Os 10 melhores avaliadores de redações com IA para economizar tempo e aumentar a precisão

Está queimando o óleo da meia-noite? Você está olhando para outra pilha de redações, com sua energia se esgotando mais rápido do que sua paciência. Você está duvidando de cada nota quando chega ao último trabalho.

Avaliar redações pode ser uma maratona exaustiva. Consome muito tempo, é repetitivo e, muitas vezes, deixa pouco espaço para feedback personalizado para seus alunos. Mas e se houver uma maneira mais inteligente?

Conheça as ferramentas de IA para avaliação de redações - seu novo aliado no ensino! Essas ferramentas não apenas aceleram o processo de avaliação; elas o revolucionam.

Estudos mostram que a avaliação por IA reduz o tempo de correção em 80%, liberando você para se concentrar em estratégias de ensino criativas e se conectar com seus alunos. 💡

Neste blog, descobriremos como essas ferramentas baseadas em IA transformam seu jogo de avaliação! 🚀

O que você deve procurar em uma ferramenta de avaliação de ensaios com IA?

Selecionar um avaliador de ensaios com IA não é apenas uma questão de conveniência; trata-se de escolher uma ferramenta que aumente a eficiência da avaliação e, ao mesmo tempo, forneça aos alunos um feedback valioso. Aqui estão os recursos nos quais você deve se concentrar:

Critérios de avaliação personalizáveis: Garanta que a ferramenta permita que você crie e aplique seus critérios de avaliação para corresponder aos critérios de avaliação específicos do curso ou aos requisitos exclusivos do trabalho

Análise de gramática e sintaxe : Opte por ferramentas que funcionam como gramaticais : Opte por ferramentas que funcionam como verificadores avançados , identificando automaticamente os erros e oferecendo sugestões detalhadas para melhorar a gramática, a ortografia e a estrutura das frases

Detecção de plágio: Opte por uma IA que verifica se há conteúdo copiado e fornece relatórios precisos, ajudando-o a manter a integridade acadêmica

Feedback contextual: Escolha uma ferramenta que avalie a estrutura do argumento, o fluxo lógico e o tom para dar aos alunos conselhos práticos sobre como melhorar suas redações

Integração de dados: Selecione uma IA que se sincronize perfeitamente com plataformas como Google Classroom ou Learning Management Systems para simplificar o processo de avaliação

Suporte a idiomas: Assegure-se de que a ferramenta ofereça suporte a redações multilíngues para acomodar as diversas origens e necessidades linguísticas dos alunos

Avaliação em tempo real: Escolha uma ferramenta com recursos incorporados semelhantes aos Escolha uma ferramenta com recursos incorporados semelhantes aos geradores de texto com IA que se adaptam às necessidades dos alunos, fornecendo feedback imediato e contextual para permitir revisões rápidas

Análise de desempenho do aluno: Use uma ferramenta que gere insights sobre o progresso do aluno, destacando áreas de melhoria para orientar futuras estratégias de ensino

Dica profissional: Sempre use ferramentas de IA que priorizem a segurança dos dados e tornem anônimos os trabalhos dos alunos para garantir a conformidade com as normas de privacidade e reduzir possíveis vieses.

O debate em torno do conteúdo gerado por IA versus o trabalho escrito por humanos tem sido contínuo, levantando questões sobre originalidade, qualidade e autenticidade. No entanto, a narrativa muda quando se trata de avaliar o conteúdo.

Os avaliadores de redações com IA oferecem uma oportunidade única de trazer consistência, objetividade e eficiência ao processo de avaliação - algo que até mesmo os educadores mais experientes podem achar desafiador ao gerenciar grandes cargas de trabalho.

Abaixo, damos uma olhada mais de perto nas 10 melhores ferramentas de IA para avaliação de redações:

1. ClickUp (melhor para avaliação e feedback de redações com IA)

Experimente o ClickUp Brain Transforme a eficiência da avaliação com feedback de IA sobre gramática, estrutura e tom com o ClickUp Brain

O ClickUp é o aplicativo ideal para o trabalho, que combina fluxos de trabalho com IA para avaliação, feedback em tempo real e recursos de gerenciamento de projetos contínuos em uma única plataforma.

