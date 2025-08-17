10 modelos gratuitos de treino Notion para acompanhar os seus objetivos de fitness

Você sonha. Você planeja. Você alcança. Haverá obstáculos. Haverá céticos. Haverá erros. Mas com trabalho árduo, com fé, com confiança em si mesmo e naqueles ao seu redor, não há limites.

Se você está cansado de alternar entre aplicativos e cadernos pela metade para registrar seus treinos, talvez não seja o único. Como resolver isso? Quer você esteja seguindo um programa simples de 3 dias ou combinando exercícios de força, cardio e mobilidade ao longo da semana, o modelo certo ajuda você a se manter organizado e acompanhar seu progresso sem esforço.

Entre no modelo de treino Notion, que organiza tudo — exercícios, repetições, dias de descanso e acompanhamento do progresso — num único espaço organizado.

Os iniciantes podem se beneficiar da “regra 3-3-3”, enquanto os levantadores mais experientes optam por divisões entre parte superior/inferior ou empurrar-puxar-pernas. De qualquer forma, seus objetivos de condicionamento físico não precisam ficar enterrados sob a desorganização.

Continue lendo para saber mais sobre os modelos gratuitos de treino do Notion, projetados para apoiar toda a sua jornada fitness. Além disso, explore ótimos modelos alternativos de treino do ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho!

🔎 Você sabia? Um dos primeiros aplicativos de monitoramento de fitness na Apple App Store se chamava “Fit Phone”!

O que torna um modelo de treino do Notion bom?

Um bom modelo de treino Notion ajuda você a registrar exercícios, acompanhar o progresso e manter a consistência no treinamento. Ele deve cobrir todas as áreas essenciais da sua rotina de exercícios de forma clara e fácil de atualizar.

Layout da programação semanal: Procure modelos que organizem os treinos ao longo da semana para que você possa manter uma rotina estruturada 💪

Marcação de grupos musculares: Selecione modelos de treino Notion que categorizam os exercícios por grupos musculares para manter um treino equilibrado 🏋️

Biblioteca de exercícios : procure um modelo que tenha uma lista de movimentos com instruções e dicas de execução 💪

Monitoramento de treinos: escolha modelos que registram séries, repetições e peso para cada sessão para acompanhar os ganhos ao longo do tempo 🏋️

Verificação do progresso: opte por modelos de treino Notion que adicionam seções para medidas corporais, recordes pessoais ou fotos para monitorar as mudanças 💪

Monitoramento de dias de descanso: escolha um modelo de treino do Notion que o ajude a planejar dias de recuperação para não treinar em excesso ou perder o ritmo 🏋️

Seção de planejamento de refeições: Escolha modelos que organizem sua nutrição para apoiar seus objetivos de treino 💪

Blocos de modelos copiáveis: Use modelos que duplicam rotinas facilmente sem precisar inserir os dados novamente a cada semana 🏋️

Integração com o rastreador de hábitos: Priorize os modelos de treino Notion que sincronizam os treinos com os hábitos diários para manter a consistência 💪

🧠 Curiosidade: O mercado de “pulseiras inteligentes” deve crescer impressionantes 2,4 bilhões de dólares americanos entre 2024 e 2029, um aumento de quase 28% na receita global.

10 modelos de treino Notion gratuitos para seus objetivos de fitness

O Notion facilita a organização da sua rotina de exercícios físicos, desde que você use o modelo certo. Aqui estão 10 modelos de treino do Notion que abrangem tudo, desde divisões de força até registros nutricionais.

1. Modelo do Desafio de 21 Dias de Refeições Saudáveis do Notion

via Notion

O Modelo de Desafio de Refeições Saudáveis de 21 Dias do Notion concentra-se em uma alimentação estruturada e no acompanhamento da hidratação para ajudar a melhorar a energia, a clareza e os resultados físicos. Este modelo de planejador de treino do Notion não se trata apenas de exercícios físicos, mas também de corrigir o que os alimenta.

