Modelos gratuitos de planos para ausência do escritório para um fluxo de trabalho tranquilo

Tirar férias deve significar realmente se desconectar. Mas, sem um plano claro, o estresse de deixar o trabalho para trás pode ser opressor. É aí que entra o modelo de plano de ausência do escritório.

Isso ajuda você a definir expectativas claras, delegar responsabilidades e garantir um fluxo de trabalho contínuo, permitindo que você se desconecte e recarregue as energias.

Este guia explorará os melhores modelos de planos para ausência do escritório para ajudá-lo a desfrutar de uma pausa sem estresse, sem que o trabalho invada seu tempo de descanso.

🧠 Curiosidade: 63% das pessoas ficam ansiosas se não verificam suas mensagens relacionadas ao trabalho durante as férias, e 86% têm seu relaxamento interrompido por ligações e mensagens de colegas.

O que são modelos de planos para ausência do escritório?

Os modelos de plano de ausência do escritório (OOO) são guias pré-elaborados que descrevem tudo o que é necessário para manter o trabalho funcionando perfeitamente enquanto alguém está ausente. Eles ajudam a organizar responsabilidades, delegar tarefas importantes e definir expectativas claras para que nada seja esquecido.

Pense neles como uma rede de segurança para as férias — uma maneira simples e estruturada de garantir que o trabalho continue fluindo enquanto você estiver fora. Uma mensagem de ausência do escritório ajuda a mapear quem está lidando com o quê, quais tarefas precisam de atenção imediata e como evitar a temida mensagem “Ei, uma pergunta rápida...”.

Um plano de ausência do escritório bem elaborado faz mais do que apenas configurar uma resposta automática por e-mail. É uma estratégia de comunicação que prepara sua equipe, evita o caos de última hora e (o mais importante) permite que você relaxe sem culpa.

O que torna um modelo de plano de ausência do escritório bom?

Um modelo de plano de ausência do escritório bem elaborado deve ser detalhado, mas fácil de seguir, garantindo que todos colaborem de maneira harmoniosa enquanto você estiver ausente. Veja o que ele deve incluir:

Mensagem de ausência do escritório: O modelo deve consistir em uma resposta automática pré-escrita por e-mail, informando aos remetentes sobre sua ausência, sua data de retorno e quem eles podem contatar para assuntos urgentes

Seção de transferência de tarefas: Deve haver um espaço dedicado para listar todas as tarefas em andamento, quem será responsável por cada uma delas e quaisquer detalhes necessários para manter determinados projetos em andamento

Contatos e responsabilidades importantes: Um bom modelo de ausência do escritório deve ter uma seção que descreva os contatos importantes, incluindo os membros da equipe que o substituirão e suas responsabilidades

Gerenciamento de calendário e atualizações de status: uma seção deve indicar quais reuniões você perderá, se elas foram remarcadas e quem participará em seu nome. Forneça um resumo dos projetos ativos, prazos e quaisquer aprovações pendentes para uma seção deve indicar quais reuniões você perderá, se elas foram remarcadas e quem participará em seu nome. Forneça um resumo dos projetos ativos, prazos e quaisquer aprovações pendentes para otimizar seu fluxo de trabalho durante as férias

Diretrizes de comunicação: O modelo de plano de cobertura deve ajudar a definir limites claros sobre a disponibilidade. Especifique se você verificará e-mails (e com que frequência) ou se ficará completamente desconectado

Recursos essenciais: Compartilhe links para arquivos importantes, relatórios, credenciais de login (se permitido) ou documentação interna para que as partes interessadas relevantes não fiquem procurando informações importantes

13 melhores modelos de planos para ausência do escritório

Aqui estão os melhores modelos de planos para ausência do escritório para usar na próxima vez que você tirar férias:

1. Modelo de solicitação de licença do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Permita um gerenciamento transparente das férias com o modelo de solicitação de folga do ClickUp

Primeiro passo: peça ao seu gerente para aprovar sua licença!

Gerenciar solicitações de folga pode ser complicado, mas o modelo de solicitação de folga do ClickUp simplifica o processo. Ele otimiza o gerenciamento de férias, garantindo uma comunicação clara entre funcionários e gerentes.

