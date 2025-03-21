Milanote vs. Notion: Qual ferramenta de produtividade é ideal para você?

Você cresceu assistindo a filmes sobre artistas que estavam debruçados em uma sala mal iluminada, rabiscando furiosamente em um bloco de anotações, apenas para amassar a página com frustração e lançá-la em direção a uma lata de lixo transbordando.
Por mais dramático que isso possa parecer, na realidade, os criadores de conteúdo, gerentes de projeto e designers não se saem melhor sem espaços de trabalho organizados.
É aqui que entram em cena as ferramentas de produtividade como o Milanote e o Notion. Seus espaços de trabalho visuais e recursos de colaboração em tempo real integram intuitivamente tarefas, anotações e projetos em um hub de conhecimento centralizado que ajuda a melhorar a produtividade geral.
Mas qual Milanote ou Notion é a melhor opção para seu fluxo de trabalho? Neste artigo, analisaremos e compararemos seus recursos e preços.
resumo de 60 segundos
Explore os pontos fortes e fracos do Milanote e do Notion e como o ClickUp preenche as lacunas encontradas em ambas as ferramentas:
- Criativos e profissionais precisam de um espaço de trabalho que mantenha ideias, projetos e anotações organizados
- O Milanote se destaca para os pensadores visuais com freeform brainstorming, quadros de humor e organização do tipo arrastar e soltar
- O Notion é uma potência para fluxos de trabalho estruturados, oferecendo bancos de dados, ferramentas de escrita com IA e integrações profundas
- Ambas as ferramentas têm lacunas - o Milanote carece de integrações profundas, enquanto o Notion exige esforço manual para conectar ideias à execução
- O ClickUp combina o melhor dos dois mundos ao integrar quadros brancos, mapas mentais, documentos e automação com IA em uma única plataforma
- O ClickUp Brain aumenta a produtividade automatizando tarefas repetitivas, resumindo atualizações e fornecendo insights orientados por IA, reduzindo o trabalho manual
O que é o Milanote?
O Milanote se tornou nossa maneira digital de analisar a inspiração, ver o processo e criticar o trabalho.
O Milanote se tornou nossa maneira digital de analisar a inspiração, ver o processo e criticar o trabalho.
É assim que Jeremy Perez-Cruz, gerente de design de marca da Uber, descreve o Milanote - e estamos prestes a detalhar esse comentário.
O Milanote oferece um espaço de trabalho visual que permite uma visão de 360 graus dos projetos. Você pode refinar suas ideias adicionando referências, amostras e ativos criativos a uma tela. Dessa forma, você obtém uma visão geral colaborativa que o ajuda a detectar falhas antes que elas se tornem irreversíveis.
Funcionalmente, o Milanote é um aplicativo de anotações criado para brainstorming, planejamento e execução de projetos. O sistema de arrastar e soltar do Milanote permite que você organize tudo - desde listas de tarefas e prazos até ativos de mídia e links de pesquisa - sem interromper seu fluxo de trabalho.
Seja você um designer, escritor, cineasta, fotógrafo, empresário ou pensador visual, este é um poderoso software de colaboração visual que se adapta às suas necessidades específicas.
Dica profissional: Você pode aninhar os quadros da Milanote uns dentro dos outros, categorizando tudo, desde o trabalho do cliente até os projetos pessoais, de uma forma que faça sentido para você e sua equipe.
Recursos do Milanote
Os usuários do Milanote geralmente destacam uma coisa: é uma ferramenta simples com recursos extraordinários. Aqui está o que eles querem dizer.
1. Quadros visuais para dar vida às ideias
Pense nos quadros da Milanote como uma mistura de Pinterest, um quadro branco e um caderno de esboços inspirado em um artista. Você pode arrastar e soltar notas, imagens, links, esboços e ativos de mídia em um layout totalmente personalizável.
Seja para criar um quadro de humor, mapear mapas mentais ou planejar um projeto, a flexibilidade desses quadros permite que você estruture as ideias do seu jeito - não da maneira que algumas ferramentas administrativas rígidas o obrigam.
Leia também: Exemplos impressionantes de mapas mentais
2. Tomada de notas intuitiva para pensadores visuais
Se os aplicativos de anotações padrão o aborrecem, o Milanote é uma lufada de ar fresco.
Em vez de um editor de texto linear e sem graça, o Milanote permite que você escreva notas livremente e as conecte com setas, cores e elementos visuais. Essas são as melhores circunstâncias para o brainstorming visual.
3. Fácil colaboração em equipe
O Milanote oferece colaboração em tempo real, facilitando o compartilhamento de quadros, o envio de comentários e o acompanhamento do progresso.
Precisa da opinião da sua equipe? Basta comentar sobre uma ideia e todos ficarão por dentro do assunto.
4. Gerenciamento de tarefas do tipo arrastar e soltar
O Milanote funciona também como uma ferramenta de gerenciamento de tarefas. Com suas listas de tarefas simples, rastreamento do histórico de versões e organização do fluxo de trabalho, você pode passar do brainstorming à execução sem alternar entre outros aplicativos.
5. Inspiração na ponta de seus dedos
As mentes criativas estão sempre pesquisando e ligando os pontos entre ideias aparentemente não relacionadas, mas manter o controle de imagens, vídeos do YouTube, artigos e inspirações de design pode ser um pesadelo. O Web Clipper da Milanote permite que você pegue qualquer coisa da Internet e salve-a diretamente em seus quadros, para que você nunca mais perca aquela grande ideia.
Preços do Milanote
- Gratuito
- Pagamento por pessoa: uS$ 9,99/mês
- Plano de equipe: uS$ 49/mês
- Empresa: Preços personalizados
Psst... se o Milanote não for a solução ideal, não se preocupe - muitas alternativas ao Milanote oferecem recursos poderosos para organizar projetos criativos. Confira-as nesta postagem do blog!
ClickUp Insight: Seus funcionários estão em busca de informações.
O trabalhador do conhecimento médio depende da contribuição de seis pessoas diferentes para concluir suas tarefas. São seis pontos de contato diários apenas para reunir contexto, alinhar prioridades e levar os projetos adiante. O desafio? Acompanhamentos intermináveis, misturas de versões e lacunas na visibilidade que atrasam tudo.
O Connected Search e o AI Knowledge Management do ClickUp resolvem isso centralizando as informações, garantindo acesso instantâneo ao contexto certo - sem necessidade de busca.
O que é o Notion?
Em sua essência, o Notion é um aplicativo de anotações, mas oferece um espaço de trabalho completo, permitindo que você conecte ideias, organize ativos criativos e crie um sistema de gerenciamento de tarefas que funcione para você.
Quer você precise de um CRM, de um software de gerenciamento de projetos ou de um diário pessoal, o Notion se adapta às suas necessidades específicas. E com o Notion AI, o aplicativo até ajuda você a escrever, fazer brainstorming e estruturar o conteúdo - basicamente, um cérebro extra para quando o seu estiver estourado devido ao excesso de guias abertas.
Dica profissional: O Notion é ótimo para anotações, mas quando se trata de vários projetos, há muito a ser considerado - este guia do Notion para gerenciamento de projetos detalha seus pontos fortes, limitações e alternativas mais inteligentes.
Recursos do Notion
O Notion se molda ao seu fluxo de trabalho, e não o contrário. Aqui está uma rápida visão geral de como os recursos do Notion podem ajudá-lo:
1. Sistema baseado em blocos para personalização máxima
Esqueça os modelos rígidos - o Notion oferece um sistema baseado em blocos em que tudo é modular.
Quer uma lista de tarefas ao lado de um centro de conhecimento? Pronto. Precisa de quadros Kanban, bancos de dados e vídeos incorporados do YouTube, tudo em uma única exibição? Fácil.
O Notion permite que você crie seu espaço de trabalho exatamente como você precisa, tornando-o perfeito para gerenciar equipes, gerenciamento de fluxo de trabalho, criação de conteúdo e até mesmo organização pessoal.
2. Uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos
O Notion foi criado para mais do que apenas anotações - ele funciona como uma ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos como quadros Kanban, linhas do tempo e visualizações de calendário. Use-o para atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso - tudo em um só lugar.
3. Colaboração que realmente funciona
As atualizações da equipe fazem parte do mesmo ecossistema no Notion, pois a plataforma permite a colaboração em tempo real. Os membros da equipe podem editar, comentar e rastrear alterações em tarefas, documentos e wikis compartilhados sem se afogar em mensagens intermináveis do Slack.
4. Notion AI para automação inteligente
A IA do Notion escreve resumos, gera itens de ação e até traduz conteúdo. Imagine o aumento da produtividade que você pode obter quando a IA ajuda a reduzir os esforços de brainstorming e redação!
5. Integrações e ferramentas de terceiros
O Notion funciona bem com outros aplicativos. Do Google Calendar ao Zapier, ele se conecta a outros aplicativos para sincronizar agendas, automatizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade. Se você precisa de uma ferramenta de uso geral que se encaixe perfeitamente em seu fluxo de trabalho existente, o Notion tem o que você precisa.
Preços do Notion
- Gratuito
- Mais: uS$ 10 por assento/mês
- Negócios: uS$ 15 por assento/mês
- Empresa: Preços personalizados
📖 Leia também: O que é gerenciamento de projetos com quadro branco?
Milanote vs. Notion: Comparação de recursos
O desafio dos espaços de trabalho é que os criativos, designers e gerentes de projeto precisam de uma ferramenta que pensa da mesma forma que eles. Então, será que o Milanote se integra aos seus fluxos de trabalho diários melhor do que o Notion? Vamos descobrir.
|Recurso
|Milanote
|Notion
|Interface do usuário
|Tela de forma livre, com recurso de arrastar e soltar, para organização visual
|Sistema modular baseado em blocos para fluxos de trabalho estruturados
|Gerenciamento de tarefas
|Listas de tarefas básicas, organização simples do fluxo de trabalho
|Quadros Kanban, controle de progresso, automações, dependências
|Colaboração
|Colaboração em tempo real com quadros e comentários compartilhados
|Colaboração focada em documentos com edição, menções e comentários em tempo real
|Recursos de IA
|Não possui recursos de IA
|O Notion AI ajuda a gerar resumos, itens de ação e traduções
|Integrações
|Integrações limitadas de terceiros
|Extensas integrações com o Google Calendar, Slack, Zapier e muito mais
Recurso nº 1: brainstorming visual vs. organização estruturada
Imagine despejar todas as ideias, referências e ativos em um quadro branco gigante e, em seguida, poder movê-los, agrupá-los e conectá-los visualmente. Isso é o Milanote. Ele é perfeito para sessões de brainstorming, quadros de humor ou mapeamento mental de ideias de forma natural, em vez de forçá-las a se encaixar em uma estrutura rígida e padronizada.
O Notion, por outro lado, foi criado para a organização estruturada. Tudo é armazenado em páginas, subpáginas e bancos de dados. Se você gosta de criar tabelas, tags, filtros e modelos, o Notion será seu melhor amigo. Entretanto, ele pode parecer excessivamente estruturado se você quiser apenas lançar ideias em uma página e organizá-las posteriormente.
Vencedor: Milanote, para profissionais de criação que precisam de um espaço de trabalho visual e de forma livre
Recurso nº 2: gerenciamento de tarefas para equipes criativas
O Milanote e o Notion lidam com o gerenciamento de tarefas, mas de maneiras muito diferentes.
O Notion oferece quadros Kanban, controle de progresso e recursos de automação. Se você estiver executando um calendário de conteúdo ou gerenciando o desenvolvimento de software, o Notion lhe dará mais controle sobre prazos, dependências e acompanhamento do progresso.
O Milanote mantém as coisas visuais. Ele funciona muito bem quando as tarefas fazem parte de um processo criativo mais amplo, como a criação de uma nova identidade de marca, em que tudo evolui visualmente com o tempo.
🏆 Vencedor: Notion, se você precisar de uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos com rastreamento detalhado de tarefas
Recurso nº 3: Colaboração e feedback
Obter feedback do cliente ou da equipe costuma ser doloroso, com intermináveis cadeias de e-mails, comentários perdidos e pesadelos com o controle de versões.
Com o Milanote, você pode compartilhar um quadro com os clientes, adicionar comentários diretamente aos elementos visuais e acompanhar as alterações sem perder o panorama geral. É disso que são feitos os sonhos das equipes que trabalham com estratégia de marca, campanhas publicitárias ou design de UX.
O Notion oferece ótimas ferramentas de colaboração, mas é focado principalmente em documentos. É possível atribuir tarefas, deixar comentários, acompanhar alterações e armazenar conhecimento compartilhado, o que o torna excelente para equipes que gerenciam relatórios, SOPs e bancos de dados. No entanto, se você estiver trabalhando em projetos visuais, o Notion parece limitado em comparação com o Milanote.
Vencedor: Milanote para colaboração visual em tempo real. O Notion vence para equipes com muitos documentos que precisam de uma base de conhecimento centralizada
Recurso nº 4: integrações e ferramentas de terceiros
O Milanote é incrivelmente autossuficiente, mas não oferece integrações profundas com aplicativos de terceiros. Isso pode ser um limitador se você depende do Google Calendar, do Slack ou de ferramentas de automação como o Zapier.
O Notion permite que você automatize fluxos de trabalho por meio da integração com o Google Calendar, Slack, Trello e Zapier. É um ecossistema conectado que pode substituir vários aplicativos em sua pilha.
🏆 Vencedor: Notion, para gerenciamento detalhado de projetos
Milanote vs. Notion no Reddit
Não há melhor maneira de testar a eficiência de uma ferramenta do que ouvir as avaliações - positivas e críticas - diretamente de seus usuários. Os usuários do Reddit têm muito a dizer sobre o Milanote vs. Notion, e o debate geralmente se resume a criatividade vs. estrutura.
O Milanote tende a atrair designers, escritores e pensadores visuais que adoram seu layout de forma livre, semelhante a um quadro de humor. É excelente para fazer brainstorming, organizar ideias e mapear conceitos sem se sentir limitado.
Um usuário do Reddit compartilhou sua experiência com o Milanote, dizendo,
O Milanote funciona como nós pensamos. Ao contrário de outras ferramentas, posso conectar e organizar informações instintivamente.
O Milanote funciona como nós pensamos. Ao contrário de outras ferramentas, posso conectar e organizar informações instintivamente.
No entanto, alguns apontam suas limitações no tratamento de dados estruturados e também nos níveis de preços:
Talvez sugira um modelo de preço que você considere decente. Tenho certeza de que se um número suficiente de pessoas disser um número semelhante, elas tentarão contornar a situação.
Talvez sugira um modelo de preço que você considere decente. Tenho certeza de que se um número suficiente de pessoas disser um número semelhante, elas tentarão contornar a situação.
A flexibilidade do Notion é um grande atrativo para os usuários que precisam de um equilíbrio entre escrever, planejar e gerenciar fluxos de trabalho. Muitos usuários do Reddit apreciam seus modelos personalizáveis, bancos de dados interconectados e recursos de colaboração.
Um usuário do Reddit destacou como o Notion permite que você personalize seu espaço de trabalho em qualquer grau:
Você TEM que torná-lo estético. Quando tornei o meu bonito, comecei a usá-lo todos os dias.
Você TEM que torná-lo estético. Quando tornei o meu bonito, comecei a usá-lo todos os dias.
Apesar de seus recursos avançados, o Notion pode deixar a desejar no suporte aos usuários com tarefas e acompanhamentos:
O Notion pode ser um excelente gerenciador de projetos, por exemplo, mas não é um bom gerenciador de tarefas.
O Notion pode ser um excelente gerenciador de projetos, por exemplo, mas não é um bom gerenciador de tarefas.
Dica profissional: Se o Notion não for suficiente para suas necessidades de anotações, este blog reúne as melhores alternativas ao Notion para ajudá-lo a encontrar a solução perfeita para capturar e organizar ideias.
Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Milanote e ao Notion
O Milanote é excelente para pensadores visuais e representações visuais de suas ideias mais complexas. O Notion, com sua interface intuitiva, é geralmente preferido para a personalização de projetos. Mas o ClickUp substitui os dois ao mesmo tempo.
À medida que você progride e cresce, começa a perceber que a fragmentação das informações entre as ferramentas prejudica sua produtividade. É por isso que nunca é aconselhável depender de várias ferramentas.
O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho - ele combina gerenciamento de projetos, organização do conhecimento e colaboração em tempo real em uma única plataforma com tecnologia de IA.
Insight do ClickUp: A troca de contexto está corroendo silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho são causadas por malabarismos com plataformas, gerenciamento de e-mails e saltos entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas?
O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas a partir do bate-papo, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto os recursos com tecnologia de IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!
1. ClickUp's One Up #1: Quadros brancos ClickUp
Veja o ClickUp Whiteboards, por exemplo. Ao contrário do Milanote, onde as ideias geralmente ficam isoladas e desconectadas da execução, os ClickUp Whiteboards são totalmente integrados às suas tarefas, documentos e fluxos de trabalho.
Dessa forma, os quadros brancos ClickUp permitem que você faça mais do que apenas um brainstorming - você cria, refina e executa ideias em um só lugar. Anote conceitos, conecte-os a tarefas reais e atribua itens de ação diretamente em seu espaço de trabalho.
Como o ClickUp oferece um espaço de trabalho centralizado e estruturado, você não precisa procurar outros aplicativos para armazenar e organizar suas ideias. Você pode incorporar documentos, vincular tarefas relacionadas e até mesmo gerar visuais com tecnologia de IA sem sair do quadro.
Precisa de um avanço rápido? O ClickUp Whiteboards permite que você escolha entre mais de 1.000 modelos de quadros brancos para planejamento de projetos, colaboração em equipe e mapeamento de estratégias.
2. ClickUp's One Up #2: Mapas mentais do ClickUp
Transforme o brainstorming em ação rapidamente usando o ClickUp Mind Maps -sem etapas extras, sem fluxos de trabalho fragmentados. Ao mapear ideias complexas e interconectadas, converta qualquer nó em uma tarefa rastreável e atribua-a ao colega de equipe certo.
Os mapas mentais são ideais para mapear fluxos de trabalho de projetos, delinear estratégias de conteúdo, organizar estruturas de equipes e até mesmo visualizar dependências entre tarefas conectadas.
Enquanto os quadros brancos do ClickUp são abertos e colaborativos, ideais para discussões livres e visualização de fluxos de trabalho, os mapas mentais são estruturados e hierárquicos, perfeitos para decompor ideias sistematicamente.
dica profissional: Com a opção Re-Layout, mapas mentais desorganizados se realinham automaticamente em fluxos de trabalho estruturados, facilitando o controle de prioridades e a execução.
3. ClickUp's One Up #3: ClickUp Docs e ClickUp Brain
Para aqueles que dependem do Notion para documentação, o ClickUp Docs oferece uma alternativa mais inteligente.
O ClickUp Docs elimina o problema comum de informações ocultas, permitindo que os usuários conectem documentos diretamente a tarefas, incorporem itens de ação e até mesmo usem a pesquisa com tecnologia de IA para obter as informações certas instantaneamente.
Dica profissional: Se estiver reformulando sua marca, não deixe que documentos dispersos o atrasem. O modelo de base de conhecimento do ClickUp mantém todas as diretrizes de marca, perguntas frequentes e recursos em um só lugar - para que todos fiquem na mesma página desde o primeiro dia.
Mas a IA do ClickUp não é conhecida apenas por sua capacidade de pesquisa - o ClickUp Brain também contribui muito para o processo criativo.
Imagine uma equipe de design fazendo um brainstorming para atualizar a marca. No Milanote, eles podem criar um quadro visualmente inspirador com paletas de cores, tipografia e referências.
Mas e depois? Alguém tem que traduzir manualmente essas ideias em um plano de projeto. O Notion poderia ajudar com a documentação estruturada do projeto, mas ainda depende da entrada manual para conectar as ideias às tarefas reais.