Para a avaliação de redações, os educadores podem usar o ClickUp Brain para analisar o conteúdo quanto à gramática, à estrutura e à coerência, fornecendo aos alunos um feedback imediato e prático.

Ele oferece percepções acionáveis em tempo real, ajudando os educadores a fornecer comentários construtivos que melhoram o trabalho dos alunos sem consumir horas de trabalho manual. A ferramenta permite que você crie e salve prompts personalizados para alinhar o feedback com rubricas específicas ou habilidades de redação.

Simplifique a colaboração e a avaliação com feedback anotado, comentários e revisões organizadas de redações com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs oferece um espaço centralizado para os educadores colaborarem na avaliação de redações. Os professores podem fazer anotações em redações, adicionar comentários e editar conteúdo usando IA diretamente na plataforma, simplificando o processo de feedback.

Sua organização integrada e a perfeita integração com as tarefas garantem que cada etapa do processo de avaliação seja eficiente e acessível. Além disso, o recurso de automação do ClickUp permite que você configure fluxos de trabalho de avaliação que economizam horas, enquanto os modelos personalizáveis permitem que você implemente e alinhe os critérios de avaliação com suas rubricas.

A plataforma também inclui painéis centralizados para acompanhar o progresso das tarefas de avaliação de redações, identificar tendências e gerar relatórios, o que a torna inestimável para o gerenciamento de várias turmas ou instituições.

Melhores recursos do ClickUp

Avalie a gramática, o tom e a coerência para fornecer feedback instantâneo e prático

Faça anotações, comentários e refine redações de forma colaborativa no ClickUp Docs

Automatize tarefas repetitivas, como atribuir redações para revisão ou marcar a conclusão com o ClickUp Automation

Crie rubricas personalizadas, solicitações de IA e modelos para alinhar-se aos critérios de avaliação e acompanhar o progresso

Use o ClickUp Dashboards para analisar padrões de avaliação e gerar relatórios de desempenho

Sincronize tarefas e notas com o Google Classroom para simplificar os fluxos de trabalho

Limitações do ClickUp

Requer alguma configuração inicial para personalizar os fluxos de trabalho para a avaliação de redações

A curva de aprendizado para educadores que não entendem de tecnologia

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresas: $12/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

ClickUp Brain: Adicione recursos de IA a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Os usuários valorizam os recursos do ClickUp para otimizar o feedback acionável em tempo real e aumentar a visibilidade. Essa é uma grande vantagem para os educadores, pois eles fornecem feedback transparente e oportuno aos alunos.

"As tarefas atribuídas a mim estão vinculadas a outras tarefas que atribuímos como equipe, o que me permite trabalhar individualmente e também dar e receber visibilidade das tarefas que temos como grupo, para que eu possa sugerir novas atividades e receber feedback de todos os membros da minha equipe. "

dica de bônus: Além da avaliação de redações, use os painéis personalizados do ClickUp para identificar tendências em várias turmas ou tarefas. Analise facilmente os padrões de notas, identifique conceitos comumente mal compreendidos e adapte suas estratégias de ensino com base em insights orientados por dados.

2. GradeWrite (Melhor para processo de avaliação e análise assistida por IA)

via GradeWrite

A GradeWrite é especializada em simplificar a avaliação de redações. Suas ferramentas de avaliação orientadas por IA são projetadas para lidar com grandes volumes de tarefas. Os algoritmos avançados da empresa avaliam a gramática, a estrutura, a contagem de palavras e a relevância.

Os professores podem garantir a consistência e manter a integridade da avaliação com recursos como detecção de plágio e personalização de rubricas.

O GradeWrite também oferece análises para acompanhar as tendências de desempenho de toda a turma, permitindo que os educadores identifiquem as áreas em que os alunos precisam de mais apoio.

Melhores recursos doradeWrite

Avalie a gramática, a estrutura e a relevância usando IA para obter feedback preciso e oportuno

Realize verificações de plágio orientadas por IA para verificar a autenticidade do conteúdo

Acompanhe as tendências de desempenho dos alunos com análises básicas e avançadas

Limitações do GradeWrite

Recursos analíticos limitados na camada gratuita

Recursos avançados, como a integração com o Google Classroom, ainda não estão disponíveis

Preços doradeWrite

Professores (gratuito): Gratuito

Professores (Premium): US$ 24,99/mês por usuário

Distritos escolares ou faculdades: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do GradeWrite

G2 : Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

📚 Leitura de bônus: Leve a IA além da avaliação. Os avaliadores de redações com IA gratuitos são a ponta do iceberg em relação ao que a IA pode fazer na educação. Imagine automatizar planos de aula e rubricas ou até mesmo criar tarefas envolventes. Saiba mais neste guia rápido sobre como automatizar a criação de conteúdo com IA.

3. ClassX (Melhor para avaliação e aprendizado interativos de redações com IA)

via ClassX

O ClassX combina a avaliação de redações por IA com ferramentas de aprendizagem interativas, o que o torna ideal para educadores que buscam uma experiência de avaliação holística. A IA analisa as redações quanto à gramática, à relevância e à coerência, ao mesmo tempo em que oferece aos alunos feedback personalizado para melhorar sua redação.

O ClassX apresenta ferramentas para criar exercícios personalizados, chatbots e materiais didáticos interativos, tornando-o uma plataforma abrangente para avaliação e envolvimento dos alunos.

A capacidade de processar a avaliação de redações em massa e integrar tutores interativos de IA preenche a lacuna entre a avaliação tradicional e o aprendizado adaptativo.

Melhores recursos do ClassX

Crie exercícios personalizados e chatbots para apoiar o aprendizado personalizado

Avalie redações em massa para economizar tempo e otimizar os fluxos de trabalho de avaliação

Integre tutores orientados por IA para obter orientação adicional aos alunos

Limitações do ClassX

A camada gratuita é suportada por anúncios e oferece consultas limitadas de IA

Os recursos avançados de IA exigem uma associação Pro para acesso total

Preços do ClassX

Gratuito

Premium: US$ 9/mês por usuário

Pro: $19/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClassX

G2 : Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

fato curioso: Embora muitos se preocupem com o fato de as ferramentas de avaliação com IA serem tendenciosas, eles não percebem que a IA elimina a subjetividade. As preferências pessoais, o humor ou os preconceitos inconscientes podem influenciar os avaliadores humanos. Porém, a IA garante que cada redação seja avaliada de forma consistente e justa, nivelando o campo de jogo para todos os alunos.

4. Perfect Essay Writer (melhor para criar redações refinadas e sem plágio)

via Perfect Essay Writer

O Perfect Essay Writer não se limita a gerar redações - ele também oferece avaliação orientada por IA e feedback em tempo real. A ferramenta avalia redações de vários tipos, desde argumentativas até descritivas, analisando a estrutura, a coerência e a precisão das citações.

Ele também fornece feedback sobre gramática, tom e clareza, garantindo que os alunos recebam insights práticos para refinar seu trabalho.

Seu recurso de edição ao vivo é uma poderosa combinação de ferramentas de revisão e reescrita. Isso permite que os usuários refinem as redações em tempo real e garantam que o resultado final atenda a requisitos específicos.

As ferramentas integradas de verificação de plágio e citação da ferramenta servem a dois propósitos: ajudar os escritores a manter a originalidade durante a composição e fornecer aos avaliadores ferramentas de verificação da integridade acadêmica. Isso a torna valiosa para todo o ecossistema acadêmico - os alunos podem usá-la para escrever e se autoavaliar, enquanto os educadores podem usá-la para uma avaliação consistente.

Melhores recursos do Perfect Essay Writer

Edite e refine as redações diretamente com o editor ao vivo para fazer alterações em tempo real

Acesse verificações de plágio e gere citações em vários formatos

Lide com uma variedade de tipos de redações, desde analíticas até persuasivas

Limitações do Perfect Essay Writer

Opções de formatação limitadas para fontes e elementos de design

Preços do Perfect Essay Writer

Iniciante: Gratuito

Básico: US$ 9,99/mês por usuário

Pro: US$ 14,99/mês por usuário

Avançado: $99. 99/ano

Avaliações e resenhas do Perfect Essay Writer

G2: 4. 8/5. 0 (mais de 20 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Os usuários adoram como os recursos de IA do PerfectEssayWriter. ai simplificam o processo de redação, tornando-o o favorito de estudantes e profissionais.

"Como estudante de mestrado, devo dizer que o esboço produzido pelo PerfectEssayWriter. ai foi um salva-vidas para mim! Ele tornou todo o processo de elaboração da redação muito mais tranquilo. Além disso, o conteúdo gerado foi realmente impressionante - bem informado e bem escrito. "

Dica profissional: Use a IA para lidar com tarefas repetitivas, como verificações gramaticais e feedback inicial, reservando sua energia para uma avaliação mais sutil e a orientação dos alunos.

5. EssayGrader (melhor para avaliação em massa e feedback detalhado)

via EssayGrader

O EssayGrader simplifica a avaliação de redações com ferramentas baseadas em IA, projetadas para lidar com grandes volumes de notas em minutos.

Ele permite que os educadores façam upload de redações em massa e fornece feedback detalhado e construtivo sobre o conteúdo, a gramática e o estilo.

As rubricas personalizáveis e padrão se alinham com padrões de avaliação específicos, funcionando como geradores de conteúdo de IA para analisar as redações com eficiência. A integração com o Google Classroom e outras plataformas agiliza ainda mais os fluxos de trabalho.

Melhores recursos do EssayGrader

Use critérios de avaliação personalizados e padrão para obter uma avaliação flexível e precisa

Detecte conteúdo gerado por IA e garanta a originalidade da redação

Integre-se ao Google Classroom para obter fluxos de trabalho de avaliação perfeitos

Limitações do EssayGrader

O plano gratuito tem cotas limitadas de avaliação e resumo de redações

Rubricas avançadas e detecção de IA exigem planos de nível superior

Preços do EssayGrader

Básico: Gratuito

Lite: US$ 8,99/mês por usuário

Pro: US$ 19,99/mês por usuário

Premium: US$ 49,99/mês por usuário

Equipe: US$ 12,99/mês por usuário

Distrito: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do EssayGrader

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

Um usuário do Reddit mencionou as ferramentas do EssayGrader por sua eficiência e feedback rápido, embora reconheça a importância da nuance humana na avaliação.

Eles podem ser úteis para detectar erros gramaticais e problemas estruturais, mas o toque pessoal de um professor é imbatível quando se trata de avaliar os aspectos mais profundos de um trabalho.

Dica bônus: Amplie o papel da IA em sua estratégia de sala de aula. A IA não serve apenas para avaliar - ela também pode revolucionar seus métodos de ensino e alcance.

6. EasyMark. ai (Melhor para feedback personalizado e oportuno)

O EasyMark. ai revoluciona a avaliação de redações combinando velocidade e precisão, da mesma forma que as ferramentas de redação com IA atendem aos redatores. Ele garante que os professores forneçam feedback prático e personalizado sem atrasos.

O EasyMark. ai pode avaliar redações em massa usando rubricas e escalas personalizadas que se alinham com seus padrões de ensino. Sua compatibilidade com PDF e a capacidade de suportar redações de até 4.500 palavras o tornam versátil para várias necessidades de avaliação.

Não importa se você está lidando com algumas ou centenas de redações, o EasyMark.ai garante justiça e cuidado com os detalhes sem sacrificar seu valioso tempo.

Melhores recursos do EasyMark. ai

Avalie redações em massa com listas detalhadas de erros e sugestões de melhorias

Use suas rubricas e escalas de avaliação adaptadas às necessidades de sua sala de aula

Forneça aos alunos feedback personalizado e instantâneo sobre suas redações

Limitações do EasyMark. ai

O plano gratuito limita os usuários a avaliarem apenas 15 redações por mês

Recursos avançados, como limites mais altos de redações, exigem planos premium

Preços do EasyMark. ai

Gratuito: 15 redações/mês

Padrão: US$ 9,99/mês por usuário

Premium: US$ 22,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do EasyMark. ai

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

Dica profissional: Use a avaliação por IA para complementar o julgamento humano em vez de substituí-lo - esse equilíbrio garante a eficiência sem comprometer o relacionamento aluno-professor.

