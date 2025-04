Como curvar o texto no Canva: Um guia passo a passo

De logotipos a banners, o design de texto criativo pode causar uma impressão duradoura.

Entre as várias ferramentas de design, o Canva é a ferramenta preferida de muitas pessoas. Por mais poderoso que o Canva seja, descobrir como curvar o texto no Canva pode deixá-lo perdido em um labirinto de design.

Este guia o orientará a curvar textos no Canva com facilidade. Além disso, apresentaremos o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, para tornar os fluxos de trabalho de design visual mais suaves e inteligentes.

Resumo de 60 segundos Aqui está um guia passo a passo detalhado sobre como curvar texto no Canva: Etapa 1: Faça login, clique em 'Criar um design' e escolha o tamanho da tela

Etapa 2: Adicione uma caixa de texto e digite o conteúdo que você deseja curvar

Etapa 3: Selecione o texto, vá para 'Efeitos' no painel superior branco e role para baixo até clicar em 'Curva'

Etapa 4: Ajuste a intensidade da curva com o controle deslizante que está abaixo do recurso de curva

Etapa 5: Redimensione e reposicione seu texto curvo de acordo com suas necessidades de design

Etapa 6: Clique em 'Compartilhar' e faça o download do design para uso posterior O Canva ajuda você a criar conteúdo rápido e atraente, mas não melhora seu fluxo de trabalho. A escolha de uma alternativa como o ClickUp é uma resposta curta e simples para melhorar o gerenciamento de design e a eficiência geral.

Por que curvar o texto em seus designs?

O design, especialmente de texto, é um processo altamente criativo. Um pequeno ajuste criativo pode levar a uma explosão visual. Com isso em mente, vamos analisar o que o texto curvo faz e por que você precisa dele.

Aumenta o apelo visual: Adiciona um efeito dinâmico e atraente. Isso também ajuda a romper com layouts rígidos e faz com que seu design se destaque

Guia o olhar do espectador: O texto curvo direciona o foco para elementos-chave por meio de orientação circular ou em arco. Ele estabelece uma hierarquia visual para melhorar a legibilidade e orienta como os usuários consomem o conteúdo

Adapta-se a layouts não lineares: Ele se adapta a muitos formatos e designs que precisam de mais do que linhas retas. Isso é perfeito para espaços como emblemas, logotipos e composições artísticas

Melhora o reconhecimento da marca: O texto curvo dá ao seu logotipo ou tagline uma identidade exclusiva por meio de sua forma fluida. Esse toque sutil reforça a lembrança e a memorização da marca

Adiciona emoção e tonalidade: O texto parece divertido, fluido ou sofisticado. O texto curvo também adiciona flexibilidade criativa para branding e marketing por meio de uma configuração personalizada

Trivia: Em 2012, a marca de moda de luxo Saint Laurent mudou para a fonte Neue Helvetica para uma nova imagem de marca. Ao fazer isso, eles adotaram as tendências de design de uma nova era e refletiram a estética minimalista e rock-and-roll de seu diretor criativo.

Como fazer curvas em textos no Canva: Tutorial passo a passo

O texto curvo se encaixa facilmente em imagens de marca e conteúdo criativo. Vamos entender como destacar isso quando você estiver na plataforma do Canva.

Dica profissional: Antes de começar, anote o que você precisa em seu conteúdo visual. Você quer formar ondas, adicionar texto circular ou até mesmo adicionar efeitos a cada letra? Um objetivo claro ajuda a adaptar o texto em curva (e todos os elementos de design, nesse caso) com mais eficiência.

Etapa 1: Crie uma nova página de design

Comece configurando o espaço em que você está projetando. Abra seu navegador e siga estas etapas:

Acesse a página do Canva na Web e registre-se (ou faça login) em sua conta

Navegue até o canto superior esquerdo e clique em Create a Design

via Canva (captura de tela)

Escolha o tamanho de tela de sua preferência

Etapa 2: Adicione o texto ao seu design

Usar o recurso de texto curvo geralmente não é a primeira prioridade da equipe de design.

