as 10 melhores alternativas ao Whisper AI para transcrição em 2025

Então, você experimentou o Whisper AI e pensou: “Ei, nada mal!” — até que ele começou a confundir nomes ou transformar seu áudio perfeitamente claro em poesia interpretativa. E então você percebeu que ele não tinha recursos em tempo real.

Nós entendemos. O Whisper é bom; seu modelo de código aberto conquistou fãs pela precisão multilíngue que oferece. Mas se você valoriza velocidade, simplicidade e colaboração em equipe, ele certamente ficará aquém das expectativas.

Se você já pensou: “Existe uma maneira melhor?”, você está no lugar certo. Há muito mais opções no mercado de transcrição (na verdade, existe uma ferramenta que executa tarefas dentro do seu espaço de trabalho, mas falaremos mais sobre isso depois🧐).

Seja você um desenvolvedor, jornalista ou criador de conteúdo, você merece melhores opções de reconhecimento de voz.

Nesta seleção, destacamos alternativas sólidas ao Whisper AI que são excelentes não apenas na conversão de voz em texto, mas também na otimização de todo o seu fluxo de trabalho.

Alternativas ao Whisper AI em resumo

Veja como são os casos de uso e as estruturas de preços de cada alternativa ao Whisper:

Ferramentas Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes corporações e equipes de todos os tamanhos que precisam de transcrição colaborativa, gerenciamento de tarefas e automação de fluxo de trabalho ClickUp Talk to Text no ClickUp Brain MAX: documentos colaborativos, chat integrado, gerenciamento de tarefas, revisão com IA e transcrição de reuniões Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Google Cloud Speech-to-Text Equipes de multimídia, criadores de conteúdo, podcasters e editores de vídeo que precisam de edição e transcrição de áudio/vídeo baseada em texto Suporte multilíngue, modelo Chirp, processamento de ruído de fundo, transcrição em tempo real e em lote Pague conforme usar; primeiros 60 minutos grátis Otter.ai Equipes híbridas/remotas, consultores e equipes com muitas reuniões que precisam de transcrição colaborativa em tempo real e agentes de IA Agentes de IA, integração com o Google Agenda, resumos de reuniões, canais assíncronos Plano gratuito disponível; a partir de US$ 16,99/mês por usuário Descript Equipes de multimídia, criadores de conteúdo, podcasters e editores de vídeo que precisam de edição e transcrição de áudio/vídeo baseada em texto Remoção de palavras de preenchimento, clonagem de voz com IA, edição de áudio/vídeo por meio de transcrição Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 24/mês por usuário Deepgram Colaboração em equipe, suporte multilíngue, edição no navegador e integrações Transcrição em tempo real, modelos personalizáveis, diarização de locutores, integração com API Crédito gratuito limitado; planos pagos a partir de US$ 4.000/ano AssemblyAI Desenvolvedores, cientistas de dados e equipes que precisam de conversão avançada de voz em texto com análise de sentimentos e insights de IA Suporte multilíngue, resumidores de vídeo, diarização de locutores, vocabulário personalizado, análise de sentimentos Crédito gratuito limitado; planos pré-pagos a partir de US$ 0,15/hora IBM Watson Speech to Text Empresas e setores altamente regulamentados (saúde, finanças, jurídico) para transcrição segura, personalizável e em conformidade com as normas Modelos acústicos/de idioma personalizados, implantação local/na nuvem, vários dialetos, diarização de locutores Crédito gratuito limitado; planos pagos a partir de US$ 140/mês Sonix. ai Podcasters, jornalistas e pequenas equipes que precisam de transcrição rápida, colaborativa e baseada em navegador Colaboração em equipe, suporte multilíngue, edição no navegador, integrações Uso gratuito da plataforma; planos pagos a partir de US$ 16,50/mês por licença Happy Scribe Criadores de conteúdo, educadores e pequenas equipes que precisam de legendas multilíngues e sincronização fácil de legendas Sincronização de legendas, suporte multilíngue, detecção de locutores, formatos de exportação Planos pagos a partir de US$ 12 por 60 minutos Turbo Scribe Startups, estudantes e pequenas empresas que precisam de transcrição e geração de legendas simples e baseadas na web Editor de transcrições baseado na web, reconhecimento de locutores, suporte a vários idiomas Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês

O que você deve procurar em alternativas ao Whisper AI?

Os funcionários perdem mais de 258 horas por ano com trabalho duplicado e reuniões desnecessárias, e com o aumento de 50% nas atividades colaborativas, esse número pode subir ainda mais.

As ferramentas de transcrição com IA podem ajudar a reduzir o tempo perdido, transformando conversas faladas em texto pesquisável e editável. Em vez de reproduzir gravações longas, você pode procurar os pontos principais, compartilhar insights e seguir em frente.

Se o Whisper AI não estiver atendendo às suas necessidades, veja o que procurar em uma alternativa confiável:

Facilidade de uso : interface limpa, sem necessidade de conhecimentos técnicos

Alta precisão : Lida com ruídos de fundo, vários locutores e sotaques

Etiquetas de locutor : marca automaticamente quem disse o quê

Suporte a idiomas : abrange diversos dialetos e equipes globais

Resumos de IA : extrai pontos-chave, itens de ação e acompanhamentos

Edição no navegador : pesquise, destaque e limpe transcrições rapidamente

Colaboração : revise e comente em equipe

Integrações : Conecta-se ao Zoom, Notion, Google Drive e muito mais

Segurança: Inclui criptografia e conformidade com GDPR/HIPAA

As melhores alternativas ao Whisper AI

Agora que você sabe como deve ser uma alternativa confiável ao Whisper AI, vamos explorar as melhores opções que vale a pena conferir:

1. ClickUp (Ideal para transcrição simplificada e acompanhamento de tarefas num único local)

Experimente o ClickUp gratuitamente Transcreva reuniões, resuma discussões e gerencie todas as suas conferências facilmente com o ClickUp

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho. Ele elimina as complexidades do Whisper AI com recursos simples, poderosos e abrangentes, incluindo, entre outros, transcrição.

É uma plataforma completa que se integra perfeitamente ao seu fluxo de trabalho diário, processa suas reuniões automaticamente e organiza todas as discussões, destaques e itens de ação em um só lugar.

ClickUp Talk to Text

⭐️ Eficiência 10 vezes maior com IA em seus negócios com o recurso Talk to text no ClickUp Brain MAX: um companheiro de IA para desktop superpoderoso que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho.

Use Talk to Text para perguntar, ditar e executar tarefas por voz, sem usar as mãos e em qualquer lugar

Crie e atribua tarefas, @marque os membros da sua equipe, envie mensagens e muito mais usando sua voz e comandos simples em linguagem natural

Escolha entre 40 idiomas diferentes para realizar seu trabalho com IA

Além disso, com o Brain MAX, você pode

Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na internet

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo para redação, codificação, gerenciamento de projetos e muito mais

Quer saber como o Talk to Text funciona em seu espaço de trabalho? Assista ao vídeo abaixo:

ClickUp AI Notetaker

Agora, vamos discutir a superferramenta de transcrição de reuniões, ClickUp AI Notetaker.

Você pode adicioná-lo às suas reuniões do Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams e gravar áudio e vídeo por até uma hora. Ele transcreve a conversa com reconhecimento de locutor e marcas de tempo, gerando uma transcrição pesquisável que fica disponível instantaneamente.

Transcreva reuniões automaticamente com o ClickUp AI Notetaker

E não para por aí. O Notetaker também cria resumos inteligentes, destaca pontos importantes e extrai os próximos passos, que são transformados em listas de verificação e até mesmo em tarefas completas através do ClickUp Tasks.

Com esse recurso, você pode designar responsáveis, definir prioridades, ajustar atributos e dividi-los em listas de verificação ou subtarefas para manter tudo em dia.

Transforme itens de ação em tarefas rastreáveis no ClickUp

Todo o seu conteúdo — gravações, transcrições, resumos e tarefas — é salvo diretamente nos seus documentos privados do ClickUp, para que nada se perca e tudo seja fácil de encontrar mais tarde.

🎥 Veja como o AI Notetaker da ClickUp transforma as reuniões:

Você também pode usar modelos de notas de reuniões recorrentes para estruturar agendas, acompanhar pontos de discussão e monitorar tarefas atribuídas e prazos.

Para fluxos de trabalho específicos de transcrição, o ClickUp oferece até mesmo um modelo dedicado de Escopo de Trabalho de Transcrição de Áudio. Esse modelo permite gerenciar arquivos, rastrear dados do locutor e alternar entre visualizações como Tabela, Calendário e Gantt.

ClickUp Brain

Além da transcrição, você pode fazer muito mais com o ClickUp Brain. Esse mecanismo de IA pode resumir documentos inteiros ou textos selecionados no Docs e gerar atualizações rápidas do progresso, fornecendo visões gerais instantâneas de transcrições longas ou notas de reuniões.

Dessa forma, o Brain garante que todas as equipes estejam alinhadas sobre o status do projeto sem esforço manual.

Resuma reuniões, extraia insights e transforme itens de ação em tarefas com o ClickUp Brain

Quer preparar um acompanhamento ou melhorar a agenda de uma reunião? O ClickUp Brain também pode ajudar. Ele ajuda a reescrever ou expandir suas anotações, organiza seus pensamentos e garante que suas transcrições se tornem insights úteis e compartilháveis. Você pode até pedir para ele extrair partes específicas de uma reunião ou sugerir melhorias na sua agenda.

Portanto, seja você um criador solo ou parte de uma equipe dinâmica, o ClickUp ajuda você a se manter organizado e responsável.

Integrações ClickUp

Com mais de 1.000 integrações ClickUp, incluindo Zoom, Microsoft Teams e UpMeet, a ferramenta se adapta perfeitamente ao seu fluxo de trabalho existente.

Sincronize suas ferramentas de reunião com as integrações do ClickUp para ter tudo relacionado a reuniões em um só lugar

Sincronize sua plataforma de reunião preferida e a transcrição em tempo real começa automaticamente. Você também pode importar dados da reunião por meio de ferramentas como o MeetGeek, que sincroniza automaticamente gravações, destaques e itens de ação diretamente no ClickUp.

Resumindo, o ClickUp pega tudo o que o Whisper AI faz e vai além, automatizando as partes tediosas, integrando-se às suas ferramentas favoritas e transformando conversas em ação. É transcrição, gerenciamento de tarefas e produtividade, tudo em uma plataforma poderosa.

Melhores recursos do ClickUp

Gerencie tarefas de reuniões, adicione responsáveis e acompanhe o progresso

Use mais de 50 gatilhos de ação para automatizar tarefas recorrentes em reuniões

Planeje agendas de reuniões no Calendário ClickUp AI

Conecte tarefas ao Docs, Chat e Quadros Brancos para um fluxo de trabalho unificado

Acompanhe o progresso do projeto com painéis ClickUp em tempo real

Edite, reescreva ou amplie notas de reuniões usando o ClickUp Brain, tornando a documentação mais concisa e prática

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem achar os recursos extensos um pouco confusos no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da TrustRadius diz:

Nós o utilizamos para auxiliar e acelerar nossas reuniões diárias do nosso ritual Scrum. Ele me ajuda a acompanhar o progresso do meu sprint, o andamento das minhas tarefas e a manter um backlog organizado para todas as minhas tarefas.

Nós o utilizamos para auxiliar e acelerar nossas reuniões diárias do nosso ritual Scrum. Ele me ajuda a acompanhar o progresso do meu sprint, o andamento das minhas tarefas e a manter um backlog organizado para todas as minhas tarefas.

2. Google Cloud Speech-to-Text (ideal para equipes globais que realizam reuniões frequentes)

através do Google Cloud Speech-to-Text

Precisa de transcrição rápida, precisa e escalável sem custos técnicos? O Google Cloud Speech-to-Text pode ser uma boa opção. Embora o Whisper AI seja popular por ser de código aberto e gratuito, ele requer configuração manual, poder de processamento local e manutenção contínua. Isso é bom para desenvolvedores, mas não é ideal se você tem uma equipe que precisa de confiabilidade em grande escala.

A API Google Speech-to-Text oferece suporte a transcrição em tempo real e em lote, diarização de locutores e alta precisão, mesmo em ambientes ruidosos. Ela também vem com a infraestrutura, a segurança e os aprimoramentos de IA do Google integrados.

Principais recursos do Google Cloud Speech-to-Text

Acesse o reconhecimento de voz em mais de 125 idiomas e variantes

Use o modelo Chirp avançado do Google para obter maior precisão

Transcreva áudio em tempo real ou em lotes

Habilite a pontuação automática para transcrições mais claras

Lide com ruídos de fundo com a robustez integrada contra ruídos

Separe vários canais de áudio para conversas mais claras

Limitações do Google Cloud Speech-to-Text

Esta alternativa ao Whisper AI restringe as sessões de streaming a cinco minutos, com um tamanho de mensagem de 25 KB

Suporta apenas formatos de áudio específicos, como PCM WAV de 16 bits

Preços do Google Cloud Speech-to-Text

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4,6/5 estrelas (mais de 200 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

📖 Leia também: Os melhores resumidores de parágrafos com IA para melhorar sua escrita

🧠 Curiosidade: A Lei dos Americanos com Deficiência (ADA) e a FCC exigem que as emissoras nos EUA incluam legendas ocultas para garantir a acessibilidade aos telespectadores com deficiência auditiva.

3. Otter.ai (ideal para usar agentes de transcrição com IA para diferentes casos de uso)

via Otter AI

Ao contrário do Whisper AI, onde você pode transcrever um arquivo gravado, o Otter foi desenvolvido para reuniões colaborativas ao vivo.

Ele se integra diretamente ao Zoom, Google Meet e Microsoft Teams e entra automaticamente em chamadas, sincroniza com sua agenda e compartilha notas de reuniões com colegas de equipe. Isso o torna perfeito para equipes híbridas, consultores e qualquer pessoa que precise lidar com reuniões consecutivas, nas quais a presença nem sempre é garantida.

Você também pode usar um agente de IA ativado por voz para fazer perguntas sobre suas conversas anteriores e obter resumos de reuniões. Além disso, ele oferece canais que combinam com atualizações assíncronas, perfeito para equipes remotas que trabalham em fusos horários diferentes.

Melhores recursos do Otter.ai

Gere resumos automatizados de reuniões, incluindo pontos-chave e itens de ação

Integre com o Google Agenda para adicionar automaticamente notas de reuniões do Otter aos eventos

Acesse o Otter.ai pela web, aplicativos para Android e iOS e uma extensão do Chrome para maior flexibilidade

Use quatro agentes diferentes para vendas, recrutamento, educação e mídia

Transcreva áudio em inglês, francês ou espanhol, atendendo a uma ampla base de usuários

Limitações do Otter.ai

A precisão da transcrição pode diminuir com áudios complexos, sotaques fortes ou vários locutores

Mesmo o plano Business tem um limite de 6.000 minutos de transcrição por mês e 4 horas por conversa

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito para sempre

Pro: US$ 16,99/usuário por mês

Negócios: US$ 30/usuário por mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 estrelas (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 estrelas (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Uma avaliação da G2 diz:

Antes, eu costumava fazer anotações à mão ou ouvir as gravações das reuniões para criar atas, mas agora não preciso mais fazer isso. Recentemente, descobri o Otter.ai através de um colega e, desde então, minha carga de trabalho relacionada ao MOM e tudo mais ficou muito mais fácil. Ele registra todos os pontos e, no final, apresenta um breve resumo de toda a reunião. Além disso, foi muito fácil integrá-lo e implementá-lo na minha equipe. Nós o utilizamos em todas as reuniões para fazer anotações.

Antes, eu costumava fazer anotações à mão ou ouvir as gravações das reuniões para criar atas, mas agora não preciso mais fazer isso. Recentemente, descobri o Otter.ai através de um colega e, desde então, minha carga de trabalho relacionada ao MOM e tudo mais ficou muito mais fácil. Ele registra todos os pontos e, no final, apresenta um breve resumo de toda a reunião. Além disso, foi muito fácil integrá-lo e implementá-lo na minha equipe. Nós o utilizamos em todas as reuniões para fazer anotações.

4. Descript (Ideal para gerenciamento de projetos multimídia)

via Descript

O Whisper AI é principalmente uma ferramenta de código aberto para transcrição offline e vem em seu socorro quando você precisa de uma configuração técnica e edição manual. Isso é um grande obstáculo quando você precisa transcrever arquivos em grande escala. O Descript, por outro lado, permite editar áudio e vídeo diretamente no site, simplesmente editando a transcrição do texto.

Dessa forma, você pode limpar a transcrição e o áudio ou vídeo sem esforço extra ou conhecimento técnico de edição.

Além disso, sua colaboração em tempo real e a remoção de palavras de preenchimento com tecnologia de IA tornam o software de transcrição uma opção poderosa para criadores e equipes que desejam um fluxo de trabalho rápido e refinado, sem codificação ou ferramentas extras.

Melhores recursos do Descript

Edite áudio e vídeo simplesmente editando a transcrição do texto

Use a clonagem de voz com IA com Overdub e melhore a qualidade do áudio com Studio Sound

Remova palavras de preenchimento automaticamente

Edite várias faixas de áudio e vídeo simultaneamente

Grave a tela e a webcam diretamente no aplicativo

Sincronize transcrições automaticamente com linhas do tempo de vídeo

Limitações do Descript

Esta ferramenta de transcrição tem uma curva de aprendizado íngreme

Você pode enfrentar lentidão ao transcrever arquivos de vídeo grandes

Preços do Descript

Gratuito

Aficionado: US$ 24/usuário por mês

Criador: US$ 35/usuário por mês

Negócios: US$ 65/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Descript

G2: 4,6/5 estrelas (mais de 770 avaliações)

Capterra: 4,8/5 estrelas (mais de 170 avaliações)

👀 Você sabia? Um em cada três desenvolvedores relatou ter encontrado alucinações em quase todas as 26.000 transcrições geradas usando o Whisper AI.

5. Deepgram (ideal para transcrever arquivos de áudio e vídeo com sotaque forte)

via Deepgram

O Deepgram combina modelos avançados de aprendizado profundo com pipelines personalizáveis, adaptados aos desafios de áudio exclusivos do seu setor. Ao contrário do Whisper AI, que muitas vezes requer configuração manual e tem dificuldade com áudio ruidoso ou especializado, este software oferece transcrição ultrarrápida e altamente precisa.

Inclui recursos integrados, como diarização de locutores, processamento em tempo real e formatação inteligente, que mantêm seus fluxos de trabalho tranquilos e sem erros.

O Deepgram oferece infraestrutura escalável e menor latência, projetada para usuários de alto volume, tornando-o um destaque para empresas. Embora o Whisper AI seja ótimo para desenvolvedores e pesquisadores que estão experimentando a transcrição,

Principais recursos do Deepgram

Suporte a modelos personalizáveis para áudio específico do setor

Processe áudio com ruído ou com vários locutores com precisão

Integre por meio de APIs com várias plataformas e fluxos de trabalho

Acesse inteligência de áudio para gerar resumos de reuniões e chamadas

Crie uma chave API para implementação interna

Limitações do Deepgram

Você obtém simultaneidade limitada em alguns modelos

Algumas funcionalidades, como o Aura-2, não estão disponíveis para a API de streaming

Preços do Deepgram

Pague conforme usar: Créditos gratuitos até US$ 200 e, depois, pague conforme usar

Crescimento: US$ 4.000/ano

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Deepgram

G2: 4,6/5 estrelas (mais de 270 avaliações)

Capterra: Nenhuma avaliação disponível

📖 Leia também: Os melhores resumidores de reuniões com IA

6. AssemblyAI (ideal para análise de sentimentos em transcrições)

via AssemblyAI

Se a implantação em várias etapas do Whisper AI for muito complicada para sua equipe pequena, o AssemblyAI é uma alternativa sólida com uma excelente API de conversão de voz em texto.

Ao contrário do modelo de código aberto do Whisper AI, o AssemblyAI oferece uma plataforma totalmente gerenciada e baseada em nuvem que fornece transcrição e recursos avançados, como moderação de conteúdo, análise de sentimentos, detecção de tópicos e resumo.

Você pode executar melhorias contínuas no modelo, acessar escalabilidade de nível empresarial e usar insights adicionais com tecnologia de IA além do reconhecimento de voz básico.

Principais recursos do AssemblyAI

Suporte para mais de 99 idiomas com detecção automática de idioma

Identifique e rotule diferentes locutores com a diarização de locutores

Forneça transcrição em tempo real com baixa latência

Acesse ferramentas inteligentes, como resumidores de vídeo com IA , análise de sentimentos, detecção de tópicos e redação de PII

Permita um vocabulário personalizável para melhorar a precisão da transcrição

Limitações do AssemblyAI

A transcrição em streaming só está disponível se você for um usuário pago, com um máximo de 100 sessões simultâneas

Você tem um limite de 30 solicitações LeMUR por minuto nos planos pagos

Preços do AssemblyAI

Gratuito: até US$ 50 em crédito

Pague conforme usar: A partir de US$ 0,15/hora

Personalizado: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o AssemblyAI

G2: 4,6/5 estrelas (mais de 50 avaliações)

Capterra: Nenhuma avaliação disponível

👀 Você sabia? 56% dos executivos estão incertos ou não sabem se suas empresas possuem padrões éticos que orientam o uso da IA.

7. IBM Watson Speech to Text (ideal para setores altamente regulamentados)

via IBM Watson Speech to Text

Você está cansado de ferramentas genéricas de conversão de voz em texto que tropeçam em jargões do setor ou dados confidenciais? O IBM Watson Speech to Text foi desenvolvido para ambientes de alto risco, onde precisão, segurança de dados e desempenho específico do domínio são essenciais.

Seja para transcrever ditados médicos, chamadas financeiras ou processos judiciais, esta ferramenta da IBM adapta-se a vocabulário especializado, suporta formatação inteligente e adapta-se às necessidades da empresa.

Ao contrário do Whisper AI, o IBM Watson oferece personalização de domínio, maior conformidade para setores regulamentados e flexibilidade de implantação, seja na nuvem ou no local. Se o seu projeto exige mais do que transcrição de uso geral, o Watson oferece a profundidade e o controle que você não encontra no Whisper.

Principais recursos do IBM Watson Speech to Text

Obtenha vocabulário específico do setor com modelos acústicos e de idioma personalizados

Acesse transcrição em tempo real e em lote para maior flexibilidade

Obtenha diarização de locutores para identificar e rotular diferentes locutores

Habilite streaming de baixa latência com alta precisão

Ofereça implantação local ou na nuvem para melhor controle

Limitações do IBM Watson Speech to Text

A ferramenta requer uma configuração complexa e treinamento para uso ideal em domínios específicos

Pode ser mais caro do que outras alternativas de código aberto

Preços do IBM Watson Speech to Text

Plano Lite: Grátis por 500 minutos por mês

Plano Plus: A partir de USD 140/mês

Premium: Preço personalizado

Plano Implantar em Qualquer Lugar: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o IBM Watson Speech to Text

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IBM Watson Speech to Text?

Uma avaliação da G2 diz:

O IBM Watson speech to text é um software muito bom para criar aplicativos que convertem a fala humana em texto. O IBM Watson não suporta apenas o idioma inglês, mas também muitos outros idiomas, como japonês, espanhol, francês e muitos mais. É muito fácil de usar, basta gravar a fala com um microfone e o IBM Watson reconhece a fala e usa seu algoritmo de aprendizado de máquina para converter a fala em texto. Podemos integrar facilmente o serviço Watson speech to text em nosso aplicativo usando Mobile SDK e Rest apis.

O IBM Watson speech to text é um software muito bom para criar aplicativos que convertem a fala humana em texto. O IBM Watson não suporta apenas o idioma inglês, mas também muitos outros idiomas, como japonês, espanhol, francês e muitos mais. É muito fácil de usar, basta gravar a fala com um microfone e o IBM Watson reconhece a fala e usa seu algoritmo de aprendizado de máquina para converter a fala em texto. Podemos integrar facilmente o serviço Watson speech to text em nosso aplicativo usando Mobile SDK e Rest apis.

8. Sonix. ai (Ideal para podcasters, jornalistas e pesquisadores)

via Sonix AI

Sonix.ai oferece uma plataforma de transcrição intuitiva e baseada na web que permite aos usuários enviar áudio ou vídeo e obter transcrições de alta qualidade em minutos, sem qualquer conhecimento técnico.

Embora o Whisper AI seja ótimo para desenvolvedores que desejam um mecanismo de transcrição de código aberto, o Sonix foi criado para profissionais que precisam de resultados confiáveis rapidamente. Sua velocidade, precisão e poderosos recursos integrados de edição e colaboração o tornam uma ferramenta de transcrição de IA popular e uma alternativa ao Whisper.

Melhores recursos do Sonix.ai

Transcreva arquivos de áudio e vídeo automaticamente em mais de 40 idiomas

Edite transcrições diretamente no seu navegador com uma interface intuitiva

Faça anotações em vídeos e identifique os locutores para distinguir entre diferentes vozes

Pesquise transcrições facilmente usando marcas de tempo e palavras-chave

Integre com ferramentas como Zoom, Google Drive e Dropbox

Proteja seus dados com armazenamento seguro na nuvem e controles de acesso

Limitações do Sonix.ai

Não é possível usar o Sonix offline, pois ele requer uma conexão com a Internet para todo o processamento

As opções de transcrição em tempo real são limitadas

Preços do Sonix.ai

Padrão : uso gratuito da plataforma + US$ 10 por hora para tradução e transcrição, respectivamente

Premium : US$ 16,5/mês por licença + US$ 5 por hora para tradução e transcrição, respectivamente

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Sonix.ai

G2: 4,7/5 estrelas (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,9/5 estrelas (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sonix.ai?

Uma avaliação da G2 diz:

Ao enviar um arquivo de áudio/vídeo, ele é automaticamente convertido em texto, com bastante precisão. Essa ferramenta realmente me poupou muito tempo na transcrição manual de arquivos de áudio e vídeo. Além disso, também é possível enviar arquivos diretamente de aplicativos de armazenamento em nuvem, como Google Drive e Dropbox.

Ao enviar um arquivo de áudio/vídeo, ele é automaticamente convertido em texto, com bastante precisão. Essa ferramenta realmente me poupou muito tempo na transcrição manual de arquivos de áudio e vídeo. Além disso, também é possível enviar arquivos diretamente de aplicativos de armazenamento em nuvem, como Google Drive e Dropbox.

9. Happy Scribe (ideal para gerar legendas multilíngues para vídeos de redes sociais)

via Happy Scribe

O Happy Scribe é uma alternativa pronta para uso ao Whisper, projetada para criadores de conteúdo, educadores e equipes em todo o mundo. Ele oferece tradução de fala em mais de 120 idiomas e, ao contrário do Whisper AI, oferece uma interface simples, detecção de locutor e sincronização automática de legendas sem a necessidade de codificação.

Resumindo, se você está procurando uma solução de transcrição plug-and-play com precisão, o Happy Scribe é a escolha ideal para você.

Melhores recursos do Happy Scribe

Transcreva arquivos de áudio e vídeo automaticamente em mais de 120 idiomas

Use IA para notas de reuniões e acesse o reconhecimento de voz para detectar e rotular vários locutores automaticamente

Gere e sincronize legendas e legendas para vídeos

Escolha entre transcrições geradas por IA e feitas por humanos, de acordo com suas necessidades

Integre com plataformas populares como YouTube, Zoom e Dropbox

Exporte transcrições em vários formatos, incluindo Word, PDF, SRT e VTT

Limitações do Happy Scribe

Pode ocorrer uma redução na precisão com áudio de baixa qualidade ou sotaques fortes.

Não foi projetado para integração pesada com desenvolvedores

Preços do Happy Scribe

Starter: A partir de US$ 12 por 60 minutos

Lite: US$ 9/mês

Pro: US$ 29/mês

Negócios: US$ 89/mês

Avaliações e comentários do Happy Scribe

G2: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

🧠 Curiosidade: Um episódio do programa The French Chef with Julia Child, transmitido pela PBS, foi o primeiro programa de televisão com legendas ocultas.

10. TurboScribe (Ideal para transcrição de reuniões diárias e geração de legendas)

via TurboScribe

O Whisper AI oferece processamento local, o que pode ser difícil para pequenos criadores, estudantes e startups. O TurboScribe é uma alternativa mais simples que as empresas podem usar para resumir notas com IA, criadores para gerar legendas e estudantes para transcrever palestras.

A ferramenta oferece transcrição baseada em nuvem com recursos avançados de edição, reconhecimento de locutor e suporte a vários idiomas, tudo acessível por meio de uma interface web simples.

Principais recursos do TurboScribe

Transcreva arquivos de áudio e vídeo rapidamente com a precisão da IA

Suporte a vários idiomas para necessidades globais de transcrição

Identifique e rotule diferentes locutores automaticamente

Edite transcrições facilmente com um editor intuitivo baseado na web

Gere marcas de tempo para facilitar a navegação nas transcrições

Exporte transcrições em vários formatos, como TXT, PDF e DOCX

Limitações do TurboScribe

Carece de personalização avançada dos modelos de IA

As APIs e integrações para desenvolvedores são menos numerosas em comparação com alguns concorrentes, pelo que os cientistas de dados e os desenvolvedores devem procurar outras opções

Preços do Turbo Scribe

Transcrições gratuitas até 3 por dia

TurboScribe Unlimited: US$ 20/mês

Avaliações e comentários do Turbo Scribe

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Nenhuma avaliação disponível

Algumas ferramentas oferecem transcrições precisas, mas não possuem recursos de colaboração. Outras fornecem resumos rápidos, mas ficam aquém quando é hora de transformar insights em ação. Embora o Whisper AI seja poderoso, ele foi desenvolvido principalmente para desenvolvedores, não para equipes que precisam de resultados rápidos.

Se você está cansado de usar várias ferramentas diferentes, basta escolher o ClickUp. Aqui, você pode gravar reuniões, transcrever conversas automaticamente, gerar resumos com IA e transformar discussões em tarefas instantaneamente, tudo em um só lugar.

Com o ClickUp Brain Max, você obtém mais do que apenas transcrição. Você obtém um assistente inteligente que captura itens de ação, responde a perguntas de acompanhamento e mantém sua equipe alinhada. Combine isso com o ClickUp AI Notetaker e você nunca mais perderá um detalhe, com todas as chamadas e conversas automaticamente documentadas e prontas para uso.

Cadastre-se no ClickUp e leve suas transcrições, notas e trabalho em equipe para o próximo nível!