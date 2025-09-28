15 modelos gratuitos de recibos de hotel para simplificar o faturamento

Gerenciar o check-out dos hóspedes pode se tornar caótico, especialmente quando os recibos estão com detalhes faltando ou parecem pouco profissionais.

Os proprietários de hotéis muitas vezes têm dificuldade em criar recibos consistentes e precisos que reflitam todas as transações. Os hóspedes esperam um comprovante de pagamento claro para reembolsos comerciais ou registros pessoais, e um recibo mal formatado deixa uma impressão negativa.

Quer você administre uma pequena pousada ou um hotel, um modelo bem elaborado economiza tempo e gera confiança entre seus hóspedes. Exploramos 15 modelos que simplificam ao máximo o faturamento de hotéis.

🧠 Curiosidade: Erros de faturamento levam a um aumento de até 20% nos custos de processamento.

O que são modelos de recibos de hotel?

Um modelo de recibo de hotel é um formato pré-concebido para fornecer aos hóspedes um comprovativo de pagamento após a sua estadia. Ajuda os hotéis a apresentar um resumo profissional dos encargos, datas e serviços prestados.

Aqui estão os elementos padrão de um modelo de recibo de hotel:

Detalhes do hotel : inclui o nome da empresa, endereço, número de contato e logotipo para facilitar a identificação

Informações do hóspede : lista o nome completo, endereço e detalhes de contato do hóspede para manutenção de registros

Número da reserva : fornece um ID exclusivo para rastrear a transação

Datas de check-in e check-out : Mostra a duração da estadia do hóspede e os horários de check-out

Despesas com quartos : detalhes das tarifas, número do quarto, número de dias e custo total do quarto

Outras despesas : fornece os custos de refeições, estacionamento ou outros serviços utilizados

Impostos e taxas : detalha os impostos aplicáveis e outras taxas

Valor total pago : resume o saldo total após todas as cobranças e impostos

Método de pagamento : indica se o pagamento foi feito em dinheiro, cartão ou online

Assinatura autorizada: valida o recibo com a assinatura de um funcionário ou selo digital

O que torna um modelo de recibo de hotel bom?

Um bom modelo de recibo de hotel deve oferecer uma estrutura clara e cobrir todas as informações essenciais de que os hóspedes e os funcionários do hotel precisam.

Aqui estão os principais elementos a serem considerados:

Detalhes importantes : escolha um modelo que forneça todas as informações para evitar confusão ou erros

Layout simples : use modelos com um formato limpo e organizado que torna o recibo fácil de ler e entender

Espaço para branding : opte por um modelo de recibo de hotel que permita adicionar o logotipo, o nome e as cores do seu hotel para criar facilmente uma experiência de marca consistente

Total destacado : escolha um modelo com seções destacadas para os totais, para que os hóspedes possam verificar rapidamente o pagamento

Seção de informações adicionais: selecione modelos de recibos de hotel com espaço para notas personalizadas, como políticas de reembolso ou mensagens de agradecimento

Os melhores modelos de recibos de hotel

Os modelos de recibos de hotel devem simplificar a criação e o gerenciamento de faturas.

Aqui está uma lista de modelos gratuitos de recibos de hotel do ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho, e outras plataformas que ajudam você a fazer isso e garantem operações e experiências perfeitas para os hóspedes.

1. Modelo de fatura ClickUp para hotéis

Obtenha um modelo gratuito Crie faturas profissionais e gerencie suas finanças com facilidade com o modelo de fatura para hotéis do ClickUp

O modelo de fatura ClickUp para hotéis é um recibo simples que organiza todas as faturas em um único local, com detalhes importantes, como contatos de clientes, e-mails, horas de serviço, valores, tipos de pagamento e notas adicionais.

O modelo também inclui opções de automação para enviar lembretes e marcar faturas como pagas, reduzindo o acompanhamento manual e melhorando o fluxo de caixa. Todos os registros de faturas podem ser pesquisados e exportados para reconciliação contábil.

🌟 Por que você vai adorar:

Acompanhe o status dos pagamentos e as contas vencidas

Vincule as faturas diretamente às reservas e aos perfis dos hóspedes

Automatize os acompanhamentos para minimizar os atrasos nos pagamentos

Classifique as faturas por cliente e data de vencimento para facilitar o acompanhamento

🔑 Ideal para: Proprietários de hotéis, gerentes de recepção e equipes financeiras que buscam uma maneira inteligente e organizada de criar e gerenciar faturas de clientes com um modelo de recibo de hospedagem.

