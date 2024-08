O maior ganhador de patentes em cada estado no ano passado

As empresas de tecnologia e engenharia foram as que mais ganharam patentes inventivas nos Estados Unidos no ano passado - um ano marcado pela crescente tensão com nações estrangeiras que correm para levar ao mercado tecnologias que mudam o mundo, como inteligência artificial e satélites espaciais.

Quase 160.000 patentes foram atribuídas nos EUA em 2022, de acordo com o Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA. Quando uma patente é concedida pelo USPTO, o indivíduo ou a empresa a quem ela é concedida tem a licença para um monopólio temporário sobre os negócios desse produto ou serviço específico. As empresas têm usado a lei de patentes há décadas para defender sua propriedade intelectual, inclusive projetos e dispositivos, contra concorrentes que possam tentar lucrar com ideias roubadas. ClickUp usou dados do Escritório de Patentes e Marcas Registradas para encontrar o maior ganhador de patentes em cada estado com base no número de patentes atribuídas no ano fiscal de 2022, que foi de 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022, para o escritório de patentes.

Os dados analisam os cessionários de patentes regulares de utilidade e de design e foram limitados aos cessionários que receberam pelo menos 10 patentes no ano. Não houve cessionários que atendessem a esses critérios no Alasca, Havaí, Maine, Mississippi ou Virgínia Ocidental.

Os gastos privados em pesquisa e desenvolvimento pelas empresas dos EUA dispararam desde a recessão econômica do final dos anos 2000. Em 2020, estimava-se que totalizariam US$ 531 bilhões, de acordo com os últimos dados disponíveis da Centro Nacional de Estatísticas de Ciência e Engenharia .

Em 2022, nove faculdades e universidades ficaram em primeiro lugar no registro de patentes em seus respectivos estados, incluindo a prestigiada Universidade Johns Hopkins, em Maryland. A grande maioria dos maiores ganhadores de patentes no ano passado eram organizações privadas.

Continue lendo para ver quem adquiriu os direitos sobre a tecnologia mais avançada em seu estado no ano passado.

1. Brasil

Universidade de College // Shutterstock

Primeiro ganhador de patentes: O Conselho de Curadores da Universidade do Alabama

O Conselho de Curadores da Universidade do Alabama Patentes emitidas, 2022 : 29 (53,7% de todas as patentes em todo o estado)

: 29 (53,7% de todas as patentes em todo o estado) Atribuídos únicos de patentes em todo o estado, 2022: 3

A Universidade do Alabama obtém a maioria das patentes no estado, de acordo com dados do USPTO. Em 2022, as patentes da universidade incluíam tecnologia para um método de converter um cortador de grama tradicional em um automatizado.

2. Arizona

Ken Wolter // Shutterstock

Maior ganhador de patentes: Conselho de Regentes do Arizona para e em nome da Universidade Estadual do Arizona

Patentes emitidas, 2022: 179 (26,7% de todas as patentes em todo o estado)

Cessionários exclusivos de patentes em todo o estado, 2022: 15

O Conselho de Regentes do Arizona obteve patentes em 2022 por uma série de avanços biológicos e tecnológicos, um dos quais é descrito como um " preservativo semelhante à pele " que contém ingredientes ativos para estimular a excitação masculina e feminina.

3. Arkansas

EQRoy // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Walmart Apollo LLC

: Walmart Apollo LLC Patentes emitidas, 2022 : 169 (93,9% de todas as patentes em todo o estado)

: 169 (93,9% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 2

O Walmart, com sede em Bentonville, opera uma LLC focada em propriedade intelectual chamada Walmart Apollo, que processou concorrentes no passado, incluindo Kanye West para proteger a propriedade do Walmart. Em 2022, ele ganhou patentes centradas em gerenciamento automatizado de armazéns e aprendizado de máquina.

4. Califórnia

Tada Images // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Qualcomm Technologies Inc.

: Qualcomm Technologies Inc. Patentes emitidas, 2022 : 2267 (10,1% de todas as patentes em todo o estado)

: 2267 (10,1% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivas em todo o estado, 2022: 299

A Qualcomm obteve patentes em 2022 para tecnologia que poderia reconhecer atividades que estão ocorrendo em vídeos e para fazer anotações imagens de mãos para treinar melhor os algoritmos de aprendizado de máquina. Os primeiros modelos de inteligência artificial são notoriamente ineptos na visualização das mãos .

