As 10 melhores alternativas ao Voicenotes para conversão de voz em texto

A maioria das pessoas que usa o Voicenotes está bastante satisfeita com ele. É simples, rápido e confiável.

Não há muitas reclamações, embora um usuário do Voicenotes G2 tenha resumido bem:

Se eu tivesse que dizer algo, pediria mais esforço direcionado ao Ask AI. Seria bom ver mais melhorias.

À medida que as necessidades dos usuários em relação à conversão de voz em texto evoluem, o mesmo ocorre com suas expectativas. Muitos agora procuram ferramentas que vão além da transcrição básica — ferramentas que possam resumir, organizar e integrar notas diretamente em seus fluxos de trabalho.

Reunimos as 10 melhores alternativas ao Voicenotes que utilizam os princípios básicos de gravação e transcrição e adicionam uma camada de inteligência para tornar o processo mais suave. Adicionamos uma ferramenta bônus que mantém toda a proliferação desnecessária de ferramentas sob controle. Vamos mergulhar no assunto.

As 10 melhores alternativas ao Voicenotes em resumo

Aqui está uma comparação rápida das principais alternativas ao Voicenotes para ajudá-lo a escolher a opção certa com base em alguns recursos essenciais, recursos adicionais, preços e avaliações dos usuários.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Produtividade tudo-em-um + gerenciamento de notas Tamanho das equipes: Todos os tamanhos (1–1.000+) Brain Max, Talk-to-Text, AI Notetaker, Clips, SyncUps Planos gratuitos; personalizações para empresas. Notas sobre fissura Produtividade tudo-em-um + gerenciamento de notasTamanho da equipe: Todos os tamanhos (1–1.000+) Transcrição de voz para esboço, transcrição no dispositivo, sincronização Zapier + Obsidian, exportação Markdown Gratuito; a partir de US$ 7/mês por usuário Coconote Estudando e aprendendo com IATamanho da equipe: Alunos e pequenos grupos de estudo Grave/carregue áudio/vídeo/documentos, questionários e flashcards, chat com IA, mais de 100 idiomas Gratuito TalkNotes (Speechy. Tech) Transformando pensamentos em tarefas Tamanho da equipe: Empreendedores individuais e criadores Geração de tarefas + notas, criação de posts em blogs/redes sociais, flashcards, eventos do calendário US$ 19/mês por usuário Audionotes. app Anotações simples com tecnologia de IA Tamanho da equipe: Indivíduos e freelancers Transcrição rápida, resumos, edição e exportação, sincronização entre dispositivos A partir de US$ 9,99/mês por usuário Dubnote Organizando ideias musicais Tamanho da equipe: equipes pequenas, DJs empreendedores Sessões divididas automaticamente, transcrição de letras, exportação DAW, backup no iCloud Gratuito Dictanote Digitação por voz multilíngue Tamanho da equipe: Profissionais multilíngues e equipes pequenas Mais de 50 idiomas, comandos de voz, limpeza AudioScribe, cadernos ilimitados Gratuito; a partir de US$ 8/mês por usuário Otter. ai Reuniões e colaboração em equipeTamanho da equipe: equipes de pequeno a médio porte Transcrição em tempo real, identificação do locutor, resumos com IA, integração com o Zoom/Meet Gratuito; a partir de US$ 20/mês por usuário SoundType AI Transcrição precisa de áudio + vídeo Tamanho da equipe: Criadores, jornalistas e equipes Resumos, chat com IA, exportação para PDF/Word/SRT, mais de 30 idiomas, identificação do locutor Gratuito; a partir de US$ 9,99/mês por usuário Gravador de voz fácil Gravação simples e diária. Tamanho da equipe: Indivíduos. Áudio de alta qualidade, sem limites de tempo, widgets, microfone Bluetooth, pular silêncio Gratuito

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, garantindo que nossas recomendações sejam baseadas no valor genuíno do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

O que você deve procurar em alternativas ao Voicenotes?

Esse foi o conselho que alguém deu no Reddit quando questionado sobre como gerenciar notas de voz. Embora esse conselho seja prático, ele apenas arranha a superfície.

Com a IA, há espaço para ir muito além, criando ferramentas que não apenas registram, mas realmente ajudam você a pensar, planejar e se manter organizado.

Se você está procurando uma alternativa ao Voicenotes, aqui estão os aspectos que realmente importam:

Ofereça maior precisão na transcrição, mesmo em salas barulhentas ou com sotaques variados.

Organize e pesquise notas para encontrar pontos-chave instantaneamente.

Resuma as reuniões e destaque os itens de ação para economizar tempo e esforço.

Ofereça integrações inteligentes com calendários, tarefas e outras ferramentas que você já utiliza.

Mantenha a interface intuitiva para que a gravação, a organização e a revisão sejam fáceis.

A escolha certa parecerá menos um aplicativo básico e mais um parceiro que ajuda você a capturar ideias, acompanhar itens de ação e aumentar a produtividade de maneiras que você nem imaginava que precisava. 🌟

As 10 melhores alternativas ao Voicenotes

Se o Voicenotes parecer um pouco limitante, a boa notícia é que existem muitas alternativas interessantes que podem fazer muito mais com suas gravações.

Aqui estão dez das melhores alternativas ao Voicenotes que combinam precisão, recursos avançados e design intuitivo para oferecer mais a cada gravação.

1. ClickUp (ideal para produtividade e gerenciamento de notas tudo em um)

Mantenha todas as notas, transcrições e ideias armazenadas e pesquisáveis em um só lugar com o ClickUp

Quando se trata de alternativas ao Voicenotes, o ClickUp é mais do que apenas uma forma de capturar notas ou gravar áudio. Como o primeiro Espaço de Trabalho Convergente com IA do mundo, todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho de que você precisa para obter excelência com comando de voz estão em um só lugar!

Esqueça a necessidade de alternar entre uma ferramenta de gerenciamento de projetos, um conversor de voz para texto e, em seguida, voltar a uma ferramenta de IA para transformar sua transcrição em um trabalho refinado. Aplicativos desconectados e contexto disperso são a definição de dispersão do trabalho e representam um desperdício de tempo, produtividade e custos de assinatura.

Com o ClickUp, você obtém 100% do contexto e um único local para pessoas, ferramentas e agentes trabalharem juntos.

Vamos dar uma olhada em como o ClickUp mantém tudo conectado — desde suas gravações de voz até suas notas de reunião, tarefas e projetos.

Conversação para texto que vai além da transcrição com o ClickUp Brain MAX

O primeiro passo para substituir um aplicativo básico de anotações é a transcrição, e o recurso Brain MAX do ClickUp faz isso com maior precisão do que a maioria.

O recurso Talk-to-Text do ClickUp Brain transforma suas palavras em notas claras e refinadas.

Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

Veja tudo o que ele oferece:

Ditado refinado por IA que funciona em qualquer aplicativo, personalizado para você. Permite que você escolha o nível perfeito de aprimoramento, desde edições mínimas até um polimento profissional.

Acesse conversas brutas juntamente com transcrições limpas com o ClickUp Talk to Text

Você pode ditar facilmente, mencionar colegas, tarefas ou documentos, e o Max conecta automaticamente as pessoas certas, com os links corretos.

Preenche automaticamente com as palavras, expressões, jargões específicos do trabalho, apelidos e muito mais que você mais usa.

Certifique-se de que sua equipe tenha o contexto e as informações certas para trabalhar com eficiência no feedback com o Talk to Text do ClickUp Brain

Fale em seu próprio idioma e digite fluentemente em mais de 50 outros idiomas.

Converse com os modelos mais recentes de IA para codificação, redação, raciocínio complexo e muito mais, incluindo ChatGPT, Claude e Gemini, sem precisar alternar entre aplicativos.

E, em vez de deixar você com um bloco de texto como o VoiceNotes, ele pode resumir gravações longas, extrair itens de ação e até mesmo transformar partes do seu discurso em listas de tarefas. Como digitar costuma ser quatro vezes mais lento do que falar, esse recurso por si só pode ajudá-lo a escrever 400% mais sem levantar um dedo.