O modelo se adapta a várias políticas de licença, reduz a carga administrativa e promove a equidade. Você pode centralizar solicitações, acompanhamento e aprovações usando várias visualizações e manter a produtividade da equipe

🌟 Por que você vai adorar

Simplifique o processo de solicitação e aprovação de férias

Aproveite várias visualizações, como o Formulário de Solicitação de Licença, para permitir que os funcionários criem uma solicitação de licença

Use campos personalizados, como Fim da licença, Início da licença, Assinatura eletrônica do solicitante, Tipo de solicitação e Solicitação para, para salvar informações importantes

🔑 Ideal para: Gerentes que buscam um sistema eficiente e transparente para gerenciar solicitações e aprovações de licenças de funcionários.

💡 Dica profissional: simplifique os pedidos de licença com diferentes visualizações deste modelo de pedido de licença. Acompanhe os pedidos por estágio de aprovação na visualização do quadro do processo de aprovação. Adicione novas entradas manualmente com o botão +Nova tarefa. Revise facilmente os detalhes do pedido na visualização da lista de pedidos, incluindo os motivos da licença. Acesse os pedidos rejeitados e visualize os motivos da rejeição na visualização da lista de rejeitados.

2. Modelo de plano de cobertura para ausência do escritório do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que o fluxo de trabalho continue tranquilo mesmo na sua ausência com o modelo de plano de cobertura de ausência do escritório do ClickUp

Você está se perguntando como garantir que o fluxo de trabalho da sua equipe permaneça ininterrupto durante a sua ausência? Experimente o modelo de plano de cobertura de ausência do ClickUp.

Quer você tire duas semanas ou mais de férias, o modelo permite que você gerencie suas responsabilidades com eficácia e compartilhe instruções específicas.

Use o Calendário ClickUp como uma ferramenta de acompanhamento de férias para verificar solicitações e obter uma visão geral de quem está disponível. Isso inclui detalhes como solicitante, status, data de início, data de término e tipo de licença.

Conheça o 📅 𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸𝗨𝗽 𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿 — a maneira mais fácil de programar automaticamente seu trabalho ✅ 𝗔𝘂𝘁𝗼 𝘁𝗶𝗺𝗲-𝗯𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝘆 𝘁𝗮𝘀𝗸𝘀 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗔𝗜 para manter o rumo 🎥 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗮𝗹𝗹𝘀, 𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗮𝘄𝗮𝘆– Participe instantaneamente do Zoom, Google Meet ou Teams de qualquer lugar no ClickUp 📝 𝗦𝗺𝗺𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗺𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗻𝗼𝘁𝗲𝘀 – Resumo automático, itens de ação e pesquisável

🌟 Por que você vai adorar

Personalize status como Aprovado, Concluído e Novas solicitações para monitorar as solicitações de licença com eficácia

Utilize campos personalizados para registrar detalhes essenciais, como tipo de licença, departamento e motivo da licença

Visualize a cobertura com várias exibições, incluindo Formulário de Solicitação de Licença, Calendário de Ausência do Escritório e Processo de Aprovação

🔑 Ideal para: Profissionais de RH que desejam manter a produtividade durante as ausências dos funcionários.

3. Modelo de tarefa do plano de cobertura de ausência do escritório do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Atribua tarefas às pessoas certas com o modelo de tarefa do plano de cobertura de ausência do escritório do ClickUp

O modelo de tarefa do plano de cobertura de ausência do escritório do ClickUp facilita a organização da sua equipe durante a ausência de um membro. Ele garante que todas as tarefas sejam atribuídas à pessoa certa, permitindo que você acompanhe o progresso e gerencie a cobertura com eficiência.

Use visualizações intuitivas para acompanhar quais tarefas estão sendo realizadas. Colabore com as equipes, compartilhando o modelo com um link público para garantir que todos estejam em sintonia.

🌟 Por que você vai adorar

Compartilhe uma lista detalhada das tarefas em andamento que precisam ser reatribuídas

Use listas de verificação para garantir que tudo esteja sob controle

Atribua tarefas diretamente a outro membro da equipe, juntamente com um cronograma para conclusão

Verifique o andamento de cada tarefa com a Visualização do Quadro

🔑 Ideal para: Gerentes e equipes que desejam manter um fluxo de trabalho ininterrupto durante as ausências dos funcionários.