Mas o ClickUp Brain automatiza todo o processo:
- Ele gera tarefas automaticamente, atribui proprietários e define prazos por meio de avisos simples
- Ele sugere melhorias no conteúdo, resume o feedback e gera rascunhos refinados
- Por fim, ele reúne insights de pesquisas anteriores, gera comparações com a concorrência e sugere ajustes de posicionamento
4. ClickUp's One Up #4: ClickUp Notepad
Há também o ClickUp Notepad, uma ferramenta simples, mas poderosa, para anotar pensamentos rápidos e tarefas.
Ao contrário dos aplicativos autônomos de anotações, ele se integra diretamente ao gerenciamento de tarefas. Isso significa que os usuários podem converter uma nota rápida em uma tarefa completa com prazos e responsáveis em segundos.
Dica profissional: Se você estiver se afogando em anotações confusas, aprender a usar a IA para fazer anotações pode ajudá-lo a obter organização visual instantânea, resumos inteligentes e nenhum detalhe perdido.
5. ClickUp's One Up #5: ClickUp Tasks
Falando em gerenciamento de tarefas, o ClickUp supera o Notion com suas exibições de tarefas dedicadas.
Enquanto o Notion exige que os usuários criem bancos de dados de tarefas manualmente, o ClickUp Tasks pode ser visualizado em Kanban, Lista, Gantt e Calendário imediatamente, permitindo que as equipes alternem entre diferentes perspectivas sem tempo extra de configuração e problemas.
6. ClickUp's One Up #6: Anotador de IA do ClickUp
O Notion e o Milanote são ótimos para documentação, mas quando se trata de reuniões, o anotador de IA do ClickUp não tem comparação.
Se você passa o dia pulando de uma chamada para outra, está muito familiarizado com a confusão, os detalhes perdidos e os e-mails de acompanhamento que consomem mais tempo do que a própria reunião. Você pode ter tentado outras ferramentas, mas elas geralmente não são suficientes.
Diferentemente de ferramentas como Otter. ai e Fireflies, o ClickUp AI Notetaker não apenas registra suas reuniões - ele conecta suas anotações ao restante do seu trabalho.
Com a IA integrada, você pode pesquisar transcrições, extrair itens de ação e sincronizá-los diretamente com os projetos, mantendo sua equipe alinhada sem o trabalho extra. Obtenha:
- Transcrições e resumos automáticos
- Criação instantânea de tarefas
- Integração perfeita com o Docs
E a melhor parte é que você não precisa alternar entre aplicativos - o ClickUp se integra ao Zoom, ao Google Meet e ao Microsoft Teams, permitindo que você mantenha anotações de reuniões, tarefas e discussões em um espaço de trabalho centralizado.
📮 ClickUp Insight: 37% dos funcionários enviam notas de acompanhamento ou atas de reunião para rastrear itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para capturar decisões, os principais insights de que você precisa podem ficar enterrados em chats, e-mails ou planilhas.
Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, bate-papos e documentos, garantindo que nada seja esquecido.
As ideias precisam de mais do que uma noção - o ClickUp as torna reais
Exploramos extensivamente a criatividade visual do Milanote e a organização estruturada do Notion, mas quando se trata de combinar ambos perfeitamente, o ClickUp é o melhor.
O ClickUp combina quadros brancos para brainstorming, mapas mentais para planejamento estratégico, documentos para compartilhamento de conhecimento e automação com tecnologia de IA para dar vida às ideias - tudo em uma plataforma unificada.
O ClickUp tem ferramentas para visualizar seu processo, metas, etc. É o auge do trabalho colaborativo e tem se aprimorado nesse aspecto, especialmente com a adição da visualização de quadro branco.
O ClickUp tem ferramentas para visualizar seu processo, metas, etc. É o auge do trabalho colaborativo e tem se aprimorado nesse aspecto, especialmente com a adição da visualização de quadro branco.
Por que alternar entre várias ferramentas? Registre-se no ClickUp gratuitamente e experimente uma maneira mais inteligente de trabalhar!