O modelo orienta você por um processo de registro de refeições de três semanas, incorporando o acompanhamento do humor e do progresso para oferecer suporte adicional. Os gráficos respondem ao seu comportamento, facilitando o acompanhamento do progresso sem ficar obcecado com números.

Por que você vai gostar deste modelo:

Registre suas refeições diárias e hidratação em um painel claro

Monitore a ingestão de açúcar processado através de gráficos dinâmicos

Reflita sobre seus hábitos alimentares usando prompts integrados no diário

Conecte nutrição a padrões de energia e humor

Ideal para: Qualquer pessoa que deseja melhorar sua rotina de exercícios físicos levando a sério a nutrição e o planejamento alimentar no Notion.

💡 Dica profissional: Mas se você ficar pensando: “No que devo me concentrar hoje?”, o ClickUp Brain entra em ação. Você pode usar o Brain para gerar seu plano diário com base em seus objetivos gerais de condicionamento físico. Por exemplo, você pode solicitar que ele crie um treino dividido em 4 dias ou divida seus exercícios de mobilidade em subtarefas diárias.

2. Modelo Notion para monitoramento de saúde e calorias (CICO)

via Notion

O Modelo Notion Health and Calories Tracker (CICO) mantém tudo organizado com um sistema simples de registro diário e semanal que mostra como sua ingestão está alinhada com seus objetivos.

Não há bancos de dados de alimentos integrados, o que na verdade torna o processo mais rápido se você já conhece seus macros ou usa uma calculadora externa. É simples, baseado em matemática e desenvolvido para ser eficiente. O painel é atualizado automaticamente usando fórmulas, para que você sempre saiba onde está no final do dia.

Por que você vai gostar deste modelo:

Registre refeições e calorias diariamente sem confusão

Defina metas semanais de ingestão e observe suas tendências mudarem

Monitore as mudanças de peso usando um registro semanal

Use um sistema baseado em fórmulas para reduzir o tempo de monitoramento

Ideal para: Pessoas que procuram um monitor de calorias minimalista que se concentre na perda ou ganho de peso, sem distrações desnecessárias.

3. Modelo de desafio suave Notion 75

O Modelo Notion 75 Soft Challenge foi criado para aqueles que buscam consistência em vez de caos. Projetado para o 75 Soft Challenge, ele oferece um layout estruturado, mas flexível, para ajudá-lo a estabelecer uma disciplina diária nos treinos, hidratação, leitura e nutrição.

O painel é simples, personalizável e projetado para mantê-lo responsável com listas de verificação diárias e reflexões semanais. Não se trata apenas de treinar, mas de criar hábitos que apoiem sua jornada fitness.

Por que você vai gostar deste modelo:

Registre diariamente seus treinos, refeições, hidratação e hábitos de leitura

Acompanhe o peso, os passos e o cumprimento das metas em um único painel

Reflita semanalmente com dicas para melhorar sua mentalidade e motivação

Mantenha-se consistente com um monitor de treino minimalista e visual

Ideal para: Qualquer pessoa comprometida com um plano estruturado de criação de hábitos que combine fitness, nutrição e foco mental — tudo dentro do Notion.

4. Rastreador de perda de peso Notion – Modelo de transformação corporal

via Notion

Criado especificamente para perda de peso, o Notion Weight Loss Tracker – Body Transformation Template oferece um painel simples para definir metas, registrar o peso diário, acompanhar as mudanças visualmente e manter o ritmo por meio de fotos do progresso e estatísticas semanais.

Ele usa os gráficos integrados do Notion para converter suas informações em motivação visual, ajudando você a manter o foco sem precisar controlar cada detalhe.