Em média, os usuários economizam cerca de uma hora por dia ao deixar a IA lidar com a digitação e o polimento, deixando-os livres para se concentrar no trabalho que realmente importa. Isso também significa que você pode evitar a proliferação da IA e fazer tudo em um só lugar com o ClickUp Brain Max e o Brain.

🎥 Assista a este tutorial rápido sobre como usar o Talk to Text no Brain MAX:

De notas rápidas a reuniões completas com o ClickUp AI Notetaker

Capture notas de reuniões para se manter presente com o ClickUp AI Notetaker

Enquanto o ClickUp Brain Max ajuda você a capturar pensamentos individuais, o ClickUp AI Notetaker vai além, lidando com reuniões completas.

Ele se junta automaticamente às chamadas, grava o áudio, transcreve a conversa e, em seguida, fornece um resumo conciso com itens de ação.

A transição aqui é natural: depois de lidar com suas anotações pessoais, o próximo desafio é gerenciar discussões em grupo. Com este anotador automatizado com IA, você sai com clareza sobre o que precisa ser feito a seguir.

📌 Dica útil: Você está dirigindo e, de repente, tem uma ideia para uma campanha. Ao falar no ClickUp Brain, sua gravação de voz é organizada em tópicos com prazos e tarefas de acompanhamento. Quando você estaciona, a ideia já está em andamento.

Compartilhe feedback ao vivo por meio do ClickUp Clips.

Grave sua tela com áudio para obter um contexto nítido com o ClickUp Clips

É claro que nem todas as ideias podem ser expressas perfeitamente em palavras. É por isso que você tem os ClickUp Clips, que gravam sua tela com narração em áudio. Os ClickUp Clips são ideais para fornecer feedback, explicar um fluxo de trabalho ou orientar um colega de equipe sobre um relatório de bug.

Essa funcionalidade decorre naturalmente do texto e da transcrição: quando sua voz não for suficiente, você poderá adicionar recursos visuais e mantê-los vinculados às tarefas e documentos certos.

📌 Exemplo: um gerente de produto grava um clipe para demonstrar um bug, anexa-o à tarefa da equipe de desenvolvimento e o problema é resolvido mais rapidamente do que se eles tivessem enviado capturas de tela e e-mails para lá e para cá.

Melhores recursos do ClickUp

Use o Brain MAX Talk-to-Text para transcrever memos de voz com maior precisão e organizá-los automaticamente em notas estruturadas.

Capture notas de reuniões com o ClickUp AI Notetaker, que grava, transcreve e entrega itens de ação diretamente nas tarefas.

Converta memorandos de voz, brainstorms e palestras em fluxos de trabalho acionáveis por meio da automação de tarefas e resumos com tecnologia de IA.

Grave clipes com tela e áudio para fornecer feedback rico em contexto e orientações armazenadas diretamente em seu espaço de trabalho.

Pesquise em documentos, tarefas e arquivos de áudio com consultas em linguagem natural para acessar instantaneamente os pontos principais.

Limitações do ClickUp

Pode parecer complicado para novos usuários devido à variedade de recursos.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o ClickUp?

Este usuário do G2 compartilhou:

O bloco de notas com IA integrado é surpreendentemente útil, especialmente para resumir reuniões e economizar tempo em acompanhamentos. Também adoramos a capacidade de publicar notas de lançamento claras e estruturadas diretamente na plataforma, o que ajudou a alinhar as partes interessadas internas e externas.

2. Cleft Notes (ideal para escrever rapidamente a partir da voz)

via Cleft Notes

O Cleft Notes é uma daquelas ferramentas que parece entender como as pessoas reais pensam. Você nem sempre fala em frases bem organizadas, e isso é normal. Em vez de deixar você com um emaranhado de palavras, o Cleft gentilmente transforma suas gravações de voz em notas claras, esboços organizados ou até mesmo listas de verificação simples que você pode usar imediatamente.

