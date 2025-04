ClickUp vs. Craft: Qual ferramenta de produtividade é melhor?

Se você é um gerente de projetos, conhece o procedimento: uma lista de verificação interminável que parece nunca diminuir.

É nesse ponto que você precisa de ferramentas que organizem sua forma de trabalhar. Ferramentas de produtividade como o ClickUp e o Craft mantêm você no caminho certo, ajudam a trabalhar com eficiência, organizam as tarefas da sua equipe e gerenciam projetos.

Mas a questão é: qual é a melhor e por quê?

Nesta publicação do blog, compararemos o ClickUp com o Craft para ajudá-lo a escolher a opção ideal para a sua equipe.

É hora de começar a trabalhar. 🎯

O que é o ClickUp?

Experimente o aplicativo Everything para o trabalho

Gerencie todos os seus documentos, projetos, conversas e muito mais em uma plataforma abrangente com o ClickUp

ClickUp é o aplicativo tudo para o trabalho que traz gerenciamento de tarefas acompanhamento de projetos e colaboração em equipe em um só lugar.

Seu conjunto de ferramentas criadas para todos os tipos de necessidades de projetos lhe confere uma vantagem ainda maior. Desde a IA e a automação até o bate-papo incorporado, ele resolve sem esforço até mesmo os menores desafios de colaboração.

Recursos do ClickUp

O ClickUp foi projetado para remodelar como você gerencia as tarefas e transformar o caos em clareza. Vamos explorar seus recursos de destaque e ver como eles trazem mais foco, eficiência e facilidade para suas operações diárias. 👇

Recurso nº 1: Recursos de gerenciamento de projetos e tarefas Uso do ClickUp significa fazer as coisas do seu jeito. Ele foi desenvolvido para uma poderosa organização de projetos e gerenciamento de fluxo de trabalho em sua essência. Você pode dividir os projetos em tarefas, subtarefas e até mesmo em listas de verificação, o que torna muito fácil ficar de olho no panorama geral sem perder o controle dos detalhes mais sutis.

Obtenha uma visão geral de alto nível de todo o seu projeto com a plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp

De fato, Solução de gerenciamento de projetos do ClickUp é a atualização definitiva para as equipes.

Veja como você pode usar a solução recursos de gerenciamento de projetos 👇

Planeje suas tarefas com Prioridades de tarefas do ClickUp e deixe que ele priorize tudo, desde tarefas grandes até subtarefas pequenas, para que sua equipe saiba o que fazer em seguida

Prioridades de tarefas do ClickUp e deixe que ele priorize tudo, desde tarefas grandes até subtarefas pequenas, para que sua equipe saiba o que fazer em seguida Colabore perfeitamente com Documentos do ClickUp . Crie e compartilhe bases de conhecimento, wikis ou documentação detalhada de projetos - tudo em um só lugar

Documentos do ClickUp . Crie e compartilhe bases de conhecimento, wikis ou documentação detalhada de projetos - tudo em um só lugar Economize tempo com Automações do ClickUp . Deixe que ele cuide das coisas repetitivas para que sua equipe possa se concentrar nas áreas criativas

Automações do ClickUp . Deixe que ele cuide das coisas repetitivas para que sua equipe possa se concentrar nas áreas criativas Veja o panorama geral comDashboards do ClickUp . Acompanhe o progresso, meça a produtividade da equipe, identifique gargalos e obtenha insights em tempo real - tudo em uma visualização dinâmica

Dica profissional: Use Cérebro ClickUp para gerar automaticamente subtarefas relacionadas a partir das descrições das tarefas principais, a fim de capturar componentes do projeto negligenciados que poderiam ter passado despercebidos pelo planejamento manual. Para obter melhores resultados, escreva descrições detalhadas das tarefas principais para ajudar o Brain a dividir o trabalho com precisão.

Emparelhe a plataforma com Tarefas do ClickUp e você será imbatível.

