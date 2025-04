Principais KPIs e métricas da cadeia de suprimentos a serem monitorados

O que acontece quando você perde o controle das pequenas coisas na sua cadeia de suprimentos?

uma remessa atrasada aqui, um erro de cálculo de estoque ali - antes que você perceba, as reclamações dos clientes se acumulam, os custos aumentam e a produtividade é afetada. O gerenciamento de uma cadeia de suprimentos é complexo, mas o verdadeiro desafio está em saber o que medir e como otimizar o desempenho.

É aí que os KPIs da cadeia de suprimentos o ajudam:

identifique as ineficiências antes que elas se transformem em problemas maiores✅ Otimize os processos para cortar custos e melhorar os tempos de atendimento✅ Aumente a satisfação do cliente garantindo entregas perfeitas

Neste artigo, exploraremos os KPIs mais importantes da cadeia de suprimentos, por que eles são importantes e como acompanhá-los pode ajudá-lo a obter melhores resultados - de forma mais rápida e inteligente.

resumo de 60 segundos Os KPIs da cadeia de suprimentos são métricas mensuráveis que medem a eficiência e o desempenho da cadeia de suprimentos

Os KPIs podem ser categorizados em métricas operacionais, financeiras e de atendimento ao cliente

As principais métricas da cadeia de suprimentos incluem a precisão dos pedidos, a entrega no prazo, a rotatividade do estoque, a taxa de preenchimento e o tempo de ciclo de caixa a caixa. Esses KPIs ajudam as empresas a identificar gargalos, reduzir atrasos e melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos

Para escolher os KPIs corretos, é necessário alinhá-los às metas comerciais, concentrar-se em métricas acionáveis e usar referências do setor

Para implementar KPIs com eficácia, as empresas devem definir metas claras, monitorar métricas usando dados em tempo real e analisar continuamente o desempenho

Use um software de definição e rastreamento de KPI para definir metas inteligentes, obter insights da cadeia de suprimentos em tempo real e automatizar processos para atingir os KPIs da cadeia de suprimentos

Entendendo os KPIs da cadeia de suprimentos

Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) da cadeia de suprimentos são métricas mensuráveis que medem a eficiência, a confiabilidade e o alinhamento da cadeia de suprimentos com as metas comerciais.

por exemplo: Taxa de entrega pontual do fornecedor : Mede a confiabilidade com que os fornecedores cumprem os prazos

Tempo de atendimento do pedido: Rastreia a rapidez com que os pedidos são processados desde a colocação até a entrega

Precisão do estoque: Garante que os níveis de estoque estejam alinhados com o estoque real, reduzindo o desperdício ou a escassez

Categorias de KPIs da cadeia de suprimentos

Os KPIs da cadeia de suprimentos se dividem em três categorias:

Operacional : Métricas como tempo de ciclo de atendimento de pedidos e índice de rotatividade de estoque rastreiam a eficiência e a eficácia do processo da cadeia de suprimentos

Financeiro : Indicadores como custo de mercadorias vendidas (CPV) e custos de transporte enfocam o gerenciamento de custos e a lucratividade

Foco no cliente: Métricas como taxa de entrega no prazo e taxa de pedido perfeito medem a satisfação do cliente e o desempenho da entrega

Essas categorias trabalham juntas para garantir uma visão abrangente da saúde da cadeia de suprimentos.

Como os KPIs da cadeia de suprimentos se relacionam com o planejamento de recursos empresariais (ERP)

Os KPIs trabalham em conjunto com os sistemas ERP. Pense nas plataformas de ERP como o hub central que conecta os dados de todos os seus departamentos, permitindo que você meça o desempenho da cadeia de suprimentos em tempo real e transforme esses insights em ações significativas.

KPIs essenciais da cadeia de suprimentos

Selecionamos os principais KPIs da cadeia de suprimentos que você pode monitorar; aqui estão eles:

Taxa de pedidos perfeitos

O Perfect Order Rate (POR) mede a porcentagem de pedidos sem erros entregues do início ao fim. Isso significa que cada etapa do processo, desde a colocação do pedido até a coleta, a embalagem, o envio e a entrega, é concluída sem falhas. Sem atrasos, sem danos, sem itens incorretos e sem documentação perdida. É um padrão de ouro para a satisfação do cliente, planejamento de estoque e eficiência da cadeia de suprimentos.

Taxa de pedidos perfeitos (%) = (Número de pedidos perfeitos / Número total de pedidos) × 100

Atingir uma alta taxa de pedidos perfeitos reflete diretamente o bom funcionamento das operações do seu depósito. Quando tudo no armazém funciona sem problemas - gerenciamento preciso do estoque, separação precisa de pedidos e processos eficientes de embalagem -, isso reduz os erros e garante que os pedidos atendam à demanda dos clientes.

Como melhorar o POR:

Use sistemas automatizados de gerenciamento de estoques e pedidos

Implemente o escaneamento de código de barras para reduzir os erros de separação e embalagem

Audite e otimize regularmente os fluxos de trabalho do armazém

Dica profissional: Mesmo uma queda de 1% no POR pode levar à perda de clientes. Priorize a redução de erros em todos os estágios do atendimento de pedidos.

Tempo de ciclo de caixa para caixa

O tempo de ciclo de caixa para caixa (C2C) mede quanto tempo leva para transformar o dinheiro gasto em estoque em receita de vendas. Ele monitora o tempo entre o pagamento aos fornecedores e o recebimento dos pagamentos dos clientes. Um C2C mais curto significa melhor eficiência e liquidez.

Ao otimizar o C2C, você pode aumentar a liquidez e o capital de giro, garantindo operações financeiras tranquilas e relacionamentos mais sólidos com os fornecedores.

C2C (dias) = DIO + DSO - DPO

Onde:

DIO : Dias de estoque pendentes

DSO : Dias de vendas pendentes

DPO: Dias a pagar pendentes

As contas a pagar (AP) desempenham um papel importante no tempo que uma empresa leva para pagar suas contas. Quando bem gerenciado, ele permite que as empresas estendam as condições de pagamento sem enfrentar taxas de atraso. Além disso, o software de logística pode ajudar a liberar dinheiro, melhorar o fluxo de caixa e facilitar a negociação de melhores acordos com os fornecedores. Tudo se resume a manter suas finanças flexíveis e seus relacionamentos fortes!

Como melhorar o C2C:

Use sistemas automatizados de gerenciamento de estoques e pedidos

Implemente o escaneamento de código de barras para reduzir erros

Audite e otimize regularmente os fluxos de trabalho do armazém

Tempo de ciclo do pedido do cliente

O COCT (Customer Order Cycle Time, tempo de ciclo do pedido do cliente) mede o tempo total necessário para atender a um pedido do cliente - desde o momento em que ele é feito até o momento em que é entregue. Ele destaca a eficiência de seus processos de gerenciamento e atendimento de pedidos e impacta diretamente a satisfação do cliente.

Um tempo de ciclo mais curto na cadeia de suprimentos geralmente leva a uma maior satisfação do cliente e à repetição de negócios.

Tempo de ciclo do pedido do cliente (dias) = Data de entrega do pedido - Data de colocação do pedido

Como melhorar o COCT:

Use sistemas automatizados de gerenciamento de pedidos

Otimize os processos de coleta, embalagem e expedição

Rastreie e resolva os gargalos de entrega

Dica profissional: O tempo de ciclo do pedido do cliente (COCT) desempenha um papel importante no cumprimento dos acordos de nível de serviço (SLAs) e é um KPI de suprimento fundamental. Ele mostra se você está cumprindo suas promessas de entrega.

Taxa de preenchimento

A taxa de preenchimento mostra como você atende aos pedidos dos clientes a partir do seu estoque atual. É uma métrica simples, mas poderosa, que reflete a eficácia com que seu estoque atende à demanda.

A taxa de preenchimento está intimamente ligada à falta de estoque e ao gerenciamento de inventário. Uma taxa de preenchimento baixa geralmente indica falta de estoque, o que leva a vendas perdidas e clientes insatisfeitos. Um bom gerenciamento de estoque, como previsão precisa e reabastecimento oportuno, é fundamental para manter altas as taxas de preenchimento.

Taxa de preenchimento (%) = (itens entregues no prazo / total de itens pedidos) ×100

Como melhorar a taxa de preenchimento:

Use uma previsão de demanda precisa

Implemente processos de reabastecimento em tempo hábil

Otimize os sistemas de gerenciamento de estoque

Você sabia? Quando você mantém os níveis corretos de estoque, reduz a falta de estoque e mantém os clientes satisfeitos e fiéis. Uma alta taxa de preenchimento mostra que você é eficiente e está comprometido em atender às expectativas e necessidades dos clientes.

Dias de suprimento de estoque

O IDS (Inventory Days of Supply) mede quantos dias seu estoque atual pode durar com base no uso médio diário ou nas vendas. É uma métrica essencial para equilibrar os níveis de estoque com a demanda, garantindo que você não tenha excesso de estoque nem fique sem produtos importantes.

Para otimizar o IDS, você deve usar dados históricos para identificar tendências e levar em conta a sazonalidade. Além disso, a análise em tempo real, como pedidos atuais e mudanças no mercado, ajuda a ajustar as previsões. O trabalho em equipe entre vendas, marketing e cadeia de suprimentos garante que todos estejam na mesma página.

IDS (dias) = estoque atual / uso médio diário

Como melhorar o IDS:

Use dados históricos para melhorar as previsões de demanda

Monitore a análise em tempo real das mudanças no mercado

Alinhe o planejamento de estoque com as equipes de vendas e marketing

Dica profissional: Monitore regularmente a precisão de suas previsões e faça ajustes com base nos padrões reais de demanda para melhorar continuamente a eficiência do gerenciamento de estoques.

Precisão da fatura de frete

A precisão da fatura de frete garante que suas faturas de frete correspondam às taxas, aos serviços e aos detalhes da remessa acordados. Quando suas faturas são precisas, você evita pagamentos em excesso, disputas e dores de cabeça desnecessárias em seu processo de logística.

As faturas de frete corretas mantêm a logística de sua cadeia de suprimentos funcionando sem problemas. Erros podem levar a custos mais altos, atrasos nos pagamentos e relacionamentos com as transportadoras prejudicados. No transporte LTL, em que as remessas compartilham espaço e os custos dependem do peso, das dimensões e dos serviços extras, os erros de faturamento podem se acumular rapidamente.

Precisão da fatura de frete (%) = (Número total de faturas de frete / Número de faturas de frete precisas) × 100

Como melhorar a precisão da fatura de frete:

Use sistemas automatizados de auditoria de frete

Valide os detalhes da remessa antes do faturamento

Revisar e reconciliar regularmente os contratos com as transportadoras

Dias de vendas pendentes

O Days Sales Outstanding (DSO) mede o número médio de dias que uma empresa leva para receber os pagamentos após uma venda. É um indicador-chave da eficiência com que uma empresa gerencia suas contas a receber.

Um DSO mais baixo significa cobranças mais rápidas e fluxo de caixa mais saudável, o que permite que as empresas reinvistam nas operações e reduzam a dependência de financiamento externo. Por outro lado, um DSO alto indica atrasos nos pagamentos, o que imobiliza o caixa e aumenta o risco de dívidas incobráveis.

DSO (dias) = (total de vendas a crédito / contas a receber) × número de dias

Como melhorar o DSO:

Defina condições e políticas de pagamento claras

Use sistemas automatizados de faturamento e pagamento

Implemente processos de cobrança proativos

Giro de estoque

O giro de estoque rastreia a frequência com que uma empresa vende e reabastece seu estoque ao longo do tempo, refletindo a eficiência do gerenciamento de estoque.

Uma alta taxa de rotatividade de estoque mostra uma gestão de estoque eficiente e vendas fortes, mas pode representar risco de falta de estoque. Uma baixa rotatividade sugere excesso de estoque ou vendas lentas, aumentando os custos de retenção.

Giro de estoque = Custo dos produtos vendidos (CPV) / Estoque médio

Como melhorar o giro de estoque:

Refine a precisão da previsão de demanda

Simplifique os processos de reordenamento e reabastecimento

Otimize os níveis de estoque para atender à demanda

Retorno sobre o investimento da margem bruta

O retorno sobre o investimento da margem bruta (GMROI) mede a lucratividade do estoque avaliando a margem de lucro bruto de uma empresa para cada dólar investido em estoque. Ele destaca a eficiência financeira do gerenciamento de estoque.

O GMROI também ajuda a identificar seus itens mais lucrativos e a otimizar o estoque para obter melhores resultados. O acompanhamento regular permite que você ajuste os preços, gerencie o estoque de forma mais inteligente e se concentre em produtos de alta margem, garantindo uma lucratividade sustentável.

GMROI = Margem bruta / Custo médio de estoque

Onde a margem bruta é a diferença entre a receita de vendas e o custo dos produtos vendidos (COGS). Um GMROI alto significa que seu estoque obtém retornos sólidos, enquanto um GMROI baixo sinaliza ineficiências como excesso de estoque ou produtos de margem baixa.

Como melhorar o GMROI:

Concentre-se em produtos de alta margem

Otimize os níveis de estoque para reduzir os custos de retenção

Analise e ajuste regularmente as estratégias de preços

Velocidade do estoque

A Velocidade do Inventário rastreia a rapidez com que o inventário se move pela cadeia de suprimentos, da compra à venda. Ela mostra a eficiência com que você está gerenciando o estoque e atendendo à demanda. A velocidade mais rápida do estoque reduz os custos de retenção e melhora o fluxo de caixa, afetando diretamente as engrenagens. O giro rápido significa menos dinheiro no armazenamento e um risco reduzido de produtos desatualizados.

A velocidade do estoque também ajuda a moldar as estratégias de preços. Os itens de alta velocidade podem suportar margens mais baixas devido ao maior volume de vendas, enquanto os itens de baixa velocidade podem precisar de descontos ou promoções para liberar o estoque.

Velocidade do estoque = Custo dos produtos vendidos (CPV) / Custo médio do estoque

Como melhorar a velocidade do estoque:

Aprimore a previsão de demanda para adequar o estoque às vendas

Simplifique os processos de aquisição e reabastecimento

Use promoções ou descontos para liberar o estoque de baixa rotatividade

Práticas recomendadas para selecionar os KPIs certos

Escolher os KPIs corretos para sua cadeia de suprimentos pode parecer uma tarefa árdua, mas não precisa ser assim. Aqui estão algumas dicas práticas para facilitar o processo:

Alinhe os KPIs com as metas de negócios

Pergunte a si mesmo: *"Cada KPI da cadeia de suprimentos que você escolher deve estar vinculado aos seus principais objetivos estratégicos, seja reduzir os custos operacionais, acelerar as entregas ou melhorar a satisfação do cliente.

Exemplo: Se a sua empresa pretende melhorar o fluxo de caixa, concentre-se em métricas como tempo de ciclo de caixa para caixa e dias de vendas pendentes. Se a experiência do cliente for a prioridade, enfatize a taxa de pedidos perfeitos e o tempo do ciclo de pedidos.

Mantenha os KPIs mensuráveis e acionáveis

Metas vagas como "melhor desempenho" não o levarão longe. Concentre-se em métricas específicas e mensuráveis que sua equipe possa influenciar.

Exemplo: Em vez de ter como objetivo "melhorar o gerenciamento de estoque", defina uma meta clara como "reduzir os dias de fornecimento de estoque de 45 para 30 no próximo trimestre". troque "Entregas mais rápidas" por reduzir o tempo de ciclo do pedido em 10% em seis meses.

Isso facilita o acompanhamento do progresso e dá à sua equipe uma meta clara para trabalhar.

Escolha o que é relevante

Nem todas as métricas são importantes para todos. Adapte seus KPIs ao seu público.

Exemplo: *🌻

Equipes de armazém: Acompanhe o giro de estoque e a taxa de preenchimento para medir a eficiência do estoque

Equipes de compras: Concentre-se no tempo de espera do fornecedor e no custo por pedido para otimizar o desempenho do fornecedor

Equipes de atendimento ao cliente: Priorize a precisão do pedido e o tempo de ciclo do pedido do cliente para manter os clientes satisfeitos

Dica profissional: Envolva cada equipe na seleção de seus KPIs. Quando as equipes têm uma palavra a dizer sobre o que monitoram, as métricas se tornam "suas metas", e não apenas mandatos da empresa.

Precisa de mais orientações sobre a definição de KPIs? Assista a este vídeo. 👇

Menos é mais

Não sobrecarregue a si mesmo ou a sua equipe monitorando muitos KPIs. É tentador monitorar tudo, mas isso geralmente cria confusão e dilui o foco. Em vez disso, escolha algumas métricas importantes da cadeia de suprimentos que realmente importam.

Comece com 3 a 5 KPIs principais para cada área de sua cadeia de suprimentos

Para o inventário, em vez de monitorar 15 métricas, limite-se ao giro de estoque, aos dias de fornecimento e à taxa de preenchimento

Analise os KPIs regularmente

Os KPIs não são imutáveis; eles precisam evoluir à medida que sua empresa e as condições do mercado mudam. Revisões regulares ajudam a mantê-los alinhados com suas metas atuais.

Faça um check-in trimestral. Avalie se os seus KPIs atuais estão gerando resultados. Eles ainda estão alinhados com suas metas?

Exemplo: Durante o lançamento de um produto, você pode se concentrar na entrega no prazo e na precisão do pedido, mas depois mudar para a satisfação do cliente e a eficiência de custos.

Implementação e monitoramento dos KPIs da cadeia de suprimentos

Manter o controle dos KPIs da cadeia de suprimentos pode parecer uma tarefa árdua. Com tantos processos de monitoramento, é fácil perder de vista o panorama geral. Para isso, você precisa de um software que ajude a implementar e monitorar os KPIs da cadeia de suprimentos.

As ferramentas certas facilitam a coleta, a organização e a análise de dados em tempo real. Aqui estão algumas ferramentas essenciais a serem consideradas:

Software de business intelligence (BI): Fornece painéis e visualizações em tempo real para acompanhar o desempenho e identificar tendências rapidamente

Plataformas de análise de dados: Ajuda a analisar dados históricos e em tempo real para descobrir insights e identificar áreas de melhoria

Sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP): Integra dados entre departamentos, garantindo o rastreamento preciso e consistente de KPIs

Software de gerenciamento da cadeia de suprimentos: Monitora o desempenho da logística, do estoque e dos fornecedores, oferecendo visibilidade detalhada dos KPIs da cadeia de suprimentos

Uma ótima ferramenta não mostra apenas os números; ela conecta os pontos entre as métricas da cadeia de suprimentos e as metas comerciais, ajudando você a tomar decisões mais inteligentes e rápidas.