Isso é especialmente útil se seus pensamentos surgirem rapidamente e sem filtros, pois o aplicativo os captura, organiza e os apresenta de uma maneira que faz sentido.

Principais recursos do Cleft Notes

Transforme memos de voz em notas estruturadas, esboços ou listas de verificação com transcrições de alta qualidade.

Use a transcrição no dispositivo para gravações de voz seguras e privadas.

Sincronize perfeitamente com aplicativos como o Obsidian e automatize fluxos de trabalho por meio do Zapier.

Compartilhe links públicos ou exporte notas no Markdown para uma colaboração flexível.

Edite notas diretamente com títulos, formatação e anexos de arquivos ou imagens.

Limitações do Cleft Notes

O tempo de gravação é limitado no plano gratuito (5 minutos).

Recursos avançados, como gravações mais longas e integrações, exigem uma atualização paga.

Preços do Cleft Notes

Gratuito

Mais: US$ 7/mês por usuário

Avaliações e comentários do Cleft Notes

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre a Cleft?

Veja o que um usuário do Reddit disse sobre a ferramenta:

Normalmente uso o Cleft para capturar pensamentos enquanto caminho ou estou no escritório. Depois, uso o SuperWhisper ou o ditado da Apple para ditar e-mails ou mensagens. Existe alguma receita para usar com o Cleft para capturar ditados em que a IA limpa os “ums” etc., mas mantém o resto do ditado intacto?

📮 ClickUp Insight: Quase 9 em cada 10 pessoas em nossa pesquisa já usam IA para tornar as tarefas diárias mais fáceis e rápidas. Imagine obter esse mesmo impulso no trabalho. Com o ClickUp Brain, seu colega de equipe de IA integrado, você pode trabalhar com até 30% mais eficiência por meio de menos reuniões, resumos instantâneos e tarefas automatizadas.

3. Coconote (ideal para estudar e aprender com IA)

via Coconote

O Coconote não se limita a digitar o que você disse. Ele oferece algo útil para você trabalhar quando a conversa terminar. Você pode gravar diretamente no aplicativo ou fazer upload de praticamente qualquer coisa: arquivos de áudio, vídeos, PDFs e até links do YouTube.

Em segundos, o Coco fornece transcrições de alta qualidade e notas organizadas de forma clara. A partir daí, ele pode criar questionários, flashcards ou até mesmo transformar suas notas em um pequeno podcast que você pode ouvir em qualquer lugar.

Principais recursos do Coconote

Grave ou carregue áudio, vídeo ou documentos e gere instantaneamente notas e transcrições pesquisáveis.

Crie questionários, flashcards e jogos de estudo diretamente a partir de suas anotações.

Use o AI Chat para fazer perguntas e esclarecer pontos importantes em suas anotações.

Acesse através do iPhone, iPad, Android, desktop e web para uma interface intuitiva.

Suporte para mais de 100 idiomas para capturar e traduzir gravações de voz globalmente.

Transforme suas anotações em podcasts com narração integrada para revisão em qualquer lugar.

Anexe imagens ou arquivos para enriquecer seu material de estudo e colaboração.

Limitações do Coconote

Alguns usuários observam que palestras longas podem produzir resumos excessivamente curtos, exigindo solicitações manuais para obter mais detalhes.

Pode parecer caro em comparação com outras alternativas de notas de voz que oferecem recursos semelhantes.

Preços do Coconote

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Coconote

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o Coconote?

Veja o que um usuário do Reddit disse sobre a ferramenta:

Ele cria questionários e flashcards que realmente ajudam, e se eu precisar lembrar de algo de uma aula, posso simplesmente consultar a transcrição e encontrar o que o professor disse.

👀 Você sabia? De acordo com um estudo da Forrester, as empresas que utilizam o ClickUp obtiveram um retorno de 384% sobre o investimento em três anos, economizando milhões com ganhos de produtividade, aumentando a receita em quase US$ 3,9 milhões e atingindo o ponto de equilíbrio em apenas seis meses. Além disso, muitas organizações reduzem ainda mais os custos ao consolidar várias ferramentas de trabalho em uma única plataforma unificada.

4. TalkNotes [Agora Speechy. Tech] (Ideal para transformar pensamentos falados em tarefas)

via TalkNotes

Funcionários engajados são 18% mais produtivos. Quando as pessoas se sentem envolvidas em seu trabalho, elas trazem energia, enfrentam desafios rapidamente e realizam mais em menos tempo.

Um dos principais fatores que impulsionam a produtividade é a velocidade. Mas como trabalhar mais rápido sem sacrificar a qualidade? Uma maneira simples é usar notas de voz. Com o TalkNotes, você pode registrar suas ideias instantaneamente e transformá-las em tarefas e notas organizadas, ajudando você a passar o dia com menos atritos. 🎙️

Principais recursos do TalkNotes

Grave áudio ou carregue arquivos para gerar instantaneamente notas estruturadas, listas de tarefas e atas de reuniões.

Transforme pensamentos livres em blogs, boletins informativos, publicações nas redes sociais ou entradas em diários.

Destaque pontos-chave e crie cartões de memória para ajudar a reter informações de palestras ou notas de reuniões.

Suporte para mais de 100 idiomas para gravações de voz e transcrições.

Sistema simples de gerenciamento de pastas para manter notas e tarefas organizadas por contexto.

Adicione eventos ao calendário diretamente a partir de transcrições e acompanhe itens de ação com níveis de prioridade.

Limitações do TalkNotes

Alguns usuários relatam problemas de sincronização entre aplicativos para desktop e dispositivos móveis.

Carece de integrações mais profundas com ferramentas de produtividade populares, como Outlook ou OneNote.

Preços do TalkNotes

Mensal: US$ 19/mês por usuário

Avaliações e comentários do TalkNotes

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o TalkNotes?

Este comentário do Reddit destacou:

Há alguns meses, comecei a usar o TalkNotes e, após algumas tentativas e erros, finalmente encontrei o fluxo de trabalho perfeito. Agora, nunca mais me estresso com anotações, não esqueço detalhes importantes e realmente me mantenho presente nas reuniões.

5. Audionotes. app (Ideal para anotações simples com tecnologia de IA)

via Audionotes

Às vezes, as ferramentas mais simples fazem a maior diferença. O aplicativo Audionotes é um desses auxiliares discretos que capta suas palavras e as reproduz de uma forma mais leve e fácil de lidar.

Você pode falar livremente sem se preocupar com a estrutura e, em apenas um momento, sua voz se transforma em notas claras que você pode ler, compartilhar ou consultar mais tarde. É como se fosse um pequeno companheiro que ouve sem julgar e ajuda você a lembrar o que é importante.

Principais recursos do aplicativo Audionotes.

Grave sua voz e veja-a instantaneamente transformada em notas claras.

Resuma gravações longas em conclusões curtas.

Edite, organize e exporte suas notas com apenas alguns toques.

Use na web, iOS e Android com sincronização entre dispositivos.

Armazene suas gravações com segurança com opções de privacidade.

Limitações do aplicativo Audionotes.

O plano gratuito permite apenas gravações curtas.

Às vezes, perde pequenos detalhes em conversas complexas.

Preços do aplicativo Audionotes.

Pessoal : US$ 9,99/mês por usuário

Pro: US$ 19,99/mês por usuário

Audiototes. Avaliações e comentários do aplicativo

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o aplicativo Audionotes?

Esta avaliação da G2 observou:

Mesmo para um escritor como eu, que muitas vezes tem várias ideias na hora, o AudioNotes tem sido útil. Usando Inteligência Artificial, consegui transcrever minhas gravações de voz e notas de texto não estruturadas e convertê-las em resumos.

👀 Curiosidade: a voz humana é tão distinta que pode ser mapeada em uma impressão vocal, muito semelhante a uma impressão digital. Pequenas diferenças no tom, na intensidade e no ritmo tornam a voz de cada pessoa única. É por isso que os sistemas de segurança modernos e as equipes forenses às vezes contam com o reconhecimento de voz como uma camada adicional de identificação.

