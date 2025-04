Modelos de calendário gratuitos para Powerpoint

Gerenciar seu tempo de forma eficaz não requer mágica - apenas as ferramentas certas. Com ferramentas eficientes, você não apenas gerencia melhor sua agenda, mas também libera um tempo valioso para se concentrar no que realmente importa. ⏰

Quando se trata de gerenciamento de tempo, o uso de modelos personalizáveis pode ser um verdadeiro divisor de águas. Os modelos de calendário do PowerPoint são um exemplo ideal dessas ferramentas.

Esses modelos oferecem uma maneira simples, porém poderosa, de organizar suas tarefas, reuniões e prazos de acordo com suas necessidades pessoais ou profissionais.

Continue lendo para conhecer mais de 20 modelos de calendário gratuitos e personalizáveis que podem ajudá-lo a se manter no topo da sua carreira. Vamos explorar! 🚀

O que faz um bom modelo de calendário do PowerPoint?

Um bom modelo de calendário não se trata apenas de gerenciar tarefas - trata-se de encontrar harmonia entre o trabalho e a vida, garantindo que você tenha tempo para o que mais importa.

Aqui estão os fatores a serem considerados ao selecionar o modelo perfeito do PowerPoint:

Layouts editáveis: Escolha modelos que permitam ajustar o texto e os elementos de design para que se adaptem perfeitamente à sua marca ou às suas necessidades pessoais

Escolha modelos que permitam ajustar o texto e os elementos de design para que se adaptem perfeitamente à sua marca ou às suas necessidades pessoais Múltiplas visualizações: Opte por modelos que ofereçam vários formatos - calendários mensais, semanais ou diários - para atender a diversas necessidades de planejamento

Opte por modelos que ofereçam vários formatos - calendários mensais, semanais ou diários - para atender a diversas necessidades de planejamento Datas pré-formatadas : Use modelos que incluam espaços reservados prontos para entradas de datas consistentes e sem complicações

: Use modelos que incluam espaços reservados prontos para entradas de datas consistentes e sem complicações **Seções claras: certifique-se de que o layout inclua espaços distintos para tarefas, eventos, prazos e anotações, para que tudo fique organizado e acessível

Fontes e gráficos compatíveis: Escolha modelos com fontes e recursos visuais compatíveis que melhorem a legibilidade e mantenham o design profissional

Escolha modelos com fontes e recursos visuais compatíveis que melhorem a legibilidade e mantenham o design profissional Variações de design : Procure modelos que ofereçam padrões mínimos, profissionais ou arrojados para atender a diferentes públicos e usos

: Procure modelos que ofereçam padrões mínimos, profissionais ou arrojados para atender a diferentes públicos e usos Transições de slides: Selecione modelos com transições de slides para uma navegação perfeita durante apresentações ou reuniões

Selecione modelos com transições de slides para uma navegação perfeita durante apresentações ou reuniões Versões para impressão: Escolha modelos que possam ser impressos, garantindo que os layouts permaneçam intactos quando exportados ou impressos

Fato curioso: O termo "prazo" originalmente se referia a um linha traçada em torno de uma prisão que não permitia que os prisioneiros passassem, pois isso poderia resultar em morte. Com o tempo, o significado evoluiu para significar um limite de tempo ou data de vencimento, tornando-o um termo ironicamente adequado para o gerenciamento de tempo moderno!

Modelos de calendário do PowerPoint para explorar

Seja para organizar eventos, acompanhar prazos ou planejar sua semana, a seleção dos modelos certos é crucial para manter o controle de sua agenda.

Aqui estão alguns modelos de calendário do PowerPoint que você pode explorar para tornar seu processo de planejamento perfeito e elegante:

1. Modelo de calendário semanal do PowerPoint por SlideEgg

via Slideegg O modelo de calendário semanal do PowerPoint é uma solução simples e vibrante para a organização semanal. O cabeçalho colorido acrescenta personalidade e estilo, enquanto o layout de grade divide as tarefas em cinco semanas com clareza.

