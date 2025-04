13 Modelos gratuitos de apresentação de projetos

As apresentações de projetos podem, às vezes, parecer uma soneca. Você conhece os slides longos, os pontos intermináveis e aquela pessoa que insiste em ler cada palavra.

É pior quando é você quem recebe os bocejos e os olhares desinteressados. Você passa muito tempo elaborando sua apresentação em plataformas tradicionais como o Microsoft PowerPoint e o Google Slides - para nada.

E se mudar seu modelo de apresentação gratuita chamasse mais a atenção do público?

Você está com sorte. Reunimos 13 modelos de apresentação gratuitos que economizarão seu tempo e darão vida às suas ideias com estilo e elegância. (Alerta de spoiler: não é necessário ter diploma de design gráfico!)

O que são modelos de apresentação de projetos?

Um modelo de apresentação de projeto é um layout de slide predefinido que serve de base para a criação de apresentações organizadas e visualmente atraentes. Esses modelos o ajudam a mostrar as metas, o progresso e os resultados do seu projeto.

você sabia? 92% dos empregadores agora esperam que os funcionários em cargos que não sejam de design tenham habilidades básicas de design para se comunicarem com eficiência.

Esses modelos pré-fabricados do PowerPoint ou apresentações de slides têm layouts criativos incorporados, opções de paleta de cores e seções de espaço reservado para texto, imagens, tabelas e gráficos. Dessa forma, você pode criar uma apresentação impressionante sem ter que se desmanchar em lágrimas!

Quer esteja usando o PowerPoint, o Google Slides, o Pitch ou qualquer outro tema de ferramenta, esses modelos eliminam a necessidade de começar do zero.

O que faz um bom modelo de apresentação de projeto?

Simplificando, qualquer modelo que seja fácil de usar e ajude você a criar uma apresentação com apenas alguns cliques é um bom modelo. Mas aqui estão alguns dos principais recursos que o tornam eficiente:

Personalização: Você deve poder editar facilmente o texto, as imagens e os gráficos de acordo com suas apresentações comerciais

Você deve poder editar facilmente o texto, as imagens e os gráficos de acordo com suas apresentações comerciais Design profissional: Deve ter uma aparência limpa e profissional com uma paleta de cores equilibrada que combine com a identidade de sua marca

Deve ter uma aparência limpa e profissional com uma paleta de cores equilibrada que combine com a identidade de sua marca Visualização de dados: O modelo deve ser capaz de mostrar dados usando gráficos, infográficos e recursos visuais atraentes, tornando as apresentações mais envolventes

O modelo deve ser capaz de mostrar dados usando gráficos, infográficos e recursos visuais atraentes, tornando as apresentações mais envolventes Facilidade de uso: O modelo deve ser compatível para funcionar sem problemas com plataformas como Microsoft PowerPoint, Google Slides ou até mesmo Canva

O modelo deve ser compatível para funcionar sem problemas com plataformas como Microsoft PowerPoint, Google Slides ou até mesmo Canva Relevância: Deve se adequar ao seu setor, público e objetivos. Um modelo criado para uma empresa de planejamento de eventos pode não ser o melhor para um consultor de investimentos

fato divertido: A frase "Death by PowerPoint" (Morte pelo PowerPoint) foi popularizada no início dos anos 2000 para criticar slides mal projetados e com excesso de texto que entediavam o público. Isso levou a movimentos que incentivavam a narrativa visual nas apresentações.

13 Modelos de apresentação de projetos

Aqui estão nossos modelos de slides recomendados que tornarão a criação e a apresentação de apresentações divertidas para você!

1. O modelo de apresentação ClickUp

Modelo de apresentação do ClickUp

Criar a apresentação perfeita no PowerPoint (será que isso existe?) pode levar horas. E há uma chance de que você ainda pense que ela não é boa o suficiente.

Mas e se você pudesse pular o caos e ir direto para uma apresentação polida e profissional? Com ClickUp o aplicativo tudo para o trabalho, é possível.

O Modelo de apresentação do ClickUp é a melhor forma de economizar tempo para quem está cansado de lidar com apresentações de slides.

Não importa se você está apresentando relatórios trimestrais ou fazendo o pitch da próxima apresentação, este modelo está ao seu alcance.

Veja como:

Comece imediatamente com uma estrutura pré-criada e personalize-a de acordo com seu estilo e mensagem

Mantenha todas as tarefas relacionadas à apresentação em um só lugar - acompanhe o progresso com o gráfico de Gantt, defina status personalizados e gerencie todos os slides sem esforço

Colabore com a sua equipe no material da apresentação em tempo real com o Documentos do ClickUp comentários, reações e rótulos de prioridade

Explore diferentes visualizações, como o Guia de Introdução e o Quadro Branco de Apresentação, para atender às suas necessidades de planejamento

Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e profissionais que trabalham em ambientes de ritmo acelerado que buscam eficiência Modelo de PowerPoint alternativas.

2. O modelo de planejador de projeto ClickUp

Modelo de planejador de projeto ClickUp

E se você pudesse criar apresentações e planejar projetos em uma única plataforma? O Modelo de planejador de projetos do ClickUp não ajuda apenas você criar um plano de projeto ele também ajuda você a gerenciá-lo.

Esse modelo rivaliza com qualquer plano de projeto sofisticado ferramenta de software de planejamento de projetos -mas para iniciantes. Ele o ajuda a gerenciar todo o seu projeto com a criação de tarefas, gerenciamento de prazos e 10 campos personalizados, como Risco e Orçamento restante, para rastrear informações cruciais.

Use este modelo para:

Compartilhar ideias no Docs, atribuir tarefas, deixar comentários e anexar arquivos

Acompanhar tarefas com status de progresso como Concluído, Em andamento, Em espera e A fazer

Use seis Visualizações personalizadas no ClickUp como Atividades do Projeto, Rastreadores de Orçamento e Itinerários, para gerenciar todos os detalhes sem mudar de aplicativo

Use quadros Kanban e gráficos de Gantt para identificar gargalos, gerenciar dependências e manter o cronograma.

Ideal para: Equipes que buscam modelos de visão geral do projeto para planejar e gerenciar projetos inteiros em uma plataforma colaborativa.

Tenho reuniões quinzenais com meu supervisor e usamos o ClickUp para nossa agenda. Eu me sinto mais preparado porque todas as minhas solicitações de eventos e apresentações estão aqui, juntamente com um indicador de status atualizado que ela pode verificar. Michael Turner diretor Associado, Comunidades de Carreira, Universidade de Miami

3. Modelo de relatório do projeto ClickUp

Modelo de relatório do projeto ClickUp

As apresentações e os projetos têm seus altos e baixos. Mas os erros sempre podem ser corrigidos, o que só acontece quando você realiza relatórios adequados do projeto .

Os Modelo de relatório do projeto ClickUp é um modelo pronto para ser preenchido que oferece uma visão geral de alto nível dos KPIs e do desempenho geral de um projeto, facilitando a identificação das áreas que precisam de atenção.

É por isso que você precisa desse modelo:

Use o cronograma de atividades para criar uma representação visual das atividades programadas com seus níveis de prioridade

Identifique as tarefas que não cumpriram os prazos com o recurso "Atividades com cronogramas não cumpridos" e adicione as correções que precisam ser implementadas

Use Status personalizados no ClickUp como On Track, On Hold, Delayed e Complete para acompanhar o progresso

Ideal para: Equipes e gerentes de projeto que desejam acompanhar e monitorar seu desempenho para tomar decisões informadas para melhorar o desempenho.

4. O modelo de roteiro de projeto do ClickUp

Modelo de roteiro do projeto ClickUp

Pense no Modelo de roteiro do projeto ClickUp como seu canivete suíço para desenvolvimento de produtos, gerenciamento de projetos e, sim, até mesmo para criar apresentações impactantes!

Ele oferece o plano perfeito para executar projetos bem-sucedidos com recursos para acompanhar o progresso, priorizar tarefas e colaborar com sua equipe de forma eficaz.

Este modelo pode ajudá-lo:

Acompanhar o desenvolvimento do seu projeto com cinco status personalizados, como Not Started (não iniciado), In Progress (em andamento) e Cancelled (cancelado)

Melhorar a colaboração da equipe, mantendo todas as informações em um só lugar com quatro campos personalizados

Aplicar seis visualizações dinâmicas e listas trimestrais pré-construídas para manter todas as informações relevantes do projeto exatamente onde você precisa delas

Decida quais marcos do projeto merecem destaque em sua próxima reunião e priorize-os

Ideal para: Gerentes de projeto que gerenciam projetos complexos e desejam melhorar o fluxo de trabalho e a colaboração para manter a clareza durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento do produto.

5. O modelo de rastreamento de projeto do ClickUp

Modelo de rastreador de projeto ClickUp

E-mails de ida e volta, como "Ei, qual é a atualização da proposta?"_ podem se tornar exaustivos rapidamente. O acompanhamento de projetos em um espaço de trabalho compartilhado e centralizado não apenas melhora a comunicação, mas também ajuda a planejar a próxima etapa com mais eficiência.

📮ClickUp Insight: Um trabalhador do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas em média para realizar o trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 conexões principais diariamente para reunir o contexto essencial, alinhar as prioridades e levar os projetos adiante.

A luta é real - acompanhamentos constantes, confusão de versões e buracos negros de visibilidade corroem a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp resolve esse problema, tornando o contexto instantaneamente disponível na ponta de seus dedos.

O Modelo de rastreador de projeto ClickUp é a ferramenta perfeita para determinar a eficiência de seu fluxo de trabalho atual e torná-lo mais gerenciável e apresentável.

Veja o que você pode fazer com esse modelo:

Adicionar membros da equipe para que todos fiquem atualizados com todas as informações

Acompanhar cada etapa do projeto com cinco status personalizados, como Fechado, Proposta e Prospecto não qualificado

Use a visualização de lista ou a visualização de quadro para obter um instantâneo de todas as atividades do projeto com responsáveis, datas de vencimento, prioridades de tarefas e subtarefas

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes remotas que buscam formas mais gerenciáveis de colaborar em projetos.

dica profissional: Se você estiver acompanhando vários projetos, trabalhando com uma equipe multifuncional ou simplesmente tentando manter o controle da sua lista de tarefas, os painéis de projeto podem facilitar a colaboração na apresentação e nos relatórios do projeto.

Saiba como criar um neste vídeo explicativo:

6. O modelo de plano de implementação de projeto ClickUp

Modelo de plano de implementação do projeto ClickUp

Você conhece o procedimento: Alguns projetos começam com uma ideia forte, mas se perdem na tradução ou na execução ruim, terminando com decepção e baixa moral da equipe.

O Modelo de plano de implementação do projeto ClickUp está aqui para salvar você (e sua sanidade). Ele divide cada meta, cronograma e recurso em pequenas tarefas, garantindo que nada seja esquecido. Não há melhor maneira de apresentar seu roteiro!

Veja por que você precisa desse modelo, imediatamente:

Colabore no ClickUp Docs para criar resumos de projetos registrar metas ou trabalhar em relatórios de progresso juntos em tempo real

Os status personalizados, como In Progress e Needs Review, mantêm as tarefas e os rascunhos de apresentações organizados e em andamento

Descreva os principais marcos com os gráficos de Gantt

Acompanhe informações orçamentárias, gastos e até mesmo tarefas com mais de 10 campos personalizados

Ideal para: Gerentes e líderes de equipe que buscam ferramentas para planejar, programar e executar projetos com eficiência.

7. Modelo de quadro branco do roteiro do projeto ClickUp

Modelo de quadro branco do roteiro do projeto ClickUp

Gerenciar um projeto sem um roteiro é como dirigir sem GPS - com certeza, você pode chegar lá, mas não sem algumas curvas erradas e debates acalorados.

O Modelo de quadro branco do roteiro do projeto ClickUp ajuda você a visualizar seus projetos de forma eficaz, desde o conceito até a conclusão. Ele oferece uma maneira direta de planejar, monitorar e colaborar com as metas do projeto, mantendo as partes interessadas informadas. Sua riqueza visual também o torna eficaz como ferramenta de apresentação!

Aqui estão os recursos que fazem esse modelo se destacar:

Quadros brancos ClickUp permitem que você visualize todo o seu plano com sua equipe em tempo real. Co-edite planos, converta ideias em tarefas acionáveis, obtenha feedback instantâneo e divirta-se!

Etiquetas incorporadas, subtarefas e rótulos de prioridade garantem que nenhuma tarefa seja perdida

A visualização do roteiro do projeto oferece uma visão abrangente de todo o projeto - excelente para manter as partes interessadas atualizadas

Marcos do ClickUp ajuda você a mapear os principais pontos de progresso ao longo do projeto

Ideal para: Equipes que desejam simplificar seus fluxos de trabalho e priorizar a colaboração em equipe para projetos eficazes.

Fato curioso: Os retroprojetores, que já foram a base das apresentações em escritórios, foram desenvolvidos pela primeira vez na década de 1940 para treinamento militar durante a Segunda Guerra Mundial. Eles se tornaram uma ferramenta corporativa na década de 1950.

8. O modelo de apresentação de elevador do ClickUp

Modelo de discurso de elevador do ClickUp

Em um bom dia, você tem menos de 30 segundos para chamar a atenção de alguém ao fazer um pitch. E os Modelo de discurso de elevador do ClickUp ajuda a fazer cada segundo valer a pena. Ele o ajuda a criar argumentos de venda nítidos e impactantes que as pessoas ouvem em vez de fingir que estão atendendo a uma ligação telefônica.

Esse modelo mantém sua mensagem clara, concisa e convincente, seja para entrevistas de emprego, apresentações de startups ou lançamentos de produtos.

Use este modelo para:

Delinear sua proposta de valor, os principais benefícios e aquele gancho irresistível - ideal para títulos de slides ou notas de orador com

Criar seu argumento de venda no ClickUp Docs com recursos visuais poderosos e seções estruturadas que se traduzem em slides de apresentação vigorosos

Faça uma lista de dicas de ensaio de última hora com Listas de verificação no ClickUp -porque até mesmo as melhores apresentações precisam de uma entrega confiante

Ideal para: Empresas e candidatos a emprego que desejam apresentar suas ideias e captar o interesse do público com confiança.

9. O modelo de apresentação de vendas do ClickUp

Modelo de discurso de vendas do ClickUp

Um discurso de vendas que não consegue se conectar com o público é simplesmente uma oportunidade perdida. A Modelo de discurso de vendas do ClickUp ajuda você a agarrar essa chance com as duas mãos. Use-o para criar argumentos de venda persuasivos e envolventes que realmente geram resultados (e talvez até um sorriso).

Quer você apresente um produto, serviço ou a próxima grande ideia, este modelo mantém seu processo tranquilo, organizado e perfeito.

Use-o para:

Colaborar com sua equipe para criar argumentos de venda e acompanhar o progresso com status personalizados como Rascunho e Revisão final

Obter feedback das partes interessadas e da equipe em tempo real no ClickUp Docs

Acessar recursos avançados de gerenciamento de projetos, como gravação de tela, edição colaborativa e muito mais

Crie notificações personalizadas para tarefas com Automações do ClickUp Ideal para: Equipes de vendas que desejam criar apresentações padronizadas e eficientes para todas as reuniões importantes e, ao mesmo tempo, melhorar o fluxo de trabalho de vendas.

Você sabia que: Em 1955, o Guinness Book of Records começou como uma promoção de vendas da cerveja Guinness. Foi tão popular que se tornou um livro anual não relacionado às vendas de cerveja.

10. O modelo anual de um pager do ClickUp

Modelo anual de um pager do ClickUp

Se suas metas anuais parecem resoluções de Ano Novo - ambiciosas em janeiro e esquecidas em março -, aqui está um modelo que vai ajudar.

As Modelo anual de um pager do ClickUp mantém seus grandes planos vivos e prósperos durante todo o ano! É a ferramenta definitiva para definir metas de projeto e tomar medidas práticas sem se afogar em planilhas.

É assim que ele ajuda você:

Categorize metas e detalhes importantes com campos personalizados para que você possa adicionar detalhes importantes para acompanhar o progresso sem ser um detetive

Visualizar as metas com visualizações personalizadas, como a visualização de Gantt e a visualização de calendário, para ficar atualizado com os cronogramas

Use automações para definir tarefas de longo prazo e adicionar comentários para que você saiba o que imaginou

Planeje a curto e longo prazo com Metas do ClickUp Ideal para: Equipes que desejam passar menos tempo microgerenciando e mais tempo atingindo seus objetivos ambiciosos com alinhamento estratégico.

11. O modelo de conclusões da análise de dados do ClickUp

Modelo de conclusões da análise de dados do ClickUp

Gerenciar dados não é a parte mais divertida dos projetos, não é mesmo? Em um minuto, você está analisando números; no outro, está enterrado em planilhas, imaginando se "12345" é um ponto de dados ou a senha do seu banco.

O Modelo de conclusões da análise de dados do ClickUp faz com que os dados pareçam menos com um problema matemático e mais com uma história que você pode realmente contar (e incluir em apresentações!).

Veja como usá-lo:

Armazene todos os dados, inclusive dados demográficos dos clientes, tráfego do site, números de vendas, pesquisas de feedback e muito mais, com a Table View

Use a visualização Board View para criar uma representação visual dos resultados da análise

Categorize seus dados em diferentes campos personalizados para que sua equipe e as partes interessadas estejam todos na mesma página

Ideal para: Equipes que desejam transformar dados brutos em insights acionáveis que as ajudem a tomar decisões comerciais informadas.

12. Modelo de documento de plano de negócios do ClickUp

Modelo de documento do plano de negócios ClickUp

Você está criando seu primeiro plano de negócios e está confuso sobre o que fazer a seguir? O Modelo de documento de plano de negócios do ClickUp oferece uma abordagem direta para organizar e apresentar as principais informações comerciais.

Esteja você atraindo investidores ou apenas tentando descobrir como dominar o mundo (ou pelo menos o seu setor), este é o seu modelo de início de projeto que mantém tudo organizado, claro e pronto para apresentação.

Esse modelo ajuda você a:

Compilar todas as informações que deseja incluir em um ClickUp Doc centralizado, onde sua equipe pode acessá-lo facilmente

Dividir o processo de criação em tarefas gerenciáveis

Destacar seções importantes com campos personalizados, como Finanças, Marketing e Estratégia, para que seu plano seja lido como uma história da qual todos querem fazer parte, e não como um livro didático

Mantenha o controle de todas as suas apresentações com lembretes ou use a função Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp para acompanhar as linhas do tempo

Ideal para: Novos empreendedores ou equipes que desejam comunicar com eficácia suas estratégias e objetivos com foco na clareza e na colaboração.

13. Modelo de proposta de projeto de engenharia da Slidesgo

via Slidesgo Você precisa preparar uma proposta rápida para uma reunião urgente? O Modelo de proposta de projeto de engenharia da Slidesgo ajuda você criar uma apresentação vencedora para o cliente e faz com que suas ideias se destaquem sem esforço.

Basta fazer o download e personalizar sua proposta usando o Google Slides, o PowerPoint ou o Canva e projetá-la.

Veja o que você pode esperar dela:

slides 100% editáveis que permitem ajustar o texto, as imagens e os layouts para atender às suas necessidades

Mais de 500 ícones personalizáveis da Flaticon para representar visualmente suas ideias de projeto

Gráficos e linhas do tempo integrados para mostrar os dados do seu projeto com clareza e estilo

Um slide de créditos para atribuição e um slide de recursos com links para todos os elementos usados na apresentação

Ideal para: Profissionais que desejam criar uma proposta de projeto visualmente atraente para os clientes usando modelos projetados profissionalmente.

dica profissional: Embora esses modelos sejam um bom começo, torne suas apresentações interativas. Incentive seu público a participar e fazer perguntas ou compartilhar suas opiniões para conduzir uma discussão saudável em que todos se sintam envolvidos.

Slides, insights e como fazer as coisas com o ClickUp

As apresentações são mais do que apenas slides bonitos - são oportunidades para inspirar, persuadir e causar um impacto duradouro. Mas se você precisa de mais em suas apresentações de projetos, Plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp ajuda você a criar apresentações, gerenciar projetos inteiros, acompanhar o progresso e colaborar em tempo real, tudo em um só lugar.

Desde a apresentação de novas ideias e o compartilhamento de relatórios, do planejamento de eventos ao lançamento de produtos, o ClickUp facilita sua vida em cada etapa do processo.

Registre-se para uma conta ClickUp gratuita para gerenciar seus projetos e transmitir seu impacto de forma significativa!