as 10 melhores ferramentas de encurtamento de texto com IA para 2025

Lembro-me da primeira vez que tentei condensar um artigo de pesquisa de 20 páginas em um resumo de uma página. Digamos que isso envolveu muito café e uma recusa teimosa em admitir que eu estava me excedendo.

Depois de horas tentando "resumir" e, ao mesmo tempo, atingir o ponto ideal de contagem de palavras, eu sabia que deveria haver uma maneira melhor.

Conheça os encurtadores de texto com IA - os salva-vidas modernos para estudantes que estão se afogando em prazos, profissionais que estão simplificando relatórios e criadores de conteúdo que estão elaborando conclusões contundentes.

Você sabia? A projeção é de que a IA nos negócios cresça 36,6% ao ano até 2030.

Essas ferramentas não servem apenas para reduzir o número de palavras; elas foram projetadas para preservar os pontos principais e, ao mesmo tempo, economizar seu tempo. Depois de testar algumas das melhores ferramentas de resumo com tecnologia de IA disponíveis atualmente, aqui está o que aprendi.

Se você gosta mais de aprender visualmente, confira este vlog sobre como resumir com IA!

Resumo de 60 segundos As ferramentas de encurtamento de texto com IA são a solução ideal para condensar conteúdos longos em resumos claros e concisos sem perder a essência. ClickUp: Melhor para gerenciamento de documentação de IA Melhor para gerenciamento de documentação de IA

QuillBot: Melhor para assistência versátil de escrita com tecnologia de IA

TLDR This: Melhor para resumo de conteúdo on-line sem anúncios

Scribbr: O melhor para encurtamento de textos acadêmicos e suporte a citações

Notta: Melhor para transcrição de reuniões e resumo em tempo real

Paraphraser.io: Melhor para encurtamento e reescrita versátil de textos

ChatGPT: Melhor para resumo de texto de conversação com tecnologia de IA

Editpad: O melhor para resumir e editar textos de forma versátil

Gerador de resumos: Melhor para resumos rápidos de texto com IA

Jasper AI: Melhor para resumo de texto multilíngue e reaproveitamento de conteúdo

O que você deve procurar em um encurtador de texto?

Resumir o conteúdo para compartilhamento on-line é mais fácil com os encurtadores de texto, mas sua eficácia varia muito. A ferramenta certa pode melhorar a experiência e o envolvimento do usuário e fornecer análises valiosas.

Neste guia, destacarei o que procurar para escolher o melhor encurtador de texto para suas necessidades.

Comprimento do resumo personalizável: Permite que você defina uma contagem de palavras específica ou uma redução percentual

Suporte para vários formatos: Aceita entrada como texto simples, PDFs, documentos do Word ou URLs da Web

Precisão com tecnologia de IA: Utiliza algoritmos avançados para reter os pontos principais e evitar a perda de detalhes essenciais

Caixa de entrada para entrada direta de texto: Uma maneira simples de colar ou digitar texto sem fazer upload de arquivos

Resumo específico do tópico: Pode adaptar o estilo para trabalhos de pesquisa, artigos ou conteúdo de marketing e gerar um resumo preciso para cada um deles

Suporte a idiomas: Funciona em vários idiomas para conteúdo que não seja em inglês

Exibição da contagem de palavras e caracteres: Rastreia o comprimento do texto original e do texto resumido

Integração com outras ferramentas: Sincroniza-se com aplicativos como o Google Docs ou software de anotações para fluxos de trabalho contínuos

Resumo em lote: Lida com várias partes do texto de uma só vez, perfeito para pesquisas ou tarefas em massa

Opções de exportação: Salve facilmente os resumos como arquivos ou compartilhe-os diretamente

Fato curioso: Os encurtadores de texto usam mecanismos de atenção para se concentrar nas partes mais importantes de uma frase. É como ter um marcador de texto superinteligente!

Os 10 melhores encurtadores de texto

Encontrar o encurtador de texto certo pode parecer uma tarefa árdua com tantas opções. Testei as principais ferramentas e estas são minhas recomendações para condensar conteúdos longos e manter os pontos principais.

Vamos nos aprofundar nessas ferramentas em detalhes:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de documentação de IA)

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente Transforme informações em ações adaptadas às suas necessidades com o ClickUp Brain

Tenho usado o ClickUp Brain, e ele é facilmente uma das ferramentas de IA mais inteligentes que já experimentei para encurtar textos. Ela permite que os usuários condensem atividades de tarefas, tópicos de comentários, atualizações de projetos e atividades de listas em resumos concisos.

