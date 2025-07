Replit vs. Cursor: qual ferramenta de codificação com IA é melhor?

Correr contra o prazo, depurar erros, lidar com revisões de código — é o dia a dia de um desenvolvedor.

Não seria ótimo se seu código pudesse simplesmente... escrever-se sozinho? A IA está nos aproximando desse sonho.

As ferramentas de codificação com IA aumentam a produtividade, detectam erros e geram código ao compreender seu fluxo de trabalho.

Replit e Cursor são dois dos principais concorrentes neste setor. Hoje, analisaremos seus recursos, compararemos seus pontos fortes e ajudaremos você a decidir qual assistente de codificação com IA é o mais adequado para seus projetos.

Replit vs. Cursor em resumo

Recurso Replit Cursor Bônus: ClickUp Assistência de código com IA Autocompletar e depurar em tempo real com IA em várias linguagens IA sensível ao contexto que aprende com sua base de código para oferecer sugestões mais inteligentes Automação de tarefas com IA para rastrear atualizações de código e vincular tarefas à documentação Colaboração e fluxo de trabalho Programação em pares em tempo real para um trabalho em equipe perfeito Revisões de código assistidas por IA para desenvolvedores individuais Espaço de trabalho centralizado com chat em tempo real, acompanhamento de tarefas e gerenciamento de sprints Reestruturação e limpeza de código Ferramentas básicas de depuração, mas é necessária refatoração manual Reestruturação e otimização automatizadas de código impulsionadas por IA Acompanhe a dívida técnica, atribua tarefas de refatoração e documente melhorias Acessibilidade baseada em nuvem Totalmente baseado na nuvem — programe em qualquer dispositivo sem necessidade de configuração Prioridade local com integração GitHub, mas requer instalação Acesso pela web e dispositivos móveis com documentação baseada em nuvem, wikis e gerenciamento de projetos Gerenciamento de projetos e tarefas Rastreamento básico de projetos dentro do IDE Foco na navegação de código, não no gerenciamento de projetos Conjunto completo de gerenciamento de projetos com roteiros, planejamento de sprints e automação

O que é o Replit?

via Replit

O Replit é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) online completo que permite escrever, testar e implantar códigos com mais eficiência. Você pode fazer isso diretamente do seu navegador, sem precisar fazer downloads.

Este programador em pares com IA oferece recursos como sugestões de código, assistência na depuração e estruturação de projetos com base em prompts em linguagem natural. Ele também suporta muitas linguagens de programação, para que você possa começar a codificar sem se preocupar com a configuração.

O Replit simplifica até mesmo tarefas complexas, como configurar ambientes e implantar aplicativos, tornando-o ideal para usuários sem amplo conhecimento em codificação.

Recursos do Replit

O Replit oferece suporte a várias linguagens de programação com recursos de colaboração em tempo real e ferramentas de IA para depuração e sugestões de código. A ferramenta foi projetada para desenvolvedores que buscam um ambiente de codificação fácil de usar, colaborativo e flexível.

Recurso nº 1: assistência de código com IA

Ele fornece sugestões em tempo real sobre processos de geração de código alimentados por IA e preenchimento automático, ajudando os desenvolvedores a codificar mais rapidamente em várias linguagens de programação.

Recurso nº 2: colaboração em tempo real

via Replit

O Replit permite que vários usuários trabalhem no mesmo projeto simultaneamente, assim como o Google Docs para programação.

A ferramenta permite o compartilhamento de projetos e feedback instantâneo, organizando o trabalho em equipe. Seu ambiente no navegador oferece recursos integrados em tempo real, tornando-o ainda mais acessível para equipes e salas de aula.

🧠 Curiosidade: os assistentes de codificação baseados em IA arrecadaram quase US$ 1 bilhão. Isso prova que até mesmo a geração de código precisa de um pouco de dinheiro para funcionar bem. Os investidores estão apostando alto na IA para tornar a codificação tão fácil quanto tirar doce de criança.

Recurso nº 3: Suporte a vários idiomas

A plataforma suporta várias linguagens de programação (por exemplo, Python, JavaScript, Ruby, PHP, Go), oferecendo flexibilidade para desenvolvedores que trabalham com várias pilhas de tecnologia.

