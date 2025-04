Bear vs. Obsidian: Qual é o melhor aplicativo para fazer anotações e gerenciar o conhecimento?

Esteja você anotando pensamentos fugazes ou ilustrando fluxos de trabalho, o aplicativo certo para fazer anotações faz toda a diferença ao capturar informações importantes no momento.

Conheça o Bear e a Obsidian - dois poderosos concorrentes em software de anotações. O Bear atrai os usuários com seu design minimalista e facilidade de uso. Por outro lado, a Obsidian oferece estrutura e personalizações inigualáveis. Embora sirvam a um objetivo comum, eles não são iguais.

Realizamos uma comparação detalhada entre o Bear e o Obsidian para ajudá-lo a fazer a escolha certa. Continue lendo enquanto comparamos os dois (e apresentamos uma alternativa poderosa a ambos!).

O que é o Bear?

via Bear

O Bear é um aplicativo de anotações com design estético e sem bagunça. Ele permite que os usuários capturem, organizem e refinem seus pensamentos com perfeição.

O Bear oferece uma interface limpa e ferramentas de edição robustas, o que é perfeito para aqueles que valorizam a simplicidade e o minimalismo em sua estratégia de anotações.

Quer esteja fazendo brainstorming de ideias, registrando seus pensamentos ou gerenciando tarefas, o Bear se adapta aos seus processos criativos. Isso o torna um dos favoritos entre escritores, estudantes e profissionais!

Fato curioso: O Bear foi lançado pela Shiny Frog, uma empresa fundada por três desenvolvedores-designers (e amigos) em Parma, na Itália!

Recursos do Bear

Aqui estão alguns dos principais recursos do aplicativo Bear:

Suporte a Markdown

via Bear

O Bear oferece suporte avançado a markdown, permitindo que os usuários formatem o texto sem esforço usando sintaxe. Você pode digitar o texto e colocá-lo em negrito ou destacá-lo em cores diferentes para melhorar a legibilidade.

Isso torna a tomada de notas eficiente e visualmente atraente sem depender de ferramentas adicionais.

Marcação e organização

Deseja compartilhar suas anotações com outras pessoas? O sistema simples de hashtag do Bear facilita o armazenamento, a organização e a recuperação de anotações no Bear. Além disso, as tags aninhadas aumentam a capacidade do aplicativo de estruturar o conteúdo de forma eficaz.

Vinculação de notas cruzadas

Suas informações não precisam ficar isoladas. O Bear permite que você conecte as anotações, criando uma rede simplificada e interconectada para organizar seus pensamentos e ideias. A plataforma oferece opções de links wiki ou aliases para fazer referência a outras anotações.

Além disso, crie links para seções específicas dentro dessas anotações ou use títulos de anotações para criar links.

Temas e personalizações

via Bear

O Bear permite que você modifique a aparência do seu aplicativo com seus temas avançados. Eles atendem aos seus gostos variados, permitindo que você personalize o espaço de trabalho para obter uma experiência visualmente agradável e de marca.

Com a conta gratuita, você obtém três temas padrão: grafite vermelho, alto contraste e grafite escuro. Use temas como Olive Dunk e D. Boring ou vários outros para visualizar suas anotações com a conta Bear Pro.

Suporte de mídia rica

Com o Bear, o conteúdo não precisa ser apenas textual. Você pode adicionar imagens, trechos de código e até mesmo anexos de arquivos às anotações, tornando-o ideal para diversos casos de uso e estratégias de anotações.

Preços do Bear

Gratuito

Bear PRO: US$ 2,99 por mês

➡️ Leia mais: Melhores alternativas ao aplicativo Bear para fazer anotações

O que é a Obsidian?

via Obsidian

O Obsidian é um sistema de gerenciamento de conhecimento que transforma as anotações em uma rede interconectada de ideias. Como o Bear, ele apresenta a flexibilidade do Markdown e oferece estrutura e personalização para as informações que contém.

Mais do que o conteúdo em si, a Obsidian se concentra principalmente na vinculação de anotações. Se você é estudante ou pesquisador e deseja aumentar sua produtividade, os modelos da Obsidian permitem que você crie bases de conhecimento sem esforço que se alinham às suas necessidades.

Fato interessante: Além de criar a Obsidian, os fundadores Shida Li e Erica Xu também desenvolveram a Dynalist!

Recursos do Obsidian

Aqui estão alguns dos principais recursos da Obsidian:

Vinculação bidirecional

A Obsidian se destaca com seu recurso de vinculação bidirecional, que permite aos usuários criar uma rede de anotações interconectadas para mapeamento de ideias e gerenciamento avançado de conhecimento.

Visualização de gráfico

via Obsidian

A visualização de gráfico na Obsidian oferece uma representação visual de todas as notas conectadas. Isso ajuda os usuários a navegar intuitivamente pela rede de conhecimento enquanto descobrem as relações entre outras notas.

Publicação da Obsidian

via Obsidian Publish

O Obsidian Publish permite que você dê vida ao seu conteúdo interconectado. O melhor de tudo é que você pode colaborar com outras pessoas em suas anotações e, ao mesmo tempo, manter o site do Publish intacto.

A publicação é rápida; você pode colocar sua página no ar com apenas alguns cliques, seja em seu desktop ou dispositivo móvel.

Plug-ins da comunidade

Os plug-ins da comunidade da Obsidian permitem uma ampla personalização. Esses plug-ins variam de ferramentas avançadas de formatação a integrações com outros sistemas e aplicativos de produtividade. Com mais de 2.000 plug-ins, seu conteúdo pode ser mais envolvente e atraente para os leitores.

Edição baseada em Markdown

Fundamentalmente, as anotações na Obsidian são baseadas em remarcações. Esse design garante simplicidade, compatibilidade e transparência para gerenciar e exportar notas. Utilize várias visualizações e modos do editor para personalizar a forma como você edita e visualiza suas anotações.

Preços da Obsidian

Uso pessoal: Gratuito para sempre

Uso comercial: US$ 50/usuário por ano

Sincronização (complemento): $4/usuário por mês

Publicar (complemento): US$ 8/usuário por mês

Catalyst (beta): US$ 25+ (pagamento único)

➡️ Leia mais: 13 melhores alternativas para a Obsidian

Bear vs. Obsidian: Comparação de recursos

Com base no exposto, fica claro que o Bear e a Obsidian oferecem uma variedade de recursos, o que os torna excelentes softwares de gerenciamento de documentos e conhecimento. Agora vamos comparar o desempenho dos dois com base em vários parâmetros:

Entrada

A entrada diz respeito aos diferentes formatos e métodos para adicionar detalhes às suas anotações.

via Bear

O Bear aceita entrada de texto, entrada de toque, entrada de caneta stylus (para iPad), microfone e importações de mídia avançada.

Isso o torna ideal para quem faz anotações usando texto, imagens, esboços, escrita à mão e notas de voz. Entretanto, a escrita à mão seria considerada um esboço, pois o Bear não a reconhece.

A Obsidian suporta nativamente a tomada de notas com base em texto. Entretanto, você pode incorporar imagens inserindo links clicáveis para arquivos de imagem armazenados localmente ou on-line.

🏆 Vencedor: O Bear é o vencedor aqui porque suporta nativamente diferentes formatos de entrada (texto, esboço, imagem etc.).

Você sabia? Estudos descobriram que as pessoas que fazem anotações à mão têm um desempenho 3,5% melhor do que as que usam laptop.

Organização

A organização de suas anotações é fundamental para manter a produtividade ideal. Para isso, você precisa de um sistema estruturado que torne as informações cruciais prontamente acessíveis.

O Bear usa um sistema de marcação simples, porém eficaz, que permite aos usuários organizar várias anotações usando hashtags e tags aninhadas.

Isso facilita a categorização das anotações e a navegação sem esforço por elas. Você também pode usar o recurso de etiqueta em linha diretamente no Bear Notes para categorização rápida.

via Obsidian

A Obsidian melhora a organização por meio de seus sistemas de cofre e pasta. Cada cofre é um espaço de trabalho autônomo, ideal para segmentar diferentes projetos e domínios de conhecimento.

Sua capacidade de criar backlinks e links bidirecionais cria uma rede dinâmica de ideias, tornando-o ideal para a criação de uma base de conhecimento complexa e inter-relacionada.

🏆 Vencedor: A Obsidian ganha a coroa por sua versatilidade oferecida pelo Obsidian Vault, juntamente com sua capacidade de conexão de rede, que permite uma organização avançada.

Formatação

Um sistema eficaz de formatação permite que os usuários criem anotações que equilibrem funcionalidade e apelo visual. Esse equilíbrio facilita a compreensão e a leitura das anotações.

via Bear

O Bear oferece suporte avançado a Markdown. Ele estiliza o texto com títulos, listas, caixas de seleção e formatação em linha sem esforço. O Obsidian segue uma abordagem semelhante baseada em Markdown, mas expande essa funcionalidade por meio de plug-ins e atalhos.

Isso permite maior personalização na formatação. Independentemente de você usar o Bear ou a Obsidian, os modelos de anotações permitem que você formate o conteúdo de forma consistente, economizando tempo e esforço ao criar anotações semelhantes ou recorrentes.

🏆 Vencedor: Desenhar. O Bear e a Obsidian oferecem excelente suporte a Markdown, com o Bear oferecendo simplicidade e a Obsidian oferecendo flexibilidade - portanto, a escolha é sua.

Você sabia que as fontes que você usa para fazer anotações afetam diretamente a legibilidade. Como regra geral, opte por fontes sem serifa (como Arial ou Calibri) em tamanho de fonte 11pt ou 12pt para obter o máximo de legibilidade.

Conectividade

A conectividade é uma consideração importante a ser levada em conta se você estiver usando vários dispositivos para acessar suas anotações ou colaborando com equipes remotas.

O Bear é o aplicativo de anotações perfeito para dispositivos Mac e iOS, pois sincroniza as anotações automaticamente por meio do iCloud. Pense no iPhone, iPad e até no Apple Watch! Isso o torna ideal para o ecossistema da Apple. No entanto, essa qualidade pode ser uma limitação para usuários com requisitos de várias plataformas.

A Obsidian oferece armazenamento local e sincronização opcional como um complemento pago. Esse recurso permite que você trabalhe off-line, acesse suas anotações em vários dispositivos e mantenha o controle sobre seus dados.

O aplicativo móvel da Obsidian está disponível para Android e iOS. Mais importante ainda, ele mantém grande parte da funcionalidade oferecida pela versão da Web, incluindo plug-ins e uma visualização de gráfico.

🏆 Vencedor: O Obsidian se destaca por sua funcionalidade off-line e compatibilidade em vários dispositivos.

Navegação visual

A navegação visual oferece uma visão geral das ideias subjacentes documentadas nas anotações e as relações entre elas. Esse recurso é particularmente valioso para o gerenciamento do conhecimento.

Com sua interface limpa e minimalista, o Bear se concentra na navegação linear. Isso significa que ele não possui mapas visuais ou gráficos que ilustrem as relações entre as anotações. O Obsidian se destaca nesse departamento com sua visualização interativa de gráficos.

Ele permite que os usuários visualizem as anotações como uma rede conectada, o que o torna perfeito para brainstorming, pesquisa e organização de ideias complexas.

🏆 Vencedor: Obsidian por sua visualização em gráfico, que oferece uma maneira intuitiva de explorar notas ou ideias interconectadas.

Opções de exportação

As opções de exportação em diferentes formatos controlam sua capacidade de compartilhar informações ou fazer backup de seus dados.

O Bear permite que você exporte as anotações em vários formatos, como TXT, TextBundle, RTF e Markdown. A funcionalidade de exportação é simples, o que facilita a conversão de suas anotações em um formato compartilhável.

O Bear PRO oferece a vantagem de exportar nos formatos JPG, HTML, PDF, DOCX e ePUB. Em contrapartida, a Obsidian suporta exportações apenas nos formatos Markdown e texto simples.

🏆 Vencedor: Obsidian por sua visualização em gráfico, que oferece uma maneira intuitiva de explorar notas ou ideias interconectadas.

Personalização

As personalizações permitem que os usuários ajustem o aplicativo de anotações de acordo com seu fluxo de trabalho ou preferências pessoais.

O Bear tem vários temas e opções de fontes para personalizar visualmente suas anotações e o conteúdo.

Por outro lado, a Obsidian oferece opções exaustivas de personalização com seus plugins, temas e scripts desenvolvidos pela comunidade. Isso permite que você adapte o aplicativo, desde notas adesivas on-line até gráficos interativos, às suas necessidades.

🏆 Vencedor: Obsidian por seus altos recursos de personalização apoiados por um extenso ecossistema de plugins.

Segurança

Em sua essência, cada anotação contém dados que devem ser protegidos. Garantir a privacidade e a segurança de suas anotações é ainda mais crucial quando se trata de informações sensíveis ou confidenciais.

O Bear criptografa notas individuais, permitindo que os usuários bloqueiem notas específicas com uma senha ou autenticação biométrica. Esse recurso oferece uma camada extra de segurança para informações confidenciais.

Embora a Obsidian não tenha criptografia integrada, ela armazena todas as suas anotações localmente. Isso lhe dá maior controle sobre seus dados e reforça a segurança e a privacidade, pois as anotações não são armazenadas em servidores externos.

🏆 Vencedor: Sorteio. O Bear oferece criptografia no nível da nota, enquanto o armazenamento local da Obsidian garante a privacidade dos dados. A escolha depende de seus requisitos de segurança.

Colaboração

A colaboração é necessária se você precisar compartilhar e trabalhar em anotações como uma equipe.

Como o Bear foi projetado principalmente para uso individual, ele não oferece colaboração em tempo real. Você só pode compartilhar anotações por meio da funcionalidade de copiar e colar ou exportar.

via Obsidian

A Obsidian permite a colaboração por meio de cofres compartilhados (pastas) que se integram a sistemas de controle de versão como o Git. Essa solução oferece suporte a fluxos de trabalho colaborativos.

🏆 Vencedor: Obsidian, pois você pode facilitar a colaboração por meio de pastas compartilhadas e soluções alternativas, como integrações ou plugins com sistemas de controle de versão.

➡️ Leia mais: Melhores aplicativos e ferramentas de IA para fazer anotações

Bear vs. Obsidian no Reddit

Ao comparar o Bear e o Obsidian, os Redditors têm muito a dizer.

Os usuários do Bear geralmente elogiam seu design intuitivo e sua facilidade de uso, tornando-o ideal para escritores e estudantes que desejam anotar ideias rapidamente. Veja o que um usuário tem a dizer sobre o aplicativo Bear:

Eu uso o Bear porque ele é leve, simples e tem poucos recursos. Desenvolvi um bom sistema de etiquetas que me permite manter tudo organizado e fácil de encontrar. Com a adição de tabelas no Bear 2. 0, ele é tudo de que preciso para meu trabalho e minha vida pessoal. Tudo se resume ao fato de que ele oferece tudo o que eu preciso e nada mais.

Eu uso o Bear porque ele é leve, simples e tem poucos recursos. Desenvolvi um bom sistema de etiquetas que me permite manter tudo organizado e fácil de encontrar. Com a adição de tabelas no Bear 2. 0, ele é tudo de que preciso para meu trabalho e minha vida pessoal. Tudo se resume ao fato de que ele oferece tudo o que eu preciso e nada mais.

No entanto, outro usuário contribui com esta opinião:

O Bear NÃO é bom para:Anotações que precisam ser compartilhadas (obviamente)Qualquer coisa que você precise pesquisar no iPhone (não é possível pesquisar dentro de uma anotação no iOS)Recorte da Web ou salvamento de links (prefiro muito mais salvar links de artigos e afins no Apple Notes)

O Bear NÃO é bom para:Anotações que precisam ser compartilhadas (obviamente)Qualquer coisa que você precise pesquisar no iPhone (não é possível pesquisar dentro de uma anotação no iOS)Recorte da Web ou salvamento de links (prefiro muito mais salvar links de artigos e afins no Apple Notes)

Quanto ao Obsidian, os usuários do Reddit o elogiam pelas seguintes qualidades:

Arquivos de texto simples, markdown padrão,. mdPersonalizável; posso moldá-lo de acordo com minhas necessidades, preferências e gostos, mesmo sem saber escrever códigoVersátil; posso escrever em parágrafos padrão e em linhas gerais, conforme necessário, desde notas atômicas até textos longosComunidade grande, amigável e solidária

Arquivos de texto simples, markdown padrão,. mdPersonalizável; posso moldá-lo de acordo com minhas necessidades, preferências e gostos, mesmo sem saber escrever códigoVersátil; posso escrever em parágrafos padrão e em linhas gerais, conforme necessário, desde notas atômicas até textos longosComunidade grande, amigável e solidária

Outro usuário concorda com o mesmo sentimento e acrescenta o seguinte a essa lista:

Da mesma forma,propriedade: Arquivos de texto simples em meu disco rígido. Disponibilidade em várias plataformas. Extensibilidade - Originalmente não era um fator, mas isso torna a Obsidian um prazer de usar.

Da mesma forma,propriedade: Arquivos de texto simples em meu disco rígido. Disponibilidade em várias plataformas. Extensibilidade - Originalmente não era um fator, mas isso torna a Obsidian um prazer de usar.

Isso não quer dizer que os usuários não tenham nenhuma reclamação sobre ele. Aqui estão os recursos que estão no topo da lista:

Eu brinquei um pouco com ele e percebi: como não sou programador, grande parte da funcionalidade não estará disponível para mim. Terei que ser mais cuidadoso com os plug-ins, pois não há proteção contra códigos maliciosos. A formatação tem uma curva de aprendizado (markdown e, depois, qualquer outra coisa que você possa fazer) e não parece tão bonita - especialmente aquela lista feia de pastas e notas.

Eu brinquei um pouco com ele e percebi: como não sou programador, grande parte da funcionalidade não estará disponível para mim. Terei que ser mais cuidadoso com os plug-ins, pois não há proteção contra códigos maliciosos. A formatação tem uma curva de aprendizado (markdown e, depois, qualquer outra coisa que você possa fazer) e não parece tão bonita - especialmente aquela lista feia de pastas e notas.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Bear vs. Obsidian

Enquanto o Bear e a Obsidian acirram a competição, apresentamos um aplicativo que supera as duas ferramentas!

Sim, estamos falando de usar o ClickUp para gerenciamento de conhecimento e tomada de notas. O ClickUp combina simplicidade, versatilidade e recursos de ponta para tornar a tomada de notas divertida.

Quer você seja um indivíduo ou uma equipe distribuída, o ClickUp se adapta às suas necessidades e estabelece uma plataforma unificada para todo o seu conhecimento e fluxos de trabalho associados. Vamos dar uma olhada em como o ClickUp assume a liderança.

Eu costumava viver com minhas anotações escritas, mas depois de dois dias avaliando o ClickUp, soube que ele era a solução para mim

Eu costumava viver com minhas anotações escritas, mas depois de dois dias avaliando o ClickUp, soube que ele era a solução para mim

ClickUp's One Up #1: ClickUp AI Notetaker

O AI Notetaker do ClickUp é uma ferramenta poderosa para transformar discussões em reuniões em resultados práticos, garantindo que as reuniões promovam a produtividade em vez de prejudicá-la.

Ele captura automaticamente os principais insights, decisões e itens de ação e simplifica o fluxo de trabalho, fornecendo resumos claros e práticos que conectam as discussões aos projetos em andamento.

O AI Notetaker captura itens de ação, atribui-os às pessoas certas e garante que nada seja esquecido. As vantagens do AI Notetaker incluem:

Documentação integrada: Salve transcrições, arquivos de áudio e resumos em um documento particular, com a capacidade de marcar notas de reuniões relacionadas para facilitar a consulta

Criação automatizada de tarefas : Converta instantaneamente itens de ação de reuniões em tarefas ClickUp rastreáveis e atribuídas, garantindo a responsabilidade e o acompanhamento

Integração de bate-papo: Utilize o ClickUp AI para postar automaticamente resumos e itens de ação diretamente em seus canais de bate-papo para uma comunicação perfeita

Sincronização de calendário e chamadas: Conecte seu calendário com as anotações de chamadas para ter uma experiência unificada, priorizando reuniões essenciais e automatizando relatórios sobre outras

Transcrições pesquisáveis: Beneficie-se das transcrições automatizadas que permitem a busca fácil de qualquer reunião no ClickUp, possibilitando o acesso rápido às informações, a geração de tarefas e o alinhamento da equipe

ClickUp's One Up #2: ClickUp Docs

Colabore com sua equipe em tempo real para fluxos de trabalho contínuos no ClickUp Docs

O ClickUp Docs é um destino único para criar, colaborar e gerenciar informações detalhadas. É perfeito para criar centros de conhecimento, redigir relatórios extensos, organizar detalhes de projetos, documentar listas de verificação interativas e muito mais.

O ClickUp Docs pode ser compartilhado sem esforço. Você pode compartilhar links com as partes interessadas para que elas fiquem na mesma página (literalmente!). Ele oferece colaboração em tempo real, permitindo que sua equipe trabalhe no mesmo documento e mantenha o histórico de versões.

O documento é sincronizado em todos os terminais em tempo real para criar um único ponto de verdade. Para organizar seu conteúdo, você pode incorporar mídia, vincular tarefas, adicionar tags e aninhar páginas.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

Gere resumos de anotações longas em segundos usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain tem como objetivo minimizar sua carga de trabalho, permitindo que você processe informações rapidamente, encontre anotações e obtenha insights.

O ClickUp Brain é um assistente intuitivo com tecnologia de IA que leva a produtividade a um novo patamar. Você pode usá-lo para criar documentos, resumir anotações, gerar ideias e organizar seu espaço de trabalho com o mínimo de esforço. Gere tudo, desde o título de sua anotação até seu esboço e conteúdo!

ClickUp's One Up #4: Hierarquia de projetos do ClickUp

O ClickUp Hierarchy é uma ferramenta poderosa para organizar notas, tarefas e projetos de forma intuitiva e sistemática.

Com esse recurso, organize uma nova nota em pastas, listas e subtarefas aninhadas para ver todos os seus dados de forma clara e hierárquica. Vincule itens relacionados em outras notas, tarefas e documentos para um gerenciamento contínuo de conhecimento e relacionamento.

Alterne sem esforço entre visualizações de tarefas e documentos de alto nível e detalhadas, dependendo de suas necessidades. Isso facilita a organização e a recuperação de informações, garantindo que nada seja perdido.

ClickUp's One Up #5: ClickUp Connected Search

Pesquise todas as suas anotações no ClickUp com o Connected Search

O Connected Search do ClickUp ajuda você a encontrar o que precisa - instantaneamente. Ele usa a tecnologia de IA conectada para se integrar em toda a sua pilha de tecnologia e ajudá-lo a localizar o que você precisa.

O Connected Search se concentra nas informações, sejam elas documentos, notas, comentários ou tarefas. Ele identifica de forma inteligente padrões e relacionamentos em seus dados para gerar resultados contextuais em resposta às suas consultas de pesquisa.

Se esses resultados significativos não forem suficientes, o Connected Search aprende de forma iterativa para refinar os resultados da pesquisa continuamente, economizando ainda mais tempo e esforço!

ClickUp's One Up #6: ClickUp Templates

Os modelos do ClickUp são uma ótima maneira de dar o pontapé inicial em sua jornada de anotações e gerenciamento de conhecimento. Você pode acessar uma ampla biblioteca de modelos do ClickUp prontos para uso e totalmente personalizáveis.

O modelo de anotações diárias do ClickUp é uma ótima opção. Ele foi projetado para fazer anotações rápidas e permite a colaboração com colegas de equipe, para que você cumpra os prazos com base na urgência e fique por dentro de tudo!

O ClickUp tem várias outras opções de modelos que se alinham com seu caso de uso, tornando-o a ferramenta certa para qualquer variável!

Organize suas anotações e sua base de conhecimento com o ClickUp

Com relação ao ClickUp vs. Obsidian vs. Bear, a escolha depende principalmente de sua estratégia de tomada de notas e preferências de fluxo de trabalho.

O Bear é ideal para quem prioriza a simplicidade e a elegância para fazer anotações rápidas em dispositivos Apple. A Obsidian se destaca por seus recursos avançados de gerenciamento de conhecimento, poderosa vinculação baseada em markdown e fluxos de trabalho personalizáveis.

O ClickUp eclipsa ambos ao combinar a simplicidade do Bear com a profundidade e os recursos do Obsidian. Com ferramentas como AI Notetaker, Docs, Brain, etc., você obtém uma versatilidade inigualável. você obtém versatilidade inigualável para fazer anotações, gerenciar tarefas e colaborar. Isso significa que você pode idealizar, planejar, gerenciar e executar - tudo em um só lugar.

Curioso para saber como o ClickUp o ajuda a preparar seu processo de anotações para o futuro? Registre-se agora e experimente você mesmo!