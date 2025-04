10 melhores CRMs para consultores financeiros

Fazer malabarismos com ligações de clientes, gerenciar portfólios e garantir a conformidade - sua carga de trabalho parece não ter fim. Acrescente a pressão de criar relacionamentos mais sólidos com os clientes e sua lista de tarefas se tornará rapidamente esmagadora.

É aqui que um CRM poderoso faz toda a diferença.

Nesta postagem do blog, analisaremos o melhor CRM para consultores financeiros para ajudá-lo a elevar sua prática e criar relacionamentos mais fortes e duradouros com os clientes. 🤝

O que é CRM para consultores financeiros?

O CRM para consultores financeiros é um software especializado projetado para ajudar a gerenciar e aprimorar as interações com os clientes. Essas plataformas centralizam os dados dos clientes, incluindo detalhes pessoais, metas financeiras e histórico de comunicação, fornecendo um perfil abrangente de cada cliente.

Eles ajudam você a acompanhar facilmente as revisões de portfólio, prazos fiscais e aniversários de investimento.

Com a automação do CRM, os acompanhamentos, o agendamento e os relatórios acontecem sem esforço - dando a você mais tempo para fortalecer os relacionamentos com os clientes.

Fato curioso: A primeira ferramenta de CRM tangível foi o Rolodex (projetado em 1956), um dispositivo usado para armazenar cartões de contato físicos com informações de clientes no verso.

O que você deve procurar em um CRM para consultores financeiros?

Procure esses recursos principais ao selecionar um CRM para consultores financeiros:

Integração perfeita: Procure uma solução abrangente de CRM que se integre perfeitamente às suas ferramentas existentes, como planejamento financeiro e sistemas de gerenciamento de portfólio, para manter a precisão dos dados

Flexibilidade de personalização: Certifique-se de que o CRM permita adicionar e personalizar painéis, campos e fluxos de trabalho para atender às suas necessidades comerciais exclusivas

Segurança de dados e conformidade: Priorize os sistemas de CRM com fortes recursos de segurança, incluindo criptografia e backup de dados, e garanta a conformidade com as normas do setor, como GDPR e HIPAA

Acesso móvel: Opte por um CRM que ofereça recursos móveis, permitindo que você gerencie as informações e tarefas dos clientes de qualquer lugar

Escalabilidade e custo-benefício: Escolha um sistema de CRM que possa crescer com sua empresa, oferecendo recursos escalonáveis e planos de preços flexíveis

Fato curioso: o CRM teve origem na década de 1980, quando as empresas começaram a utilizar bancos de dados para registrar e gerenciar as interações com os clientes.

Os 10 melhores CRM para consultores financeiros

O CRM certo transforma o gerenciamento de clientes, simplifica as operações e impulsiona o crescimento dos consultores financeiros. Aqui está uma lista dos 10 melhores CRMs para consultores financeiros. 👇

1. ClickUp (Melhor para gerenciamento de projetos financeiros e relacionamento com clientes)

O ClickUp é o aplicativo ideal para o trabalho e é tão útil para consultores financeiros quanto para equipes de qualquer setor.

O ClickUp for Finance Teams combina perfeitamente o gerenciamento de projetos com os recursos de CRM - organizando os dados do cliente, rastreando a comunicação e automatizando os acompanhamentos.

ClickUp CRM

Experimente o ClickUp para equipes de CRM! Comunicação rápida com um único hub de e-mail usando o ClickUp CRM

O CRM do ClickUp garante que você tenha tudo sob controle, desde a definição de metas financeiras até o acompanhamento de contas e o cálculo de lucros.

Dashboards do ClickUp

Os ClickUp Dashboards proporcionam uma transição perfeita do planejamento financeiro geral para os detalhes granulares. Ele permite que você monitore a alocação do orçamento, os gastos e os lucros em tempo real usando mais de 50 cartões personalizáveis.

Use os ClickUp Dashboards para analisar o valor do tempo de vida do cliente, o desempenho do portfólio e o tamanho dos negócios

Documentos do ClickUp

Além disso, o ClickUp Docs simplifica a organização dos dados do cliente com uma estrutura escalonável para portfólios e documentos importantes. Também é conveniente compartilhar tarefas com as partes interessadas, definir permissões de usuário para melhor controle e usar comentários com edição em tempo real para agilizar a comunicação e as aprovações.

