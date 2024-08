Contagem de patentes: Estados dos EUA com os residentes mais inventivos

Nos Estados Unidos, aqueles que conseguem inventar a próxima melhor ferramenta para melhorar a vida de outras pessoas geralmente conseguem cimentar seus nomes no alicerce da história.

E esse processo começa com a solicitação de uma patente. Uma patente dá a um indivíduo ou empresa direitos exclusivos de vender ou lucrar com uma invenção. Ela também lhes dá base para processar outra pessoa ou empresa se acreditarem que a outra parte está lucrando indevidamente com uma ideia que patentearam.

Mais de 200.000 pedidos de patentes foram registrados nos 50 estados e em Washington D.C. no ano fiscal de 2022. Alguns Analistas afirmaram que a atividade global de patentes caiu no segundo semestre de 2022, principalmente devido à desaceleração da economia global e às interrupções causadas pela COVID-19.

Usando dados do Escritório de Patentes e Marcas Registradas e Escritório do Censo estimativas populacionais, ClickUp classificou os 15 principais estados pelo número de novas patentes registradas per capita no ano fiscal de 2022, que foi até o final de setembro.

Muitos estados que lideram a corrida para patentear invenções também são centros de tecnologia. A Califórnia, sede do Vale do Silício e coração do setor de tecnologia, é o estado nº 1 em patentes registradas em 2022.

É a base de grandes empresas como Apple, Google e Facebook, onde orçamentos de pesquisa multibilionários impulsionam a inovação. No ano passado, o estado registrou seis vezes mais patentes do que o segundo estado com maior número de pedidos de patentes em geral.

15. Carolina do Norte

via Canva

Novos pedidos de patentes, FY2022 : 6.01 patente registrada por 10.000 residentes

: 6.01 patente registrada por 10.000 residentes Total de novos pedidos de patentes, ano fiscal de 2022 : 6,433

: 6,433 Pedidos de exame contínuo de patentes, 2022: 1,878

Na última década, a Carolina do Norte, uma importante base de operações para o setor bancário dos EUA, é um ponto de acesso para patentes de hardware e software de computador e outras invenções relacionadas a comunicações. Honeywell, Bank of America, Duke University e North Carolina State University são alguns dos maiores proprietários de patentes do estado.

Bone: Principais ganhadores de patentes por estado

14. Utah

via Canva

Novos pedidos de patentes, FY2022 : 6.25 patentes registradas por 10.000 residentes

: 6.25 patentes registradas por 10.000 residentes Total de novos pedidos de patentes, ano fiscal de 2022 : 2,114

: 2,114 Pedidos de exame contínuo de patentes, 2022: 669

As regiões das Montanhas do Oeste não são conhecidas por sua atividade de patentes, exceto a área de Denver, de acordo com os registros do USPTO dos últimos 10 anos. Em Utah, no entanto, as invenções mais populares que estão sendo patenteadas são as da área médica, cirúrgica e de medicamentos farmacêuticos.

13. Michigan

via Canva

Novos pedidos de patentes, FY2022 : 6.66 patentes registradas por 10.000 residentes

: 6.66 patentes registradas por 10.000 residentes Total de novos pedidos de patentes, ano fiscal de 2022 : 6,680

: 6,680 Pedidos de exame contínuo de patentes, 2022: 1,310

A maior parte da atividade de pedidos de patentes ocorre na região de Ann Arbor, em Michigan, de acordo com dados do USPTO. Patentes de medicamentos farmacêuticos, hardware e software para PCs e motores de veículos motorizados também são setores populares para inovação. A Ford, a GM e a Chrysler têm sedes em Michigan.

12. Nova Hampshire

via Canva

Novos pedidos de patentes, FY2022 : 6.79 patentes registradas por 10.000 residentes

: 6.79 patentes registradas por 10.000 residentes Total de novos pedidos de patentes, ano fiscal de 2022 : 948

: 948 Pedidos de exame contínuo de patentes, 2022: 367

Os pedidos de patentes de New Hampshire são liderados pela BAE Systems, uma empreiteira de defesa e empresa aeroespacial com sede em Londres e presença significativa no estado. A tecnologia de armazenamento de informações, software e comunicações engloba a maioria das patentes no estado.

11. Connecticut

via Canva

Novos pedidos de patentes, AF202 2: 7,16 patentes registradas por 10.000 residentes

2: 7,16 patentes registradas por 10.000 residentes Total de novos pedidos de patentes, ano fiscal de 2022 : 2,598

: 2,598 Pedidos de exame contínuo de patentes, 2022: 947

Os maiores proprietários de patentes de Connecticut são a United Technologies Corp. seguida pela empreiteira de defesa Raytheon Technologies e pela Otis Elevator Company. A UTC não existe mais, embora suas patentes ainda sejam contabilizadas no banco de dados do USPTO. A empresa se fundiu com a Raytheon em 2020.

10. Colorado

via Canva

Novos pedidos de patentes, FY2022 : 7.25 patentes registradas por 10.000 residentes

: 7.25 patentes registradas por 10.000 residentes Total de novos pedidos de patentes, ano fiscal de 2022 : 4,236

: 4,236 Pedidos de exame contínuo de patentes, 2022: 1,168

A maior parte das patentes registradas no Colorado vem das áreas metropolitanas de Denver e Boulder. O fabricante de materiais de construção Johns Manville, de propriedade da Berkshire Hathaway, e a Universidade do Colorado são proprietários importantes de patentes de tecnologia no estado, inclusive no setor de comunicações.

9. Washington DC

via Canva

Novos pedidos de patentes, FY2022 : 7.41 patentes registradas por 10.000 residentes

: 7.41 patentes registradas por 10.000 residentes Total de novos pedidos de patentes, ano fiscal de 2022 : 498

: 498 Pedidos de exame contínuo de patentes, 2022: 172

A Marinha, o Exército e a NASA dos EUA são os três maiores proprietários de patentes na capital do país. A patente mais citada no estado vem da Nano Resources Limited, que registrou uma patente para proteger seu método de serviços bancários eletrônicos de varejo em 1993, de acordo com dados do USPTO.

8. Delaware

via Canva

Novos pedidos de patentes, FY2022 : 7.93 patentes registradas por 10.000 residentes

: 7.93 patentes registradas por 10.000 residentes Total de novos pedidos de patentes, ano fiscal de 2022 : 808

: 808 Pedidos de exame contínuo de patentes, 2022: 231

Os principais inventores por patentes registradas em Delaware incluem a prolífica empresa química Du Pont, a empresa de pesquisa de comunicação sem fio InterDigital Tech Corp. e o fornecedor de equipamentos de laboratório Empire Technology Development.

7. Minnesota

via Canva

Novos pedidos de patentes, FY2022 : 8.09 patentes registradas por 10.000 residentes

: 8.09 patentes registradas por 10.000 residentes Total de novos pedidos de patentes, ano fiscal de 2022 : 4,626

: 4,626 Pedidos de exame contínuo de patentes, 2022: 1,608

A varejista Target Inc., sediada em Minneapolis, é uma das maiores proprietárias de patentes em Minnesota, mas o setor médico é a área mais significativa para novas tecnologias patenteadas.

6. Vermont

via Canva

Novos pedidos de patentes, FY2022 : 8.18 patentes registradas por 10.000 residentes

: 8.18 patentes registradas por 10.000 residentes Total de novos pedidos de patentes, ano fiscal de 2022 : 529

: 529 Pedidos de exame contínuo de patentes, 2022: 131

As patentes relacionadas a semicondutores e medicamentos são mais comuns nesse estado, onde a manufatura é o maior setor.

5. Oregon

via Canva

Novos pedidos de patentes, FY2022 : 8.19 patentes registradas por 10.000 residentes

: 8.19 patentes registradas por 10.000 residentes Total de novos pedidos de patentes, ano fiscal de 2022 : 3,471

: 3,471 Pedidos de exame contínuo de patentes, 2022: 1,042

Jack Kavalieros, da Intel, emergiu como o inventor mais patenteado em Portland, Oregon, na última década. A Portland State University e a Lattice Semiconductor Corp. também são as principais detentoras de patentes no estado.

4. Washington

via Canva

Novos pedidos de patentes, FY2022 : 10.58 patentes registradas por 10.000 residentes

: 10.58 patentes registradas por 10.000 residentes Total de novos pedidos de patentes, ano fiscal de 2022 : 8,236

: 8,236 Pedidos de exame contínuo de patentes, 2022: 3,207

A maioria das patentes em Washington tende a ser registrada na área de Seattle, onde a Amazon é a campeã indiscutível. A empresa possui mais de 16.000 patentes registradas no estado nos últimos 10 anos.

3. Idaho

via Canva

Novos pedidos de patentes, FY2022 : 11.00 patentes registradas por 10.000 residentes

: 11.00 patentes registradas por 10.000 residentes Total de novos pedidos de patentes, ano fiscal de 2022 : 2,133

: 2,133 Pedidos de exame contínuo de patentes, 2022: 438

Idaho tem visto um aumento no número de patentes registradas em Boise desde 2017. A Micron, fabricante de semicondutores, possui mais patentes do que qualquer outra empresa em Boise, com mais de 31.000 registradas.

2. Massachusetts

via Canva

Novos pedidos de patentes, FY2022 : 15.51 patentes registradas por 10.000 residentes

: 15.51 patentes registradas por 10.000 residentes Total de novos pedidos de patentes, ano fiscal de 2022 : 10,830

: 10,830 Pedidos de exame contínuo de patentes, 2022: 3,855

Massachusetts, onde fica o MIT, com sede em Cambridge, e várias outras instituições de alta tecnologia, é o lar de alguns dos maiores depositantes de patentes do país. As novas tecnologias de medicamentos constituem a maior parte das patentes registradas em Boston, e a Gillette é uma importante proprietária de patentes nessa região. A atividade de patentes na área de Boston atingiu o pico em 2020 e caiu ligeiramente em 2021.

1. Califórnia

via Canva

Novos pedidos de patentes, FY2022 : 16.33 patentes registradas por 10.000 residentes

: 16.33 patentes registradas por 10.000 residentes Total de novos pedidos de patentes, ano fiscal de 2022 : 63,725

: 63,725 Pedidos de exame contínuo de patentes, 2022: 20,183

San Jose é o ponto de acesso à inovação no Golden State, onde software de computador, hardware, dispositivos de comunicação e semicondutores constituem a parte mais significativa das patentes registradas. A Cisco e a Broadcom são as principais proprietárias de patentes em San Jose. Uma das patentes mais prolíficas e mais citadas que surgiram em Palo Alto, a poucos passos de San Jose, é a de detecção de toque com vários dedos para mousepads de PCs e laptops, de propriedade da Logitech.

Escritor convidado: _

Dom DiFurio