Por que você vai gostar deste modelo:

Divida sua meta de perda de peso em metas diárias e semanais

Registre suas medidas corporais, peso e fotos do progresso em um só lugar

Veja as tendências instantaneamente com os gráficos gerados automaticamente pelo Notion

Reduza a sobrecarga usando o registro com um único clique com os botões do Notion

Ideal para: Usuários que levam a sério o acompanhamento do progresso com um formato visual, especialmente aqueles focados na perda de peso e mudanças na composição corporal.

5. Notion Workout → Modelo de planejador + rastreador

via Notion

O Notion Workout → Planner + Tracker Template é o tipo de modelo de treino Notion que substitui três aplicativos diferentes. Ele combina o acompanhamento de grupos musculares, o registro do progresso e o planejamento dividido em um único painel.

Quer você esteja fazendo exercícios de empurrar/puxar/pernas ou uma combinação personalizada, este layout oferece controle total sem complicar as coisas. Ele também inclui seções para registrar medidas corporais, analisar estatísticas e refinar sua estrutura de treino ao longo do tempo.

Por que você vai gostar deste modelo:

Organize seus treinos por divisão, dia e grupos musculares específicos

Registre séries, repetições e peso em um monitor de treino detalhado

Registre as medidas do corpo para comparar as estatísticas antes e depois

Analise a frequência e o volume dos treinos ao longo do tempo

Ideal para: Levantadores de peso que desejam um planejador de treino baseado em dados que cubra todas as bases — desde divisões de treino até acompanhamento de grupos musculares e estatísticas físicas.

🧠 Curiosidade: O mercado de dispositivos de monitoramento de fitness para o pulso movimentará US$ 22,8 bilhões em 2024, e muitos desses usuários dependem de modelos ou aplicativos sincronizados para registrar manualmente seus treinos, refeições e progresso.

6. Modelo de monitoramento de peso do Notion

via Notion

O Modelo de Monitoramento de Peso do Notion é simples: acompanhe seu peso, registre suas medidas e veja as mudanças no seu corpo ao longo do tempo. Alcance todo o seu potencial através de fotos do progresso e inserção de medidas, tornando-o útil além do número na balança.

Se você não precisa de um planejador de treino abrangente e quer ver resultados claros, este é o ideal.

Por que você vai gostar deste modelo:

Insira o peso diariamente ou semanalmente em quilogramas ou libras

Carregue fotos do progresso do seu corpo em um painel único

Registre medidas como cintura, tórax e quadris

Compare as mudanças ao longo do tempo com visuais simples

Ideal para: Qualquer pessoa focada em monitorar o peso — seja para perder ou ganhar massa muscular — e que deseja um sistema simples dentro do Notion.

💡 Dica profissional: Use emojis ou códigos de cores para indicar a intensidade do treino. Marque os dias de treino leve, moderado e intenso com símbolos ou etiquetas de cores distintas. Isso lhe dá uma indicação visual rápida e faz com que o modelo pareça menos uma planilha.

7. Modelo Notion para acompanhar sua jornada de perda de peso

via Notion

O modelo Notion Track Your Weight Loss Journey concentra-se apenas no essencial — peso, calorias, exercícios e acompanhamento do progresso — organizado de uma forma que parece fácil de gerir e motivadora.

Foi criado para aqueles que querem manter a sua rotina sem se perderem em métricas. O layout é simples e minimalista, o que faz com que atualizar os seus registos se torne um hábito, e não uma tarefa árdua.

Por que você vai gostar deste modelo:

Registre seu peso diário e ingestão calórica

Defina metas simples e acompanhe os hábitos que as apoiam

Veja a consistência dos treinos num relance

Acompanhe o progresso geral com marcadores visuais

Ideal para: Qualquer pessoa que deseja um monitor de fitness simples e eficaz para apoiar a perda de peso a longo prazo sem complicações.

8. Notion Diet & Meal Planner | Modelo de monitoramento de macros

via Notion

O Notion Diet & Meal Planner | Macro Tracker Template permite definir metas específicas de calorias e macros e, em seguida, criar refeições a partir de ingredientes que calculam automaticamente os totais.

