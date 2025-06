10 modelos gratuitos de análise SWOT de marketing para planejamento estratégico em 2025

A análise SWOT é uma ferramenta para avaliar as influências internas e externas no seu sucesso. Não levar esses fatores em consideração afeta negativamente o crescimento do seu negócio e o expõe a riscos.

Sem uma análise SWOT (Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças) de marketing, você está voando às cegas com suas campanhas de marketing, arriscando-se a tomar decisões erradas, desperdiçar recursos e perder oportunidades.

É aí que entra um modelo de análise SWOT de marketing. Ele simplifica o processo, fornecendo uma matriz SWOT estruturada para avaliar áreas-chave.

Este guia explora modelos SWOT gratuitos e personalizáveis para ajudá-lo a desenvolver estratégias impactantes, aproveitar oportunidades e ficar à frente dos seus concorrentes.

🔍 Você sabia? SWOT nem sempre foi SWOT. Antigamente, era chamado de SOFT, sigla em inglês para "Satisfatório", "Oportunidade", "Falha" e "Ameaça". 🤯

O que são modelos de análise SWOT de marketing?

Os modelos de análise SWOT de marketing são estruturas que ajudam a analisar os pontos fortes internos, os pontos fracos da empresa, as oportunidades externas e as ameaças potenciais.

Esses modelos facilitam a avaliação da sua posição no mercado, a identificação de áreas de crescimento e a detecção de riscos potenciais, sem precisar criar uma base do zero cada vez que você realiza a análise. Eles são especialmente úteis para o planejamento de campanhas, análise da concorrência e tomada de decisões estratégicas.

Ao aproveitar um modelo de análise SWOT de marketing, você pode:

Identifique tendências de mercado e concorrentes emergentes

Melhore os processos internos e aprimore o planejamento de negócios

Tome decisões informadas

Obtenha uma vantagem competitiva

Usar um modelo SWOT de planejamento de negócios é ideal para equipes de marketing, gerentes de produto e pequenas empresas. Esteja você lançando uma nova linha de produtos, explorando novos mercados ou conduzindo uma sessão de brainstorming, uma estrutura SWOT oferece à sua equipe um ponto de partida estratégico para o sucesso.

O que torna um modelo de análise SWOT de marketing bom?

Um modelo de análise SWOT de marketing bem projetado deve ser fácil de usar, com uma estrutura clara e intuitiva, e adaptável a diferentes tipos e escalas de negócios.

Aqui estão os principais recursos a serem procurados em um modelo ideal de análise SWOT:

Layout claro da matriz SWOT: Organiza os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças da empresa em um diagrama SWOT estruturado para facilitar a análise

Exemplos de análises SWOT pré-preenchidos e abrangentes: Compartilha exemplos e modelos de análises SWOT em gráficos de marketing para ajudá-lo a criar sua própria análise SWOT mais rapidamente

Foco em fatores internos e externos: Abrange fatores internos (como conhecimento técnico) e influências externas típicas (como concorrentes emergentes)

Design visualmente atraente: usa rótulos e cores proeminentes para destacar diferentes seções, como pontos fortes e fracos, tabelas para agrupar fatores internos e externos separadamente ou um diagrama de análise SWOT baseado em matriz para uma visão geral abrangente que simplifica a tomada de decisões

Formato fácil de colaborar: facilita a contribuição de toda a equipe, seja em uma sessão de brainstorming ao vivo, em uma reunião de planejamento de negócios ou mesmo de forma assíncrona, com ferramentas de edição práticas e configurações de controle de acesso

Integração com outras estruturas: Alinha-se com a análise PEST (política, econômica, social e tecnológica) ou outras ferramentas de tendências de mercado para uma abordagem abrangente

Escalabilidade para diferentes necessidades: Funciona para pequenas empresas, análises SWOT pessoais ou avaliações competitivas em grande escala

10 melhores modelos de análise SWOT de marketing para explorar

Com base na lista de critérios essenciais, aqui estão os melhores modelos de análise SWOT gratuitos e personalizáveis para ajudá-lo a otimizar seus esforços:

1. Modelo de análise SWOT pessoal da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Identifique áreas de crescimento para atingir os marcos planejados mais rapidamente com o modelo de análise SWOT pessoal da ClickUp

O modelo de análise SWOT pessoal da ClickUp ajuda você a avaliar seus pontos fortes e fracos como profissional de marketing e a identificar oportunidades e ameaças ao seu desenvolvimento profissional. Essas informações ajudam você a tomar decisões estratégicas sobre sua carreira e crescimento pessoal.

Use os insights obtidos para criar um roteiro personalizado para o sucesso e dividir suas metas em tarefas e subtarefas gerenciáveis. Campos personalizados, visualizações e ferramentas de acompanhamento integrados simplificam a autoavaliação, tornando o processo mais organizado e orientado para os objetivos.

🌟 Por que você vai gostar:

Estruture seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças em um gráfico SWOT fácil de entender

Use status personalizados para acompanhar o progresso em cada área de melhoria, seja aprimorando a análise de dados ou desenvolvendo suas habilidades de CRO

Use as visualizações Tabela, Gantt e Calendário para analisar padrões e definir cronogramas de melhoria

🔑 Ideal para: Profissionais, empreendedores e estudantes que desejam avaliar seus pontos fortes, superar pontos fracos e aproveitar novas oportunidades para o desenvolvimento profissional e pessoal.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, insights críticos para os negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca mais precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

2. Modelo de análise SOAR da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Atinja metas e melhore os resultados dos projetos com o modelo de análise SOAR da ClickUp

O modelo de análise SOAR da ClickUp ajuda indivíduos e equipes a avaliar seus pontos fortes, oportunidades, aspirações e resultados de maneira estruturada. Ao contrário da análise SWOT tradicional, que se concentra nos pontos fracos e nas ameaças, a SOAR enfatiza o crescimento positivo e os resultados orientados para objetivos.

Um layout de quadro branco pronto a usar simplifica o brainstorming, o planeamento estratégico e o alinhamento da equipa, garantindo uma tomada de decisões e um acompanhamento do progresso sem falhas.

📌 Exemplo: Uma equipe de marketing usa o modelo de análise SOAR da ClickUp para refinar sua estratégia de lançamento de um novo produto. Pontos fortes: Forte reconhecimento da marca e seguidores altamente engajados nas redes sociais

Oportunidades: Crescente demanda em um novo segmento de mercado e parcerias inexploradas com influenciadores

Aspirações: Tornar-se a marca preferida dos consumidores da Geração Z em 12 meses

Resultados: Aumente o tráfego do site em 40% e impulsione as conversões da campanha em 25% Essa abordagem ajuda a equipe a manter o foco no que está funcionando e alinha os esforços em torno de metas ambiciosas e mensuráveis.

🌟 Por que você vai gostar:

Mapeie pontos fortes, identifique oportunidades, defina aspirações e estabeleça resultados mensuráveis para seus processos de marketing por meio da análise SOAR

Use os quadros brancos do ClickUp para brainstorming em tempo real e planejamento de estratégias de marketing, com contribuições úteis de várias partes interessadas

Integre-se aos fluxos de trabalho do projeto vinculando os insights do SOAR diretamente às tarefas , cronogramas e painéis do ClickUp

Assista a este vídeo para saber como os quadros brancos do ClickUp otimizam os fluxos de trabalho de marketing para equipes internas e agências:

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de marketing e RH e planejadores estratégicos que precisam de uma abordagem orientada para objetivos de crescimento, inovação e otimização de desempenho.

💡 Dica profissional: use a seção "Aspirações" do modelo para alimentar a narrativa de campanhas de longo prazo. Por exemplo, se você aspira ser líder em sustentabilidade, comece a incorporar isso à narrativa da sua marca hoje mesmo.

3. Modelo de análise competitiva da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Pesquise seus concorrentes para se manter à frente do jogo com o modelo de análise competitiva da ClickUp

O modelo de análise competitiva da ClickUp garante que você descubra oportunidades de mercado, mantendo todas as informações competitivas em um só lugar, esteja você lançando um novo produto ou buscando aumentar sua participação em um mercado altamente competitivo.

O modelo gratuito de análise SWOT inclui ferramentas integradas para pesquisa de concorrentes, comparação e desenvolvimento de estratégias. Ao simplificar o processo de análise competitiva, as equipes colaboram de forma eficaz e tomam decisões baseadas em dados para superar os concorrentes.

🌟 Por que você vai gostar:

Organize pesquisas sobre a concorrência, visualize insights e acompanhe as tendências do mercado para antecipar mudanças e responder rapidamente

Garanta que todas as informações competitivas estejam centralizadas e fáceis de consultar para toda a equipe

Automatize o monitoramento da concorrência configurando alertas para atualizações de preços, lançamentos de produtos ou outras mudanças importantes

🔑 Ideal para: Profissionais de marketing, gerentes de produto e estrategistas de negócios para acompanhar e superar os concorrentes.

🧠 Curiosidade: a análise SWOT foi inventada na década de 60 por um consultor de gestão chamado Albert Humphrey, do Stanford Research Institute (SRI). Continua a ser uma das ferramentas analíticas clássicas que ainda hoje, décadas depois, continuam a ser relevantes! ✨

4. Modelo de preços para análise competitiva da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Reúna e analise dados sobre os preços dos concorrentes com o modelo de análise competitiva de preços da ClickUp

O modelo de preços para análise competitiva da ClickUp ajuda as empresas a pesquisar, comparar e otimizar suas estratégias de preços com base em insights de mercado. Com este modelo, você acompanha os preços dos concorrentes, avalia as tendências de preços e ajusta suas tarifas para se manter competitivo e, ao mesmo tempo, manter a lucratividade.

Seja você uma startup definindo seu modelo de preços ou uma empresa estabelecida ajustando suas estratégias, este modelo oferece uma abordagem estruturada para ambos.

🌟 Por que você vai gostar:

Acompanhe os preços dos concorrentes usando uma Visualização de Análise Competitiva estruturada para comparações em tempo real

Analise facilmente as tendências de preços com campos personalizáveis para categorizar modelos e padrões de preços

Monitore as flutuações de preços definindo lembretes automáticos para verificações regulares dos preços dos concorrentes

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas, analistas de preços e equipes de marketing para comparar preços da concorrência, refinar modelos de preços e desenvolver estratégias competitivas para um crescimento sustentável.

5. Modelo de análise NOISE da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Impulsione o crescimento estratégico e enfrente os desafios de forma eficaz com o modelo de análise NOISE da ClickUp

O modelo de análise NOISE da ClickUp ajuda as organizações de marketing a avaliar e refinar sua direção estratégica, dividindo os principais fatores de negócios em Necessidades, Oportunidades, Melhorias, Pontos fortes e Exceções (NOISE).

Ele avalia fatores internos e externos e ajuda as equipes a identificar o que está funcionando, o que precisa ser aprimorado e como otimizar os recursos para obter sucesso sustentável.

Com este modelo, as empresas analisam lacunas, aproveitam pontos fortes e mitigam riscos em um único espaço de trabalho visual.

🌟 Por que você vai gostar:

Identifique necessidades críticas para o seu produto, descubra novas oportunidades de campanha, acompanhe áreas de melhoria no desempenho da campanha, aproveite os pontos fortes existentes e lide com exceções de forma eficaz

Use visualizações personalizáveis e colaborativas, como quadros brancos e tabelas no ClickUp, para planejar iniciativas estratégicas de maneira simplificada

🔑 Ideal para: Líderes empresariais, gerentes de projetos de marketing e equipes de estratégia para analisar o desempenho, identificar oportunidades de crescimento e refinar a tomada de decisões.

💡 Dica profissional: O "E" em RUÍDO é ouro. Observe os outliers — sucessos inesperados ou momentos em que as coisas funcionaram bem. Faça uma engenharia reversa para descobrir o motivo e, em seguida, replique essas condições.

6. Modelo de estrutura de análise ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Faça um brainstorming e organize ideias com o modelo de estrutura de análise do ClickUp

O modelo de estrutura de análise ClickUp oferece um espaço interativo para as equipes debaterem, categorizarem insights e compararem vários fatores de negócios com eficiência.

Com seções pré-criadas para documentar plataformas, mercados-alvo, opções de entrega e muito mais, ele simplifica a tomada de decisões e aprimora a colaboração.

Com este modelo, os usuários analisam sistematicamente os concorrentes, identificam oportunidades de mercado e refinam as estratégias de negócios.

🌟 Por que você vai gostar:

Organize e compare concorrentes em vários fatores em um formato claro e estruturado

Faça brainstorming e colabore em ideias em tempo real com os membros da equipe para obter um melhor alinhamento estratégico

Modifique seções para se concentrar em fatores competitivos relevantes, desde preços até dados demográficos dos clientes

🔑 Ideal para: Analistas de mercado, estrategistas de negócios, gerentes de produto e empreendedores para avaliar concorrentes, otimizar estratégias de negócios e tomar decisões baseadas em dados.

7. Modelo de análise comparativa da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Compare métricas de desempenho e identifique padrões do setor com o modelo de análise comparativa da ClickUp

O modelo de análise comparativa da ClickUp ajuda as equipes a comparar métricas de desempenho de produtos, identificar tendências do setor e tomar decisões de otimização baseadas em dados. As empresas simplificam sua análise competitiva visualizando indicadores financeiros importantes, como preço unitário, vendas, receita e margens de lucro, diretamente em relação aos concorrentes do setor.

🌟 Por que você vai gostar:

Compare as principais métricas financeiras dos produtos lado a lado em um layout estruturado

Visualize o desempenho financeiro com seções claras e codificadas por cores para identificar pontos fortes e fracos

Padronize a análise comparativa usando categorias predefinidas para garantir a consistência na análise

🔑 Ideal para: Analistas de negócios, gerentes de produto e executivos para comparar o desempenho de produtos, analisar a concorrência e tomar decisões estratégicas de preços.

8. Modelo de matriz TOWS da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Analise os fatores internos e externos que contribuem para a lucratividade, o crescimento e o sucesso da sua organização com o modelo de matriz TOWS da ClickUp

O modelo de matriz TOWS da ClickUp ajuda as empresas a descobrir insights para operar de forma a maximizar seus pontos fortes, tornar os pontos fracos redundantes, aproveitar as oportunidades e neutralizar as ameaças. Ele promove a colaboração, aprimora o gerenciamento de riscos e melhora a eficiência na tomada de decisões.

Esteja você lançando uma nova iniciativa ou aprimorando as operações atuais, este modelo permite um planejamento mais inteligente para resultados eficazes.

🌟 Por que você vai gostar:

Organize insights SWOT visualmente usando um quadro branco ClickUp para facilitar o brainstorming

Acompanhe o progresso com status de tarefas personalizados, como "Aberto" e "Concluído"

Personalize fluxos de trabalho com campos personalizados para categorizar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças

🔑 Ideal para: Estrategistas de negócios, gerentes de projeto e executivos que precisam de uma abordagem estruturada para a tomada de decisões estratégicas.

🔎 Você sabia? Usar citações reais de clientes ou dados de NPS pode validar (ou contestar) o que você acredita serem seus pontos fortes e fracos. Às vezes, a maior lacuna está entre a percepção e a realidade.

9. Modelo minimalista de análise SWOT da Canva

via Canva

O modelo minimalista de análise SWOT da Canva foi criado para ajudar empresas, empreendedores e estrategistas a avaliar sua SWOT de maneira eficaz. Seu design clean garante clareza, facilitando a apresentação de insights de maneira profissional.

Esteja você desenvolvendo uma nova linha de produtos para sua empresa ou avaliando os riscos do mercado, este modelo permite analisar com clareza e comunicar facilmente as principais conclusões à sua equipe ou às partes interessadas.

🌟 Por que você vai gostar:

Visualize insights críticos em um formato de quatro quadrantes com design elegante

Personalize o texto, as fontes e as cores para combinar com a sua marca e preferências

Organize as informações de forma eficiente com seções dedicadas a pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças

🔑 Ideal para: Empreendedores, analistas de negócios, gerentes de projeto e equipes de marketing para analisar estratégias de negócios, condições de mercado e cenários competitivos.

10. Modelo de análise SWOT para startups da Template.net

O modelo de análise SWOT para startups da Template.net oferece uma maneira estruturada de avaliar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Este modelo visualmente atraente e fácil de editar ajuda empreendedores e equipes de negócios a obter clareza sobre os fatores internos e externos que afetam suas startups.

Com seu design intuitivo, este modelo permite que os usuários personalizem seções, colaborem de forma eficiente e tomem decisões baseadas em dados.

🌟 Por que você vai gostar:

Organize insights usando uma matriz SWOT estruturada para categorizar os pontos fortes e os desafios do negócio de forma eficiente

Colabore de forma integrada compartilhando o modelo com os membros da equipe para obter contribuições e ideias em tempo real

Exporte e compartilhe em vários formatos, incluindo PDF, PNG e PowerPoint, para facilitar a distribuição

🔑 Ideal para: Empreendedores, fundadores de startups e equipes de marketing que desejam avaliar o posicionamento no mercado, identificar oportunidades de crescimento e mitigar riscos de forma eficaz.

Potencialize sua análise SWOT com o ClickUp

A análise SWOT é essencial para profissionais de marketing, líderes empresariais e proprietários de startups. Ela fornece insights valiosos para estruturas de planejamento estratégico, posicionamento competitivo e mitigação de riscos, ajudando as empresas a se manterem à frente.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda a otimizar sua análise SWOT de marketing com recursos poderosos, como colaboração em tempo real, insights baseados em IA e painéis personalizáveis.

Ele permite que você acompanhe facilmente as principais conclusões, atribua itens de ação e integre dados de várias fontes para uma análise abrangente.

Além disso, com mais de 1.000 modelos personalizáveis, aumenta a eficiência e a produtividade da força de trabalho. Com o ClickUp, suas estratégias de marketing tornam-se orientadas por dados, ágeis e impactantes ao mesmo tempo.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp.