ClickUp 4.0: O fim da dispersão do trabalho

Durante anos, as equipes ficaram presas em um labirinto.

Lidar com ferramentas dispersas, alternar entre abas, procurar contexto e ver horas preciosas se esvaírem.

Isso representa uma perda de 2,5 trilhões de dólares em produtividade global. E traz à tona uma questão muito mais profunda: a maior ameaça à produtividade não é a falta de esforço, mas a forma como o trabalho é gerenciado.

61% dos profissionais do conhecimento afirmam que dedicam mais tempo a organizar tarefas do que a concluí-las. Além disso, um funcionário médio alterna entre aplicativos 1.200 vezes por dia. Isso é o que se denomina dispersão no trabalho, e tem prejudicado silenciosamente a produtividade há anos.

Na ClickUp, sempre soubemos que existe uma maneira melhor. Desde o primeiro dia, nossa missão tem sido tornar o mundo mais produtivo.

Então, imaginamos uma plataforma onde suas tarefas, documentos, bate-papos, reuniões e conhecimentos se reúnem em um único sistema flexível — não apenas agrupados, mas profundamente interconectados — uma convergência de software, pessoas e IA.

Apresentando o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo: ClickUp 4.0.

O que é o ClickUp 4.0?

O ClickUp 4.0 é onde todo o seu trabalho e colaboração acontecem.

É o ClickUp que você conhece, mas mais conectado, otimizado, eficiente e flexível do que nunca.

Quando todo o seu trabalho converge em um único espaço de trabalho alimentado por IA, tudo simplesmente se encaixa. Na prática, isso significa:

Um calendário que finalmente entende suas prioridades e bloqueia automaticamente seu horário de acordo com elas.

Uma IA capaz de lembrar instantaneamente as ações a serem tomadas a partir da ligação individual da semana passada.

Agentes que classificam suas tarefas, configuram projetos e respondem às suas perguntas

Um único espaço de trabalho bem elaborado que reúne tarefas, documentos, metas, bate-papo e automação com inteligência artificial.

O ClickUp 4.0 concentra-se no problema exato que nos propusemos resolver inicialmente: a fragmentação causada por ferramentas de trabalho desconectadas e contexto disperso.

Aqui estão os números que mantêm os líderes empresariais acordados:

Expansão do contexto : Quase 2,5 horas são perdidas diariamente enquanto os membros da equipe alternam entre conversas, procuram arquivos e tentam recuperar o foco.

Expansão da IA: Todos os dias, as equipes gastam cerca de 60 minutos alternando entre diferentes ferramentas de IA que não funcionam juntas, causando frustração e desperdício de esforços.

Proliferação de aplicativos: Outros 55 minutos se perdem enquanto as pessoas alternam constantemente entre aplicativos, tentando encontrar o que precisam e acompanhar fluxos de trabalho dispersos. Outrosenquanto as pessoas alternam constantemente entre aplicativos, tentando encontrar o que precisam e acompanhar fluxos de trabalho dispersos.

É aqui que isso muda.

O ClickUp 4.0 oferece os recursos e atualizações mais solicitados pela nossa comunidade.

Essas melhorias eliminam o atrito, multiplicam sua produtividade e devolvem o controle do seu dia. Veja o que há de novo:

Navegação personalizada 4.0: tudo o que você precisa, exatamente onde você precisa

Sua barra lateral no ClickUp 4.0 é perfeita e personalizável.

Isso marca o fim do imposto alternado: onde você tem uma guia para bate-papo, outra guia para o SOP e uma janela totalmente nova para sua IA.

No ClickUp 4.0, a nova barra lateral unificada oferece uma hierarquia convergente, reunindo Tarefas, Documentos, Chat, Quadros Brancos, Painéis, Calendário e muito mais para facilitar o acesso.

Navegação personalizada: crie sua própria barra lateral com seções personalizadas para organizar seu trabalho do seu jeito.

Hierarquia convergente: acesse tarefas, documentos, bate-papo, IA e muito mais a partir de um único espaço unificado.

Itens fixados: mantenha seus trabalhos mais importantes em destaque fixando espaços, listas ou documentos na barra lateral.

Filtragem rápida: acesse instantaneamente espaços, mensagens não lidas ou DMs com novos filtros na barra lateral.

Experiência mais limpa e simples: desfrute de uma interface organizada e intuitiva que aumenta seu foco e controle.

Colaboração e chat com IA: contexto, capturado exatamente onde você trabalha

A maioria das plataformas limita-se a agrupar ferramentas. O ClickUp 4.0 vai mais além, tornando todas as ferramentas sensíveis ao contexto e interligadas.

Quando o chat, as reuniões, as notas das reuniões, a IA e as tarefas são unificados em uma única plataforma, parece tão simples quanto pedir à sua IA para criar e atribuir itens de ação da chamada da última sexta-feira – e isso é feito em segundos!

Seu espaço de trabalho ClickUp agora funciona como uma única fonte de verdade e centro de colaboração para o gerenciamento completo de projetos.

Veja como seu fluxo de trabalho permanece conectado sem esforço no ClickUp:

Chat com IA unificado: o ClickUp Chat está sempre acessível na barra lateral, aprimorado com IA para resumir conversas, criar itens de ação e encontrar o contexto mais rapidamente.

Reuniões instantâneas: inicie uma chamada SyncUp (áudio ou vídeo) diretamente do Chat, para discussões em tempo real sem precisar alternar para outra ferramenta.

AI Notetaker: Grave e transcreva reuniões com Grave e transcreva reuniões com o AI Notetaker , para que todos os detalhes sejam capturados, incluindo resumos, pontos-chave, itens de ação e muito mais.

Notas acionáveis: Transforme instantaneamente notas de reuniões e conversas de chat em Transforme instantaneamente notas de reuniões e conversas de chat em tarefas do ClickUp , para que nenhuma ação importante seja esquecida.

Transcrições pesquisáveis: todas as conversas e transcrições podem ser pesquisadas através do todas as conversas e transcrições podem ser pesquisadas através do ClickUp Brain , por meio de comandos em linguagem natural.

Obtenha o ClickUp AI Notetaker para transcrever reuniões, criar tarefas e itens de ação e delegar trabalho

Planejador pessoal: seu dia, perfeitamente organizado, automaticamente

O Planejador Pessoal do ClickUp 4.0 é o seu superpoder para um trabalho focado e muito mais.

Experimente um calendário personalizado com todas as suas reuniões e tarefas cuidadosamente organizadas para você todos os dias. Você pode finalmente esquecer o planejamento, o reagendamento ou a coordenação manual de tarefas.

Quando as coisas mudam, a IA ajusta sua agenda automaticamente, para que você sempre tenha tempo para se concentrar e realizar suas tarefas.

Agendamento com inteligência artificial: deixe a inteligência artificial lidar com o caos do agendamento, bloqueando automaticamente o tempo para suas principais prioridades e reuniões.

Calendário integrado: veja as agendas dos seus colegas de trabalho, marque reuniões com eles e visualize o seu calendário da maneira que desejar.

Bloco de tempo: Arraste as tarefas para o seu calendário para agendá-las sem esforço, garantindo que você aloque a quantidade certa de tempo para cada tarefa sem se comprometer demais.

Sessões de foco: Reserve facilmente tempo para trabalho intenso e deixe a IA ajustar o restante conforme as prioridades mudam.

Contexto nas reuniões: Vincule eventos a tarefas e documentos, para que tudo esteja conectado e seja passível de ação.

Teams Hub: Clareza total, sem acompanhamentos constantes

O Teams Hub é uma maneira totalmente nova de acompanhar o trabalho da sua equipe.

Análises, prioridades e capacidade estão reunidos em um único lugar, proporcionando aos gerentes visibilidade instantânea das cargas de trabalho da equipe. Não é mais necessário adivinhar em que as pessoas estão trabalhando ou se os prazos são realistas.

O seu Teams Hub inclui:

Visualização da estrutura organizacional: veja quem faz parte de cada equipe e visualize os perfis individuais e da equipe para obter mais contexto.

Feeds de atividades em tempo real: cada equipe tem um feed, para que você possa ver as atividades e atualizações mais recentes de qualquer equipe no ClickUp.

Prioridades classificadas por ordem de importância: veja uma lista classificada por ordem de importância do que todos estão focando no seu Teams Hub e saiba exatamente qual é a prioridade de uma tarefa na lista de alguém.

Capacidade e análise: veja instantaneamente em que todos estão trabalhando, visualize as capacidades da equipe e identifique onde você pode estar com falta de recursos.

Reuniões diárias com inteligência artificial: deixe a inteligência artificial resumir as principais atualizações para que você esteja sempre por dentro de tudo.

Folhas de ponto integradas: saiba exatamente quanto trabalho é faturável e quanto tempo os projetos realmente levam com as folhas de ponto integradas.

ClickUp Brain e Ambient AI Agents: Sua produtividade multiplicada

Acesse vários LLMs, faça pesquisas na web em tempo real, obtenha respostas altamente contextuais para suas perguntas de trabalho e muito mais através do ClickUp Brain.

Os recursos do ClickUp 4.0 reinventam completamente o que significa ter colegas de equipe digitais.

O ClickUp Brain atua como seu assistente de produtividade sempre disponível, pronto para criar tarefas, redigir documentos, resumir conversas e responder perguntas no momento em que você precisar.

Depois, há os Agentes de IA Ambientais: assistentes inteligentes que sabem quando ajudar sem que lhes seja pedido. Esses auxiliares personalizáveis e autônomos funcionam em segundo plano, enviando atualizações de projetos de forma proativa, respondendo a perguntas no chat e lidando com tarefas repetitivas no momento em que são necessárias, e não quando você se lembra de delegá-las.

O resultado é um espaço de trabalho onde as tarefas rotineiras desaparecem, as informações fluem instantaneamente e sua equipe fica livre para se concentrar no trabalho estratégico e de alto impacto.

Assistente de produtividade: O ClickUp Brain trabalha ao seu lado e está equipado para realizar mais de 500 fluxos de trabalho diferentes.

Barra de comando de IA: basta digitar um espaço para abrir a nova barra de comando de IA a partir de qualquer comentário e obter ações contextuais, como gerar uma tarefa com todos os detalhes da conversa, redigir uma resposta relevante ou resumir uma longa conversa.

Vários modelos de IA: interaja diretamente com ChatGPT, Claude, Gemini e muito mais, além de acessar modelos premium e pesquisa na web em tempo real, tudo a partir de uma única interface.

Agente de respostas ao vivo: Quando alguém faz uma pergunta no ClickUp Chat, seu agente de respostas ao vivo entra automaticamente em ação e fornece uma resposta, para que um humano não precise fazer isso.

Agentes de IA personalizados para o trabalho: crie seus próprios agentes mapeando-os para gatilhos personalizados e fontes de conhecimento do seu espaço de trabalho ClickUp ou aplicativos conectados.

Atualizações automatizadas do projeto: configure agentes para cuidar das atualizações de status para você e receba relatórios detalhados diários ou semanais enviados para você ou sua equipe para qualquer lista, tarefa ou chat.

💫 Traga o melhor do ClickUp para o seu desktop/PC com o Brain MAX, um super aplicativo de IA independente! Seu centro de comando ClickUp : encontre instantaneamente o contexto oculto nas tarefas, recupere documentos e obtenha atualizações em tempo real sobre os projetos, de qualquer lugar.

Pergunte qualquer coisa aos melhores modelos de IA : trabalhe com GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet e outros sem precisar lidar com assinaturas.

Pesquise em aplicativos conectados : localize arquivos ocultos e encontre respostas rapidamente, sem perder tempo vasculhando o Google Drive ou threads.

Pesquisa aprofundada na web : transforme horas de pesquisa em minutos com análises baseadas em inteligência artificial e citações claras em que você pode confiar.

Faça quatro vezes mais com o Talk to Text : você fala, a IA digita e edita! Use a ditado aprimorado por IA em qualquer aplicativo, personalizado para você.

Listas pessoais: sua lista de tarefas privada, exatamente como você precisa

As listas pessoais no ClickUp 4.0 permitem que você organize e acompanhe suas tarefas pessoais por meio de uma lista privada dentro do seu espaço de trabalho. Elas funcionam como uma tela abrangente onde você pode centralizar suas prioridades.

Visualize sua lista pessoal do seu jeito: escolha entre suas visualizações preferidas do ClickUp, como a visualização em lista ou em quadro.

Organize seus projetos, ideias e tarefas: planeje seu dia, acompanhe suas metas e gerencie sua carga de trabalho, tudo em seu próprio espaço dedicado dentro do ClickUp.

Importar tarefas de outras listas: traga rapidamente tarefas para sua lista pessoal para facilitar o acesso e o gerenciamento.

Uma nova era do ClickUp: criatividade, qualidade e desempenho

O ClickUp 4.0 tem como objetivo tornar todas as interações fáceis e todos os fluxos de trabalho extremamente rápidos. Você notará a diferença assim que começar a clicar. Cada detalhe foi meticulosamente elaborado para permitir que você trabalhe mais rápido, mantenha o foco e nunca seja prejudicado pelas suas ferramentas.

Visualizações instantâneas de tarefas: O cache avançado carrega suas tarefas imediatamente – comece a trabalhar sem esperar.

Experiência extremamente rápida: tudo o que você clica na versão 4.0 parece significativamente mais rápido. Fizemos melhorias significativas na Exibição em Lista, Exibição em Quadro, Hierarquia e Campos Personalizados para aumentar a velocidade.

Gráficos de Gantt até 300% mais rápidos: seus recursos favoritos estão mais ágeis e responsivos do que nunca.

Melhorias significativas no tempo de carregamento: visualizações grandes com mais de 500 tarefas e automações agora processam ações até 30 vezes mais rápido, passando de 30 segundos para apenas um segundo.

Mais de 40% mais rápido no geral: toda a experiência 4.0 está mais de 40% mais rápida em comparação com a 3.0.

Navegação perfeita: mesmo com mais potência e recursos, a interface é limpa e organizada.

O que vem a seguir no ClickUp 4.0?

Aqui está o que estamos trabalhando e nos preparando para lançar nas próximas semanas.

Subpastas (BETA): Organização em nível granular

Estamos entusiasmados em atender a uma das principais solicitações da comunidade: a capacidade de aninhar pastas umas dentro das outras! Agora, você pode organizar seu Espaço de Trabalho com pastas dentro de pastas, com todos os recursos poderosos que você espera de nossas pastas. Pense em relatórios de cima para baixo, visualizações personalizáveis, permissões herdadas e muito mais.

Campos personalizados por tipo de tarefa (BETA): flexibilidade máxima, sem perda de informações

Acompanhe exatamente o que é importante para cada tipo de trabalho. Os campos personalizados por tipo de tarefa permitem adaptar os campos de dados a fluxos de trabalho específicos, para que cada equipe obtenha o contexto de que precisa, sem sobrecarregar os demais com detalhes minuciosos.

O futuro do trabalho, disponível hoje

O ClickUp 4.0 é onde o trabalho finalmente se torna fácil. Todas as tarefas, todos os fluxos de trabalho e todas as conversas agora estão reunidos em um único espaço de trabalho altamente intuitivo.

Você sentirá a diferença na primeira vez que abrir sua barra lateral, na primeira vez que fizer uma pergunta ao Brain, na primeira vez que sua equipe passar da ideia à execução sem perder o ritmo.

É isso que acontece quando o desempenho se alia à possibilidade e toda a sua empresa se move como uma só.

O labirinto desapareceu. Bem-vindo à era da Convergência. Bem-vindo ao ClickUp 4.0!