É uma calculadora macro simples combinada com uma ferramenta de planejamento de refeições. Adicione uma refeição, veja as estatísticas atualizadas instantaneamente e ajuste suas porções em tempo real. Há também uma visualização dedicada da lista de compras para manter as compras de supermercado alinhadas com seu plano.

Por que você vai gostar deste modelo:

Crie refeições usando um banco de dados personalizado de ingredientes com macros

Acompanhe diariamente a ingestão de proteínas, carboidratos, gorduras e calorias totais

Crie uma lista de compras dinâmica vinculada ao seu plano

Monitore suas metas nutricionais e ajuste suas refeições em qualquer lugar

Ideal para: Qualquer pessoa que deseja simplificar o planejamento das refeições enquanto mantém o foco nos objetivos de macros e calorias.

🧠 Curiosidade: Os rastreadores de fitness como o Fitbit venderam 6,6 milhões de unidades em 2023, mas ainda precisam de um aplicativo ou modelo complementar para transformar dados brutos em planos de fitness práticos.

9. Modelo Notion para monitoramento de saúde e hábitos

via Notion

O Modelo Notion para Monitoramento de Saúde e Hábitos foi projetado para ajudar você a registrar suas rotinas diárias, medicamentos e sintomas, ao mesmo tempo em que acompanha o que está funcionando ao longo do tempo. Ele coloca seus hábitos de saúde em primeiro plano, sem sobrecarregá-lo com informações extras.

O modelo é simples, facilitando atualizações consistentes. É especialmente útil se você está conciliando rotinas de saúde mental e física e deseja entender claramente como os hábitos contribuem para o bem-estar geral.

Por que você vai gostar deste modelo:

Monitore os hábitos diários de saúde com uma visualização visual do status

Acompanhe medicamentos e sintomas ao longo das semanas

Observe a consistência dos hábitos através de estatísticas integradas

Alinhe as rotinas diárias com objetivos de saúde mais amplos

Ideal para: Pessoas que gerenciam uma rotina de exercícios físicos juntamente com objetivos de bem-estar ou médicos e que desejam um sistema simples para acompanhar seus hábitos no Notion.

10. Modelo de acompanhamento de peso do Notion

via Notion

O modelo de acompanhamento de peso do Notion reduz o acompanhamento ao essencial: registros semanais, visualizações mensais e imagens claras. Basta inserir seu peso semanal e o layout ajuda você a identificar tendências e manter o controle.

O modelo é ideal para uso a longo prazo, seja para perder peso, ganhar massa muscular ou manter a forma. Além disso, a estrutura é clara, repetível e criada para incentivar a formação de hábitos.

Por que você vai gostar deste modelo:

Registre seu peso todas as semanas para manter a consistência a longo prazo

Acompanhe o progresso mês a mês com entradas organizadas

Identifique flutuações com um formato visual claro

Mantenha o foco nos objetivos através de um design simplificado

Ideal para: Usuários que desejam um monitor de peso estruturado e de fácil manutenção para apoiar registros consistentes e progresso real dentro do Notion.

Limitações dos modelos de treino do Notion

Embora os modelos de treino do Notion sejam versáteis, algumas limitações afetam o seu desempenho como um monitor de treino ou planejador de fitness dedicado:

Sem temporizador automático para exercícios: você pode registrar séries e períodos de descanso, mas não há um temporizador integrado para alertá-lo quando for hora de passar para a próxima série, então você precisará de um aplicativo separado para isso

A experiência móvel pode apresentar lentidão durante os treinos: em telefones, bancos de dados maiores e botões podem carregar lentamente ou travar no meio da sessão

Sem integrações nativas de fitness: o Notion não sincroniza com o Apple Health, Google Fit ou dispositivos vestíveis, portanto, dados como contagem de passos, calorias queimadas ou frequência cardíaca não podem ser importados automaticamente

Os gráficos requerem configuração manual ou ajustes: Embora seja possível fazer um acompanhamento visual, muitas vezes são necessárias fórmulas personalizadas e bancos de dados vinculados, o que não é fácil para iniciantes e pode causar pequenos erros

Funcionalidade offline limitada: Se você estiver em uma academia com sinal fraco, as edições podem não sincronizar corretamente ou não ser exibidas em tempo real, o que pode atrapalhar sua rotina de registro

7 modelos alternativos do Notion para ajudá-lo em sua jornada fitness

Se a falta de automação, integrações ou desempenho móvel do Notion o impedem de avançar, esses modelos de treino alternativos da ClickUp oferecem recursos mais personalizados para apoiar seus objetivos de fitness sem esforço manual extra.

1. Modelo de registro de exercícios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre treinos, repetições e progresso com o modelo de registro de exercícios do ClickUp

Acompanhar os treinos no Notion geralmente envolve criar e formatar manualmente novos bancos de dados. O modelo de registro de exercícios do ClickUp é uma solução mais simplificada e interativa, na qual cada entrada de exercício é automaticamente convertida em uma tarefa com campos personalizados, como repetições, séries, peso e duração. Isso permite filtragem avançada, acompanhamento do progresso e resumos semanais, tudo em um painel centralizado.

Os usuários podem organizar as entradas por tipo de treino (por exemplo, força, cardio, flexibilidade), marcar sessões por objetivo (por exemplo, resistência, perda de gordura) e monitorar a consistência com visualizações de calendário integradas. Ao contrário dos modelos estáticos, este modelo de registro de exercícios é totalmente dinâmico, suportando treinos recorrentes, upload de formulários e registro de notas de desempenho.

Por que você vai adorar este modelo:

Defina lembretes e tarefas recorrentes para hábitos de treino consistentes

Registre exercícios individuais com métricas como séries, peso e duração

Organize os treinos usando etiquetas de status como Concluído, Perdido e A fazer

Alterne entre visualizações como calendário, quadro ou lista, dependendo do seu fluxo de trabalho

Ideal para: Entusiastas do fitness e treinadores que acompanham os treinos diários e as tendências de progresso ao longo do tempo.

Veja o que Siobhan Wheelan, diretora e consultora certificada do ClickUp na SDW Consulting, tem a dizer sobre o uso dos modelos do ClickUp:

O ClickUp transformou a forma como nossa equipe trabalha, fornecendo uma fonte única de verdade que alinha nossa equipe e garante que permaneçamos focados em nossos objetivos. O uso de modelos, automações e a configuração adequada de nossos fluxos de trabalho foram um divisor de águas em termos de eficiência e comunicação.

O ClickUp transformou a forma como nossa equipe trabalha, fornecendo uma fonte única de informações que alinha nossa equipe e garante que permaneçamos focados em nossos objetivos. O uso de modelos, automações e a configuração adequada de nossos fluxos de trabalho foram um divisor de águas em termos de eficiência e comunicação.

2. Modelo ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Obtenha um modelo gratuito Desenvolva consistência e força mental com o Desafio de Bem-Estar ClickUp 75 Hard

Concluir o desafio 75 Hard exige muita consistência, e o ClickUp facilita essa tarefa. O modelo ClickUp 75 Hard Wellness inclui listas de verificação diárias para todos os critérios do desafio: dois treinos, leitura, ingestão de água, adesão à dieta e fotos do progresso. Ao contrário das tabelas rígidas do Notion, essa configuração permite automação, notificações e acompanhamento em dispositivos móveis.

Cada dia é estruturado como uma tarefa com subtarefas integradas, acompanhamento de hábitos e contadores visuais de sequências. Os campos personalizados permitem que você registre reflexões, nutrição e conquistas pessoais, enquanto os status facilitam a visualização de sequências e lacunas. Tudo é organizado para mantê-lo em movimento sem sair do caminho.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe as taxas de conclusão, registros de tempo e notas reflexivas, ajudando a manter a disciplina ao longo dos 75 dias

Veja as estatísticas dos desafios e o progresso da conclusão em um painel ao vivo

Defina tarefas diárias para treinos, dieta e objetivos mentais, e use quadros visuais e gráficos de Gantt para monitorar seu ritmo

Use as notificações do aplicativo móvel para acompanhar seus objetivos em qualquer lugar

Ideal para: Pessoas que estão enfrentando o 75 Hard ou desafios holísticos de fitness semelhantes que exigem consistência diária nos hábitos.

3. Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se motivado e alcance seus objetivos com o Plano de Ação Diário do ClickUp

O modelo de plano de ação diário do ClickUp não serve apenas para gerenciar tarefas — é uma ferramenta prática para quem deseja estruturar sua rotina diária de exercícios físicos. Embora não seja específico para exercícios, ele combina o acompanhamento de hábitos com um cronograma dividido em blocos de tempo, criando uma estrutura repetível para treinos, refeições, recuperação e práticas de mentalidade.

Por que você vai adorar este modelo:

Planeje seu dia por segmentos: exercícios, refeições, blocos de foco e recuperação

Monitore conquistas diárias e rotinas de saúde recorrentes em um único painel

Receba alertas para tarefas como alongamento, registro no diário ou ingestão de proteínas

Desenvolva disciplina a longo prazo com check-ins estruturados e pontuações de hábitos

Ideal para: Pessoas que buscam rotinas diárias estruturadas de bem-estar ou desenvolvimento físico pessoal.

4. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas e acompanhe o seu progresso com o Plano de Desenvolvimento Pessoal do ClickUp

O modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp é ideal para acompanhar hábitos de saúde a longo prazo, metas de desempenho e marcos de resiliência mental. Enquanto os usuários do Notion podem lidar com vários bancos de dados desconectados, os usuários do ClickUp podem monitorar a forma física, a mentalidade, o aprendizado e o progresso das metas em um único lugar.

Com campos como “Vitórias e conquistas” e “Metas de aprendizagem”, você obtém uma visão abrangente do progresso que vai além do físico. Este modelo inclui seções para visão de longo prazo, metas de 30, 60 e 90 dias, bem como formação de hábitos.

Por que você vai adorar este modelo:

Organize reflexões sobre mentalidade e bem-estar juntamente com registros de treinos

Use ciclos de revisão para revisitar e refinar as rotinas ao longo do tempo

Defina metas pessoais de condicionamento físico, nutrição ou crescimento mental e acompanhe o progresso usando marcos e visualizações trimestrais

Use atualizações de status como “No caminho certo” ou “Fora do caminho” para ajustar seus planos

🔑 Ideal para: Usuários preocupados com a boa forma física que desejam combinar treinamento físico com a criação de hábitos, reflexão e planejamento de metas.

💡 Dica profissional: acompanhe sua recuperação e seu sono junto com seus treinos. A recuperação é tão importante quanto as repetições. Adicione uma seção simples para registrar as horas de sono ou os níveis de dor muscular, para que você possa identificar quando deve diminuir o ritmo ou quando está pronto para se esforçar mais.

5. Modelo de monitoramento de hábitos pessoais ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe suas rotinas diárias com o ClickUp Personal Habit Tracker

O modelo ClickUp Personal Habit Tracker é ideal para criar rotinas de saúde sustentáveis, sejam elas alongamentos diários, monitoramento de passos, manutenção da hidratação ou prática de mindfulness. Ele transforma seu plano de treino em um painel gamificado, onde os hábitos são codificados por cores, programados e refletidos todas as semanas.

O modelo utiliza visuais claros, campos personalizados (como “10 mil passos” e “Beber 1,9 litros”) e status simples de aberto e concluído para ajudar você a monitorar a consistência dos hábitos sem complicar o processo. Ao contrário dos modelos do Notion, o ClickUp permite atribuir cada hábito como uma tarefa recorrente, criar automações (por exemplo, tarefas de recompensa ou gatilhos de marcos) e avaliar a adesão com gráficos de progresso.