Sempre que temos o lançamento de um novo produto ou uma promoção em andamento, nossa equipe de design gráfico envia a criação por meio do ClickUp e, em vez de ficar trocando e-mails e reuniões, posso comentar diretamente no documento, o que torna todo o processo mais eficiente e eficaz. Eu diria que o recurso de comentários e o ClickUp economizam facilmente cerca de 50% do meu tempo.

Colabore com sua equipe usando a edição em tempo real no ClickUp Docs

Além disso, o ClickUp oferece vários modelos para dar a você uma vantagem inicial.

Por exemplo, o modelo de CRM do ClickUp ajuda a gerenciar os relacionamentos com os clientes e a acompanhar as interações, enquanto o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp simplifica o orçamento, o acompanhamento de metas e o monitoramento de lucros.

Melhores recursos do ClickUp

Aproveite Integrações do ClickUp: Conecte aplicativos como Outlook e Google Drive ao ClickUp e a outras ferramentas que você já usa Conecte aplicativos como Outlook e Google Drive ao ClickUp e a outras ferramentas que você já usa

Centralize a comunicação com o cliente: Integre seus e-mails diretamente no ClickUp para que você possa otimizar o contato com o cliente, enviar atualizações, rastrear respostas e integrar clientes

Limitações do ClickUp

As extensas funcionalidades da plataforma podem ser esmagadoras para novos usuários

O aplicativo móvel do ClickUp pode não oferecer a mesma funcionalidade que o aplicativo para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7 / 5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

lembrete amigável: Mantenha seus dados de CRM precisos, revisando e removendo regularmente detalhes desatualizados.

2. Wealthbox CRM (Melhor para fluxos de trabalho intuitivos e fáceis de usar)

via Wealthbox

O Wealthbox é um CRM colaborativo projetado para consultores financeiros que desejam uma plataforma fácil de usar com um feed social para comunicação em tempo real com a equipe.

Esse software permite dar um toque pessoal ao seu fluxo de trabalho de CRM , adicionando emojis aos comentários e fluxos de atividades para uma dinâmica de equipe mais envolvente e animada.

Melhores recursos do CRM do Wealthbox

Adicione notas aos registros de contatos diretamente do painel, digitando o nome deles

Interaja com clientes e membros da equipe por meio de um feed de notícias ao vivo

Ligue para os clientes instantaneamente clicando em seu número de telefone, economizando tempo e simplificando a comunicação

Envie, encaminhe ou envie e-mails com cópia oculta para seu endereço de caixa de depósito de e-mail particular do Wealthbox para vinculá-los automaticamente ao contato relevante

Personalize os campos de dados com texto, datas ou caixas de seleção e organize-os sem esforço com uma interface de arrastar e soltar

Limitações do CRM do Wealthbox

A complexidade do sistema torna a configuração demorada

A navegação entre clientes exige muitos cliques, tornando o fluxo de trabalho mais lento

Preços do CRM da Wealthbox

Básico: US$ 59/mês por usuário

Profissional: US$ 75/mês por usuário

Premier: US$ 99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do CRM da Wealthbox

G2: 4. 5 / 5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 140 avaliações)

Você sabia? Prevê-se que o mercado de software de CRM cresça anualmente 10,34% de 2024 a 2029, atingindo US$ 145,60 bilhões em 2029. 60 bilhões até 2029. Esse crescimento consistente reflete a crescente demanda global por essas soluções.

3. Redtail CRM (melhor para promover a colaboração e a comunicação da equipe)

via Redtail CRM

O Redtail CRM é uma solução de gerenciamento de comunicação com o cliente para grandes empresas financeiras. Ele oferece ferramentas para gerenciar tarefas, rastrear vendas e melhorar o envolvimento do cliente, tudo isso com uma integração perfeita com as ferramentas padrão do setor.

A interface amigável do software e o suporte robusto garantem que os profissionais financeiros possam adotá-lo e usá-lo facilmente.

Melhores recursos do CRM da Redtail

Use o Seminário para prospectar, gerenciar campanhas e acompanhar o envolvimento do cliente

Trilhas de auditoria incorporadas para conformidade com SEC e FINRA

Gerencie os horários de sua equipe com um calendário personalizável que sincroniza com o Office 365 e o Google Calendar

Capture e acompanhe a interação do cliente com o Notes, garantindo que todo o histórico relevante do cliente esteja acessível

Apoie o gerenciamento do pipeline de vendas com o Opportunity Tracker, garantindo que nenhum cliente potencial seja esquecido

Limitações do CRM da Redtail

Os usuários relatam longos tempos de resposta do suporte ao cliente

Adicionar e organizar tarefas é complicado

Preços do CRM da Redtail

Lançamento: US$ 45/mês por usuário

Crescimento: US$ 65/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do CRM da Redtail

G2: 4. 3/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4. 1/5 (mais de 80 avaliações)

Fato curioso: O termo "AI CRM" teve um aumento de 4x no volume de pesquisa do Google desde 2022! Esse crescimento pode ser atribuído à IA generativa, robo-consultores, análise de sentimentos e muito mais.

4. Creatio (Melhor para soluções altamente flexíveis e personalizadas)

via Creatio

O Creatio CRM é uma plataforma de gerenciamento de vendas totalmente personalizável e de ponta a ponta para consultores financeiros. O que diferencia o Creatio é seu foco em aplicativos de vendas compostáveis, permitindo que as equipes financeiras adaptem o CRM às suas necessidades exclusivas sem precisar de habilidades de desenvolvimento especializadas.

Criado em uma plataforma sem código de nível empresarial, o Creatio permite que os consultores organizem as finanças, gerenciem leads, prevejam vendas e acompanhem as interações com os clientes, integrando-se perfeitamente a outras ferramentas.

Melhores recursos do Creatio

Coordene as tarefas da equipe, sincronize calendários e e-mails e use ferramentas de comunicação incorporadas para notificações inteligentes

Lide com propostas orçamentárias , contratos e processamento de pedidos por meio de canais de suporte omnicanal

Automatize e monitore os fluxos de trabalho de vendas, do lead ao fechamento, reduzindo as tarefas manuais e garantindo a consistência

Beneficie-se das recomendações inteligentes NBA (Next Best Action) e NBO (Next Best Offer), manuais de vendas e caminhos de decisão para orientar sua equipe de vendas

Limitações de criação

O preço do Creatio pode ser alto para empresas de pequeno e médio porte com orçamentos limitados

Os usuários relataram problemas de funcionalidade com o aplicativo móvel

Preços de criação

Crescimento: US$ 25/mês por usuário

Empresa: US$ 55/mês por usuário

Ilimitado: US$ 85/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Creatio

G2: 4. 7 / 5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 120 avaliações)

dica profissional: Configure alertas para eventos importantes do cliente, como aniversários ou marcos de investimento. Isso mantém sua comunicação oportuna e mostra aos clientes que você sempre pensa nos interesses deles.

5. Salesforce Financial Cloud (melhor para empresas financeiras de grande porte)

via Salesforce Financial Cloud

Com a tecnologia de IA e recursos específicos do setor, o Salesforce Financial Services Cloud oferece uma visão unificada dos relacionamentos com os clientes para impulsionar a tomada de decisões mais inteligentes.

Esse software de CRM pode conectar várias fontes de dados, inclusive sistemas bancários centrais, plataformas de patrimônio e plataformas de seguros.

Melhores recursos do Salesforce Financial Cloud

Empregue o Einstein Relationship Insights para descobrir oportunidades, prever as necessidades dos clientes e personalizar as recomendações financeiras

Visualize várias camadas de relacionamentos com clientes e tome medidas contextuais para fortalecer suas conexões com os clientes

Incorpore o Salesforce Scheduler em seu fluxo de trabalho para agendar compromissos sem interrupções, aumentando a eficiência nas interações e no acompanhamento dos clientes

Limitações do Salesforce Financial Cloud

As licenças do Salesforce são caras em comparação com os recursos fornecidos

São necessárias mais integrações para expandir a funcionalidade, especialmente para o gerenciamento de patrimônio

Preços do Salesforce Financial Cloud

Empresarial: US$ 300/mês por usuário (cobrado anualmente)

Ilimitado: US$ 475/mês por usuário (cobrado anualmente)

Vendas do Einstein 1: US$ 700/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Salesforce Financial Cloud

G2: 4. 2 / 5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Você sabia? Michael McCafferty é conhecido como o "Pai do CRM" por ter inventado o TeleMagic, o primeiro software de CRM, em 1985.

6. Zoho CRM (melhor em termos de recursos avançados e custo-benefício)

via Zoho CRM

O Zoho CRM oferece às instituições de serviços financeiros uma ferramenta altamente adaptável para criar uma sólida estratégia de CRM e fornecer serviços de alto nível. Ele centraliza todos os dados cruciais dos clientes, ajudando você a se manter organizado, oferecer suporte personalizado e aumentar o crescimento dos negócios.

Com sua combinação exclusiva de recursos de IA e integrações de terceiros, o Zoho CRM torna sua equipe mais eficiente, transparente e focada no cliente. Além disso, como um software de rastreamento de clientes, ele permite monitorar e gerenciar todas as suas contas financeiras em uma única exibição.

Melhores recursos do Zoho CRM

Use o Zia, o assistente de IA do Zoho, para obter previsões inteligentes, lembretes e recomendações sobre as melhores ações a serem tomadas

Crie previsões personalizadas de IA para qualquer módulo, inclusive os padrão e personalizados, com o Prediction Builder

Conecte o Zoho CRM a mais de 100 aplicativos comerciais populares, incluindo o Zoho Finance Plus, o Zoho Survey e o Zoho Sign

Priorize os leads prontos para vendas, avaliando seus dados demográficos e comportamentais com o recurso Lead Scoring

Limitações do CRM da Zoho

Curva de aprendizado acentuada para configurar opções de personalização sem treinamento adequado

O tempo de resposta do atendimento ao cliente poderia ser melhorado

Preços do Zoho CRM

Padrão: US$ 30/mês por usuário

Profissional: US$ 35/mês por usuário

Empresa: US$ 50/mês por usuário

O melhor: US$ 65/mês por usuário

Classificações e análises do Zoho CRM

G2: 4. 1 / 5 (mais de 2.700 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 6.800 avaliações)

Você sabia? 94% dos consultores financeiros usam sites de mídia social para encontrar e conduzir negócios.

7. Oracle NetSuite (Melhor para gerenciamento integrado de negócios)

via NetSuite

Para consultores financeiros que lidam com métricas de clientes, transações e KPIs financeiros complexos, o Oracle NetSuite oferece uma plataforma adaptável para refinar os processos de CRM.

Ele é definido por sua capacidade de ir além das funções tradicionais de CRM. Desde o gerenciamento de orçamentos de clientes até o controle de comissões e a garantia de conformidade, o NetSuite combina eficiência com precisão. Sua integração com o ERP (planejamento de recursos empresariais) garante o alinhamento completo entre as interações com o cliente no front-office e os dados financeiros no back-office.

Melhores recursos do Oracle NetSuite

Facilite o gerenciamento do relacionamento com parceiros, gerenciando campanhas de marketing conjuntas, previsões de vendas e comissões com ferramentas de colaboração em tempo real

Use a versão móvel para visualizar calendários, atualizar informações de clientes ou registrar interações em qualquer lugar

Simplifique a automação de marketing gerenciando campanhas, acompanhando o desempenho e alinhando os leads com o funil de vendas

Aprimore o gerenciamento do atendimento ao cliente com tratamento automatizado de casos, portais de clientes on-line e ferramentas de base de conhecimento para autoatendimento

Limitações do Oracle NetSuite

O processo de implementação é complexo e geralmente requer suporte de TI

Os altos custos de licenciamento e manutenção o tornam inadequado para empresas menores

Preços do Oracle NetSuite

Preços personalizados

Classificações e análises do Oracle NetSuite

G2: 4. 0/5 (mais de 3.500 avaliações)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 1.600 avaliações)

📖 Leia também: Melhor software de gerenciamento de projetos contábeis

8. AdvisorEngine (Melhor para gerenciamento contínuo de patrimônio)

via AdvisorEngine

O AdvisorEngine CRM fornece ferramentas para personalizar as interações com os clientes, organizar fluxos de trabalho e gerenciar as operações diárias com mais eficiência. Seus recursos simplificam tarefas complexas, aprimoram o relacionamento com o cliente e melhoram a comunicação. Essa solução ajuda você a se manter organizado e a oferecer uma experiência confiável aos seus clientes.

Melhores recursos doAdvisorEngine

Envolva-se com clientes potenciais e clientes usando integrações sem código para aumentar a eficiência

Aplique o gerenciamento de contatos orientado por dados para aprimorar as interações com os clientes, permitindo um serviço personalizado em cada ponto de contato

Aprimore o gerenciamento de portfólio automatizando o rebalanceamento e personalizando as configurações de impostos para garantir a conformidade

Limitações doAdvisorEngine

O gerenciamento de documentos carece de eficiência em comparação com o sistema anterior baseado em servidor

As atualizações de software são limitadas por uma plataforma subjacente mais antiga, resultando em um desempenho desajeitado e desatualizado

Preços doAdvisorEngine

CRM doAdvisorEngine: US$ 65/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas doAdvisorEngine

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4. 4/5 (mais de 20 avaliações)

Fato curioso: Os consultores financeiros podem, às vezes, atuar como conselheiros matrimoniais informais, lidando com desentendimentos financeiros entre um casal e sugerindo soluções.

9. Microsoft Dynamics 365 (melhor para organizações financeiras com foco no crescimento)

via Microsoft Dynamics 365

O Microsoft Dynamics 365 é uma solução versátil adaptada para CRM e gerenciamento de projetos. Sua principal diferenciação está na integração do gerenciamento financeiro com IA avançada, facilitando a previsão de fluxo de caixa em tempo real, o gerenciamento de impostos e a análise de desempenho dos negócios.

Com escalabilidade incorporada e integração perfeita ao ecossistema da Microsoft, o Dynamics 365 permite que você permaneça ágil e prospere em um setor em constante evolução.

Melhores recursos do Microsoft Dynamics 365

Lide com jurisdições, taxas e deduções fiscais complexas com um modelo de dados fiscais unificado

Conecte-se sem esforço com os aplicativos do Microsoft 365 e outras ferramentas de negócios para um fluxo de trabalho unificado

Acelere o processo de fechamento financeiro com automação e análise de autoatendimento, economizando tempo e reduzindo erros

Limitações do Microsoft Dynamics 365

A interface pode ser percebida como menos intuitiva em comparação com outras soluções de CRM

Os usuários relataram lentidão ocasional do sistema, principalmente ao lidar com grandes conjuntos de dados

Preços do Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Finance: US$ 210/mês por usuário

Dynamics 365 Finance Premium: US$ 300/mês por usuário

Classificações e análises do Microsoft Dynamics 365

G2: 4. 0 / 5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 5.780 avaliações)

Dica profissional: Segmente seus clientes com base em suas metas e necessidades financeiras. Adapte sua comunicação a diferentes grupos para oferecer serviços mais direcionados e relevantes, tornando suas interações mais impactantes.

10. UGRU (Melhor para pequenas empresas financeiras)

via UGRU

O UGRU integra CRM, software de planejamento financeiro, automação de marketing e contabilidade de projetos. Ele ajuda a gerenciar as interações com os clientes e os portfólios financeiros lado a lado, facilitando o acompanhamento de ambos os aspectos do trabalho.

Além do CRM e das ferramentas de planejamento, o UGRU inclui recursos de contabilidade, como faturamento e painéis financeiros. Essas funcionalidades simplificam as operações diárias e fornecem percepções claras sobre a saúde financeira de sua empresa.

Melhores recursos do UGRU

Armazene documentos de clientes, scripts de chamadas, modelos de e-mail e outros recursos em uma única biblioteca

Visualize e acompanhe as oportunidades de vendas e preveja os fluxos de caixa com relatórios de pipeline, fornecendo a você uma visão clara do potencial de sua empresa

Mantenha contato com clientes e leads com ferramentas de e-mail em massa, automação de e-mail e análise de campanhas

Limitações do UGRU

Alguns usuários acham que o preço não está de acordo com o valor oferecido

A interface é menos intuitiva em comparação com outras plataformas de CRM

Preços UGRU

CRM Plus: US$ 59/mês para três usuários

Desempenho: US$ 139/mês para três usuários

Profissional: US$ 179/mês para três usuários

Advisor Pro: US$ 324/mês para três usuários

Classificações e análises da UGRU

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

ClickUp para melhores conexões com o cliente

Encontrar o CRM certo é fundamental para manter o relacionamento com o cliente sólido e o negócio funcionando sem problemas.

O ClickUp se destaca porque combina CRM e ferramentas de gerenciamento de projetos, oferecendo uma visão clara dos dados do cliente, da comunicação e dos portfólios financeiros - tudo em um só lugar. Seus Dashboards, Docs e modelos personalizáveis tornam a organização, o rastreamento e a colaboração mais fáceis do que nunca. É uma solução confiável para equipes financeiras que desejam manter o controle das metas gerais e das tarefas diárias.

