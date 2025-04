Como gravar a tela do navegador

Você está tentando solucionar um problema técnico complexo com um amigo por meio de uma chamada de vídeo. Você está explicando um processo passo a passo, mas as palavras não são suficientes.

Não seria ótimo demonstrar visualmente o que você quer dizer? É nesse ponto que a gravação de tela é útil.

A gravação de tela é uma ferramenta essencial para tutoriais on-line, demonstrações de software e até mesmo vídeos corporativos . Como ele é melhor do que o compartilhamento de tela, você pergunta? É assíncrono!

Não se preocupe, é mais simples do que você imagina.

Nesta publicação do blog, vamos orientá-lo nas etapas, apresentá-lo a alguns dos melhores softwares de gravação de tela e mostrar como eles podem fazer tudo, desde a solução remota de problemas até

comunicação de vídeo assíncrona

muito mais fácil.

Resumo de 60 segundos

Como gravar a tela do seu navegador:

Aperfeiçoe com extensões : Use ferramentas como Loom ou Screencastify para obter recursos avançados, como anotações e sobreposições de webcam

: Use ferramentas como Loom ou Screencastify para obter recursos avançados, como anotações e sobreposições de webcam Windows : Ative a Game Bar (Settings > Game Bar) e pressione Windows + G para iniciar a gravação

: Ative a Game Bar (Settings > Game Bar) e pressione Windows + G para iniciar a gravação macOS : Use Command + Shift + 5 para acessar a barra de ferramentas de gravação de tela e começar a gravar

: Use Command + Shift + 5 para acessar a barra de ferramentas de gravação de tela e começar a gravar Chrome OS : Pressione Shift + Ctrl + Show Windows ou use a ferramenta de captura de tela para gravar

: Pressione Shift + Ctrl + Show Windows ou use a ferramenta de captura de tela para gravar Abra a guia do seu navegador : Navegue até a guia ou o conteúdo específico que deseja capturar

: Navegue até a guia ou o conteúdo específico que deseja capturar Iniciar a gravação : Use a ferramenta integrada ou um atalho para iniciar a gravação

: Use a ferramenta integrada ou um atalho para iniciar a gravação Parar a gravação : Termine a gravação usando o botão de parada da ferramenta ou o atalho designado

: Termine a gravação usando o botão de parada da ferramenta ou o atalho designado Salvar o arquivo: As gravações são salvas automaticamente em pastas padrão (por exemplo, Videos ou Movies)

Como usar um gravador de tela em navegadores da Web

Aqui está um guia passo a passo simples para usar gravadores de tela em navegadores da Web.

Gravação no Google Chrome

Primeiro, vamos ver como gravar facilmente o navegador Google Chrome no Windows.

Gravação no sistema operacional Windows

Para usuários do Windows, há uma ferramenta integrada chamada Windows Game Bar, que pode gravar a jogabilidade e qualquer aplicativo em seu computador, inclusive o Chrome.

Vamos orientá-lo sobre como usá-la para gravar suas guias do Chrome.

1. Ativar a Game Bar

via Microsoft Windows Primeiro, verifique se a Game Bar está ativada. Para fazer isso, vá para Configurações do Windows, procure por Barra de jogos e ative a opção 'Gravar clipes de jogos, capturas de tela...' Essa etapa é essencial para começar.

2. Abra o Chrome e selecione a guia

Depois que a Game Bar estiver ativada, abra o Google Chrome e navegue até a mesma guia do navegador ou página da Web que deseja gravar.

3. Inicie a sobreposição da barra de jogos

Pressione a tecla Windows + G para abrir a sobreposição da Game Bar. Essa janela de visualização é onde você controlará as configurações de gravação.

4. Iniciar gravação

Pressione o botão vermelho de gravação na sobreposição ou pressione a tecla Windows + Alt + R para gravar a tela. É simples assim!

5. Parar a gravação

Para interromper a gravação, repita a Game Bar e selecione Stop ou pressione a mesma tecla de atalho, Windows key + Alt + R, para encerrar a sessão gravada.

6. Encontre seu vídeo

A Game Bar salva suas gravações na pasta Vídeos em Capturas por padrão. Nas configurações da Game Bar, você pode alterar o local de salvamento e ajustar as configurações de vídeo, como resolução e taxa de quadros.

Embora a Windows Game Bar seja uma ferramenta básica, ela é uma opção simples e integrada para gravar suas atividades no Chrome no Windows 10 e 11. Perfeito para gravações rápidas sem a necessidade de baixar software de terceiros!

Agora, vamos discutir como você pode fazer o mesmo em um Mac.

Gravação no MacOS

O MacOS tem uma captura de tela integrada e gravação de tela ferramenta. Ela é simples de usar e oferece capturas de excelente qualidade, acessíveis com apenas um atalho rápido no teclado: Command + Shift + 5. Esse recurso facilita muito a gravação do navegador Chrome.

Para gravar sua sessão do Chrome no Mac, siga estas etapas:

Abra a guia ou o site do Chrome que deseja capturar

Pressione Command + Shift + 5 para abrir a barra de ferramentas de gravação de tela

via Suporte da Apple

Clique no botão Recordar tela inteira ou escolha Recordar parte selecionada no menu

ou escolha no menu Você pode selecionar a janela inteira do Chrome ou arrastar para escolher uma parte personalizada da tela

Pressione o botão Record para começar a capturar o vídeo

para começar a capturar o vídeo Quando terminar, pressione Command + Shift + 5 novamente para abrir a barra de ferramentas e selecione Stop

O vídeo será salvo automaticamente na pasta Movies na área de trabalho. Se desejar, você pode alterar o local de salvamento ajustando as configurações de captura de tela do Mac.

Gravação no Chrome OS

O recurso de captura de tela integrado facilita a gravação da tela em um Chromebook.

Há duas maneiras principais de gravar a tela no Chrome OS: um atalho de teclado ou a ferramenta Captura de tela.

1. Usando o atalho de teclado

Para gravar rapidamente a tela do navegador, siga estas etapas:

Pressione Shift + Ctrl + Show Windows para abrir o menu na parte inferior da tela

para abrir o menu na parte inferior da tela Clique em Screen Record no menu

no menu Escolha se deseja gravar a tela inteira, uma tela parcial ou uma janela específica

2. Usando a ferramenta Captura de tela

Se preferir ter um pouco mais de controle, você pode usar a ferramenta Screen Capture (Captura de tela):

Clique no relógio no canto inferior direito para abrir o painel Quick Settings

Se o menu estiver recolhido, clique na seta para cima no canto superior direito. Em seguida, clique no botão Screen Capture (Captura de tela)

via Chromebook

Uma barra de ferramentas será exibida na parte inferior. Selecione o ícone de vídeo para gravação de tela (o ícone de câmera é para capturas de tela)

via Chromebook

Agora, decida se deseja gravar a tela inteira, uma parte da tela ou apenas uma janela específica. Você também pode clicar no ícone de engrenagem para ativar ou desativar a gravação de áudio

Dependendo da sua seleção, siga estas etapas para iniciar a gravação:

Tela inteira : Clique em qualquer lugar da tela para começar Tela parcial : Arraste para selecionar a área que deseja gravar e clique no botão de gravação Janela : Clique na janela que deseja gravar e ela começará a gravar



Esse gravador de tela integrado ao Chrome simplifica a gravação do que for necessário no Chromebook, seja para capturar tutoriais, reuniões ou demonstrações rápidas.

**Você sabia? Um estudo recente revela que 64% dos funcionários de escritório acreditam que a comunicação assíncrona maximiza a produtividade. E é por isso que você deve saber como gravar sua tela!

Gravação no Firefox

Aqui você pode usar a Xbox Game Bar integrada para gravar a tela do Firefox.