6. Dubnote (ideal para organizar ideias musicais)

via Dubnote

Os músicos conhecem bem a dificuldade de se afogar em memos de voz intermináveis. Você capta um riff, uma melodia ou um padrão de bateria na hora, mas depois ele se perde em um mar de gravações sem título. O Dubnote foi criado para resolver exatamente esse problema.

Em vez de deixar você com uma pilha de áudios desorganizados, ele organiza suas notas de voz em pastas organizadas, divide automaticamente sessões longas e até marca os melhores momentos para que você possa encontrá-los novamente sem frustração.

O que diferencia o Dubnote é seu foco na maneira como os músicos realmente trabalham. Você pode iniciar uma gravação diretamente na tela inicial, classificá-la em um caderno e, posteriormente, refiná-la com comentários, tags de emoji ou edições.

Principais recursos do Dubnote

Capture ideias musicais diretamente em pastas organizadas de cadernos com capas personalizadas.

Divida automaticamente gravações longas em seções para que você possa pular rapidamente para as melhores partes.

Use um software de conversão de voz em texto para transcrever letras de músicas ou notas com maior precisão.

Destaque, mescle ou edite seções para refinar seus arquivos de áudio.

Adicione comentários, emojis ou imagens para marcar pontos-chave em suas sessões.

Mantenha as gravações seguras com processamento no dispositivo e backup no iCloud.

Exporte diretamente para o seu DAW ou compartilhe clipes instantaneamente com colaboradores.

Limitações do Dubnote

Disponível apenas para iOS, a versão para Android ainda está na lista de espera.

Carece de alguns recursos avançados de colaboração para equipes.

Mais adequado para músicos, menos flexível para anotações em geral.

Preços do Dubnote

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Dubnote

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o aplicativo Dubnote?

Pena que é só para Mac. Acabei de verificar na Google Play Store e não está disponível.

7. Dictanote (ideal para digitação por voz multilíngue)

via Dictanote

O Dictanote foi criado para pessoas que pensam mais rápido do que digitam. Em vez de forçar seus pensamentos em um teclado, basta falar, e o Dictanote transforma suas palavras em texto com uma precisão impressionante.

O que torna o Dictanote especialmente útil é seu amplo suporte a idiomas. Com mais de 50 idiomas e 80 dialetos, é uma escolha inteligente se você precisa de uma alternativa ao Voicenotes que funcione além das fronteiras e sotaques.

Escritores, jornalistas e profissionais em todo o mundo usam-no diariamente para capturar pensamentos confusos, redigir artigos ou acompanhar notas de reuniões sem perder nada.

Principais recursos do Dictanote

Digite em tempo real com mais de 90% de precisão.

Dite em mais de 50 idiomas e mais de 80 dialetos, útil para usuários globais.

Use comandos de voz para adicionar pontuação, símbolos ou termos técnicos.

Salve automaticamente suas anotações em cadernos ilimitados para ter tranquilidade.

Limpe as transcrições com o AudioScribe, removendo palavras desnecessárias e destacando pontos-chave.

Suporte para arquivos de áudio, facilitando a captura de ideias e sua conversão em texto.

Limitações do Dictanote

Funciona melhor online; o modo offline é limitado.

Alguns recursos avançados, como o AudioScribe, exigem um plano pago.

Não se integra tão facilmente com ferramentas de produtividade de terceiros quanto outros aplicativos.

Preços do Dictanote

Gratuito

Pro: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários do Dictanote

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o Dictanote?

Este comentário do Reddit foi apreciado:

É muito legal ver as atualizações do ChatGPT, Claude e Gemini nos resumos do YouTube.

🧠 Você sabia? Equipes que utilizam IA são agora três vezes mais produtivas do que equipes tradicionais. Ao trabalhar mais rápido e automatizar tarefas repetitivas, a IA ajuda as pessoas a se concentrarem no trabalho que realmente importa.

