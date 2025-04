11 modelos gratuitos de formulários de avaliação de colegas

Às vezes, nossos colegas, mais do que nossos chefes, podem servir como poderosos barômetros de nosso desempenho.

Pense nisso. Nossos colegas, ou as pessoas em funções semelhantes às nossas, trabalham sob as mesmas circunstâncias e geralmente têm uma noção mais próxima dos estilos e hábitos de trabalho uns dos outros, seja em projetos de grupo na escola ou em tarefas de equipe no local de trabalho.

É por isso que é importante incluir um formulário de avaliação por pares como parte do ciclo tradicional de gerenciamento de desempenho. Os colegas estão em uma posição única para ter uma compreensão mais próxima e pessoal dos critérios de avaliação e dos objetivos de uma avaliação.

E isso beneficia ambos os lados! É como um bumerangue de feedback construtivo: ao fornecer feedback aos colegas, você desenvolve percepções mais nítidas sobre seus próprios pontos fortes e áreas de melhoria.

Portanto, seja para uma atividade em sala de aula, revisão de desempenho de funcionários ou avaliação de pares em um projeto em grupo, aqui está uma lista dos melhores formulários gratuitos de avaliação de pares para transformar todos em melhores avaliadores.

O que são modelos de formulários de avaliação de pares?

Um modelo de formulário de avaliação de colegas é um documento pré-projetado que permite que os colegas forneçam feedback sobre o desempenho, a qualidade do trabalho ou as contribuições de um indivíduo em uma equipe.

Seja em uma sala de aula ou no local de trabalho, esses modelos são a ferramenta ideal para avaliações estruturadas, ajudando a identificar pontos fortes e áreas de melhoria.

veja como eles funcionam: Objetivo : Facilitar o feedback dos colegas e fornecer uma visão mais clara dos pontos fortes e fracos de um indivíduo pelos olhos de seus colegas

Estrutura : Normalmente inclui um conjunto de perguntas ou critérios - como trabalho em equipe, comunicação ou conclusão de tarefas - com uma escala de classificação para uma avaliação justa

Benefícios: Incentiva a comunicação aberta, promove a colaboração e acrescenta profundidade ao processo de avaliação além das revisões apenas do gerente

Exemplo: Imagine uma equipe de projeto em que o gerente usa um formulário de avaliação de colegas para avaliar as contribuições de todos para uma apresentação importante. Mark pode destacar o talento de Rachel para a organização, enquanto Rachel sugere que Mark poderia melhorar sua comunicação durante as sessões de brainstorming. O resultado? Feedback perspicaz para melhoria contínua e uma equipe mais forte e colaborativa.

O que faz um bom modelo de formulário de avaliação de colegas?

Um bom modelo de avaliação de colegas é uma ferramenta essencial que atinge o equilíbrio perfeito entre estrutura e flexibilidade, garantindo que as avaliações sejam relevantes, perspicazes e fáceis de concluir.

Aqui está o que ele deve cobrir idealmente:

Objetivos claros : Defina a finalidade da avaliação e alinhe-a com as metas organizacionais ou da equipe

Critérios específicos : Use fatores de desempenho mensuráveis e observáveis, como "qualidade do trabalho", "habilidades de comunicação" ou "colaboração em equipe"

Escala de classificação : Uma escala consistente (por exemplo, de 1 a 5 ou "concordo totalmente a discordo totalmente") ajuda a padronizar as respostas para facilitar a comparação

Comentários abertos : Adicione espaço para feedback qualitativo em que os avaliadores possam compartilhar exemplos específicos e sugestões acionáveis

Abordagem equilibrada : Concentre-se nos pontos fortes e nas áreas de melhoria para incentivar avaliações construtivas e completas

Opção de anonimato : Ofereça feedback anônimo para garantir a honestidade, especialmente em situações delicadas

Relevância : Adapte o formulário para refletir as responsabilidades e competências específicas da função

Facilidade de uso: Mantenha o layout do formulário simples e as instruções claras para agilizar o processo de avaliação

Dica Profissional: Ao criar um formulário de avaliação de colegas, fazer as perguntas certas garante um feedback perspicaz e acionável. Você pode considerar a inclusão de algumas delas: Qual é o nível de comunicação desse colega com os membros da equipe durante o trabalho em grupo?

Com que consistência esse colega cumpre os prazos e conclui as tarefas atribuídas?

Você pode dar um exemplo de uma ocasião em que esse colega excedeu as expectativas em sua função?

Com que eficácia esse colega contribui para as discussões e a solução de problemas da equipe?

Até que ponto esse colega colabora com os outros para atingir as metas do grupo?

Quais são os principais pontos fortes desse colega que afetam positivamente a equipe?

Em quais áreas esse colega poderia se concentrar para melhorar seu desempenho

11 modelos de formulários de avaliação de colegas

Os modelos facilitam a vida.

No entanto, quando se trata de avaliação por pares, eles são mais importantes do que nunca, porque você deseja tornar a coleta de feedback dos pares simples.

Aqui estão 11 modelos de formulários de avaliação de colegas que fazem isso (incluindo alguns de nossos modelos favoritos do ClickUp!).

1. Modelo de formulário de avaliação de pares do ClickUp

Faça o download deste modelo Simplifique o processo de avaliação, ajudando as equipes a coletar feedback acionável usando este modelo

Infelizmente, às vezes, ao encerrar um projeto em equipe, você ouve: "Espera, o que o Jake fez?" Ou, pior ainda, um membro da equipe carregou o peso discretamente enquanto os outros não fizeram nada.

Para garantir a responsabilidade e a imparcialidade, o modelo de formulário de avaliação de pares do ClickUp entra em ação como um super-herói.

Ele simplifica o processo de avaliação por pares, ajudando as equipes a coletar feedback honesto e construtivo sobre as contribuições individuais.

Com esse modelo, você pode destacar os pontos fortes, identificar áreas de melhoria e garantir que o trabalho árduo de todos seja reconhecido.

Ideal para: Equipes que desejam promover a responsabilidade, reconhecer as contribuições de forma justa e melhorar a colaboração após projetos em grupo.

2. Modelo de formulário de avaliação do ClickUp

Faça o download deste modelo Crie consistência entre as avaliações com critérios objetivos usando o modelo de formulário de avaliação do ClickUp

Imagine isso: Chegou a hora da avaliação anual e você está olhando para uma tela em branco, temendo a ideia de tentar acompanhar o desempenho dos funcionários sem um sistema implementado.

Aqui está o que você precisa para facilitar as avaliações de desempenho: Modelo de formulário de avaliação do ClickUp.

Com esse modelo, a coleta de feedback e o acompanhamento do desempenho dos funcionários se tornam rápidos, consistentes e objetivos.

Não há mais julgamentos subjetivos ou comentários vagos como "Você está indo bem... eu acho?" Em vez disso, ele o ajuda a identificar áreas claras de melhoria, reconhecer marcos e monitorar o progresso ao longo do tempo.

Além disso, a flexibilidade de personalizá-lo para diferentes funções e projetos garante que ele se encaixe como uma luva, independentemente da situação.

Ideal para: Gerentes e equipes de RH que desejam uma maneira estruturada e sem complicações para avaliar o desempenho, acompanhar o progresso e melhorar o sucesso da equipe.

3. Modelo de tarefa de formulário de avaliação do ClickUp

Faça o download deste modelo O modelo de tarefa do formulário de avaliação do ClickUp facilita as revisões 360

Acontece que 62% dos funcionários querem mais feedback de seus colegas.

Se a revisão por pares é o que sua equipe deseja, não procure mais, use o modelo de tarefa de formulário de avaliação do ClickUp.

Esse modelo oferece uma forma estruturada e fácil de usar para coletar percepções, reconhecer conquistas e identificar áreas de melhoria - tudo em uma tarefa bem organizada.

A maior vantagem: Ao manter tudo centralizado, esse modelo garante que as avaliações sejam justas, perspicazes e práticas. Não há mais momentos de "Uh, o que eles fizeram de novo?" - apenas feedback claro que ajuda os funcionários a crescer.

Ideal para: Gerentes que buscam uma maneira estruturada e fácil de conduzir avaliações 360º e fornecer feedback acionável dos colegas.

4. Modelo de relatório de avaliação do ClickUp

Faça o download deste modelo Garanta que seus relatórios sejam consistentes e concisos com o modelo de relatório de avaliação do ClickUp

Seja para avaliar o desempenho de um projeto ou para concluir uma pesquisa de sucesso do cliente, o modelo de relatório de avaliação do ClickUp é a sua passagem para relatórios organizados e transparentes.

Veja o que você pode esperar: Processo de avaliação simplificado, permitindo que você colete, analise e visualize dados rapidamente.

Com elementos personalizáveis, como ClickUp Custom Fields e ClickUp Views, é possível adaptar o relatório a qualquer equipe ou organização.

Ideal para: Equipes e gerentes que desejam fornecer relatórios de avaliação precisos e fáceis de entender para aprimorar processos, medir o sucesso e identificar áreas de crescimento.

5. Modelo de avaliação de análises de desempenho do ClickUp

Faça o download deste modelo Comemore as vitórias e acompanhe o progresso com o Modelo de Avaliação de Avaliações de Desempenho do ClickUp

Mais de 80% dos funcionários não se sentem inspirados por suas avaliações e 95% dos gerentes estão insatisfeitos com o sistema de avaliação de desempenho de suas empresas.

Claramente, as avaliações de desempenho são temidas ou esquecidas - até agora.

O modelo de avaliação de avaliações de desempenho do ClickUp inverte o roteiro, transformando avaliações pouco inspiradoras em oportunidades de crescimento.

Com ferramentas para autoavaliações, feedback estruturado do gerente e conversas colaborativas sobre carreira, esse modelo faz com que as avaliações pareçam menos uma obrigação e mais um check-in significativo.

O modelo vem com exibições personalizáveis como ClickUp Board e ClickUp List para atender às suas preferências de fluxo de trabalho, juntamente com campos úteis como Quarter, Department e Region para melhor organização e geração de relatórios.

Além disso, status simples como Aberto e Concluído facilitam o acompanhamento do progresso de cada avaliação sem complicar demais.

Ideal para: Equipes de RH e gerentes que desejam criar avaliações de desempenho estruturadas e focadas no crescimento que motivem os funcionários e elevem o sucesso da equipe.

6. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Faça o download deste modelo Use o feedback para melhorar seus processos, coletando insights com este modelo do ClickUp

A coleta de feedback não deveria ser uma tarefa difícil, mas muitas empresas lutam para coletar insights significativos.

Em vez disso, mude para o Modelo de Formulário de Feedback do ClickUp, uma solução simples e poderosa para criar formulários de feedback que realmente funcionam.

Com pesquisas personalizadas para o seu público, você pode simplificar o processo de coleta de feedback e transformar as respostas em anotações para o futuro.

Bônus: ao centralizar o feedback em um único local, é possível analisar rapidamente as tendências, identificar áreas de melhoria e tomar decisões mais inteligentes sem perder tempo.

Ideal para: Empresas que buscam aumentar o envolvimento do cliente, reunir insights significativos e usar o feedback para criar produtos e serviços melhores.

7. Modelo de avaliação de feedback de funcionário do ClickUp

Faça o download deste modelo Faça com que os funcionários se sintam ouvidos com o modelo de avaliação de feedback de funcionários do ClickUp

Você já se perguntou o que seus funcionários realmente pensam sobre a gerência? Spoiler: eles têm opiniões.

O modelo de avaliação de feedback de funcionários do ClickUp oferece uma maneira estruturada de reunir essas ideias e usar esse feedback para criar equipes mais fortes e confiáveis.

Esse modelo facilita a coleta de feedback dos funcionários sobre tudo, desde a cultura corporativa até o ambiente de trabalho e muito mais. Ao acompanhar o sentimento dos funcionários ao longo do tempo, você obtém uma visão clara do que está funcionando e onde são necessárias melhorias.

Para gerentes, use este modelo para facilitar conversas consistentes e estruturadas. Não há mais ciclos de feedback desconectados - apenas conversas abertas e honestas que ajudam as equipes a crescer.

ideal para: Organizações que desejam criar uma cultura de confiança, coletar percepções dos funcionários e fortalecer os relacionamentos entre funcionários e gerência.

8. Modelo de formulário de avaliação de colegas por Template. net

Procurando um formulário limpo e profissional para avaliar seus colegas, seja em ambientes acadêmicos ou em projetos no local de trabalho?

O modelo de formulário de avaliação de colegas do Template.net ajuda você a coletar feedback estruturado de colegas de forma rápida e eficiente, sem precisar começar do zero.

Com seu design personalizável, você pode ajustá-lo facilmente usando o MS Word ou o Google Docs para atender às suas necessidades de avaliação.

Além disso, seu layout pré-construído economiza tempo, alinha-se aos padrões profissionais e pode ser alterado para corresponder ao estilo de sua organização.

Ideal para: Educadores e líderes de equipe que precisam de um formulário de avaliação de colegas pronto para uso e personalizável para simplificar o processo de avaliação e coletar feedback confiável com eficiência.

9. Modelo de formulário de avaliação de colegas por Forms. app

Quando se trata de coletar feedback de colegas de forma eficiente, o modelo de formulário de avaliação de colegas do Forms. app torna o processo personalizável.

E isso é exatamente o que você precisa para editar perguntas, reordená-las com um simples arrastar e soltar ou definir condições para personalizar o processo de avaliação de acordo com suas necessidades.

Deseja insights mais profundos? Adicione escalas de opinião ou matrizes de seleção para tornar o feedback mensurável e facilmente analisado para fins estatísticos.

Em apenas alguns minutos, você pode transformar este modelo para atender às suas metas, desde o ajuste de fontes e cores até experiências com bordas e planos de fundo.

Ideal para: Educadores e gerentes que precisam de um modelo de formulário de avaliação de colegas flexível e personalizável para coletar feedback e analisar o desempenho da equipe ou do grupo sem esforço.

10. Modelo de formulário de avaliação de pares da Typeform

via Typeform

Se estiver procurando uma maneira elegante e interativa de coletar feedback de colegas, o modelo de formulário de avaliação de colegas do Typeform pode ser uma ferramenta útil para você.

Conhecido por seu design amigável e interface refinada, o Typeform faz com que dar e receber feedback pareça menos uma tarefa e mais uma conversa.

Esse modelo agiliza o processo de avaliação de colegas, combinando simplicidade com uma experiência profissional e de marca. Você pode personalizá-lo facilmente com os logotipos, as cores e as fontes de sua empresa para garantir a consistência da marca e, ao mesmo tempo, manter um fluxo limpo e intuitivo.

Ideal para: Equipes e educadores que buscam uma maneira moderna e interativa de coletar feedback estruturado de avaliação de colegas, economizando tempo e garantindo uma experiência de usuário perfeita.

11. Modelo de formulário de avaliação de pares da Paperform

via Paperform

Uma coisa é coletar dados de desempenho dos funcionários e outra é melhorar o envolvimento da sua equipe.

No entanto, o Modelo de Formulário de Avaliação de Pares do Paperform simplifica o desafio.

Projetado para ser flexível, esse formulário pode ser adaptado para atender às avaliações de colegas em ambientes comerciais ou adaptado para salas de aula com apenas alguns ajustes.

Além disso, você pode adicionar o logotipo da sua empresa, ajustar as cores ou incluir imagens para refletir a personalidade da sua organização.

Com mais de 27 tipos de perguntas, incluindo campos de texto, listas suspensas e múltipla escolha, a coleta de feedback dos colegas se torna um processo simples e estruturado. Precisa de assinaturas para aumentar a responsabilidade? Basta incluir um campo de assinatura e pronto.

Ideal para: Gerentes e educadores que desejam um formulário personalizável e fácil de usar para avaliação estruturada de colegas que forneça feedback valioso.

ClickUp para uma experiência de avaliação por pares perfeita

As avaliações entre pares geralmente impulsionam o sucesso do projeto. Afinal, elas ajudam na colaboração, na responsabilidade e na melhoria contínua das equipes.

Com o ClickUp, compartilhar feedback de colegas e acompanhar o progresso ficou mais fácil do que nunca.

De atualizações em tempo real a modelos personalizáveis de formulários de avaliação de colegas, o ClickUp simplifica todo o processo de avaliação.

E o efeito é refletido nas experiências dos usuários.

Como diz a redatora técnica da Akkadian Labs, Martha Kumi,

O compartilhamento de informações e a colaboração têm sido muito fáceis agora que todas as equipes trabalham remotamente. É fácil compartilhar atualizações de projetos e dar feedback aos membros da equipe. Podemos monitorar tarefas e projetos entre as equipes e fornecer atualizações em tempo real.

Então, por que esperar? Torne suas avaliações de colegas mais inteligentes e fáceis criando uma conta no ClickUp agora.