mais de 15 atalhos do Google Agenda para economizar tempo e manter-se organizado

“Você pode agendar uma reunião para amanhã às 10h?” Você recebe essa mensagem do seu gerente e abre o Google Agenda, mas, por algum motivo, está na visualização anual. Hã? Mais um clique e agora você está na visualização da agenda (o que não ajuda em nada).

Depois de mais alguns cliques, você abre a tela de criação do evento, digita os detalhes e clica em salvar, só para perceber que agendou para a próxima semana em vez de amanhã. A frustração bate forte!

Agora, antes de clicar furiosamente até chegar ao próximo ano, respire fundo. Simplificamos os atalhos do Google Agenda para ajudar você a navegar e agendar eventos com facilidade! Continue lendo para descobrir como você pode aprender rapidamente a usar o software e conhecer uma alternativa sólida que você vai adorar!

O que é um atalho do Google Agenda?

Um atalho do Google Agenda é um comando do teclado que ajuda você a executar ações sem precisar clicar muito no mouse ou navegar pelos menus. Com apenas um ou dois toques, você pode se mover pelo calendário, salvar detalhes de eventos, alternar entre visualizações e gerenciar tarefas de agendamento.

Essas teclas de atalho aumentam a produtividade e economizam tempo ao gerenciar agendas e compromissos. Por exemplo, pressione “C” no teclado para criar um novo evento e abrir a página de detalhes do evento.

📖 Leia também: Como criar um calendário no Google Planilhas

Como usar os atalhos no Google Agenda

Entre prazos que mudam constantemente e agendas dinâmicas, é normal se sentir sobrecarregado. Talvez seja por isso que uma em cada oito pessoas nunca consegue controlar seu trabalho. No entanto, você pode recuperar o controle. Vamos começar explorando a seção de atalhos do seu Google Agenda.

Aqui está o resumo:

1. Ative os atalhos do teclado no Google Agenda

Ative os atalhos do teclado antes de acessar o Google Agenda para gerenciar o trabalho:

Abrir Google Agenda

Clique no ícone de engrenagem ⚙️ no canto superior direito e selecione o menu Configurações

Role para baixo até a seção Atalhos do teclado no painel lateral

Navegue até a caixa que diz Ativar atalhos do teclado

Marque a caixa de seleção e aguarde o pop-up Configurações salvas

Feche as configurações e volte para a grade do calendário para começar a usar os atalhos

Como alternativa, você pode verificar se os atalhos do teclado estão ativados pressionando Shift + ? (ponto de interrogação). Uma lista pesquisável de combinações de teclas aparecerá na seção do calendário.

💡Dica profissional: Aqui está um truque do Google Agenda: crie um evento instantâneo no calendário digitando cal. novo no seu navegador e pressionando Enter (sem precisar clicar)!

Como o Google Agenda não oferece suporte a atalhos de teclado em dispositivos móveis, você pode tentar:

1. Usando comandos de voz do Google Assistente

Com o Google Assistente, você pode agendar eventos com comandos como:

“Ok Google, agende uma reunião para segunda-feira às 11h.”

“Ei, Google, mostra minha agenda de hoje.”

Isso é ideal quando você está realizando várias tarefas ao mesmo tempo e precisa adicionar eventos em qualquer lugar.

📖 Leia também: Como exportar o Google Agenda para o Excel

Os 15+ melhores atalhos do Google Agenda para economizar tempo e manter-se organizado

Compilamos uma lista de todos os atalhos necessários para acompanhar o seu dia e maximizar a produtividade no Google Agenda. Use esta tabela como um guia rápido para obter o melhor gerenciamento do tempo:

Ação Atalho para Mac Atalho do Windows Crie um novo evento (abra a página de detalhes do evento) C C Crie um novo evento rapidamente (abra a caixa de diálogo do evento no calendário) Q Q Edite um evento após selecioná-lo ou acesse seus detalhes E E Salve os detalhes de um evento Cmd + S Ctrl + S Reverter ou excluir eventos Excluir ou desfazer salvar evento Z Excluir ou desfazer salvar evento Z Ir para a data de hoje no calendário T T Avance para o próximo intervalo de datas J ou N J ou N Voltar para o intervalo de datas anterior K ou P K ou P Vá para uma data específica digitando-a manualmente G G Alterne para a visualização Diária para ver a programação de um único dia D ou 1 D ou 1 Alterne para a visualização Semanal para ver a agenda completa da semana W ou 2 W ou 2 Alterne para a visualização mensal para ter uma visão geral da programação M ou 3 M ou 3 Alterne para a visualização Agenda para ver os próximos eventos em formato de lista A ou 6 A ou 6 Alterne para a visualização anual para obter uma visão geral do ano Y ou 4 Y ou 4 Abra as configurações do Google Agenda para personalizar as preferências S S Imprima seu calendário para acessá-lo offline ou compartilhá-lo Cmd + P Ctrl + P Atualize o calendário para sincronizar novos eventos Cmd + R Ctrl + R Abra a barra de pesquisa / /

📖 Leia também: Como mesclar dois ou mais Google Calendars

📮ClickUp Insight: A mudança de contexto está prejudicando silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm de alternar entre plataformas, gerenciar e-mails e pular de uma reunião para outra. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp une seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto recursos com inteligência artificial mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Benefícios de usar atalhos no Google Agenda

Se você passa muito tempo clicando, rolando a tela e pesquisando no Google Agenda, os atalhos do Chrome são a maneira ideal de gerenciar seu fluxo de trabalho. Aqui estão cinco motivos pelos quais eles podem ser úteis:

Economize tempo : execute tarefas instantaneamente, sem precisar clicar e rolar a tela sem parar, para se concentrar nas tarefas importantes

Navegue mais rápido : alterne entre as visualizações diária, semanal e mensal com um único toque

Crie eventos instantaneamente : pressione uma tecla para começar a planejar eventos, pulando várias etapas

Edite facilmente: reprograme, exclua ou modifique eventos sem precisar procurar em menus

Minimize erros: evite clicar no recurso errado, o que pode levar a erros de agendamento ou horários incorretos de eventos

🧠 Curiosidade: o atalho Ctrl + C para copiar existe desde o início dos anos 80, com o computador Apple Lisa! O programador da Apple Larry Tesler criou os atalhos Recortar (X), Copiar (C) e Colar (V), que mais tarde se tornaram padrão também no Windows. Antes disso, as pessoas tinham que digitar tudo novamente — imagine usar qualquer ferramenta hoje sem a função rápida de copiar e colar!

Limitações do uso do Google Agenda

Mais de 500 milhões de usuários confiam no Google Agenda para agendar compromissos pessoais e de equipe, tornando-o uma escolha popular. No entanto, suas limitações tornam-se evidentes à medida que as necessidades de agendamento se tornam mais complexas. Aqui estão sete desvantagens importantes a serem consideradas:

👀 Você sabia? 55% dos profissionais do conhecimento têm dificuldade para se concentrar no trabalho devido ao fluxo constante de notificações.

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao Google Agenda

Enquanto o Google Agenda se concentra principalmente em eventos e lembretes, o ClickUp Calendar redefine o “calendário” como uma solução abrangente de gerenciamento de trabalho. Além do agendamento com inteligência artificial, ele combina o acompanhamento de tarefas e a colaboração em equipe em uma única plataforma.

Deixe a IA encontrar o horário perfeito e agendar suas reuniões para você no ClickUp Calendar

O ClickUp Calendar integra-se perfeitamente ao seu Google Agenda, permitindo que você participe de chamadas no Zoom, Google Meet e até mesmo no Microsoft Teams. Ele também permite adicionar automaticamente o ClickUp AI Notetaker às suas chamadas, para que você possa se concentrar em conduzir sua reunião em vez de tomar notas detalhadas.

Deixe o ClickUp AI Notetaker criar itens de ação enquanto você se concentra em suas reuniões

A melhor parte? Quando terminar sua ligação, as tarefas podem ser adicionadas ao seu fluxo de trabalho pelo ClickUp AI!

Uma das maiores vantagens do ClickUp Calendar é que ele está integrado ao ClickUp. Você não precisa alternar entre plataformas diferentes para planejar seu trabalho e suas reuniões — tudo está conectado em um só lugar.

Assista a este vídeo para saber como você pode agendar automaticamente o trabalho com o ClickUp Calendar.

👀 Você sabia? 87,9% das pessoas afirmam que o uso do ClickUp por suas equipes levou a uma melhor colaboração.

Mas isso não é tudo: a visualização de calendário do ClickUp permite que você gerencie suas tarefas e sua agenda sem precisar alternar entre guias e perder o contexto.

Veja como isso pode produzir melhores resultados:

Exibições personalizáveis do calendário: escolha entre exibições diárias, semanais, mensais ou personalizadas e use filtros avançados para destacar tarefas e prazos importantes

Sincronização bidirecional com o Google Agenda: Ative Ative a integração do ClickUp com o Google Agenda para alinhar reuniões externas e prazos internos do projeto

Use a integração com o Google Agenda para gerenciar cronogramas na visualização de calendário do ClickUp

Controle de tempo integrado: Controle o tempo gasto em tarefas diretamente na visualização do calendário do ClickUp, ajudando as equipes a monitorar a distribuição da carga de trabalho e melhorar a produtividade

Lembretes automáticos de tarefas: Use Use o ClickUp Automations para definir lembretes, alertas de tarefas e gatilhos para garantir que tarefas ou reuniões importantes não sejam esquecidas

Notas integradas com IA, bloco de notas e integração com documentos: Anexe o ClickUp AI Notetaker, notas de reunião ou adesivas, documentos ou Anexe o ClickUp AI Notetaker, notas de reunião ou adesivas, documentos ou listas de tarefas diretamente aos eventos do calendário, eliminando a necessidade de aplicativos separados para anotações

Crie dependências entre eventos e tarefas: defina quais tarefas devem ser concluídas antes que outras possam começar, evitando gargalos nos cronogramas dos projetos

Você também pode acelerar o processo de trabalho no Calendário ClickUp usando as teclas de atalho e os atalhos do ClickUp. Para ativar os atalhos de teclado, clique no seu avatar no canto superior direito, selecione Configurações, encontre a seção Preferências, ative atalhos de teclado e escolha a opção salvar configurações.

Controle as configurações dos atalhos do teclado para ter mais flexibilidade na visualização do calendário do ClickUp

O uso de calendários para concluir tarefas antes dos prazos é sempre fundamental. Com o ClickUp, isso é muito fácil, pois seus prazos ficam visíveis nos calendários junto com as tarefas, tornando o planejamento do seu dia/semana super fácil e rápido.

O uso de calendários para concluir tarefas antes dos prazos é sempre fundamental. Com o ClickUp, isso é muito fácil, pois seus prazos ficam visíveis nos calendários junto com as tarefas, tornando o planejamento do seu dia/semana super fácil e rápido.

Aqui está sua folha de dicas para as teclas de atalho do ClickUp Calendar:

Atalhos globais

Esses atalhos podem ser usados em praticamente qualquer lugar do ClickUp para navegar rapidamente, criar tarefas, abrir recursos e gerenciar notificações com um único clique.

Ação Atalho para Mac Atalho do Windows Feche uma tarefa, documento ou janela modal aberta Esc Esc Abra o Centro de comando para pesquisar tarefas, documentos ou configurações Cmd + K Ctrl + K Voltar para a tela inicial H H Atualize e carregue as notificações mais recentes Espaço Espaço Acesse seu Bloco de Notas P P Crie um lembrete R R Mostrar ou ocultar a barra lateral Q Q Crie uma nova tarefa T T

Atalhos para tarefas e subtarefas

Esses atalhos são ideais para gerenciar tarefas com mais rapidez.

Ação Atalho para Mac Atalho do Windows Atribua uma tarefa a si mesmo M M Crie subtarefas em massa Cole texto em uma subtarefa vazia Cole texto em uma subtarefa vazia Adicionar ou remover da bandeja Shift + T Shift + T Navegue até a tarefa anterior Cmd + Shift + Seta para a esquerda Ctrl + Shift + Seta para a esquerda Navegue até a próxima tarefa Cmd + Shift + Seta para a direita Ctrl + Shift + Seta para a direita

Ver atalhos de navegação

Use esses atalhos para alternar entre as visualizações do ClickUp, como Lista, Quadro, Calendário e Painel.

Ação Atalho para Mac Atalho do Windows Acesse a visualização do painel D D Limpar filtros da visualização atual – – Acesse a visualização do quadro B B Acesse a Visualização da equipe X X Acesse a visualização do Calendário C C Ir para a visualização em lista L L Pesquise tarefas em uma visualização Cmd + F Ctrl + F

🧠 Curiosidade: os funcionários do Reino Unido perdem até 15 horas por semana com distrações, sendo que colegas tagarelas são responsáveis por 41% desse tempo.

O ClickUp facilita a criação de calendários

61% das pessoas estão participando de mais reuniões devido ao trabalho remoto. No entanto, reuniões constantes interrompem o dia, deixando pouco tempo para um trabalho profundo e focado. Os funcionários têm dificuldade para se concentrar em tarefas complexas, resultando em produtividade superficial.

O Google Agenda ajuda apenas a planejar reuniões, não a reduzir as desnecessárias. Você precisa de mais do que apenas uma ferramenta de agendamento. O ClickUp oferece agendamento baseado em sua programação realista.

A plataforma também oferece atualizações em tempo real, automação com inteligência artificial e gerenciamento intuitivo de tarefas em um espaço centralizado. Seus recursos permitem que você programe, gerencie e colabore sem chamadas intermináveis.

Então, por que se contentar em simplesmente lembrar os atalhos do Google Agenda?

Cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta gratuita do ClickUp e assumir o controle do seu tempo, dos seus projetos e muito mais!