Nesse modelo, cada coluna representa um dia, o que o torna ideal para o planejamento semanal estruturado. É fácil adicionar notas personalizadas ou priorizar com as seções editáveis, o que lhe dá controle total sobre sua agenda.

Por que você vai gostar:

Organize tarefas semanais com um layout de grade visualmente atraente e estruturado

Adicione notas personalizadas ou prioridades com seções editáveis

Simplifique o planejamento de várias semanas e acompanhe o progresso em um relance

Ideal para: Profissionais, educadores e gerentes de projeto que precisam de uma visão clara de várias semanas para planejar e priorizar tarefas com eficiência.

➡️Also Leia: 11 melhores calendários on-line

2. modelo de Powerpoint do Calendário Mensal 2025 por Slideegg

via SlideEgg O modelo de calendário mensal SlideEgg 2025 gratuito está distribuído em 19 slides personalizáveis. Esse modelo foi criado para oferecer clareza e precisão. Com esse modelo, você pode acompanhar seus metas mensais marcar prazos ou destacar eventos pessoais sem problemas.

O design profissional é perfeito para apresentações ou planejamento pessoal, facilitando a organização de longo prazo.

Por que você vai gostar:

Acompanhe metas mensais e eventos importantes com 19 slides personalizáveis

Apresente planos de longo prazo de forma clara com designs profissionais

Economize tempo com layouts pré-formatados para edições rápidas

Ideal para: Planejadores que procuram uma estrutura clara, mês a mês, para organizar o ano e comunicar os planos de forma eficaz em apresentações ou documentos.

➡️Leia também: Como ser mais organizado no trabalho? Dicas e truques práticos

3. Modelo de calendário semanal do PowerPoint da Microsoft365

via Microsoft365 O modelo de calendário da Semana do Espírito Escolar da Microsoft facilita o planejamento da semana do espírito escolar. Ele é totalmente personalizável e permite que você alinhe atividades, temas e dias de festa com a identidade da sua escola. O design interativo oferece suporte a animações e transições, que são ideais para apresentações envolventes ou exibições digitais.

Por que você vai gostar:

Personalize os temas e as atividades diárias para que se alinhem com a marca de sua escola

Envolva os alunos com slides prontos para animação e transições dinâmicas

Planeje e apresente a programação de uma semana inteira sem esforço

Ideal para: Professores, administradores de escolas e organizações estudantis que desejam planejar e apresentar as atividades da semana do espírito escolar.

**Você sabia? Os antigos romanos usavam calendários para acompanhar os ciclos agrícolas e os festivais. Seus primeiros calendários eram baseados na lua, mas muitas vezes deixavam as colheitas e os cronogramas em caos. Felizmente, Júlio César introduziu o Calendário juliano -adicionando anos bissextos para manter as coisas em sincronia. Imagine gerenciar suas reuniões com um calendário lunar hoje... "Desculpe, perdi o prazo. A lua estava fora!"

4. Modelo de PowerPoint de calendário de captação de recursos da SlideModel

via SlideModel O modelo de PowerPoint Fundraising Goal Calendar foi criado para ajudar empresas e organizações a planejar estrategicamente seus esforços de captação de recursos.

Esse modelo editável inclui um formato de tabela 7×6, organizando os meses ao longo das linhas e as principais áreas de planejamento - como atividades de captação de recursos, custos, receita estimada e necessidades do departamento - ao longo das colunas. Ele também apresenta ícones gráficos e cores significativas para maior clareza visual, o que o torna ideal para apresentações a investidores ou reuniões de equipe.

Por que você vai gostar:

Acompanhe as atividades de captação de recursos com formatos de tabela claros e detalhados

Planeje recursos de forma eficaz com seções categorizadas para custos e receitas

Aprimore as apresentações com ícones intuitivos e clareza visual

Ideal para: Empresários, organizações sem fins lucrativos e gerentes de projeto que precisam de uma forma detalhada e organizada para planejar atividades de captação de recursos, acompanhar metas e apresentar suas estratégias de forma eficaz.

5. modelo de cronograma de planejamento de 8 semanas da SlideModel

via SlideModel O modelo de cronograma de planejamento de eventos de 8 semanas para PowerPoint oferece um formato estruturado e profissional para mapear tarefas e marcos ao longo de dois meses.

Esse modelo equilibra detalhes e apelo visual com designs limpos em planos de fundo brancos ou escuros, o que é ideal para mapear prazos, responsabilidades e progresso de maneira refinada. Dessa forma, ele não apenas mantém o planejamento do seu evento no caminho certo, mas também apresenta as informações em um formato organizado e visualmente atraente.

Por que você vai gostar:

Divida detalhes complexos do evento em seções semanais gerenciáveis

Acompanhe os prazos e as responsabilidades com um formato visual sofisticado

Apresente o progresso claramente com designs personalizáveis e codificados por cores

Ideal para: Gerentes de eventos, educadores e profissionais que precisam organizar e apresentar cronogramas de planejamento detalhados para eventos corporativos, atividades educacionais ou projetos imobiliários.

6. Modelo de PowerPoint do Planejador de Refeições da SlideModel

via SlideModel O modelo de PowerPoint 1-Page Meal Plan é um modelo simples para planejamento de refeições, com seis colunas para dias da semana e ícones coloridos para refeições. Ele é simples, mas visualmente atraente, perfeito para escolas, hospitais ou uso pessoal.

Suas duas opções de plano de fundo permitem que você o adapte ao seu estilo de apresentação sem esforço. Dessa forma, ele ajuda você a se manter organizado e, ao mesmo tempo, dá um toque de criatividade ao seu planejamento de refeições.

Por que você vai gostar:

Planeje refeições semanais de forma eficiente com colunas separadas para cada dia

Adicione variedade com ícones coloridos e designs adaptáveis

Crie programações estruturadas para escolas, hospitais ou uso pessoal

Ideal para: Nutricionistas, educadores ou famílias que desejam criar programações de refeições semanais, acompanhar metas nutricionais ou gerenciar requisitos dietéticos com eficiência.

7. Modelo de PowerPoint do Planejador Semanal da SlideModel

via SlideModel O modelo de PowerPoint Planejador semanal é um modelo versátil que oferece cinco layouts editáveis para mapear sua semana com precisão. Ele permite que você adicione metas, listas de tarefas ou compromissos em segundos.

Seu design simples é fácil de personalizar, ajudando-o a manter o controle de suas tarefas sem complicar demais. Portanto, quer esteja gerenciando tarefas pessoais, de trabalho ou uma combinação de ambas, este modelo garante uma visão clara e organizada da semana que tem pela frente

Por que você vai gostar dele:

Gerencie tarefas e metas semanais com cinco layouts editáveis

Adicione listas de tarefas e compromissos com personalização simples

Mantenha-se organizado com um design que prioriza a clareza e a facilidade de uso

Ideal para: Profissionais, estudantes e donas de casa que precisam organizar tarefas, priorizar metas e manter a produtividade durante a semana.

Dica profissional: Quer saber como conquistar o falácia do planejamento e assumir o controle de sua agenda de trabalho? Aqui estão algumas dicas a seguir:

💪 Priorize suas tarefas, dividindo-as em partes menores e gerenciáveis

estabeleça prazos realistas, levando em conta possíveis contratempos

use técnicas de bloqueio de tempo para alocar períodos dedicados ao trabalho concentrado

revisar e ajustar regularmente sua programação para manter-se no caminho certo

8. Modelo de apresentação de calendário comercial da Slidesgo

via Slidesgo O modelo de apresentação de calendário comercial da Slidesgo oferece uma maneira criativa de gerenciar e apresentar programações, metas e prazos comerciais.

Ele apresenta planos de fundo ondulados, layouts visualmente atraentes e uma variedade de ilustrações de calendário que tornam o planejamento fácil e atraente. Inclui linhas do tempo, gráficos e tabelas para uma visão abrangente de tarefas e metas. É totalmente editável em várias plataformas, o que garante que sua equipe permaneça alinhada.

Por que você vai gostar:

Alinhe cronogramas de negócios com linhas do tempo, gráficos e tabelas

Apresente os cronogramas de forma criativa com fundos ondulados e layouts atraentes

Personalize ilustrações e visuais de dados para apresentações sob medida

Ideal para: Profissionais de negócios e gerentes de projeto que desejam organizar cronogramas, reforçar conceitos e apoiar discussões baseadas em dados.

➡️Leia também: 10 melhores aplicativos de calendário familiar

Limitações do uso do PowerPoint para planejamento de calendário

Embora o PowerPoint ofereça grande flexibilidade e opções de design para a criação de modelos de calendário, há algumas limitações ao usá-lo para o planejamento de calendário.

Falta de recursos dinâmicos: O PowerPoint é principalmente uma ferramenta de apresentação, portanto, não possui recursos interativos como lembretes automatizados ou atualizações de tarefas encontradas em aplicativos de calendário dedicados

O PowerPoint é principalmente uma ferramenta de apresentação, portanto, não possui recursos interativos como lembretes automatizados ou atualizações de tarefas encontradas em aplicativos de calendário dedicados Atualizações manuais: Ajustar datas, adicionar eventos ou editar tarefas recorrentes deve ser feito manualmente, o que pode consumir muito tempo em programações complexas

Ajustar datas, adicionar eventos ou editar tarefas recorrentes deve ser feito manualmente, o que pode consumir muito tempo em programações complexas Escalabilidade limitada: A criação de calendários de longo prazo, como planos anuais, pode se tornar complicada devido à estrutura baseada em slides do PowerPoint

A criação de calendários de longo prazo, como planos anuais, pode se tornar complicada devido à estrutura baseada em slides do PowerPoint Desafios de colaboração: Ao contrário das ferramentas baseadas em nuvem, a colaboração em tempo real nos calendários do PowerPoint pode ser restritiva, a menos que seja integrada a plataformas compartilhadas como o OneDrive ou o Google Drive

Ao contrário das ferramentas baseadas em nuvem, a colaboração em tempo real nos calendários do PowerPoint pode ser restritiva, a menos que seja integrada a plataformas compartilhadas como o OneDrive ou o Google Drive Não há integração com ferramentas de produtividade : Os calendários do PowerPoint não podem ser sincronizados diretamente com sistemas de e-mail, software de gerenciamento de projetos ou rastreadores de tarefas, limitando sua utilidade para fluxos de trabalho automatizados

: Os calendários do PowerPoint não podem ser sincronizados diretamente com sistemas de e-mail, software de gerenciamento de projetos ou rastreadores de tarefas, limitando sua utilidade para fluxos de trabalho automatizados Preocupações com o tamanho do arquivo: Modelos grandes com vários slides e recursos visuais pesados podem resultar em tamanhos de arquivo maiores, o que pode afetar o compartilhamento e o desempenho

Alternativa aos modelos de calendário do Powerpoint

Quando se trata de manter o controle de tarefas, eventos e prazos, o PowerPoint nem sempre é a ferramenta ideal. É por isso que o ClickUp entra em cena. Ele oferece uma infinidade de modelos personalizáveis que o ajudam a se manter organizado e a otimizar seu fluxo de trabalho.

Como o aplicativo ideal para o trabalho, o ClickUp permite que você gerencie suas agendas, acompanhe projetos e colabore em tempo real - tudo isso enquanto personaliza modelos para atender às suas necessidades específicas.

Aqui estão alguns dos principais modelos a serem explorados:

1. Modelo de planejamento de calendário do ClickUp

Modelo de calendário do Powerpoint : Modelo de planejamento de calendário ClickUp

O modelo Modelo de planejador de calendário ClickUp é como ter seu assistente pessoal de agendamento - sem os intervalos para o café. Esse modelo combina simplicidade e potência, permitindo que você crie e gerencie tarefas, reuniões e eventos em um só lugar.

Com suas exibições personalizáveis, incluindo um Quadro de Progresso para acompanhar marcos e um Planejador Mensal para estratégia de longo prazo, ele é perfeito para ficar à frente do caos. Seus recursos, como lembretes e dependências automatizados, mantêm seus planos funcionando sem problemas, sem atualizações manuais constantes.

Por que você vai gostar dele:

Gerencie tarefas, eventos e reuniões em uma plataforma simplificada

Acompanhe marcos e estratégias de longo prazo com as visualizações Progress Board e Monthly Planner

Economize tempo com lembretes automáticos e recursos de dependência para uma programação perfeita

Ideal para: Gerentes de projeto ou qualquer pessoa que esteja pronta para parar de correr atrás de prazos e começar a ser dona de seu calendário.

2. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Modelo de calendário do Powerpoint : Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

O modelo Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp facilita o controle de tarefas e prazos. Quer esteja planejando sua semana ou gerenciando um projeto de longo prazo, este modelo oferece uma visão fácil e organizada de tudo o que você precisa fazer.

Seus status personalizáveis (Aberto e Concluído), quatro campos personalizados (por exemplo, Categoria, Função, Nível de Produtividade) e várias exibições, como Por Função e Por Categoria, permitem que você gerencie as tarefas como um profissional. Você pode até mesmo atribuir prazos, adicionar lembretes e monitorar o progresso em um piscar de olhos.

Você pode usar a visualização Schedules para mapear seu dia, hora a hora, ou a visualização Calendar para identificar gargalos e ajustar sua linha do tempo antes que as coisas entrem em uma espiral.

Por que você vai gostar:

Organize tarefas de forma eficiente com status e campos personalizáveis

Atribua prazos e acompanhe o progresso sem esforço com várias visualizações, como By Role e By Category

Visualize o seu dia ou a sua semana com a visualização de agendas para um planejamento focado

Ideal para: Profissionais e equipes atarefados que precisam de um plano claro e prático para conquistar sua lista de tarefas.

3. Modelo de calendário anual do ClickUp

Modelo de calendário do Powerpoint : Modelo de calendário anual do ClickUp

O calendário Modelo de calendário anual do ClickUp ajuda a criar um roteiro claro para o seu ano, acompanhando marcos, prazos e atividades em um só lugar. Você obtém status personalizáveis, como Concluído, Atrasado e Em andamento, e campos para categorização, orçamento e departamento.

Quer esteja organizando metas da empresa ou projetos pessoais, as visualizações Calendar e Activity List mantêm você concentrado no que é mais importante. Além disso, seus recursos de controle de tempo e avisos de dependência facilitam o gerenciamento de sua agenda.

Por que você vai gostar:

Planeje metas anuais e acompanhe os prazos com um roteiro estruturado

Categorize as atividades com campos personalizáveis, como orçamento e departamento

Mantenha-se no caminho certo com os recursos de controle de tempo e gerenciamento de dependências

Ideal para: Equipes e indivíduos que desejam organizar metas, prazos e tarefas anuais.

➡️Leia também: 10 modelos gratuitos de gerenciamento de tempo (calendários e programações)

4. Modelo de calendário de postagem do ClickUp

Modelo de calendário de postagem do ClickUp

A Modelo de calendário de postagem do ClickUp ajuda você a assumir o controle da sua estratégia de mídia social e conteúdo. Com sete status personalizáveis - como Redação de conteúdo, Aprovação, Design e Postagem - ele mantém sua equipe alinhada em cada etapa do processo.

Esse modelo oferece seis visualizações, incluindo Calendar para programar postagens, Brand Book para garantir a consistência e Content View para armazenar ideias. Com campos personalizados para Post Date (data de publicação), Platform (plataforma) e Content Type (tipo de conteúdo), o gerenciamento de campanhas em vários canais nunca foi tão fácil.

Por que você vai gostar:

Garanta a consistência da marca com a visualização dedicada do Brand Book

Planeje campanhas multicanais com eficiência usando status personalizados como Content Writing e Posting

Visualize sua programação de conteúdo com uma visualização clara e organizada do Calendário

Ideal para: Gerentes de mídia social, blogueiros e equipes de marketing que desejam otimizar os cronogramas de publicação.

5. Modelo de calendário editorial do ClickUp

Modelo de calendário editorial do ClickUp

O modelo Modelo de calendário editorial do ClickUp é um item obrigatório para equipes de gerenciamento de marketing e criadores. Com quatro exibições personalizáveis, incluindo opções de calendário e lista, e cinco status de tarefas, como rascunho, em revisão e publicado, ele mantém seu processo de produção de conteúdo simplificado.

Com esse modelo, você pode facilmente atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso para garantir que sua programação editorial permaneça no caminho certo. Sua flexibilidade permite adaptá-lo a blogs, mídias sociais, boletins informativos ou qualquer campanha de conteúdo.

Por que você vai gostar dele:

Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo com status como Rascunho e Publicado

Atribua e monitore tarefas com visualizações personalizáveis de Calendário e Lista

Adapte para blogs, mídias sociais ou boletins informativos para uma estratégia de conteúdo unificada

Ideal para: Equipes de conteúdo e criadores que gerenciam várias plataformas.

6. Modelo de calendário ClickUp PTO

Modelo de calendário do ClickUp PTO

Gerenciar o tempo livre não precisa ser uma dor de cabeça. O Modelo de calendário ClickUp PTO torna o controle das férias, feriados e solicitações de licença dos funcionários tão fácil quanto um dia de folga. Com status como Approved (Aprovado), In Review (Em revisão) e Denied (Negado), você pode ver o progresso de cada solicitação em um piscar de olhos.

A visualização do Calendário de PTO ajuda a evitar a marcação dupla de dias de licença, enquanto o Formulário de Solicitação de PTO permite que os funcionários enviem solicitações sem a necessidade de ficar trocando e-mails. Além disso, o banco de dados de PTO armazena de forma organizada todos os seus registros para facilitar o acesso.

Por que você vai gostar:

Acompanhe as solicitações de férias dos funcionários com status como Aprovado e Negado

Evite conflitos de agendamento com a visualização do Calendário PTO e o Formulário de Solicitação

Acesse e gerencie registros de férias sem esforço com o banco de dados PTO

Ideal para: Equipes de RH, gerentes e empresas que desejam um sistema sem estresse para gerenciar o tempo dos funcionários.

7. Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

O modelo Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp é um divisor de águas para equipes de conteúdo e profissionais de marketing. Ele ajuda a organizar, planejar e acompanhar todos os seus esforços de conteúdo em um só lugar.

Com exibições personalizáveis, como Calendário, Lista e Kanban, e sete status, como Rascunho, Programado e Publicado, você pode supervisionar seu fluxo de trabalho de conteúdo com facilidade.

Este modelo de calendário de conteúdo também inclui cinco campos personalizados para categorizar o conteúdo, acompanhar prazos e atribuir responsabilidades, o que o torna perfeito para gerenciar blogs, publicações em mídias sociais ou campanhas.

Por que você vai gostar:

Planeje e acompanhe campanhas de conteúdo com exibições personalizáveis, como Kanban e Calendar

Monitore os estágios do fluxo de trabalho com sete status, como Programado e Publicado

Categorize e atribua responsabilidades com cinco campos personalizados detalhados

Ideal para: Equipes de marketing e criadores de conteúdo que precisam de um sistema dimensionável para planejar e executar estratégias de conteúdo.

➡️Also Leia: Modelos gratuitos de calendário de conteúdo para mídias sociais em Excel e planilhas

8. Modelo de calendário mensal do ClickUp

Modelo de programação mensal do ClickUp

A Modelo de programação mensal do ClickUp é a ferramenta ideal para organizar tarefas, prazos e metas ao longo do mês. Quer esteja lidando com projetos pessoais, gerenciando uma equipe ou controlando despesas, esse modelo oferece clareza e estrutura.

Sua combinação exclusiva de seis exibições personalizáveis - como Timeline, Team Members e Gantt - permite visualizar o progresso e coordenar esforços sem esforço. Você também pode adicionar campos personalizados para controle de orçamento, progresso e status RAG (Red, Amber, Green), e terá um modelo que faz tudo.

Por que você vai gostar:

Organize metas e prazos mensais com seis visualizações adaptáveis, como Timeline e Gantt

Acompanhe o progresso e os orçamentos com campos personalizados para status de RAG e despesas

Visualize os esforços da equipe e coordene as tarefas de forma integrada para aumentar a produtividade

Ideal para: Equipes e indivíduos que desejam ficar à frente dos prazos e maximizar a produtividade mensal.

Dica profissional: Se você estiver se perguntando como gerenciar seu calendário executivo certifique-se de que você:

🔄 Priorize as tarefas, alinhando-as com as metas estratégicas

bloqueie o tempo para reuniões críticas e sessões de foco ininterruptas

🛠️ Use ferramentas de agendamento para automatizar lembretes e evitar sobreposições

revisar e ajustar regularmente o calendário para manter a flexibilidade e a eficiência

9. Modelo de agenda da equipe ClickUp

Modelo de programação da equipe do ClickUp

Ao contrário das planilhas tradicionais, Modelo de programação de equipe do ClickUp destaca os membros da equipe subutilizados ou sobrecarregados, ajudando-o a manter o equilíbrio e a aumentar a eficiência.

Com um layout claro, você pode atribuir tarefas, acompanhar o progresso e equilibrar as cargas de trabalho de toda a sua equipe. Essa calendário de gerenciamento de projetos o modelo apresenta seis exibições personalizáveis, incluindo uma programação semanal para planejar atribuições e uma exibição de carga de trabalho para garantir que ninguém fique sobrecarregado.

Por que você vai gostar:

Alinhe cronogramas de negócios com linhas do tempo, gráficos e tabelas

Apresente os cronogramas de forma criativa com fundos ondulados e layouts atraentes

Personalize ilustrações e visuais de dados para apresentações sob medida

Ideal para: Líderes de equipe e gerentes que desejam simplificar a programação e promover a colaboração.

10. Modelo de calendário semanal do ClickUp

Modelo de calendário semanal do ClickUp

Modelo de calendário semanal do ClickUp é a ferramenta ideal para planejar tarefas semanais com clareza e eficiência. Com status personalizáveis - Concluído, Em andamento, A fazer e Não concluído - você pode priorizar e monitorar seu trabalho sem sobrecarga.

Suas várias visualizações, como a visualização de foco "This Week" e a lista de tarefas concluídas, mantêm tudo acessível e acionável. Adicione anotações personalizadas e tipos de tarefas usando campos personalizados para personalizá-las ainda mais.

Por que você vai gostar:

Destaque as prioridades imediatas com a visualização "This Week" para um foco sem bagunça

Acompanhe o progresso sem esforço com status personalizáveis como To Do, In Progress e Complete

Simplifique o planejamento semanal usando várias visualizações personalizadas para rastreamento e conclusão de tarefas

Ideal para: Profissionais, estudantes ou qualquer pessoa que esteja procurando uma maneira limpa e eficaz de organizar sua semana.

11. Modelo moderno de calendário de mídia social do ClickUp

Modelo moderno de calendário de mídia social do ClickUp

Modelo moderno de calendário de mídia social do ClickUp foi projetado para eliminar as suposições do gerenciamento de campanhas de mídia social. Com cinco status personalizáveis, como Ideias, Design, Revisão interna, Publicado e Programado, você pode acompanhar o progresso de cada publicação sem esforço.

Seus recursos robustos incluem campos personalizados para hashtags, temas, datas de publicação e muito mais, facilitando a organização do conteúdo. O modelo também oferece cinco exibições exclusivas, como Social Media Calendar e Topic List, para que você possa fazer brainstorming, planejar e executar suas campanhas sem problemas.

Por que você vai gostar:

Organize campanhas com campos personalizados para hashtags, temas e datas de publicação

Simplifique a colaboração por meio de atualizações em tempo real e acompanhamento do progresso de cada postagem

Aprimore o planejamento de conteúdo com várias exibições, como Topic List e Social Media Calendar

Ideal para: Gerentes de mídia social e equipes de marketing que buscam uma maneira eficiente de planejar, executar e monitorar.

12. Modelo de calendário promocional ClickUp

Modelo de calendário promocional do ClickUp

A Modelo de calendário promocional do ClickUp é uma ferramenta ideal para organizar e gerenciar campanhas promocionais. Desde o acompanhamento de lançamentos de produtos até o planejamento de vendas sazonais, esse modelo garante que nenhum detalhe seja esquecido.

Com quatro status personalizáveis - Concluído, Programado, Em andamento e A fazer - e exibições como Programação, Próximos feriados e Lista, é fácil visualizar seu calendário promocional e alinhar sua equipe. Os campos personalizados permitem que você adicione atributos como prazos, orçamentos e canais para obter uma visão geral clara de seus esforços.

Por que você vai gostar:

Alinhe as promoções com datas importantes usando a visualização Upcoming Holidays (Próximos feriados)

Personalize o acompanhamento de campanhas com campos para prazos, orçamentos e canais de marketing

Simplifique seu fluxo de trabalho promocional com status como Programado e Em andamento

Ideal para: Equipes de marketing e empresas que buscam otimizar promoções, coordenar campanhas e executar planos com precisão.

13. Modelo de calendário comercial do ClickUp

Modelo de calendário comercial do ClickUp

Modelo de calendário comercial do ClickUp é uma ferramenta versátil projetada para ajudar empresas de qualquer tamanho a organizar suas agendas, gerenciar eventos e cumprir prazos. Com status personalizados como Complete (Concluído), In Progress (Em andamento), Scheduled (Programado) e To Schedule (Para programar), você pode monitorar cada estágio de suas tarefas.

Por que você vai gostar:

Organize as tarefas de forma integrada com campos para tipos de atividades e detalhes departamentais

Fique por dentro dos cronogramas com status personalizados como To Schedule e Complete

Mantenha tudo acessível com uma visualização de lista clara e centralizada

Ideal para: Empresários, executivos e equipes que precisam de uma maneira eficiente de gerenciar suas agendas.

➡️Leia também: How to Organize Your Calendar (Como organizar seu calendário): The Knowledge Worker's Guide to Productivity (Guia de produtividade do trabalhador do conhecimento)

14. Modelo de calendário de campanha do ClickUp

Modelo de calendário de campanha do ClickUp

A Modelo de calendário de campanha do ClickUp é um item obrigatório para qualquer equipe de marketing que queira otimizar suas campanhas. Esse calendário de marketing permite que você estabeleça cronogramas, atribua tarefas e acompanhe o progresso em relação aos marcos - tudo em um só lugar.

Com visualizações personalizáveis e recursos colaborativos, é possível adaptar o modelo ao fluxo de trabalho específico da sua equipe, o que o torna uma ferramenta essencial para o sucesso do marketing.

Por que você vai gostar:

Mapeie campanhas de forma eficaz com uma visualização de linha do tempo visual

Monitore as principais métricas com campos para metas, orçamentos e durações de campanha

Acompanhe o progresso sem esforço com visualizações simplificadas como Campaign List e Calendar of Events

Ideal para: Equipes de marketing, gerentes de projeto e empresários que desejam coordenar campanhas entre equipes e plataformas com eficiência.

Tome o controle do seu tempo e aumente sua produtividade com o ClickUp

Seu calendário não é apenas uma programação - é um roteiro para suas metas e ambições. Um calendário cuidadosamente organizado permite que você equilibre prioridades, cumpra prazos e crie espaço para o que realmente importa. No mundo acelerado de hoje, ter as ferramentas certas pode fazer toda a diferença para transformar o caos em clareza.

Os modelos de calendário versáteis e personalizáveis do ClickUp são mais do que apenas ferramentas de planejamento; eles mudam a forma como você gerencia seu tempo e maximiza sua produtividade. Quer você esteja coordenando projetos, acompanhando prazos ou planejando metas pessoais, esses modelos foram projetados para se adaptarem perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.

Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp e transforme a maneira como você planeja, monitora e executa suas tarefas hoje mesmo!