Você criou o site. Desenhou o aplicativo. Lançou o produto. Agora vem a parte que ninguém gosta, mas que é absolutamente necessária: a política de privacidade.

Com regulamentações como o GDPR e o CCPA e uma crescente conscientização global sobre a privacidade de dados, seus usuários esperam transparência, e a lei exige isso. Mas será que redigir uma política do zero é o melhor uso do seu tempo?

É por isso que fundadores, desenvolvedores e criadores inteligentes recorrem a modelos de política de privacidade prontos para uso. Eles economizam tempo, reduzem riscos e oferecem aos usuários exatamente o que eles precisam: clareza, confiança e a garantia de que seus dados estão em boas mãos.

Este guia fornece os melhores modelos de política de privacidade para sites, aplicativos e empresas online.

🧠 Curiosidade: A primeira lei de proteção de dados foi aprovada em Hesse, na Alemanha, em 1970, estabelecendo as bases para as leis de privacidade de dados em todo o mundo. A Suécia logo seguiu o exemplo em 1973, reforçando as proteções à privacidade digital.

O que são modelos de política de privacidade?

Um modelo de política de privacidade para sites é um documento pré-redigido que facilita para sites, aplicativos e empresas online criarem políticas de privacidade claras e em conformidade com a lei, sem precisar ser um especialista em jargões jurídicos.

Esses modelos ajudam a responder todas as perguntas comuns que seus visitantes e clientes podem ter, tais como:

Que dados você coleta dos visitantes do site (como e-mails ou informações de pagamento)?

Como você armazena e usa os dados?

Você compartilha dados com terceiros e, em caso afirmativo, como?

Que tipo de cookies e tecnologias de rastreamento você usa?

Eles também especificam seus métodos de coleta de dados e precauções de segurança de dados para garantir total transparência.

Em vez de passar horas pesquisando leis de privacidade de dados — ou pior, copiando a política de privacidade de outra pessoa —, você obtém um documento estruturado e personalizável que o orienta durante todo o processo.

➡️ Leia mais: Precauções de segurança de dados que toda equipe profissional deve tomar

Melhores modelos de política de privacidade

Pronto para redigir sua política de privacidade? Aqui estão os melhores modelos gratuitos de política de privacidade para você usar:

1. Modelo de política da empresa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Escreva e compartilhe as políticas da empresa de maneira eficaz com o modelo de política da empresa do ClickUp

O modelo de política da empresa ClickUp é o seu atalho para redigir políticas da empresa sem se sentir sobrecarregado. De licenças médicas a regras para dispositivos e código de conduta, tudo está organizado em seções claras e editáveis.

O modelo facilita a criação de um manual com exemplos de políticas claras e fáceis de ler. Basta inserir suas políticas, ajustar alguns campos e você terá uma estrutura sólida na qual toda a sua equipe poderá confiar.

Por que você vai gostar:

Adicione páginas e cabeçalhos aninhados para manter tudo organizado

Vincule tarefas ou solicitações de RH diretamente a políticas específicas

Atualize e acompanhe as alterações sem perder o conteúdo original

🔑 Ideal para: Fundadores, líderes de equipe ou profissionais de RH prontos para transformar “precisamos mesmo escrever isso” em “já está feito — confira o documento”

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Docs para melhorar a colaboração em políticas de privacidade. Ele permite que você: Crie, edite e organize políticas de privacidade com colaboração em tempo real

Use páginas aninhadas, formatação rica e links internos para facilitar a navegação e a clareza

Verifique o histórico de versões para acompanhar todas as alterações e restaurar versões anteriores, se necessário

Proteja as políticas contra acesso não autorizado com controle de acesso de usuários e links restritos

2. Modelo de segurança de TI da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Minimize os riscos e aumente a segurança do sistema com o modelo de segurança de TI da ClickUp

A segurança cibernética não é mais um "extra", mas sim algo essencial. O modelo de segurança de TI da ClickUp ajuda você a estruturar, esclarecer e fortalecer seus protocolos de segurança interna com recursos robustos que atendem aos padrões CIS.

Criado com base em estruturas confiáveis do setor, ele transforma tarefas complexas em tarefas rastreáveis e atribuíveis. Este modelo ajuda a organizar medidas de segurança por função, tipo de ativo ou nível de controle, para que sua equipe saiba o que precisa ser corrigido, protegido ou reforçado.

Por que você vai gostar:

Use campos personalizados para acompanhar os níveis de maturidade (IG1–IG3) nas tarefas

Prepare-se de forma mais inteligente para a conformidade, auditorias de responsáveis pela proteção de dados e testes de penetração com uma estrutura integrada

Facilite a geração de relatórios com o acompanhamento visual das tarefas em tempo real

🔑 Ideal para: Equipes de segurança, administradores de sistemas ou profissionais de conformidade que desejam um modelo pronto para uso na defesa de sistemas.

💡 Dica profissional: use a visualização Padrões para armazenar seus principais benchmarks de segurança CIS em um só lugar e, em seguida, alterne para as visualizações Agrupados por função de segurança ou Tipo de ativo para ver exatamente onde cada tarefa se encaixa em seu plano de segurança mais amplo. Quer manter tudo em movimento? Classifique as tarefas por status Aberto e Fechado para saber o que ainda é uma ameaça e o que já está bloqueado.

3. Modelo de memorando de política da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e comunique novas políticas rapidamente com o modelo de memorando de política da ClickUp

Precisa propor uma mudança na política sem se afogar na burocracia? O modelo de memorando de política da ClickUp oferece uma maneira clara e estratégica de explicar o “porquê”, o “o quê” e o “e agora?” por trás das novas operações ou atualizações da empresa.

Estruturado com um cabeçalho, resumo, histórico, recomendações e chamada à ação, este modelo garante que sua mensagem seja clara, objetiva e fácil de seguir.

Além disso, desde ajustes no código de conduta até iniciativas em toda a organização, ele mantém sua mensagem clara, organizada e prática.

Por que você vai gostar:

Crie seu caso com seções como Resumo e Recomendação

Reforce seus argumentos com evidências e contexto na seção “Contexto”

Transforme recomendações em tarefas diretamente do documento, com lembretes vinculados para que todos saibam quando datas importantes estão se aproximando

🔑 Ideal para: Líderes de equipe, formuladores de políticas ou qualquer pessoa que precise tomar decisões ponderadas e bem fundamentadas.

4. Modelo de política e procedimentos para funcionários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Forneça diretrizes claras a serem seguidas com o modelo de políticas e procedimentos para funcionários da ClickUp

O modelo de políticas e procedimentos para funcionários da ClickUp reúne todas as suas principais políticas e procedimentos em um hub dinâmico e fácil de navegar.

Em vez de um PDF esquecido na caixa de entrada, sua equipe recebe um documento interativo e atualizado com links para tarefas e seções pesquisáveis. É o seu manual essencial para construir uma cultura de clareza e consistência.

Por que você vai gostar:

Organize as seções em cabeçalhos recolhíveis para facilitar a navegação neste modelo de política

Use as relações entre documentos para conectar políticas a projetos e fluxos de trabalho reais

Mantenha tudo controlado por versão e acessível em um único local centralizado

🔑 Ideal para: líderes de RH, formadores de equipes e qualquer pessoa que queira criar uma cultura de trabalho confiante e autossuficiente.

📮 ClickUp Insight: O trabalho não deveria ser um jogo de adivinhação, mas muitas vezes é. Nossa pesquisa sobre gestão do conhecimento descobriu que os funcionários frequentemente perdem tempo procurando em documentos internos (31%), bases de conhecimento da empresa (26%) ou até mesmo em notas pessoais e capturas de tela (17%) apenas para encontrar o que precisam. Com a Pesquisa Conectada do ClickUp, todos os arquivos, documentos e conversas ficam instantaneamente acessíveis a partir da sua página inicial, para que você encontre respostas em segundos, não em minutos.

5. Modelo de plano de conformidade da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se em conformidade com o modelo de plano de projeto de conformidade da ClickUp

O modelo de plano de conformidade da ClickUp é perfeito para manter tudo organizado, claro e pronto para auditorias. Ele ajuda você a identificar os requisitos de conformidade, organizá-los por categoria e acompanhar todas as tarefas, desde a primeira revisão até a aprovação final.

Com formulários inteligentes e visualizações em quadro Kanban, este modelo ajuda as equipes a gerenciar dados pessoais, atender a requisitos legais e garantir a conformidade do projeto sem estresse.

Por que você vai gostar:

Envie e acompanhe tarefas de conformidade com um formulário de adição de requisitos pronto para uso

Monitore áreas de risco usando menus suspensos como Categoria de ameaça e Grau de conformidade

Armazene datas de revisão, métricas de desempenho, consequências e outros documentos legais em uma única visualização

🔑 Ideal para: Líderes de operações, equipes jurídicas e gerentes de projeto que estão criando sistemas mais inteligentes para manter a conformidade e estar à frente das auditorias.

6. Modelo de política de privacidade da iubenda

via iubenda

O Modelo de Política de Privacidade da iubenda elimina a dor de cabeça causada pelo jargão jurídico. Ele permite que você informe aos usuários como você processa e coleta informações de identificação pessoal.

Este modelo detalhado de política de privacidade de 31 páginas orienta você passo a passo para preencher seus dados. Você também pode personalizar os detalhes de coleta de dados para serviços como Google Analytics e formulários de contato, além de abordar leis de governança de dados, incluindo o GDPR e outras.

Por que você vai gostar:

Personalize cada seção para se adequar às suas atividades de processamento de dados pessoais

Cubra várias regulamentações internacionais de privacidade sem trabalho extra

Atualize facilmente à medida que seus serviços ou requisitos legais evoluem

🔑 Ideal para: Proprietários de sites, desenvolvedores de aplicativos e empresas online que desejam criar um documento legal e manter a conformidade.

🔍 Você sabia? Cerca de 71% dos clientes se sentem mais à vontade para compartilhar seus dados pessoais com empresas que explicam claramente como os utilizam. A transparência gera confiança!

7. Modelo de política de privacidade de dados da GreytHR

via GreytHR

O Modelo de Política de Privacidade de Dados da GreytHR ajuda você a redigir uma política clara e estruturada, cobrindo tudo, desde a data de início até o histórico de revisões, para que você permaneça em conformidade.

Ela divide informações jurídicas complexas em seções claras e concisas, como Objetivos, Escopo, Definições e Responsabilidades. Isso ajuda você a criar um acordo de política de privacidade completo e garante que todos entendam seu papel no tratamento de dados pessoais.

Por que você vai gostar:

Acompanhe facilmente as atualizações da política com uma tabela de histórico de revisões

Organize seu documento com um índice pronto para uso

Simplifique regras de privacidade complexas em seções fáceis de entender

🔑 Ideal para: equipes de RH, diretores de conformidade e proprietários de empresas que desejam uma política de privacidade prática e abrangente para sua organização.

8. Modelo de política de privacidade do GDPR pela GDPR. eu

O Modelo de Aviso de Privacidade do GDPR da GDPR.eu facilita a explicação das práticas de dados da sua empresa. Ele ajuda você a informar claramente aos usuários sobre os dados pessoais que você coleta automaticamente, por que você coleta os dados dos usuários e como você os protege.

Simplifica o jargão jurídico para uma linguagem cotidiana, para que todos entendam os dados pessoais, os direitos de acesso e a política de privacidade da sua empresa.

Por que você vai gostar:

Divida as complexas regras do RGPD em seções simples e fáceis de entender

Abrir tópicos essenciais como direitos do usuário, retenção de dados e segurança, notificando os usuários sobre várias práticas de proteção de dados

Personalize-a para se adequar às práticas comerciais exclusivas da sua empresa

🔑 Ideal para: Empresas e proprietários de sites que desejam um aviso de privacidade amigável, mas completo, que cumpra todos os requisitos do GDPR.

➡️ Leia mais: Principais ferramentas de gerenciamento de dados para empresas modernas

9. Modelo de política de privacidade para aplicativos da Termly

via Termly

O próximo item da nossa lista é este modelo de política de privacidade para aplicativos móveis. O Modelo de Política de Privacidade da Termly é como ter um especialista jurídico que fala sua língua de forma clara, simples e amigável.

Seja para fins de marketing direto, coleta de dados necessários ou portabilidade de dados, este modelo ajuda você a cobrir tudo sem soar robótico. Você pode ajustá-lo para se adequar perfeitamente ao estilo do seu site ou aplicativo, atendendo aos requisitos legais.

Por que você vai gostar:

Cubra tudo, desde cookies até direitos de dados, sem confusão

Mantenha sua política atualizada com atualizações simples à medida que as leis evoluem

Baixe nos formatos Word, PDF e Google Doc

🔑 Ideal para: Startups, blogueiros e pequenas empresas que desejam uma política de privacidade pessoal e clara.

10. Modelo de proteção de dados da Template.net

Com o Modelo de Proteção de Dados da Template.net, as empresas podem demonstrar um forte compromisso com a proteção de dados pessoais. Este modelo editável permite explicar claramente como a empresa usa, protege e coleta informações pessoais.

A política inclui seções para especificar todos os terceiros e parceiros que lidam com informações pessoais. Ela também destaca os direitos dos usuários sobre seus dados e enfatiza como a empresa permanece preparada para qualquer violação inesperada de dados.

Por que você vai gostar:

Adicione seu logotipo, personalize o texto e garanta que sua política reflita a voz da sua marca

Esteja preparado com etapas claras para gerenciar violações de dados

Mantenha toda a sua equipe informada com treinamentos e atualizações regulares das políticas

🔑 Ideal para: Organizações que desejam garantir um gerenciamento de dados transparente e responsável.

11. Modelo de política de privacidade de dados pessoais da Template.net

O Modelo de Política de Privacidade de Dados Pessoais da Template.net mantém as coisas simples e confiáveis. Ele agrupa claramente os dados coletados durante o registro da conta e outras atividades (como detalhes de contato, informações de pagamento e uso do site) e explica por quanto tempo cada tipo é retido.

Ela explica como você coleta e compartilha dados pessoais para garantir transações tranquilas, melhorar a experiência do usuário e cumprir os requisitos legais.

Além disso, este modelo descreve quando as informações pessoais podem ser compartilhadas, mantendo todos informados. Se você está procurando modelos gratuitos de política de privacidade para pequenas empresas, este pode ser ideal para suas necessidades.

Por que você vai gostar:

Compartilhe suas políticas de proteção e uso de dados para melhorar a experiência do usuário

Mantenha a autenticidade com prazos de retenção simples para diferentes tipos de dados

Inclua regras de compartilhamento transparentes apenas com parceiros confiáveis

🔑 Ideal para: Empresas que desejam uma política de privacidade clara e objetiva, que inspire confiança e mantenha um relacionamento amigável.

💡 Dica profissional: elaborar políticas jurídicas não precisa significar horas olhando para um documento em branco. Com o ClickUp Brain, você obtém IA em tempo real que redige, edita e aprimora instantaneamente o conteúdo da política, diretamente no seu fluxo de trabalho. Use-o para gerar rascunhos automaticamente e esclarecer textos complexos instantaneamente. Além disso, agentes de IA pré-construídos estão prontos para responder às perguntas da equipe sobre sua política em qualquer canal. Elabore políticas jurídicas com o ClickUp Brain

12. Modelo de política de privacidade de dados de comércio eletrônico da Template.net

Procurando modelos de política de privacidade personalizados para empresas de comércio eletrônico? O Modelo de Política de Privacidade para Comércio Eletrônico da Template.net é a sua melhor opção para explicar claramente como sua loja online lida com informações pessoais com cuidado.

Este modelo explica os dados que você coleta — nomes, informações de pagamento, hábitos de navegação — e como isso melhora a experiência de compra. A melhor parte? Ele cobre os requisitos legais para mantê-lo em conformidade com as regulamentações de privacidade.

Por que você vai gostar:

Explique o uso de cookies de uma forma que os clientes entendam

Personalize facilmente detalhes como informações da empresa, datas e contatos

Conquiste a confiança dos compradores, mostrando que leva a privacidade a sério e criando documentos juridicamente vinculativos

🔑 Ideal para: lojas de comércio eletrônico que desejam ser transparentes, confiáveis e juridicamente experientes no que diz respeito aos dados dos clientes.

13. Modelo de política de privacidade HIPAA da Template.net

O modelo de política de privacidade HIPAA da Template.net é ideal para prestadores de serviços de saúde e organizações que desejam proteger as informações dos pacientes de forma eficaz.

Ela explica como sua equipe lidaria com informações de saúde protegidas (PHI) para fins de atendimento, seguro ou administração. Além disso, seus protocolos claros de violação e listas de verificação de conformidade facilitam o cumprimento dos requisitos legais.

Por que você vai gostar:

Defina regras claras sobre como as informações de saúde protegidas, como histórico médico, podem ou não ser utilizadas

Mantenha sua equipe treinada e pronta com informações programadas sobre treinamento HIPAA

Siga etapas simples de resposta a violações para proteger os pacientes e manter a conformidade

🔑 Ideal para: Prestadores de serviços de saúde, clínicas e organizações que precisam de uma política de privacidade HIPAA sólida e fácil de entender.

Como escolher um modelo de política de privacidade

Uma política de privacidade não é apenas uma formalidade legal, é um elemento que gera confiança. Os seus usuários querem saber como os seus dados estão sendo usados e protegidos. É aí que entra um modelo de política de privacidade bem elaborado. Mas o que exatamente torna um modelo “bom”?

Vamos analisar os principais ingredientes que tornam uma política de privacidade clara, compatível e fácil de usar.

Define os dados coletados: os melhores modelos descrevem tudo, desde nomes e números de telefone até detalhes de pagamento e dados de localização, para que os usuários saibam exatamente o que é considerado dado pessoal e por que você os está coletando

Explica os métodos de coleta de dados: independentemente de você usar formulários de inscrição, cookies ou outros meios de coleta de dados, um modelo genérico de política de privacidade deve esclarecer a finalidade de cada método

Cobre leis e regulamentos de privacidade: O melhor modelo de política de privacidade cobre leis específicas, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) para usuários da UE, a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) para usuários da Califórnia e outras obrigações legais que regem a coleta, o processamento e O melhor modelo de política de privacidade cobre leis específicas, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) para usuários da UE, a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) para usuários da Califórnia e outras obrigações legais que regem a coleta, o processamento e o armazenamento de dados pessoais

Especifica os direitos do usuário: O modelo deve detalhar como os usuários podem solicitar acesso, atualizar ou excluir seus dados, desativar o rastreamento ou restringir o processamento de dados. Também deve incluir seu endereço postal para que os usuários possam entrar em contato com você em caso de dúvidas sobre privacidade e proteger seus interesses legítimos

Divulga ferramentas de terceiros: A estrutura deve esclarecer os requisitos de serviços de terceiros, como gateways de pagamento, ferramentas de análise ou plataformas de marketing que podem acessar ou processar informações pessoais confidenciais em seu nome, e quais medidas de segurança você está tomando para proteger os dados

Utiliza linguagem clara: O documento da política de privacidade do site deve utilizar linguagem acessível, ajudando você a construir transparência e confiança. Os usuários não devem precisar de um diploma em direito para entender suas atividades de processamento de dados

Simplifique o gerenciamento da política de privacidade com o ClickUp

Os modelos de política de privacidade oferecem um ponto de partida sólido para que você não fique parado diante de uma página em branco. Eles simplificam e agilizam a redação de políticas claras e confiáveis que informam aos usuários como seus dados são coletados e utilizados.

Com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, sua política de privacidade não é apenas um documento, mas um recurso dinâmico e colaborativo. Ele transforma o gerenciamento da política de privacidade de uma tarefa estática e única em um processo contínuo e orientado pela equipe, para que sua empresa permaneça em conformidade e seus usuários continuem confiantes.

Com edição em tempo real, controle de versões, pesquisa com inteligência artificial e revisões automatizadas, gerenciar políticas se torna simples e descomplicado.

Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo!