As 10 principais ferramentas de IA para gerenciamento de estoque

"Ei, Siri, você pode gerenciar meu inventário para mim? "

Usar os assistentes de IA do seu dia a dia para gerenciar o inventário da sua empresa pode parecer ficção científica hoje em dia. No entanto, a tecnologia já progrediu o suficiente para otimizar o gerenciamento de estoque usando ferramentas alimentadas por IA.

Com melhores ferramentas de otimização de estoque, mais dados e informações mais atualizadas, as empresas podem prever situações de falta e excesso de estoque.

De fato, a implementação bem-sucedida da IA nos processos de gerenciamento de estoque ajudou as empresas a melhorar os custos de logística em 15% e os níveis de estoque e serviço em 35% e 65%, respectivamente.

Então, se você não pode confiar no seu fiel assistente de IA do telefone, como escolher a melhor ferramenta para gerenciar seu inventário? É simples: confira este guia com 10 poderosas ferramentas de IA para todas as suas necessidades de gerenciamento de estoque.

Ao avaliar as ferramentas de IA para gerenciamento de inventário, é essencial concentrar-se nos recursos e nas capacidades que atendam às necessidades de sua empresa.

Aqui estão os principais aspectos a serem considerados:

Recursos de previsão de demanda: Procure ferramentas de IA que possam analisar dados históricos de vendas, tendências de mercado e sazonalidade para prever a demanda futura com precisão

Otimização de estoque: Obtenha insights sobre os níveis de estoque, garantindo que você tenha os produtos certos nas quantidades certas

Integração com os sistemas existentes: Certifique-se de que a ferramenta se integre perfeitamente ao seu ERP, PDV, Certifique-se de que a ferramenta se integre perfeitamente ao seu ERP, PDV, software de logística e sistemas de gerenciamento de armazém existentes

Recursos de automação: Encontre ferramentas que automatizam tarefas rotineiras de inventário, como geração de pedidos, reposição de estoque e alertas de notificação para níveis baixos de inventário

Escalabilidade e personalização: Escolha ferramentas que possam crescer com sua empresa e se adaptar a requisitos exclusivos com recursos como Escolha ferramentas que possam crescer com sua empresa e se adaptar a requisitos exclusivos com recursos como modelos de inventário

Suporte para gerenciamento de vários locais: Opte por uma ferramenta que consolide o controle e o gerenciamento de estoque em todos os seus locais

Insights com base em IA: Busque insights sobre o comportamento do cliente, o desempenho do fornecedor e as oportunidades de economia de custos por meio da análise de dados orientada por IA

Quer você seja proprietário de uma pequena empresa ou diretor de uma grande corporação, pode aproveitar as tecnologias de IA para aumentar a eficiência, a precisão e a satisfação do cliente em seus processos de inventário. Tudo o que você precisa é da solução certa. Vamos explorá-las juntos.

Você está pronto para encontrar o sistema de suporte de IA que tornará o gerenciamento de estoque mais fácil para você? Vamos começar!

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de inventário colaborativo e com IA)

Armazene todos os detalhes de seu inventário em um único local com o software Inventory do ClickUp

Se você está procurando uma ferramenta de IA poderosa para otimizar o planejamento e o gerenciamento de estoque, o ClickUp pode ser a solução para você.

Ele foi projetado para ajudar empresas de todos os tamanhos - de pequenas startups a grandes empresas - com todas as suas necessidades, desde o gerenciamento de inventário de TI até o estoque de bens de consumo.

Com o ClickUp, você pode rastrear os níveis de estoque, gerenciar as datas dos próximos pedidos e muito mais, tudo em uma única plataforma. Chega de depender de planilhas ou ferramentas dispersas - o ClickUp ajuda a otimizar o estoque e as operações da equipe em um só lugar. Você pode automatizar processos, definir lembretes e até mesmo programar pedidos quando seu estoque atingir um limite específico.

Isso significa menos tempo gasto no gerenciamento de tarefas manuais e mais foco no crescimento de seus negócios.

🚀 Cérebro ClickUp

Faça uma parceria com o ClickUp Brain para simplificar seu gerenciamento de inventário

Um dos recursos de destaque do ClickUp é seu assistente de IA, o ClickUp Brain. Essa ferramenta aumenta a produtividade e a comunicação, analisando os fluxos de trabalho para identificar áreas de melhoria.

O ClickUp Brain também pode identificar tendências, padrões e exceções, oferecendo insights que orientam decisões mais inteligentes. Isso permite que você aja rapidamente, resolvendo problemas e melhorando os processos para obter o máximo de eficiência.

automações do ClickUp

Com o ClickUp Automations, você pode configurar regras com base em acionadores específicos.

Por exemplo, quando um pedido é feito em uma loja de comércio eletrônico, a automação pode atribuí-lo ao membro da equipe menos ocupado. Em seguida, você pode criar subtarefas como coleta, embalagem e envio, enquanto atualiza automaticamente os clientes sobre o status do pedido. Isso minimiza os erros, economiza tempo e aumenta a eficiência geral.

Escolha entre mais de 100 opções de automações do ClickUp ou crie uma personalizada com prompts de linguagem simples com o ClickUp Brain

A plataforma fornece atualizações em tempo real sobre tarefas automatizadas, dando a você visibilidade completa de suas operações.

gerente de projetos de IA do ClickUp

O AI Project Manager™ (desenvolvido pelo Brain) gera automaticamente relatórios resumidos e atualizações regulares sobre o status do projeto. Ele destaca possíveis obstáculos, garantindo que os gerentes de operações permaneçam informados sobre o progresso do projeto.

Receba atualizações rápidas e precisas geradas por IA e relatórios de status de tarefas, documentos e membros da equipe com o AI Project Manager™ do ClickUp Brain

Ao analisar dados históricos, o ClickUp Brain & AI Project Manager recomenda a melhor alocação de recursos. Isso ajuda a atribuir as tarefas certas às pessoas certas, reduzindo o desperdício e evitando a sobrecarga.

🚀 Painéis ClickUp

Além disso, os ClickUp Dashboards oferecem uma visão de 360° dos dados de seus produtos. Personalize a interface para atender às suas necessidades com opções de status, tabelas e relatórios detalhados.

Com os Dashboard Widgets, dados vitais, como tempo rastreado e gráficos, podem ser facilmente acessados para um gerenciamento de inventário eficaz.

Visualize seus produtos, níveis de estoque e inventário em tempo real usando os ClickUp Dashboards

Se você precisar monitorar o movimento e a disponibilidade do estoque, os modelos pré-criados do ClickUp facilitam o trabalho.

modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

O modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp, por exemplo, simplifica o manuseio de estoques pequenos e grandes. Ele permite que você rastreie os níveis de estoque, monitore as alterações no estoque e organize os detalhes do produto de uma maneira fácil de gerenciar.

Faça o download deste modelo Rastreie seus itens de inventário facilmente com o modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp

Com esse modelo, você pode:

Mantenha o controle dos níveis de estoque, da disponibilidade e das flutuações de custos

Organize os detalhes do produto, como preços e imagens, em um só lugar

Identifique tendências de estoque para ajudá-lo a tomar decisões inteligentes de reabastecimento

visualização de tabela do ClickUp

O ClickUp também permite que você visualize seus dados da maneira que for melhor para você. O ClickUp Table View oferece um layout de planilha familiar, para que você possa visualizar facilmente os dados em linhas e colunas. É excelente para acompanhar o progresso de tarefas, anexos de arquivos e classificações.

Use o ClickUp Table View para gerenciar seu inventário de TI, definir dependências de tarefas e automatizar tarefas manuais

Você também pode vincular tarefas para automatizar pedidos, lembretes ou atualizações. Além disso, o ClickUp permite que você classifique, filtre e agrupe os dados como quiser, dando-lhe controle total sobre como organizar tudo.

Melhores recursos do ClickUp

Gerencie reabastecimentos e entregas de produtos com a visualização de calendário do ClickUp

Rastreie cronogramas de pedidos e tarefas em tempo real por meio de cronogramas colaborativos e calendários de recursos

Defina lembretes de reabastecimento usando o ClickUp Recurring Tasks

Integre-se com plataformas de comércio eletrônico para sincronização precisa de dados de inventário

Utilize ferramentas práticas de planejamento, como modelos de listas prontas e de fornecedores, para acompanhar as vendas e gerenciar a capacidade

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado devido às altas opções de personalização

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (9.900+ avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.300 avaliações)

💡 Dica Profissional: Transforme as ideias de sua equipe em planos de ação claros com os quadros brancos ClickUp. Eles permitem que você colabore em tempo real, visualize tarefas e atribua responsabilidades facilmente, simplificando o acompanhamento do progresso e o alinhamento.

2. Zoho Inventory (melhor para empresas de pequeno e médio porte)

via Zoho Inventory

A Zoho oferece um pacote de software abrangente com várias ferramentas, incluindo o Zoho CRM, um sistema de helpdesk, e o Zoho Inventory, projetado para gerenciar várias funções de negócios.

Como um aplicativo de inventário, o Zoho Inventory é perfeito para empresas de pequeno e médio porte. Ele fornece ferramentas para rastreamento de estoque, gerenciamento de pedidos e supervisão de armazém.

Ele se integra a plataformas populares de comércio eletrônico, como Shopify, Amazon, Etsy, eBay e ZohoCommerce. Embora suas opções de integração sejam limitadas, o Zoho continua sendo uma solução acessível em comparação com outros sistemas de gerenciamento de estoque para comércio eletrônico.

Melhores recursos do Zoho Inventory

Gerencie o estoque com eficiência usando a tecnologia de código de barras e identificação por radiofrequência (RFID)

Garanta a rotação oportuna de produtos perecíveis para manter a qualidade do produto

Obtenha taxas de remessa em tempo real das principais transportadoras globais

Limitações do Zoho Inventory

Estrutura de preços complicada e cara em comparação com outras alternativas do Zoho , especialmente à medida que sua empresa cresce

Preços do Zoho Inventory

Gratuito (50 pedidos e apenas um usuário)

Padrão : uS$ 39/mês por organização (com 500 pedidos mensais e dois usuários)

Profissional : uS$ 99/mês por organização (com 3.000 pedidos mensais e dois usuários)

Premium : uS$ 159/mês por organização (com 7.500 pedidos mensais e dois usuários)

Empresa: uS$ 299/mês por organização (com 15.000 pedidos mensais e sete usuários)

Avaliações e resenhas do Zoho Inventory

G2: 4. 3/5 (mais de 90 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 390 avaliações)

Empresas como Amazon e Alibaba usam IA para gerenciar armazéns que variam de 10.000 a 100.000 metros quadrados! Isso equivale a vários campos de futebol, repletos de atividades e alimentados por tecnologia de IA de ponta.

3. Freshworks (melhor para soluções de inventário com foco no cliente)

via Freshworks

O Freshworks é uma ferramenta moderna, baseada na nuvem e alimentada por IA, projetada para melhorar o gerenciamento de inventário. Ela oferece um único local para todos os ativos, ajudando as empresas a tomar decisões inteligentes em relação à aquisição, uso e gerenciamento de ativos.

O aplicativo móvel da ferramenta facilita o gerenciamento de ativos que não são de TI diretamente de sua oferta Freshservice, mantendo seu inventário atualizado e organizado.

Melhores recursos do Freshworks

Simplifique os procedimentos de inventário com administração de contratos, processos de aquisição e reabastecimento com um clique

Automatize o gerenciamento da infraestrutura com o Freshservice, fornecendo uma única fonte de verdade para os ativos

Descubra hardware, software, ativos não relacionados à TI e serviços em nuvem com soluções integradas

Use o aplicativo móvel do Freshservice para escanear e gerenciar facilmente ativos não pingáveis em qualquer lugar

Limitações do Freshworks

Novos usuários podem precisar de tempo para aprender o software devido à sua complexidade

Os processos de integração de dados e sistemas podem apresentar desafios que podem causar problemas

Preços do Freshworks

Inicial: US$ 19/mês por usuário

Crescimento: US$ 49/mês por usuário

Pro: US$ 95/mês por usuário

Enterprise: $119/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Freshworks

G2: 4. 5/5 (mais de 7.700 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 590 avaliações)

Fato curioso: Para o setor farmacêutico, a IA pode rastrear as temperaturas do estoque durante o trânsito para garantir que os medicamentos permaneçam eficazes, evitando perdas de milhões por ano.

4. Llamasoft Supply Chain Guru X (melhor para análise avançada da cadeia de suprimentos)

via Llamasoft Supply Chain Guru X

Se você envia mercadorias em grandes quantidades, precisa da análise avançada fornecida pelo Llamasoft Supply Chain Guru X. Essa plataforma ajuda a otimizar, analisar e simular sua cadeia de suprimentos.

Combinando a IA e a tecnologia de gêmeos digitais, ela permite que você explore completamente o planejamento de cenários e a otimização da cadeia de suprimentos. Isso leva a um melhor gerenciamento de custos, melhor serviço, maior sustentabilidade e mitigação eficaz de riscos.

A plataforma facilita a análise dos dados de custo para atendimento, otimiza a logística e melhora o transporte. Ela também ajuda com um gerenciamento de estoque mais inteligente, tornando sua cadeia de suprimentos mais resiliente e eficiente.

Melhores recursos do Llamasoft Supply Chain Guru X

Analise os padrões de gastos com insights orientados por IA e análises preditivas para tomar decisões mais inteligentes

Acesse insights financeiros e de fluxo de caixa em tempo real por meio de painéis intuitivos e personalizáveis

Automatize a detecção de riscos de terceiros e monitore a integridade do fornecedor para proteger sua cadeia de suprimentos

Otimize o gerenciamento de transporte, logística e estoque para aumentar a eficiência e reduzir custos

Limitações do Llamasoft Supply Chain Guru

Suporte limitado para catálogos e faturamento cXML, exigindo mais transparência nas ofertas dos fornecedores

Alguns usuários consideram o aplicativo desafiador devido à sua curva de aprendizado acentuada, especialmente para iniciantes

Preços do Llamasoft Supply Chain Guru

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Llamasoft Supply Chain Guru

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

Leia também: Como usar a IA para o gerenciamento de operações

5. IBM Supply Chain (melhor para soluções de cadeia de suprimentos de nível empresarial)

via IBM Supply Chain

O IBM Supply Chain reúne todas as suas equipes de vendas, marketing e cadeia de suprimentos em uma plataforma unificada. Ele alinha a logística e o planejamento de estoque para ajudá-lo a entender o que impulsiona os custos e as receitas.

A IA e a análise avançada permitem que você preveja a demanda com incrível precisão. Isso permite que você maximize a lucratividade e mantenha as operações funcionando sem problemas. A plataforma oferece uma visão abrangente dos seus processos de planejamento, permitindo que você acompanhe o estoque e a demanda em tempo real.

Melhores recursos da IBM Supply Chain

Crie, modifique e rastreie planos em tempo real para ter uma visão abrangente de sua cadeia de suprimentos

Automatize o planejamento de vendas e operações para economizar tempo e melhorar a eficiência do processo de gerenciamento de estoque

Aproveite a IA para analisar tendências, padrões e dados externos para uma previsão precisa da demanda

Use a análise estatística e preditiva para melhorar a precisão das previsões e o gerenciamento de estoque

Limitações da cadeia de suprimentos da IBM

É necessário algum treinamento para que o Watson forneça respostas precisas

Preços da cadeia de suprimentos da IBM

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da IBM Supply Chain

G2: 4. 4/5 (mais de 170 avaliações)

Capítulo: Não há classificações disponíveis

Você sabia que a IA ajuda os varejistas globais a ajustar o estoque com base nos costumes locais e nas tendências festivas. Por exemplo, durante o Ano Novo Chinês, as empresas usam a IA para estocar roupas vermelhas - um símbolo de sorte e prosperidade na cultura chinesa.

6. project44 (Melhor para visibilidade em tempo real em logística e cadeia de suprimentos)

via project44

Uma das plataformas de visibilidade de ponta a ponta mais confiáveis para cadeias de suprimentos, a project44 lida com mais de 1 bilhão de remessas únicas a cada ano, o que a torna líder global em tecnologia de logística.

Você pode gerenciar seu estoque enquanto estiver em trânsito, otimizando toda a sua cadeia de suprimentos. O Project44 ajuda a aprimorar a experiência do cliente, melhorando as operações em todos os níveis, desde o planejamento pré-trânsito até a entrega na última milha.

Com o rastreamento em tempo real, você pode evitar riscos como falta de estoque ou atrasos na fabricação e, ao mesmo tempo, liberar capital de giro.

melhores recursos do project44

Conecte todas as partes da cadeia de suprimentos e elimine o atrito causado por dados em silos

Aproveite os insights baseados em IA e a automação do fluxo de trabalho para otimizar o gerenciamento de estoques e instalações

Obtenha visibilidade completa do estoque, desde a origem até a porta do cliente, em tempo real

limitações do project44

Ela tem uma curva de aprendizado para novos usuários

preços do project44

Preços personalizados

classificações e resenhas do project44

G2: 4. 7/5 (mais de 630 avaliações)

Capítulo: Não há classificações disponíveis

7. FourKites (melhor para visibilidade da cadeia de suprimentos)

via FourKites

O FourKites é uma plataforma líder de visibilidade da cadeia de suprimentos que vai muito além do transporte. Com ela, você pode melhorar o agendamento de compromissos, a alocação de pessoal e o planejamento com visibilidade aprimorada.

A plataforma permite que você use dados de melhor desempenho para negociar contratos, mudar de faixa e acelerar os processos, reduzindo o estoque de segurança, aumentando a OTIF (On-Time In-Full) e otimizando o inventário.

O FourKites ajuda você a reduzir as entregas atrasadas, as taxas de detenção e os esforços manuais de rastreamento e monitoramento com suas soluções abrangentes baseadas em IA.

Melhores recursos do FourKites

Use o aprendizado de máquina para aprimorar a digitalização da cadeia de suprimentos e otimizar a eficiência

Acompanhe e monitore o estoque da origem ao destino com facilidade

Ajude os clientes a obter um melhor ROI por meio de melhores tempos de entrega e produtividade

Aumente a agilidade da cadeia de suprimentos, a satisfação do cliente e a sustentabilidade

Limitações do FourKites

Limitado em termos de blocos coloridos e estilos de interface alternados

Preços do FourKites

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do FourKites

G2: 4. 5/5 (mais de 260 avaliações)

Capítulo: Não há classificações disponíveis

8. Kinaxis Maestro (melhor para orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta)

via Kinaxis Maestro

Procurando uma plataforma de ponta a ponta orientada por IA para impulsionar suas cadeias de suprimentos de última geração? Não procure mais, o Kinaxis Maestro. Ele foi desenvolvido para empresas que desejam operações ágeis e eficientes em um ambiente em constante mudança.

Os recursos de IA do Maestro ajudam você a otimizar o design da rede, simular diferentes cenários e tomar decisões mais inteligentes e orientadas por dados. Esses recursos permitem que as empresas equilibrem custo, velocidade, sustentabilidade e resiliência em suas cadeias de suprimentos.

Melhores recursos do Kinaxis Maestro

Impulsione cadeias de suprimentos hiper-ágil e eficiente com orquestração alimentada por IA

Integre o design da rede da cadeia de suprimentos e a tomada de decisões inteligente para otimizar o desempenho

Limitações do Kinaxis Maestro

Às vezes, os relatórios não são gerados automaticamente, afetando a confiabilidade

Requer uma curva de aprendizado, o que torna difícil para alguns usuários desbloquear todo o seu potencial

Preços do Kinaxis Maestro

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Kinaxis Maestro

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

9. C3 AI Inventory Optimization (melhor para otimização personalizada de inventário orientada por IA)

via Otimização de estoque com IA da C3

O C3 AI Inventory Optimization ajuda as empresas a reduzir os níveis de estoque e, ao mesmo tempo, atender às expectativas de atendimento ao cliente. Ela equilibra a minimização do estoque com a garantia de que você sempre terá estoque suficiente para atender à demanda.

Você obtém insights claros e acionáveis sobre recomendações orientadas por IA e uma análise do impacto do inventário. O modelo fornece uma pontuação de confiança, garantindo que as decisões sejam baseadas em dados confiáveis.

Melhores recursos da otimização de inventário da C3 AI

Otimize os níveis de estoque de peças, matérias-primas e produtos acabados e, ao mesmo tempo, atenda aos níveis de serviço

Use o ML avançado e a otimização para reduzir o estoque sem comprometer a disponibilidade

Receba recomendações em tempo real de parâmetros de pedido de peças, WIP e produtos acabados com base em IA

Limitações da otimização de estoque da C3 AI

Há uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços de otimização de estoque da C3 AI

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do C3 AI Inventory Optimization

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

10. Peak's Inventory AI (Melhor software de otimização de IA para planejamento de estoque dinâmico)

O software de planejamento de estoque dinâmico da Peak aproveita a IA para otimizar seu estoque, pedidos, produtos, locais e dados históricos de vendas.

Além disso, o Inventory AI da Peak vem com uma biblioteca de aplicativos de IA pré-criados. Esses aplicativos abrangem uma variedade de casos de uso em setores como varejo, manufatura e bens de consumo.

Os melhores recursos de IA de inventário da Peak

Otimize o gerenciamento de estoque, os preços e a personalização do cliente

Permita que as equipes técnicas e comerciais implementem soluções de IA em escala

Ajude as empresas a aplicar a IA para atingir objetivos comerciais e expandir seu uso ao longo do tempo

Limitações da IA de inventário da Peak

Tem capacidade limitada para lidar com eventos imprevistos

Requer interpretação especializada das recomendações geradas pela IA

Preços de IA de inventário da Peak

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Peak's Inventory AI

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

Uma IA forte no software de gerenciamento de inventário ajuda a integrar com segurança novos dispositivos, rastrear os desatualizados e garantir a conformidade com as políticas de segurança, fornecendo um registro centralizado de ativos. O ClickUp faz tudo isso e muito mais.

Com seus modelos personalizados de gerenciamento de estoque e recursos de atribuição de tarefas, o ClickUp simplifica o gerenciamento de estoque. Ferramentas poderosas de geração de relatórios fornecem dados perspicazes, enquanto o ClickUp Brain, alimentado por IA, ajuda a automatizar tarefas repetitivas e oferece recomendações inteligentes.

Além disso, as várias opções de visualização da plataforma - como as visualizações de lista, quadro e calendário - facilitam a visualização de seu inventário de uma forma que atenda às suas necessidades.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e faça um balanço de seu inventário com o poder da IA.