Milanote vs. Notion: Qual ferramenta de produtividade é ideal para você?

Você cresceu assistindo a filmes sobre artistas que estavam debruçados em uma sala mal iluminada, rabiscando furiosamente em um bloco de anotações, apenas para amassar a página com frustração e lançá-la em direção a uma lata de lixo transbordando.

Por mais dramático que isso possa parecer, na realidade, os criadores de conteúdo, gerentes de projeto e designers não se saem melhor sem espaços de trabalho organizados.

É aqui que entram em cena as ferramentas de produtividade como o Milanote e o Notion. Seus espaços de trabalho visuais e recursos de colaboração em tempo real integram intuitivamente tarefas, anotações e projetos em um hub de conhecimento centralizado que ajuda a melhorar a produtividade geral.

Mas qual Milanote ou Notion é a melhor opção para seu fluxo de trabalho? Neste artigo, analisaremos e compararemos seus recursos e preços.

resumo de 60 segundos Explore os pontos fortes e fracos do Milanote e do Notion e como o ClickUp preenche as lacunas encontradas em ambas as ferramentas: Criativos e profissionais precisam de um espaço de trabalho que mantenha ideias, projetos e anotações organizados

O Milanote se destaca para os pensadores visuais com freeform brainstorming , quadros de humor e organização do tipo arrastar e soltar

O Notion é uma potência para fluxos de trabalho estruturados , oferecendo bancos de dados, ferramentas de escrita com IA e integrações profundas

Ambas as ferramentas têm lacunas - o Milanote carece de integrações profundas , enquanto o Notion exige esforço manual para conectar ideias à execução

O ClickUp combina o melhor dos dois mundos ao integrar quadros brancos , mapas mentais, documentos e automação com IA em uma única plataforma

O ClickUp Brain aumenta a produtividade automatizando tarefas repetitivas, resumindo atualizações e fornecendo insights orientados por IA, reduzindo o trabalho manual

O que é o Milanote?

O Milanote se tornou nossa maneira digital de analisar a inspiração, ver o processo e criticar o trabalho.

O Milanote se tornou nossa maneira digital de analisar a inspiração, ver o processo e criticar o trabalho.

É assim que Jeremy Perez-Cruz, gerente de design de marca da Uber, descreve o Milanote - e estamos prestes a detalhar esse comentário.

O Milanote oferece um espaço de trabalho visual que permite uma visão de 360 graus dos projetos. Você pode refinar suas ideias adicionando referências, amostras e ativos criativos a uma tela. Dessa forma, você obtém uma visão geral colaborativa que o ajuda a detectar falhas antes que elas se tornem irreversíveis.

via Milanote

Funcionalmente, o Milanote é um aplicativo de anotações criado para brainstorming, planejamento e execução de projetos. O sistema de arrastar e soltar do Milanote permite que você organize tudo - desde listas de tarefas e prazos até ativos de mídia e links de pesquisa - sem interromper seu fluxo de trabalho.

Seja você um designer, escritor, cineasta, fotógrafo, empresário ou pensador visual, este é um poderoso software de colaboração visual que se adapta às suas necessidades específicas.

Dica profissional: Você pode aninhar os quadros da Milanote uns dentro dos outros, categorizando tudo, desde o trabalho do cliente até os projetos pessoais, de uma forma que faça sentido para você e sua equipe.

Recursos do Milanote

Os usuários do Milanote geralmente destacam uma coisa: é uma ferramenta simples com recursos extraordinários. Aqui está o que eles querem dizer.

1. Quadros visuais para dar vida às ideias

via Milanote

Pense nos quadros da Milanote como uma mistura de Pinterest, um quadro branco e um caderno de esboços inspirado em um artista. Você pode arrastar e soltar notas, imagens, links, esboços e ativos de mídia em um layout totalmente personalizável.

Seja para criar um quadro de humor, mapear mapas mentais ou planejar um projeto, a flexibilidade desses quadros permite que você estruture as ideias do seu jeito - não da maneira que algumas ferramentas administrativas rígidas o obrigam.

Leia também: Exemplos impressionantes de mapas mentais

2. Tomada de notas intuitiva para pensadores visuais

via Milanote

Se os aplicativos de anotações padrão o aborrecem, o Milanote é uma lufada de ar fresco.

