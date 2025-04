os 10 melhores softwares de CRM para call center para otimizar o suporte ao cliente

Com 86% dos compradores dispostos a pagar mais por uma excelente experiência do cliente, os riscos são altos.

Selecionar o melhor software de CRM para call center é fundamental para proporcionar experiências excepcionais aos clientes e manter-se relevante.

Fizemos o trabalho braçal para você - aqui está uma lista dos 10 principais softwares de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) usados nas operações de call center. Essas soluções de software para centrais de atendimento ajudam as centrais de atendimento a otimizar os fluxos de trabalho e a dimensionar uma equipe de suporte ao cliente sem problemas.

Quer você esteja explorando uma opção paga abrangente ou um CRM gratuito, essas ferramentas foram projetadas para ajudá-lo a obter resultados excepcionais.

resumo de 60 segundos Aqui está uma rápida visão geral do melhor software de CRM para call center e seus casos de uso! : O melhor para soluções otimizadas de CRM para call centers ClickUp: O melhor para soluções otimizadas de CRM para call centers Zendesk Talk: Melhor solução de CRM baseada em nuvem RingCentral Contact Center: Melhor sistema de comunicação tudo-em-um Freshdesk Contact Center: O melhor para tíquetes de suporte Aircall: Melhor plataforma de comunicação e engajamento do cliente Cinco9: Melhor provedor de call center e contact center como serviço (CCaaS) Dialpad: Melhor plataforma de comunicação com o cliente baseada em IA Convoso: Melhor solução de call center de saída para aumentar as vendas e a eficiência Bitrix24: O melhor para otimizar as interações com o cliente baseadas na nuvem HubSpot CRM: O melhor para a funcionalidade básica gratuita de CRM

O que você deve procurar em um software de CRM para call center?

Selecionar o software de CRM para centrais de atendimento certo é mais importante do que nunca. Com tantas opções disponíveis, é essencial avaliar cuidadosamente suas necessidades.

Aqui estão os principais fatores a serem considerados ao escolher o melhor CRM para sua empresa de serviços:

Recursos de gerenciamento de chamadas : Procure roteamento de chamadas, gerenciamento de filas, IVR e clique para ligar para reduzir o tempo de espera do cliente

Facilidade de uso : Escolha um CRM com uma interface intuitiva e unificada para minimizar a troca de sistemas e aumentar a produtividade dos agentes

Opções de autoatendimento : Ferramentas de suporte como bases de conhecimento e perguntas frequentes interativas para ajudar os clientes a resolver problemas menores de forma independente, reduzindo o volume de chamadas

Ferramentas de otimização da força de trabalho : Certifique-se de que o CRM integre recursos de gerenciamento da força de trabalho para monitorar a disponibilidade, o desempenho e o cumprimento da programação dos agentes

Escalabilidade : Escolha um software que cresça com a sua empresa, adaptando-se às mudanças na sua base de clientes, nos canais de atendimento e no tamanho da equipe

Integrações de CRM : Conecte os dados dos clientes entre os departamentos, eliminando obstáculos para os agentes que gerenciam processos complexos

Análises e relatórios : Procure métricas como volume de chamadas, tempos de espera e índices de satisfação do cliente para monitorar o desempenho e identificar as áreas que precisam ser melhoradas

Conformidade: Certifique-se de que o CRM cumpra as normas de privacidade de dados, como GDPR ou HIPAA, para lidar com informações confidenciais

Por fim, considere a reputação do fornecedor e a qualidade geral do serviço, os recursos de IA, as opções de automação, o suporte ao cliente e os preços. Um processo de CRM completo pode transformar a eficiência da sua central de contatos e melhorar a experiência geral dos agentes e dos clientes.

Observação: Os agentes de call center lidam com uma média de 50 a 100 chamadas por dia, o que torna crucial que eles acessem rapidamente os dados dos clientes por meio de ferramentas de CRM.

Leia mais: Como o suporte ao cliente do ClickUp usa o ClickUp

Os 10 melhores softwares de CRM para call centers

*Você sabia? Os clientes que têm as melhores experiências com uma marca gastam 140% a mais por ano em comparação com aqueles que têm uma experiência ruim ou medíocre. É por isso que escolher o software de call center certo com funcionalidades de CRM é fundamental para oferecer um atendimento excepcional ao cliente.

Aqui estão nossas principais escolhas!

1. ClickUp (Melhor para soluções otimizadas de CRM para call center)

Gerencie e acompanhe todas as interações com os clientes sem esforço em um só lugar com o ClickUp CRM

Ao planejar a expansão de suas centrais de atendimento, uma coisa é certa: uma excelente experiência do cliente depende das ferramentas certas. Para resolver as dúvidas dos clientes com mais rapidez e eficiência, você precisa de um software de CRM avançado que ajude a gerenciar as interações sem problemas.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina CRM, espaço de trabalho da equipe, operações de atendimento ao cliente e recursos de mesa. Ele foi projetado para ajudar as equipes de suporte a se manterem organizadas e responsivas.

Vamos detalhar como o ClickUp CRM funciona.

O CRM do ClickUp consolida tíquetes, interações e detalhes do cliente em um só lugar, criando um processo de suporte eficiente e tranquilo. É uma ferramenta de negócios que coloca tudo o que sua equipe precisa na ponta dos dedos.

Você pode visualizar contas, pipelines de vendas e tíquetes em formatos como Listas, Quadros e Tabelas. Os gerentes podem ter uma visão geral de alto nível e detalhes granulares dos tíquetes ativos.

Veja o ciclo de vida do cliente em detalhes e obtenha uma visão geral da resolução de consultas com os ClickUp Dashboards

O ClickUp Dashboards permite que você priorize os tíquetes rastreando a urgência, o tempo de espera, a satisfação do cliente e as métricas de desempenho do agente. Todos esses dados ficam visíveis em um único painel sem nenhuma atualização manual.

Configure seu painel de controle, insira suas metas e você estará pronto.

Escolha entre mais de 100 automações no ClickUp para simplificar fluxos de trabalho, tarefas, transferências de projetos e muito mais

Com o ClickUp Automations, você pode simplificar tarefas repetitivas. Por exemplo, você pode atribuir tarefas automaticamente com base em critérios específicos ou acionar respostas por e-mail quando um cliente envia um relatório de bug.

O ClickUp oferece mais de 1.000 integrações com ferramentas como Zendesk, Intercom e SupportBee. Essas integrações permitem automatizar fluxos de trabalho e mover dados entre seu CRM e outros aplicativos em sua pilha de tecnologia.

Crie tarefas automaticamente com a integração entre o ClickUp e o Intercom

O ClickUp Brain, a IA incorporada à plataforma, ajuda sua equipe de call center a lidar com as interações com os clientes de forma mais eficiente.

Com essa rede neural, seus agentes podem gerar rapidamente respostas para tíquetes de suporte, e-mails de clientes e consultas de outras plataformas.

Economize tempo na elaboração de respostas, garanta padrões de comunicação consistentes e aumente a satisfação do cliente com o ClickUp AI

O AI Knowledge Manager obtém rapidamente respostas de seu banco de dados para atender às dúvidas comuns dos clientes. Ao mesmo tempo, o AI Writer auxilia os agentes na elaboração de e-mails e conteúdo no tom e estilo corretos.

Precisa começar rapidamente? Use os modelos de software de CRM para call center do ClickUp para gerenciar os relacionamentos com os clientes com mais eficiência.

Por exemplo, o modelo de CRM do ClickUp inclui tudo o que você precisa para monitorar leads, contas, negócios e contatos.

Modelo de CRM do ClickUp Acompanhe leads, negócios, contas e interações com clientes em um só lugar usando o modelo de CRM do ClickUp

Ao usar o modelo de CRM, você também pode:

Organize todos os dados de seus clientes em um só lugar para facilitar o acesso

Automatize tarefas repetitivas, liberando tempo para atividades mais importantes

Acompanhe as principais métricas de atendimento ao cliente para identificar áreas de crescimento

Forneça insights a partir dos dados do cliente para apoiar uma melhor tomada de decisões

Com o ClickUp, suas equipes de suporte ao cliente podem proporcionar uma experiência mais tranquila, rápida e eficaz.

Melhores recursos do ClickUp

Personalize seu ClickUp Workspace com exibições de dados flexíveis

Integre o e-mail para aumentar a comunicação e eliminar silos

Acesse o ClickUp em qualquer dispositivo, em qualquer lugar

Use modelos de CRM para organizar os fluxos de trabalho de vendas e os resultados

Crie previsões de vendas usando dados históricos para prever tendências

Limitações do ClickUp

As opções de personalização podem parecer excessivas para alguns usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4. 7/5 (mais de 9.900 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.300 avaliações)

"Nossa equipe está muito satisfeita com o ClickUp porque na plataforma eles podem encontrar tudo o que precisam para realizar seu trabalho, e é extremamente fácil de usar em comparação com outras ferramentas. "

"Nossa equipe está muito satisfeita com o ClickUp porque na plataforma eles podem encontrar tudo o que precisam para realizar seu trabalho, e é extremamente fácil de usar em comparação com outras ferramentas. "

Leia mais: Como o Suporte ao Cliente do ClickUp usa o ClickUp

2. Zendesk Talk (Melhor solução de CRM baseada em nuvem)

via Zendesk Talk

O Zendesk Talk é uma solução de CRM baseada na nuvem integrada à plataforma do Zendesk Support. Ele permite que as equipes gerenciem chamadas telefônicas juntamente com outros canais de suporte. Para começar, confirme a disponibilidade do número, siga as diretrizes regulatórias, entenda os custos associados e prepare sua rede e hardware para obter o desempenho ideal.

Depois de ativar o Talk e definir suas configurações, sua equipe pode começar a fazer e receber chamadas imediatamente. O Zendesk Talk se integra perfeitamente a várias plataformas de software, permitindo que as empresas forneçam suporte unificado em vários canais.

Melhores recursos do Zendesk Talk

Integre canais de voz, e-mail e texto em uma única plataforma

Automatize o roteamento, as respostas e a transcrição de chamadas com ferramentas baseadas em IA

Personalize as interações com os clientes com perfis abrangentes de clientes

Colete informações sobre o cliente e encaminhe as chamadas com eficiência usando o sistema IVR

Acompanhe as operações de chamadas e obtenha insights práticos com análises em tempo real

Limitações do Zendesk Talk

Depende de complementos adicionais para acessar determinados recursos

O custo pode ser um desafio para equipes menores

Preços do Zendesk Talk

Equipe de suporte : uS$ 25/mês por agente

Equipe Suite : uS$ 69/mês por agente

Suite Professional: $149/mês por agente

Suite Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Zendesk Talk

G2 : 4. 3/5 (mais de 6.900 avaliações)

Capterra: 4. 9/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leia também: Os melhores exemplos de software de CRM e seus casos de uso para aumentar a produtividade

via RingCentral Contact Center

O RingCentral Contact Center combina chamadas de vídeo, mensagens e serviços telefônicos para call centers de entrada em uma plataforma unificada. Ele se integra perfeitamente a ferramentas como Slack e Microsoft Teams, o que o torna uma opção flexível para call centers.

A plataforma oferece análises detalhadas para acompanhar o desempenho do call center e a qualidade do serviço, a atividade do usuário e o envolvimento. Esses insights ajudam as equipes a identificar problemas e melhorar os processos.

Para as centrais de atendimento, o RingCentral inclui recursos essenciais como distribuição automatizada de chamadas, resposta interativa de voz (IVR) e análise avançada para aumentar a eficiência operacional e aprimorar as experiências dos clientes.

Crie transcrições e legendas para resumos detalhados após a reunião

Acesse as reuniões no desktop, em navegadores móveis ou no aplicativo

Colabore em tempo real com quadros interativos e anotações compartilhadas

Use controles de host, salas de espera e criptografia de ponta a ponta para reuniões seguras

Processo de configuração demorado para o aplicativo telefônico

Velocidades de integração mais lentas ao sincronizar com o Salesforce

RingCX : uS$ 69/mês por agente

RingCentral Contact Center Enterprise: Preços personalizados

G2 : 4. 0/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 200 avaliações)

Fato curioso: Os agentes do call center podem gastar mais de 6 minutos em média por chamada de cliente, incluindo o tempo gasto na busca de dados do cliente. Com um sistema de CRM integrado, esse tempo pode ser reduzido, levando a resoluções mais rápidas e clientes mais felizes!

via Freshdesk Contact Center

Ajudando as centrais de atendimento a oferecer um serviço contínuo e personalizado, o Freshdesk Contact Center prioriza o suporte ao cliente e a emissão de tíquetes com recursos robustos. Sua base de conhecimento permite que as equipes armazenem, acessem e compartilhem informações com eficiência, simplificando a resolução das dúvidas dos clientes.

Os artigos são agrupados em pastas para facilitar a organização e o acesso rápido. A visibilidade da pasta pode ser personalizada para plataformas como widgets da Web ou aplicativos móveis, garantindo que os usuários certos vejam o conteúdo relevante.

Além disso, as meta descrições para pastas externas melhoram o desempenho dos mecanismos de pesquisa, tornando o conteúdo mais acessível.

Crie bases de conhecimento multilíngues para atender a diversos grupos de clientes

Exporte artigos de solução em massa e atualize-os usando a API do Freshdesk

Conecte-se com os clientes por e-mail, telefone, chat ao vivo e mídia social em uma única plataforma

Automatize as tarefas de rotina e resolva as perguntas frequentes com ferramentas de IA incorporadas

Abordar o refinamento limitado da análise, dificultando o monitoramento do feedback da solução

Gerencie o desempenho mais lento ao lidar com vários tíquetes ou grandes edições de documentos

Gratuito

Crescimento : uS$ 18/usuário por mês

Profissional uS$ 59/usuário por mês

Empresa: uS$ 95/usuário por mês

G2 : 4. 1/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 3.300 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Freshdesk

"Ele é simples e fácil de usar. Você pode usá-lo em qualquer PC ou dispositivo móvel. É mais barato do que outros provedores e praticamente não há tempo de inatividade. A qualidade das chamadas é excelente. "

"Ele é simples e fácil de usar. Você pode usá-lo em qualquer PC ou dispositivo móvel. É mais barato do que outros provedores e praticamente não há tempo de inatividade. A qualidade das chamadas é excelente. "

Leia mais: Como melhorar sua etiqueta de atendimento ao cliente

5. Aircall (Melhor plataforma de comunicação e engajamento do cliente)

via Aircall

O Aircall é um sistema telefônico baseado em nuvem projetado para pequenas e médias empresas. Ele oferece uma plataforma de comunicação robusta e é uma excelente opção para equipes de atendimento ao cliente, vendas e TI que precisam de um CRM confiável e fácil de usar. A plataforma se integra perfeitamente a ferramentas populares de helpdesk e produtividade e oferece suporte a chamadas de entrada e saída.

A plataforma é atraente para os call centers devido à sua interface simples e aos recursos avançados de gerenciamento de chamadas. Apesar das críticas em relação ao preço, seu forte desempenho e funcionalidade geralmente superam essas preocupações.

Melhores recursos do Aircall

Realize conferências de chamadas ao vivo com até cinco participantes

Encaminhe as chamadas diretamente para agentes ou equipes específicas para uma resolução mais rápida dos problemas

Envie e receba SMS e MMS para atender aos clientes que preferem comunicação por texto

Ofereça opções de enfileiramento e retorno de chamada para reduzir o tempo de espera e aumentar a satisfação do cliente

Alterne entre chamadas paralelas ou gerencie várias chamadas simultaneamente

Limitações do Aircall

Problemas ocasionais de qualidade de chamada, como queda de chamadas e latência, principalmente em aplicativos móveis

Interrupções de notificações pop-up durante as chamadas

Preços do Aircall

Informações essenciais : uS$ 40/licença

Profissional : uS$ 70/licença

Personalizado : Entre em contato para obter preços

Add-on do Aircall : uS$ 9/licença

Aircall Analytics + Add-on: uS$ 15/licença

Avaliações e resenhas do Aircall

G2 : 4. 3/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 400 avaliações)

via Five9

Proporcione experiências excepcionais aos clientes com o Five9, uma plataforma CCaaS baseada na nuvem que oferece suporte à comunicação omnicanal por voz, SMS, e-mail, bate-papo e mensagens sociais.

O Five9 oferece ferramentas avançadas de WEM (Workforce Engagement Management) para uma equipe eficiente, monitoramento em tempo real e agendamento preciso. Seus recursos baseados em IA, incluindo agentes virtuais, transcrição em tempo real e resumo de chamadas, aumentam a produtividade e aceleram as resoluções.

Melhores recursos do Five9

Gerencie voz, SMS, e-mail, bate-papo e mensagens sociais em uma única plataforma

Aproveite o Workforce Engagement Management (WEM) para fazer previsões, programar e monitorar em tempo real

Otimize a equipe com gerenciamento intradiário e correspondência de tarefas com base em habilidades

Utilize recursos de IA, como agentes virtuais, transcrição em tempo real e resumos de chamadas

Limitações do Five9

Atrasos ocasionais no carregamento e problemas de congelamento

Problemas com quedas de chamadas, erros de login e desconexões inesperadas

Preços do Five9

Digital : $119/mês (contrato de 36 meses com pagamentos mensais fáceis)

Core : $119/mês (contrato de 36 meses com pagamentos mensais fáceis)

Premium, Optimum e Ultimate: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Five9

G2 : 4. 0/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 465 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Five9

"No geral, eu realmente adoro usar o Five9, ele é eficaz na maior parte do tempo e a navegação é muito fácil depois que você se acostuma com o sistema, às vezes tem suas falhas de tempos em tempos com problemas de login, mas ainda assim recomendaria o software para qualquer pessoa curiosa em comprar. "

"No geral, eu realmente adoro usar o Five9, ele é eficaz na maior parte do tempo e a navegação é muito fácil depois que você se acostuma com o sistema, às vezes tem suas falhas de tempos em tempos com problemas de login, mas ainda assim recomendaria o software para qualquer pessoa curiosa em comprar. "

7. Dialpad (Melhor plataforma de comunicação com o cliente baseada em IA)

via Dialpad

Criado para call centers modernos, o Dialpad é um software robusto de CRM para call centers que combina recursos avançados de IA com uma plataforma de comunicações unificadas para aprimorar as vendas, o suporte e a colaboração da equipe.

Seus recursos baseados em IA, como transcrição em tempo real, treinamento ao vivo e anotações automatizadas, eliminam tarefas repetitivas e otimizam os fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Dialpad

Gere transcrições de IA em tempo real para anotações e acompanhamentos instantâneos de chamadas

Integre-se perfeitamente às ferramentas de CRM e produtividade para simplificar os fluxos de trabalho

Crie manuais personalizados para aprimorar o desempenho da equipe e melhorar os resultados das chamadas

Limitações do Dialpad

Erros ocasionais de transcrição com terminologias complexas

A qualidade do áudio pode depender da estabilidade da rede

Preços do Dialpad

Informações essenciais : uS$ 95/usuário por mês

Avançado : $135/usuário por mês

Premium: uS$ 170/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Dialpad

G2 : 4. 4/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 530 avaliações)

Leia também: Melhores exemplos de software de CRM e seus casos de uso

8. Convoso (melhor solução de call center de saída para aumentar as vendas e a eficiência)

via Convoso

Se estiver procurando otimizar a geração de leads e as conversões, experimente o Convoso. Essa plataforma de contact center baseada na nuvem oferece ferramentas como discagem preditiva, avançada e prévia, mensagens de texto bidirecionais, e-mails enviados, queda de correio de voz e URA dinâmica para envolver os leads em vários canais.

Seu discador preditivo otimiza a disponibilidade do agente para obter o volume máximo de chamadas, enquanto a URA dinâmica automatiza as interações com o cliente, combinando respostas automatizadas com suporte humano para proporcionar uma experiência tranquila e eficiente.

Melhores recursos do Convoso

Garanta um processo tranquilo para transferências, discagem manual e fila de retorno de chamada de entrada

Obtenha painéis personalizáveis para obter relatórios detalhados e personalizados

Aumente as taxas de contato e a eficiência com o discador preditivo

Habilite mensagens de texto bidirecionais, e-mails enviados e mensagens de correio de voz para um alcance mais amplo

Limitações do Convoso

As atualizações podem causar falhas que afetam o desempenho do sistema

As configurações complexas são restritas ou impossíveis

Preços do Convoso

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Convoso

G2 : 4. 5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Convoso

"Gosto de sua interface amigável, o convoso é simples e fácil de navegar. Também gostei de como ele mostrou vários dados, como minha taxa de conversão, o que me manteve no caminho certo. "

"Gosto de sua interface amigável, o convoso é simples e fácil de navegar. Também gostei de como ele mostrou vários dados, como minha taxa de conversão, o que me manteve no caminho certo. "

9. Bitrix24 (melhor para otimizar as interações com o cliente baseadas na nuvem)

via Bitrix24

Procurando uma solução completa? O Bitrix24 combina CRM e ferramentas de gerenciamento de negócios com recursos orientados por IA para otimizar as operações. Com mais de 35 ferramentas personalizáveis, ele lida com comunicação, colaboração, vendas e gerenciamento de projetos, eliminando a necessidade de vários sistemas.

A plataforma simplifica a migração de dados, integra-se aos aplicativos existentes e inclui o CoPilot, um assistente de IA gratuito que automatiza as tarefas de rotina e aumenta a produtividade.

Melhores recursos do Bitrix24

Configure um escritório virtual para uma colaboração remota perfeita

Aproveite um CRM robusto com automação de marketing e suporte ao cliente

Utilize a telefonia e o bate-papo ao vivo para interações eficientes com o cliente

Crie sites e lojas on-line usando um construtor intuitivo com modelos

Integre-se a ferramentas como Zoom, Dropbox e QuickBooks para ter um fluxo de trabalho conectado

Automatize as tarefas de rotina e aumente a produtividade com o CoPilot

Limitações do Bitrix24

A interface desorganizada e pouco intuitiva dificulta a navegação para novos usuários

Ferramentas complexas de geração de relatórios complicam a análise de dados e a tomada de decisões

Funcionalidade limitada no aplicativo móvel reduz a usabilidade

Preços do Bitrix24

Básico : uS$ 23. 20/mês para 5 usuários

Padrão : uS$ 58,18/mês para 50 usuários

Profissional : $116. 48/mês por 100 usuários

Empresa: $233,07/mês para 250 usuários

Avaliações e resenhas do Bitrix24

G2 : 4. 1/5 (mais de 540 avaliações)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 920 avaliações)

10. HubSpot CRM (melhor para a funcionalidade básica gratuita de CRM)

via HubSpot CRM

A HubSpot oferece uma plataforma completa com ferramentas para CRM, vendas, automação de marketing e atendimento ao cliente. Seu pacote de CRM ajuda as empresas a gerenciar com eficiência os relacionamentos com os clientes com recursos como dados organizados dos clientes, rastreamento de comunicação e colaboração aprimorada da equipe.

O HubSpot CRM oferece rastreamento de vendas, gerenciamento de suporte ao cliente e fluxos de trabalho automatizados em um sistema fácil de usar. Ao integrar as interações entre os canais, ele permite um suporte oportuno e personalizado. Painéis personalizáveis exibem dados em tempo real, mantendo sua equipe alinhada e informada.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Gerencie vendas e marketing com ferramentas integradas de geração de leads

Aprimore o atendimento ao cliente usando sistemas de tíquetes, bate-papo ao vivo e ferramentas de feedback

Acompanhe interações, vendas e campanhas com análises avançadas

Automatize tarefas para otimizar processos e economizar tempo

Limitações do HubSpot CRM

Os altos custos dos complementos de marketing podem ser uma barreira para as pequenas empresas

Falta apelo visual na interface do usuário, o que afeta o envolvimento do usuário

Cobertura limitada da API e funcionalidade para integrações

Preços do HubSpot CRM

Gratuito

Plataforma Starter Customer: US$ 20/mês por usuário

Plataforma Profissional do Cliente : uS$ 1.170/mês para 5 usuários

Enterprise Customer Platform: uS$ 4.300/mês para 7 usuários

Avaliações e resenhas do HubSpot CRM

G2 : 4. 4/5 (mais de 12.200 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 4.200 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre a HubSpot

"Implementamos a HubSpot em nossa empresa há cerca de 6 meses. Tem sido ótimo para nossas equipes de vendas, marketing e atendimento ter um local para centralizar os dados. Antes, todos os nossos contatos estavam espalhados entre o Gmail, nosso site, planilhas aleatórias e post it notes... sim, precisávamos disso. "

"Implementamos a HubSpot em nossa empresa há cerca de 6 meses. Tem sido ótimo para nossas equipes de vendas, marketing e atendimento ter um local para centralizar os dados. Antes, todos os nossos contatos estavam espalhados entre o Gmail, nosso site, planilhas aleatórias e post it notes... sim, precisávamos disso. "

Dica profissional: Comece com o básico ao configurar um CRM. Concentre-se nos principais recursos que apoiam suas metas de negócios e implemente-os gradualmente. Ofereça treinamento abrangente para ajudar sua equipe a adotar e usar o sistema em todo o seu potencial.

Comece a usar um software de CRM para centrais de atendimento

Em um call center, o foco ininterrupto nas tarefas de gerenciamento de clientes é raro. Os sistemas tradicionais de CRM geralmente exigem etapas demoradas para acessar dados essenciais.

Com a integração certa de call center e CRM, tudo, desde as consultas dos clientes até a colaboração da equipe, fica em um só lugar. Isso facilita a localização de informações importantes e evita a repetição de tarefas.

O CRM do ClickUp oferece ferramentas e integrações poderosas para ajudá-lo a configurar processos eficientes. É uma plataforma para tudo o que você precisa, desde tarefas rotineiras até interações complexas com o cliente.

Inscreva-se em uma conta gratuita hoje mesmo e comece a organizar os dados de seus clientes!