Se você precisa de uma visão geral rápida do progresso da tarefa, um resumo de um longo tópico de comentários ou uma atualização sobre os marcos do projeto, o ClickUp AI faz tudo isso com apenas alguns cliques.

Posso gerar resumos personalizados para períodos específicos ou filtrar tarefas com base em configurações usando recursos como Summarize, Progress Update e List Summary.

O que torna isso ainda melhor é o ClickUp Docs. Não preciso fazer malabarismos com vários aplicativos porque tudo acontece em uma única interface perfeita. Posso redigir, resumir e editar o conteúdo de IA no espaço de trabalho em que meus projetos e tarefas estão.

dica de bônus: Com o ClickUp Brain, você pode gerar atualizações de projetos de alto nível em períodos específicos, como os últimos 7 ou 30 dias, e filtrar por configurações de tarefas para obter insights personalizados. Explore todas as maneiras pelas quais o ClickUp AI pode otimizar seu fluxo de trabalho!

Melhores recursos do ClickUp

Condensar automaticamente documentos, comentários e tarefas em resumos fáceis de digerir

Obtenha respostas instantâneas a perguntas sobre seu espaço de trabalho, com resumos adaptados às suas necessidades

Crie, edite e resuma documentos diretamente em seu espaço de trabalho

Acompanhe as alterações sem problemas com o controle de versão de documentos integrado para melhorar a colaboração e a transparência

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado mais acentuada para novos membros da equipe não familiarizados com o ecossistema do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Um usuário compartilhou sua experiência com o ClickUp, destacando como ele simplifica o gerenciamento de projetos e a documentação:

Os recursos básicos de gerenciamento de projetos do ClickUp são mais do que suficientes para nossas necessidades. Os recursos extras, como várias visualizações (Kanban, calendário, gráfico de Gantt), são muito úteis - facilitam muito a organização e o acompanhamento do trabalho. O recurso de documentos também é muito útil; na verdade, nós o usamos muito para manter tudo documentado em um só lugar. Parece que o ClickUp oferece um pouco de tudo o que você precisa.

Os recursos básicos de gerenciamento de projetos do ClickUp são mais do que suficientes para nossas necessidades. Os recursos extras, como várias visualizações (Kanban, calendário, gráfico de Gantt), são muito úteis - facilitam muito a organização e o acompanhamento do trabalho. O recurso de documentos também é muito útil; na verdade, nós o usamos muito para manter tudo documentado em um só lugar. Parece que o ClickUp oferece um pouco de tudo o que você precisa.

2. QuillBot (melhor para assistência versátil de escrita com IA)

via QuillBot

O QuillBot é uma ferramenta de resumo de IA que combina paráfrase, verificação gramatical e resumo de texto. Seu resumidor de parágrafos permite a criação de resumos personalizados e a condensação de conteúdo, o que o torna ideal para uso acadêmico e profissional.

Ele funciona perfeitamente em várias plataformas com extensões de navegador, aplicativos móveis e integrações como o Google Docs. O parafraseador oferece nove modos exclusivos, permitindo uma reescrita flexível e adaptada às suas necessidades.

Melhores recursos do QuillBot

Gere resumos de até 6.000 palavras

Crie resumos personalizados para necessidades específicas de conteúdo

Parafraseie textos ilimitados com vários modos de reescrita

Detecte conteúdo gerado por IA para verificações de originalidade

Limitações do QuillBot

O verificador gramatical poderia fornecer sugestões mais avançadas

A interface da tela parece congestionada para uso prolongado

Preços do QuillBot

Gratuito

Premium: uS$ 9,95/mês

Avaliações e resenhas do QuillBot

G2: 4. 4/5 (mais de 30 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 140 avaliações)

Um usuário destaca como o QuillBot torna seu processo de escrita mais rápido e sem estresse:

Ele me ajuda a acelerar meus trabalhos sem comprometer a qualidade dos meus textos. Com a ajuda do Quillbot, posso trabalhar sem preocupações e estresse com sua capacidade de parafrasear minhas frases, corrigir minha gramática e resumir meu conteúdo!

Ele me ajuda a acelerar meus trabalhos sem comprometer a qualidade dos meus textos. Com a ajuda do Quillbot, posso trabalhar sem preocupações e estresse com sua capacidade de parafrasear minhas frases, corrigir minha gramática e resumir meu conteúdo!

3. TLDR This (melhor para resumo de conteúdo on-line sem anúncios)

via TLDR This

O TLDR This simplifica a sobrecarga de informações ao resumir artigos, páginas da Web e documentos com precisão de IA. Você pode usá-lo para extrair metadados, eliminar distrações e apresentar insights concisos.

Ele ainda suporta PDFs e arquivos do Word de até 25 MB. A extensão do navegador facilita o resumo de uma página da Web. Destacar os principais argumentos e ignorar as coisas sem importância garante clareza sem detalhes desnecessários.

TLDR Os melhores recursos

Resuma artigos e documentos automaticamente

Extraia metadados como autor, data e tempo de leitura

Elimine anúncios e distrações para uma experiência de leitura limpa

Use extensões de navegador para resumos instantâneos de páginas da Web

TLDR Estas limitações

Raramente simplifica demais informações complexas

TLDR Este preço

Gratuito

Pro: US$ 9,99/mês

TLDR Esta classificação e comentários

Avaliações insuficientes

4. Scribbr (melhor para encurtamento de textos acadêmicos e suporte a citações)

via Scribbr

As ferramentas do Scribbr são feitas sob medida para estudantes e acadêmicos, incluindo um resumidor de texto gratuito que simplifica textos acadêmicos longos. Sua ferramenta de resumo é eficaz para condensar ensaios, trabalhos de pesquisa ou dissertações em conteúdo gerenciável.

Juntamente com seu verificador de plágio e gerador de conteúdo de IA, é um ótimo recurso para redação acadêmica.

Melhores recursos do Scribbr

Resuma textos acadêmicos rapidamente com o resumidor de texto gratuito

Gere citações precisas em vários estilos, como APA e MLA

Detecte plágio e conteúdo de IA em sua redação

Use ferramentas gratuitas, como verificadores gramaticais e ferramentas de paráfrase

Acesse modelos que economizam tempo para documentos acadêmicos

Limitações do Scribbr

Focado principalmente no uso acadêmico, limitando aplicações mais amplas

Preços do Scribbr

Grátis

Avaliações e resenhas do Scribbr

Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Melhores sugestões de redação com IA para profissionais de marketing e escritores

5. Notta (melhor para transcrição de reuniões e resumo em tempo real)

via Notta

O Notta é uma ferramenta com tecnologia de IA para transcrever, resumir e compartilhar recapitulações de reuniões. Sua capacidade de criar transcrições precisas e resumos concisos de reuniões ou gravações ao vivo economiza tempo e aumenta a produtividade.

Com suporte para 58 idiomas, o Notta garante que as reuniões bilíngues sejam transcritas e traduzidas sem esforço. Com integrações perfeitas em plataformas como Notion, Slack e Salesforce, o gerenciamento do fluxo de trabalho é simplificado.

Melhores recursos do Notta

Transcreva reuniões e gravações em mais de 58 idiomas

Gere resumos acionáveis com destaque para decisões e insights

Compartilhe notas e resumos instantaneamente com os membros da equipe

Exporte notas em vários formatos, como TXT, Word, PDF e SRT

Limitações do Notta

Ocasionalmente, tem dificuldades com a precisão da transcrição em ambientes ruidosos

Preços da Notta

Gratuito

Pro: US$ 14,99/mês

Negócios: $27,99/mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Notta

G2: 4. 4/5 (mais de 130 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Um cofundador de uma start-up compartilhou como o Notta simplificou as reuniões de sua equipe:

O Airgram funciona como um assistente, não apenas gravando e transcrevendo reuniões, mas também fazendo anotações, incluindo um resumo, listas de ações, capítulos para navegação, etc. Sou cofundador de uma empresa iniciante, e isso é ótimo para as reuniões da nossa equipe: economiza muito tempo e a repetição de coisas ditas em reuniões anteriores.

O Airgram funciona como um assistente, não apenas gravando e transcrevendo reuniões, mas também fazendo anotações, incluindo um resumo, listas de ações, capítulos para navegação, etc. Sou cofundador de uma empresa iniciante, e isso é ótimo para as reuniões da nossa equipe: economiza muito tempo e a repetição de coisas ditas em reuniões anteriores.

➡️ Leia mais: Abandone a caneta e o papel: Como usar a IA para fazer anotações em reuniões

6. Paraphraser. io (melhor para encurtamento e reescrita versáteis de textos)

O Paraphraser. io oferece ferramentas com tecnologia de IA para parafrasear, reescrever e resumir textos com eficiência. Vários modos, como Fluency, Creative e Shorten, permitem que os usuários gerem conteúdo exclusivo e conciso, preservando o significado original.

