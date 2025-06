As 11 melhores alternativas ao Veed.io em 2025

Cansado de encontrar obstáculos com o Veed.io? Talvez o preço seja alto, o plano gratuito acabe muito rápido ou você esteja precisando de recursos que ele simplesmente não oferece. Seja qual for o motivo, uma coisa é certa: está na hora de encontrar uma maneira mais inteligente e fácil de editar vídeos.

A boa notícia? Não faltam alternativas ao Veed.io — e muitas dessas ferramentas de software de edição de vídeo vão além do que você está acostumado. Pense em recursos de edição de vídeo com inteligência artificial, ferramentas com qualidade de estúdio sem o preço de estúdio e interfaces que realmente tornam a edição divertida novamente.

Desde a criação de vídeos para o YouTube e conteúdo de marketing até encontrar um editor online que não o limite, estas opções foram criadas para se adequarem ao seu fluxo de trabalho. Esqueça as dores de cabeça com a edição — estas ferramentas devolvem a criatividade às suas mãos, sem complicações.

As melhores alternativas ao Veed.io num relance

Aqui está uma rápida visão geral das melhores opções disponíveis se você estiver mudando do Veed.io.

Nome da ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Criação de vídeos com IA e automação do fluxo de trabalho para equipes de todos os tamanhos Roteiros e resumos com inteligência artificial; gerenciamento de produção de vídeo; gravação de vídeo integrada (Clips); colaboração em tempo real Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas HeyGen Geração de vídeo em escala com IA para startups e criadores de conteúdo Avatares de IA personalizáveis; narrações automatizadas; suporte a vários idiomas Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Descript Edição e transcrição com IA para agências Edite vídeos como se fossem texto; clonagem de voz com IA; transcrição automática; edição em várias faixas; ferramentas de podcast Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas InVideo Criação rápida e fácil de vídeos online para pequenas equipes Texto para vídeo; mídia e modelos de estoque; várias proporções de tela Plano gratuito disponível Synthesia Avatares semelhantes a humanos gerados por IA para empresas de todos os tamanhos Avatares personalizados; mais de 120 idiomas; transcrições e legendas automáticas Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Camtasia Gravação de vídeo e tutoriais para profissionais Gravação de tela e webcam; edição com recurso de arrastar e soltar; anotações e chamadas Plano gratuito disponível DeepBrain AI Apresentadores de vídeo com IA realista para pequenas e médias empresas Avatares emocionalmente responsivos; suporte a vários idiomas; captura de expressões faciais; integração de narração Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Colossyan Treinamento com IA e vídeos corporativos para empresas Criação automatizada de vídeos de treinamento; avatares personalizados; ativos e cores da marca; narração em off Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Canva Edição de vídeo simples, com recurso de arrastar e soltar, para usuários individuais Enorme biblioteca de modelos e arquivos; colaboração em equipe; ferramentas intuitivas de design com IA Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Adobe Premiere Pro Edição de vídeo de nível profissional para empresas e grandes agências Ferramentas padrão da indústria; sincronização multicâmera; efeitos avançados e gradação de cores; integração com o ecossistema Adobe Preço a partir de US$ 37,99/mês (anual) Vimeo Hospedagem e compartilhamento de vídeos de alta qualidade para criadores e profissionais de marketing Hospedagem de vídeo HD; análises; transmissão ao vivo; legendas com IA e SEO; compartilhamento privado Plano gratuito disponível

O que você deve procurar nas alternativas ao Veed.io?

A melhor alternativa ao Veed.io depende do que é mais importante para você além dos recursos básicos de edição — automação por IA, preço acessível, ferramentas profissionais para vídeos profissionais ou uma experiência mais suave. Dito isso, aqui estão alguns fatores importantes a serem considerados:

Recursos de edição : descubra se você precisa de um editor simples de arrastar e soltar ou de ferramentas profissionais para edição em várias faixas, animação de quadros-chave e transições avançadas

Recursos com tecnologia de IA : algumas ferramentas oferecem legendas automáticas, avatares gerados por IA e edição inteligente de vídeo para acelerar seu fluxo de trabalho. Se a automação é uma prioridade, procure plataformas baseadas em IA

Facilidade de uso : se você deseja uma experiência de edição rápida e sem complicações, escolha uma plataforma com uma interface limpa e ferramentas fáceis de usar para iniciantes. Para ter mais controle, considere um software com personalização avançada

Ferramentas de colaboração : se você trabalha com uma equipe, recursos como comentários em tempo real, compartilhamento baseado em nuvem e acesso para vários usuários podem fazer uma grande diferença

Qualidade e formatos de exportação : Precisa de vídeo em 4K? Quer exportar sem marcas d'água? Certifique-se de que a plataforma oferece as opções de resolução e formato de que você precisa

Preços e limitações do plano gratuito : algumas alternativas oferecem versões gratuitas, mas podem ter restrições de exportação, marcas d'água ou recursos limitados. Verifique se os planos pagos se encaixam no seu orçamento

Integração com outras ferramentas: se você usa plataformas como Canva, Adobe ou ferramentas de gerenciamento de projetos, procure um software que se integre perfeitamente ao seu fluxo de trabalho

👀 Você sabia? Em média, as pessoas assistem a mais de 7,2 horas de conteúdo de vídeo por dia!

As 11 melhores alternativas ao Veed.io

Aqui está uma análise das melhores alternativas ao Veed.io — o que fazem bem, onde ficam aquém, quanto custam e o que os usuários pensam sobre elas.

1. ClickUp (ideal para criação de vídeos com IA e automação do fluxo de trabalho)

Embora o Veed.io seja uma escolha popular para edição de vídeo, uma ferramenta que combina funcionalidades semelhantes com recursos adicionais pode ajudar a otimizar ainda mais seu fluxo de trabalho.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

A plataforma oferece ferramentas para ajudar criadores, profissionais de marketing e empresas a gerenciar a produção de vídeos, colaborar em tempo real e automatizar tarefas tediosas.

Gerencie sua produção de vídeo com a plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp, com gravações de tela integradas

Com o ClickUp para gerenciamento de projetos, tarefas, documentos e colaboração em vídeo podem ser combinados em uma única plataforma. Afinal, manter seu projeto em dia requer uma visão geral clara dos prazos, prioridades e progresso da equipe. E o ClickUp faz exatamente isso.

Compartilhe clipes de vídeo rápidos, feedback e aprovações com o ClickUp Clips.

Um dos recursos de destaque do ClickUp para criadores de vídeo é o ClickUp Clips, uma ferramenta de vídeo integrada que permite gravar, anotar e compartilhar trechos de vídeo diretamente nas tarefas.

Em vez de depender de softwares de gravação de terceiros ou usar vários aplicativos, o Clips permite criar facilmente vídeos tutoriais, orientações ou atualizações para a equipe.

Você pode destacar seções importantes, adicionar comentários ou marcar marcas de tempo para referência rápida. Com o Clips, você pode gravar vídeos explicativos, documentar feedback e capturar insights de reuniões dentro do ClickUp, mantendo seu fluxo de trabalho organizado e acessível.

Está enfrentando um bloqueio criativo? Elimine o trabalho manual da produção de vídeos automatizando a redação de roteiros, resumindo vídeos longos e gerando arquivos de áudio e transcrições em segundos com o ClickUp. Basta ativar o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, para fazer o trabalho por você.

Faça um brainstorming e planeje sua próxima campanha de vídeo viral usando o ClickUp Brain

Seja para criar um tutorial no YouTube, um anúncio ou um vídeo explicativo, o ClickUp Brain pode gerar roteiros estruturados e de alta qualidade, adaptados às suas necessidades.

Para criadores de conteúdo e empresas de produção de vídeo, isso significa menos trabalho manual, produção de vídeo mais rápida e melhor organização, permitindo que você se concentre na criatividade em vez de tarefas tediosas.

📮ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes da nossa pesquisa agora contam com ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais. Você deseja obter esses mesmos benefícios no trabalho? A ClickUp está aqui para ajudar! O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, pode ajudar você a melhorar a produtividade em 30% com menos reuniões, resumos rápidos gerados por IA e tarefas automatizadas.

O ClickUp não é apenas uma excelente ferramenta para criação de conteúdo, mas também foi desenvolvido para gerenciar todo o processo de produção de vídeo, do início ao fim.

Obtenha um modelo gratuito Inicie seus projetos de vídeo rapidamente com o modelo de produção de vídeo ClickUp

Com o modelo de produção de vídeo ClickUp, as equipes podem organizar projetos em fluxos de trabalho estruturados, garantindo que todas as etapas da produção ocorram sem problemas.

Este modelo permite planejar ideias para vídeos, criar roteiros e atribuir funções usando o ClickUp Docs e roteiros gerados por IA. Você também pode agendar datas de lançamento, acompanhar o desempenho da plataforma e gerenciar ativos de marketing de vídeo.

👀 Você sabia? Vídeos com legendas obtêm 80% mais visualizações nas redes sociais.

Melhores recursos do ClickUp

Colabore no modo de edição ao vivo, deixe comentários e acompanhe as revisões do roteiro no ClickUp Docs

Crie painéis para monitorar o progresso da equipe em tempo real

Meça os custos e otimize os fluxos de trabalho, acompanhando o tempo gasto na produção

Use campos personalizados para rastrear formatos de vídeo, resoluções e tipos de conteúdo

Defina metas mensuráveis para aumentar o engajamento e otimizar a produção

Integre com ferramentas de edição de vídeo com IA, como Premiere Pro e Final Cut Pro

Limitações do ClickUp

A plataforma pode parecer um pouco complicada para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador do G2 diz:

Temos um processo complexo de produção de vídeo que envolve várias pessoas em diferentes etapas do pipeline, várias rodadas de revisão, com cada entrega única exigindo seu próprio prazo. Consigo otimizar tudo isso usando as automações disponíveis no ClickUp, mantendo tudo em dia.

Temos um processo complexo de produção de vídeo que envolve várias pessoas em diferentes etapas do pipeline, várias rodadas de revisão, com cada entrega única exigindo seu próprio prazo. Consigo otimizar tudo isso usando as automações disponíveis no ClickUp, mantendo tudo em dia.

2. HeyGen (melhor para dimensionar vídeos gerados por IA)

através do HeyGen

A criação de vídeos não precisa ser complicada — a HeyGen tenta simplificá-la. A plataforma facilita a criação de vídeos — sem câmera, sem equipe, apenas com IA. Se você está localizando conteúdo, personalizando o alcance ou automatizando a produção, ela tem as ferramentas para ajudar.

Seus avatares com IA permitem que você crie uma versão digital de si mesmo que fala naturalmente e segue seu roteiro. Use sua webcam para gerar um ou escolha entre as opções pré-concebidas. Você também pode ajustar vozes, roupas e planos de fundo com apenas alguns cliques.

Melhores recursos do HeyGen

Aproveite modelos personalizáveis de calendário de vídeos e conteúdo para vários estilos

Crie vídeos em mais de 40 idiomas com vários sotaques regionais. Além disso, ele suporta clonagem de voz, para que você possa adicionar sua voz.

Gere roteiros de vídeo a partir de prompts ou esboços resumidos

Divida seu vídeo em cenas, ajuste o texto, a mídia e o posicionamento do avatar com facilidade

Limitações do HeyGen

Recursos avançados de edição de vídeo limitados para conteúdo altamente personalizado

As opções de exportação de vídeo podem exigir tempo de processamento adicional para conteúdos mais longos

Preços do HeyGen

Gratuito

Criador: $29/mês

Equipe: US$ 89/mês por licença

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do HeyGen

G2: 4,8/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HeyGen?

Uma avaliação compartilhada no G2:

Estou usando o HeyGen para criar conteúdo para o meu canal no YouTube, e o uso dos avatares está elevando meus vídeos a um novo patamar. Já usei três avatares diferentes apenas no plano gratuito e foi incrível. Toda a minha equipe gostou do novo formato e meu canal no YouTube está crescendo cada vez mais.

Estou usando o HeyGen para criar conteúdo para o meu canal no YouTube, e o uso dos avatares está elevando meus vídeos a um novo patamar. Já usei três avatares diferentes apenas no plano gratuito e foi incrível. Toda a minha equipe gostou do novo formato e meu canal no YouTube está crescendo cada vez mais.

3. Descript (ideal para edição e transcrição com inteligência artificial)

via Descript

Uma das ferramentas mais antigas da lista de alternativas ao Veed é o Descript. Se você precisa de eficiência e ferramentas com inteligência artificial, o Descript oferece algo que os editores tradicionais simplesmente não conseguem. Em vez de percorrer linhas do tempo, você pode editar vídeos como um documento de texto, cortando palavras e erros em segundos. Além disso, você pode ver versões anteriores e restaurar qualquer rascunho.

O recurso Overdub permite criar um clone da sua voz gerado por IA para corrigir erros sem precisar regravar. Você pode até gravar sua tela, sua webcam ou ambos ao mesmo tempo. É super útil para tutoriais, treinamentos ou vídeos explicativos — e se integra instantaneamente à linha do tempo de edição.

Melhores recursos do Descript

Aproveite a transcrição automática por IA com alta precisão

Use ferramentas de gravação de tela com IA e edição de podcasts

Utilize a edição em várias faixas para uma produção perfeita

Limitações do Descript

Recursos avançados de edição de vídeo limitados em comparação com ferramentas profissionais

As vozes geradas por IA podem soar robóticas em alguns casos

Preços do Descript

Gratuito

Aficionado: US$ 24/mês por pessoa

Criador: US$ 35/mês por pessoa

Negócios: US$ 50/mês por pessoa

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Descript

G2: 4,6/5 (mais de 770 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

Um crítico do Reddit diz:

Minha experiência com edição mudou completamente. Eu já tinha ouvido falar do Descript, mas achava que era apenas para transcrever áudio (o que não me interessa muito). No entanto, agora que eles oferecem outros serviços em seu pacote, decidi experimentar! Estou muito feliz por ter feito isso, pela possibilidade de regravar com sua própria voz, simplesmente excluindo uma ou mais palavras para editar seu podcast (sem falar na facilidade de remover palavras de preenchimento com um simples clique).

Minha experiência com edição mudou completamente. Eu já tinha ouvido falar do Descript, mas achava que era apenas para transcrever áudio (o que não me interessa muito). No entanto, agora que eles oferecem outros serviços em seu pacote, decidi experimentar! Estou muito feliz por ter feito isso, pela possibilidade de regravar com sua própria voz, simplesmente excluindo uma ou mais palavras para editar seu podcast (sem falar na facilidade de remover palavras de preenchimento com um simples clique).

👀 Você sabia? O YouTube é o segundo maior mecanismo de busca do mundo.

4. InVideo (ideal para criação rápida e fácil de vídeos online)

através do InVideo

Para profissionais de marketing, gerentes de mídia social e pequenas empresas, o InVideo elimina a complexidade dos softwares de edição tradicionais. Seu fluxo de trabalho baseado em modelos torna a criação de vídeos tão fácil quanto preencher os espaços em branco.

Com milhares de modelos personalizáveis e acesso a mais de 16 milhões de mídias de estoque, o InVideo facilita a criação de vídeos com aparência profissional, sem a necessidade de passar horas aprendendo a usar softwares complicados.

Melhores recursos do InVideo

Transforme texto em imagens atraentes para anúncios, promoções ou conteúdo do YouTube

Crie vídeos digitando sua ideia e personalizando a duração e a narração

Otimize para diferentes plataformas com várias proporções de tela

Limitações do InVideo

Opções de personalização limitadas em comparação com editores avançados

O tempo de exportação pode ser lento para vídeos mais longos

Preços do InVideo

Gratuito

Mais : US$ 35/mês

Máximo : US$ 60/mês

Generative: US$ 120/mês

Avaliações e comentários do InVideo

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 390 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o InVideo?

Uma avaliação da Capterra diz:

Em comparação com aplicativos de edição de vídeo mais complicados, você pode criar vídeos no site com bastante rapidez devido aos seus recursos e facilidades. Por ser uma plataforma baseada na web, você pode usá-la em qualquer lugar com conexão à Internet para visualizar e editar filmes.

Em comparação com aplicativos de edição de vídeo mais complicados, você pode criar vídeos no site com bastante rapidez devido aos seus recursos e facilidades. Por ser uma plataforma baseada na web, você pode usá-la em qualquer lugar com conexão à Internet para visualizar e editar filmes.

5. Synthesia (ideal para avatares semelhantes a humanos gerados por IA)

via Synthesia

Em vez de contratar atores ou montar um estúdio, o Synthesia permite que você escolha entre uma ampla variedade de avatares de IA, digite seu roteiro e deixe a plataforma gerar um vídeo profissional e sofisticado.

Os avatares nesta alternativa ao Veed sincronizam os movimentos dos lábios de forma realista com o seu texto. Com suporte para mais de 120 idiomas, é uma ferramenta poderosa para empresas globais que precisam de vídeos de alta qualidade sem os custos adicionais de equipes de produção.

Melhores recursos do Synthesia

Aproveite os avatares personalizados para divulgar sua marca

Crie conteúdo inclusivo com diversas opções de avatares

Gere automaticamente transcrições, legendas e narrações

Aproveite os modelos de vídeo pré-criados para facilitar o uso

Limitações do Synthesia

Animação limitada e flexibilidade de edição em comparação com outras alternativas de IA da Synthesia

Avatares de alta qualidade ainda podem parecer um pouco artificiais

Preços do Synthesia

Gratuito

Inicial: US$ 29/mês

Criador : US$ 89/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Synthesia

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 270 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Synthesia?

Uma avaliação da G2 diz:

Interface simples para criar vídeos com avatares de IA; fácil de entender, resposta rápida, com opção de pré-visualização; também é ótima a conexão com bancos de dados de imagens e vídeos disponíveis gratuitamente que podem ser usados nos vídeos gerados.

Interface simples para criar vídeos com avatares de IA; fácil de entender, resposta rápida, com opção de pré-visualização; também é ótima a conexão com bancos de dados de imagens e vídeos disponíveis gratuitamente que podem ser usados nos vídeos gerados.

🧠 Curiosidade: O primeiro vídeo enviado ao YouTube foi um clipe curto intitulado " Me at the Zoo " (Eu no z oológico)

6. Camtasia (ideal para gravação de vídeo e tutoriais)

através do Camtasia

O Camtasia é o favorito de educadores, instrutores e empresas que precisam de gravações de tela de nível profissional sem complicações. Ele permite capturar sua tela, webcam e áudio de uma só vez, perfeito para tutoriais e apresentações.

Mas não se trata apenas de gravar; você pode apimentar as coisas com efeitos, anotações, chamadas e até mesmo questionários para manter os espectadores envolvidos. Modelos, transições e animações integrados tornam a edição muito fácil.

Além disso, funciona tanto no Windows quanto no Mac, para que ninguém fique de fora.

Melhores recursos do Camtasia

Capture gravações de tela de alta qualidade com ferramentas de edição integradas

Crie vídeos facilmente usando uma interface de arrastar e soltar

Adicione anotações e chamadas para aumentar o engajamento

Limitações do Camtasia

A renderização pode ser lenta para projetos complexos

Efeitos de vídeo avançados limitados

Preços do Camtasia

Camtasia Starter: Grátis

Camtasia Essentials: US$ 179,88, cobrados anualmente

Camtasia Create: US$ 249, cobrados anualmente

Camtasia Pro: US$ 599, cobrados anualmente

Avaliações e comentários sobre o Camtasia

G2: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 430 avaliações)

7. DeepBrain AI (ideal para apresentadores de vídeo com IA realista)

através da DeepBrain AI

O próximo da nossa lista de alternativas ao Veed é o DeepBrain. Suponha que você esteja no ramo de criação de apresentações corporativas envolventes ou vídeos de treinamento voltados para o cliente. Nesse caso, o DeepBrain AI permite que você dê um "rosto" ao seu conteúdo sem contratar um apresentador humano.

O que impressiona na ferramenta é sua capacidade de ajustar a resposta emocional de um avatar com base no contexto do roteiro, seja uma mensagem corporativa séria ou um vídeo promocional casual.

Melhores recursos do DeepBrain AI

Garanta suporte para vários idiomas para alcançar um público mais amplo

Capture expressões faciais e tom emocional para apresentadores de IA mais naturais

Integre narrações de forma suave para apresentações dinâmicas e envolventes

Limitações do DeepBrain AI

Ferramentas de edição de vídeo limitadas, além das interações com avatares

Requisitos de sistema elevados para uma renderização suave do avatar

Os recursos premium estão bloqueados em planos mais caros

Preços do DeepBrain AI

Gratuito

Pessoal: US$ 29/mês

Equipe: US$ 69/mês por licença

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e análises da DeepBrain AI

G2 : 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

🧠 Curiosidade: Você já ouviu dizer que uma imagem vale mais que mil palavras. Mas o Dr. James McQuivey, da Forrester Research, afirma que um único minuto de vídeo vale 1,8 milhão de palavras! As empresas podem transmitir uma mensagem mais forte por meio de vídeos do que com imagens estáticas.

8. Colossyan Creator (ideal para treinamentos com IA e vídeos corporativos)

através do Colossyan Creator

Criar vídeos de treinamento do zero pode ser demorado, mas a IA facilita esse processo. O Colossyan automatiza o processo, ajudando equipes de RH, instrutores e diretores de conformidade a produzir conteúdo de aprendizagem profissional em grande escala. Ao eliminar a necessidade de recursos de produção caros, ele reduz custos e esforços.

O que diferencia o Colossyan de outras alternativas ao Veed é a sua capacidade de automatizar a criação de vídeos de treinamento de funcionários usando IA. Ele oferece uma maneira de reduzir os custos gerais da criação de vídeos, mantendo os padrões profissionais.

Melhores recursos do Colossyan Creator

Crie módulos de treinamento, vídeos de conformidade e tutoriais para manter as equipes informadas

Adicione ativos da empresa, narrações, cores personalizadas e recursos visuais da marca para obter uma aparência sofisticada

Use avatares de IA prontos ou crie um avatar instantâneo com base em sua própria gravação de vídeo

Limitações do Colossyan Creator

Flexibilidade limitada para edição avançada de vídeo

Problemas ocasionais com a sincronização da narração em vídeos mais longos

Preços do Colossyan Creator

Inicial: US$ 27/mês

Negócios: US$ 88/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Colossyan Creator

G2: 4,6/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

9. Canva (ideal para edição de vídeo simples, com recurso de arrastar e soltar)

via Canva

O diferencial do Canva é a simplicidade — é uma ferramenta projetada para oferecer rapidez e facilidade para designers e qualquer pessoa que precise criar conteúdo rápido e sofisticado. É uma das alternativas mais populares ao Veed atualmente.

Sua interface de arrastar e soltar torna possível produzir vídeos impressionantes em minutos, o que é útil para quem tem tempo limitado, mas altas demandas de conteúdo.

No entanto, o Canva é mais popular pela acessibilidade ao usuário. Você não precisa ser um editor de vídeo para criar um anúncio social atraente ou uma apresentação em equipe com essa ferramenta. E com o Canva AI, você também pode gerar designs usando prompts de texto simples.

Melhores recursos do Canva

Aproveite uma vasta biblioteca de modelos de vídeo, músicas e imagens de arquivo

Use recursos de colaboração para equipes que trabalham em projetos compartilhados

Integre-se perfeitamente com outras ferramentas de design, como fotos e apresentações

Limitações do Canva

Não possui ferramentas de edição avançadas para projetos de vídeo mais complexos

Renderização lenta para arquivos de vídeo grandes ou complexos

Preços do Canva

Gratuito

Pro: US$ 15/usuário por mês

Equipes: US$ 10/usuário por mês (mínimo de três usuários)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Canva

G2: 4,7/5 (mais de 4.450 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 12.600 avaliações)

10. Adobe Premiere Pro (ideal para edição de vídeo profissional)

através do Adobe Premiere Pro

Para aqueles que buscam uma edição de nível profissional, o Adobe Premiere Pro oferece ampla personalização com recursos avançados. Plug-ins e ferramentas de terceiros expandem ainda mais sua funcionalidade.

Sua integração ao amplo ecossistema da Adobe é uma vantagem para a ferramenta. Isso permite que os usuários alternem facilmente entre ferramentas como After Effects e Audition. O Premiere Pro foi desenvolvido para aqueles que priorizam flexibilidade, controle e precisão em seu fluxo de trabalho de edição.

Melhores recursos do Adobe Premiere Pro

Edite com ferramentas padrão da indústria para áudio, gradação de cores e efeitos visuais

Sincronize vários ângulos de câmera e integre-os facilmente com outros aplicativos da Adobe

Renderize vídeos de alta qualidade com opções avançadas de exportação

Estenda seus clipes e adicione legendas com tradução automática com IA generativa

Limitações do Adobe Premiere Pro

Curva de aprendizado íngreme para iniciantes

Requisitos de sistema elevados e pode consumir muitos recursos

Preços do Adobe Premiere Pro

Premiere Pro: US$ 37,99/mês, pago anualmente

Avaliações e comentários sobre o Adobe Premiere Pro

G2: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 540 avaliações)

11. Vimeo (ideal para hospedar e compartilhar vídeos de alta qualidade)

via Vimeo

O Vimeo tem sido a escolha certa para cineastas, artistas e profissionais que desejam que seus vídeos tenham a melhor aparência possível.

Ao contrário do YouTube, prioriza a qualidade de alta definição, proporcionando uma reprodução nítida adequada para telas grandes e apresentações profissionais. Mais do que apenas um site de hospedagem, o Vimeo permite que os criadores exibam seus trabalhos, compartilhem conteúdo privado com clientes ou transmitam eventos ao vivo.

Melhores recursos do Vimeo

Traduza áudio e legendas e adicione títulos e descrições otimizados para SEO com o Vimeo AI

Acompanhe o envolvimento dos espectadores com análises detalhadas

Transmita eventos ao vivo e webinars com suporte integrado

Limitações do Vimeo

Armazenamento e largura de banda limitados nos planos de nível inferior

Algumas opções avançadas de personalização estão disponíveis apenas em planos superiores

Preços do Vimeo

Gratuito

Inicial: US$ 20/mês

Padrão: US$ 41/mês

Avançado: US$ 125/mês

Avaliações e comentários do Vimeo

G2: 4,3/5 (mais de 650 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.040 avaliações)

Crie vídeos profissionais com eficiência usando o ClickUp

Cada uma dessas alternativas ao Veed oferece algo único, desde a criação fácil de vídeos para redes sociais até ferramentas avançadas de edição.

Mas para equipes que precisam mais do que apenas edição de vídeo online, o ClickUp se destaca por combinar o processo de criação de vídeo com gerenciamento de projetos, colaboração e acompanhamento de tarefas. Ao manter tudo em um só lugar, ele ajuda as equipes a se manterem organizadas do início ao fim.

O ClickUp não se resume à edição — ele otimiza todo o processo de conteúdo.

Pronto para experimentar? Cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta gratuita do ClickUp!