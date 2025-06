Modelos gratuitos de pipeline de recrutamento para equipes de RH e recrutadores

Ter seu pipeline de recrutamento espalhado por planilhas, e-mails e notas é mais problemático do que você imagina. Você perde tempo filtrando dados e reconciliando informações, às vezes até 60% do seu dia!

Os riscos são altos: cada atraso significa perder os melhores profissionais para concorrentes mais ágeis. E o pior? Sua equipe começa a se esgotar com o caos.

👀 Você sabia? O tempo médio para preencher uma vaga é de 47,5 dias, e esse número aumenta muito quando você não tem um processo claro ou ferramentas para visualizar o progresso dos candidatos nas diferentes etapas.

Usar um modelo de pipeline de recrutamento garante que você possa se concentrar menos na administração e mais na formação de uma equipe de destaque.

Nesta publicação, mostraremos os modelos exatos que as melhores equipes de RH e recrutadores usam para acelerar a contratação, manter a organização e criar uma experiência mais tranquila para todos os envolvidos, desde o recrutador até o candidato.

O que são modelos de pipeline de recrutamento?

Os modelos de pipeline de recrutamento são ferramentas estruturadas projetadas para ajudar equipes de RH, gerentes de contratação e recrutadores a visualizar e gerenciar todas as etapas do processo de contratação. Eles atuam como uma única fonte de verdade, mapeando a jornada do candidato desde a candidatura até a oferta, passando por etapas claras e definidas, como triagem, entrevista e seleção.

Pense neles como fluxos de trabalho prontos para uso: você obtém uma estrutura pré-construída com campos personalizáveis para funções, status dos candidatos, etapas da entrevista, notas de avaliação e muito mais. Eles ajudam a reduzir o rastreamento manual, alinhar equipes e garantir que nenhum candidato seja esquecido.

Os modelos de pipeline de recrutamento são frequentemente usados em um ATS (Sistema de Rastreamento de Candidatos) ou em uma plataforma de gerenciamento de projetos como o ClickUp para otimizar a colaboração em equipe e a tomada de decisões. Esteja você contratando para uma vaga ou ampliando um departamento, eles ajudam a padronizar o processo para que você não precise reinventar a roda toda vez que abrir uma solicitação.

O que torna um modelo de pipeline de recrutamento bom?

Um bom modelo de pipeline de recrutamento reflete seu processo de contratação e se adapta às complexidades do mundo real. Aqui estão alguns recursos indispensáveis:

Inclui etapas claramente identificadas (como Localizado, Selecionado, Entrevistado, Contratado), acompanhamento de status e automações integradas ou alertas para manter o processo em andamento

Oferece visibilidade : Quem está no pipeline? Qual é o status deles? Onde estão os gargalos?

Funciona bem com as ferramentas existentes da sua equipe — seja seu calendário, formulários de feedback ou fichas de avaliação de entrevistas — para que você não duplique esforços

Oferece suporte à colaboração, como threads de comentários ou atribuições de tarefas, para que todos fiquem em sincronia

Mais importante ainda, seu modelo de pipeline de recrutamento deve ser fácil de usar e ajustar para que você possa conduzir os melhores talentos pelo seu pipeline de contratação com eficiência e confiança. Não existem dois processos de contratação exatamente iguais, e sua equipe merece um modelo que funcione da maneira que você trabalha.

20 modelos de pipeline de recrutamento para contratações sem complicações

Um bom modelo de pipeline de recrutamento divide o processo de recrutamento em etapas lógicas, como análise de candidaturas, entrevistas, avaliações e seleção final, facilitando o acompanhamento da situação de cada candidato. Ele também facilita a avaliação dos candidatos com critérios de pontuação e comparação integrados.

Aqui estão alguns modelos que oferecem esses recursos para simplificar seu processo de recrutamento:

1. Modelo de recrutamento e contratação da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize todo o fluxo de trabalho de recrutamento da sua organização em um só lugar com o modelo de recrutamento e contratação do ClickUp

O modelo de recrutamento e contratação da ClickUp é o seu sistema completo para gerenciar vagas, etapas dos candidatos e colaboração da equipe de contratação — tudo em um só lugar

O melhor de tudo é que ele se integra perfeitamente às visualizações do ClickUp Docs, Forms e Calendar, para que você possa criar descrições de cargos, coletar candidaturas e agendar entrevistas sem sair da plataforma.

Veja por que você vai adorar:

Ele foi projetado com status de tarefas estruturados, como “Aguardando feedback”, “Em andamento” e “Encerrado”, facilitando o acompanhamento dos candidatos desde o primeiro contato até a contratação final

Você encontrará campos personalizados para armazenar links de currículos, notas de entrevistas e feedback do gerente de contratação ao lado dos nomes dos candidatos

Os recursos de automação integrados ajudam a atribuir tarefas, enviar atualizações e manter tudo em andamento

👉🏼 Ideal para: equipes de RH e líderes de aquisição de talentos que desejam consolidar seu processo de recrutamento em um fluxo de trabalho escalável e repetível

2. Modelo de processo de entrevista da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize seu processo de entrevista e avalie os candidatos com rapidez e precisão com o modelo de processo de entrevista do ClickUp

O modelo de processo de entrevista da ClickUp ajuda você a criar um fluxo de entrevistas consistente e repetível para todas as funções e departamentos. Ele alinha os entrevistadores e garante que nenhuma etapa seja esquecida.

Veja por que você vai adorar:

Ele descreve cada etapa do processo de entrevista, desde as chamadas de triagem inicial até as entrevistas finais com o painel

Ele permite que você designe entrevistadores, agende reuniões e capture feedback em tempo real

O modelo suporta vários formatos de entrevista — por telefone, vídeo ou presencial — para que você possa adaptá-lo às necessidades da sua organização

Cada etapa inclui modelos de tarefas para o que preparar, quais perguntas fazer e como capturar feedback. Você pode até incorporar formulários de avaliação diretamente no fluxo de trabalho, para que as avaliações sejam armazenadas em um só lugar e sejam fáceis de comparar.

👉🏼 Ideal para: Empresas em rápido crescimento ou que contratam para várias equipes, onde o desvio nas entrevistas é um problema comum

3. Modelo de lista de verificação para contratação da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use este documento com uma lista de verificação simples para garantir que você aborda todos os pontos importantes ou perguntas sobre a contratação

A contratação envolve muitas etapas — anúncios de vagas, aprovações, rodadas de entrevistas, documentação — e perder uma etapa pode custar-lhe os melhores talentos. O modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp é uma ferramenta simples, mas poderosa, para manter todo o processo rigoroso e responsável.

Veja por que você vai adorar:

Ele vem com uma lista de tarefas personalizável, onde você pode incluir itens como “Finalizar a descrição do cargo”, “Publicar em sites de emprego”, “Agendar entrevista com a comissão de seleção” e “Enviar carta de oferta”, cada um com prazos e responsáveis

Como está no ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, você tem acompanhamento em tempo real, atualizações de status e lembretes que garantem que tudo seja feito no prazo

👉🏼 Ideal para: profissionais de RH e gerentes de contratação que desejam um processo infalível e repetível para manter todos os recrutamentos em dia

Obtenha um modelo gratuito Simplifique a avaliação e seleção de candidatos para contratar mais rapidamente com o modelo ClickUp para contratação de candidatos

O modelo ClickUp Hiring Candidates oferece um quadro visual para gerenciar candidatos ativos em várias funções. Ele ajuda você a ver instantaneamente quem está em que estágio e o que precisa da sua atenção.

Criado como um quadro no estilo Kanban, é fácil arrastar os candidatos de uma etapa para outra (por exemplo, “Triagem por telefone” → “Primeira entrevista” → “Decisão pendente”) e manter seus currículos, notas e feedback anexados a cada cartão.

Veja por que você vai adorar:

Classifique os candidatos por função ou recrutador e use tags personalizadas como “Fast-Track” ou “Indicação interna” para priorizar

Transforme a contratação em um processo colaborativo e transparente, reduzindo reuniões de status e cadeias de e-mails

👉🏼 Ideal para: Recrutadores e equipes de contratação que lidam com várias vagas em aberto e precisam de uma maneira visual e baseada em dados para comparar candidatos e acelerar a tomada de decisões

5. Modelo de matriz de seleção de contratação da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Classifique os candidatos de forma objetiva e contrate os melhores talentos com decisões baseadas em dados com o modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp

O modelo de matriz de seleção de contratação da ClickUp traz objetividade e transparência ao seu processo de avaliação de candidatos. Este modelo permite comparar candidatos lado a lado usando critérios personalizáveis, para que você possa tomar decisões de contratação baseadas em dados com confiança.

Veja por que você vai adorar:

Avalie os candidatos com base em habilidades, experiência e adequação cultural usando critérios ponderados

Use a matriz visual para comparar facilmente todos os candidatos

Os comentários permitem feedback colaborativo de várias partes interessadas

Relatórios exportáveis simplificam o compartilhamento com a liderança ou para fins de conformidade

👉🏼 Ideal para: equipes que desejam eliminar preconceitos e garantir avaliações justas e consistentes dos candidatos

6. Modelo de planejador de calendário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie e organize tarefas, reuniões e eventos de recrutamento em um só lugar com o modelo de planejador de calendário do ClickUp

O modelo de planejador de calendário do ClickUp é sua ferramenta ideal para agendar entrevistas, sessões de integração e eventos de recrutamento, tudo em um só lugar. O calendário intuitivo do ClickUp sincroniza com o Google Agenda e o Outlook, ajudando você a evitar agendamentos duplicados e mantendo todos informados.

Veja por que você vai adorar:

Planeje todo o seu cronograma de recrutamento visualmente para que nada fique para trás

Reprograme e priorize facilmente arrastando e soltando tarefas como entrevistas, prazos para feedback ou aprovações de ofertas no Calendário

Defina lembretes e dependências entre tarefas (por exemplo, entrevista antes do feedback)

Classifique os eventos de recrutamento por departamento, recrutador ou função com códigos de cores

👉🏼 Ideal para: Recrutadores e equipes de contratação que precisam alinhar várias partes móveis em diferentes cronogramas

7. Modelo de reuniões do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize discussões produtivas com o modelo ClickUp Meetings, mantendo as reuniões estruturadas e orientadas para resultados

As reuniões de contratação são conhecidas por serem vagas ou fugirem do assunto. O modelo de reuniões do ClickUp ajuda você a realizar reuniões mais rápidas e produtivas, seja para sincronizar a avaliação de candidatos ou revisar o pipeline semanalmente.

Veja por que você vai adorar:

Seções de agenda pré-criadas para conversas estruturadas

Lembretes de acompanhamento para garantir a responsabilidade

Pasta centralizada com registro de todas as reuniões para referência futura

👉🏼 Ideal para: Equipes de contratação que desejam realizar reuniões de recrutamento eficientes e produtivas e nunca perder o controle das próximas etapas

💡 Dica profissional: Quer automatizar transcrições e notas de reuniões para reuniões de recrutamento? Use o ClickUp AI Notetaker. Ele envia um resumo da reunião com discussões claramente identificadas e itens de ação bem definidos diretamente para sua caixa de entrada do ClickUp. Grave, transcreva e resuma suas reuniões com o ClickUp AI Notetaker

8. Modelo de notas de reunião de entrevista da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Capture e compartilhe insights cruciais das entrevistas instantaneamente com o modelo de notas de reunião de entrevista do ClickUp

O modelo de notas de entrevistas da ClickUp foi criado para registrar feedback detalhado e consistente durante as entrevistas com candidatos. Chega de notas espalhadas ou impressões esquecidas — tudo fica organizado e acessível.

Veja por que você vai adorar:

Padronize as perguntas da entrevista e os critérios de avaliação

Registre as impressões dos entrevistadores e as respostas dos candidatos em tempo real

Compartilhe notas instantaneamente com a equipe de contratação para uma tomada de decisão colaborativa

Mantenha um arquivo pesquisável com todas as notas das entrevistas

👉🏼 Ideal para: Painéis de entrevista e gerentes de contratação que desejam feedback rápido e claro para tomar melhores decisões

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar as ações a realizar, o que resulta em decisões erradas e atrasos na execução. Quer esteja a enviar notas de acompanhamento ou a utilizar folhas de cálculo, o processo é frequentemente disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas da ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

9. Modelo de formulário de avaliação ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna feedback sobre o desempenho dos candidatos com o modelo de formulário de avaliação do ClickUp

O modelo de formulário de avaliação da ClickUp padroniza a forma como sua equipe avalia os candidatos, para que todas as decisões sejam baseadas nos mesmos critérios, independentemente de quem estiver conduzindo as entrevistas.

Veja por que você vai adorar:

Você pode personalizar totalmente o formulário com:

Competências específicas para cada função e escalas de classificação

Campos obrigatórios para reduzir envios incompletos

Menus suspensos, caixas de texto e opções de múltipla escolha para entradas estruturadas

Integração perfeita com as tarefas do ClickUp para acompanhar seu pipeline de entrevistas e agilizar o acompanhamento

👉🏼 Ideal para: Painéis de entrevista e gerentes de contratação que desejam feedback rápido e claro para tomar melhores decisões

👀 Você sabia? Você pode converter envios de formulários em tarefas rastreáveis no ClickUp! Isso significa que, sempre que um candidato preencher um formulário de candidatura ou enviar seus dados durante o processo de contratação, o ClickUp pode criar instantaneamente uma tarefa com todas as informações pré-preenchidas: nome, currículo, cargo pretendido, dados de contato e muito mais. Você pode atribuir a tarefa a um recrutador, definir prazos e até mesmo acionar automações, como o envio de e-mails de acompanhamento ou a mudança da tarefa para o status “Triagem”.

10. Modelo de gerenciamento de entrevistas e relatórios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os candidatos a vagas, organize e planeje entrevistas com facilidade e compile feedback rapidamente com o modelo de gerenciamento e relatório de entrevistas do ClickUp

Você já perdeu o controle de quem entrevistou quem ou quais comentários foram compartilhados? O modelo de gerenciamento e relatório de entrevistas do ClickUp foi criado para eliminar esse caos.

Veja por que você vai adorar:

Registre todas as etapas da entrevista, entrevistadores e candidatos em um único painel

Anexe notas de entrevistas, currículos e fichas de avaliação diretamente ao registro de cada candidato

Gere relatórios instantâneos para comparar o desempenho dos candidatos em várias etapas

Use status de tarefas personalizados, como “Agendado”, “Em andamento” e “Feedback pendente”, para manter todos alinhados

👉🏼 Ideal para: equipes de aquisição de talentos que gerenciam um grande volume de contratações e precisam de um registro transparente e fácil de auditar de todas as entrevistas

Obtenha um modelo gratuito Crie perfis completos dos candidatos para garantir decisões de contratação bem informadas com o modelo de relatório de avaliação de candidatos da ClickUp

Os melhores candidatos nem sempre são os mais óbvios. Como garantir que todos os candidatos recebam uma avaliação justa e comparativa? O modelo de relatório de avaliação de candidatos em potencial do ClickUp ajuda você a se aprofundar, combinando insights qualitativos e quantitativos em um único relatório no estilo de documento.

Veja por que você vai adorar:

👉🏼 Ideal para: Contratação de líderes e gerentes que desejam relatórios formais e transparentes que justifiquem as decisões de contratação com dados sólidos

12. Modelo de e-mail de acompanhamento da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie e acompanhe as conversas com os candidatos em um só lugar com o modelo de e-mail de acompanhamento do ClickUp

Com que frequência os candidatos desaparecem após as entrevistas simplesmente porque não recebem resposta? O modelo de e-mail de acompanhamento do ClickUp garante um acompanhamento rápido e personalizado para manter os candidatos informados, sem trabalho adicional.

Veja por que você vai adorar:

Trechos de e-mail editáveis e personalizados para diferentes finalidades — agradecimento, próximas etapas ou rejeição

Campos personalizados que extraem automaticamente os nomes, funções e prazos dos candidatos

Lembretes de tarefas integrados e automações ClickUp — por exemplo, acionar um e-mail de acompanhamento se não houver resposta em três dias

👉🏼 Ideal para: Pequenas equipes de RH ou recrutadores individuais que desejam permanecer ágeis e respeitosos sem perder tempo

💡 Dica profissional: seja para enviar um agradecimento, descrever as próximas etapas ou comunicar uma rejeição, com o ClickUp Brain, o assistente de IA nativo do ClickUp, você pode gerar mensagens de acompanhamento personalizadas diretamente na tarefa do candidato. Basta adicionar algumas informações contextuais, como a fase da entrevista, o resultado e qualquer feedback, ao seu prompt. Você pode até salvar esses rascunhos como modelos para usar mais rapidamente em todo o seu pipeline. Crie e-mails de acompanhamento personalizados em segundos com o ClickUp Brain

Aqui estão mais algumas maneiras de usar a IA para tornar o recrutamento mais rápido e inteligente:

13. Modelo de integração de novos funcionários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Integre os novos contratados com este modelo de integração e cubra todos os aspectos essenciais para garantir uma jornada de sucesso na empresa

A integração é onde as primeiras impressões se tornam duradouras. O modelo de integração de novos funcionários da ClickUp garante que todos os novos membros da equipe se sintam bem-vindos, informados e produtivos desde o primeiro dia.

Veja por que você vai adorar:

Ofereça aos candidatos listas de verificação passo a passo para integração, personalizadas para diferentes funções ou departamentos

Automatize a atribuição de tarefas para configuração de TI, documentação de RH e apresentações da equipe

Use o acompanhamento de progresso integrado para que os gerentes possam ver em que ponto cada novo contratado se encontra

Compile uma seção de biblioteca de recursos para políticas da empresa, vídeos de treinamento e perguntas frequentes

👉🏼 Ideal para: equipes de RH que desejam oferecer uma experiência de integração perfeita e escalável, preparando os novos contratados para o sucesso

14. Modelo de lista de verificação de integração da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Ajude gerentes e profissionais de RH a receber adequadamente os novos funcionários na empresa com o modelo de lista de verificação de integração do ClickUp

Já se preocupou que as tarefas de integração de um novo funcionário (ou equipe) possam passar despercebidas? O modelo de lista de verificação de integração do ClickUp é sua rede de segurança para uma experiência de integração perfeita.

Veja por que você vai adorar:

Abrange itens essenciais, como configuração de equipamentos, permissões de acesso e apresentação inicial da equipe

Utiliza nove campos personalizados — cargo, data de início, departamento — para agilizar a captura de informações

Compatível com as visualizações Lista, Gantt, Calendário e Carga de trabalho — veja cronogramas ou tarefas por pessoa

Avisos de dependência integrados, controle de tempo e tags garantem que todas as etapas da integração sejam concluídas, sempre

👉🏼 Ideal para: equipes de RH e gerentes que desejam uma maneira infalível de oferecer experiências de integração consistentes e profissionais

15. Modelo de plano de 30-60-90 dias da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Integre novos funcionários e garanta que eles se adaptem bem nos primeiros três meses com o modelo de plano de 30-60-90 dias da ClickUp

Quer que os novos contratados tenham um desempenho superior após 90 dias? Divida os primeiros três meses em metas gerenciáveis com o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp.

Veja por que você vai adorar:

Divide metas e marcos em segmentos de 30, 60 e 90 dias

Atribui tarefas e objetivos de aprendizagem para cada fase

Feedback e pontos de verificação integrados para gerentes e funcionários

Personalizável para qualquer função, desde cargos iniciais até executivos

👉🏼 Ideal para: gerentes e líderes de RH que desejam acelerar a produtividade dos novos contratados e medir o progresso desde o primeiro dia

16. Modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Ajude os funcionários a crescer por meio de feedback direcionado e iniciativas com o modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp

Quando as avaliações de desempenho ou o desenvolvimento dos funcionários precisam de clareza, o modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp ajuda você a transformar feedback em etapas práticas.

Veja por que você vai adorar:

Ajuda os gerentes a definir objetivos claros e mensuráveis, vinculados à missão da empresa

Acompanha o progresso em tempo real — veja o que foi feito e o que está pendente

Perfeito para reuniões individuais, verificações de desenvolvimento ou planos de melhoria

👉🏼 Ideal para: profissionais de RH e líderes de equipe que gerenciam planos de melhoria de desempenho ou crescimento na carreira

17. Modelo de integração remota da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Torne seu processo de integração remota mais tranquilo com o modelo de integração remota do ClickUp

Os funcionários contratados remotamente podem se sentir isolados, especialmente na primeira semana. O modelo de integração remota do ClickUp foi desenvolvido especificamente para equipes distribuídas, garantindo que todos os funcionários remotos tenham um início conectado e abrangente.

Veja por que você vai adorar:

Status personalizados (em andamento, concluído, aberto) acompanham as tarefas de integração com clareza

Campos personalizados, como Categoria e Solicitante, ajudam a priorizar solicitações de trabalho relacionadas à entrega de equipamentos, conformidade e outros

Exibições predefinidas, como o Manual do Funcionário, a Exibição em Lista e o Guia para Iniciantes, facilitam a localização de recursos

👉🏼 Ideal para: equipes distribuídas que desejam padronizar a integração remota e criar uma experiência virtual acolhedora

18. Lista de treinamentos da ClickUp para modelo de integração

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de lista de treinamento para integração da ClickUp para criar um programa de treinamento prático que aumenta a produtividade dos novos contratados

Não é preciso repetir que a integração inclui muito treinamento. O modelo de lista de treinamento para integração da ClickUp detalha tudo para cada novo membro da equipe:

Veja por que você vai adorar:

Organize módulos de treinamento, recursos e prazos em uma lista centralizada

Atribua tarefas de treinamento aos novos contratados e acompanhe o status de conclusão em tempo real

Adicione links para vídeos, documentos e questionários para uma experiência de aprendizagem combinada

Lembretes integrados mantêm instrutores e trainees dentro do cronograma

👉🏼 Ideal para: Coordenadores de integração que desejam um programa de treinamento transparente e orientado para a responsabilidade, que leve os novos contratados à produtividade rapidamente

19. Modelo de quadro branco para plano de pessoal da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Avalie as necessidades e a capacidade de pessoal para projetos atuais ou futuros usando o modelo de quadro branco para plano de pessoal do ClickUp

Você está ampliando sua equipe ou planejando contratações sazonais? O modelo de quadro branco do plano de pessoal da ClickUp oferece um espaço visual e colaborativo para mapear toda a sua estratégia de recrutamento.

Veja por que você vai adorar:

Use uma interface simples de arrastar e soltar no ClickUp Whiteboards para criar organogramas e visualizar vagas em aberto

Adicione notas, prazos e prioridades de contratação diretamente no quadro branco

Colabore em tempo real com RH, finanças e líderes de departamento

Integre com as tarefas do seu pipeline de recrutamento para uma execução perfeita

👉🏼 Ideal para: líderes de RH e chefes de departamento que precisam alinhar os planos de contratação com as metas de negócios e o orçamento

20. Modelo de planejamento de sucessão da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie transições de talentos em cargos de liderança ou identifique posições-chave em um novo plano de sucessão por meio do modelo de planejamento de sucessão do ClickUp

O modelo de planejamento de sucessão da ClickUp oferece um sistema centralizado para identificar funções essenciais e preparar futuros líderes, com clareza e estrutura. Criado para combinar um planejamento preparado para o futuro com a execução em tempo real, este modelo garante que nenhuma lacuna na liderança o pegue de surpresa.

Veja por que você vai adorar:

As visualizações em quadro e lista permitem mapear cargos críticos e possíveis sucessores rapidamente

Status personalizados (Aberto, Em andamento, Fechado) ajudam você a acompanhar o nível de preparação de cada função

Os campos personalizados capturam detalhes como cargo atual, pontuação de prontidão, lacunas de habilidades e marcos de desenvolvimento

👉🏼 Ideal para: líderes de RH e chefes de departamento que desejam construir uma equipe confiável e manter as operações ininterruptas quando mudanças ocorrem

Mais rápido, da seleção à contratação, com os modelos gratuitos de pipeline de recrutamento da ClickUp

Esteja você expandindo rapidamente, contratando para funções especializadas ou simplesmente querendo eliminar gargalos, os modelos de recrutamento e relacionados da ClickUp oferecem a clareza e o controle de que você precisa em várias etapas.

Cada modelo tem suas próprias vantagens:

Clareza e alinhamento para candidatos e equipes de contratação por meio da visualização do quadro Kanban e das ferramentas de relatórios

Consistência e redução de preconceitos usando cartões de pontuação, listas de verificação e matrizes de avaliação

Eficiência e acompanhamento com automações, lembretes e fluxos de trabalho estruturados

Escalabilidade e adaptabilidade em cenários de contratação remota, híbrida ou global

Ao combiná-los — pipeline, treinamento, análise de pessoal e integração —, você cria não apenas um processo de contratação, mas um mecanismo coeso de talentos.

Então, aqui está o poder da escolha: inscreva-se no ClickUp, escolha modelos organizados que melhor atendam às necessidades atuais da sua equipe, implemente-os e avalie o impacto. Com o tempo, seu processo de contratação evoluirá de reativo para proativo, de fragmentado para refinado — e sim, é exatamente assim que você vencerá a guerra por talentos.