Modelos e exemplos gratuitos de cartas de licença

Tirar uma folga não deve parecer mais uma tarefa na sua lista de afazeres, mas escrever uma carta de licença muitas vezes parece.

🧐 Você sabia? As equipes perdem até 36,6% da produtividade apenas com ausências não planejadas.

Esses modelos gratuitos de carta de licença ajudam você a evitar suposições. Seja por motivos pessoais, médicos ou acadêmicos, use-os para redigir um pedido claro e profissional que mantenha as coisas em andamento enquanto você estiver ausente.

O que são modelos de cartas de licença?

Os modelos de carta de licença ajudam estudantes e profissionais a solicitar formalmente uma licença da escola ou do trabalho. Esses modelos oferecem um formato estruturado que inclui detalhes essenciais, como datas da licença, motivos e planos de transferência de tarefas, para garantir que sua solicitação seja clara e esteja em conformidade com as políticas.

Veja como é um modelo padrão de carta de licença:

Data : A data em que a carta foi escrita

Detalhes do destinatário: Nome, cargo, endereço e informações de contato do destinatário

Assunto: O motivo da licença, como motivos médicos ou outros motivos pessoais

Saudações: Uma saudação formal para manter o profissionalismo e o respeito

Duração da licença: inclua as datas de início e retorno

Plano de gerenciamento do trabalho: explique como as responsabilidades serão distribuídas durante sua ausência, incluindo quem ficará responsável por quais tarefas

Informações de contato: Como entrar em contato com você, se necessário

Agradecimento: expresse gratidão por considerar o pedido de licença

Encerramento: Encerramento formal, como “Atenciosamente”, juntamente com seu nome e assinatura

Anexos: Quaisquer documentos comprovativos que queira partilhar

📚 Leia também: Como oferecer benefícios e vantagens personalizados para funcionários mais felizes

O que torna um modelo de carta de licença boa?

Um modelo de carta de licença bem estruturado ajuda você a comunicar todos os pontos relevantes e garantir transparência.

Portanto, é necessário verificar os seguintes pontos ao escolher um:

Estrutura clara: facilita a leitura e a revisão da sua mensagem

Seções personalizáveis: permitem personalizar a carta de acordo com a sua situação (por exemplo, licença médica, licença familiar ou férias)

Tom profissional: ajuda a manter uma comunicação respeitosa sem soar muito formal

Adaptabilidade à situação: Dê prioridade a um modelo que seja facilmente personalizável para diferentes tipos de licenças pessoais e motivos de licença, desde licenças médicas até licenças sabáticas

Espaço para adicionar documentos: escolha um que permita anexar documentos comprovativos, como atestados médicos ou aprovações

➡️ Leia mais: Melhor software de escalas de funcionários

15 modelos de cartas de licença

🎉 Curiosidade: Nos EUA, uma lei federal chamada Family and Medical Leave Act (FMLA), estabelecida em 1993, permite que funcionários elegíveis em empresas com 50 ou mais trabalhadores tirem até 12 semanas de licença não remunerada, com garantia do emprego, anualmente para determinadas situações familiares e médicas.

Quer evitar o estresse e manter as cartas de solicitação de licença abrangentes? Aqui estão alguns modelos de cartas de licença para você explorar. Essas ferramentas ajudarão você a redigir cartas formais com informações relevantes:

1. Modelo de carta de justificativa de ausência da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Escreva uma carta de justificativa profissional com o modelo de carta de justificativa de ausência do ClickUp

Use este modelo sem dar muitas explicações se precisar enviar uma justificativa breve por escrito, como falta a uma aula, turno reduzido ou evento de trabalho pontual. É ideal para reconhecimentos rápidos e formais. O modelo de carta de justificativa de ausência da ClickUp simplifica o processo com um formato estruturado. Ele detalha os motivos e as informações de apoio.

Este modelo de carta de justificativa inclui campos para o motivo e a data, garantindo que sua mensagem seja clara, concisa e fácil de entender.

📌 Por que vale a pena salvar este modelo:

Personalize o modelo de carta para se adequar às circunstâncias específicas e às políticas de licença da empresa

Inclua detalhes sobre a delegação de tarefas para demonstrar responsabilidade e comprometimento

Adicione detalhes relevantes, como cargo e informações de contato

Crie uma carta clara e objetiva, evitando informações desnecessárias

🔑 Ideal para: Estudantes e profissionais que desejam comunicar os motivos da licença.

Veja o que Christian Gonzalez, coordenador administrativo da Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, pensa sobre o uso do ClickUp:

A comunicação entre clientes, executivos e gerentes é simplificada com formulários e atribuição de tarefas e listas. O ClickUp é perfeito para trabalhar com equipes grandes e gerenciá-las com o recurso Equipes.

A comunicação entre clientes, executivos e gerentes é simplificada com formulários e atribuição de tarefas e listas. O ClickUp é perfeito para trabalhar com equipes grandes e gerenciá-las com o recurso Equipes.

💡 Dica profissional: Antes de enviar o pedido de licença, reserve um minuto para assistir a este vídeo. Ele compartilha dicas inteligentes de calendário para ajudá-lo a definir limites, evitar agendamentos duplicados e comunicar sua disponibilidade enquanto estiver ausente.

2. Modelo de carta de aviso prévio de duas semanas da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Preencha sua notificação em um tom profissional com o modelo de carta de aviso prévio de duas semanas da ClickUp

Demitir-se pode ser estressante, especialmente quando você não sabe como redigir seu aviso prévio de duas semanas de maneira profissional. O modelo de carta de aviso prévio de duas semanas da ClickUp foi criado para ajudá-lo a se demitir de maneira respeitosa.

Este modelo oferece um ponto de partida formal e respeitoso, sem necessidade de pensar muito em cada palavra. Ele tem uma estrutura organizada que abrange sua mensagem de aviso prévio de duas semanas, o motivo da saída, os dados de transferência e uma despedida cortês.

📌 Por que vale a pena salvar este modelo:

Inclua seus dados de contato, juntamente com o endereço do gerente e o nome da empresa

Cobre tudo, desde o aviso prévio até os agradecimentos, para não perder nenhum detalhe

Agradeça e explique como sua saída será tranquila e bem gerenciada

Garanta que sua demissão seja devidamente documentada enquanto inicia o processo de transição de maneira respeitosa

🔑 Ideal para: Profissionais e funcionários que planejam se demitir e buscam uma maneira estruturada e cuidadosa de notificar seu empregador.

3. Modelo de solicitação de licença da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize o processo de solicitação de licença e mantenha todos informados com o modelo de solicitação de licença da ClickUp

O modelo de solicitação de licença da ClickUp permite que os funcionários insiram dados como datas, motivos e informações de contato de emergência. Esse modelo centralizado torna o processo de licença transparente e rastreável, com categorias flexíveis de tipos de licença (por exemplo, maternidade, doença, férias).

Além disso, os gerentes também se beneficiam: as solicitações são centralizadas, o status de aprovação fica visível e os atrasos são minimizados. É uma situação vantajosa para todas as equipes que desejam gerenciar as folgas com eficiência.

📌 Por que vale a pena salvar este modelo:

Gerencie e acompanhe facilmente os pedidos de licença com status como aprovado, novo pedido e rejeitado

Tenha uma visão geral da data de início, data de término e duração das licenças para planejar com eficácia

Organize os motivos do pedido e os motivos da recusa, caso o pedido seja rejeitado

Mantenha os dados do seu supervisor direto para garantir uma comunicação fluida

🔑 Ideal para: Líderes de equipe, profissionais de RH, empregadores e gerentes que desejam organizar solicitações de licença.

💡 Dica profissional: o software de comunicação interna é a maneira mais eficaz de manter equipes multifuncionais conectadas e alinhadas. Pense nele como seu hub digital completo: parte sala de conferências, calendário compartilhado e quadro de avisos da empresa. Elimine silos, minimize falhas de comunicação e garanta que todos, estejam no escritório ou remotos, estejam alinhados, levando os projetos adiante juntos.

4. Modelo de plano de cobertura para ausência do escritório da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha um cronograma de licenças e organize as responsabilidades a serem delegadas com o modelo de plano de cobertura para ausências do ClickUp

Gerenciar o trabalho de um funcionário ausente do escritório fica muito mais simples com o modelo de plano de cobertura para ausência do escritório do ClickUp.

Oferece um espaço estruturado para gerenciar os horários das licenças.

Classifique as licenças por departamento e tipo, como férias, maternidade, paternidade, doença, emergência e luto. Essa ferramenta também ajuda você a delegar tarefas, notificar as partes interessadas e preparar os colegas sem confusão.

📌 Por que vale a pena salvar este modelo:

Mantenha as operações em bom funcionamento com seções para tarefas críticas, substitutos designados e instruções de contato

Automatize o cálculo dos dias de licença adicionando uma fórmula para evitar imprecisões

Organize os motivos da licença, as datas e os dias de licença em um só lugar

Personalize seu formulário de solicitação de licença para refletir as políticas e o fluxo de trabalho da sua empresa

🔑 Ideal para: Líderes de equipe e gerentes que desejam gerenciar licenças e delegar responsabilidades.

💡 ClickUp Brain: seu assistente de IA para cartas de licença sem esforço Não deixe que a falta de inspiração ou processos manuais atrasem seu trabalho! Com o ClickUp Brain, você pode redigir instantaneamente cartas de licença profissionais, automatizar tarefas repetitivas de RH e obter respostas rápidas em seu espaço de trabalho, sem precisar pesquisar. 🎯 Experimente este modelo: Escreva uma carta formal de licença solicitando licença médica de 5 a 12 de agosto de 2025. Enderece-a ao seu gerente, explique brevemente o motivo da licença, especifique que [nome do colega] assumirá suas responsabilidades durante sua ausência e forneça suas informações de contato para assuntos urgentes. Agradeça pela consideração do seu pedido e use um tom profissional. Conteúdo para carta de licença

5. Modelo de calendário de férias da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie licenças e organize calendários de feriados com o modelo de calendário de férias da ClickUp

O modelo de calendário de férias da ClickUp oferece uma estrutura clara para gerenciar todos os detalhes das férias em um local centralizado. Ele fornece uma visão compartilhada dos horários de folga, ajudando você a evitar conflitos e planejar a cobertura com mais eficiência.

Com as licenças classificadas por tipo, você pode programar tarefas com antecedência. Além disso, este modelo ajuda os gerentes a planejar sua capacidade de forma eficaz, visualizando as licenças aprovadas em uma visualização de calendário. Ele também oferece aos funcionários visibilidade das ausências futuras.

📌 Por que vale a pena salvar este modelo:

Inclua comentários e motivos para adicionar detalhes e identificar uma tendência

Crie um formulário de PTO e personalize as configurações para garantir a alinhamento com seu fluxo de trabalho

Melhore o planejamento com atualizações de disponibilidade em tempo real e integre o controle de folgas com a atribuição de tarefas

Mantenha registros do responsável e do aprovador para garantir a responsabilização

🔑 Ideal para: Gerentes de equipe, profissionais de RH e líderes de equipe que precisam de visibilidade sobre solicitações de férias sobrepostas para distribuir melhor as cargas de trabalho.

✅ Explore como usar a Visualização de Calendário no ClickUp:

6. Modelo de disponibilidade de agenda pessoal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize suas tarefas pessoais e profissionais para planejar sua agenda com o modelo de disponibilidade de agenda pessoal do ClickUp

Está tentando conciliar planos pessoais e reuniões de trabalho? Este modelo ajuda você a estabelecer limites claros. O modelo de disponibilidade de agenda pessoal do ClickUp facilita a comunicação da sua disponibilidade para reuniões, turnos ou trabalhos colaborativos. É ideal para freelancers, trabalhadores em tempo parcial ou híbridos que precisam compartilhar suas horas de trabalho semanais ou mensais, especialmente quando a disponibilidade varia de um dia para outro.

Você pode visualizar o cronograma das tarefas filtrado por dia, semana e mês. Use prompts integrados para criar rapidamente um formulário e manter sua programação estruturada e compartilhável.

📌 Por que vale a pena salvar este modelo:

Compartilhe padrões de disponibilidade recorrentes ou exceções pontuais para manter o alinhamento da equipe

Marque o status de disponibilidade como ocupado ou livre, ou adicione status de disponibilidade personalizados

Defina a data de início e a data de vencimento de cada tarefa para garantir um planejamento eficiente

Indique o status de prioridade de cada tarefa como baixa, normal, alta ou urgente

🔑 Ideal para: Estudantes, profissionais, equipes híbridas, freelancers e pessoas que gerenciam horários de trabalho variáveis ou parciais.

🎉 Curiosidade: A palavra “férias” vem do latim vacare, que significa “estar livre”. Portanto, quando você solicita uma licença, está literalmente pedindo liberdade. Isso não é preguiça, é linguística! 😉

💡 Dica profissional: Se sua licença coincidir com prazos importantes, inclua uma breve descrição das tarefas ou mencione quem ficará responsável por elas usando as subtarefas. Isso demonstra previsão e mantém tudo funcionando perfeitamente. Você pode até usar o ClickUp para anexar sua lista de tarefas diretamente no formulário de solicitação de licença.

7. Modelo de carta de licença da PandaDoc

via PandaDoc

O modelo de carta de licença da PandaDoc ajuda você a solicitar formalmente uma licença. Indique a duração e o motivo da sua licença. Este modelo permite que você explique como manterá o trabalho em dia enquanto estiver ausente. Além disso, comunique informações sobre quando você retornará ao trabalho.

Seja por motivos médicos, emergências familiares ou licenças sabáticas, isso garante que a solicitação seja formal e completa.

📌 Por que vale a pena salvar este modelo:

Inclua campos para duração, data de retorno, motivo e ponto de contato

Confirme se será necessário tempo adicional e garanta uma comunicação atempada caso haja alterações na duração

Inclua os dados de endereço e informações de contato seus e do seu gerente

Personalize o modelo com base no motivo e nas datas da licença

🔑 Ideal para: Funcionários profissionais que procuram um formato estruturado para comunicar os motivos e as datas das licenças.

💡 Dica profissional: Quando estiver com pouco tempo — ou palavras —, use uma ferramenta de redação com IA, como o ClickUp Brain, para estruturar sua carta. Isso garante que você não deixe de incluir informações essenciais, como datas, planos de delegação ou agradecimentos (sim, a IA também pode ser educada 🤖). Veja como isso ajuda: Obtenha respostas em documentos, tarefas e projetos sem precisar procurar manualmente

Mantenha uma estrutura consistente na carta de licença para garantir o profissionalismo

Automatize tarefas repetitivas para manter a precisão e a eficiência

8. Modelo de carta de licença por ausência da Template. Net

Não sabe como redigir uma carta de licença clara e profissional? O modelo de carta de licença da Template.Net oferece uma estrutura clara para descrever os motivos da licença, seja por motivos de saúde graves que afetem o trabalho, serviço de júri ou motivos familiares. Além disso, comunique como você garantirá a continuidade do fluxo de trabalho.

O modelo ajuda você a incluir todos os detalhes sobre a licença para manter seu gerente informado. Ele oferece versões personalizadas para diferentes situações, economizando tempo e melhorando a clareza. Isso economiza seu tempo e melhora sua comunicação.

📌 Por que vale a pena salvar este modelo:

Baixe o modelo em formato Word ou PDF

Mencione quem assumirá suas tarefas atuais enquanto você estiver ausente

Adicione informações de contato para entrar em contato em caso de emergências

Personalize os campos mantendo uma linguagem formal e use frases pré-escritas para economizar tempo

🔑 Ideal para: Profissionais que desejam comunicar os motivos e as datas das licenças aos seus gerentes.

9. Modelo de carta de férias da Template. Net

O modelo de carta de férias da Template.Net é perfeito para férias pessoais planejadas, nas quais você deseja avisar com antecedência e alinhar as expectativas antes de sair do trabalho. Ele cobre o essencial — datas, motivo e informações de contato —, mantendo um tom educado.

Este modelo é especialmente útil para planejamento, pois permite que funcionários e gerentes alinhem as expectativas antes do início da licença.

📌 Por que vale a pena salvar este modelo:

Inclua contatos alternativos e datas previstas de retorno

Mantenha o tom e a linguagem profissionais

Edite facilmente para diferentes níveis de cargo ou funções na equipe

Informe sua equipe como entrar em contato com você em caso de necessidades urgentes, sem comprometer sua disponibilidade

🔑 Ideal para: Profissionais que procuram um formato estruturado para comunicar as suas férias.

🧐 Você sabia? Tirar férias aumenta o desempenho em 80%. É por isso que pesquisas mostram que as pessoas têm suas ideias mais criativas logo após um descanso. Então vá em frente — sua próxima grande inovação pode estar esperando do outro lado de uma rede.

10. Modelo de carta de licença por paternidade da Template. Net

O modelo de carta de licença por paternidade da Template.Net foi criado para futuros pais que desejam solicitar licença formalmente. Ele aceita formatos de licença de curta e longa duração. Além disso, inclui espaço para anotar datas de parto e planos para os cuidados do bebê.

Ele orienta você a incluir todos os elementos essenciais: datas da licença, quem irá substituí-lo e como permanecerá disponível. Esclarecer os prazos e as expectativas de retorno cria uma experiência tranquila para funcionários e empregadores.

📌 Por que vale a pena salvar este modelo:

Comunique as necessidades de licença paternidade com sensibilidade e clareza

Alinhe as expectativas em relação à duração da licença e às datas de retorno para facilitar o planejamento do fluxo de trabalho dos membros da equipe

Destaque os acordos relativos aos cuidados infantis e à ajuda doméstica

Use um tom que equilibre profissionalismo e empatia

🔑 Ideal para: Futuros pais que precisam notificar formalmente seu empregador sobre a licença parental.

🧐 Você sabia? 48% dos profissionais usam listas de tarefas para gerenciar seu tempo, mas a maioria não documenta as transferências de tarefas durante suas licenças. Quando você tira uma folga, é igualmente importante descrever o que não será feito e quem ficará responsável por cada tarefa. Incluir uma breve lista de tarefas a serem transferidas em sua carta de licença ou um link para um quadro de tarefas do ClickUp pode evitar o não cumprimento de prazos e o caos de última hora.

11. Modelo de carta de licença de meio dia da Template. Net

Ideal para compromissos pessoais, tarefas de última hora ou visitas à escola, este modelo de carta de licença de meio dia da Template.Net ajuda você a informar seu gerente sobre uma licença parcial, mantendo o profissionalismo.

Este modelo descreve por que a situação é inevitável. Mencione como você manterá o fluxo de trabalho durante o meio período. Além disso, esta carta curta informa os gerentes e mantém um registro das solicitações de licenças breves.

📌 Por que vale a pena salvar este modelo:

Envie pedidos de licença de curta duração sem dar explicações excessivas e mantenha um tom formal

Mencione a data em que você concluirá os projetos atuais

Destaque quem assumirá suas responsabilidades enquanto você estiver ausente

Encerre com gratidão para terminar com uma nota respeitosa e positiva

🔑 Ideal para: Funcionários que solicitam algumas horas de licença para tarefas pessoais ou compromissos.

12. Modelo de carta de licença profissional para a escola da Template. Net

O modelo de carta de licença profissional específica para escolas da Template.Net oferece um formato claro para explicar o motivo da licença. Seja por motivos de saúde ou outros motivos pessoais, liste as medidas que você tomou para evitar perder qualquer aula ou tarefa importante.

É uma ferramenta útil para manter os padrões profissionais em ambientes acadêmicos. Mantém os alunos e funcionários informados.

📌 Por que vale a pena salvar este modelo:

Mencione o motivo da licença e as datas em que ela terá início e término

Destaque o professor com quem você combinou para recuperar o conteúdo do programa

Explique como você vai recuperar as aulas e tarefas perdidas

Anexe os documentos necessários para referência

🔑 Ideal para: Alunos e pais que precisam informar professores e autoridades escolares sobre suas licenças.

📮 ClickUp Insight: Acha que sua lista de tarefas está funcionando? Pense novamente. Nossa pesquisa mostra que 76% dos profissionais usam seu sistema de priorização para gerenciar tarefas. No entanto, pesquisas recentes confirmam que 65% dos trabalhadores priorizam tarefas fáceis em detrimento de tarefas de alto valor, sem uma priorização eficaz. As Prioridades de Tarefas do ClickUp transformam a forma como visualiza e aborda projetos complexos, destacando facilmente as tarefas críticas. Com os fluxos de trabalho alimentados por IA e os sinalizadores de prioridade personalizados do ClickUp, saberá sempre o que deve fazer primeiro.

13. Modelo de carta de licença de emergência da Template. Net

Algumas emergências exigem que você solicite uma licença em curto prazo, o que pode atrapalhar o fluxo de trabalho. Use o modelo de carta de licença de emergência da Template.Net quando precisar se ausentar com urgência, como no caso de uma emergência familiar ou problema médico repentino, e quiser manter sua equipe informada sem atrasos ou confusão. O modelo enfatiza a brevidade e a sinceridade. Ele garante que elementos essenciais, como contato e duração, sejam incluídos.

📌 Por que vale a pena salvar este modelo:

Comunique assuntos sérios mantendo o respeito e o profissionalismo

Mencione o motivo pelo qual você precisa da licença em tão curto prazo e as datas da licença

Mencione que você deixou notas de transferência para gerenciar o fluxo de trabalho durante sua ausência

Incentive seu gerente a fornecer sugestões e quaisquer providências antes de sair

🔑 Ideal para: Profissionais que precisam tirar uma licença de emergência e desejam um formato claro e fácil de editar para atualizar seus dados.

📚 Leia também: Como melhorar a colaboração no local de trabalho

14. Modelo profissional de carta de licença por férias da Template. Net

O modelo de carta de licença profissional da Template.Net é ótimo para solicitar licenças em feriados ou feriados prolongados, especialmente quando sua empresa permanece parcialmente operacional. Inclui datas previstas, planos alternativos e mensagens opcionais de agradecimento.

Essa estrutura facilita a comunicação do cronograma de licenças. Descreva os detalhes essenciais, como a forma como você otimizou o fluxo de trabalho para garantir o sucesso da sua equipe. O tom é atencioso, profissional e amigável, perfeito para planejar férias.

📌 Por que vale a pena salvar este modelo:

Garanta que seus projetos estarão em dia e que alguém assumirá suas funções durante sua ausência

Mencione sua disponibilidade caso surja alguma situação de alta prioridade

Adapte-se facilmente a diferentes políticas da empresa ou regiões

Adicione sua assinatura, cargo e e-mail no final

🔑 Ideal para: Profissionais que procuram uma estrutura clara para informar seus gerentes sobre férias.

🎯 Você consegue: Escrever uma carta de licença não precisa ser algo formal ou assustador. Você está apenas comunicando o que precisa de maneira atenciosa e respeitosa. As palavras certas já estão em você — nós estamos apenas ajudando a moldá-las.

15. Modelo de carta de licença sabática da Template. Net

Ao planejar uma pausa prolongada, o modelo de carta de licença sabática da Template.Net comunica seu objetivo, duração e intenções. Ele equilibra transparência com uma mentalidade focada no futuro — ideal para planejamento de longo prazo.

Use campos para objetivos, planos de contingência e estratégias de retorno para transmitir todos os detalhes sobre a licença sabática, para que sua equipe possa se preparar adequadamente.

📌 Por que vale a pena salvar este modelo:

Liste todos os preparativos que você fez para lidar com suas responsabilidades

Forneça o e-mail e o número de telefone da empresa para contato em caso de emergências

Indique claramente os seus objetivos para o período sabático e como essa pausa irá contribuir para o seu desenvolvimento pessoal ou profissional

Conquiste confiança por meio de um planejamento detalhado e uma comunicação clara

🔑 Ideal para: Funcionários que buscam aprovação formal para licenças sabáticas de longo prazo relacionadas a objetivos profissionais ou pessoais.

➡️ Leia mais: Os melhores assistentes de planejamento de viagens com IA para planejar suas férias

Facilite (e profissionalize) os pedidos de licença com o ClickUp

Escrever uma carta de licença bem redigida e abrangente pode causar bloqueio criativo. No entanto, isso se torna fácil com o modelo de carta de licença certo. As ferramentas e os modelos certos ajudam o departamento de RH a acompanhar e gerenciar os pedidos de licença com facilidade.

É aqui que o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda você a escrever cartas de licença que capturam todos os detalhes importantes. Seja você um profissional, um estudante em busca de um modelo estruturado ou um gerente de RH procurando uma ferramenta para gerenciar licenças, o ClickUp tem o que você precisa. Não deixe que uma comunicação vaga atrapalhe seus planos.

Inscreva-se no ClickUp para redigir cartas de licença profissionais, gerenciar solicitações de folga e manter sua equipe sincronizada — sem esforço. 🚀