Divida fluxos de trabalho complexos em marcos alcançáveis com o ClickUp Tasks

Aqui está o que você pode esperar ↓

Mantenha-se no caminho certo, do seu jeito: Com status de tarefa personalizáveis, você pode criar estágios que correspondam ao seu processo, seja ele "Em andamento" ou "Aguardando aprovação"

Concentre-se no que é importante: Use níveis de prioridade (de "Baixa" a "Urgente") e concentre-se no que é mais importante

Todos os detalhes em um só lugar: Não precisa mais procurar arquivos ou links. Campos personalizados do ClickUp permitem que você adicione tudo o que precisar a uma tarefa: notas, arquivos, prazos, etc

Evite gargalos: Dependências da tarefa ClickUp ajudam você a visualizar o que precisa acontecer primeiro - uma tarefa concluída abre caminho para a próxima

Recurso nº 2: ClickUp Chat

A maioria dos aplicativos de produtividade deixa você fazendo malabarismos com ferramentas apenas para manter a conversa em andamento. ClickUp Chat corrige isso - sem pular de aplicativo, sem atrasos.

Comunique-se com sua equipe em tempo real com o ClickUp Chat

Ele permite que você discuta ideias, gerencie tarefas e acompanhe projetos em um único lugar.

Simplificando, cada List, Folder ou Space no ClickUp vem com seu chat dedicado. Isso significa que suas discussões estão sempre vinculadas às tarefas ou projetos relevantes, e todas as atualizações no canal são sincronizadas instantaneamente com o campo associado.

E não se preocupe com a privacidade - o Chat permite personalizar as permissões, para que você possa escolher entre conversas públicas e privadas com base no que funciona melhor para a sua equipe.

Além disso, a opção "FollowUps" no Chat transforma instantaneamente as mensagens de bate-papo em itens de ação, tornando colaboração em tempo real e manter todos responsáveis.

Garanta a responsabilidade entre os membros da equipe com FollowUps no ClickUp Chat

Melhor ainda, use o Brain no Chat para obter resumos pontuais. O ClickUp Brain resume instantaneamente seu histórico de bate-papo, cronogramas de projetos e tópicos para fornecer a resposta que você precisa.

Experimente o ClickUp Brain

ClickUp Brain no Chat

**Você sabia? 90% dos funcionários que adotaram a IA no trabalho observaram um aumento significativo na produtividade. Isso destaca a importância de as plataformas de produtividade terem um assistente integrado com tecnologia de IA.

Recurso nº 3: visualizações personalizadas Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp coloca todo o seu projeto em perspectiva com tarefas, cronogramas e dependências, tudo apresentado para você (basta trazer um toque do seu

habilidades de gerenciamento de tarefas para liderar o caminho).

Use a visualização de gráfico de Gantt do ClickUp para avaliar a produtividade da sua equipe e criar relações de tarefas

Veja o que você pode fazer com a visualização do gráfico de Gantt 👇

Reunir Spaces, Folders, Lists e subtarefas em um elegante gráfico de Gantt. Finalmente, uma maneira de ver o site corretamente e manter tudo em ordem

Obtenha atualizações ao vivo e acompanhamento do progresso para estar sempre um passo à frente e concluir as tarefas no prazo

Crie vínculos entre as tarefas, ajuste os cronogramas em tempo real e mantenha os projetos em andamento sem problemas

Com o recurso de caminho crítico, saiba exatamente quais tarefas afetam seu prazo. Diga adeus ao desperdício de tempo e olá ao planejamento mais inteligente

você sabia? Mais da metade (54%) dos profissionais de gerenciamento de projetos não têm ferramentas de colaboração eficazes .

E fica pior: 36% gastam de 4 horas a um dia inteiro por mês reunindo atualizações de projetos manualmente. isso equivale a até 100 horas por ano por pessoa, desperdiçadas em tarefas repetitivas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

➡️ Leia mais: Como as equipes canalizam sua produtividade com o ClickUp?

O que é Craft?

via Craft.io A Craft.io é uma plataforma de gerenciamento de projetos que simplifica o ciclo de vida do produto, desde a concepção até a execução.

Ela permite gerenciar roteiros, priorizar tarefas e reunir feedback em um ambiente integrado. Essa plataforma é especialmente útil para gerentes de produtos, diretores de produtos e equipes de vários tamanhos de organização.

Recursos do Craft

O Craft.io se concentra em ajudar as equipes a organizar suas ideias e planos de forma clara e colaborativa. Vamos detalhar alguns de seus recursos. ⚒️

Recurso nº 1: Portal de feedback

A Craft.io simplifica a coleta de feedback por meio de um portal personalizável para coletar opiniões de clientes ou equipes internas. Você pode organizar o feedback em categorias como "solicitações de recursos" ou "bugs" e personalizar o portal com logotipos e descrições para torná-lo mais claro.

O gerenciamento de feedback é igualmente simplificado. A exibição em tabela ajuda a lidar com grandes volumes rapidamente, com ações em massa e melhor visibilidade dos itens recebidos. Para manter o andamento eficiente, você pode vincular o feedback a produtos relevantes e gerenciar as respostas diretamente na plataforma.

Recurso nº 2: planejamento e visualização de capacidade

A Craft.io oferece ferramentas para criar roteiros visuais que comunicam de forma construtiva os cronogramas e as prioridades do projeto. Você pode modificá-los para diferentes partes interessadas a fim de aumentar a clareza.

O software permite que você visualize a capacidade da equipe para alocar recursos com base na carga de trabalho e nas demandas do projeto. Essa integração garante que sua equipe não fique sobrecarregada com os prazos do projeto.

Hack de produtividade: Aplique a Matriz de Eisenhower e categorize suas tarefas em quatro quadrantes:

Urgente e Importante (por exemplo, prazos) Não urgentes, mas importantes (por exemplo, desenvolvimento de habilidades) Urgente, mas não importante (por exemplo, reuniões de baixa prioridade) Nenhum dos dois (por exemplo, rolagem de tela sem pensar)

#

Recurso nº 3: recursos de relatório

O Craft.io tem funcionalidades de relatório para rastrear, analisar e comunicar o progresso do projeto. Além disso, você tem um "Painel de Progresso" para ter uma visão centralizada do desenvolvimento gradual do seu produto.

Além disso, você pode acompanhar seu progresso em diferentes períodos de tempo, como trimestres, lançamentos, iniciativas ou objetivos, o que lhe dá uma visão melhor da sua situação.

Preços do Craft

**Gratuito

Inicial: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Pro: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Enterprise: Estrutura de preços personalizada

ClickUp vs. Craft: Comparação de recursos

Agora que examinamos alguns dos recursos do ClickUp e do Craft, vamos comparar suas capacidades para encontrar a melhor opção. 📃

Aspect ClickUp Craft Interface do usuário Flexível e personalizável Interface do usuário geralmente simplificada Estrutura hierárquica Uma estrutura hierárquica robusta com espaços, pastas, listas e tarefas para gerenciamento de projetos complexos e equipes ágeis Falta organização hierárquica, o que o torna menos ideal para projetos complexos Personalização Altamente personalizável com status de tarefas e fluxos de trabalho personalizados Personalização limitada Visualização de projetos Suporta várias visualizações, como gráficos de Gantt, quadros Kanban, visualização de linha do tempo e mapas mentais para rastreamento de projetos Oferece ferramentas básicas de visualização, mas carece de variedade Ferramentas de colaboração Recursos ClickUp Docs, Tasks, Chat e muitos outros para colaboração e compartilhamento em tempo real Recursos básicos de colaboração Integrações: suporta mais de 1.000 integrações com muitas ferramentas, inclusive ferramentas de gerenciamento de projetos e desenvolvimento de software Recursos de IA Oferece o ClickUp Brain e o ClickUp Automations para automatizar tarefas e gerar insights orientados por IA Falta de funcionalidades de IA

Agora que já exploramos a comparação lado a lado, vamos nos aprofundar nos detalhes para ver como a Craft.io e a ClickUp se comparam em áreas específicas. 🤝

Interface do usuário

Uma área que torna o ClickUp único é o design moderno e visualmente atraente da interface do usuário, que pode ser personalizada de acordo com as suas necessidades. Ele também tem uma "Visão geral " que oferece uma visão geral abrangente de todas as tarefas em vários níveis da organização. Isso facilita a classificação e a filtragem das informações.

a interface do Craft, por outro lado, é simples e clara. Seu layout *prioriza as funções essenciais para os gerentes de produtos, facilitando a adoção pelas equipes sem uma curva de aprendizado. Essa ferramenta é benéfica para uma rápida integração.

🏆 Vencedor: É um empate! Ambas as ferramentas têm uma interface fácil, mas atendem a diferentes preferências do usuário

Opções de personalização

Quando se trata de personalização, o ClickUp tem opções ilimitadas para projetar fluxos de trabalho, visualizações e processos que se adaptam à sua equipe como uma luva.

Desde status personalizados e campos personalizados até alternar entre vários modos de exibição (como Kanban, Gantt ou Lista), o ClickUp garante que não haja duas configurações iguais. Além disso, seu sistema pré-construído modelos de gerenciamento de projetos são de grande ajuda quando você não quer criar um fluxo de trabalho do zero.

Por outro lado, o Craft.io, embora poderoso, ainda tem seus limites em termos de personalização. A plataforma oferece flexibilidade para as equipes de produtos, como fluxos de trabalho e modelos personalizáveis, mas não oferece a mesma liberdade que o ClickUp.

🏆 Vencedor: o ClickUp leva a melhor! Com seu amplo conjunto de recursos personalizáveis, você pode organizar seu espaço de trabalho da maneira que precisar

Opções de colaboração

o ClickUp tem ferramentas de colaboração sólidas com o ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards e ClickUp Chat, entre muitos outros. Isso cria uma linha de comunicação inquebrável entre os colegas de equipe (perfeita para equipes híbridas e remotas espalhadas por fusos horários).

Além disso, você pode integrar seu espaço de trabalho com mais de 1000 Integrações do ClickUp incluindo Dropbox, GitHub e Figma.

o Craft.io, por outro lado, se destaca pela colaboração orientada por feedback. Seu recurso "Talk", painéis de atividades e bate-papos em grupo são excelentes para manter as discussões organizadas. Além disso, seu sistema de gerenciamento de feedback, completo com pesquisas e enquetes, incentiva a contribuição de várias partes interessadas, tornando-o adequado para equipes focadas em produtos.

Vencedor: Depende de suas necessidades.

ClickUp para colaboração e integrações perfeitas, ideal para qualquer modelo e tamanho de empresa Craft.io para ferramentas orientadas por feedback, perfeito para equipes focadas em produtos

ClickUp vs. Craft no Reddit

Para concluir o debate, nós o levamos para Reddit . Embora não haja tópicos específicos, aqui estão algumas opiniões de usuários sobre ambas as ferramentas.

Uma usuário elogiou o ClickUp:

Usamos o Clickup há pelo menos 4 anos e, honestamente, é de longe uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos. Experimentamos o Asana, o Monday.com e o Trello antes de decidirmos usar o Clickup. A melhor escolha de todas! Nunca tive grandes problemas e o atendimento ao cliente tem sido útil. Tenho uma assinatura paga e a nova versão está cada vez melhor. No geral, pelo preço e pela grande quantidade de ferramentas, o Clickup definitivamente superou todas as minhas expectativas. Definitivamente, ganhei perspectivas sobre nossos processos de fluxo de trabalho depois de aprender a usar o Clickup de forma eficaz.

Por outro lado, para o Craft, outro usuário comentou:

O Craft é muito bom em comparação com todo o resto, mas é tão anêmico e horrível no que realmente importa: fornecer ferramentas para organizar o conhecimento. E parece quase que intencionalmente anêmico - não tenho certeza de onde eles estão indo em termos de estratégia.

Alguns usuários até mesmo disse:

Craft Contras: um pouco complicado no início, interface de usuário ocupada (os planos de fundo podem distrair, mas você pode desativá-los) e parecia desarticulado.

Melhor ainda, ouça a opinião de alguém que usou o ClickUp de perto para conectar toda a empresa entre si.

O ClickUp foi a melhor solução para nós porque combina várias ferramentas de gerenciamento de projetos em uma só. Do Mind-Mapping aos Documentos e Sprints, o ClickUp é uma ferramenta dinâmica para organizar as necessidades de gerenciamento de tarefas de qualquer departamento e dar visibilidade a toda a empresa.

Andrea Park, Coordenadora de Operações Comerciais, Spekit

Qual ferramenta de produtividade reina suprema?

O veredicto está aqui, e temos um vencedor! É o ClickUp! 👑

Embora o Craft.io tenha ótimos recursos para organizar ideias e criar roteiros, eles foram criados para equipes focadas em produtos e não para diversos tipos de projetos. Embora úteis, sua simplicidade e abordagem centralizada não acomodam a necessidade de recursos avançados.

Em contrapartida, o ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que oferece recursos robustos, como automação de fluxo de trabalho, recursos de IA, modelos pré-criados, relatórios detalhados e mais de 1.000 integrações que atendem a todas as necessidades modernas de gerenciamento de projetos.

Ela também é versátil e escalável, o que a torna ideal para equipes de qualquer tamanho. Então, o que está esperando? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