Em vez de um editor de texto linear e sem graça, o Milanote permite que você escreva notas livremente e as conecte com setas, cores e elementos visuais. Essas são as melhores circunstâncias para o brainstorming visual.

3. Fácil colaboração em equipe

via Milanote

O Milanote oferece colaboração em tempo real, facilitando o compartilhamento de quadros, o envio de comentários e o acompanhamento do progresso.

Precisa da opinião da sua equipe? Basta comentar sobre uma ideia e todos ficarão por dentro do assunto.

4. Gerenciamento de tarefas do tipo arrastar e soltar

O Milanote funciona também como uma ferramenta de gerenciamento de tarefas. Com suas listas de tarefas simples, rastreamento do histórico de versões e organização do fluxo de trabalho, você pode passar do brainstorming à execução sem alternar entre outros aplicativos.

5. Inspiração na ponta de seus dedos

via Milanote

As mentes criativas estão sempre pesquisando e ligando os pontos entre ideias aparentemente não relacionadas, mas manter o controle de imagens, vídeos do YouTube, artigos e inspirações de design pode ser um pesadelo. O Web Clipper da Milanote permite que você pegue qualquer coisa da Internet e salve-a diretamente em seus quadros, para que você nunca mais perca aquela grande ideia.

Preços do Milanote

Gratuito

Pagamento por pessoa : uS$ 9,99/mês

Plano de equipe : uS$ 49/mês

Empresa: Preços personalizados

Psst... se o Milanote não for a solução ideal, não se preocupe - muitas alternativas ao Milanote oferecem recursos poderosos para organizar projetos criativos. Confira-as nesta postagem do blog!

ClickUp Insight: Seus funcionários estão em busca de informações. O trabalhador do conhecimento médio depende da contribuição de seis pessoas diferentes para concluir suas tarefas. São seis pontos de contato diários apenas para reunir contexto, alinhar prioridades e levar os projetos adiante. O desafio? Acompanhamentos intermináveis, misturas de versões e lacunas na visibilidade que atrasam tudo. O Connected Search e o AI Knowledge Management do ClickUp resolvem isso centralizando as informações, garantindo acesso instantâneo ao contexto certo - sem necessidade de busca.

O que é o Notion?

Em sua essência, o Notion é um aplicativo de anotações, mas oferece um espaço de trabalho completo, permitindo que você conecte ideias, organize ativos criativos e crie um sistema de gerenciamento de tarefas que funcione para você.

Quer você precise de um CRM, de um software de gerenciamento de projetos ou de um diário pessoal, o Notion se adapta às suas necessidades específicas. E com o Notion AI, o aplicativo até ajuda você a escrever, fazer brainstorming e estruturar o conteúdo - basicamente, um cérebro extra para quando o seu estiver estourado devido ao excesso de guias abertas.

Dica profissional: O Notion é ótimo para anotações, mas quando se trata de vários projetos, há muito a ser considerado - este guia do Notion para gerenciamento de projetos detalha seus pontos fortes, limitações e alternativas mais inteligentes.

Recursos do Notion

O Notion se molda ao seu fluxo de trabalho, e não o contrário. Aqui está uma rápida visão geral de como os recursos do Notion podem ajudá-lo:

1. Sistema baseado em blocos para personalização máxima

via Notion

Esqueça os modelos rígidos - o Notion oferece um sistema baseado em blocos em que tudo é modular.

Quer uma lista de tarefas ao lado de um centro de conhecimento? Pronto. Precisa de quadros Kanban, bancos de dados e vídeos incorporados do YouTube, tudo em uma única exibição? Fácil.

O Notion permite que você crie seu espaço de trabalho exatamente como você precisa, tornando-o perfeito para gerenciar equipes, gerenciamento de fluxo de trabalho, criação de conteúdo e até mesmo organização pessoal.

2. Uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos

O Notion foi criado para mais do que apenas anotações - ele funciona como uma ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos como quadros Kanban, linhas do tempo e visualizações de calendário. Use-o para atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso - tudo em um só lugar.

3. Colaboração que realmente funciona

via Notion

As atualizações da equipe fazem parte do mesmo ecossistema no Notion, pois a plataforma permite a colaboração em tempo real. Os membros da equipe podem editar, comentar e rastrear alterações em tarefas, documentos e wikis compartilhados sem se afogar em mensagens intermináveis do Slack.

4. Notion AI para automação inteligente

via Notion

A IA do Notion escreve resumos, gera itens de ação e até traduz conteúdo. Imagine o aumento da produtividade que você pode obter quando a IA ajuda a reduzir os esforços de brainstorming e redação!

O Notion funciona bem com outros aplicativos. Do Google Calendar ao Zapier, ele se conecta a outros aplicativos para sincronizar agendas, automatizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade. Se você precisa de uma ferramenta de uso geral que se encaixe perfeitamente em seu fluxo de trabalho existente, o Notion tem o que você precisa.

Preços do Notion

Gratuito

Mais : uS$ 10 por assento/mês

Negócios : uS$ 15 por assento/mês

Empresa: Preços personalizados

Milanote vs. Notion: Comparação de recursos

O desafio dos espaços de trabalho é que os criativos, designers e gerentes de projeto precisam de uma ferramenta que pensa da mesma forma que eles. Então, será que o Milanote se integra aos seus fluxos de trabalho diários melhor do que o Notion? Vamos descobrir.

Recurso Milanote Notion Interface do usuário Tela de forma livre, com recurso de arrastar e soltar, para organização visual Sistema modular baseado em blocos para fluxos de trabalho estruturados Gerenciamento de tarefas Listas de tarefas básicas, organização simples do fluxo de trabalho Quadros Kanban, controle de progresso, automações, dependências Colaboração Colaboração em tempo real com quadros e comentários compartilhados Colaboração focada em documentos com edição, menções e comentários em tempo real Recursos de IA Não possui recursos de IA O Notion AI ajuda a gerar resumos, itens de ação e traduções Integrações Integrações limitadas de terceiros Extensas integrações com o Google Calendar, Slack, Zapier e muito mais

Recurso nº 1: brainstorming visual vs. organização estruturada

Imagine despejar todas as ideias, referências e ativos em um quadro branco gigante e, em seguida, poder movê-los, agrupá-los e conectá-los visualmente. Isso é o Milanote. Ele é perfeito para sessões de brainstorming, quadros de humor ou mapeamento mental de ideias de forma natural, em vez de forçá-las a se encaixar em uma estrutura rígida e padronizada.

O Notion, por outro lado, foi criado para a organização estruturada. Tudo é armazenado em páginas, subpáginas e bancos de dados. Se você gosta de criar tabelas, tags, filtros e modelos, o Notion será seu melhor amigo. Entretanto, ele pode parecer excessivamente estruturado se você quiser apenas lançar ideias em uma página e organizá-las posteriormente.

Vencedor: Milanote, para profissionais de criação que precisam de um espaço de trabalho visual e de forma livre

Recurso nº 2: gerenciamento de tarefas para equipes criativas

O Milanote e o Notion lidam com o gerenciamento de tarefas, mas de maneiras muito diferentes.

O Notion oferece quadros Kanban, controle de progresso e recursos de automação. Se você estiver executando um calendário de conteúdo ou gerenciando o desenvolvimento de software, o Notion lhe dará mais controle sobre prazos, dependências e acompanhamento do progresso.

O Milanote mantém as coisas visuais. Ele funciona muito bem quando as tarefas fazem parte de um processo criativo mais amplo, como a criação de uma nova identidade de marca, em que tudo evolui visualmente com o tempo.

🏆 Vencedor: Notion, se você precisar de uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos com rastreamento detalhado de tarefas

Recurso nº 3: Colaboração e feedback

Obter feedback do cliente ou da equipe costuma ser doloroso, com intermináveis cadeias de e-mails, comentários perdidos e pesadelos com o controle de versões.

Com o Milanote, você pode compartilhar um quadro com os clientes, adicionar comentários diretamente aos elementos visuais e acompanhar as alterações sem perder o panorama geral. É disso que são feitos os sonhos das equipes que trabalham com estratégia de marca, campanhas publicitárias ou design de UX.

O Notion oferece ótimas ferramentas de colaboração, mas é focado principalmente em documentos. É possível atribuir tarefas, deixar comentários, acompanhar alterações e armazenar conhecimento compartilhado, o que o torna excelente para equipes que gerenciam relatórios, SOPs e bancos de dados. No entanto, se você estiver trabalhando em projetos visuais, o Notion parece limitado em comparação com o Milanote.

Vencedor: Milanote para colaboração visual em tempo real. O Notion vence para equipes com muitos documentos que precisam de uma base de conhecimento centralizada

O Milanote é incrivelmente autossuficiente, mas não oferece integrações profundas com aplicativos de terceiros. Isso pode ser um limitador se você depende do Google Calendar, do Slack ou de ferramentas de automação como o Zapier.

O Notion permite que você automatize fluxos de trabalho por meio da integração com o Google Calendar, Slack, Trello e Zapier. É um ecossistema conectado que pode substituir vários aplicativos em sua pilha.

🏆 Vencedor: Notion, para gerenciamento detalhado de projetos

📖 Leia também: Melhores modelos gratuitos de fluxo de trabalho de processos no Excel e no ClickUp

Milanote vs. Notion no Reddit

Não há melhor maneira de testar a eficiência de uma ferramenta do que ouvir as avaliações - positivas e críticas - diretamente de seus usuários. Os usuários do Reddit têm muito a dizer sobre o Milanote vs. Notion, e o debate geralmente se resume a criatividade vs. estrutura.

O Milanote tende a atrair designers, escritores e pensadores visuais que adoram seu layout de forma livre, semelhante a um quadro de humor. É excelente para fazer brainstorming, organizar ideias e mapear conceitos sem se sentir limitado.

Um usuário do Reddit compartilhou sua experiência com o Milanote, dizendo,

O Milanote funciona como nós pensamos. Ao contrário de outras ferramentas, posso conectar e organizar informações instintivamente.

O Milanote funciona como nós pensamos. Ao contrário de outras ferramentas, posso conectar e organizar informações instintivamente.

No entanto, alguns apontam suas limitações no tratamento de dados estruturados e também nos níveis de preços:

Talvez sugira um modelo de preço que você considere decente. Tenho certeza de que se um número suficiente de pessoas disser um número semelhante, elas tentarão contornar a situação.

Talvez sugira um modelo de preço que você considere decente. Tenho certeza de que se um número suficiente de pessoas disser um número semelhante, elas tentarão contornar a situação.

A flexibilidade do Notion é um grande atrativo para os usuários que precisam de um equilíbrio entre escrever, planejar e gerenciar fluxos de trabalho. Muitos usuários do Reddit apreciam seus modelos personalizáveis, bancos de dados interconectados e recursos de colaboração.

Um usuário do Reddit destacou como o Notion permite que você personalize seu espaço de trabalho em qualquer grau:

Você TEM que torná-lo estético. Quando tornei o meu bonito, comecei a usá-lo todos os dias.

Você TEM que torná-lo estético. Quando tornei o meu bonito, comecei a usá-lo todos os dias.

Apesar de seus recursos avançados, o Notion pode deixar a desejar no suporte aos usuários com tarefas e acompanhamentos:

Um usuário do Reddit citou:

O Notion pode ser um excelente gerenciador de projetos, por exemplo, mas não é um bom gerenciador de tarefas.

O Notion pode ser um excelente gerenciador de projetos, por exemplo, mas não é um bom gerenciador de tarefas.

Dica profissional: Se o Notion não for suficiente para suas necessidades de anotações, este blog reúne as melhores alternativas ao Notion para ajudá-lo a encontrar a solução perfeita para capturar e organizar ideias.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Milanote e ao Notion

O Milanote é excelente para pensadores visuais e representações visuais de suas ideias mais complexas. O Notion, com sua interface intuitiva, é geralmente preferido para a personalização de projetos. Mas o ClickUp substitui os dois ao mesmo tempo.

À medida que você progride e cresce, começa a perceber que a fragmentação das informações entre as ferramentas prejudica sua produtividade. É por isso que nunca é aconselhável depender de várias ferramentas.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho - ele combina gerenciamento de projetos, organização do conhecimento e colaboração em tempo real em uma única plataforma com tecnologia de IA.

Insight do ClickUp: A troca de contexto está corroendo silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho são causadas por malabarismos com plataformas, gerenciamento de e-mails e saltos entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas a partir do bate-papo, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto os recursos com tecnologia de IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

1. ClickUp's One Up #1: Quadros brancos ClickUp

Transforme sessões de brainstorming em tarefas acionáveis sem trocar de ferramenta usando os quadros brancos ClickUp

Veja o ClickUp Whiteboards, por exemplo. Ao contrário do Milanote, onde as ideias geralmente ficam isoladas e desconectadas da execução, os ClickUp Whiteboards são totalmente integrados às suas tarefas, documentos e fluxos de trabalho.

Dessa forma, os quadros brancos ClickUp permitem que você faça mais do que apenas um brainstorming - você cria, refina e executa ideias em um só lugar. Anote conceitos, conecte-os a tarefas reais e atribua itens de ação diretamente em seu espaço de trabalho.

Como o ClickUp oferece um espaço de trabalho centralizado e estruturado, você não precisa procurar outros aplicativos para armazenar e organizar suas ideias. Você pode incorporar documentos, vincular tarefas relacionadas e até mesmo gerar visuais com tecnologia de IA sem sair do quadro.

Precisa de um avanço rápido? O ClickUp Whiteboards permite que você escolha entre mais de 1.000 modelos de quadros brancos para planejamento de projetos, colaboração em equipe e mapeamento de estratégias.

2. ClickUp's One Up #2: Mapas mentais do ClickUp

Visualize claramente ideias complexas e interconectadas usando o ClickUp Mind Maps

Transforme o brainstorming em ação rapidamente usando o ClickUp Mind Maps -sem etapas extras, sem fluxos de trabalho fragmentados. Ao mapear ideias complexas e interconectadas, converta qualquer nó em uma tarefa rastreável e atribua-a ao colega de equipe certo.

Os mapas mentais são ideais para mapear fluxos de trabalho de projetos, delinear estratégias de conteúdo, organizar estruturas de equipes e até mesmo visualizar dependências entre tarefas conectadas.

Enquanto os quadros brancos do ClickUp são abertos e colaborativos, ideais para discussões livres e visualização de fluxos de trabalho, os mapas mentais são estruturados e hierárquicos, perfeitos para decompor ideias sistematicamente.

dica profissional: Com a opção Re-Layout, mapas mentais desorganizados se realinham automaticamente em fluxos de trabalho estruturados, facilitando o controle de prioridades e a execução.

3. ClickUp's One Up #3: ClickUp Docs e ClickUp Brain

Colabore e gerencie documentos sem esforço usando o ClickUp Docs

Para aqueles que dependem do Notion para documentação, o ClickUp Docs oferece uma alternativa mais inteligente.

O ClickUp Docs elimina o problema comum de informações ocultas, permitindo que os usuários conectem documentos diretamente a tarefas, incorporem itens de ação e até mesmo usem a pesquisa com tecnologia de IA para obter as informações certas instantaneamente.

Faça qualquer pergunta ao ClickUp Brain e ele fornecerá insights analisando as informações existentes em seu espaço de trabalho

Dica profissional: Se estiver reformulando sua marca, não deixe que documentos dispersos o atrasem. O modelo de base de conhecimento do ClickUp mantém todas as diretrizes de marca, perguntas frequentes e recursos em um só lugar - para que todos fiquem na mesma página desde o primeiro dia.

Mas a IA do ClickUp não é conhecida apenas por sua capacidade de pesquisa - o ClickUp Brain também contribui muito para o processo criativo.

Imagine uma equipe de design fazendo um brainstorming para atualizar a marca. No Milanote, eles podem criar um quadro visualmente inspirador com paletas de cores, tipografia e referências.

Mas e depois? Alguém tem que traduzir manualmente essas ideias em um plano de projeto. O Notion poderia ajudar com a documentação estruturada do projeto, mas ainda depende da entrada manual para conectar as ideias às tarefas reais.

Mas o ClickUp Brain automatiza todo o processo:

Ele gera tarefas automaticamente, atribui proprietários e define prazos por meio de avisos simples

Ele sugere melhorias no conteúdo, resume o feedback e gera rascunhos refinados

Por fim, ele reúne insights de pesquisas anteriores, gera comparações com a concorrência e sugere ajustes de posicionamento

Condense rapidamente as principais atualizações de comentários, alterações de status, novas subtarefas e atualizações de projetos importantes usando o ClickUp Brain

4. ClickUp's One Up #4: ClickUp Notepad

Transforme anotações em tarefas acionáveis com resumos, prazos e prioridades usando o ClickUp Notepad

Há também o ClickUp Notepad, uma ferramenta simples, mas poderosa, para anotar pensamentos rápidos e tarefas.

Ao contrário dos aplicativos autônomos de anotações, ele se integra diretamente ao gerenciamento de tarefas. Isso significa que os usuários podem converter uma nota rápida em uma tarefa completa com prazos e responsáveis em segundos.

Dica profissional: Se você estiver se afogando em anotações confusas, aprender a usar a IA para fazer anotações pode ajudá-lo a obter organização visual instantânea, resumos inteligentes e nenhum detalhe perdido.

5. ClickUp's One Up #5: ClickUp Tasks

O ClickUp Views ajuda a visualizar a carga de trabalho da equipe, definir limites de capacidade e alocar recursos com eficiência

Falando em gerenciamento de tarefas, o ClickUp supera o Notion com suas exibições de tarefas dedicadas.

Enquanto o Notion exige que os usuários criem bancos de dados de tarefas manualmente, o ClickUp Tasks pode ser visualizado em Kanban, Lista, Gantt e Calendário imediatamente, permitindo que as equipes alternem entre diferentes perspectivas sem tempo extra de configuração e problemas.

Leia também: Modelos gratuitos de quadro interativo para Zoom e ClickUp

6. ClickUp's One Up #6: Anotador de IA do ClickUp

Transcreva reuniões instantaneamente com IA usando o ClickUp AI Notetaker

O Notion e o Milanote são ótimos para documentação, mas quando se trata de reuniões, o anotador de IA do ClickUp não tem comparação.

Se você passa o dia pulando de uma chamada para outra, está muito familiarizado com a confusão, os detalhes perdidos e os e-mails de acompanhamento que consomem mais tempo do que a própria reunião. Você pode ter tentado outras ferramentas, mas elas geralmente não são suficientes.

Diferentemente de ferramentas como Otter. ai e Fireflies, o ClickUp AI Notetaker não apenas registra suas reuniões - ele conecta suas anotações ao restante do seu trabalho.

Com a IA integrada, você pode pesquisar transcrições, extrair itens de ação e sincronizá-los diretamente com os projetos, mantendo sua equipe alinhada sem o trabalho extra. Obtenha:

Transcrições e resumos automáticos

Criação instantânea de tarefas

Integração perfeita com o Docs

E a melhor parte é que você não precisa alternar entre aplicativos - o ClickUp se integra ao Zoom, ao Google Meet e ao Microsoft Teams, permitindo que você mantenha anotações de reuniões, tarefas e discussões em um espaço de trabalho centralizado.

📮 ClickUp Insight: 37% dos funcionários enviam notas de acompanhamento ou atas de reunião para rastrear itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para capturar decisões, os principais insights de que você precisa podem ficar enterrados em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, bate-papos e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

As ideias precisam de mais do que uma noção - o ClickUp as torna reais

Exploramos extensivamente a criatividade visual do Milanote e a organização estruturada do Notion, mas quando se trata de combinar ambos perfeitamente, o ClickUp é o melhor.

O ClickUp combina quadros brancos para brainstorming, mapas mentais para planejamento estratégico, documentos para compartilhamento de conhecimento e automação com tecnologia de IA para dar vida às ideias - tudo em uma plataforma unificada.

O ClickUp tem ferramentas para visualizar seu processo, metas, etc. É o auge do trabalho colaborativo e tem se aprimorado nesse aspecto, especialmente com a adição da visualização de quadro branco.

O ClickUp tem ferramentas para visualizar seu processo, metas, etc. É o auge do trabalho colaborativo e tem se aprimorado nesse aspecto, especialmente com a adição da visualização de quadro branco.

Por que alternar entre várias ferramentas? Registre-se no ClickUp gratuitamente e experimente uma maneira mais inteligente de trabalhar!