📣 Opinião do cliente: Veja o que Ansh Prabhakar, analista de melhoria de processos de negócios da Airbnb, tem a dizer sobre o uso do ClickUp: O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Ele definitivamente tornou a vida comparativamente mais fácil, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base nas reuniões diárias de progresso, o planejamento futuro ficou fácil. O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Ele definitivamente tornou a vida comparativamente mais fácil, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base nas reuniões diárias de progresso, o planejamento futuro ficou fácil.

2. Modelo de solicitação de orçamento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todas as cotações e faturas de seus fornecedores gerenciadas em um só lugar com o modelo de solicitação de cotação (RFQ) do ClickUp

Quando os hotéis atendem a eventos corporativos ou reservas de grupos, é fundamental enviar cotações precisas. O modelo de solicitação de cotação (RFQ) do ClickUp permite que as equipes reúnam todos os detalhes, como blocos de quartos, catering, espaços para eventos e solicitações especiais, em um formato estruturado.

🌟 Por que você vai adorar:

Capture todos os itens do grupo e solicitações de orçamento corporativo

Monitore as cotações por status para obter visibilidade do pipeline

Anexe contratos, propostas ou menus em um único lugar para emitir recibos aos fornecedores

Organize as cotações por cliente, tipo de item ou data de envio para facilitar a comparação

Tabelas dedicadas ajudam a manter os detalhes do cliente, incluindo todos os itens usados, serviços utilizados e informações do hóspede

🔑 Ideal para: Proprietários de hotéis, coordenadores de projetos e gerentes de operações que buscam uma maneira clara e eficiente de gerenciar cotações de fornecedores.

3. Modelo de acompanhamento de faturas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie suas finanças e garanta que seus clientes paguem em dia com o modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp

As faturas podem facilmente passar despercebidas, especialmente em ambientes hoteleiros movimentados. O modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp é um livro-razão central que acompanha todos os documentos de faturamento, desde a emissão até a liquidação. Ele ajuda você a gerenciar vários hóspedes e serviços, mantendo o controle sobre suas finanças.

Categorize as faturas por cliente, reserva ou status de pagamento e filtre as visualizações para obter uma visão detalhada. Este modelo também ajuda a gerar relatórios semanais ou mensais, tornando mais simples a reconciliação de contas e o acompanhamento das tendências de receita.

🌟 Por que você vai adorar:

Compartilhe relatórios em tempo real com equipes financeiras ou proprietários de imóveis

Defina tarefas recorrentes para preparar e enviar faturas dentro do prazo

Crie um fluxo de faturamento do tipo arrastar e soltar para melhorar o gerenciamento do fluxo de trabalho

Use status personalizados, como não pago, vencido e pago, para acompanhar o progresso com precisão

🔑 Ideal para: Freelancers, equipes financeiras de hotéis e empresas de serviços que buscam uma maneira estruturada de monitorar e gerenciar faturas.

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain para melhorar a criação de faturas e acompanhar o status delas. Veja como é pedir ao ClickUp Brain para gerar uma fatura profissional para hóspedes:

4. Modelo de formulário de pagamento ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um processo de pagamento simples para seus clientes com o modelo de formulário de pagamento do ClickUp

O modelo de formulário de pagamento ClickUp permite coletar informações de faturamento diretamente dos clientes e organizar tudo em um painel centralizado.

Isso ajuda você a acompanhar cada etapa do processo de pagamento — desde novas solicitações de serviço até a confirmação do pagamento — com um fluxo claro. A criptografia segura mantém os dados dos clientes protegidos, enquanto campos dedicados ajudam você a manter detalhes como tarifas, links de recibos e modos de pagamento.

🌟 Por que você vai adorar:

Crie formulários de pagamento seguros e com a marca da sua empresa e anexe-os às faturas ou registros de reservas

Crie trilhas de auditoria para conformidade de pagamentos

Categorize os pagamentos por método — dinheiro, cartão ou transferência bancária

Organize as faturas por cliente e empresa para facilitar a consulta

🔑 Ideal para: Equipes financeiras de hotéis, prestadores de serviços e profissionais administrativos que precisam de uma maneira segura e simplificada de coletar e gerenciar informações de pagamento.

5. Modelo de histórico de pagamentos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie e acompanhe todos os pagamentos e o histórico dos clientes com o modelo de histórico de pagamentos do ClickUp

A transparência nos pagamentos gera confiança nos hóspedes e simplifica a reconciliação. O modelo de histórico de pagamentos do ClickUp ajuda você a manter as faturas e os pagamentos organizados e facilmente rastreáveis.

Com painéis visuais, classificação automatizada e notificações em tempo real, o modelo elimina a necessidade de entrada manual de dados. Cada entrada de pagamento inclui a data, o método de pagamento, o ID de referência e os detalhes da reserva relacionados. Esse histórico pode ser filtrado por hóspede ou intervalo de datas para auxiliar nos relatórios e auditorias.

🌟 Por que você vai adorar:

Vincule transações a faturas e recibos

Use registros para resolver disputas ou confirmar saldos

Mantenha um registro completo de todos os serviços de hotel prestados a cada cliente

Monitore o histórico de pagamentos para identificar padrões e melhorar o fluxo de caixa

🔑 Ideal para: Gerentes de hotéis, equipes financeiras e coordenadores de serviços que desejam um sistema simplificado para gerenciar, rastrear e analisar o histórico de pagamentos.

6. Modelo de diário contábil ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize pagamentos, transações e créditos em um só lugar para facilitar a contabilidade com o modelo de diário contábil do ClickUp

Gerenciar as finanças de um hotel é um trabalho meticuloso e, muitas vezes, manual. O modelo de diário contábil do ClickUp reduz a carga de trabalho dos contadores do hotel. Ele oferece um ponto de partida para acompanhar despesas, receitas, impostos e ajustes em um livro-razão organizado. Isso facilita a visualização dos dados financeiros, permitindo tomar decisões informadas, monitorar mudanças ao longo do tempo e compreender o desempenho do seu hotel.

Você também pode usá-lo para preparar extratos mensais ou exportar dados para sistemas contábeis externos.

🌟 Por que você vai adorar:

Registre receitas e despesas com categorias claras

Acompanhe ajustes e correções para garantir a transparência

Prepare os dados para declarações fiscais e revisões financeiras

Crie dependências para gerenciar e otimizar o processo contábil do seu hotel

Suporta a marcação de categorias, permitindo-lhe classificar as transações por receitas de quartos, F&B, limpeza, etc

🔑 Ideal para: Contadores de hotéis, equipes financeiras e proprietários de pequenos hotéis que buscam uma maneira eficiente de gerenciar registros financeiros diários e obter insights sobre o desempenho dos negócios.

7. Modelo de recibo de hotel da Jotform

via Jotform

Como o nome sugere, o Modelo de Recibo de Hotel da Jotform otimiza o processo de check-out e pagamento do seu hotel com um formato pronto para usar. Ele ajuda você a registrar os detalhes dos hóspedes, as despesas do quarto e as informações de pagamento com rapidez e precisão.

Também inclui seções personalizáveis para logotipos, termos e mensagens de agradecimento.

🌟 Por que você vai gostar:

Gere um número de recibo exclusivo para cada transação usando um widget de ID serial

Crie um banco de dados abrangente de todas as transações do hotel para uma melhor organização

Integre com processadores de pagamento e plataformas de reservas

Ajuda a padronizar a geração de recibos, ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade para diferentes cenários de reserva

🔑 Ideal para: Gerentes de hotéis, equipes de recepção e profissionais da hotelaria que desejam agilizar o faturamento e criar recibos organizados e profissionais.

8. Modelo de formulário de reembolso de depósito de hotel da Jotform

via Jotform

Sem um sistema, o reembolso de depósitos pode ser demorado. O Modelo de Formulário de Reembolso de Depósito de Hotel da Jotform permite que os hóspedes solicitem o reembolso do depósito, enquanto a equipe pode registrar as aprovações e acompanhar o status do pagamento.

Garantindo transparência e consistência, este formulário ajuda você a coletar detalhes essenciais, como informações de contato, detalhes da conta e o motivo do reembolso, tudo em um só lugar. Ele ainda tem opções de personalização e uma interface amigável para manter os reembolsos dos hóspedes organizados.

🌟 Por que você vai gostar:

Acompanhe as aprovações e os prazos de processamento e mantenha registros das comunicações de reembolso

Sincronize as respostas dos formulários com seu CRM ou exporte-as e imprima-as com um clique

Integre com o Stripe ou o Square para aceitar ou devolver pagamentos com cartão de crédito com segurança

🔑 Ideal para: Gerentes de hotéis, equipes financeiras e funcionários da recepção que precisam de uma maneira confiável de coletar e processar solicitações de reembolso de depósitos.

9. Modelo de recibo de conta de hotel da Template.net

O Modelo de Recibo de Conta de Hotel da Template.net ajuda você a registrar e apresentar todas as despesas relacionadas ao hotel em um formato profissional que inclui despesas detalhadas, detalhes de pagamento e informações do hóspede.

Projetado para facilitar a impressão e o envio por e-mail, personalize o recibo para combinar com a marca do seu hotel. Você também pode fornecer aos hóspedes cópias impressas ou digitais para uma experiência de faturamento tranquila. O modelo oferece suporte a detalhamentos de despesas para garantir a transparência em todas as transações.

🌟 Por que você vai gostar:

Gere recibos com a marca da sua empresa rapidamente e arquive cópias digitais para fins contábeis

Conecte e edite facilmente usando o MS Word ou o Google Docs

Inclua descrições dos serviços com quantidade, preço e total para cada item, como tarifas de quartos

🔑 Ideal para: Funcionários de hotéis, equipes de recepção e departamentos de faturamento que desejam gerar e preencher recibos precisos e com a marca da empresa para os hóspedes.

🔎 Você sabia? Antigamente, eram usados bastões de contagem para registrar números, quantidades e mensagens.

10. Modelo de recibo de dinheiro de hotel da Template.net

O Modelo de Recibo de Dinheiro para Hotel da Template.net oferece um formato simples para registrar com precisão as transações em dinheiro. Ele inclui seções para data, valor, finalidade do pagamento e campos para assinatura.

O modelo ajuda você a registrar os dados de contato dos hóspedes, os serviços utilizados, os impostos aplicáveis e as informações de pagamento — tudo em um único recibo que pode ser impresso ou compartilhado. Como resultado, você melhora a experiência dos hóspedes com informações personalizadas e mantém a consistência em todos os recibos.

🌟 Por que você vai gostar:

Forneça aos hóspedes um comprovante de pagamento profissional

Adicione comentários para anotar ajustes ou solicitações especiais

Use elementos visuais ou de marca para tornar o recibo mais atraente

🔑 Ideal para: Equipes de recepção de hotéis e funcionários de faturamento que desejam criar recibos profissionais e fáceis de usar para os hóspedes.

11. Modelo de recibo oficial de hotel com marca da Canva

via Canva

O Modelo de Recibo Oficial de Hotel da Canva combina um design elegante com um registro prático, criando um recibo que reforça a sua marca. Use-o para registrar todos os detalhes da fatura, incluindo informações sobre os hóspedes, serviços e resumos de pagamentos.

Como se trata de um modelo do Canva, você pode personalizar facilmente fontes, cores e ícones para refletir a marca do seu hotel e oferecer uma experiência consistente aos hóspedes.

🌟 Por que você vai gostar:

Inclua os detalhes de contato do hotel para consultas sobre a estadia ou suporte

Colabore com sua equipe em edições e aprovações em tempo real

Adicione links e comentários diretamente no recibo para maior clareza e coordenação

🔑 Ideal para: Gerentes de hotéis, equipes de design e funcionários da recepção que desejam criar recibos profissionais com a marca da empresa, que aumentam a confiança dos hóspedes e a colaboração da equipe.

12. Modelo de fatura de reserva de hotel da Template.net

O Modelo de Fatura de Reserva de Hotel da Template.net permite que você forneça aos hóspedes uma linha de pagamento para todos os serviços utilizados durante a estadia e informações de contato para facilitar a comunicação.

Este modelo de fatura simplifica o faturamento, combinando os detalhes da reserva com um detalhamento do pagamento. Inclui campos para tarifas de quartos, impostos, depósitos e instruções de pagamento.

🌟 Por que você vai gostar:

Inclua os termos e condições, juntamente com os detalhes de pagamento, para evitar confusão

Esclareça os prazos de pagamento e as políticas de depósito

Personalize para reservas em grupo ou individuais

🔑 Ideal para: Equipes de recepção de hotéis e funcionários de faturamento que desejam criar faturas detalhadas e personalizadas com a marca, melhorando a clareza e a satisfação dos hóspedes.

13. Modelo de recibo de pagamento antecipado da Vyapar

via Vyapar

O Modelo de Formato de Recibo de Pagamento Antecipado da Vyapar documenta profissionalmente os fundos recebidos antecipadamente de clientes e fornecedores. Ele ajuda você a apresentar um registro organizado que gera confiança e cria uma impressão positiva para sua empresa.

O modelo oferece um formato para incluir todos os detalhes essenciais, como nome da empresa, informações do cliente, número da fatura e despesas detalhadas.

🌟 Por que você vai gostar:

Envie lembretes automáticos de pagamentos para manter o fluxo de caixa

Ofereça vários métodos de pagamento, incluindo dinheiro, cheque, transferência bancária e pagamentos online

Use criptografia para proteger dados financeiros e pessoais confidenciais

🔑 Ideal para: Proprietários de hotéis, equipes financeiras e gerentes de contas que desejam emitir recibos de pagamento antecipado profissionais e manter registros financeiros seguros e transparentes.

🧠 Curiosidade: 39% dos hotéis lidam com ineficiências no gerenciamento de fluxos de trabalho devido à falta de estrutura, automação e análise.

14. Modelo de confirmação de reserva da bnbholiday

via bnbholiday

O Modelo de Confirmação de Reserva da bnbholiday é ideal para aluguéis de temporada, pousadas e pequenos hotéis que desejam gerenciar reservas com eficiência. Ele salva automaticamente as solicitações de reserva em seu calendário, para que todos os detalhes essenciais sejam registrados com clareza.

Os hóspedes podem receber detalhes de sua reserva, incluindo o depósito pago e o saldo devido. Isso reduz a confusão na chegada e facilita o check-in.

🌟 Por que você vai gostar:

Inclua detalhes adicionais sobre a estadia, como horário de check-in ou comodidades

Imprima ou baixe a confirmação em formato PDF para facilitar o compartilhamento

Crie seções dedicadas para informações sobre hotéis e hóspedes para evitar confusão

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenos hotéis, anfitriões de pousadas e gerentes de propriedades que desejam otimizar as confirmações de reservas e melhorar a experiência dos hóspedes.

15. Modelo de recibo de reserva de aluguel por temporada da AllBusinessTemplates

via AllBusinessTemplates

O Modelo de Recibo de Reserva de Aluguel por Temporada da AllBusinessTemplates facilita a criação de faturas de aluguel profissionais e consistentes. Com seções dedicadas aos detalhes da reserva, cobranças e informações sobre a estadia, o modelo garante transparência para aluguéis de curta duração.

Além disso, as opções de esquema de cores proporcionam uma aparência elegante que melhora a experiência dos seus hóspedes.

🌟 Por que você vai gostar:

Adicione notas para os proprietários compartilharem instruções especiais ou atualizações

Registre claramente o histórico de depósitos e pagamentos

Forneça aos hóspedes um registro completo das transações

🔑 Ideal para: Proprietários de aluguéis por temporada, proprietários de motéis, gerentes de propriedades e anfitriões que desejam fornecer recibos de reserva bem organizados e com a marca da empresa aos seus hóspedes.

Mantenha o processo de faturamento do seu hotel sem complicações com o ClickUp

Os modelos de recibos de hotel mantêm sua faturação organizada, consistente e profissional. Eles simplificam o processo de faturação, incluindo todos os detalhes essenciais em um formato pronto para uso.

No entanto, com o ClickUp, gerenciar faturas de hotéis se torna ainda mais fácil.

Você tem acesso a modelos personalizáveis, colaboração em tempo real e ClickUp Brain para garantir um processo de faturamento contínuo. Além disso, como o ClickUp tem o contexto completo do seu trabalho, você pode manter seu sistema de faturamento centralizado e eficiente, melhorando tanto a precisão da contabilidade quanto a satisfação dos hóspedes.