4. Modelo de calendário de férias da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que todas as férias sejam contabilizadas com o modelo de calendário de férias do ClickUp

Cansado de lidar com pedidos de férias e conflitos de agendas? O modelo de calendário de férias do ClickUp centraliza todos os pedidos de folga, permitindo que você gerencie e acompanhe as férias de todos em um só lugar.

Com entradas codificadas por cores, você saberá instantaneamente quem está de folga e quando, evitando aqueles momentos de “ops, agendamento duplicado”. Além disso, ele é personalizável, para que você possa acompanhar diferentes tipos de folga e aprovar ou negar solicitações com o clique de um botão.

🌟 Por que você vai adorar

Crie um formulário de solicitação de licença para obter informações importantes, como duração, motivo da licença, tipo e quaisquer arquivos essenciais

Verifique as solicitações de férias na visualização do calendário de férias

Mantenha as férias de todos em uma lista de banco de dados de férias fácil de ler

Codifique com cores diferentes tipos de licença e folgas para referência rápida

🔑 Ideal para: Equipes que desejam acompanhar e aprovar férias sem complicações de agendamento.

5. Modelo de planejador de férias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje suas férias sem esforço com o modelo de planejador de férias do ClickUp

O modelo de planejador de férias do ClickUp mantém tudo bem organizado, desde viagens e acomodações até compras de presentes e planejamento de eventos. Ele oferece um espaço centralizado para gerenciar solicitações de férias, atribuir tarefas antes da licença e garantir transições tranquilas.

Com este modelo, você pode acompanhar datas importantes, gerenciar orçamentos e armazenar documentos essenciais, tudo em um só lugar. Além disso, este modelo oferece uma visão abrangente do seu orçamento e plano de férias e ajuda você a aproveitar ao máximo o seu tempo.

🌟 Por que você vai adorar

Planeje viagens, gerencie hospedagens e acompanhe os detalhes da viagem sem esforço

Acompanhe as aprovações e mantenha a visibilidade sobre quem está ausente para evitar interrupções

Use campos personalizados, como Localização, Categoria de férias, Departamento e Tipo de férias, para categorizar os dados

Abra em várias visualizações, como a visualização da lista de solicitações de férias, a visualização da tabela de feriados e a visualização da lista de licenças de férias

🔑 Ideal para: Equipes e indivíduos que desejam uma maneira descomplicada de planejar férias.

6. Modelo de planejador de férias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as férias dos funcionários em um só lugar usando o modelo de planejador de férias do ClickUp

O modelo de planejador de férias do ClickUp torna a organização das folgas livre de estresse. Ele ajuda você a acompanhar os horários de férias dos funcionários, planejar para evitar lacunas na cobertura e gerenciar solicitações com eficiência.

Seus status, campos e visualizações personalizados mostram claramente quem está ausente e quando, garantindo fluxos de trabalho tranquilos enquanto os funcionários aproveitam suas férias. Isso simplifica o planejamento das férias e mantém as equipes em dia durante as ausências.

🌟 Por que você vai adorar

Acompanhe todos os pedidos de férias em um só lugar

Use status personalizados, como Aberto e Concluído, para monitorar aprovações e solicitações pendentes

Verifique os dados de licença dos funcionários, incluindo créditos de licença, notas e arquivos relacionados, usando a Visualização da Lista Principal de Funcionários

Simplifique a coordenação da equipe com calendários compartilhados

🔑 Ideal para: Equipes de RH que buscam uma maneira fácil de acompanhar as férias dos funcionários.

Você sabia? Funcionários que não tiram férias suficientes ficam mais estressados, ansiosos e menos produtivos. Trabalhadores com saúde mental precária tiram, em média, 12 dias de folga não planejados por ano. Portanto, lembre-se de tirar essa merecida folga — sua mente (e seu local de trabalho) vão agradecer! 😊

7. Modelo de cronograma de funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie e compartilhe agendas de funcionários com o modelo de agenda de funcionários do ClickUp

Organizar os horários dos funcionários muitas vezes pode ser complicado. O modelo de horário de funcionários da ClickUp facilita o planejamento dos turnos. Ele ajuda você a atribuir tarefas, controlar as horas e garantir uma coordenação e comunicação tranquilas entre a equipe.

Com layouts visuais, lembretes automáticos e atualizações em tempo real, você nunca mais precisará se preocupar com agendamentos duplicados ou faltas de última hora. Além disso, este modelo oferece visibilidade dos custos de mão de obra, ajudando você a gerenciar a equipe com eficiência e permanecer dentro do orçamento.

🌟 Por que você vai adorar

Crie e edite agendas com uma interface simples de arrastar e soltar

Automatize lembretes de turnos para manter todos em dia

Abra em várias visualizações, como Capacidade do funcionário, Painel de status, Programação semanal e Tarefas do funcionário

Monitore os pedidos de folga e garanta a conformidade com as leis trabalhistas

🔑 Ideal para: Gerentes que procuram uma maneira organizada de atribuir turnos, controlar horas e manter as equipes funcionando perfeitamente.

8. Modelo de bloqueio de agenda do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje sua agenda rapidamente com o modelo de bloqueio de agenda do ClickUp

Manter a produtividade começa com um cronograma bem estruturado. O modelo de bloqueio de cronograma do ClickUp ajuda você a planejar seu dia, dividindo as tarefas em blocos de tempo dedicados.

O modelo ajuda você a entender as dependências das tarefas, planejar sua agenda e evitar sobrecargas. Ele oferece um plano claro e visual que garante que as tarefas de alta prioridade recebam a atenção que merecem.

🌟 Por que você vai adorar

Planeje com visualizações diárias, semanais e mensais do calendário

Use a Visualização de Locais para identificar os locais de várias atividades

Liste todas as suas atividades, incluindo atividades pessoais e profissionais, juntamente com seu status, localização e prioridade

Obtenha informações sobre como as tarefas estão interligadas

🔑 Ideal para: Profissionais que buscam maximizar a eficiência com um cronograma bem elaborado.

9. Modelo de plano de maternidade do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Tire sua licença maternidade sem preocupações com o modelo de plano de maternidade do ClickUp

O modelo de licença maternidade do ClickUp ajuda os futuros pais e equipes a se manterem organizados, definindo datas importantes, responsabilidades e transições.

Isso permite que gerentes e equipes de RH lidem com pedidos de licença maternidade de maneira eficiente. Os funcionários também podem usar listas de verificação para planejar e garantir que tudo seja resolvido antes de tirar férias.

Com uma lista de verificação estruturada, delegação de tarefas e acompanhamento do progresso, este modelo garante que tudo corra bem antes, durante e depois das férias.

🌟 Por que você vai adorar

Garanta a transparência fornecendo uma lista detalhada do que você precisa para o plano de maternidade usando a seção Orçamento

Use a seção Plano de ação para desenvolver seu plano de licença de 15 a 90 dias e a seção Informações básicas para listar as informações necessárias

Organize datas importantes e marcos para garantir que todos estejam cientes do que precisa ser feito

Use as várias visualizações para gerenciar transferências de trabalho e planos de retorno com confiança

🔑 Ideal para: Futuros pais e gerentes, para garantir uma transição tranquila durante a licença maternidade.

10. Modelo de formulário de solicitação de férias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique seu processo de solicitação de férias com o modelo de formulário de solicitação de férias do ClickUp

Gerenciar pedidos de férias não deve ser uma troca confusa de e-mails e aprovações. O modelo de formulário de pedido de férias do ClickUp simplifica todo o processo. Ele garante que os funcionários enviem seus pedidos com todos os detalhes necessários e que os gerentes os aprovem rapidamente.

Garanta políticas de férias transparentes, acompanhamento preciso e documentação para pedidos de férias. Além disso, permite informar instantânea e automaticamente seus funcionários sobre quaisquer alterações no status de seus pedidos de férias.

🌟 Por que você vai adorar

Acompanhe as solicitações com status como Em andamento e Concedido

Registre detalhes importantes, como objetivo, aprovação do gerente e departamento

Use visualizações personalizadas para ver rapidamente as solicitações pendentes e aprovadas

Receba notificações instantâneas por e-mail sobre atualizações de status

🔑 Ideal para: Equipes de RH que desejam um sistema de aprovação de férias organizado e eficiente.

11. Modelo de escala de funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe a disponibilidade dos funcionários com facilidade usando o modelo de escala de funcionários do ClickUp

O modelo de escala de funcionários do ClickUp torna o agendamento da equipe simples e sem complicações. Com esse modelo, você pode facilmente atribuir turnos, acompanhar a disponibilidade dos funcionários e garantir que a folha de pagamento esteja sempre correta.

Além disso, essa ferramenta de escalas permite que você mantenha os turnos, funções e detalhes da folha de pagamento organizados em um só lugar, para que não haja dúvidas sobre quem está trabalhando e quando. Você também pode acompanhar facilmente as horas normais, horas extras e pagamentos com visualizações como o Calendário Semanal e o Quadro de Pagamentos da Equipe.

🌟 Por que você vai adorar

Analise os horários da sua equipe e garanta a disponibilidade

Mantenha um registro preciso das horas trabalhadas

Melhore a comunicação interna mantendo todos em sintonia

Mantenha-se organizado com várias visualizações, incluindo quadro de pagamentos da equipe, escala de trabalho, progresso do trabalho e calendário semanal

🔑 Ideal para: Gerentes de RH, líderes de equipe e proprietários de empresas que desejam simplificar a programação da equipe.

💡 Dica profissional: acompanhe as funções dos funcionários e atualize facilmente os detalhes com um clique na visualização da lista de funcionários. Precisa gerenciar turnos? A visualização do calendário semanal mostra os horários dos funcionários em um formato codificado por cores e com recurso de arrastar e soltar. Além disso, fique por dentro da carga de trabalho com a Visualização da Caixa de Progresso do Trabalho, que oferece uma visão geral rápida das tarefas da sua equipe para ver se eles estão prontos para assumir mais. Por fim, a Visualização do Quadro de Pagamentos da Equipe permite que você acompanhe rapidamente os pagamentos com um quadro Kanban agrupado por ID da equipe!

12. Modelo de folha de presença do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe facilmente a frequência dos seus funcionários com o modelo de folha de frequência do ClickUp

O modelo de folha de presença do ClickUp simplifica e organiza o gerenciamento de presenças. Ele permite que você monitore facilmente as horas dos funcionários, gerencie ausências e identifique tendências.

Use status personalizados como Ausente, Atrasado e Presente para atualizações rápidas e melhor acompanhamento. Com várias visualizações, como o Formulário de Presença e a Lista de Participantes, este modelo permite que você gerencie os dados de presença sem esforço.

🌟 Por que você vai adorar

Salve informações essenciais sobre alunos ou membros da equipe com campos como número de telefone, instrutor, lição do dia e e-mail

Identifique tendências de frequência, detecte discrepâncias e tome medidas rápidas

Configure lembretes fáceis para sua equipe sobre seus horários de trabalho

Descubra o número e os detalhes das pessoas presentes usando a visualização da lista de participantes

🔑 Ideal para: equipes de RH, instrutores e qualquer organização que busque uma maneira clara e confiável de controlar a frequência.

13. Modelo de disponibilidade de agenda pessoal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie sua agenda pessoal com o modelo de disponibilidade de agenda pessoal do ClickUp

Você já se viu com compromissos duplicados ou com dificuldade para conciliar tudo? O modelo de disponibilidade de agenda pessoal do ClickUp foi projetado para ajudar você a gerenciar seu tempo com eficácia.

Com este modelo, você pode ver seu dia claramente, organizando o trabalho, compromissos e compromissos pessoais. Além disso, ele permite visualizar e personalizar sua agenda, acompanhar a disponibilidade e identificar possíveis problemas de agendamento com bastante antecedência.

🌟 Por que você vai adorar

Defina lembretes para atividades para garantir que você não perca nada

Visualize rapidamente sua disponibilidade com a Visualização de disponibilidade

Use a Visualização de atividades para obter uma visão geral de todas as atividades programadas

Defina o status das tarefas, como Cancelada, Concluída, Feita e Programada, para acompanhar melhor as atividades

🔑 Ideal para: Profissionais ocupados e qualquer pessoa que tenha de conciliar vários compromissos.

Maximize sua gestão de ausência do escritório com o ClickUp

Os modelos de plano de ausência do escritório são necessários para transições tranquilas e comunicação perfeita quando você estiver ausente. Eles oferecem acesso importante para acompanhar o progresso, gerenciar solicitações de folga, delegar tarefas e se comunicar perfeitamente com sua equipe.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece uma abordagem simplificada para gerenciar planos de licença, garantindo fluxos de trabalho eficientes mesmo quando você está fora do escritório. Com notificações automatizadas, delegação de tarefas e recursos personalizáveis, manter-se organizado nunca foi tão fácil.

Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo!