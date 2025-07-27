as 10 melhores alternativas ao Whisper AI para transcrição em 2025

Então, você experimentou o Whisper AI e pensou: “Ei, nada mal!” — até que ele começou a confundir nomes ou transformar seu áudio perfeitamente claro em poesia interpretativa. E então você percebeu que ele não tinha recursos em tempo real.
Nós entendemos. O Whisper é bom; seu modelo de código aberto conquistou fãs pela precisão multilíngue que oferece. Mas se você valoriza velocidade, simplicidade e colaboração em equipe, ele certamente ficará aquém das expectativas.
Se você já pensou: “Existe uma maneira melhor?”, você está no lugar certo. Há muito mais opções no mercado de transcrição (na verdade, existe uma ferramenta que executa tarefas dentro do seu espaço de trabalho, mas falaremos mais sobre isso depois🧐).
Seja você um desenvolvedor, jornalista ou criador de conteúdo, você merece melhores opções de reconhecimento de voz.
Nesta seleção, destacamos alternativas sólidas ao Whisper AI que são excelentes não apenas na conversão de voz em texto, mas também na otimização de todo o seu fluxo de trabalho.
Alternativas ao Whisper AI em resumo
Veja como são os casos de uso e as estruturas de preços de cada alternativa ao Whisper:
|Ferramentas
|Ideal para
|Principais recursos
|Preços*
|ClickUp
|Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes corporações e equipes de todos os tamanhos que precisam de transcrição colaborativa, gerenciamento de tarefas e automação de fluxo de trabalho
|ClickUp Talk to Text no ClickUp Brain MAX: documentos colaborativos, chat integrado, gerenciamento de tarefas, revisão com IA e transcrição de reuniões
|Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas
|Google Cloud Speech-to-Text
|Equipes de multimídia, criadores de conteúdo, podcasters e editores de vídeo que precisam de edição e transcrição de áudio/vídeo baseada em texto
|Suporte multilíngue, modelo Chirp, processamento de ruído de fundo, transcrição em tempo real e em lote
|Pague conforme usar; primeiros 60 minutos grátis
|Otter.ai
|Equipes híbridas/remotas, consultores e equipes com muitas reuniões que precisam de transcrição colaborativa em tempo real e agentes de IA
|Agentes de IA, integração com o Google Agenda, resumos de reuniões, canais assíncronos
|Plano gratuito disponível; a partir de US$ 16,99/mês por usuário
|Descript
|Equipes de multimídia, criadores de conteúdo, podcasters e editores de vídeo que precisam de edição e transcrição de áudio/vídeo baseada em texto
|Remoção de palavras de preenchimento, clonagem de voz com IA, edição de áudio/vídeo por meio de transcrição
|Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 24/mês por usuário
|Deepgram
|Colaboração em equipe, suporte multilíngue, edição no navegador e integrações
|Transcrição em tempo real, modelos personalizáveis, diarização de locutores, integração com API
|Crédito gratuito limitado; planos pagos a partir de US$ 4.000/ano
|AssemblyAI
|Desenvolvedores, cientistas de dados e equipes que precisam de conversão avançada de voz em texto com análise de sentimentos e insights de IA
|Suporte multilíngue, resumidores de vídeo, diarização de locutores, vocabulário personalizado, análise de sentimentos
|Crédito gratuito limitado; planos pré-pagos a partir de US$ 0,15/hora
|IBM Watson Speech to Text
|Empresas e setores altamente regulamentados (saúde, finanças, jurídico) para transcrição segura, personalizável e em conformidade com as normas
|Modelos acústicos/de idioma personalizados, implantação local/na nuvem, vários dialetos, diarização de locutores
|Crédito gratuito limitado; planos pagos a partir de US$ 140/mês
|Sonix. ai
|Podcasters, jornalistas e pequenas equipes que precisam de transcrição rápida, colaborativa e baseada em navegador
|Colaboração em equipe, suporte multilíngue, edição no navegador, integrações
|Uso gratuito da plataforma; planos pagos a partir de US$ 16,50/mês por licença
|Happy Scribe
|Criadores de conteúdo, educadores e pequenas equipes que precisam de legendas multilíngues e sincronização fácil de legendas
|Sincronização de legendas, suporte multilíngue, detecção de locutores, formatos de exportação
|Planos pagos a partir de US$ 12 por 60 minutos
|Turbo Scribe
|Startups, estudantes e pequenas empresas que precisam de transcrição e geração de legendas simples e baseadas na web
|Editor de transcrições baseado na web, reconhecimento de locutores, suporte a vários idiomas
|Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês
O que você deve procurar em alternativas ao Whisper AI?
Os funcionários perdem mais de 258 horas por ano com trabalho duplicado e reuniões desnecessárias, e com o aumento de 50% nas atividades colaborativas, esse número pode subir ainda mais.
As ferramentas de transcrição com IA podem ajudar a reduzir o tempo perdido, transformando conversas faladas em texto pesquisável e editável. Em vez de reproduzir gravações longas, você pode procurar os pontos principais, compartilhar insights e seguir em frente.
Se o Whisper AI não estiver atendendo às suas necessidades, veja o que procurar em uma alternativa confiável:
- Facilidade de uso: interface limpa, sem necessidade de conhecimentos técnicos
- Alta precisão: Lida com ruídos de fundo, vários locutores e sotaques
- Etiquetas de locutor: marca automaticamente quem disse o quê
- Suporte a idiomas: abrange diversos dialetos e equipes globais
- Resumos de IA: extrai pontos-chave, itens de ação e acompanhamentos
- Edição no navegador: pesquise, destaque e limpe transcrições rapidamente
- Colaboração: revise e comente em equipe
- Integrações: Conecta-se ao Zoom, Notion, Google Drive e muito mais
- Segurança: Inclui criptografia e conformidade com GDPR/HIPAA
📮 ClickUp Insight: 13% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para tomar decisões difíceis e resolver problemas complexos. No entanto, apenas 28% afirmam usar IA regularmente no trabalho.
Um motivo possível: preocupações com a segurança! Os usuários podem não querer compartilhar dados confidenciais de tomada de decisão com uma IA externa. O ClickUp resolve isso trazendo a resolução de problemas com IA diretamente para o seu espaço de trabalho seguro. De SOC 2 a padrões ISO, o ClickUp está em conformidade com os mais altos padrões de segurança de dados e ajuda você a usar com segurança a tecnologia de IA generativa em todo o seu espaço de trabalho.
As melhores alternativas ao Whisper AI
Como analisamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.
Agora que você sabe como deve ser uma alternativa confiável ao Whisper AI, vamos explorar as melhores opções que vale a pena conferir:
1. ClickUp (Ideal para transcrição simplificada e acompanhamento de tarefas num único local)
O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho. Ele elimina as complexidades do Whisper AI com recursos simples, poderosos e abrangentes, incluindo, entre outros, transcrição.
É uma plataforma completa que se integra perfeitamente ao seu fluxo de trabalho diário, processa suas reuniões automaticamente e organiza todas as discussões, destaques e itens de ação em um só lugar.
ClickUp Talk to Text
⭐️ Eficiência 10 vezes maior com IA em seus negócios com o recurso Talk to text no ClickUp Brain MAX: um companheiro de IA para desktop superpoderoso que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho.
- Use Talk to Text para perguntar, ditar e executar tarefas por voz, sem usar as mãos e em qualquer lugar
- Crie e atribua tarefas, @marque os membros da sua equipe, envie mensagens e muito mais usando sua voz e comandos simples em linguagem natural
- Escolha entre 40 idiomas diferentes para realizar seu trabalho com IA
Além disso, com o Brain MAX, você pode
- Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na internet
- Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo para redação, codificação, gerenciamento de projetos e muito mais
Quer saber como o Talk to Text funciona em seu espaço de trabalho? Assista ao vídeo abaixo:
ClickUp AI Notetaker
Agora, vamos discutir a superferramenta de transcrição de reuniões, ClickUp AI Notetaker.
Você pode adicioná-lo às suas reuniões do Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams e gravar áudio e vídeo por até uma hora. Ele transcreve a conversa com reconhecimento de locutor e marcas de tempo, gerando uma transcrição pesquisável que fica disponível instantaneamente.
E não para por aí. O Notetaker também cria resumos inteligentes, destaca pontos importantes e extrai os próximos passos, que são transformados em listas de verificação e até mesmo em tarefas completas através do ClickUp Tasks.
Com esse recurso, você pode designar responsáveis, definir prioridades, ajustar atributos e dividi-los em listas de verificação ou subtarefas para manter tudo em dia.
Todo o seu conteúdo — gravações, transcrições, resumos e tarefas — é salvo diretamente nos seus documentos privados do ClickUp, para que nada se perca e tudo seja fácil de encontrar mais tarde.
🎥 Veja como o AI Notetaker da ClickUp transforma as reuniões:
Você também pode usar modelos de notas de reuniões recorrentes para estruturar agendas, acompanhar pontos de discussão e monitorar tarefas atribuídas e prazos.
Para fluxos de trabalho específicos de transcrição, o ClickUp oferece até mesmo um modelo dedicado de Escopo de Trabalho de Transcrição de Áudio. Esse modelo permite gerenciar arquivos, rastrear dados do locutor e alternar entre visualizações como Tabela, Calendário e Gantt.
ClickUp Brain
Além da transcrição, você pode fazer muito mais com o ClickUp Brain. Esse mecanismo de IA pode resumir documentos inteiros ou textos selecionados no Docs e gerar atualizações rápidas do progresso, fornecendo visões gerais instantâneas de transcrições longas ou notas de reuniões.
Dessa forma, o Brain garante que todas as equipes estejam alinhadas sobre o status do projeto sem esforço manual.
Quer preparar um acompanhamento ou melhorar a agenda de uma reunião? O ClickUp Brain também pode ajudar. Ele ajuda a reescrever ou expandir suas anotações, organiza seus pensamentos e garante que suas transcrições se tornem insights úteis e compartilháveis. Você pode até pedir para ele extrair partes específicas de uma reunião ou sugerir melhorias na sua agenda.
Portanto, seja você um criador solo ou parte de uma equipe dinâmica, o ClickUp ajuda você a se manter organizado e responsável.
Integrações ClickUp
Com mais de 1.000 integrações ClickUp, incluindo Zoom, Microsoft Teams e UpMeet, a ferramenta se adapta perfeitamente ao seu fluxo de trabalho existente.
Sincronize sua plataforma de reunião preferida e a transcrição em tempo real começa automaticamente. Você também pode importar dados da reunião por meio de ferramentas como o MeetGeek, que sincroniza automaticamente gravações, destaques e itens de ação diretamente no ClickUp.
Resumindo, o ClickUp pega tudo o que o Whisper AI faz e vai além, automatizando as partes tediosas, integrando-se às suas ferramentas favoritas e transformando conversas em ação. É transcrição, gerenciamento de tarefas e produtividade, tudo em uma plataforma poderosa.
Melhores recursos do ClickUp
- Gerencie tarefas de reuniões, adicione responsáveis e acompanhe o progresso
- Use mais de 50 gatilhos de ação para automatizar tarefas recorrentes em reuniões
- Planeje agendas de reuniões no Calendário ClickUp AI
- Conecte tarefas ao Docs, Chat e Quadros Brancos para um fluxo de trabalho unificado
- Acompanhe o progresso do projeto com painéis ClickUp em tempo real
- Edite, reescreva ou amplie notas de reuniões usando o ClickUp Brain, tornando a documentação mais concisa e prática
Limitações do ClickUp
- Alguns usuários podem achar os recursos extensos um pouco confusos no início
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?
Uma avaliação da TrustRadius diz:
Nós o utilizamos para auxiliar e acelerar nossas reuniões diárias do nosso ritual Scrum. Ele me ajuda a acompanhar o progresso do meu sprint, o andamento das minhas tarefas e a manter um backlog organizado para todas as minhas tarefas.
Nós o utilizamos para auxiliar e acelerar nossas reuniões diárias do nosso ritual Scrum. Ele me ajuda a acompanhar o progresso do meu sprint, o andamento das minhas tarefas e a manter um backlog organizado para todas as minhas tarefas.
2. Google Cloud Speech-to-Text (ideal para equipes globais que realizam reuniões frequentes)
Precisa de transcrição rápida, precisa e escalável sem custos técnicos? O Google Cloud Speech-to-Text pode ser uma boa opção. Embora o Whisper AI seja popular por ser de código aberto e gratuito, ele requer configuração manual, poder de processamento local e manutenção contínua. Isso é bom para desenvolvedores, mas não é ideal se você tem uma equipe que precisa de confiabilidade em grande escala.
A API Google Speech-to-Text oferece suporte a transcrição em tempo real e em lote, diarização de locutores e alta precisão, mesmo em ambientes ruidosos. Ela também vem com a infraestrutura, a segurança e os aprimoramentos de IA do Google integrados.
Principais recursos do Google Cloud Speech-to-Text
- Acesse o reconhecimento de voz em mais de 125 idiomas e variantes
- Use o modelo Chirp avançado do Google para obter maior precisão
- Transcreva áudio em tempo real ou em lotes
- Habilite a pontuação automática para transcrições mais claras
- Lide com ruídos de fundo com a robustez integrada contra ruídos
- Separe vários canais de áudio para conversas mais claras
Limitações do Google Cloud Speech-to-Text
- Esta alternativa ao Whisper AI restringe as sessões de streaming a cinco minutos, com um tamanho de mensagem de 25 KB
- Suporta apenas formatos de áudio específicos, como PCM WAV de 16 bits
Preços do Google Cloud Speech-to-Text
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do Google Cloud Speech-to-Text
- G2: 4,6/5 estrelas (mais de 200 avaliações)
- Capterra: Avaliações insuficientes
🧠 Curiosidade: A Lei dos Americanos com Deficiência (ADA) e a FCC exigem que as emissoras nos EUA incluam legendas ocultas para garantir a acessibilidade aos telespectadores com deficiência auditiva.
3. Otter.ai (ideal para usar agentes de transcrição com IA para diferentes casos de uso)
Ao contrário do Whisper AI, onde você pode transcrever um arquivo gravado, o Otter foi desenvolvido para reuniões colaborativas ao vivo.
Ele se integra diretamente ao Zoom, Google Meet e Microsoft Teams e entra automaticamente em chamadas, sincroniza com sua agenda e compartilha notas de reuniões com colegas de equipe. Isso o torna perfeito para equipes híbridas, consultores e qualquer pessoa que precise lidar com reuniões consecutivas, nas quais a presença nem sempre é garantida.
Você também pode usar um agente de IA ativado por voz para fazer perguntas sobre suas conversas anteriores e obter resumos de reuniões. Além disso, ele oferece canais que combinam com atualizações assíncronas, perfeito para equipes remotas que trabalham em fusos horários diferentes.
Melhores recursos do Otter.ai
- Gere resumos automatizados de reuniões, incluindo pontos-chave e itens de ação
- Integre com o Google Agenda para adicionar automaticamente notas de reuniões do Otter aos eventos
- Acesse o Otter.ai pela web, aplicativos para Android e iOS e uma extensão do Chrome para maior flexibilidade
- Use quatro agentes diferentes para vendas, recrutamento, educação e mídia
- Transcreva áudio em inglês, francês ou espanhol, atendendo a uma ampla base de usuários
Limitações do Otter.ai
- A precisão da transcrição pode diminuir com áudios complexos, sotaques fortes ou vários locutores
- Mesmo o plano Business tem um limite de 6.000 minutos de transcrição por mês e 4 horas por conversa
Preços do Otter.ai
- Básico: Gratuito para sempre
- Pro: US$ 16,99/usuário por mês
- Negócios: US$ 30/usuário por mês
- Empresa: Preço personalizado
Avaliações e comentários sobre Otter.ai
- G2: 4,3/5 estrelas (mais de 290 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 estrelas (mais de 90 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?
Uma avaliação da G2 diz:
Antes, eu costumava fazer anotações à mão ou ouvir as gravações das reuniões para criar atas, mas agora não preciso mais fazer isso. Recentemente, descobri o Otter.ai através de um colega e, desde então, minha carga de trabalho relacionada ao MOM e tudo mais ficou muito mais fácil. Ele registra todos os pontos e, no final, apresenta um breve resumo de toda a reunião. Além disso, foi muito fácil integrá-lo e implementá-lo na minha equipe. Nós o utilizamos em todas as reuniões para fazer anotações.
Antes, eu costumava fazer anotações à mão ou ouvir as gravações das reuniões para criar atas, mas agora não preciso mais fazer isso. Recentemente, descobri o Otter.ai através de um colega e, desde então, minha carga de trabalho relacionada ao MOM e tudo mais ficou muito mais fácil. Ele registra todos os pontos e, no final, apresenta um breve resumo de toda a reunião. Além disso, foi muito fácil integrá-lo e implementá-lo na minha equipe. Nós o utilizamos em todas as reuniões para fazer anotações.
4. Descript (Ideal para gerenciamento de projetos multimídia)
O Whisper AI é principalmente uma ferramenta de código aberto para transcrição offline e vem em seu socorro quando você precisa de uma configuração técnica e edição manual. Isso é um grande obstáculo quando você precisa transcrever arquivos em grande escala. O Descript, por outro lado, permite editar áudio e vídeo diretamente no site, simplesmente editando a transcrição do texto.
Dessa forma, você pode limpar a transcrição e o áudio ou vídeo sem esforço extra ou conhecimento técnico de edição.
Além disso, sua colaboração em tempo real e a remoção de palavras de preenchimento com tecnologia de IA tornam o software de transcrição uma opção poderosa para criadores e equipes que desejam um fluxo de trabalho rápido e refinado, sem codificação ou ferramentas extras.
Melhores recursos do Descript
- Edite áudio e vídeo simplesmente editando a transcrição do texto
- Use a clonagem de voz com IA com Overdub e melhore a qualidade do áudio com Studio Sound
- Remova palavras de preenchimento automaticamente
- Edite várias faixas de áudio e vídeo simultaneamente
- Grave a tela e a webcam diretamente no aplicativo
- Sincronize transcrições automaticamente com linhas do tempo de vídeo
Limitações do Descript
- Esta ferramenta de transcrição tem uma curva de aprendizado íngreme
- Você pode enfrentar lentidão ao transcrever arquivos de vídeo grandes
Preços do Descript
- Gratuito
- Aficionado: US$ 24/usuário por mês
- Criador: US$ 35/usuário por mês
- Negócios: US$ 65/usuário por mês
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários do Descript
- G2: 4,6/5 estrelas (mais de 770 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 estrelas (mais de 170 avaliações)
👀 Você sabia? Um em cada três desenvolvedores relatou ter encontrado alucinações em quase todas as 26.000 transcrições geradas usando o Whisper AI.
5. Deepgram (ideal para transcrever arquivos de áudio e vídeo com sotaque forte)
O Deepgram combina modelos avançados de aprendizado profundo com pipelines personalizáveis, adaptados aos desafios de áudio exclusivos do seu setor. Ao contrário do Whisper AI, que muitas vezes requer configuração manual e tem dificuldade com áudio ruidoso ou especializado, este software oferece transcrição ultrarrápida e altamente precisa.
Inclui recursos integrados, como diarização de locutores, processamento em tempo real e formatação inteligente, que mantêm seus fluxos de trabalho tranquilos e sem erros.
O Deepgram oferece infraestrutura escalável e menor latência, projetada para usuários de alto volume, tornando-o um destaque para empresas. Embora o Whisper AI seja ótimo para desenvolvedores e pesquisadores que estão experimentando a transcrição,
Principais recursos do Deepgram
- Suporte a modelos personalizáveis para áudio específico do setor
- Processe áudio com ruído ou com vários locutores com precisão
- Integre por meio de APIs com várias plataformas e fluxos de trabalho
- Acesse inteligência de áudio para gerar resumos de reuniões e chamadas
- Crie uma chave API para implementação interna
Limitações do Deepgram
- Você obtém simultaneidade limitada em alguns modelos
- Algumas funcionalidades, como o Aura-2, não estão disponíveis para a API de streaming
Preços do Deepgram
- Pague conforme usar: Créditos gratuitos até US$ 200 e, depois, pague conforme usar
- Crescimento: US$ 4.000/ano
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Deepgram
- G2: 4,6/5 estrelas (mais de 270 avaliações)
- Capterra: Nenhuma avaliação disponível
📖 Leia também: Os melhores resumidores de reuniões com IA
6. AssemblyAI (ideal para análise de sentimentos em transcrições)
Se a implantação em várias etapas do Whisper AI for muito complicada para sua equipe pequena, o AssemblyAI é uma alternativa sólida com uma excelente API de conversão de voz em texto.
Ao contrário do modelo de código aberto do Whisper AI, o AssemblyAI oferece uma plataforma totalmente gerenciada e baseada em nuvem que fornece transcrição e recursos avançados, como moderação de conteúdo, análise de sentimentos, detecção de tópicos e resumo.
Você pode executar melhorias contínuas no modelo, acessar escalabilidade de nível empresarial e usar insights adicionais com tecnologia de IA além do reconhecimento de voz básico.
Principais recursos do AssemblyAI
- Suporte para mais de 99 idiomas com detecção automática de idioma
- Identifique e rotule diferentes locutores com a diarização de locutores
- Forneça transcrição em tempo real com baixa latência
- Acesse ferramentas inteligentes, como resumidores de vídeo com IA, análise de sentimentos, detecção de tópicos e redação de PII
- Permita um vocabulário personalizável para melhorar a precisão da transcrição
Limitações do AssemblyAI
- A transcrição em streaming só está disponível se você for um usuário pago, com um máximo de 100 sessões simultâneas
- Você tem um limite de 30 solicitações LeMUR por minuto nos planos pagos
Preços do AssemblyAI
- Gratuito: até US$ 50 em crédito
- Pague conforme usar: A partir de US$ 0,15/hora
- Personalizado: Preço personalizado
Avaliações e comentários sobre o AssemblyAI
- G2: 4,6/5 estrelas (mais de 50 avaliações)
- Capterra: Nenhuma avaliação disponível
👀 Você sabia? 56% dos executivos estão incertos ou não sabem se suas empresas possuem padrões éticos que orientam o uso da IA.
7. IBM Watson Speech to Text (ideal para setores altamente regulamentados)
Você está cansado de ferramentas genéricas de conversão de voz em texto que tropeçam em jargões do setor ou dados confidenciais? O IBM Watson Speech to Text foi desenvolvido para ambientes de alto risco, onde precisão, segurança de dados e desempenho específico do domínio são essenciais.
Seja para transcrever ditados médicos, chamadas financeiras ou processos judiciais, esta ferramenta da IBM adapta-se a vocabulário especializado, suporta formatação inteligente e adapta-se às necessidades da empresa.
Ao contrário do Whisper AI, o IBM Watson oferece personalização de domínio, maior conformidade para setores regulamentados e flexibilidade de implantação, seja na nuvem ou no local. Se o seu projeto exige mais do que transcrição de uso geral, o Watson oferece a profundidade e o controle que você não encontra no Whisper.
Principais recursos do IBM Watson Speech to Text
- Obtenha vocabulário específico do setor com modelos acústicos e de idioma personalizados
- Acesse transcrição em tempo real e em lote para maior flexibilidade
- Obtenha diarização de locutores para identificar e rotular diferentes locutores
- Habilite streaming de baixa latência com alta precisão
- Ofereça implantação local ou na nuvem para melhor controle
Limitações do IBM Watson Speech to Text
- A ferramenta requer uma configuração complexa e treinamento para uso ideal em domínios específicos
- Pode ser mais caro do que outras alternativas de código aberto
Preços do IBM Watson Speech to Text
- Plano Lite: Grátis por 500 minutos por mês
- Plano Plus: A partir de USD 140/mês
- Premium: Preço personalizado
- Plano Implantar em Qualquer Lugar: Preço personalizado
Avaliações e comentários sobre o IBM Watson Speech to Text
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Não há avaliações disponíveis
O que os usuários reais estão dizendo sobre o IBM Watson Speech to Text?
Uma avaliação da G2 diz:
O IBM Watson speech to text é um software muito bom para criar aplicativos que convertem a fala humana em texto. O IBM Watson não suporta apenas o idioma inglês, mas também muitos outros idiomas, como japonês, espanhol, francês e muitos mais. É muito fácil de usar, basta gravar a fala com um microfone e o IBM Watson reconhece a fala e usa seu algoritmo de aprendizado de máquina para converter a fala em texto. Podemos integrar facilmente o serviço Watson speech to text em nosso aplicativo usando Mobile SDK e Rest apis.
O IBM Watson speech to text é um software muito bom para criar aplicativos que convertem a fala humana em texto. O IBM Watson não suporta apenas o idioma inglês, mas também muitos outros idiomas, como japonês, espanhol, francês e muitos mais. É muito fácil de usar, basta gravar a fala com um microfone e o IBM Watson reconhece a fala e usa seu algoritmo de aprendizado de máquina para converter a fala em texto. Podemos integrar facilmente o serviço Watson speech to text em nosso aplicativo usando Mobile SDK e Rest apis.
8. Sonix. ai (Ideal para podcasters, jornalistas e pesquisadores)
Sonix.ai oferece uma plataforma de transcrição intuitiva e baseada na web que permite aos usuários enviar áudio ou vídeo e obter transcrições de alta qualidade em minutos, sem qualquer conhecimento técnico.
Embora o Whisper AI seja ótimo para desenvolvedores que desejam um mecanismo de transcrição de código aberto, o Sonix foi criado para profissionais que precisam de resultados confiáveis rapidamente. Sua velocidade, precisão e poderosos recursos integrados de edição e colaboração o tornam uma ferramenta de transcrição de IA popular e uma alternativa ao Whisper.
Melhores recursos do Sonix.ai
- Transcreva arquivos de áudio e vídeo automaticamente em mais de 40 idiomas
- Edite transcrições diretamente no seu navegador com uma interface intuitiva
- Faça anotações em vídeos e identifique os locutores para distinguir entre diferentes vozes
- Pesquise transcrições facilmente usando marcas de tempo e palavras-chave
- Integre com ferramentas como Zoom, Google Drive e Dropbox
- Proteja seus dados com armazenamento seguro na nuvem e controles de acesso
Limitações do Sonix.ai
- Não é possível usar o Sonix offline, pois ele requer uma conexão com a Internet para todo o processamento
- As opções de transcrição em tempo real são limitadas
Preços do Sonix.ai
- Padrão: uso gratuito da plataforma + US$ 10 por hora para tradução e transcrição, respectivamente
- Premium: US$ 16,5/mês por licença + US$ 5 por hora para tradução e transcrição, respectivamente
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre Sonix.ai
- G2: 4,7/5 estrelas (mais de 20 avaliações)
- Capterra: 4,9/5 estrelas (mais de 130 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sonix.ai?
Uma avaliação da G2 diz:
Ao enviar um arquivo de áudio/vídeo, ele é automaticamente convertido em texto, com bastante precisão. Essa ferramenta realmente me poupou muito tempo na transcrição manual de arquivos de áudio e vídeo. Além disso, também é possível enviar arquivos diretamente de aplicativos de armazenamento em nuvem, como Google Drive e Dropbox.
Ao enviar um arquivo de áudio/vídeo, ele é automaticamente convertido em texto, com bastante precisão. Essa ferramenta realmente me poupou muito tempo na transcrição manual de arquivos de áudio e vídeo. Além disso, também é possível enviar arquivos diretamente de aplicativos de armazenamento em nuvem, como Google Drive e Dropbox.
9. Happy Scribe (ideal para gerar legendas multilíngues para vídeos de redes sociais)
O Happy Scribe é uma alternativa pronta para uso ao Whisper, projetada para criadores de conteúdo, educadores e equipes em todo o mundo. Ele oferece tradução de fala em mais de 120 idiomas e, ao contrário do Whisper AI, oferece uma interface simples, detecção de locutor e sincronização automática de legendas sem a necessidade de codificação.
Resumindo, se você está procurando uma solução de transcrição plug-and-play com precisão, o Happy Scribe é a escolha ideal para você.
Melhores recursos do Happy Scribe
- Transcreva arquivos de áudio e vídeo automaticamente em mais de 120 idiomas
- Use IA para notas de reuniões e acesse o reconhecimento de voz para detectar e rotular vários locutores automaticamente
- Gere e sincronize legendas e legendas para vídeos
- Escolha entre transcrições geradas por IA e feitas por humanos, de acordo com suas necessidades
- Integre com plataformas populares como YouTube, Zoom e Dropbox
- Exporte transcrições em vários formatos, incluindo Word, PDF, SRT e VTT
Limitações do Happy Scribe
- Pode ocorrer uma redução na precisão com áudio de baixa qualidade ou sotaques fortes.
- Não foi projetado para integração pesada com desenvolvedores
Preços do Happy Scribe
- Starter: A partir de US$ 12 por 60 minutos
- Lite: US$ 9/mês
- Pro: US$ 29/mês
- Negócios: US$ 89/mês
Avaliações e comentários do Happy Scribe
- G2: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)
🧠 Curiosidade: Um episódio do programa The French Chef with Julia Child, transmitido pela PBS, foi o primeiro programa de televisão com legendas ocultas.
10. TurboScribe (Ideal para transcrição de reuniões diárias e geração de legendas)
O Whisper AI oferece processamento local, o que pode ser difícil para pequenos criadores, estudantes e startups. O TurboScribe é uma alternativa mais simples que as empresas podem usar para resumir notas com IA, criadores para gerar legendas e estudantes para transcrever palestras.
A ferramenta oferece transcrição baseada em nuvem com recursos avançados de edição, reconhecimento de locutor e suporte a vários idiomas, tudo acessível por meio de uma interface web simples.
Principais recursos do TurboScribe
- Transcreva arquivos de áudio e vídeo rapidamente com a precisão da IA
- Suporte a vários idiomas para necessidades globais de transcrição
- Identifique e rotule diferentes locutores automaticamente
- Edite transcrições facilmente com um editor intuitivo baseado na web
- Gere marcas de tempo para facilitar a navegação nas transcrições
- Exporte transcrições em vários formatos, como TXT, PDF e DOCX
Limitações do TurboScribe
- Carece de personalização avançada dos modelos de IA
- As APIs e integrações para desenvolvedores são menos numerosas em comparação com alguns concorrentes, pelo que os cientistas de dados e os desenvolvedores devem procurar outras opções
Preços do Turbo Scribe
- Transcrições gratuitas até 3 por dia
- TurboScribe Unlimited: US$ 20/mês
Avaliações e comentários do Turbo Scribe
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Nenhuma avaliação disponível
Pare de perder tempo com ferramentas de transcrição complexas; trabalhe de forma mais inteligente com o ClickUp
Algumas ferramentas oferecem transcrições precisas, mas não possuem recursos de colaboração. Outras fornecem resumos rápidos, mas ficam aquém quando é hora de transformar insights em ação. Embora o Whisper AI seja poderoso, ele foi desenvolvido principalmente para desenvolvedores, não para equipes que precisam de resultados rápidos.
Se você está cansado de usar várias ferramentas diferentes, basta escolher o ClickUp. Aqui, você pode gravar reuniões, transcrever conversas automaticamente, gerar resumos com IA e transformar discussões em tarefas instantaneamente, tudo em um só lugar.
Com o ClickUp Brain Max, você obtém mais do que apenas transcrição. Você obtém um assistente inteligente que captura itens de ação, responde a perguntas de acompanhamento e mantém sua equipe alinhada. Combine isso com o ClickUp AI Notetaker e você nunca mais perderá um detalhe, com todas as chamadas e conversas automaticamente documentadas e prontas para uso.
Cadastre-se no ClickUp e leve suas transcrições, notas e trabalho em equipe para o próximo nível!