8. Otter.ai (ideal para reuniões e colaboração em equipe)

75% dos funcionários afirmam usar ferramentas de IA em seu trabalho diário. O que começou como uma tendência rapidamente se tornou parte integrante do trabalho cotidiano. E se as reuniões fazem parte da sua rotina diária, você sabe como é fácil perder detalhes ao tentar fazer anotações. O Otter.ai elimina essa pressão. As equipes usam o Otter porque ele se encaixa em seu fluxo de trabalho. Você pode conectá-lo ao Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, e ele se conectará automaticamente, capturará gravações de voz e fornecerá notas claras da reunião com uma precisão impressionante.

Mais tarde, você pode pesquisar pontos-chave, compartilhar transcrições ou até mesmo fazer perguntas ao chat com IA do Otter sobre o que foi dito.

Melhores recursos do Otter.ai

Transcreva reuniões em tempo real com até 95% de precisão.

Gere resumos que destacam os pontos principais e as próximas etapas.

Capture e atribua automaticamente itens de ação a partir de discussões.

Sincronize com o Google Agenda para que o Otter participe automaticamente das reuniões agendadas.

Integre-se a ferramentas como Zoom, Slack, Asana, Salesforce e Notion para uma colaboração perfeita.

Use o AI Chat para fazer perguntas e extrair insights de notas e transcrições anteriores.

Limitações do Otter.ai

Limitado a apenas três idiomas suportados

As opções de edição e formatação são básicas, muitas vezes exigindo a exportação para o Google Docs.

Preços do Otter.ai

Básico : Gratuito

Pro : US$ 16,99/mês por usuário

Negócios : US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Otter.ai

G2 : 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Otter.ai?

Esta avaliação da G2 compartilhou:

Gosto da forma como o Otter AI analisa toda a transcrição da reunião e resume todos os pontos-chave da conversa. Se houver algo que não esteja listado, você pode editar a seção de resumo para adicioná-lo.

9. SoundType AI (ideal para transcrição precisa de áudio e vídeo)

via SoundType AI

Às vezes, as ideias surgem quando você menos espera — talvez durante uma sessão de estudos tarde da noite, uma reunião de brainstorming com a equipe ou enquanto você assiste a uma palestra. O SoundType AI foi criado para capturar esses momentos e facilitar sua revisitação.

O que o torna diferente é que ele oferece maneiras de organizar, resumir e compartilhar o que você capturou, para que você não precise percorrer longas gravações tentando encontrar um único detalhe.

Para os estudantes, isso pode significar um melhor foco nas aulas. Para os profissionais, é uma forma de manter as reuniões e os projetos em andamento sem perder o contexto.

Melhores recursos do SoundType AI

Transcreva arquivos de áudio, vídeos e conteúdo do YouTube com identificação do locutor.

Resuma as gravações em notas fáceis de entender que capturem os pontos mais importantes.

Use o AI Chat para interagir com suas transcrições e extrair insights ou itens de ação.

Exporte transcrições em vários formatos, incluindo PDF, Word e SRT.

Suporte para mais de 30 idiomas e traduções para usuários globais.

Personalize os resumos de acordo com suas necessidades específicas com opções personalizáveis.

Anexe e compartilhe transcrições facilmente para manter a colaboração tranquila.

Limitações da IA do SoundType

O plano gratuito limita as transcrições a 8 minutos cada.

A precisão pode variar com ruídos de fundo intensos.

Mais adequado para transcrições e resumos, menos para recursos de produtividade mais amplos.

Preços do SoundType AI

Básico : Gratuito

Pro : US$ 9,99/mês por usuário

Negócios: US$ 29,99/mês por usuário

Avaliações e comentários da SoundType AI

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o SoundType AI?

Este comentário do Reddit destacou:

O único aplicativo que encontrei que é melhor em transcrição do que o Braindump é o SoundType AI — que se destina a usos mais complexos do que apenas fazer anotações para você mesmo.

10. Easy Voice Recorder (ideal para gravações simples e cotidianas)

via Easy Voice Recorder

Às vezes, tudo o que você quer é um gravador que simplesmente funcione. O Easy Voice Recorder faz jus ao seu nome.

Os alunos apreciam a forma como ele consegue lidar com aulas longas sem limites. Os profissionais apreciam a capacidade de compartilhar gravações com colegas rapidamente. Os músicos acham-no útil para capturar ideias musicais antes que elas desapareçam.

Ele não o sobrecarrega com extras, mas ainda oferece opções úteis, como corte, backups em nuvem e transcrição, se você precisar.

Principais recursos do Easy Voice Recorder

Grave em formatos de alta qualidade, como PCM, MP4 e AAC.

Sem limites de tempo para gravações, ideal para palestras ou reuniões longas.

Widgets de início rápido e suporte para smartwatches para que você nunca perca um momento.

Compartilhamento fácil por e-mail, aplicativos de mensagens ou armazenamento em nuvem

O plano Pro oferece recursos extras, como MP3/FLAC, microfones Bluetooth, pular silêncio e ferramentas de edição.

Limitações do Easy Voice Recorder

A versão gratuita vem com anúncios.

Recursos da organização, como pastas, exigem atualização.

A transcrição está disponível, mas é mais limitada em comparação com aplicativos focados em IA.

Preços do Easy Voice Recorder

Gratuito

Avaliações e comentários do Easy Voice Recorder

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o Easy Voice Recorder?

Este comentário do Reddit destacou:

O Easy Voice Recorder é ótimo, permite retomar a gravação e também faz backup de tudo no Google Drive, além de se integrar com o Tasker.

Se você ainda está explorando, aqui estão mais três ferramentas de notas de voz que vale a pena conferir, cada uma com seu diferencial para gravar, transcrever e organizar áudio:

Notta : transcreve reuniões ao vivo, áudio e vídeo com alta precisão e permite exportar notas em vários formatos.

Sonix : ajuda na transcrição e tradução rápidas, especialmente para entrevistas e podcasts.

Rev Voice Recorder : combina gravações com serviços profissionais de transcrição para obter textos limpos e prontos para uso.

Desafios comuns das notas de voz e como superá-los

As notas de voz podem ser a maneira mais fácil de transmitir seus pensamentos, até que pequenos contratempos atrapalhem. Uma mensagem é interrompida, o som fica distorcido ou você não consegue encontrar o que gravou na semana passada.

Esses pequenos momentos podem ser surpreendentemente frustrantes, mas a maioria deles tem soluções simples.

Às vezes, sua nota de voz é interrompida no meio e você perde o que estava pensando✅ Solução: limpe o armazenamento ou reinicie o aplicativo para garantir que a gravação completa seja salva. Alternar entre aplicativos pode fazer com que partes da sua nota desapareçam✅ Solução: salve ou compartilhe a nota logo após a gravação para que ela fique segura O ruído de fundo dificulta a reprodução ou transcrição posterior das suas notas✅ Solução: grave em um local mais silencioso ou use fones de ouvido com microfone para obter um som mais nítido. As notas nem sempre são salvas corretamente ou não podem ser reproduzidas quando você precisa delas✅ Solução: atualize o aplicativo ou verifique suas configurações de sincronização para recuperá-las. Gravações longas podem ser exaustivas quando você está revisando ideias✅ Solução: adicione um resumo rápido ou destaques com marcação de tempo para facilitar a leitura.

Dê a cada nota o destaque que ela merece com o ClickUp

No final das contas, as notas de voz não servem apenas para gravar palavras. Você está capturando ideias antes que elas se percam. As ferramentas certas podem garantir que pensamentos fugazes se transformem em algo útil, seja uma tarefa, um plano ou um lembrete para mais tarde.

É aí que o ClickUp se destaca. Ele reúne suas notas, tarefas e projetos em um só lugar para que sua voz não seja apenas salva, mas também colocada em prática.

Desde transformar memorandos rápidos em listas de verificação até conectar ideias em todo o seu espaço de trabalho, o ClickUp facilita o desenvolvimento de suas ideias.

Se você está pronto para ver como isso pode ser fácil, inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!