Por que você vai adorar este modelo:

Crie um monitor de disciplina totalmente personalizado com tags e pontuações

Defina e acompanhe hábitos diários de saúde ou produtividade com botões simples

Visualize o progresso usando campos estruturados, como contagem de passos ou ingestão de água

Crie e organize micro hábitos por prioridade ou categoria usando etiquetas personalizadas

Ideal para: Usuários que procuram um rastreador de hábitos minimalista e flexível para manter suas rotinas de saúde e bem-estar visíveis e responsáveis.

6. Modelo de metas anuais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas de fitness a longo prazo com o modelo de metas anuais do ClickUp

O modelo de metas anuais do ClickUp foi projetado para um planejamento geral. Embora tenha sido criado para o acompanhamento de metas gerais, ele também funciona bem para metas de fitness de longo prazo, como completar uma maratona, atingir um peso ideal ou dominar um programa de treinamento complexo.

Este modelo ajuda a alcançar seus objetivos anuais, dividindo-os em tarefas gerenciáveis, definindo marcos e monitorando o progresso em várias visualizações, incluindo Gantt e Calendário. Você não está apenas registrando treinos — você está planejando o ano com um objetivo.

Por que você vai adorar este modelo:

Defina metas anuais de fitness ou bem-estar com resultados mensuráveis

Divida as metas em tarefas semanais ou mensais exequíveis

Acompanhe marcos e prazos com as visualizações Calendário e Gantt

Monitore o progresso e faça ajustes usando painéis integrados

Ideal para: Pessoas que estabelecem metas e preferem um planejamento estruturado e trimestral para se manterem comprometidas com sua jornada fitness ao longo do ano.

7. Modelo de meta diária do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Conquiste suas metas de fitness de curto prazo com o modelo de metas diárias do ClickUp

Perfeito para estruturar seu dia em torno de microobjetivos de fitness, o modelo de objetivo diário do ClickUp oferece as ferramentas para você manter o foco e acompanhar o que realmente importa, seja encaixar um treino de 20 minutos, monitorar a hidratação ou atingir uma meta de passos.

Você pode dividir objetivos de saúde maiores em ações diárias, monitorar o que foi feito e revisar as tarefas no final do dia usando status integrados, como “A fazer”, “Revisado” e “Concluído”. O importante é tornar visíveis as pequenas vitórias com cada entrada focada nas metas de treino de um único dia, vitórias mentais, objetivos nutricionais e registros de movimentos.

Por que você vai adorar este modelo:

Defina metas diárias mensuráveis relacionadas a fitness, rotinas ou bem-estar

Acompanhe o progresso em tempo real usando campos personalizados e status

Organize tarefas e ideias em visualizações como Lista de notas e Notas diárias

Revise e ajuste prioridades rapidamente através de visualizações em quadro ou lista

Ideal para: Pessoas que buscam manter o ritmo diário, a disciplina e o reforço positivo em sua jornada de treinamento.

Dê estrutura à sua rotina de exercícios com o ClickUp

Os modelos do Notion são um ponto de partida sólido, especialmente se você deseja ter tudo em um só lugar, mas se você está procurando mais automação, melhor desempenho móvel e controle no nível das tarefas, o ClickUp é a atualização que sua rotina precisa.

Quer você esteja registrando séries, elaborando um plano nutricional ou acompanhando seu progresso dia a dia, o ClickUp oferece modelos prontos para uso que eliminam as suposições do planejamento. Do acompanhamento de hábitos à definição de metas de longo prazo, ele foi projetado para ajudá-lo a agir com intenção, não apenas com impulso.

Se o seu objetivo é manter-se consistente, focado e totalmente alinhado com o seu plano de fitness, o ClickUp tem as ferramentas para ajudá-lo a alcançá-lo.