Além disso, é uma gravador de tela gratuito e sem marca d'água tornando simples o uso e o compartilhamento das gravações.

Veja como você pode começar a usar a Xbox Game Bar:

via WorkinTool

Pressione Win + G para abrir a sobreposição da barra de jogos

para abrir a sobreposição da barra de jogos Para ajustar suas configurações de áudio, clique no ícone de áudio (som)

Clique no ícone Captura (câmera) e clique no ponto branco de gravação para começar

e clique no ponto branco de gravação para começar Quando terminar, clique no botão parar na janela Capture Status para salvar a gravação

No entanto, a Xbox Game Bar está disponível somente no Windows. Você também tem opções limitadas de gravação personalizada; as gravações são salvas no formato MP4 por padrão. Apesar dessas limitações, ainda é uma ferramenta fácil e eficiente para criar gravações profissionais com apenas alguns cliques!

Gravação com extensões adicionais de navegador

Você também pode explorar outras extensões de navegador ou ferramentas on-line para obter recursos mais avançados de gravação de tela. Essas extensões podem oferecer recursos adicionais, como a gravação de áreas específicas da janela do navegador ou o agendamento de gravações.

Algumas extensões populares extensões do Chrome para gravador de tela incluir:

1. Tear

via Painel de controle do Loom Como uma extensão do Google Chrome, o Loom permite gravar telas rapidamente e compartilhar vídeos para se comunicar com eficiência.

Essa ferramenta é especialmente popular em locais de trabalho e ambientes educacionais. Ela costuma ser usada para enviar mensagens rápidas, fornecer feedback ou explicar ideias de forma mais envolvente por meio de vídeo.

Com o Loom, é possível gravar áudio ou vídeo da tela, capturar o feed da webcam ou combinar ambos para uma apresentação mais dinâmica. É tão simples quanto clicar em um botão para começar a gravar. Depois de concluído, o compartilhamento é igualmente fácil com um único clique.

As pessoas adoram a versatilidade e a confiabilidade do Loom, tornando-o a melhor opção para gravações de tela rápidas e eficientes. Quer você esteja ensinando, explicando ou apresentando, a interface intuitiva do Loom facilita a captura e o compartilhamento de ideias.

2. Screencastify

via Screencastify O gravador de tela Screencastify é uma extensão do Chrome simples e fácil de usar, perfeita para criar vídeos envolventes. Professores, alunos e empresas o utilizam para criar tutoriais em vídeo, vídeos instrutivos, demonstrações e até mesmo fazer anotações em vídeos .

Essa ferramenta ajuda a facilitar a comunicação, tornando-a ideal para colaboração no local de trabalho .

Ele permite gravar vídeos simultaneamente da tela, da webcam ou de ambos. É uma opção versátil para quem deseja criar conteúdo com qualidade de vídeo de forma rápida e fácil.

Os educadores adoram o Screencastify principalmente por seus recursos interativos. A ferramenta permite que você adicione perguntas aos seus vídeos e fornece análises ilimitadas, facilitando a participação dos alunos.

**Você sabia que pode gravar ações específicas do navegador, como cliques do mouse ou rolagem de página. Isso faz com que as gravações de tela pareçam mais interativas e é perfeito para tutoriais ou demonstrações de software!

Benefícios e recursos dos gravadores de tela baseados em navegador

Se quiser gravar sua tela sem precisar lidar com softwares ou downloads complexos, os gravadores de tela baseados em navegador podem ser a solução perfeita. Eles oferecem muitos benefícios e recursos que os tornam atraentes para usuários casuais e profissionais.

Vamos detalhá-los:

Facilidade de uso: Não há necessidade de fazer download de softwares volumosos nem de se preocupar com processos de configuração complicados. Basta abrir o navegador, instalar a extensão (se necessário) e você estará pronto para começar a gravar

Não há necessidade de fazer download de softwares volumosos nem de se preocupar com processos de configuração complicados. Basta abrir o navegador, instalar a extensão (se necessário) e você estará pronto para começar a gravar Baixo consumo de recursos: Esses gravadores são executados diretamente em seu navegador, usando menos recursos do sistema do que o software tradicional. Você não perceberá nenhum atraso no desempenho, especialmente quando estiver executando várias tarefas

Esses gravadores são executados diretamente em seu navegador, usando menos recursos do sistema do que o software tradicional. Você não perceberá nenhum atraso no desempenho, especialmente quando estiver executando várias tarefas Compartilhamento: Como o vídeo geralmente é armazenado na nuvem ou salvo em um formato facilmente compartilhável, é possível enviar a gravação para colegas ou alunos com apenas um link ou alguns cliques

Como o vídeo geralmente é armazenado na nuvem ou salvo em um formato facilmente compartilhável, é possível enviar a gravação para colegas ou alunos com apenas um link ou alguns cliques Feedback rápido: Para equipes, você pode compartilhar instantaneamente vídeos para feedback, explicar conceitos ou dar instruções detalhadas, sem precisar fazer upload de arquivos manualmente

No entanto, alguns recursos podem fazer toda a diferença ao escolher um gravador de tela baseado em navegador. Procure um que inclua:

🔎 Opções de gravação: A capacidade de gravar a tela, a webcam ou ambas simultaneamente é essencial. Algumas ferramentas também permitem capturar regiões ou janelas específicas, o que pode ser útil para tutoriais ou demonstrações, como software de tutorial em vídeo 🔎 Controles de áudio: Verifique se é possível gravar o áudio do sistema e do microfone. Isso é importante se você planeja explicar coisas durante a gravação ou precisa de som para demonstrações

ferramentas de edição: Algumas ferramentas baseadas em navegador vêm com recursos de edição incorporados. Simples cortes, anotações ou destaques podem tornar sua gravação mais envolvente e eficaz

sem marca d'água: Para obter uma aparência profissional, escolha um gravador de tela que não adicione marcas d'água ao seu vídeo

Comparação entre software para download e opções baseadas em navegador

A escolha entre software para download e gravadores de tela baseados em navegador pode levar tempo e esforço. Ambos têm suas vantagens, mas qual deles é o ideal para você?

Aqui está uma rápida comparação para ajudá-lo a decidir qual é o melhor para você!

Feature Downloadable software Browser-based options Facilidade de uso Requer instalação e configuração Não requer instalação; pronto para uso imediato Funcionalidade off-line Funciona sem conexão com a Internet Requer conexão com a Internet Desempenho Lida com tarefas de gravação de alto nível (por exemplo, jogos, arquivos grandes) Pode ser mais lento ou limitado para tarefas com muitos recursos Recursos avançados Oferece edição, configurações e personalização mais avançadas Recursos básicos de edição (se houver) Integração com a nuvem Recursos limitados da nuvem, geralmente requerem uploads manuais Integração perfeita com a nuvem e compartilhamento fácil Consumo de recursos Pode consumir muitos recursos e deixar o sistema lento Leve; é executado no navegador sem lentidão significativa Custo Geralmente pago ou baseado em assinatura Geralmente gratuito com recursos premium opcionais Colaboração Requer uploads de arquivos para compartilhamento Compartilhamento e colaboração fáceis diretamente pela nuvem Opções de gravação Opções abrangentes, incluindo modos de captura de alta qualidade Gravação de tela e webcam (limitada em comparação com o software) Marca d'água Pode adicionar marcas d'água, a menos que você esteja usando uma versão paga A maioria das versões gratuitas não adiciona marcas d'água

Fato curioso: O primeiro gravador de tela baseado em navegador (Camtasia) foi lançado em 2004. Ele permitia que os usuários gravassem atividades simples na Web, mas agora você pode usá-lo para capturar vídeos de alta definição com ferramentas avançadas de edição no navegador!

Gravando as telas do navegador com o ClickUp

Grave pequenos trechos de vídeo em tempo real com o ClickUp Clips

Se estiver procurando uma ferramenta de alto nível para criar gravações de tela com qualidade profissional, ClickUp é o que você precisa! O gravador de tela está disponível como parte de seu gerenciamento de projetos plataforma. Clipes do ClickUp é um dos melhor software de gravação de tela que permite gravar e compartilhar facilmente vídeos de alta qualidade por link, e-mail ou diretamente nas tarefas e projetos do ClickUp. Seus recursos robustos e opções de compartilhamento seguro o tornam uma excelente opção para profissionais que precisam de gravações de tela flexíveis e compartilháveis.

Seja em apresentações para investidores, explicando detalhes para clientes ou colaborando com sua equipe, o ClickUp Clips tem tudo o que você precisa.

Grave um vídeo rapidamente e compartilhe-o com sua equipe com o ClickUp Clips

Com a predominância do trabalho remoto e híbrido, manter-se na mesma página com sua equipe pode ser um desafio. Entretanto, com o Clips, a comunicação se torna mais eficaz.

Incorpore um clipe diretamente no ClickUp, compartilhe um link público com qualquer pessoa fora do seu espaço de trabalho ou baixe o vídeo para outros usos

Quando você compartilha um clipe, sua equipe vê exatamente o que você vê. Isso elimina mal-entendidos e acelera a tomada de decisões. As opções de compartilhamento são igualmente versáteis.

Você pode incorporar clipes diretamente no ClickUp, enviar um link público para qualquer pessoa ou fazer download do vídeo para uso mais amplo. Os espectadores podem até mesmo adicionar comentários ao vídeo, estimulando conversas sobre ideias específicas.

Cada comentário é ancorado a um registro de data e hora e à localização na tela, proporcionando clareza às equipes sem sobrecarregar os tópicos de texto. Esse foco garante que todos permaneçam na mesma página sem perda de tempo.

Marque os membros da sua equipe para facilitar a comunicação no ClickUp Clips

O ClickUp leva isso mais longe com sua ferramenta de IA nativa, Cérebro do ClickUp esse recurso permite que você examine os pontos principais de um vídeo, pule para momentos exatos usando marcas de tempo ou copie trechos de texto essenciais. É como ter um assistente virtual que transforma seus vídeos em insights instantaneamente acionáveis.

Bônus: Este guia rápido mostra a você como começar a fazer transcrição de vídeo .

Aproveite o ClickUp Brain para transcrever seus clipes de vídeo gravados

O ClickUp Brain não apenas armazena informações, mas as torna facilmente acessíveis. Com o recurso de Pesquisa Conectada você pode pesquisar e encontrar facilmente as transcrições dos clipes. Faça perguntas como "Quais são os clipes sobre o projeto de marketing?" e ele recupera todos os vídeos relevantes instantaneamente.

Para obter insights mais detalhados, você pode refinar sua consulta. Pergunte: "Quais produtos estão programados para serem lançados no próximo trimestre?" e receba um resumo detalhado, completo com clipes e documentos vinculados. Esse recurso utiliza todo o potencial do conhecimento de seu espaço de trabalho, garantindo que nada de importante seja perdido.

Faça perguntas e obtenha respostas relevantes com o ClickUp Brain

O ClickUp Clips e o ClickUp Brain redefinem a forma como as equipes colaboram, se comunicam e gerenciam o conhecimento. Essas ferramentas simplificam os fluxos de trabalho, aumentam a clareza e aproximam sua equipe - não importa onde estejam.

Práticas recomendadas para gravação de tela

Para aproveitar ao máximo suas gravações de tela, é importante seguir algumas práticas recomendadas.

Elas garantirão que seus vídeos sejam claros, envolventes e fáceis de entender.

1. Planeje sua gravação

Antes de começar, reserve um momento para planejar o que deseja mostrar.

Por exemplo, se você estiver pensando em como gravar seu vídeo apresentando um PowerPoint se você estiver apresentando um PowerPoint, faça um esboço dos slides ou pontos-chave que abordará. Ter uma estrutura clara em mente tornará o processo de gravação mais suave e manterá seu vídeo mais focado.

2. Mantenha-o curto e agradável

Gravações longas e demoradas podem perder a atenção do espectador. Procure manter seus vídeos concisos, dividindo informações complexas em seções de tamanho reduzido.

Por exemplo, se estiver criando um vídeo tutorial para um novo recurso, concentre-se em uma tarefa de cada vez em vez de sobrecarregar o espectador com muita coisa de uma só vez.

**Você sabia que existe um fenômeno especial chamado fadiga de gravação de tela - quando os usuários assistem a muitas gravações de tela consecutivas, eles têm um envolvimento menor. Portanto, é uma boa ideia manter suas gravações curtas, agradáveis e envolventes!

3. Áudio claro é fundamental

Nada estraga mais rapidamente uma boa gravação de tela do que um áudio ruim. Certifique-se de que seu microfone seja de alta qualidade e esteja posicionado corretamente para evitar ruídos de fundo.

Além disso, lembre-se de falar claramente e em um ritmo constante. Se estiver fazendo um vídeo corporativo ou uma apresentação profissional, vale a pena investir em um bom microfone.

4. Evite telas desordenadas

Uma tela desordenada pode confundir seus espectadores. **Feche as guias e os aplicativos desnecessários e limpe a área de trabalho antes de gravar. Isso manterá o foco no conteúdo e ajudará seu público a evitar distrações.

5. Use anotações e destaques

A adição de dicas visuais como setas, destaques ou texto pode orientar a atenção dos espectadores. Essas ferramentas são especialmente úteis em vídeos tutoriais em que se deseja chamar a atenção para partes específicas da tela.

A maioria das ferramentas de gravação de tela tem opções integradas para esses recursos.

6. Teste suas configurações

Antes de apertar o botão de gravação, faça um teste rápido. Verifique se a resolução da tela, as configurações de áudio e a câmera estão funcionando corretamente. Verifique se há atrasos ou falhas e certifique-se de capturar o que você precisa.

É melhor detectar os problemas logo no início do que percebê-los após a gravação.

7. Editar para maior clareza

Após a gravação, dedique algum tempo à edição do vídeo. Corte partes desnecessárias, remova erros e aperte o fluxo. A adição de legendas também pode tornar seu vídeo mais acessível a um público mais amplo, especialmente em vídeos corporativos ou em ambientes profissionais.

**Alguns gravadores de tela permitem borrar informações confidenciais em suas gravações, como senhas, dados pessoais ou arquivos confidenciais, facilitando a manutenção da segurança e do profissionalismo.

8. Salvar em vários formatos

Por fim, salve sua gravação no formato correto. Se você planeja compartilhar o vídeo on-line, considere a possibilidade de carregá-lo em uma plataforma que suporte vários formatos.

O MP4 é uma opção comum para a maioria das plataformas, mas certifique-se de que o formato atenda às suas necessidades.

Aprimore a gravação da tela do navegador com o ClickUp!

Entender como gravar telas do navegador pode ser muito útil para criar tutoriais, fazer demonstrações de produtos ou simplesmente compartilhar feedback sobre sites ou aplicativos. Você precisa de uma ferramenta que torne esse processo perfeito, sem adicionar marcas d'água indesejadas ou configurações complicadas.

É aqui que o ClickUp entra em cena! Ele oferece um gravador de tela gratuito que é perfeito para capturar tudo no seu navegador. Além disso, ele se integra perfeitamente ao seu fluxo de trabalho, para que você não precise alternar entre várias ferramentas.

Com o gravador de tela do ClickUp, você obtém capturas de vídeo de alta qualidade sem a confusão das marcas d'água. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo para gravação de tela sem esforço em navegadores! Boa gravação!