7. CoGrader (melhor para feedback qualitativo detalhado e integração em sala de aula)

via CoGrader

O CoGrader oferece uma poderosa plataforma orientada por IA projetada para simplificar a avaliação de redações para educadores. Ela fornece feedback detalhado e qualitativo sobre gramática, conteúdo e estrutura, economizando tempo e aumentando a profundidade das avaliações dos alunos.

Com a integração com o Google Classroom, os educadores gerenciam facilmente as tarefas, e a capacidade de lidar com envios manuscritos aumenta a flexibilidade. O CoGrader também apresenta um painel de desempenho da classe, permitindo que os professores identifiquem tendências e áreas de melhoria.

Melhores recursos do CoGrader

Avalie até 350 envios de alunos por mês com feedback qualitativo detalhado

Integre-se ao Google Classroom para simplificar o gerenciamento de tarefas

Analise as tendências de desempenho da turma com um painel abrangente

Limitações do CoGrader

O plano gratuito restringe os usuários a 100 envios por mês

Recursos avançados, como detecção de plágio, exigem planos institucionais

Preços do CoGrader

Iniciante: Gratuito

Padrão: $19/mês por usuário

Escolas e distritos: Preços personalizados

Ensino superior e empresas: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do CoGrader

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

você sabia que, no outono de 2023, 50% dos estudantes universitários e 22% dos professores estavam usando ferramentas de IA, como o ChatGPT, para tarefas acadêmicas - um salto significativo em relação aos 9% do ano anterior! A IA está transformando rapidamente a forma como alunos e educadores abordam o aprendizado e o ensino.

8. AutoMark (melhor para avaliação escalonável e feedback personalizado do aluno)

via AutoMark

O AutoMark é uma ferramenta versátil de avaliação por IA que tem a confiança dos educadores para fornecer feedback rápido, preciso e personalizado. Projetado para lidar com diversas tarefas, ele suporta rubricas personalizadas para avaliações consistentes e oferece insights de aprendizagem para acompanhar o progresso dos alunos.

O AutoMark permite que os professores identifiquem padrões no desempenho dos alunos, ajudando-os a adaptar a instrução para lidar com dificuldades comuns.

Com integração perfeita com LMS e análise detalhada, é ideal para educadores individuais e instituições que desejam manter os padrões acadêmicos e, ao mesmo tempo, economizar tempo.

Melhores recursos do AutoMark

Carregue rubricas personalizadas para obter um feedback de avaliação consistente e significativo

Acompanhe o progresso dos alunos e identifique padrões de aprendizado com a análise

Integre-se aos sistemas de gerenciamento de aprendizagem para um gerenciamento perfeito das tarefas

Limitações do AutoMark

Os recursos avançados de geração de relatórios podem exigir licenças institucionais

Não há nível gratuito para educadores individuais

Preços do AutoMark

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do AutoMark

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

9. Smodin (melhor para feedback imparcial e em tempo real sobre redações)

via Smodin

O Smodin é um avaliador avançado de redações com IA que garante feedback consistente e imparcial para alunos e professores. A análise de redações quanto à gramática, à estrutura, à originalidade e ao foco ajuda os alunos a melhorar sua redação e a obter notas melhores.

Para os professores, ela oferece capacidades de avaliação geral com rubricas personalizáveis para simplificar os processos de avaliação. A plataforma também fornece feedback em tempo real e sugestões detalhadas para aprimorar as redações, economizando tempo e melhorando a qualidade do feedback.

Melhores recursos do Smodin

Analise a gramática, a estrutura e a coerência das redações com algoritmos avançados de IA

Avalie redações em massa com critérios de avaliação personalizáveis e pré-fabricados

Forneça feedback em tempo real e sugestões de aprimoramento para os alunos

Limitações do Samodin

A avaliação em massa e os recursos avançados exigem planos de nível superior

O plano gratuito limita significativamente o uso do avaliador de IA

Preços da Samodin

Início: Gratuito

Essenciais: US$ 14,99/mês por usuário

Produtivo: US$ 29,99/mês por usuário

Ultimate: US$ 79,99/mês por usuário

Classificações e resenhas do Samodin

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Os usuários apreciam a capacidade do Smodin de criar textos naturais, semelhantes aos humanos, e adaptar legendas de forma eficaz.

"Eu o utilizei para parafrasear alguns textos que produzi em outras plataformas de IA e ele fez isso perfeitamente. Isso dá ao texto uma fluência maior e ele não parece tão estático. O resultado é quase indetectável, pois foi feito com IA. Também o usei para alterar o contexto de algumas legendas e funcionou perfeitamente. "

dica de bônus: Aproveite ao máximo as ferramentas de avaliação com IA carregando rubricas personalizadas que se alinham aos objetivos do seu curso, garantindo consistência e relevância nos resultados da avaliação.

via Kangaroos AI

O Kangaroos AI Grader simplifica a avaliação de redações de professores e oferece ferramentas avançadas de IA para planejamento de aulas e eficiência em sala de aula. Com rubricas de avaliação personalizáveis, recursos de upload em massa, e geração de feedback detalhado, ele é feito sob medida para economizar tempo e aumentar a precisão.

O Kangaroos AI também prioriza a segurança dos dados, garantindo a privacidade dos alunos com criptografia. Além da avaliação, a plataforma oferece ferramentas como um assistente de ensino com IA e um gerador de rubricas para simplificar os fluxos de trabalho educacionais.

Melhores recursos do Kangaroos AI Grader

Crie e aplique rubricas personalizadas para uma avaliação precisa e significativa das redações

Gere relatórios de feedback detalhados para orientar o aprimoramento dos alunos

Acesse ferramentas adicionais para planejamento de aulas e assistência ao ensino com IA

Limitações do avaliador de IA do Kangaroos

Recursos avançados, como a personalização de critérios de avaliação, podem exigir planos de nível superior

O suporte em nível institucional é cobrado separadamente

Preços do avaliador de IA da Kangaroos

Iniciante: Gratuito

Profissional: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Kangaroos AI Grader

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Os avaliadores de IA não se limitam a pontuar as redações - eles também detectam plágio e avaliam a originalidade. Para os professores, isso significa menos tempo para verificar se há conteúdo copiado e mais tempo para inspirar os alunos a produzir trabalhos autênticos. É uma vitória para a integridade acadêmica!

Embora os 10 melhores avaliadores de redações com IA abordados neste blog ofereçam recursos excepcionais, algumas outras ferramentas merecem atenção por suas vantagens exclusivas no aprimoramento da experiência de avaliação para os educadores:

Gradescope: Oferece avaliações avançadas baseadas em rubricas com ferramentas de classificação e colaboração baseadas em IA, o que o torna uma referência para uma avaliação consistente e justa

Turnitin Feedback Studio: Combina a detecção robusta de plágio com opções de feedback personalizáveis, garantindo a integridade acadêmica e respostas detalhadas adaptadas às necessidades individuais dos alunos

GradeCam: Excelente para digitalizar e avaliar rapidamente testes em papel, fornecendo feedback instantâneo e análises para apoiar estratégias de ensino orientadas por dados

SnapGrader: Oferece análise instantânea de notas e suporta vários formatos de perguntas, como múltipla escolha e respostas curtas, simplificando a classificação de avaliações em papel

Transforme seu jogo de avaliação com o ClickUp: A solução completa para educadores

Ao explorar os melhores avaliadores de ensaios com IA, considere como essas ferramentas se encaixam em seu ecossistema mais amplo de ensino e avaliação.

Além da personalização das rubricas e da precisão do feedback, considere a compatibilidade com os fluxos de trabalho existentes e outras ferramentas educacionais e como a plataforma apoia a colaboração entre os educadores.

Embora muitas soluções se concentrem apenas na avaliação, o ClickUp oferece uma plataforma holística que combina feedback de redação orientado por IA com automação de tarefas, painéis centralizados e espaços de avaliação colaborativa.

Com o ClickUp, os educadores podem gerenciar tarefas, otimizar fluxos de trabalho de avaliação e acompanhar o progresso dos alunos, tudo em um só lugar. É mais do que uma ferramenta de avaliação - é um pacote de produtividade abrangente para educadores.

Pronto para redefinir seu processo de avaliação? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!