Recurso nº 4: IDE baseado em nuvem

O Replit é totalmente baseado na nuvem, o que significa que você pode acessar seus projetos de qualquer dispositivo com acesso à Internet. Isso elimina a necessidade de configuração, instalações ou preocupações com compatibilidade.

Recurso nº 5: fluxo de trabalho de desenvolvimento organizado

Com controle de versão integrado, execução instantânea e ferramentas de gerenciamento de projetos fáceis de usar, o Replit Agent garante que você permaneça produtivo e organizado durante a codificação. Você pode acompanhar alterações, reverter para versões anteriores e colaborar facilmente com outras pessoas.

Recurso nº 6: Depuração de código

via Replit

O Replit oferece depuração interativa como um recurso principal. Isso permite identificar e corrigir instantaneamente problemas no processo de desenvolvimento enquanto testa o código em tempo real. É ideal para resolver rapidamente bugs e ajustar o código.

Preços do Replit

Gratuito

Replit Core: US$ 25/mês

Equipes: US$ 40/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

👀 Você sabia? As ferramentas de codificação com IA se tornaram essenciais na comunidade de desenvolvedores. Uma pesquisa recente revelou que 92% dos desenvolvedores usam ferramentas de IA no trabalho ou em seus projetos.

O que é o Cursor?

via Cursor

O Cursor é uma ferramenta de codificação com IA que acelera e otimiza o desenvolvimento. Ele oferece sugestões de código em tempo real, depuração inteligente e recursos de colaboração impecáveis, ajudando os desenvolvedores a escrever, testar e solucionar problemas de código com mais eficiência. Com a certificação SOC 2, ele também prioriza a segurança.

O Cursor aprimora bases de código legadas com refatoração inteligente e edição em linguagem natural, simplificando o processo de codificação. Ele também otimiza o trabalho em equipe com ferramentas poderosas de IA, como colaboração em tempo real.

Recursos do Cursor

O Cursor não é apenas mais uma ferramenta de codificação com IA criada para entender todo o seu projeto. Desde sugestões inteligentes até a revisão do seu código, ele age como um assistente de codificação especializado que aprende à medida que você avança.

Recurso nº 1: sugestões de IA sensíveis ao contexto

via Cursor

Esqueça o preenchimento automático básico. O Cursor analisa sua base de código para oferecer recomendações contextuais que fazem sentido para o seu projeto.

Recurso nº 2: Aprendizagem baseada em projetos

Quanto mais você usa o Cursor, melhor ele fica. Ele se adapta ao seu estilo de codificação e melhora suas sugestões com o tempo, tornando a assistência de IA mais natural.

Recurso nº 3: Refatoração automatizada de código

Código confuso? Não há problema. O Cursor ajuda você a refatorar, otimizar e reestruturar seu código com melhorias baseadas em IA, sem comprometer a funcionalidade.

📮ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes da nossa pesquisa agora dependem de ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais. Quer obter os mesmos benefícios no trabalho? A ClickUp está aqui para ajudar! O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, pode ajudar você a melhorar a produtividade em 30% com menos reuniões, resumos rápidos gerados por IA e tarefas automatizadas.

Recurso nº 4: revisão de código assistida por IA

Receba feedback instantâneo sobre seu trabalho. O Cursor identifica ineficiências, erros e inconsistências para que você possa escrever um código mais limpo e com melhor desempenho.

Recurso nº 5: integração com GitHub

Chega de ficar pulando entre ferramentas. O Cursor se conecta diretamente ao GitHub para que você possa gerenciar solicitações de pull, revisar códigos e até mesmo gerar explicações — exatamente onde você precisa.

Recurso nº 6: Navegação na base de código

Pare de perder tempo procurando arquivos. O Cursor entende as relações entre funções e dependências, ajudando você a navegar pela sua base de código mais rapidamente

Preços do Cursor

Gratuito

Prós: US$ 20/mês

Ultra: US$ 200/mês por usuário

👀 Você sabia? O Modo Agente do Cursor pode lidar de forma autônoma com tarefas de codificação inteiras, do início ao fim. Ao selecionar “agente” no Composer, você pode delegar tarefas complexas de codificação ao Cursor, que as executa rapidamente enquanto mantém você informado durante todo o processo.

Replit vs. Cursor: comparação de recursos

O Replit Agent e o Cursor são ferramentas baseadas em IA projetadas para simplificar a codificação e aumentar a produtividade.

O Replit se destaca por seu IDE baseado em nuvem, suporte a vários idiomas e colaboração em tempo real. O Cursor se destaca pela refatoração inteligente, sugestões contextuais e integração com o GitHub.

Vamos ver como os recursos se comparam.

Recurso nº 1: assistência de código com IA

O agente Replit oferece autocompletamento e depuração em tempo real com IA em várias linguagens, ajudando os desenvolvedores a escrever código mais rapidamente. Sua IA é excelente para sugestões instantâneas, mas não analisa profundamente todo o seu projeto.

O Cursor analisa toda a base de código para oferecer recomendações contextuais que melhoram com o tempo. Ele aprende com o seu trabalho, tornando suas sugestões cada vez mais relevantes.

🏆 Vencedor: Cursor, pois sua IA aprende com sua base de código e fornece sugestões mais inteligentes e relevantes.

Recurso nº 2: Colaboração e fluxo de trabalho

O Replit Agent permite a colaboração em tempo real, onde vários usuários podem codificar juntos. É perfeito para equipes, salas de aula e desenvolvedores que precisam de feedback instantâneo.

O Cursor é voltado para desenvolvedores individuais. A ferramenta se concentra mais em revisões de código assistidas por IA e otimização do fluxo de trabalho do que em colaboração ao vivo. Ele foi projetado para ajudar programadores individuais a trabalhar com mais eficiência, em vez de permitir o trabalho em equipe.

🏆 Vencedor: Replit, pois é ideal para equipes que precisam de colaboração em tempo real sem esforço.

Recurso nº 3: Suporte a vários idiomas

O Replit suporta várias linguagens de programação, incluindo Python, JavaScript, Ruby, PHP e Go, tornando-o perfeito para diversas tarefas de codificação. Seja para experimentar novas tecnologias ou trabalhar em projetos multilíngues, o Replit Agent facilita a alternância entre linguagens.

O Cursor se concentra em compreender e otimizar uma única base de código, em vez de oferecer suporte a várias linguagens. É mais adequado para projetos que exigem otimizações profundas baseadas em IA dentro de uma pilha de tecnologia específica.

🏆 Vencedor: Replit é perfeito para desenvolvedores que trabalham com várias linguagens.

Recurso nº 4: Refatoração e limpeza de código

O Cursor oferece refatoração automatizada de código, otimização com IA e reestruturação instantânea, tudo isso sem comprometer a funcionalidade. Ele ajuda a reduzir a dívida técnica e melhora seu código ao longo do tempo.

O Replit oferece depuração básica e sugestões de IA, mas não possui refatoração automatizada profunda. Portanto, você ainda precisará limpar e otimizar seu código manualmente.

🏆 Vencedor: Cursor, por sua poderosa limpeza e otimização de código impulsionadas por IA.

Recurso nº 5: Acessibilidade baseada em nuvem

O Replit é totalmente baseado na nuvem, então você pode codificar em qualquer dispositivo sem precisar instalar nada. Seus projetos estão sempre acessíveis no seu laptop, tablet ou dispositivo móvel.

O Cursor integra-se bem com o GitHub e fluxos de trabalho locais, mas não enfatiza a acessibilidade em nuvem como o Replit. Você ainda precisará de uma configuração local para a maioria das tarefas de desenvolvimento.

🏆 Vencedor: Replit, por sua experiência de desenvolvimento baseada em nuvem e navegador.

Recurso nº 6: Navegação na base de código e integração com o GitHub

O Cursor entende a estrutura do código, as dependências e as relações entre os arquivos, facilitando a navegação. Ele ajuda você a alternar rapidamente entre funções, localizar dependências e manter-se organizado em projetos grandes.

A integração do Cursor com o GitHub permite que os desenvolvedores gerenciem solicitações de pull, revisem códigos e gerem explicações baseadas em IA diretamente em seu fluxo de trabalho, economizando tempo e esforço.

O Replit possui controle de versão e ferramentas de gerenciamento de projetos, mas não oferece o mesmo nível de compreensão profunda do código que o Cursor.

🏆 Vencedor: Cursor, por sua navegação avançada na base de código e integração com o GitHub.

📖 Leia também: Melhores ferramentas de desenvolvimento de software

Replit vs. Cursor no Reddit

Consultamos o Reddit para obter opiniões sinceras de usuários reais. Eles têm muito a dizer sobre o Replit e o Cursor, tanto coisas boas quanto frustrantes.

O que usuários reais estão dizendo sobre o Replit:

Muito bem, pessoal, olhem, como alguém que não tem literalmente nenhuma ideia sobre codificação, acho que o Replit é ótimo. Claro, o agente pode falhar às vezes e parte do código pode desaparecer/duplicar de vez em quando, mas quem não tem cão caça com gato. Sejamos realistas, apesar de não sabermos programar, o Replit nos deu uma grande oportunidade. Como alguém que está sempre tendo ideias e não consegue concretizá-las, sou muito grato por ter encontrado o Replit. Posso ficar frustrado às vezes e expressar minha opinião, mas no geral estou bastante satisfeito com o Replit.

Por outro lado, o Cursor também tem alguns apoiadores sólidos:

Não se trata do tamanho do projeto. Você pode ter o maior projeto e ainda assim usar o Cursor perfeitamente bem. O problema é que as pessoas não entendem o que estão fazendo, entregam toda a sua base de código à IA e rezam para que ela faça o que elas pedem. Fazer isso não vai funcionar muito bem. Mas se você realmente sabe o que está fazendo e entende como sua base de código funciona, pode fornecer apenas o contexto que sabe que ela precisa e obter resultados incríveis, independentemente do tamanho da base de código.

É claro que as ferramentas de codificação com IA têm recursos semelhantes. Mas é na abordagem à codificação que as coisas ficam interessantes. O Replit é uma plataforma completa que configura automaticamente sua pilha de tecnologia, enquanto o Cursor é um assistente de codificação com IA flexível que se adapta aos fluxos de trabalho existentes.

Uma reclamação comum dos usuários é que o vendor lock-in do Replit incentiva os usuários a implantar dentro de seu ecossistema, o que alguns consideram limitante. O Cursor, por outro lado, oferece mais liberdade aos usuários, mas não lida com a configuração do serviço.

Um usuário do Reddit coloca desta forma:

Ambos usam o Claude 3.5, portanto, são iguais do ponto de vista do agente de codificação. Isso geralmente significa que eles estarão mais envolvidos na codificação. O Cursor não inicia automaticamente serviços e sua pilha de tecnologia, como um banco de dados. O Replit faz tudo isso. O problema com o Replit é que eles têm muitas maneiras exclusivas de fazer as coisas, então eles têm um pouco de dependência do fornecedor. Eles querem que você permaneça na plataforma deles e faça a implantação usando os serviços deles, o que é um pouco irritante. Resumindo, o Replit é bom para começar, o Cursor é melhor como assistente de código geral.

Ambos usam o Claude 3.5, portanto, são iguais do ponto de vista do agente de codificação. Isso geralmente significa que eles estarão mais envolvidos na codificação. O Cursor não inicia automaticamente serviços e sua pilha de tecnologia, como um banco de dados. O Replit faz tudo isso. O problema com o Replit é que eles têm muitas maneiras exclusivas de fazer as coisas, então eles têm um pouco de dependência do fornecedor. Eles querem que você permaneça na plataforma deles e faça a implantação usando os serviços deles, o que é um pouco irritante. Resumindo, o Replit é bom para começar, o Cursor é melhor como assistente de código geral.

Tudo se resume ao que você precisa: o Replit é ótimo para uma configuração rápida e uma experiência completa, enquanto o Cursor oferece mais flexibilidade como assistente de codificação. Qual deles se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho?

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao Replit e ao Cursor

Replit e Cursor são ótimos para codificação com IA, mas e se você precisar de mais do que sugestões de código? Conheça o ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho que vai além da assistência à codificação.

Vamos examinar por que o ClickUp é a alternativa mais abrangente ao Replit e ao Cursor.

ClickUp’s One Up #1: Produtividade impulsionada por IA

Gere trechos de código mais rapidamente com a IA sensível ao contexto do ClickUp

Já desejou que sua ferramenta de gerenciamento de projetos pudesse realmente ajudar a depurar códigos ou responder a perguntas técnicas, assim como o Replit ou o Cursor, mas diretamente no local onde você já está trabalhando?

É aí que entra o ClickUp Brain!

É o seu assistente integrado, pronto para ajudar sempre que você precisar de ajuda com código, explicações ou até mesmo logs de erros complicados.

Veja por que isso é uma revolução para desenvolvedores e equipes:

IA que entende de codificação: Precisa de um trecho de código? Está com um bug? É só pedir! O ClickUp Brain pode gerar código, explicar o que está acontecendo ou responder às suas perguntas técnicas — diretamente nas suas tarefas, documentos ou chat. Chega de alternar entre abas ou ferramentas

O contexto é tudo: Ao contrário do Replit ou do Cursor, que são editores independentes, o ClickUp Brain vive dentro do seu fluxo de trabalho. Isso significa que você pode perguntar sobre uma tarefa específica, um documento ou até mesmo um arquivo anexado (como um log de falha) e obter insights instantâneos alimentados por IA ou dicas de depuração

Integração com ferramentas de desenvolvimento: O ClickUp integra-se perfeitamente com GitHub, GitLab e muito mais. Você pode sincronizar commits, branches e pull requests diretamente com suas tarefas. Imagine gerenciar revisões de código, rastrear bugs e colaborar em correções, tudo sem sair do ClickUp

Agentes de IA personalizados: Tem tarefas repetitivas de codificação ou depuração? Configure os Agentes Autopilot do ClickUp para automatizá-las ou até mesmo crie seu próprio agente de IA para lidar com fluxos de trabalho de desenvolvimento exclusivos

Colaboração e documentos: compartilhe códigos com formatação adequada, trabalhe em conjunto em tempo real em documentos e mantenha todas as suas conversas e documentação em um só lugar. Chega de procurar aquele comentário ou bloco de código

Resumindo, o ClickUp Brain não se resume a escrever código — trata-se de tornar todo o seu processo de desenvolvimento mais suave, inteligente e colaborativo.

👀 Você sabia? O rover Perseverance da NASA usa IA para analisar amostras de rochas de Marte 10 vezes mais rápido do que antes! Isso ajuda os cientistas a tomar decisões mais rápidas sem esperar pelos comandos da Terra.

ClickUp’s One Up #2: Documentação poderosa com ClickUp Docs

Experimente uma colaboração em tempo real sem limites com o ClickUp Docs

Cansado de notas espalhadas e documentação desatualizada? O ClickUp Docs oferece um hub centralizado para todas as suas necessidades de documentação, perfeitamente integrado aos seus fluxos de trabalho.

Veja o que destaca o ClickUp Docs:

Colaboração em tempo real: Trabalhe com sua equipe simultaneamente, deixe comentários e acompanhe as alterações sem esforço

Blocos de código e formatação: Use blocos de código e formatação avançada para manter tudo estruturado e legível

Documentos conectados a tarefas: Conecte a documentação diretamente aos seus projetos para facilitar a consulta

Resumos gerados por IA: deixe a IA gerar os principais pontos para que você não precise vasculhar deixe a IA gerar os principais pontos para que você não precise vasculhar documentos longos

👀 Você sabia? 83% dos profissionais do conhecimento dependem principalmente de e-mail e chat para comunicação em equipe, espalhando informações vitais por canais desconectados e limitando a colaboração eficaz.

ClickUp’s One Up #3: Gerenciamento ágil de projetos

Acelere o planejamento de sprints com o ClickUp Project Management

As ferramentas de gerenciamento ágil ClickUp ajudam as equipes a planejar, acompanhar e entregar projetos com facilidade em um só lugar.

Organize seus sprints: Planeje, gerencie e acompanhe os ciclos de sprint sem esforço com as ferramentas Agile integradas

Personalize seus fluxos de trabalho: use quadros Kanban, modelos Scrum e automação para atender às necessidades da sua equipe

Acompanhe o progresso em tempo real: obtenha insights instantâneos com gráficos de burndown, acompanhamento de velocidade e painéis de relatórios

Colabore sem confusão: mantenha desenvolvedores, designers e partes interessadas coordenados com tarefas compartilhadas e atualizações em tempo real

Quer ver como outras equipes de desenvolvimento estão usando o ClickUp? Confira nossos modelos de desenvolvimento de software prontos para uso e fique por dentro das últimas tendências em engenharia de software.

📖 Leia também: Comunidades de desenvolvedores e codificação para participar

ClickUp’s One Up #4: Desenvolvimento de software e integrações

Integre suas ferramentas sem esforço com o ClickUp Software Development

E se todo o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento estivesse em um só lugar? O ClickUp Software Teams foi desenvolvido para planejamento e implantação em grande escala.

Gerenciamento de projetos de ponta a ponta: planeje projetos, acompanhe problemas e colabore com sua equipe em um espaço de trabalho poderoso

Integrações perfeitas: Conecte-se ao GitHub, GitLab, Bitbucket e outras ferramentas de desenvolvimento para manter o código e as tarefas sincronizados

Automação do fluxo de trabalho: configure gatilhos, automatize implantações e organize revisões de código com gerenciamento de tarefas alimentado por IA

Acompanhamento ágil de projetos: use as visualizações Kanban, Scrum ou Linha do tempo para organizar sprints, acompanhar o progresso e cumprir prazos

Christian Gonzalez, coordenador administrativo da Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, compartilhou sua experiência com o ClickUp:

A comunicação entre clientes, executivos e gerentes é simplificada usando formulários e atribuindo tarefas e listas. O ClickUp é perfeito para trabalhar com equipes grandes e gerenciá-las com o recurso de equipes.

A comunicação entre clientes, executivos e gerentes é simplificada usando formulários e atribuindo tarefas e listas. O ClickUp é perfeito para trabalhar com equipes grandes e gerenciá-las com o recurso de equipes.

ClickUp’s One Up #5: Assistência e insights de código

Trabalhe com vários LLMs a partir da interface do ClickUp Brain

Procurando mais do que apenas sugestões de código de IA? O ClickUp oferece insights profundos sobre tendências de codificação baseadas em IA, práticas recomendadas e comparações para ajudar os desenvolvedores a tomar decisões mais inteligentes.

Você também pode facilitar o trabalho em equipe com o ClickUp para equipes de software, onde projetos, tarefas e comunicação se unem.

Informações sobre IA: Fique à frente com artigos detalhados sobre Fique à frente com artigos detalhados sobre ferramentas de codificação com IA , comparações e tendências emergentes

Tomada de decisões mais inteligentes: obtenha análises detalhadas sobre ferramentas avançadas como ChatGPT, Gemini e outros assistentes de codificação com IA para escolher o melhor para você

Centro de aprendizagem completo: acesse uma biblioteca de recursos de codificação de IA para otimizar acesse uma biblioteca de recursos de codificação de IA para otimizar o uso da IA no processo de desenvolvimento

📖 Leia também: Um dia na vida de um desenvolvedor de software

Você também pode utilizar IA para organizar fluxos de trabalho de codificação, automatizar tarefas repetitivas e melhorar a eficiência com modelos de desenvolvimento de software prontos para uso d , para dar início aos seus projetos

O Modelo de Desenvolvimento de Software ClickUp pode ajudá-lo a colaborar sem esforço, seja na criação de um novo aplicativo, na correção de bugs ou no gerenciamento de sprints.

Obtenha um modelo gratuito Gerencie cenários de teste, casos e execuções de teste sem esforço com o modelo de desenvolvimento de software ClickUp

Os principais recursos incluem:

Organize tarefas de desenvolvimento, sprints e marcos para manter os projetos em dia

Integre facilmente com metodologias ágeis como Scrum e Kanban

Visualize o progresso com gráficos, cronogramas e relatórios

Identifique e resolva problemas de software rapidamente

Conecte-se ao GitHub, Jira e outros softwares essenciais

📖 Leia também: Como usar o ChatGPT para escrever código

Escolha ClickUp — a ferramenta de codificação definitiva para desenvolvedores

Embora os editores de código com IA Replit e Cursor sejam ótimos, eles se concentram principalmente na assistência ao código. Eles oferecem recursos inteligentes de preenchimento automático de código e detecção de erros. Mas eles deixam a desejar no desenvolvimento e gerenciamento de projetos.

O ClickUp vai além de apenas escrever código — ele reúne todo o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento em um só lugar.

Com fluxos de trabalho personalizados, sugestões baseadas em IA e integrações profundas, o ClickUp não é apenas uma alternativa, é uma atualização. Para um processo de desenvolvimento completo, organizado e orientado por IA, o ClickUp é o vencedor indiscutível.

Seja você um desenvolvedor solo ou uma grande equipe de engenharia, o ClickUp oferece a flexibilidade, a organização e os insights baseados em IA de que você precisa para se manter à frente.

Por que se contentar com apenas assistência em codificação quando você pode ter uma plataforma completa que simplifica o processo de desenvolvimento do início ao fim? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!