Vamos supor que as cores de fundo, o espaçamento entre letras e o layout estejam definidos para esse caso. Portanto, agora adicione o texto necessário:

Vá até o painel da barra lateral e clique em Texto

Escolha o tipo ou formato que você precisa. Esse espaço inclui tudo, desde vários títulos até uma simples caixa de texto

Digite o conteúdo na caixa e ajuste a fonte, o estilo do texto, o tamanho e a cor

Etapa 3: Aplicar o efeito de curva

Agora, é hora de criar um texto curvo. Veja como você pode adicionar o efeito:

Selecione a caixa de texto desejada que você deseja curvar

Clique em Efeitos no painel superior branco. Isso abrirá alguns efeitos na barra lateral

Role para baixo e clique em "Curve" (Curva) na seção "Shape" (Forma)

Etapa 4: Ajuste a intensidade da curva

Depois de selecionar o recurso, o texto se tornará curvo instantaneamente. Se o efeito padrão não funcionar bem, também é possível ajustar o grau:

Vá para o controle deslizante abaixo da opção de efeito Curve

Arraste o controle deslizante para a esquerda para curvar o texto para cima ou para a direita para curvá-lo para baixo

Ao fazer os ajustes, uma forma de círculo aparecerá ao longo do texto curvo para ajudar a alinhar com os elementos próximos.

Depois de curvar seu texto, dê alguns toques finais. Pode ser a alteração da posição ou do tamanho:

Mova o texto com um rápido arrastar e soltar

Puxe os cantos da caixa de texto e redimensione-a

Etapa 6: revisão e download

Finalmente, seu design está pronto. A última etapa é revisar, fazer download e compartilhar:

Verifique novamente seu design e clique em Compartilhar no canto superior direito

Escolha Download na primeira janela pop-up

Selecione um formato de arquivo (PNG, JPG ou PDF) e clique em 'Download'

Limitações do uso do Canva para projetos de design

O Canva é uma ferramenta indispensável para conteúdo e design gráfico, mas, como tudo que é bom, ele tem algumas limitações.

Antes de apertar o botão "Criar" para sua empresa, equipe ou projeto pessoal, veja o que você talvez queira saber sobre suas limitações:

Restringe a personalização avançada: O Canva não tem edição vetorial detalhada e controles de design precisos. Portanto, talvez não seja bom priorizar uma marca complexa em vez de gráficos básicos de mídia social

Limita a flexibilidade de exportação: Ele não oferece suporte à exportação em formatos como EPS ou CMYK de alta qualidade para impressão. Isso o torna um desafio para profissionais que lidam com projetos de impressão que exigem precisão de cores

Propriedade complexa de ativos: O Canva tem restrições de licenciamento com base em elementos incorporados. Isso pode levar a problemas legais ou de marca se os ativos não forem de propriedade total, mesmo que você tenha uma conta do Canva Pro

Escalabilidade reduzida: A plataforma tem dificuldades com designs complexos, de várias páginas ou de grande formato. Isso a torna uma opção menos confiável se você precisar de escalabilidade em apresentações detalhadas ou materiais impressos

Sem acesso off-line: O Canva requer uma conexão com a Internet para funcionar. Isso pode ser restritivo para equipes e profissionais remotos se eles estiverem em zonas de cobertura ruim

Você sabia? O tipo de letra Dove, uma das fontes mais prestigiadas de todos os tempos, encontrou um túmulo no rio Tâmisa! Seu criador, determinado a mantê-la longe das mãos de seu parceiro de negócios, jogou tudo no rio em 1917. Essa foi uma escolha de design ousada!

ClickUp como uma alternativa para fluxos de trabalho de design avançado

Para o sucesso de sua empresa, é preciso mais do que aperfeiçoar seu próprio design de fonte e texto.

É claro que o Canva ajuda a criar conteúdo rápido e atraente, mas não facilita fluxos de trabalho avançados.

Para equipes que trabalham com fluxos de trabalho de design avançados, o ClickUp é uma alternativa muito superior e rica em recursos ao Canva. Cada uma de suas mais de 30 ferramentas oferece elementos criativos superalimentados e até mesmo personalizações com tecnologia de IA.

Configure designs, faça brainstorming de ideias e visualize fluxos de trabalho com os quadros brancos ClickUp

Um grande espaço colaborativo para a criatividade faz toda a diferença quando se trata de design eficaz. Os quadros brancos ClickUp fornecem essa tela aberta e potencializam o que sua equipe pode fazer nela.

Por exemplo, os quadros brancos do ClickUp permitem que os usuários convertam qualquer coisa (até mesmo imagens) em tarefas com responsáveis e prazos claros. Se você precisar da opinião de alguém em um projeto, a ferramenta permite marcá-lo e compartilhar feedback construtivo sem perder tempo.

O recurso principal? Um gerador de imagens com tecnologia de IA que pode ajudá-lo a transformar ideias rudimentares em imagens! O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, pode ajudá-lo a transformar simples solicitações em modelos de design detalhados para uma experiência colaborativa perfeita!

E sim, vários departamentos podem editar conteúdo facilmente por meio dos quadros brancos ClickUp e em tempo real. Além disso, seu controle de acesso robusto garante a colaboração segura no mesmo espaço. Quer melhorar a forma como você lida com projetos de design? A IA do ClickUp também pode ajudar nisso.

O ClickUp Brain tem tudo a ver com a simplificação e a capacitação de seus fluxos de trabalho de design. Use-o para acelerar processos como :

Ideação e pesquisa: Gere instantaneamente briefs criativos, personas de usuários e jornadas de projeto para estabelecer uma base sólida para o seu design

Automação e planejamento de tarefas: Configura automaticamente tarefas, prazos e dependências, garantindo um fluxo de trabalho estruturado

✅ Desenvolvimento de conteúdo e estratégia: Crie esboços de apresentações, estratégias de campanhas de marketing e slogans para alinhar-se às metas do projeto

Gere um esboço de apresentação para um design de página de destino de marca com o ClickUp Brain

O ClickUp também tem algo para equipes que desejam uma solução mais completa.

Colabore, organize e ofereça criatividade em seu portfólio com o software de gerenciamento de projetos de design ClickUp

O ClickUp Design Project Management Software é o que as empresas precisam para acelerar sua criação por meio da produtividade e da eficiência. Ele oferece ferramentas avançadas de formulários e gerenciamento de projetos em tempo real para organizar as solicitações e prioridades de design em um só lugar, incluindo:

Centralize o gerenciamento de projetos : Organize solicitações de design, prioridades e progresso em um só lugar para garantir que nada passe despercebido

Planeje e acompanhe os sprints de design : Use o Workload View e os relatórios de sprint para equilibrar as cargas de trabalho, monitorar a eficiência e manter os projetos dentro do cronograma

Melhore a colaboração criativa : Compartilhe maquetes, inspiração e feedback em tempo real usando quadros brancos, documentos e o : Compartilhe maquetes, inspiração e feedback em tempo real usando quadros brancos, documentos e o ClickUp Chat para um trabalho em equipe perfeito

Simplifique as revisões e aprovações : Acelere os ciclos de feedback com provas de imagem, anotações e arquivos Figma ou InVision incorporados para aprovações rápidas

Gerencie tarefas sem esforço : Divida projetos de design complexos com datas de início/fim, dependências e prioridades para que todos se mantenham no caminho certo

Simplifique os fluxos de trabalho : Crie fluxos de trabalho personalizados para acompanhar os ciclos de vida do design, o rastreamento de pedidos e as aprovações, eliminando o trabalho manual

Mantenha os ativos de design organizados : Armazene e acompanhe arquivos de projeto, orçamentos e detalhes do cliente com Custom Fields para fácil acesso

Rastreie e atinja metas criativas : Defina os marcos do projeto e monitore o progresso com o rastreamento de metas vinculado à conclusão de tarefas, orçamentos ou KPIs

Documente e armazene o conhecimento da equipe : Mantenha pesquisas, diretrizes de design e SOPs no : Mantenha pesquisas, diretrizes de design e SOPs no ClickUp Docs para garantir consistência e alinhamento

Compartilhe gravações de tela para obter feedback: Forneça insights rápidos sobre protótipos, interações de produtos ou relatórios de bugs com as ferramentas de gravação de tela incorporadas

A melhor parte? Tudo isso é facilmente gerenciado em uma única plataforma, em vez de dezenas de ferramentas diferentes. O ClickUp oferece mais de 1.000 integrações, incluindo ferramentas de desenvolvimento, integrações de e-mail e sistemas de design.

Veja o que Nancy Hamlet, proprietária do Kokua Creative Space, tem a dizer sobre o ClickUp:

O ClickUp é perfeito para qualquer agência que queira gerenciar projetos com vários membros da equipe. Nós o usamos para gerenciar projetos de design criativo, conteúdo, mídia social, projetos de sites e uma série de outros projetos. Cada cliente tem seu próprio quadro e podemos analisar os projetos por cliente ou em toda a empresa.

Combine magia visual e produtividade com o ClickUp

Curvar o texto é uma ferramenta útil. Ela torna seu conteúdo mais acessível e divertido, adicionando um apelo divertido e envolvente. Embora caiba às equipes de criação usá-la, nossas seis etapas ajudam você a fazer isso facilmente no Canva.

Mas será que o Canva é a única solução de design de que você precisa? Ele não é a opção ideal se você precisar de algo criativo que também melhore a produtividade. É por isso que o ClickUp é uma ótima alternativa.

Sua visualização, gerenciamento de tarefas, análise e IA o tornam igualmente criativo sem perder o foco na realização do trabalho.

Pronto para combinar magia visual e produtividade em seu espaço de trabalho? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!