Com suporte a mais de 20 idiomas, ele atende a um público global. Seu recurso de resumo é especialmente útil para estudantes, professores e profissionais que buscam simplificar conteúdos extensos para melhorar a legibilidade e a produtividade.

melhores recursos do Paraphraser. io

Resuma e parafraseie textos usando modos avançados de IA

Mantenha o significado original enquanto simplifica a estrutura

Gere textos sem plágio com modos de reformulação personalizáveis

Limitações do Paraphraser. io

Atualmente, suporta apenas idiomas padrão; opções de idiomas mais amplas melhorariam a usabilidade

preços do Paraphraser. io

Prata: $23/mês

Ouro: US$ 40/mês

Diamante: US$ 499/mês

avaliações e resenhas do Paraphraser. io

Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Melhores modelos gratuitos de resumo de projeto no ClickUp e no Excel

7. ChatGPT (melhor para resumo de texto conversacional com tecnologia de IA)

via OpenAI

O ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, é uma ferramenta versátil de geração de resumos de IA capaz de gerar resumos, responder a consultas e criar conteúdo personalizado em vários domínios.

É especialmente eficaz para simplificar conteúdos longos em resumos concisos ou extrair pontos-chave. Sua capacidade natural de conversação o torna adequado para várias tarefas de encurtamento de texto, desde conteúdo acadêmico até colaboração em documentos comerciais.

Melhores recursos do ChatGPT

Gere resumos detalhados ou concisos com base na entrada do usuário

Adapte as respostas a tons, formatos ou requisitos específicos

Extrair pontos-chave de documentos ou discussões extensas

Funciona perfeitamente em todos os dispositivos por meio do aplicativo da Web e da API da OpenAI

Limitações do ChatGPT

Problemas com a precisão em tópicos altamente técnicos ou de nicho

preços do ChatGPT

Gratuito

Mais: $20/mês

Pro: US$ 200/mês

Avaliações e resenhas do ChatGPT

G2: 4. 7/5. 0 (mais de 650 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5. 0 (mais de 70 avaliações)

Um usuário compartilhou como o ChatGPT se destaca como uma ferramenta poderosa e versátil:

O ChatGPT, diferentemente de outros mecanismos de pesquisa, tem memória e também entende o contexto usando os prompts anteriores, o que o torna um poderoso sistema de resposta a perguntas. As versões atualizadas também permitem que você anexe imagens e vídeos, além de apenas prompts de texto, o que é muito útil. Um bom companheiro de codificação. Torna as tarefas cotidianas mais rápidas e fáceis.

O ChatGPT, diferentemente de outros mecanismos de pesquisa, tem memória e também entende o contexto usando os prompts anteriores, o que o torna um poderoso sistema de resposta a perguntas. As versões atualizadas também permitem que você anexe imagens e vídeos, além de apenas prompts de texto, o que é muito útil. Um bom companheiro de codificação. Torna as tarefas cotidianas mais rápidas e fáceis.

Fato divertido: O ChatGPT atingiu 1 milhão de usuários em apenas 5 dias - mais rápido do que qualquer aplicativo de mídia social na história.

8. Editpad (melhor para edição e resumo de texto versátil)

via EditPad

O Editpad é uma ferramenta de resumo de texto que combina resumo de notas, reescrita e edição de texto. Seu resumidor de texto condensa com eficiência conteúdos longos, como artigos, trabalhos de pesquisa e relatórios, em resumos digeríveis sem perder os pontos principais.

Essa ferramenta de resumo com IA oferece parafraseamento, detecção de plágio e verificação gramatical, o que a torna uma solução completa para estudantes, escritores e profissionais. Ela também extrai texto de imagens e gera ensaios ou histórias, tudo a preços acessíveis.

Melhores recursos do Editpad

Resuma documentos extensos em relatórios concisos e precisos

Reescreva e parafraseie o conteúdo com ferramentas com tecnologia de IA

Extraia texto de PDFs e imagens para análise ou resumo

Gere ensaios, histórias e textos reescritos com rapidez e facilidade

Inclui ferramentas adicionais, como detecção de plágio e verificação gramatical

Limitações do Editpad

A paráfrase pode ocasionalmente alterar o significado de frases-chave, exigindo revisão manual

Preços do Editpad

Estudante básico: US$ 5,99 (7 dias)

Mensal básico: US$ 12,99/mês

Aluno profissional: $9 (7 dias)

Pro Mensal: $19/mês

Avaliações e resenhas do Editpad

Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de resumo de artigos de pesquisa para insights rápidos

9. Summary Generator (melhor para resumos rápidos de texto com tecnologia de IA)

via Summary Generator

Essa ferramenta orientada por IA transforma conteúdos extensos em resumos concisos e essenciais. Perfeita para estudantes, pesquisadores e profissionais, ela extrai os pontos principais, ignorando detalhes desnecessários. Essa ferramenta é ideal para lidar com trabalhos de pesquisa, relatórios ou artigos extensos em que o tempo é limitado.

Seus algoritmos avançados de IA garantem precisão, retendo informações essenciais sem alterar o contexto. Com uma interface fácil de usar, ele fornece resumos precisos e fáceis de ler em segundos, simplificando o consumo de conteúdo para agendas lotadas.

Melhores recursos do Gerador de resumos

Gere instantaneamente resumos concisos de documentos extensos

Extraia detalhes essenciais e evite conteúdo irrelevante

Mantenha o significado original com a precisão da IA

Interface simples que permite aos usuários colar texto e resumir com um clique

Limitações do gerador de resumo

Limitado a resumir texto colado e sem integrações com plataformas externas

Preços do gerador de resumo

Grátis

Avaliações e resenhas do Gerador de resumos

Avaliações insuficientes

10. Jasper AI (melhor para resumo de texto multilíngue e reaproveitamento de conteúdo)

via Jasper AI

O resumidor de texto orientado por IA do Jasper oferece recursos avançados para condensar documentos, artigos ou relatórios longos em resumos claros e concisos. Com suporte a mais de 25 idiomas, o Jasper garante que os usuários possam gerar resumos adaptados ao seu público, mantendo o significado original.

Com recursos adicionais como o Brand Voice e a capacidade de redirecionar o conteúdo para várias plataformas, é uma ferramenta versátil para profissionais, profissionais de marketing e criadores de conteúdo. Seus modelos avançados e opções de personalização o tornam particularmente poderoso para dimensionar a criação de conteúdo de forma eficiente.

Melhores recursos de IA do Jasper

Resuma textos de até 5.000 caracteres em mais de 25 idiomas

Adapte resumos com ajustes de formalidade e configurações de público-alvo

Adapte os resumos para publicações em mídias sociais ou conteúdo de e-mail com facilidade

Use modelos avançados de IA para simplificar os fluxos de trabalho e personalizar os resultados

Limitações de IA do Jasper

Curva de aprendizado acentuada para dominar o design do prompt para obter resultados ideais

Preços da IA do Jasper

Creator: US$ 49/mês por assento

Profissional: $69/mês por assento

Negócios: Preços personalizados

Classificações e análises de IA do Jasper

G2: 4. 7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 1.800 avaliações)

Um usuário de longa data elogiou o Jasper por sua velocidade, eficiência e capacidade de atender às expectativas:

Jasper é uma excelente IA que produzirá textos informativos. Depois de usar essa IA por muitos anos, o Jasper atende a todas as minhas expectativas. A velocidade com que as tarefas podem ser concluídas é simplesmente extraordinária quando você aprende a alinhar o Jasper com seus objetivos. À medida que me torno mais proficiente com a plataforma, uso o nível mais alto, o que me faz economizar tempo e dinheiro.

Jasper é uma excelente IA que produzirá textos informativos. Depois de usar essa IA por muitos anos, o Jasper atende a todas as minhas expectativas. A velocidade com que as tarefas podem ser concluídas é simplesmente extraordinária quando você aprende a alinhar o Jasper com seus objetivos. À medida que me torno mais proficiente com a plataforma, uso o nível mais alto, o que me faz economizar dinheiro e tempo.

Pense além dos resumos: Melhore seu fluxo de trabalho com o ClickUp

Ao escolher um encurtador de texto com IA, não me concentro apenas em sua funcionalidade principal - quero garantir que ele se encaixe perfeitamente em meu fluxo de trabalho.

Eu procuro recursos como colaboração em tempo real, suporte a várias plataformas e a capacidade de personalizar os resultados para diferentes necessidades. A capacidade de uma ferramenta de se adaptar a projetos, equipes e plataformas de comunicação pode aumentar ou diminuir seu valor.

É aqui que o ClickUp realmente se destaca. Ele não é apenas um resumidor de texto on-line; é uma solução de produtividade completa que conecta suas tarefas, documentos e equipes.

Quer eu esteja trabalhando em atualizações de projetos, redigindo artigos de notícias ou simplificando relatórios, o ClickUp mantém tudo funcionando de forma suave e eficiente.

Pronto para elevar seu fluxo de trabalho? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo.