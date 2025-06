Como usar os esquemas de cores do Google Agenda de forma eficaz

Quer dar um toque pessoal ao seu calendário online? Se utiliza o Google Agenda, pode fazê-lo.

Um dos aplicativos de calendário mais populares, o Google Agenda, é usado por mais de 500 milhões de pessoas para gerenciar suas agendas pessoais e profissionais. No entanto, a maioria não sabe que ele pode ser personalizado.

A interface padrão do Google Agenda apresenta uma paleta de cores em azul claro. Se você tem uma agenda agitada, esse esquema de cores pode dificultar a organização de vários eventos. E sejamos sinceros: também é bem monótono.

Então, leia este blog para aprender como criar seu próprio tema do Google Agenda, com cores e tons personalizados.

Antes de começar, confira este vídeo para aprender alguns truques para gerenciar várias agendas como um profissional! 👇🏻

Por que usar esquemas de cores do Google Agenda?

Há várias vantagens em usar temas de cores personalizados no Google Agenda:

Melhora a organização: usar esquemas de cores personalizados no calendário ajuda a organizar os eventos do Google Agenda de forma mais organizada. Por exemplo, você pode classificá-los com base no tipo, como eventos urgentes, eventos recorrentes etc., para melhorar a visibilidade

Minimiza conflitos de agendamento: usar uma cor exclusiva para cada tipo de evento minimiza o risco de sobreposições. Especialmente se você gerencia vários calendários, essa estratégia pode alertá-lo sobre qualquer conflito para que você possa fazer ajustes antecipados e otimizar sua programação

Melhora a gestão do tempo: codificar todos os eventos com cores ajuda a identificar quais são prioritários e quais podem ser adiados. Isso leva a menos confusão e a uma melhor gestão do tempo

Aumenta a produtividade: um calendário organizado, com eventos exclusivos e recorrentes do Google marcados, reduz o cansaço mental e melhora a clareza. Isso ajuda você a se concentrar no trabalho com mais eficiência

Aumenta o apelo estético: usar uma paleta de cores personalizada do Google Agenda para cada calendário melhora seu apelo estético e o torna mais intuitivo do que antes

🧠 Curiosidade: Ao contrário de muitos aplicativos de calendário, o Google Agenda permite responder "Talvez" a eventos quando você não tiver certeza. 🤔

40 ideias populares de esquemas de cores para o Google Agenda

Livre-se da interface básica do Google Agenda — confira esta lista de códigos hexadecimais do Google Agenda para criar cores personalizadas e criar agendas que refletem suas preferências pessoais:

1. Esquema de cores campos de lavanda

Esquema de cores campos de lavanda

Entre em um cenário de sonho com aroma de lavanda, onde tons suaves de roxo e verde criam um tema relaxante para sua agenda.

Combinação de emojis de campos de lavanda

💜 🌿 🕊️ ☁️ 🍇

Códigos hexadecimais das cores dos campos de lavanda

#6A0572

#A4508B

#DDA0DD

#E6E6FA

#98FB98

2. Esquema de cores retrô dos anos 80

Esquema de cores retrô dos anos 80

Luzes de fliperama, batidas sintéticas e brilho neon — essa mistura retrô dos anos 80 em rosa choque e azul bebê desperta a nostalgia.

Combinação de emojis retrô dos anos 80

🎧 🕶️ 🎮 📼 💾

Códigos de cores hexadecimais retrô dos anos 80

#FF0080

#FFD700

#00FFFF

#8A2BE2

#FF4500

3. Esquema de cores minimalista em tons de cinza

Organize sua agenda com uma personalização clara e minimalista

Organize sua agenda com uma personalização simples e minimalista. Cinza ardósia, preto e branco criam uma estética elegante e sem distrações para o Google Agenda.

Combinação minimalista de emojis em tons de cinza

⚫ ⚪ 🎩 🏙️ 🖋️

Códigos hexadecimais minimalistas em tons de cinza

#000000

#333333

#808080

#C0C0C0

#FFFFFF

4. Esquema de cores limonada de morango

Esquema de cores limonada de morango

Fresco, frutado e divertido! Rosas brilhantes e amarelos vibrantes transformam seu calendário compartilhado em um sonho de verão.

Combinação de emojis de limonada de morango

🍓 🍋 🍹 🌞 🍉

Códigos hexadecimais das cores da limonada de morango

#FF6384

#FFCD56

#FF5733

#FF9A76

#FFA07A

5. Esquema de cores Nebulosa Galaxy

Esquema de cores Nebulosa Galaxy

O universo está ao seu alcance. Tons cósmicos de roxo, azuis profundos e toques de marrom fazem com que todos os planos pareçam ilimitados.

Combinação de emojis de nebulosa galáctica

🌌 🌠 🛸 🔭 🪐

Códigos de cores hexadecimais da nebulosa Galaxy

#2C003E

#5D0E41

#8E24AA

#4A00E0

#1E88E5

6. Esquema de cores Mossy Meadow

Esquema de cores prado musgoso

Amantes da natureza, alegrem-se! Os tons verdes terrosos trazem o charme sereno de uma clareira na floresta para o seu planejador.

Combinação de emojis de prado coberto de musgo

🌿 🍃 🐸 🏡 🦔

Códigos de cores hexadecimais Mossy Meadow

#4B6F44

#739E82

#A4C3B2

#D2E3C8

#EEF4D4

7. Esquema de cores "Cabine aconchegante"

Esquema de cores Cabine aconchegante

Nada supera o aconchego de uma cabana acolhedora. Tons rústicos de vermelho e marrom profundo envolvem sua agenda em um abraço outonal.

Conjunto de emojis de cabana aconchegante

🔥 🍂 🏡 ☕ 📖

Códigos de cores hexadecimais para cabanas aconchegantes

#8B4513

#CD853F

#D2691E

#F4A460

#FFDAB9

8. Esquema de cores de loja de doces

Deixe seu calendário mais colorido com tons vibrantes de rosa, azul pastel e amarelo alegre. *

Seu calendário, mas com um toque especial! Cores vibrantes, como rosa alegre, azul pastel e amarelo alegre, tornam o trabalho mais divertido.

Conjunto de emojis de loja de doces

🍬 🍭 🎠 🍩 🍪

Códigos hexadecimais de cores de loja de doces

#FF69B4

#FFD700

#FF7F50

#87CEFA

#98FB98

9. Esquema de cores Midnight Luxe

Torne seu calendário refinado, sofisticado e luxuoso com um esquema de cores midnight luxe.

Refinada, elegante e luxuosa, esta paleta combina azul marinho profundo, ameixa intensa e um toque de amarelo para elevar as reuniões de trabalho com sofisticação de primeira classe.

Combinação de emojis Midnight Luxe

🌙 🌌 🕶️ 🎩 🏛️

Códigos hexadecimais de cores Midnight Luxe

#0A043C

#03506F

#3E065F

#5D0E41

#FFD700

10. Esquema de cores Citrus Burst

Esquema de cores cítrico

Brilhante, vibrante e cheio de energia! Um toque de laranja e verde inspirado em frutas cítricas garante que sua agenda permaneça tão revigorante quanto uma limonada recém-espremida.

Combinação de emojis cítricos

🍊 🍋 🥭 🍏 🌿

Códigos hexadecimais de cores cítricas

#FFA500

#FFEC40

#FFD700

#32CD32

#228B22

11. Esquema de cores de sorveteria

Transforme seu calendário em uma bola de sorvete perfeita com um esquema de cores inspirado em uma sorveteria.

Deixe-se levar pela nostalgia com uma pitada de perfeição em tons pastéis. Rosas suaves, azuis e amarelos cremosos tornam todas as tarefas mais agradáveis.

Conjunto de emojis de sorveteria

🍦 🍧 🍨 🍒 🍫

Códigos hexadecimais de cores de sorveterias

#FFB6C1

#FDD9B5

#FFFACD

#ADD8E6

#C3E8CB

12. Esquema de cores com tema de super-heróis

Esquema de cores com tema de super-heróis

Dê um impulso à sua agenda com energia heróica. Vermelhos fortes, azuis profundos e amarelos dourados dão um toque de quadrinhos às suas tarefas diárias.

Combinação de emojis com tema de super-heróis

🦸‍♂️ 🦸‍♀️ 💥 ⚡ 🏆

Códigos hexadecimais de cores com tema de super-heróis

#FF0000

#0000FF

#FFD700

#000000

#808080

🔍 Você sabia? Se você trabalha em diferentes fusos horários, ative o Relógio Mundial nas configurações do Google Agenda para ver vários fusos horários simultaneamente. 🌍

13. Esquema de cores em tons de joias reais

Esquema de cores em tons de joias reais

Planeje como a realeza com elegância em tons de joias. Verde esmeralda, vermelho rubi e azul safira enriquecem o seu dia.

Combinação de emojis com tons de joias reais

👑 💎 🎭 🎻 🏛️

Códigos hexadecimais de cores em tons de joias reais

#2E4374

#A72056

#5E239D

#01796F

#E0115F

14. Esquema de cores Sakura blossom

Esquema de cores flor de cerejeira

Aprecie a beleza efémera das flores de cerejeira. Os tons delicados de rosa e branco suave conferem aos seus planos a serenidade da primavera.

Combinação de emojis de flores de cerejeira

🌸 🎎 🍵 🏯 🐦

Códigos hexadecimais das cores das flores de sakura

#FADADD

#FFB6C1

#F8C8DC

#F5E1DA

#FFD1DC

15. Esquema de cores Ocean Deep

Esquema de cores oceano profundo

Mergulhe nas profundezas do oceano com tons azuis tranquilos. Uma mistura pacífica de turquesa, azul marinho profundo e azul-petróleo refrescante afasta o estresse.

Combinação de emojis do oceano profundo

🌊 🐳 🏝️ ⚓ 🐠

Códigos de cores hexadecimais em tons de azul oceânico

#013A63

#0077B6

#0096C7

#00B4D8

#90E0EF

16. Esquema de cores outono

Esquema de cores outono

O ar fresco do outono combina com tons dourados. Laranjas queimados, marrons intensos e vermelhos profundos trazem uma sensação aconchegante de colheita para o seu calendário.

Conjunto de emojis de colheita de outono

🍁 🎃 🦃 🍂 🏕️

Códigos hexadecimais das cores do outono

#D2691E

#FF8C00

#B22222

#FFD700

#8B4513

17. Esquema de cores "Coffee house"

Esquema de cores "Coffee house"

Um café expresso quente, uma lista de tarefas fresca. Tons de marrom terrosos, beges cremosos e caramelo dão ao seu calendário aquele clima aconchegante de cafeteria.

Conjunto de emojis de cafeteria

☕ 🍂 🍫 🥐 📖

Códigos hexadecimais de cores de cafeterias

#6F4E37

#8B5A2B

#C19A6B

#F5DEB3

#EEDFCC

18. Esquema de cores neon cyberpunk

Esquema de cores neon cyberpunk

Luzes de néon piscam em um horizonte futurista. A energia cyberpunk se encontra com tons de rosa elétrico, roxo profundo e azul de alto contraste.

Combinação de emojis neon cyberpunk

🔮 🕶️ 🌃 💾 🚥

Códigos de cores hexadecimais neon cyberpunk

#FF00FF

#00FFFF

#8A2BE2

#00FF7F

#FFD700

19. Esquema de cores neutras suaves

Esquema de cores neutras suaves

Esta é uma paleta suave e refinada para planejamento pessoal. Tons neutros suaves, cinzas acastanhados e cinzas suaves criam um Google Agenda sutil, mas estético.

Combinação de emojis neutros suaves

🤍 ☁️ 🕊️ 🏡 📖

Códigos hexadecimais de cores neutras suaves

#F8F1F1

#EDEADE

#C8C6C6

#A8A7A7

#7E7D7D

20. Esquema de cores fogo e gelo

Esquema de cores fogo e gelo

Um equilíbrio impressionante entre extremos. Vermelhos intensos e azuis gelados colidem em um contraste ousado que harmoniza perfeitamente todas as tarefas.

Combinação de emojis de fogo e gelo

🔥 ❄️ 🔵 🔴 🌊

Códigos de cores hexadecimais fogo e gelo

#D7263D

#F46036

#2E86AB

#33658A

#0A043C

21. Esquema de cores Deep Space

Esquema de cores Deep Space

Sua agenda, mas com o mistério do espaço sideral. Os tons de azul-escuro e índigo criam um efeito sobrenatural para o calendário do seu projeto.

Combinação de emojis do espaço profundo

🌌 🚀 🪐 ✨ 🛸

Códigos hexadecimais de cores do espaço profundo

#0C1446

#1C2951

#2D437A

#4A5AA3

#8293D6

22. Esquema de cores da primavera

Esquema de cores da primavera

A primavera desperta com uma explosão de flores. Tons vivos de rosa, verde e amarelo dão aos seus planos uma sensação de frescor e renovação.

Combinação de emojis de flores da primavera

🌸 🌷 🌿 ☀️ 🐝

Códigos hexadecimais das cores da primavera

#FFB6C1

#FFD700

#98FB98

#8A2BE2

#FFA07A

23. Esquema de cores de filme vintage

Esquema de cores de filme vintage

Este é um esquema de cores do Google Agenda com estética vintage para almas antigas. Marrons desbotados, sépia suave e bege suave trazem um charme cinematográfico à sua agenda.

Combinação de emojis de filmes vintage

📽️ 🎞️ 📷 🛤️ 🌅

Códigos hexadecimais de cores vintage

#6B4226

#A67C52

#C4A484

#D6B89C

#E6CBA8

24. Esquema de cores Rainha do Gelo

Esquema de cores Rainha do Gelo

Este é um toque gelado e majestoso para o seu planejador. Azuis gelados e prateados cintilantes transformam a programação em um paraíso de inverno.

Combinação de emojis da rainha do gelo

❄️ 🧊 🏔️ 👑 💎

Códigos de cores hexadecimais da rainha do gelo

#5DADE2

#AED6F1

#D6EAF8

#EBF5FB

#FFFFFF

25. Esquema de cores de contos de fadas

Esquema de cores de contos de fadas

Entre em um conto de fadas. Tons pastéis suaves e lavandas românticas compõem o cenário deste calendário caprichoso, inspirado em contos de fadas.

Combinação de emojis de contos de fadas

🦄 ✨ 🌸 🧚 🌙

Códigos hexadecimais de cores de contos de fadas

#F4C2C2

#D8BFD8

#ADD8E6

#FFF0F5

#E6E6FA

26. Esquema de cores brilhantes do arco-íris

Esquema de cores brilhantes do arco-íris

Uma explosão de emoção em tons de arco-íris. Todas as cores imagináveis se unem para tornar seus planos o mais animados possível.

Combinação de emojis coloridos

🌈 🟣 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵

Códigos hexadecimais de cores brilhantes do arco-íris

#FF0000

#FF7F00

#FFFF00

#00FF00

#0000FF

27. Esquema de cores Mirage do deserto

Esquema de cores Mirage do deserto

A areia se move sob um sol dourado. Terracota quente, bege arenoso e tons alaranjados do pôr do sol capturam a beleza de uma miragem no deserto.

Combinação de emojis de miragem no deserto

🏜️ 🌅 🏺 🐪 ☀️

Códigos hexadecimais das cores do miragem no deserto

#E29578

#E07A5F

#F4A261

#FFBA08

#B5838D

28. Esquema de cores Cosmic dreams

Esquema de cores Cosmic Dreams

Observar as estrelas está na sua agenda! Rosas celestiais, azuis profundos e violetas sonhadores dão vida a sonhos cósmicos.

Conjunto de emojis de sonhos cósmicos

🚀 🌠 🔭 🌌 🪐

Códigos de cores hexadecimais Cosmic Dreams

#4A00E0

#8E2DE2

#D16BA5

#FF8C42

#FCE38A

29. Esquema de cores menta fresca

Esquema de cores menta fresca

Refrescante, nítido e moderno. Os tons de verde menta e azul-petróleo suave dão um ar renovado aos seus planos.

Combinação de emojis de hortelã fresca

🌿 🍃 🍏 🧊 🌱

Códigos hexadecimais de cores menta fresca

#A7E9AF

#3AAFA9

#DEFDE0

#B8E994

#75B79E

30. Esquema de cores Mistério da meia-noite

Esquema de cores Mistério da meia-noite

A escuridão encontra o mistério. Tons profundos de ameixa e preto esfumado adicionam mistério, mantendo seu calendário elegante sem esforço.

Combinação de emojis misteriosos da meia-noite

🌙 🔮 🖤 🎭 ✨

Códigos hexadecimais de cores misteriosas da meia-noite

#0A043C

#1B1A55

#535C91

#9A348E

#FDEBED

31. Esquema de cores Serenidade costeira

Esquema de cores Serenidade costeira

Deixe as ondas guiarem seus planos. Os tons azuis do oceano e os neutros da areia fazem com que cada tarefa pareça um dia na praia.

Combinação de emojis de serenidade costeira

🏖️ 🌊 🐚 ☀️ 🏝️

Códigos de cores hexadecimais da serenidade costeira

#0077B6

#00B4D8

#90E0EF

#CAF0F8

#FFD166

32. Esquema de cores Candy Pop

Esquema de cores Candy Pop

Fofo, divertido e alegre! Tons de rosa brilhante e amarelo inspirados em doces trazem alegria a todos os prazos.

Combinação de emojis de doces

🍭 🍬 🎀 🌈 💖

Códigos hexadecimais de cores Candy Pop

#FF69B4

#FFD700

#87CEFA

#FFA07A

#F0E68C

33. Esquema de cores Galaxy night

Esquema de cores Galaxy night

O céu noturno é sempre deslumbrante. Os tons de azul da meia-noite e os roxos cintilantes adicionam um brilho celestial ao seu calendário.

Combinação de emojis Galaxy night

🌌 ✨ 🌠 🔮 🌙

Códigos hexadecimais de cores Galaxy night

#1E1E50

#512888

#7D5BA6

#D4A5A5

#FCE38A

34. Esquema de cores neon pop

Esquema de cores neon pop

Um toque de energia elétrica! Os tons neon rosa e verde forte garantem que sua agenda permaneça dinâmica e atraia a atenção.

Combinação de emojis neon pop

💚 💖 💙 💛 💜

Códigos hexadecimais de cores neon pop

#39FF14

#FF0099

#0096FF

#FFD700

#9400D3

35. Esquema de cores "Retiro na floresta"

Esquema de cores Retiro na floresta

A natureza está agora no seu planejador. Os verdes profundos e os marrons intensos trazem a essência de um refúgio tranquilo na floresta.

Combinação de emojis de retiro na floresta

🌲 🍃 🦌 🍂 🏕️ 🌳

Códigos de cores hexadecimais para retiro na floresta

#0B6623

#1D5C3A

#B49A67

#D9BF77

#845422

36. Esquema de cores do brilho do pôr do sol

Esquema de cores do pôr do sol

Tons dourados combinam com céus rosa suave. Laranjas inspirados no pôr do sol e vermelhos profundos trazem calor ao seu calendário.

Combinação de emojis com brilho do pôr do sol

🌅 🔥 🍂 🧡 🏜️ 🌄

Códigos hexadecimais das cores do pôr do sol

#FF4500

#FF6B6B

#FFA07A

#FFD166

#A53860

🧠 Curiosidade: Estudos mostram que usar cores específicas para tarefas diferentes melhora a memória. Então, aquela reunião URGENTE em vermelho brilhante? Seu cérebro leva a sério.

37. Esquema de cores para noite de cinema

Esquema de cores para noite de cinema

Apague as luzes, que o espetáculo vai começar! Os tons de vermelho escuro e preto clássico criam uma experiência de planejamento inspirada em uma noite de cinema.

Combinação de emojis para noite de cinema

🎬 🍿 🎥 🎭 🏆

Códigos hexadecimais para noite de cinema

#8B0000

#B22222

#FFD700

#2F4F4F

#000000

38. Esquema de cores Floresta Encantada

Esquema de cores Floresta Encantada

Passeie por uma floresta encantada. Tons de laranja e verde musgo criam uma atmosfera de conto de fadas em seus planos diários.

Conjunto de emojis da floresta encantada

🌲 🧙‍♂️ 🔮 🦉 🍄

Códigos de cores hexadecimais da floresta encantada

#264653

#2A9D8F

#E9C46A

#F4A261

#E76F51

39. Esquema de cores Jardim de flores silvestres

Esquema de cores Jardim de flores silvestres

Sua agenda está em plena floração. Tons florais brilhantes espalham alegria por todos os eventos, tornando as tarefas mais frescas e vibrantes.

Combinação de emojis de jardim de flores silvestres

🌻 🌺 🐝 🦋 🌸

Códigos hexadecimais de cores do jardim de flores silvestres

#FFA07A

#FF4500

#FFD700

#8A2BE2

#98FB98

40. Esquema de cores manhã gelada

Esquema de cores manhã gelada

Um ar fresco no ar, um novo dia revigorante. Azuis gelados e cinzas suaves trazem a beleza tranquila de uma paleta de cores diferente para o seu calendário.

Combinação de emojis de manhã gelada

❄️ ☃️ 🧣 🍵 🌨️

Códigos de cores hexadecimais para manhãs geladas

#D8E3E7

#A6C0D6

#7BAFD4

#426B8C

#1C3D5A

Como criar e aplicar paletas personalizadas no Google Agenda

Criar e aplicar paletas de cores personalizadas no Google Agenda é muito simples. Este tutorial estético do Google Agenda explica como fazer isso em computadores, iPhones e dispositivos Android.

1. No computador

Abra o Google Agenda na extensão do seu navegador

Acesse Meus calendários e selecione o calendário específico cujo tema você deseja modificar

Depois de selecionar, clique nos três pontos ao lado do nome do calendário

Modifique o Google Agenda

Um menu suspenso será exibido. Nele, escolha a cor que deseja usar no calendário

Google Agenda

Toque no ícone + para explorar mais cores ou insira um código hexadecimal

2. No iPhone

Abra o aplicativo Google Agenda no seu iPhone

Clique nas três linhas horizontais no canto superior esquerdo da tela

*O aplicativo Google Agenda no iPhone

Clique em Configurações e selecione o nome do calendário ao qual deseja atribuir cores

Configurações do Google Agenda no iPhone

Toque no nome da cor na parte superior

*Configurações de cores nas configurações do Google Agenda

Escolha a tonalidade que você preferir

Configurações do Google Agenda

3. No Android

Abra o Google Agenda no seu telefone Android

Toque nas três linhas horizontais no canto superior esquerdo da tela

Google Agenda em um telefone Android

Clique em Configurações e selecione o calendário cujos eventos você deseja codificar por cores

Configurações do Android para Google Agenda

Toque em Cor e escolha sua etiqueta de cor preferida entre as opções disponíveis

Configurações de cores: Google Agenda no Android

💡 Dica profissional: ative Reuniões rápidas em Configurações para reduzir automaticamente reuniões de 60 minutos para 50 minutos e reuniões de 30 minutos para 25 minutos, dando a você mais tempo para respirar. 😌

Limitações do uso do Google Agenda e dos esquemas de cores

Embora o Google Agenda permita personalizar as cores do calendário, ele tem algumas peculiaridades. É bom ter essas pequenas limitações em mente para evitar frustrações no futuro!

Opções de cores padrão limitadas: a paleta de cores padrão do Google Agenda oferece apenas 24 cores predefinidas. Portanto, a menos que você saiba como usar códigos hexadecimais ou criar tons personalizados, isso pode ser um obstáculo ao personalizar vários calendários

Problemas de visibilidade das cores : algumas cores podem ser difíceis de distinguir, especialmente em telas menores ou para pessoas com daltonismo, tornando-as menos eficazes para uma organização clara

Não é possível criar cores personalizadas : ao contrário de outros aplicativos de calendário, o Google Agenda não permite criar cores personalizadas. Você fica limitado às opções predefinidas, que nem sempre atendem às suas preferências

Inconsistências na sincronização de cores : os esquemas de cores podem não aparecer da mesma forma em diferentes dispositivos ou plataformas, causando confusão ao alternar entre dispositivos como seu celular, laptop ou tablet

Separação limitada do calendário: embora você possa atribuir cores diferentes a calendários diferentes, não há como aplicar esquemas de cores a tipos de eventos específicos dentro do mesmo calendário, limitando sua capacidade de categorizar ainda mais dentro de um único calendário

ClickUp como alternativa ao Google Agenda

Os recursos de personalização do Google Agenda são ideais para usuários casuais. No entanto, podem não ser suficientes se você gerencia várias agendas e deseja personalizar cada uma de acordo com suas preferências. Mas não se preocupe: o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, está aqui para te ajudar!

Por exemplo, a visualização de calendário do ClickUp permite personalizar todos os aspectos da sua agenda.

Veja o que este usuário do TrustRadius tem a dizer:

O uso de calendários para concluir tarefas antes dos prazos é sempre fundamental. Com o ClickUp, isso é muito fácil, pois seus prazos ficam visíveis nos calendários junto com as tarefas, tornando o planejamento do seu dia/semana super fácil e rápido.

Com o ClickUp, você não pode apenas alterar a aparência do seu calendário, mas também renovar toda a aparência do seu espaço de trabalho. De metas, tarefas e mapas mentais a formulários, botões e links, selecione uma cor temática e personalize cada elemento.

E isso não é tudo: você também pode selecionar e alterar as cores das pastas para melhorar a organização e aumentar a produtividade.

📮 ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e administrativas. Para fazer isso, uma IA precisa entender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar ou ajustar tarefas e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas possui uma ou duas dessas etapas. No entanto, o ClickUp ajudou os usuários a consolidar mais de cinco aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com inteligência artificial, onde tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas em horários disponíveis em sua agenda com base em níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas através do ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras. Diga adeus ao trabalho excessivo!

Ao contrário do Google Agenda, o ClickUp permite personalizar eventos e tarefas do calendário por cor. Basta selecionar uma cor para o evento nas opções de cores personalizadas e pronto.

Com categorias de cores bem definidas, você pode marcar facilmente eventos específicos, eventos recorrentes e até lembretes para ficar por dentro da sua agenda.

Calendário de eventos do ClickUp

Você também pode personalizar a visualização do seu calendário de outras maneiras:

Mostre subtarefas como eventos separados no Calendário

Escolha o formato de data e hora de sua preferência

Mostre ou oculte fins de semana, números da semana e linhas de grade de horas

Filtre tarefas e mostre ou oculte campos e datas específicos de tarefas

Adicione feriados nacionais ao calendário

E isso não é tudo! O Calendário ClickUp com tecnologia de IA oferece recursos que vão além do seu aplicativo de calendário habitual. Veja como:

Veja e categorize todas as suas tarefas com o Calendário ClickUp

Veja suas tarefas prioritárias, atrasadas e pendentes em uma visualização compacta. As alterações feitas no ClickUp são sincronizadas com o Calendário e vice-versa!

Receba sugestões de tarefas geradas por IA para priorizar

Agende tarefas usando IA e estimativas de tempo

Pesquise e faça perguntas sobre sua programação de qualquer lugar no ClickUp

Participe e agende reuniões com um clique, de qualquer lugar no ClickUp

✨ Dica bônus: Ao contrário dos aplicativos de calendário tradicionais, o ClickUp permite alternar entre as visualizações Lista, Quadro, Gantt e Calendário para planejar da maneira que for melhor para você. E isso não é tudo: você pode até visualizá-las lado a lado para ter uma visão geral completa!

Atualize o seu Google Agenda básico — use o Clickup para gerenciar a sua agenda

O Google Agenda é uma excelente ferramenta para gerenciar uma agenda lotada — ele sincroniza entre dispositivos, envia lembretes e mantém tudo em um só lugar. Além disso, você pode personalizar as cores para organizar melhor os eventos.

Mas ele tem suas desvantagens. As opções de cores padrão são limitadas, as alterações no calendário compartilhado podem ser complicadas e as configurações de visibilidade dos eventos nem sempre são flexíveis.

É aí que entra o ClickUp. Ele oferece agendamento avançado, integração de tarefas e personalização total de cores para ajudá-lo a planejar de forma mais inteligente e colaborar melhor.

E, claro, permite gerenciar documentos, conversar, colaborar em equipe e gerenciar projetos, tudo em uma plataforma intuitiva. Por que usar outra coisa?

Você está procurando um calendário que faça mais? Experimente o ClickUp hoje mesmo — inscreva-se hoje para um teste gratuito!