baseadas em dados, ao mesmo tempo em que melhoram a experiência do cliente.

Agentes de voz com IA em resumo

Aqui está uma tabela comparativa rápida de todas as ferramentas que entraram na nossa lista 👇

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Equipes que priorizam a produtividade e desejam gerenciamento de tarefas por voz Tamanho da equipe: Qualquer Agentes de IA, conversão de voz em texto, anotações de reuniões, pesquisa no espaço de trabalho Gratuito para sempre, planos pagos a partir de US$ 7/mês ElevenLabs Clonagem de voz ultrarrealista e TTS Tamanho da equipe: Criadores, equipes de suporte Clonagem de voz, RAG, variáveis dinâmicas, baixa latência Plano gratuito, planos pagos a partir de US$ 5/mês Lindy Automatizando fluxos de trabalho de voz sem código Tamanho da equipe: PMEs, equipes de operações Construtor visual, fluxos com vários agentes, mais de 4.000 integrações Plano gratuito, Pro a partir de $49,99/mês Deepgram Desenvolvedores que criam ferramentas de voz com IA personalizadas Tamanho da equipe: Organizações com grande presença tecnológica APIs ASR/TTS, inteligência de áudio, controles durante a chamada Nível gratuito, pago a partir de US$ 4 mil/ano Synthflow Design visual do fluxo do agente de voz Tamanho da equipe: Agências, equipes de vendas Construtor de arrastar e soltar, ajuste de voz, gatilhos de aplicativos Teste gratuito, planos a partir de $450/mês Vapi Criação de infraestrutura de voz com IA escalável Tamanho da equipe: equipes de desenvolvimento, infraestrutura de chamadas Infraestrutura de voz em tempo real, testes em sandbox, proteções Gratuito, pagamento conforme o uso, preços para empresas Retell AI Executar chamadas em lote e monitorar chamadas Tamanho da equipe: BPOs empresariais Chamadas em lote, identificação de chamadas com marca, análises Gratuito, a partir de US$ 0,07+/min, preços para empresas Cognigy Centrais de atendimento empresariais Tamanho da equipe: Grandes operações de atendimento Roteamento de chamadas, pagamento durante a chamada, memória longa Preços personalizados Murf. ai Narração por IA com qualidade de estúdio Tamanho da equipe: Criadores, profissionais de marketing Editor de voz, integração com Canva/Slides, sincronização de voz Gratuito, pago a partir de US$ 29/mês Bland Campanhas de voz escaláveis Tamanho da equipe: Vendas, operações de saúde Construtor visual, ações de CRM, infraestrutura com dimensionamento automático Preços personalizados

O que você deve procurar em agentes de voz com IA?

A escolha certa depende inteiramente do seu caso de uso específico e dos requisitos do seu negócio. No entanto, há alguns fatores essenciais a serem considerados:

Latência e desempenho em tempo real: priorize agentes de IA de voz com baixa latência. Se o seu caso de uso exigir conversas naturais, busque um tempo de resposta inferior a 800 milissegundos.

Precisão e confiabilidade: procure um agente de voz com IA que possa transcrever com precisão a fala humana, mesmo com diferentes idiomas, sotaques e ruídos de fundo.

Personalização e controle: determine o nível de controle que você deseja sobre sua voz de IA, seja ajustando as características da voz, selecionando modelos de IA ou treinando-a em sua base de conhecimento interna para manter a consistência da marca.

Integrações: escolha uma ferramenta que seja fácil de conectar aos seus sistemas existentes, incluindo CRMs, helpdesks e outros bancos de dados com conectores e APIs integrados.

Segurança e conformidade: procure recursos de segurança como criptografia de ponta a ponta e redação de informações de identificação pessoal (PII) e adesão a padrões como SOC 2 e GDPR.

Os melhores agentes de voz com IA

1. ClickUp (ideal para equipes que precisam de produtividade + integração de voz com IA)

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, reduz a dispersão do trabalho e combina tarefas, projetos, documentos, metas e bate-papos em um único espaço de trabalho colaborativo.

O ClickUp Brain é um assistente de IA integrado ao ClickUp para aumentar a produtividade e integrar recursos de voz ao gerenciamento de projetos.

Com o ClickUp Brain, você pode:

Faça brainstorming de ideias, crie briefings e delegue tarefas

Crie notas de reunião para sprints semanais

Crie agentes de IA personalizados para qualquer tarefa sem código

Pesquise em tarefas, documentos, chats e ferramentas para obter respostas instantâneas com contexto completo.

Converse para realizar tarefas em todo o seu espaço de trabalho

Pense nisso como uma inteligência central conectando todos os aspectos do seu trabalho. O núcleo do Brain são os agentes de IA e os recursos de conversão de voz em texto.

Os agentes de IA do ClickUp são assistentes autônomos e inteligentes que podem raciocinar, responder e executar tarefas em todo o seu espaço de trabalho. Você pode criar um agente para responder às perguntas da equipe, automatizar tarefas repetitivas ou construir agentes personalizados do zero para as necessidades específicas da sua empresa.

Como nossos agentes dependem exclusivamente de aplicativos internos, como o ClickUp Docs e o ClickUp AI Notetaker, como bases de conhecimento ativas, todas as ações são respaldadas por informações confiáveis e atualizadas.

Crie e implemente agentes de IA ClickUp que podem raciocinar, responder e executar tarefas em todo o seu espaço de trabalho.

Use o recurso Talk-to-Text do ClickUp para integrar recursos de voz ao seu espaço de trabalho.

Digamos que você queira uma atualização de um membro da equipe. Basta pressionar “fn” e falar como se estivesse conversando com seu assistente: “Você pode pedir ao Jamie para priorizar o documento de planejamento do Sprint e compartilhá-lo comigo até amanhã às 17h?” O ClickUp Brain vincula automaticamente as pessoas, os documentos e as tarefas certas.

Diga quem, quando e o que você deseja transmitir, deixe o recurso de conversão de voz em texto do ClickUp mencionar pessoas, vincular documentos e agendar eventos.

Além disso, você pode até mesmo converter voz em texto a partir de seus dispositivos Android ou iPhone. Dite notas, tarefas e documentos sem se preocupar com pausas irregulares ou erros. Com a edição automática por IA, o ClickUp aprimora o texto em tempo real. Nossa ferramenta oferece suporte a mais de 50 idiomas e compreende @menções e links contextuais para conectar o trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Agentes de IA ClickUp: Crie e implemente agentes de IA sem código para automatizar tarefas, fornecer respostas autônomas e gerenciar projetos. Use agentes prontos para uso, como o Gerenciador de Projetos e o Guardião de Prazos, ou crie agentes personalizados do zero.

ClickUp Brain Talk-to-Text : Fale para adicionar notas, tarefas e documentos ao seu espaço de trabalho. Nossa ferramenta entende mais de 50 idiomas e converte fala em texto em tempo real com @menções sensíveis ao contexto e as vincula automaticamente. Fale para adicionar notas, tarefas e documentos ao seu espaço de trabalho. Nossa ferramenta entende mais de 50 idiomas e converte fala em texto em tempo real com @menções sensíveis ao contexto e as vincula automaticamente.

ClickUp AI Notetaker : Gere notas e transcrições de reuniões com IA a partir de reuniões do Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Capture discussões, crie resumos e extraia itens de ação. Gere notas e transcrições de reuniões com IA a partir de reuniões do Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Capture discussões, crie resumos e extraia itens de ação.

Faça perguntas contextuais no ClickUp Tasks e Docs: use a IA para obter respostas instantâneas e ricas em contexto de todo o seu espaço de trabalho ClickUp e aplicativos conectados, como Google Drive e Salesforce.

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel reflete o design rico em recursos da plataforma web e, às vezes, pode ser um pouco confuso.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.450 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação do G2:

O novo Brain MAX aumentou muito minha produtividade. A capacidade de usar vários modelos de IA, incluindo modelos de raciocínio avançado, por um preço acessível facilita centralizar tudo em uma única plataforma. Recursos como conversão de voz em texto, automação de tarefas e integração com outros aplicativos tornam o fluxo de trabalho muito mais suave e inteligente.

O novo Brain MAX aumentou muito minha produtividade. A capacidade de usar vários modelos de IA, incluindo modelos de raciocínio avançado, por um preço acessível facilita centralizar tudo em uma única plataforma. Recursos como conversão de voz em texto, automação de tarefas e integração com outros aplicativos tornam o fluxo de trabalho muito mais suave e inteligente.

2. Eleven Labs (ideal para conversão de texto em fala e clonagem ultrarrealistas)

via ElevenLabs

A plataforma ElevenLabs Agents permite que você implante agentes de voz com IA na web, em dispositivos móveis ou em telefonia em questão de minutos. Ela cria algumas das vozes de IA mais realistas, diferentes das interações robóticas das quais todos nós já nos cansamos.

Você pode escolher entre mais de mil vozes de IA em 32 idiomas ou optar por clonar sua própria voz usando uma amostra curta (1 a 2 minutos) para ter controle total sobre a voz da marca.

Depois de definir sua voz base, você sempre pode ajustar o tom, o sotaque e o ritmo das vozes de IA para se adequar a diferentes idiomas, regiões ou tipos de clientes.

Notavelmente, os agentes de voz da ElevenLabs usam um modelo otimizado de alternância de turnos com latência ultrabaixa (~75 ms+). Isso significa que eles podem entender pausas, sobreposições e interrupções para reformular respostas em tempo real. Assim, quando os clientes interrompem ou falam ao mesmo tempo que o agente, ele responde exatamente como você faria em conversas reais.

Melhores recursos do ElevenLabs

Use a geração aumentada por recuperação (RAG) integrada para alimentar os agentes com documentos internos da empresa, perguntas frequentes e URLs para que eles recuperem e forneçam respostas alinhadas à marca.

Adicione variáveis dinâmicas e substituições para personalizar as interações sem passar dados confidenciais dos clientes para a configuração básica do agente.

Conecte seu agente a ferramentas internas e APIs para acionar ações reais, como marcar compromissos ou atualizar pedidos.

Limitações do ElevenLabs

Embora a qualidade da voz seja alta, alguns usuários consideram o recurso de dublagem de voz mediano e observam a falta de opções avançadas de personalização.

Preços do ElevenLabs

Gratuito

Starter: US$ 5 por mês

Criador: US$ 11 por mês

Pro: US$ 99 por mês

Escala : US$ 330 por mês

Negócios : US$ 1.320 por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da ElevenLabs

G2: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Elevenlabs?

Aqui está uma avaliação do G2:

O que mais gosto no ElevenLabs é a incrível qualidade e realismo das vozes. Elas soam naturais, envolventes e altamente versáteis, tornando-as perfeitas para projetos profissionais.

O que mais gosto no ElevenLabs é a incrível qualidade e realismo das vozes. Elas soam naturais, envolventes e altamente versáteis, tornando-as perfeitas para projetos profissionais.

3. Lindy (ideal para automatizar fluxos de trabalho comerciais complexos)

via Lindy

O Lindy é uma plataforma de assistente de IA sem código que ajuda você a automatizar processos de negócios usando agentes poderosos. A ferramenta oferece a abordagem mais simples para criar agentes de IA de voz.

Você pode configurar fluxos de chamadas usando um construtor visual, onde basta arrastar e soltar etapas, conectá-las usando ramificações lógicas e decidir o que aciona uma ação.

Basicamente, você tem total autonomia sobre como os agentes interagem, quem eles notificam e o que fazem a seguir. A autonomia é eficaz para chamadas previsíveis, como fluxos de trabalho IVR, agendamento de consultas e muito mais.

Além das interações de voz, o Lindy ajuda você a automatizar tarefas pós-chamada. Você pode adicionar etapas ao fluxo de trabalho para registrar chamadas, atualizar registros de CRM, enviar resumos de conversas e acionar ações em milhares de aplicativos e serviços.

Melhores recursos do Lindy

Escolha entre modelos de agentes de IA de voz prontos para uso ou descreva seu fluxo de voz para a Lindy AI e deixe que ela crie para você em apenas alguns minutos.

Crie fluxos de trabalho com vários agentes que permitem que um agente inicie conversas e encaminhe chamadas para outro.

Integre e conecte seus fluxos de trabalho de IA com mais de 4.000 aplicativos de terceiros, incluindo CRMs, bancos de dados, sistemas telefônicos e muito mais.

Limitações do Lindy

Como não é um agente de IA de voz típico, ele não possui as nuances e o conjunto de recursos necessários para interações de voz em tempo real.

Preços do Lindy

Gratuito

Pro: US$ 49,99 por mês

Negócios: US$ 199,99 por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Lindy

G2: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lindy?

Aqui está uma avaliação do G2:

Gosto da intuitividade e facilidade de uso do Lindy. Os fluxos de automação são fáceis de criar, e a assistência de IA torna a geração e o acompanhamento de leads muito mais rápidos.

Gosto da intuitividade e facilidade de uso do Lindy. Os fluxos de automação são fáceis de criar, e a assistência de IA torna a geração e o acompanhamento de leads muito mais rápidos.

4. Deepgram (o melhor para agentes de voz com IA baseados em API)

via Deepgram

O Deepgram é uma plataforma de IA de voz criada para desenvolvedores que desejam controle total sobre sua configuração.

Ele fornece uma API de voz única e plug-and-play que você pode incorporar ao seu sistema de telefonia, site ou aplicativo. A API inclui os populares modelos de reconhecimento de fala e síntese de voz da Deepgram.

Você pode reconstruir sua pilha de API de voz e trazer seus próprios modelos LLM e de conversão de texto em fala para obter melhor controle e personalização.

No entanto, ao contrário dos criadores de agentes sem código, você precisa de sólidos conhecimentos de desenvolvimento de back-end para gerenciar a lógica de negócios, os fluxos de trabalho dos usuários e as funções específicas do aplicativo.

Melhores recursos do Deepgram

Transcreva chamadas telefônicas com ruídos de fundo, como escritórios movimentados ou centrais de atendimento, com o modelo de reconhecimento de fala humana.

Orquestre o agente de voz usando detecção de interrupção, previsão de turnos, chamada de funções e controle no meio da sessão para chamadas telefônicas tranquilas.

Use a inteligência de áudio integrada para detectar sentimentos, reconhecer a intenção do locutor, resumir conversas e identificar tópicos importantes.

Limitações do Deepgram

Fala rápida ou sobreposta pode atrapalhar a pontuação e a estrutura da saída, o que significa que os usuários precisam corrigi-la manualmente às vezes.

Preços do Deepgram

Gratuito

Crescimento: mais de US$ 4 mil por ano

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Deepgram

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Deepgram?

Aqui está uma avaliação do G2:

A qualidade da transcrição é sólida, mesmo quando o áudio não é cristalino. Ele lida muito bem com áudio em tempo real, e a API de streaming tem latência super baixa, o que é uma grande vantagem para aplicativos ao vivo.

A qualidade da transcrição é sólida, mesmo quando o áudio não é cristalino. Ele lida muito bem com áudio em tempo real, e a API de streaming tem latência super baixa, o que é uma grande vantagem para aplicativos ao vivo.

5. Synthflow (ideal para designers de fluxo de conversação visual)

via Synthflow

Com o Synthflow, você pode criar agentes de IA usando prompts de linguagem natural ou alternar para o designer de fluxo de arrastar e soltar para ter controle total sobre o fluxo e a lógica das chamadas.

Depois que a lógica é definida, a ferramenta permite personalizar os agentes para o modelo de IA que eles usam e como interagem com os clientes.

Com suporte para mais de 30 idiomas e edição de voz integrada, você pode configurar vozes de IA para jargões específicos do setor, vocabulário personalizado, velocidade de fala, tratamento de interrupções e muito mais.

Para grandes agências ou empresas que gerenciam vários clientes, o Synthflow permite a implantação de agentes de marca branca em diferentes subcontas.

Melhores recursos do Synthflow

Escolha entre modelos de agentes de voz com IA prontos para uso em chamadas ao vivo, incluindo chamadas de suporte recebidas e chamadas de vendas, ou crie agentes de voz personalizados usando o designer de fluxo.

Acione ações em mais de 200 aplicativos, incluindo sistemas telefônicos, CRMs e calendários, adicionando-os como etapas ao fluxo de trabalho do agente.

Implemente agentes de voz com IA com proteções que garantem que a IA extraia dados de fontes de conhecimento aprovadas para respostas precisas e seguras para a marca.

Limitações do Synthflow

Alguns usuários relatam uma alta taxa de latência e a impossibilidade de continuar as conversas se interrompidas no meio de uma frase.

Preços do Synthflow

Teste gratuito disponível

Prós: US$ 450 por mês

Crescimento: US$ 900 por mês

Agência: US$ 1.400 por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Synthflow

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Synthflow?

Aqui está uma avaliação do G2:

Gosto muito da rapidez com que é possível criar um fluxo de chamadas de IA que soa natural e coloquial. A capacidade de projetar uma lógica de ramificação para diferentes respostas de leads faz com que pareça que um agente humano real está atendendo a chamada. Além disso, posso automatizar ações como qualificar leads, marcar compromissos e muito mais.

Gosto muito da rapidez com que é possível criar um fluxo de chamadas de IA que soa natural e coloquial. A capacidade de projetar uma lógica de ramificação para diferentes respostas de leads faz com que pareça que um agente humano real está atendendo a chamada. Além disso, posso automatizar ações como qualificar leads, marcar compromissos e muito mais.

6. Vapi (o melhor para API voltada para desenvolvedores para produtos de voz)

via Vapi

O Vapi é uma plataforma voltada para desenvolvedores para a criação de produtos de IA de voz programáveis e altamente configuráveis em escala. Sua abordagem voltada para API permite que as equipes definam como as chamadas são tratadas usando código personalizado, com controle profundo sobre a lógica e os prompts.

A infraestrutura de áudio em tempo real da ferramenta oferece latência inferior a 500 ms, mesmo ao lidar com milhares de chamadas simultâneas todos os dias. Além disso, as proteções de conversação integradas evitam alucinações do modelo, para que as conversas permaneçam naturais e reguladas ao mesmo tempo.

O Vapi funciona bem com mecanismos externos de TTS/ASR, permitindo que você combine fornecedores como o ElevenLabs para voz e o Deepgram para ASR. Para equipes que desejam controle sobre o encaminhamento de chamadas e faturamento preciso, o Vapi é uma boa opção.

Melhores recursos do Vapi

Escolha entre milhares de modelos de agentes de voz prontos para uso ou configure a API de voz para controlar a voz, a lógica e o comportamento do agente.

Use a área restrita integrada para simular ou testar agentes de IA com diferentes variações de prompts, vozes e fluxos antes de entrar em produção.

Lide com interrupções durante as chamadas de maneira tranquila com ferramentas como interrupção durante a chamada, proteções e passagem de contexto.

Limitações do Vapi

Requer o envolvimento de desenvolvedores para fluxos de trabalho complexos e integrações de sistemas.

Preços do Vapi

Gratuito

Pague conforme o uso: com base no uso

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Vapi

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: avaliações insuficientes

7. Retell AI (ideal para implantação e monitoramento de chamadas em lote)

via Retell AI

Procurando uma plataforma voltada para empresas para criar, testar e monitorar agentes de voz com IA escaláveis? O Retell AI pode lidar com altos volumes de chamadas com recursos integrados, como chamadas em lote, identificação de chamadas com marca e chamadas simultâneas.

Você pode criar agentes usando um construtor visual de fluxo de conversação e recursos avançados de desenvolvimento por meio de sua API.

Os agentes sincronizam automaticamente com sua base de conhecimento existente, como sites ou documentos, e possuem um modelo nativo de alternância de turnos para lidar com interrupções durante conversas reais. No entanto, você pode esperar uma latência de ~ 800 ms, superior ao padrão do setor.

Melhores recursos do Retell AI

Use ferramentas de chamadas em lote para executar campanhas de saída com identificação de chamadas com a marca, rastreamento de conversões e números de telefone verificados para que suas chamadas não sejam marcadas como spam.

Contorne os sistemas IVR com agentes de voz que compreendem o contexto e pressionam os dígitos certos na direção certa.

Monitore campanhas de chamadas, acompanhe as taxas de sucesso, analise a opinião dos usuários e a latência geral das chamadas com um painel centralizado.

Limitações do Retell AI

A clonagem de voz não é suportada nativamente e as opções de personalização do alto-falante são limitadas.

Preços do Retell AI

Gratuito

Pagamento conforme o uso: US$ 0,07+ por minuto

Plano empresarial: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Retell AI

G2: 4,8/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Retell AI?

Aqui está uma avaliação do G2:

O que mais gostamos no Retell AI é sua capacidade de oferecer interações de voz incrivelmente naturais, graças aos seus modelos de síntese e transcrição em tempo real. Em nossos projetos de agentes de IA, especialmente com clientes, ele tem sido uma solução fundamental para alcançar experiências de conversação fluidas, precisas e escaláveis.

O que mais gostamos no Retell AI é sua capacidade de oferecer interações de voz incrivelmente naturais, graças aos seus modelos de síntese e transcrição em tempo real. Em nossos projetos de agentes de IA, especialmente com clientes, ele tem sido uma solução fundamental para alcançar experiências de conversação fluidas, precisas e escaláveis.

via Cognigy

Uma plataforma de IA conversacional de nível empresarial, a Cognigy foi projetada para centrais de atendimento e grandes empresas que lidam com milhares de chamadas todos os dias.

A ferramenta vai além do simples fluxo IVR e oferece um construtor visual do tipo arrastar e soltar para criar agentes de voz com regras avançadas de roteamento, fallback e escalonamento, tudo projetado para uso em alto volume.

Você também pode usá-lo para criar agentes para diferentes finalidades, como agentes de voz de autoatendimento, agentes de chat digital e até mesmo um “Agente Copiloto” que auxilia seus representantes humanos em tempo real.

A análise de voz está integrada. Assim, você pode monitorar o desempenho e otimizar o sucesso de cada agente em tempo real. Isso o torna excelente para setores como bancos ou telecomunicações, onde é necessário lidar com chamadas complexas.

Melhores recursos do Cognigy

Permita que os clientes tirem fotos, compartilhem localizações, efetuem pagamentos, enviem assinaturas e muito mais durante as chamadas.

Integre a IA de voz aos principais sistemas de telecomunicações (Genesys, Avaya, etc.), fontes de dados, CRM e ferramentas de ERP.

Lide com chamadas prolongadas sem perder o contexto com análise de sentimentos em tempo real e retenção de memória de longo prazo.

Limitações do Cognigy

Não possui uma interface verdadeiramente sem código e pode exigir habilidades técnicas como API, JavaScript, HTTP, etc., para a criação de extensões personalizadas.

Preços da Cognigy

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Cognigy

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: avaliações insuficientes

9. Murf. ai (Melhor para narrações de conteúdo social)

O Murf.ai se concentra em narrações de IA com qualidade de estúdio e foi projetado para criadores de conteúdo que precisam de narrações realistas para vídeos, cursos, podcasts ou anúncios de marketing.

Possui mais de 200 vozes realistas de IA em mais de 20 idiomas e sotaques, personalizáveis em tom, velocidade e ênfase. Além disso, possui ferramentas para clonagem de voz, dublagem por IA e um modificador de voz.

No entanto, o Murf não cria agentes de voz completos. Ele fornece apenas o componente de conversão de texto em fala que você pode integrar a outros fluxos de trabalho ou usar como um sistema IVR independente.

Melhores recursos do Murf.ai

Use o editor de voz integrado para ajustar a pronúncia, enfatizar palavras, ajustar a velocidade ou adicionar pausas, sem ferramentas de áudio extras.

Adicione narrações aos seus projetos diretamente em plataformas como Canva, PowerPoint e Google Slides.

Use o Editor de Linha do Tempo para sincronizar perfeitamente o áudio da narração com slides ou vídeos.

Limitação do Murf.ai

Alguns tons de voz soam um pouco robóticos em determinados idiomas ou scripts complexos.

Preços do Murf.ai

Gratuito

Criador: US$ 29 por mês

Negócios: US$ 99 por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Murf.ai

G2: 4,7/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Murf.ai?

Aqui está uma avaliação do G2:

Ele cria vozes de IA com som natural e fácil personalização, oferecendo vários idiomas e estilos perfeitos para fazer dublagens profissionais de forma rápida e fácil.

Ele cria vozes de IA com som natural e fácil personalização, oferecendo vários idiomas e estilos perfeitos para fazer dublagens profissionais de forma rápida e fácil.

10. Bland (ideal para campanhas de chamadas externas escaláveis)

via Bland

Se você está procurando uma plataforma de IA que permita automatizar chamadas externas com agentes de voz semelhantes a humanos, o Bland é uma boa opção. Você pode projetar fluxos de chamadas ao vivo usando um construtor visual com caminhos, gatilhos e ações personalizados que se conectam à sua pilha de tecnologia existente, como atualizar seu CRM ou agendar compromissos no calendário.

Com controles de conversação integrados, a ferramenta impede que os agentes saiam do roteiro ou tratem de assuntos fora de seu escopo. Você também pode personalizar a forma como os agentes interagem, fornecendo exemplos de diálogos e o contexto do cliente.

Embora o Bland possa lidar com chamadas abertas, o processo não é transparente, o que aumenta o risco de conformidade. Dito isso, ele é perfeito para chamadas de suporte recebidas, como agendamento de consultas, coleta de informações, chamadas de verificação etc.

Melhores recursos do Bland

Use um construtor de fluxo visual para criar e controlar os fluxos de conversação dos agentes, garantindo que eles permaneçam alinhados com a marca.

Conecte o agente de IA ao seu CRM ou outras ferramentas para realizar ações como agendar compromissos ou atualizar registros de clientes em tempo real.

Gerencie campanhas de chamadas externas em grande escala com uma infraestrutura de dimensionamento automático capaz de lidar com altos volumes.

Limitações sem graça

Preocupações éticas e de transparência após testes independentes mostrarem que os agentes podem ser programados para ocultar sua natureza de IA.

Preços sem graça

Preços personalizados

Avaliações e comentários sem graça

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: avaliações insuficientes

Como funcionam os agentes de voz com IA?

Os agentes de voz com IA funcionam por meio de um processo avançado em tempo real que transforma palavras faladas em ações inteligentes e, em seguida, converte as respostas em fala com som natural.

O processo consiste em quatro etapas principais:

Reconhecimento automático de voz (ASR): É o “ouvido” do agente. Quando um usuário fala, o modelo ASR captura o áudio e o transcreve em texto.

Processamento de Linguagem Natural (NLP) e Compreensão (NLU): depois que a fala é convertida em texto, os algoritmos de NLP analisam seu significado. Eles reconhecem a intenção, identificam objetivos e extraem detalhes importantes, como datas ou nomes, para entender o contexto.

Geração de respostas com modelos de linguagem grandes (LLMs): após compreender a solicitação do usuário, o agente usa um LLM, como o GPT-4, para formular uma resposta relevante e contextual.

Síntese de texto para fala (TTS): a resposta de texto do LLM é convertida de volta em fala audível usando um mecanismo TTS. Os sistemas TTS modernos são altamente avançados, gerenciando o ritmo, a ênfase e a entonação da fala para produzir uma fala natural e semelhante à humana como resultado.

Benefícios de usar agentes de voz com IA

Integrar agentes de IA de voz nas operações comerciais traz muitas vantagens estratégicas:

Economia de custos e maior eficiência: ao lidar com chamadas repetitivas, um agente de telefone com IA reduz o custo por chamada e libera os agentes humanos para se concentrarem em questões complexas e de alto valor para os clientes.

Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, e cobertura global: ao contrário dos agentes humanos, os agentes de telefone com IA podem atender várias chamadas em diversos idiomas sem se cansar ou perder tempo com diferenças de fuso horário.

Melhore a satisfação do cliente (CSAT): elimine de vez os tempos de espera frustrantes. Ao fornecer respostas imediatas e resoluções instantâneas para perguntas comuns, você aumenta a satisfação do cliente e fideliza sua clientela.

Melhore a coleta de dados: os agentes de voz com IA facilitam a coleta, o processamento e o armazenamento de dados. Algumas ferramentas também permitem que os usuários enviem assinaturas, executem transações e capturem fotos durante a chamada.

Transcrições e insights de chamadas em tempo real: um agente de voz lida automaticamente com as tarefas pós-chamada. Ele transcreve, registra e analisa as chamadas para identificar as opiniões dos clientes e os pontos fracos comuns, além de fornecer um relatório detalhado para cada chamada.

Personalização em escala: os agentes de IA de voz podem acessar seu CRM e outros sistemas comerciais para personalizar as interações. Eles podem cumprimentar os clientes pelo nome, fazer referência a interações anteriores e oferecer recomendações, criando uma experiência mais personalizada.

Melhores casos de uso para agentes de voz com IA

Aqui estão algumas áreas em que os agentes de voz com IA têm uma alta taxa de adoção.

1. Atendimento ao cliente

Os agentes de voz com IA podem responder instantaneamente às perguntas dos clientes, fornecer atualizações de pedidos, responder a consultas de rastreamento de pedidos e processar solicitações de devolução 24 horas por dia, 7 dias por semana.

2. Gerenciamento de projetos

Com ferramentas gerais de gerenciamento de projetos, são necessários cerca de 5 a 7 cliques para obter uma atualização sobre uma tarefa. E se você pudesse usar sua voz para ditar tarefas e deixar a IA trabalhar em seu espaço de trabalho?

O recurso Talk-to-text do ClickUp elimina a necessidade de software de transcrição, ajuda nas transcrições de reuniões internas e atua como seu assistente pessoal de IA.

3. Hotelaria

Hotéis e agências de turismo utilizam amplamente a IA no atendimento ao cliente para fornecer assistência telefônica 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos viajantes. Assistentes multilíngues podem ajudar clientes de todo o mundo quando eles estão reservando viagens ou confirmando itinerários.

4. Agendamento de compromissos

Os agentes de voz simplificam os fluxos de trabalho de agendamento de compromissos, confirmando ou alterando horários com base na disponibilidade. Eles também podem ser integrados a ferramentas de CRM e calendário para evitar agendamentos duplicados.

Perguntas frequentes

Os agentes de voz lidam com conversas reais e respondem a perguntas durante chamadas. Os chatbots lidam com conversas por texto. Escolha a voz quando a latência, a prosódia do áudio e a integração com a telefonia forem importantes. Muitos sistemas de produção combinam os dois para cobertura omnicanal.

O ClickUp oferece suporte à tradução e localização em vários idiomas, como inglês, francês, alemão, italiano, sueco, holandês, coreano e muito mais. O ElevenLabs e o Murf oferecem TTS multilíngue. O Deepgram oferece suporte a vários idiomas ASR.

Sim. Os agentes podem ser ajustados para qualquer idioma falado e implantados com listas de pronúncia ou bases de conhecimento para lidar com jargões e nomes de produtos.

Espere cobranças por minuto para voz, além de custos separados de ASR e TTS. Camadas de orquestração podem adicionar taxas de plataforma. Execute um piloto, simule os minutos e a simultaneidade esperados e crie um modelo de custo antes de se comprometer.

O ClickUp é uma ótima opção se você deseja converter comandos de voz em fluxos de trabalho e resumir, transcrever e capturar automaticamente itens de ação de reuniões.

A segurança depende dos controles do fornecedor: SOC 2, HIPAA, criptografia e opções VPC/no local. Escolha fornecedores que publiquem certificações e ofereçam modelos de implantação adequados para informações confidenciais.

Alguns fornecedores oferecem implantações locais ou de ponta para ASR ou TTS. Pilhas offline completas são complexas e caras. Se você precisa de operação offline, priorize fornecedores com opções locais ou de nuvem privada.