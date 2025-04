Como recortar uma gravação de tela para obter melhor qualidade de vídeo?

Você acaba de gravar um tutorial e percebe que barras de ferramentas desnecessárias, planos de fundo desordenados e bordas estranhas ocupam um espaço valioso na tela.

É frustrante, não é?

Essas distrações desviam a atenção do seu conteúdo e fazem com que até os melhores vídeos pareçam pouco profissionais. A boa notícia é que elas são fáceis de corrigir.

Com as técnicas de corte corretas, você pode limpar seu vídeo e dar a ele um acabamento polido e profissional. Nesta publicação, mostraremos como cortar uma gravação de tela para obter um resultado mais nítido e sem distrações. 🎯

resumo de 60 segundos O corte de gravações de tela elimina as distrações e concentra a atenção do espectador. Vídeos limpos e cortados aumentam o profissionalismo e a qualidade da apresentação

O VLC Media Player oferece opções de corte passo a passo gratuitas para usuários de PCs com Windows

Ferramentas dedicadas como OBS Studio e Camtasia simplificam o corte de vídeo com controles visuais

os usuários do macOS podem recortar gravações com o iMovie ou complementá-las com o QuickTime para corte

os iPhones permitem o corte intuitivo usando o aplicativo Photos com proporções de aspecto predefinidas

Os usuários do Android podem cortar vídeos por meio do Google Photos ou de aplicativos de terceiros, como o CapCut

Um aplicativo para o trabalho como o ClickUp pode ajudá-lo a criar, armazenar e gerenciar gravações de tela em um só lugar para facilitar o acesso

Por que você deve cortar suas gravações de tela?

As gravações de tela estão repletas de conteúdo valioso, mas as distrações, como notificações ou espaços vazios, podem desviar a atenção da mensagem. O corte ajuda a concentrar a atenção do espectador no que realmente importa. Veja por que ele é obrigatório para suas gravações. 📃

Mantém os espectadores presos: Cortar a bagunça ajuda os espectadores a se concentrarem no que importa, facilitando o acompanhamento e a compreensão da sua mensagem

Aprimora a apresentação do vídeo: Os vídeos limpos e bem cortados têm aparência polida e profissional, tornando tutoriais, demonstrações de produtos e Os vídeos limpos e bem cortados têm aparência polida e profissional, tornando tutoriais, demonstrações de produtos e apresentações gravadas mais atraentes

Mais fácil de compartilhar e assistir: O recorte reduz o tamanho do arquivo, tornando seus vídeos mais rápidos de carregar, mais fáceis de compartilhar e mais suaves de assistir em dispositivos móveis

Como recortar uma gravação de tela no Windows

Recortar gravações de tela no Windows é simples - quer você use ferramentas integradas ou software de terceiros, veja como fazer com que seus vídeos tenham uma aparência nítida e profissional. 💁

Método 1: Usando o VLC Media Player

O VLC Media Player não serve apenas para reprodução - é uma ferramenta gratuita e leve com recursos de edição úteis, como o corte. Veja aqui como cortar suas gravações de tela:

Etapa 1: Inicie o VLC Media Player

Comece abrindo o VLC em seu computador. Certifique-se de que o aplicativo esteja atualizado com a versão mais recente para acessar todos os recursos necessários.

Etapa 2: Carregue sua gravação de tela

Clique no menu Mídia na barra de navegação superior e selecione Abrir arquivo. Navegue pelo seu sistema para localizar e abrir a gravação de tela que deseja cortar.

Etapa nº 3: acessar efeitos e filtros

Navegue até o menu Tools (Ferramentas) e selecione Effects and Filters (Efeitos e filtros). Esse menu contém opções para modificar a aparência do seu vídeo.

Etapa 4: Vá para a guia Video Effects (Efeitos de vídeo)

Na janela Efeitos e filtros, alterne para a guia Efeitos de vídeo e clique na subguia Corte. Essa seção permite inserir valores específicos para o corte.

Etapa 5: Inserir valores de corte

Insira os valores de pixel para as áreas que você deseja recortar de Top, Bottom, Left e Right.

⚠️ Aviso: O VLC não mostra uma visualização em tempo real para o recorte, portanto, ajuste os valores de pixel lentamente. Para obter uma aparência equilibrada, use o mesmo valor para lados opostos - superior e inferior ou esquerdo e direito.

Etapa 6: Salvar o vídeo cortado

Está satisfeito com o corte? Vá para Mídia > Converter/Salvar, adicione seu vídeo, escolha MP4, clique na chave inglesa para configurações, ative o corte, selecione uma pasta e clique em Iniciar para salvar.

Método 2: Usando um software dedicado de gravação de tela

O software dedicado de ferramentas de gravação de tela para Windows geralmente vem com recursos de edição incorporados que simplificam o corte. Aplicativos como OBS Studio, Camtasia ou Bandicam oferecem flexibilidade e controles visuais.

Vamos ver como você pode usá-los:

Etapa 1: Selecione o software certo

Escolha uma ferramenta de gravação de tela e webcam com funcionalidade de corte. O OBS Studio e o Camtasia são boas opções para usuários avançados, enquanto o Bandicam oferece uma interface amigável para iniciantes.

Abra uma ferramenta de edição, como o OBS, onde você deseja cortar o vídeo

Etapa 2: Abra a ferramenta de software e importe sua gravação

Inicie o software escolhido e carregue a gravação de tela. Normalmente, essa opção está localizada em um menu como File > Open ou Import Media.

Abra a fonte de mídia no OBS

Etapa 3: Localizar a ferramenta de corte

Explore as opções de edição da ferramenta de gravação de tela para encontrar a ferramenta de recorte. Procure as guias ou menus denominados Edit, Trim ou Crop. A maioria das ferramentas oferece um ícone ou botão de recorte fácil de identificar.

Localize a ferramenta de corte

Etapa 4: Definir a área

Use a ferramenta de seleção para destacar a área específica do vídeo que você deseja manter. Dependendo dos recursos da ferramenta, você pode arrastar as bordas ou inserir as dimensões exatas para ajustar a caixa de corte.

Adicione dimensões exatas para o recorte

Etapa 5: Aplicar e visualizar as alterações

Confirme o corte e visualize o vídeo editado para garantir que ele atenda às suas expectativas. Algumas ferramentas oferecem uma visualização em tela dividida para comparar a versão cortada com a original.

Aplicar e visualizar alterações

Etapa 6: Exportar o vídeo recortado

Depois de cortado, salve o vídeo com Export ou Save As. Escolha um formato e uma qualidade de arquivo, como MP4, que oferece boa qualidade e tamanhos de arquivo menores.

Como recortar uma gravação de tela no macOS

o macOS oferece ferramentas intuitivas de edição de vídeo, o que simplifica o corte de gravações de tela. Quer esteja usando o iMovie, editores on-line ou extensões de gravação de tela do Chrome, você pode criar facilmente um produto final sofisticado.

Este é um guia passo a passo para recortar um vídeo no macOS. 💫

Método 1: Usando o iMovie

o iMovie é uma excelente ferramenta de edição de vídeo pré-instalada no macOS. Ele oferece recursos sólidos de corte, o que o torna um editor de vídeo ideal para gravações de tela focadas.

Vamos dar uma olhada nas etapas:

Etapa 1: criar um novo projeto

Inicie o iMovie na pasta Applications ou na Spotlight Search. Clique em Create New e selecione Movie* para iniciar um novo projeto. Isso abrirá um espaço de trabalho em branco para edição.

Etapa 2: Importar a gravação de tela

Clique no botão Importar mídia. Navegue até o arquivo de gravação de tela, selecione-o e clique em Import Selected. *Arraste o vídeo importado da biblioteca de mídia para a linha do tempo na parte inferior da tela.

Etapa 3: selecione o clipe para edição e acesse as ferramentas de corte

Clique no clipe de vídeo na linha do tempo para ativar as ferramentas de edição, e uma borda aparecerá ao redor dele. No painel de visualização, clique no botão Crop to Fill e um quadro ajustável aparecerá sobre o videoclipe completo.

Etapa 4: ajustar o quadro de corte e visualizar

Arraste as bordas do quadro para focar na área desejada, mantendo a proporção consistente para obter uma aparência equilibrada. Visualize o corte usando a reprodução e, quando estiver satisfeito, clique em Apply para finalizar.

Etapa 5: Exportar o vídeo recortado

Clique no botão Share no canto superior direito do iMovie. Escolha Arquivo ou outra opção de exportação, como o YouTube, ajuste a resolução e a qualidade e, em seguida, salve e carregue o arquivo no local escolhido.

se o seu vídeo tiver dimensões padrão, use as proporções de aspecto padrão para uma edição mais rápida.

Método 2: Utilizar o QuickTime para recortar

O QuickTime é um reprodutor de mídia simples com funções básicas de edição, como corte. Embora não tenha ferramentas de corte, ele funciona bem com outros gravadores de tela do Mac para um fluxo de trabalho tranquilo.

Vamos ver como você pode usá-lo:

Etapa 1: carregar a gravação de tela

Você pode encontrar o QuickTime Player na pasta Applications ou procurá-lo com o Spotlight Search. Clique em File > Open File...* e selecione New Screen Recording.

Etapa 2: Gravar o vídeo

Para remover seções indesejadas do início ou do final do vídeo, clique em Edit> Trim. Ajuste as alças de corte amarelas na barra de reprodução para isolar a parte desejada. Pressione Trim para aplicar as alterações.

Você pode até mesmo ajustar a velocidade de reprodução da gravação.

Etapa 3: Salvar o vídeo editado

Clique em File > Export As para exportar o vídeo recortado e escolha uma resolução como 1080p ou 720p. Como o QuickTime não corta vídeos, abra o arquivo exportado no iMovie ou em um software de terceiros para cortar ainda mais, conforme necessário.

Você sabia? O QuickTime foi originalmente desenvolvido pela Apple em 1991 e foi um dos primeiros players de mídia a suportar streaming de vídeo pela Internet. Ele abriu o caminho para os modernos players de vídeo e ferramentas de edição!

Como recortar gravações de tela em dispositivos móveis

Quando a edição em um laptop não é conveniente, como quando você está viajando, tem pouco tempo ou não tem acesso ao computador, seu telefone se torna a alternativa perfeita de editor de vídeo on-line.

os dispositivos iPhone e Android oferecem ferramentas integradas para cortar gravações de tela ou remover distrações. Vamos ver como! 💪

Recorte de gravações de tela no iPhone (iOS)

os iPhones têm ferramentas de edição padrão para ajudá-lo a refinar um tutorial ou aprimorar uma apresentação. O aplicativo Photos incorporado oferece uma maneira intuitiva de ajustar suas gravações. Vamos entender como você pode usá-lo:

Etapa 1: Vá para a pasta Recents

Inicie o aplicativo Photos na tela inicial e navegue pelos seus álbuns ou pela pasta Recents . Aqui, você encontrará a gravação de tela que deseja cortar.

via Descript

Etapa 2: Selecione o vídeo e acesse as ferramentas de edição

Toque na miniatura do vídeo para abri-lo em tela cheia e, em seguida, clique no botão Editar no canto superior direito para acessar as ferramentas de edição, inclusive a ferramenta de corte.

Etapa 3: usar a ferramenta Crop

Toque no ícone Cortar, que se assemelha a um quadrado com linhas sobrepostas, na parte inferior da tela. Uma sobreposição de grade aparecerá em seu vídeo.

Arraste os cantos ou as bordas da grade para focar na área que deseja manter. Toque no botão Aspect Ratio no canto direito para selecionar proporções predefinidas, como 16:9 ou quadrado.

dica profissional: Aumente e diminua o zoom com dois dedos para um corte preciso. Para mídias sociais, mantenha uma proporção consistente para obter uma aparência refinada.

Etapa 4: Salvar as alterações

Quando estiver satisfeito, toque em Done para salvar suas edições. A versão cortada substituirá a original, mas você pode selecionar Reverter para original no menu de edição para restaurar a versão anterior.

dica profissional: Salve uma cópia do vídeo original antes de editá-lo para manter uma versão intocada para uso futuro.

Como recortar gravações de tela em dispositivos Android

Os dispositivos Android normalmente usam o aplicativo Google Photos para editar gravações de tela. Vamos explorar como você pode usá-lo:

Etapa 1: Entrar no modo de edição

Depois de abrir o aplicativo Google Photos na gaveta de aplicativos, navegue pela sua galeria para localizar a gravação de tela. Toque na miniatura do vídeo e selecione o ícone Editar na parte inferior da tela. Isso o levará à interface de edição do aplicativo.

dica rápida: Baixe vídeos do Google Drive para seu dispositivo antes de editá-los e mantenha seu aplicativo atualizado para acessar todos os recursos de edição mais recentes.

Etapa 2: Abra a ferramenta de corte

Toque na opção Crop . Uma sobreposição de grade aparecerá, permitindo que você recorte o vídeo. Se a ferramenta de corte não aparecer, verifique as permissões do aplicativo ou tente usar um aplicativo de terceiros, como o KineMaster ou o CapCut.

Etapa 3: Cortar o vídeo

Arraste os círculos ou linhas brancas nas bordas da grade para ajustar o quadro do vídeo. Para manter uma proporção específica, toque no ícone de proporção, que se parece com um retângulo com setas, e escolha a proporção desejada.

dica rápida: Use a proporção 16:9 para o YouTube e 1:1 para o Instagram para garantir que seus vídeos fiquem ótimos em ambas as plataformas.

Etapa 4: Visualizar as edições e salvar o vídeo

Toque no botão Reproduzir no editor para visualizar o vídeo cortado. Verifique se há algum corte não intencional ou áreas que você deixou passar. Uma ótima dica é assistir ao vídeo no modo de tela cheia para garantir que a seção cortada esteja alinhada com o foco pretendido.

Toque em Save Copy na parte inferior da tela. Isso cria um novo arquivo com as edições cortadas, preservando a versão original. Renomeie o arquivo cortado para diferenciá-lo do original, especialmente se estiver gerenciando várias versões da mesma gravação.

Técnicas e dicas avançadas de corte

Para obter uma aparência mais refinada e uma melhor adequação à plataforma, experimente estas técnicas avançadas de corte:

Modo de preenchimento : Redimensiona o vídeo para se ajustar a dimensões específicas sem distorção, mas pode cortar algumas partes. Ajuste a área usando configurações como "center" (centro) ou "northeast" (nordeste)

Modo de corte : Extrai uma região precisa sem redimensionar, oferecendo controle total com coordenadas ou porcentagens exatas

Gravidade automática (g_auto): Recorte orientado por IA que se concentra nas áreas mais atraentes, como rostos ou objetos-chave

Mais dicas para o criativo cropping⚒️: Preservar a qualidade: Evite a pixelização mantendo a resolução original e usando sobreposições de grade para alinhamento

Regra do terceiro: Antes de começar a gravar, posicione os elementos importantes ao longo das linhas de grade para obter uma aparência equilibrada

Marca consistente: Mantenha os estilos de corte alinhados com a identidade visual de sua marca

Destaque o essencial: Concentre-se no conteúdo principal, como demonstrações ou interfaces de usuário

Cansado da bagunça que é gerenciar gravações de tela? Todos nós já passamos por isso - percorrendo inúmeros arquivos, tentando descobrir onde está tudo. É um pesadelo de produtividade.

É aí que entra o ClickUp. Como o aplicativo tudo para o trabalho, ele reúne suas tarefas, documentos, conversas e - você adivinhou - gravações de tela em uma plataforma alimentada por IA. Organize, gerencie e agilize seu fluxo de trabalho de gravação de tela sem complicações adicionais. Seja para criar tutoriais, documentar processos ou coletar feedback, o ClickUp ajuda você a manter tudo em um só lugar.

Veja como o ClickUp pode tornar sua vida muito mais fácil. 👇

Não há mais problemas de agendamento com o ClickUp Clips

Grave e compartilhe gravações de tela com o ClickUp Clips para colaboração visual

As constantes idas e vindas e o agendamento incômodo de chamadas de vídeo ao vivo podem ser frustrantes. O ClickUp Clips elimina esse incômodo com uma comunicação de vídeo assíncrona perfeita.

Em vez de esperar que todos estejam livres ou digitar longas explicações, basta pressionar o próximo botão Record Clip e enviar sua mensagem sempre que for conveniente para você. Seja para compartilhar atualizações, dar instruções ou fornecer feedback, o Clips permite que você se comunique claramente sem a necessidade de conversas em tempo real.

E a melhor parte? O Clips é totalmente integrado ao ClickUp, de modo que seus vídeos são anexados a tarefas, comentários ou documentos, facilitando a manutenção de tudo no contexto. É possível gravar narrações em áudio, bem como a webcam e a tela ao mesmo tempo.

Além disso, o Clips Hub reúne todas as suas gravações em um único local, para que você possa encontrar a gravação certa em segundos.

Encontre facilmente os principais momentos e mensagens do vídeo usando o ClickUp Brain

Obtenha respostas instantâneas a todas as perguntas sobre suas reuniões com o ClickUp Brain

Se você já se pegou rebobinando um vídeo várias vezes só para captar um detalhe importante, o ClickUp Brain está aqui para facilitar sua vida.

Integrado diretamente ao ClickUp, esse assistente com tecnologia de IA transcreve seus clipes automaticamente, criando uma versão de texto pesquisável com registros de data e hora. Não é mais preciso se esforçar para encontrar aquele momento específico em um vídeo, pois ele indexa cada palavra falada para facilitar a consulta.

Você pode até mesmo fazer perguntas ao Brain sobre as transcrições, fazendo com que pareça que você tem um assistente pessoal para ajudá-lo a fazer anotações em um vídeo.

Acompanhe o feedback usando o ClickUp Chat

Compartilhe gravações de vídeo e simplifique a comunicação com o ClickUp Chat

Acompanhar o feedback e as atualizações em várias plataformas pode ser um pesadelo, especialmente para projetos de gravação de tela em que a comunicação e as tarefas precisam estar sincronizadas. É aí que o ClickUp Chat entra em cena para salvar o dia.

📮ClickUp Insight: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para a comunicação da equipe. Embora ofereça trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, seus tópicos de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas no contexto e a colaboração no local de trabalho no caminho certo.

Example➡️ Em um projeto de gravação de tela, um membro da equipe pode compartilhar feedback sobre um clipe no Chat. A mensagem é transformada em uma tarefa, para que a pessoa responsável pela atualização do vídeo possa agir facilmente, tudo sem sair do chat.

Compartilhe atualizações e anúncios da equipe com o ClickUp Chat

Além disso, os anúncios facilitam o compartilhamento de atualizações, como a finalização de novas programações de gravação ou a introdução de novas diretrizes de edição, mantendo todos informados.

A criação de tarefas com IA no Chat transforma automaticamente as conversas em tarefas acionáveis, simplificando o processo de captura das próximas etapas durante as edições de gravação de tela ou discussões de alinhamento de conteúdo.

E, com o AI CatchUp, os membros da equipe podem obter resumos rápidos e concisos dos bate-papos em andamento, sem precisar percorrer longos históricos de bate-papo para se atualizar.

Cortar o caos com o ClickUp

Editar uma gravação de tela é fácil com as ferramentas certas. Com o iMovie e o QuickTime, você pode facilmente cortar, aparar e refinar seus vídeos para garantir que eles se concentrem no que é mais importante. De tutoriais e apresentações a conteúdo criativo, seus vídeos refinados deixarão uma impressão duradoura.

Além da edição básica, ferramentas como o ClickUp Clips trazem mais eficiência ao seu fluxo de trabalho. Desde a transcrição com o ClickUp Brain até a colaboração com sua equipe usando o Chat, o "aplicativo completo para o trabalho" garante que todas as partes do seu projeto permaneçam conectadas e otimizadas.

Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!