5. Colorado

Fotos do mundo todo // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Dish Network Corp.

: Dish Network Corp. Patentes emitidas, 2022 : 106 (15,3% de todas as patentes em todo o estado)

: 106 (15,3% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivas em todo o estado, 2022: 28

A Dish Network Corp. obteve patentes em 2022 para tecnologias de automatizar partes do processo de edição de vídeo e métodos para usar voz para controlar dispositivos de mídia .

6. Connecticut

Arnold O. A. Pinto // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Raytheon Technologies Corp.

: Raytheon Technologies Corp. Patentes emitidas, 2022 : 379 (35,2% de todas as patentes em todo o estado)

: 379 (35,2% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 23

A empreiteira de defesa Raytheon obteve patentes para a fabricação de peças de aeronaves, incluindo motores bem como a bordo sistemas de dados do veículo . A empresa contratada projeta e constrói aeronaves e equipamentos aeroespaciais para uso comercial e militar.

7. Delaware

Scharfsinn // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Blue Leaf

: Blue Leaf Patentes emitidas, 2022 : 258 (29,9% de todas as patentes em todo o estado)

: 258 (29,9% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 18

A fabricante de equipamentos agrícolas CNH Industrial America recebeu várias patentes do USPTO em 2022, que foram transferidas para uma empresa chamada Blue Leaf I.P. Essas patentes incluem tecnologia para brocas, enfardadeiras e outras máquinas agrícolas.

8. Flórida

David Becker // Getty Images

Maior ganhador de patentes : Magic Leap Inc.

: Magic Leap Inc. Patentes emitidas, 2022 : 275 (21,5% de todas as patentes em todo o estado)

: 275 (21,5% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivas em todo o estado, 2022: 31

Fundada em 2010, a Magic Leap é uma empresa que desenvolve tecnologia de realidade aumentada, que sobrepõe conteúdo digital ao mundo real. Em 2022, ela obteve patentes para sistemas de realidade mista que podem exibir conteúdo 3D em tempo real.

9. Geórgia

JHVEPhoto // Shutterstock

Maior ganhador de patentes: AT&T

Patentes emitidas, 2022: 527 (37,3% de todas as patentes em todo o estado)

Cessionários únicos de patentes em todo o estado, 2022: 29

A gigante das telecomunicações AT&T é uma das mais prolíficas ganhadoras de patentes do país. Ela obteve patentes em 2022 para computação de borda e para assistentes automatizados que são capazes de delegar tarefas ditadas pelo usuário.

10. Idaho

Charles Knowles // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Micron Technology Inc.

: Micron Technology Inc. Patentes emitidas, 2022 : 1097 (97,6% de todas as patentes em todo o estado)

: 1097 (97,6% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 3

A Micron recebeu patentes a uma taxa de mais de três por dia em 2022. Elas incluem patentes para tecnologias relacionadas a chips semicondutores e outros dispositivos de processamento de computadores.

11. Illinois

JHVEPhoto // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : The Boeing Co.

: The Boeing Co. Patentes emitidas, 2022 : 544 (19,4% de todas as patentes em todo o estado)

: 544 (19,4% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 48

A fabricante aeroespacial Boeing obteve patentes em 2022 para sistema de imagens de radar recursos e melhorias para peças de aeronaves, como um trem de pouso com redução de ruído tecnologia.

12. Indiana

Jonathan Weiss // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Fundação de Pesquisa Purdue

: Fundação de Pesquisa Purdue Patentes emitidas em 2022 : 151 (14,6% de todas as patentes em todo o estado)

: 151 (14,6% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 21

A Purdue Research Foundation obteve patentes para a tecnologia envolvida em terapia para glaucoma e realidade virtual . A fundação funciona como o braço de pesquisa da Universidade Purdue.

13. Iowa

Ken Wolter // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Pioneer Hi-Bred International Inc.

: Pioneer Hi-Bred International Inc. Patentes emitidas, 2022 : 174 (34,2% de todas as patentes em todo o estado)

: 174 (34,2% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 7

A Pioneer é uma produtora de organismos geneticamente modificados usados na agricultura, afiliada à DuPont, com sede nos EUA. No ano passado, a empresa obteve patentes para novos inseticidas métodos para identificar e criar culturas resistentes à podridão e novas raças de culturas de milho .

14. Kansas

Jon Kraft // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : T-Mobile Innovations LLC

: T-Mobile Innovations LLC Patentes emitidas, 2022 : 79 (36,7% de todas as patentes em todo o estado)

: 79 (36,7% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 8

No Kansas, a T-Mobile obteve patentes para novas tecnologias que poderiam ser aplicadas em suas rede celular 5G e segurança do dispositivo .

15. Kentucky

Robert e Monika // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Lexmark International Inc.

: Lexmark International Inc. Patentes emitidas, 2022 : 23 (29,1% de todas as patentes em todo o estado)

: 23 (29,1% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 5

A Lexmark, grande produtora de equipamentos para impressoras, está no topo da lista de detentores de patentes no estado. A empresa obteve patentes para tecnologia de imagem e cartuchos de toner .

16. Louisiana

Universidade de College // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Conselho de Supervisores da Universidade Estadual da Louisiana e da Faculdade de Agricultura e Mecânica

: Conselho de Supervisores da Universidade Estadual da Louisiana e da Faculdade de Agricultura e Mecânica Patentes emitidas, 2022 : 16 (100,0% de todas as patentes em todo o estado)

: 16 (100,0% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 1

A Louisiana State University obteve patentes à prova d'água em 2022, sistemas de iluminação autoalimentados para vida vegetal e métodos para tratamento da dor em pacientes.

17. Maryland

Kristi Blokhin // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Universidade Johns Hopkins

: Universidade Johns Hopkins Patentes emitidas, 2022 : 111 (22,2% de todas as patentes em todo o estado)

: 111 (22,2% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 14

A mundialmente famosa Universidade Johns Hopkins passou o ano de 2022 obtendo patentes de tecnologia para auxiliar no tratamento de lesões cerebrais e um desfibrilador cardíaco que é compatível com máquinas de ressonância magnética .

18. Massachusetts

Michael Vi // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : EMC IP Holding Company LLC

: EMC IP Holding Company LLC Patentes emitidas, 2022 : 734 (19,2% de todas as patentes em todo o estado)

: 734 (19,2% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 75

A empresa de eletrônicos comerciais EMC IP obteve patentes em 2022 para processos que automatizam a recuperação de dados após um ataque de ransomware, bem como a tecnologia que combina a computação de vários dispositivos para concluir uma única atividade conjunta. A empresa é o braço de propriedade intelectual da empresa multinacional de tecnologia Dell.

19. Michigan

Katherine Welles // Shutterstock

Principal ganhador de patentes: Ford Motor Co.

Ford Motor Co. Patentes emitidas, 2022: 815 (26,8% de todas as patentes em todo o estado)

Cessionários de patentes exclusivas em todo o estado, 2022: 39

A Ford e outras montadoras americanas passaram os últimos anos desenvolvendo suas próprias tecnologias proprietárias relacionadas a veículos elétricos. O homônimo de Henry Ford estava ganhando patentes relacionadas a montagem de células de combustível e outros aspectos da mobilidade eletrificada em 2022.

20. Minnesota

Katherine Welles // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : 3M Innovative Properties Co.

: 3M Innovative Properties Co. Patentes emitidas, 2022 : 410 (23,1% de todas as patentes em todo o estado)

: 410 (23,1% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 32

A 3M, sediada em Minnesota, é a empresa por trás de vários produtos à base de plástico usados todos os dias nos lares americanos. Em 2022, ela obteve patentes para almofadas para comprimir articulações doloridas e até mesmo um dispositivo que reconhece tiros e protege eletronicamente os ouvidos dos usuários contra níveis de som prejudiciais.

21. Missouri

Amy Kerkemeyer // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Monsanto Technology LLC

: Monsanto Technology LLC Patentes emitidas, 2022 : 298 (49,7% de todas as patentes em todo o estado)

: 298 (49,7% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários exclusivos de patentes em todo o estado, 2022: 10

A Monsanto, produtora de culturas geneticamente modificadas e fabricante de pesticidas, recebeu a atribuição de patentes para novas variedades de culturas de soja e métodos para controle de infestações de insetos em plantas.

22. Montana

Sundry Photography // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Snowflake Inc.

: Snowflake Inc. Patentes emitidas, 2022 : 104 (100,0% de todas as patentes em todo o estado)

: 104 (100,0% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 1

O provedor de nuvem Snowflake obteve patentes em 2022 para streaming de dados em tempo real e maneiras de proteger aprendizado de máquina compartilhado em bancos de dados na nuvem.

23. Nebraska

Universidade de College // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Conselho de Regentes da Universidade de Nebraska

: Conselho de Regentes da Universidade de Nebraska Patentes emitidas, 2022: 25 (32,5% de todas as patentes em todo o estado)

25 (32,5% de todas as patentes em todo o estado) Atribuídos únicos de patentes em todo o estado, 2022: 5

Na Universidade de Nebraska, os pesquisadores obtiveram patentes por avanços tecnológicos relacionados à avaliação de risco de diabetes , terapias gênicas e à prova de adulteração recipientes para medicamentos .

24. Nevada

Virrage Images // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : IGT

: IGT Patentes emitidas, 2022 : 69 (38,8% de todas as patentes em todo o estado)

: 69 (38,8% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 5

A IGT é uma fornecedora de tecnologia para cassinos e estabelecimentos que operam no setor de jogos de azar. No passado, a empresa patenteou tecnologia relacionada a apostas sem dinheiro e máquinas caça-níqueis .

25. Nova Hampshire

Vodopyanov Vyacheslav // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : DEKA Products LP

: DEKA Products LP Patentes emitidas, 2022 : 79 (25,0% de todas as patentes em todo o estado)

: 79 (25,0% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 10

A DEKA trabalha com robótica e fabricação de dispositivos para pessoas com deficiências e outras condições de saúde, além de produtos como o Segway e as máquinas de bebidas Coca-Cola Freestyle. A empresa obteve suas patentes de 2022 para rastreamento de objetos por meio de Sistemas RFID bem como a tecnologia para distribuição de produtos de uma máquina.

26. Nova Jersey

JHVEPhoto // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Honeywell International Inc.

: Honeywell International Inc. Patentes emitidas, 2022 : 324 (20,7% de todas as patentes em todo o estado)

: 324 (20,7% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 31

A Honeywell é uma empresa de engenharia que atua nas áreas aeroespacial, de materiais e de soluções de produtividade. A empresa patenteou em 2022 uma tecnologia que usa realidade aumentada para instalar dispositivos .

27. Novo México

Randy Montoya // Getty Images

Maior ganhador de patentes : National Technology & Engineering Solutions of Sandia LLC

: National Technology & Engineering Solutions of Sandia LLC Patentes emitidas, 2022 : 76 (59,8% de todas as patentes em todo o estado)

: 76 (59,8% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 3

A National Technology & Engineering Solutions of Sandia é um braço do Sandia National Laboratories - uma entidade que opera como parte do programa federal de ciência nuclear do país. Ela obteve patentes em 2022 para rastreamento em tempo real de agentes patogênicos e tecnologia relacionada a explosivos controlados .

28. Nova York

Molly Woodward // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : International Business Machines Corp.

: International Business Machines Corp. Patentes emitidas, 2022 : 2512 (47,0% de todas as patentes em todo o estado)

: 2512 (47,0% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 66

Mais conhecida como IBM, a empresa sediada em Nova York recebe um volume gigantesco de patentes a cada ano. A IMB obteve patentes para armazenamento de data center métodos e avanços aplicados a tecnologia blockchain entre outras coisas, em 2022.

29. Carolina do Norte

Tero Vesalainen // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Bank of America Corp.

: Bank of America Corp. Patentes emitidas, 2022 : 294 (18,1% de todas as patentes em todo o estado)

: 294 (18,1% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 33

O Bank of America obteve patentes em 2022 para aplicativos de aprendizado de máquina no setor bancário, inclusive para reconhecer e analisar documentos entre outros avanços.

30. Dakota do Norte

Scharfsinn // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Clark Equipment Co.

: Clark Equipment Co. Patentes emitidas, 2022 : 16 (100,0% de todas as patentes em todo o estado)

: 16 (100,0% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 1

A Clark Equipment é uma empresa de manufatura histórica que opera nos setores de equipamentos agrícolas e de construção. Ela patenteou a tecnologia para válvulas de combustível e mecanismos de direção em tratores comerciais .

31. Ohio

Jonathan Weiss // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Procter & Gamble Co.

: Procter & Gamble Co. Patentes emitidas, 2022 : 296 (22,2% de todas as patentes em todo o estado)

: 296 (22,2% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários exclusivos de patentes em todo o estado, 2022: 40

A Procter & Gamble, fabricante de produtos de higiene, patenteou uma nova tecnologia relacionada a papel higiênico produtos e detergentes líquidos para limpeza .

32. Oklahoma

Chad Robertson Media // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : O Conselho de Regentes da Universidade Estadual de Oklahoma

: O Conselho de Regentes da Universidade Estadual de Oklahoma Patentes emitidas, 2022 : 19 (63,3% de todas as patentes em todo o estado)

: 19 (63,3% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários exclusivos de patentes em todo o estado, 2022: 2

Não há muitos registros de patentes no estado de Oklahoma, mas a universidade estadual sediada em Stillwater obteve o maior número em 2022. Essas patentes incluíram tecnologia para visualização de tecidos corporais para cirurgias bem como para vacinas .

33. Oregon

Tada Images // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Nike Inc.

: Nike Inc. Patentes emitidas, 2022 : 894 (83,8% de todas as patentes em todo o estado)

: 894 (83,8% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 10

A marca de roupas esportivas Nike patenteia cada um de seus designs de calçados junto ao USPTO para evitar que a concorrência duplique seus designs. Apesar do falecimento do designer em 2021, a empresa ainda está recebendo patentes para calçados atribuídas a Virgil Abloh recentemente, em 2022.

34. Pensilvânia

Joshua Rainey Photography // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Comcast Cable Communications

: Comcast Cable Communications Patentes emitidas em 2022 : 297 (24,0% de todas as patentes em todo o estado)

: 297 (24,0% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários exclusivos de patentes em todo o estado, 2022: 34

A Comcast obteve patentes no ano passado para a tecnologia de processar dados em comunicações sem fio e métodos de compactação de vídeo . A Comcast é uma provedora de televisão a cabo e proprietária da NBC Universal.

35. Rhode Island

Wirestock Creators // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Textron Inc.

: Textron Inc. Patentes emitidas, 2022 : 191 (82,7% de todas as patentes em todo o estado)

: 191 (82,7% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 4

A Textron é uma empresa de manufatura que fabrica produtos de defesa e aeroespaciais. Suas empresas de portfólio incluem a Bell Helicopter. Ela obteve patentes em 2022 relacionadas a rotores de aeronaves e outras tecnologias.

36. Carolina do Sul

JHVEPhoto // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Kyocera Corp.

: Kyocera Corp. Patentes emitidas, 2022 : 35 (23,8% de todas as patentes em todo o estado)

: 35 (23,8% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 8

A fabricante de eletrônicos Kyocera obteve patentes em 2022 para semicondutores , RFID e rastreamento de sono tecnologias.

37. Dakota do Sul

Ken Wolter // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Conselho de Regentes da Dakota do Sul

: Conselho de Regentes da Dakota do Sul Patentes emitidas, 2022 : 10 (100,0% de todas as patentes em todo o estado)

: 10 (100,0% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 1

O Conselho de Regentes da Dakota do Sul governa a Universidade da Dakota do Sul e outras faculdades e universidades do estado. No ano passado, ganhou patentes para tecnologias relacionadas a desempenho da bateria e nanopartículas .

38. Tennessee

Peter_Fleming // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Smith & Nephew Inc.

: Smith & Nephew Inc. Patentes emitidas, 2022 : 73 (21,9% de todas as patentes em todo o estado)

: 73 (21,9% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 10

A empresa de tecnologia médica Smith & Nephew patenteou em 2022 tecnologia para implantes médicos e um dispositivo para fechar feridas .

39. Texas

JHVEPhoto // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Desenvolvimento da Hewlett-Packard

: Desenvolvimento da Hewlett-Packard Patentes emitidas, 2022 : 1558 (25,4% de todas as patentes em todo o estado)

: 1558 (25,4% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 71

O braço de pesquisa da Hewlett-Packard patenteou tecnologia relacionada a impressão 3D , a fone de ouvido com resfriamento automático e ferramentas para identificar malware .

40. Utah

Chad Robertson Media // Shutterstock

Principal ganhador de patentes : Fundação de Pesquisa da Universidade de Utah

: Fundação de Pesquisa da Universidade de Utah Patentes emitidas, 2022 : 38 (19,7% de todas as patentes em todo o estado)

: 38 (19,7% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 11

A Fundação de Pesquisa da Universidade de Utah obteve patentes em 2022 para tecnologia de implante ósseo e um dispositivo de propulsão por ímã robô macio capaz de se deslocar pelo corpo humano.

41. Vermont

Andreas Zeitler // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Beta Technologies

: Beta Technologies Patentes emitidas, 2022 : 62 (100,0% de todas as patentes em todo o estado)

: 62 (100,0% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 1

A Beta Technologies é uma empresa de engenharia aeroespacial cujas patentes estão relacionadas a vários aspectos de carregamento e gerenciamento de energia em aeronaves movidas a eletricidade.

42. Virgínia

DCStockPhotography // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Capital One Services LLC

: Capital One Services LLC Patentes emitidas, 2022 : 379 (29,7% de todas as patentes em todo o estado)

: 379 (29,7% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 26

O provedor de serviços bancários comerciais Capital One obteve patentes para reconhecimento de cartões sem contato tecnologia e métodos para " compartilhamento seguro de informações sobre clientes ."

43. Washington

VDB Photos // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Microsoft Corp.

: Microsoft Corp. Patentes emitidas, 2022 : 1238 (39,9% de todas as patentes em todo o estado)

: 1238 (39,9% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 18

A gigante da tecnologia Microsoft superou a Amazon em patentes obtidas no estado de Washington em 2022. Ela ganhou patentes em computação em nuvem e telas de computador .

44. Washington D.C.

DCStockPhotography // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : NASA

: NASA Patentes emitidas em 2022 : 43 (21,5% de todas as patentes em todo o estado)

: 43 (21,5% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 8

A NASA está no topo da capital do país em termos de patentes obtidas no ano passado. Em 2022, a NASA patenteou tecnologia para plataformas de satélite , Sensores de raios UV e outros equipamentos espaciais.

45. Wisconsin

JHVEPhoto // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Johnson Controls

: Johnson Controls Patentes emitidas, 2022 : 265 (23,7% de todas as patentes em todo o estado)

: 265 (23,7% de todas as patentes em todo o estado) Cessionários de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 20

A Johnson Controls é uma fabricante de sistemas de aquecimento, ventilação e refrigeração para clientes comerciais e residenciais. E em 2022, a empresa patenteou a tecnologia para dutos de ar .

46. Wyoming

Jillian Cain Photography // Shutterstock

Maior ganhador de patentes : Universidade de Wyoming

: Universidade de Wyoming Patentes emitidas, 2022 : 10 (100,0% de todas as patentes em todo o estado)

: 10 (100,0% de todas as patentes em todo o estado) Atribuidores de patentes exclusivos em todo o estado, 2022: 1

A Universidade de Wyoming patenteou tecnologia para produção de plantas hidropônicas e sistemas de entrega de nanopartículas para terapias contra a dor que aproveitam os ímãs .

Desenvolva seu conceito e crie planos de ação com o ClickUp

É incrível ver os sucessos que os inventores tiveram nos Estados Unidos. Essas empresas e inovadores bem-sucedidos nos mostram como a resolução criativa de problemas e as soluções inventivas têm o poder de transformar setores, promover avanços científicos e beneficiar a sociedade como um todo.

Para transformar sua própria grande ideia em uma invenção bem-sucedida, você precisará de ferramentas como um software de gerenciamento de projetos para dividir esse conceito brilhante em etapas acionáveis.

Com centenas de recursos e uma plataforma totalmente personalizável, o ClickUp pode ajudá-lo a criar um fluxo de trabalho contínuo para mantê-lo no caminho certo para atingir todos os marcos, comunicar-se de forma eficaz com equipes e clientes e manter-se responsável por todas as suas metas.

Portanto, se você estiver pronto para transformar sua ideia de sonho em realidade, deixe que o ClickUp seja a pedra angular do planejamento do seu projeto!

