Os 12 principais softwares e plataformas SaaS de marca branca

Cansado da rotina tecnológica? Deseja oferecer soluções de software sem o caos da codificação? O SaaS de marca branca é a sua resposta!

Imagine lançar seu próprio software de marca sem a dor de cabeça do desenvolvimento. Esse é o poder das plataformas SaaS de marca branca. Essas plataformas permitem que você renove a marca e revenda softwares prontos, economizando tempo, dinheiro e inúmeras noites sem dormir

Todos estão aderindo ao movimento de SaaS de marca branca, desde profissionais de marketing por e-mail até mídia social e profissionais de gerenciamento de projetos a criadores de sites.

Elaboramos uma lista das 12 principais plataformas SaaS de marca branca para ajudá-lo a encontrar a combinação perfeita. Vamos começar!

⏰ Resumo de 60 segundos

o SaaS de marca branca se refere a um produto ou serviço de software desenvolvido e de propriedade de uma empresa, mas rebatizado e revendido por outra empresa com sua própria marca.

o SaaS de marca branca oferece uma série de benefícios, incluindo tempo e custo de desenvolvimento reduzidos, escalabilidade, tempo de lançamento no mercado mais rápido e foco nas competências essenciais.

aqui está um resumo das 12 principais ferramentas de SaaS de marca branca para você:

ClickUp: Melhor para gerenciamento de projetos personalizável com marca de marca branca **ActiveCampaign: a melhor para automação de marketing e gerenciamento de relacionamento com o cliente **AgencyAnalytics:Melhor para agências de marketing digital que buscam relatórios e análises simplificados **Simvoly: melhor para criar sites personalizáveis e funis de vendas SocialPilot: Ideal para gerenciar várias contas de mídia social com eficiência **Weblium:Melhor para criar sites de marca branca de forma rápida e fácil Akkio: Melhor para análise preditiva de marca branca orientada por IA **Clinked:Melhor para colaboração segura com clientes e compartilhamento de documentos PandaHR: Melhor para simplificar os processos de RH com personalização de marca branca Mutic: O melhor para automação de marketing de código aberto com recursos de marca branca **Invoice Ninja: melhor para soluções de faturamento simples e personalizáveis **Landingi: o melhor para um construtor de páginas de destino de marca branca com recursos de personalização

O que é software SaaS de marca branca?

O software SaaS de marca branca é um produto de software pré-construído desenvolvido por uma empresa e rebatizado por outra para vendê-lo como seu próprio produto, para empresas que buscam fornecer soluções de software com sua própria marca sem investir muito em desenvolvimento.

Essas ferramentas normalmente permitem alterações na marca, como logotipos, cores e domínios personalizados, permitindo que as empresas mantenham sua identidade exclusiva e, ao mesmo tempo, aumentem a escala rapidamente.

Ao optar por soluções SaaS de marca branca, as empresas podem abordar pontos críticos como a redução do tempo de colocação no mercado, minimizando os custos de desenvolvimento e atendendo à demanda dos clientes com soluções personalizáveis e prontas para o mercado

Principais benefícios das plataformas SaaS de white label

Alguns dos benefícios do software de marca branca incluem:

Custos de desenvolvimento reduzidos : Economize recursos aproveitando soluções de marca branca pré-construídas em vez de criar software do zero

: Economize recursos aproveitando soluções de marca branca pré-construídas em vez de criar software do zero Tempo de colocação no mercado mais rápido : Lance produtos SaaS de marca branca rapidamente para atender às demandas dos clientes

: Lance produtos SaaS de marca branca rapidamente para atender às demandas dos clientes Marca personalizável : Personalize com logotipos, domínios personalizados e temas exclusivos para refletir a identidade de sua marca

: Personalize com logotipos, domínios personalizados e temas exclusivos para refletir a identidade de sua marca Acesso a recursos avançados : Ofereça ferramentas de última geração, como recursos de análise, marketing por e-mail e recursos de colaboração

: Ofereça ferramentas de última geração, como recursos de análise, marketing por e-mail e recursos de colaboração Soluções escalonáveis : Atenda às crescentes necessidades da empresa sem se preocupar com infraestrutura ou capacidade

: Atenda às crescentes necessidades da empresa sem se preocupar com infraestrutura ou capacidade Foco nas competências essenciais : Delegue o gerenciamento de tecnologia aos provedores e priorize seus clientes e serviços

: Delegue o gerenciamento de tecnologia aos provedores e priorize seus clientes e serviços Aumento do potencial de receita: Introduza novos serviços de marca branca ou expanda suas ofertas atuais para aumentar os ganhos

Esses benefícios permitem que agências de marketing digital, provedores de SaaS e empreendedores estabeleçam posições sólidas no mercado com risco operacional mínimo.

Como funciona o SaaS de marca branca

O SaaS de marca branca permite que as empresas tenham acesso a soluções de software totalmente desenvolvidas que podem ser renomeadas e oferecidas como suas próprias. **O provedor cria o software e você se concentra em personalizá-lo para que se ajuste à identidade de sua marca, de logotipos a temas, fazendo com que ele pareça inteiramente seu

Por exemplo, uma agência de marketing digital pode utilizar uma ferramenta de gerenciamento de mídia social de marca branca. Em vez de desenvolver um software, ela o rebatiza, oferece-o aos clientes e gerencia suas contas de mídia social com o logotipo da agência.

Isso permite que a agência se concentre na criação de estratégias e conteúdo, deixando que o provedor gerencie o software.

**O SaaS de marca branca permite que as empresas escalem rapidamente, forneçam soluções de alta qualidade e aprimorem os relacionamentos com os clientes sem reinventar a roda

O que você deve procurar em um software SaaS de marca branca?

Ao procurar o software SaaS de marca branca perfeito, concentre-se em alguns recursos principais que atenderão às necessidades de sua empresa e facilitarão o dimensionamento e a mudança de marca para seus clientes.

Veja a seguir o que você deve priorizar:

Customização : Certifique-se de que a plataforma permita que você personalize totalmente o software - logotipos, cores e layouts - para que ele pareça seu. Procure interfaces de arrastar e soltar para personalizar facilmente a experiência

: Certifique-se de que a plataforma permita que você personalize totalmente o software - logotipos, cores e layouts - para que ele pareça seu. Procure interfaces de arrastar e soltar para personalizar facilmente a experiência Escalabilidade : Uma solução de marca branca deve crescer com você. Escolha plataformas que suportem mais usuários e recursos à medida que sua base de clientes se expande

: Uma solução de marca branca deve crescer com você. Escolha plataformas que suportem mais usuários e recursos à medida que sua base de clientes se expande Segurança : Com dados confidenciais do cliente em jogo, a segurança não é negociável. Opte por soluções com criptografia de alto nível e recursos de autenticação robustos

: Com dados confidenciais do cliente em jogo, a segurança não é negociável. Opte por soluções com criptografia de alto nível e recursos de autenticação robustos Recursos de integração : Certifique-se de que o software funcione bem com suas ferramentas atuais, como CRM, marketing e plataformas de gerenciamento de projetos

: Certifique-se de que o software funcione bem com suas ferramentas atuais, como CRM, marketing e plataformas de gerenciamento de projetos Suporte ao cliente: Procure equipes de suporte ágeis que o ajudem a resolver rapidamente quaisquer problemas, especialmente se você estiver executando várias contas de marca branca

Ao se concentrar nesses fatores, você pode escolher uma plataforma SaaS de marca branca que ofereça suporte aos seus negócios e clientes.

As 12 melhores plataformas de white label para usar

Aqui estão as principais opções a serem consideradas para sua empresa:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos personalizável com marca de white label) ClickUp surgiu rapidamente como uma opção popular para empresas de todos os tamanhos, graças ao seu conjunto robusto de recursos e opções de personalização inigualáveis.

Essa ferramenta versátil é realmente o aplicativo ideal para o trabalho e oferece uma solução abrangente para gerenciamento de tarefas, colaboração de documentos, controle de tempo e muito mais.

Gerenciamento de Projetos ClickUp

Acelere os planos e a execução de seus projetos de white-labeling usando o ClickUp Project Management Gerenciamento de Projetos do ClickUp é ideal para equipes que trabalham em projetos SaaS de marca branca, permitindo que as empresas forneçam soluções de marca com eficiência.

Seus recursos personalizáveis permitem que você adapte a plataforma às suas necessidades específicas de marca e fluxo de trabalho, garantindo uma experiência perfeita para seus clientes.

Com o ClickUp, é possível criar espaços de trabalho dedicados para cada projeto, atribuir tarefas aos membros da equipe, acompanhar o progresso e gerenciar os prazos com eficiência.

White Labelling do ClickUp

Coloque um rótulo branco na ferramenta para que ela corresponda às diretrizes de sua marca usando o White-Labeling do ClickUp

Etiqueta branca do ClickUp

**permitem que os espaços de trabalho corporativos criem uma experiência de marca completa para equipes internas e clientes externos

Esse recurso permitirá que você personalize os principais elementos da marca, como logotipos, cores e URLs do espaço de trabalho.

Seja hospedando painéis voltados para o cliente ou projetos internos, a rotulagem branca alinha-se perfeitamente com a identidade da sua marca, oferecendo uma aparência polida e profissional que repercute nos usuários.

O ClickUp oferece uma solução escalável para empresas de todos os tamanhos. À medida que sua equipe e a complexidade do projeto aumentam, o ClickUp pode se adaptar facilmente para acomodar o aumento da carga de trabalho. Sua infraestrutura flexível permite o dimensionamento contínuo, garantindo que sua organização possa lidar com o aumento das cargas de usuários e dos volumes de dados sem comprometer o desempenho.

Segurança do ClickUp

Garanta a máxima proteção de dados com o ClickUp Security

Além disso, a segurança é uma das principais prioridades do ClickUp. Com o

Segurança do ClickUp

os dados confidenciais do ClickUp são criptografados em repouso e em trânsito, protegendo-os contra acesso não autorizado. **A plataforma segue os padrões e as normas do setor para garantir a privacidade e a segurança dos dados, como o GDPR e o SOC 2 Tipo II

melhores recursos do #### ClickUp

Organize e priorize a carga de trabalho de forma eficaz com Tarefas do ClickUp . Recursos como subtarefas, dependências e datas de vencimento permitem que você divida projetos complexos em partes gerenciáveis

Aproveite a colaboração eficiente de documentos em uma plataforma centralizada para armazenar e compartilhar arquivos com ClickUp Docs

Monitore com precisão o tempo gasto em tarefas com o sistema integrado do ClickUp Recurso de controle de tempo . Esses dados podem ser utilizados para gerar relatórios detalhados de tempo, fornecendo informações valiosas sobre a produtividade da equipe e a alocação de recursos

Visualize as principais métricas e o progresso do projeto com Dashboards do ClickUp . Ao selecionar widgets e gráficos relevantes, as equipes podem acompanhar a conclusão de tarefas, o tempo gasto e outros dados vitais em tempo real

Integre-se perfeitamente a uma ampla gama de ferramentas populares, incluindo Google Calendar, Slack, Zoom e muito mais, com as integrações do ClickUp

Limitações do ClickUp

Devido aos seus amplos recursos e capacidade de personalização, os novos usuários podem achar que a integração e a configuração são um pouco demoradas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por espaço de trabalho por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O ClickUp nos ajuda a concluir e entregar projetos no prazo com alta precisão. Agora estamos mais organizados e prontos para adicionar mais projetos ao nosso cronograma, pois o gerenciamento de projetos é agora um processo tranquilo.

Sarah Mckinney, engenheira líder sênior da SkylineWeb Solutions

2. ActiveCampaign (melhor para automação de marketing e gerenciamento de relacionamento com o cliente)

via

ActiveCampaign

A ActiveCampaign eleva os negócios com o envolvimento do cliente por meio de estratégias orientadas por dados. Ela se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes, o que a torna uma boa opção para agências e empresários que precisam de soluções dimensionáveis e de marca.

Sua flexibilidade permite que as organizações se adaptem rapidamente às tendências de marketing em constante mudança, ao mesmo tempo em que se concentram fortemente nos relacionamentos com os clientes. A ActiveCampaign simplifica o fornecimento de uma comunicação consistente e de acordo com a marca em todos os pontos de contato, ajudando as empresas a criar soluções impactantes para os clientes experiências impactantes para os clientes .

Melhores recursos da ActiveCampaign

Automatize fluxos de trabalho com acionadores, ações e condições para facilitar os esforços de marketing e garantir interações oportunas com os clientes

Crie e-mails responsivos com modelos e construtores do tipo arrastar e soltar, oferecendo opções de personalização e conteúdo dinâmico

Crie jornadas personalizadas para os clientes usando dados detalhados de rastreamento de comportamento e envolvimento

Sincronize a ActiveCampaign com sistemas de CRM para gerenciar leads, rastrear interações e aprimorar os processos de vendas de forma eficaz

Limitações da ActiveCampaign

A abundância de recursos pode sobrecarregar os iniciantes ou as empresas com conhecimento técnico limitado

Os usuários geralmente relatam desafios para dominar ferramentas avançadas de automação ou segmentação

Preços da ActiveCampaign

Inicial: A partir de US$ 15/mês para até 1.000 contatos

A partir de US$ 15/mês para até 1.000 contatos Plus: A partir de US$ 49/mês para até 1.000 contatos

A partir de US$ 49/mês para até 1.000 contatos Pro: A partir de US$ 79/mês para até 1.000 contatos

A partir de US$ 79/mês para até 1.000 contatos Enterprise: A partir de US$ 145

Avaliações e resenhas da ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.400 avaliações)

3. AgencyAnalytics (melhor para agências de marketing digital que buscam relatórios e análises simplificados)

via

AgencyAnalytics

Feito sob medida para agências de marketing digital, o AgencyAnalytics é uma ferramenta de geração de relatórios que fornece insights precisos e em tempo real para os clientes.

Ele se integra perfeitamente a várias plataformas de marketing, fornecendo acesso centralizado aos dados essenciais da campanha. Não importa se você está rastreando Métricas de SEO desempenho de PPC ou envolvimento com mídias sociais, o AgencyAnalytics simplifica a visualização de dados com painéis intuitivos, permitindo que as equipes se concentrem mais na estratégia e menos nos relatórios manuais.

Melhores recursos do AgencyAnalytics

Crie relatórios profissionais com marcas personalizadas para dar um toque sofisticado de agência

Conecte-se a mais de 60 plataformas, incluindo Google Analytics, Facebook Ads e Mailchimp, para reunir todos os seus dados em um só lugar

Agende relatórios recorrentes para economizar tempo e garantir que os clientes recebam atualizações em tempo hábil

Limitações do AgencyAnalytics

Recursos limitados de manipulação avançada de dados em comparação com ferramentas de análise pesada

Capacidade limitada de personalização de relatórios, principalmente em elementos como o design da página de rosto

Preços da AgencyAnalytics

Lançamento : uS$ 79/mês

: uS$ 79/mês Crescimento : uS$ 239/mês

: uS$ 239/mês Perform: $479/mês

AgencyAnalytics ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

4. Simvoly (melhor para criar sites personalizáveis e funis de vendas)

via

Simvoly

A Simvoly capacita empresas e agências a oferecer uma plataforma de construção de sites e funil de vendas com marca completa. Sua interface intuitiva garante que qualquer pessoa, desde iniciantes até desenvolvedores experientes, possa criar sites responsivos e funis de vendas eficazes com custos mínimos de desenvolvimento da Web.

A plataforma também permite que as empresas revendam essas soluções sob sua marca, com domínios personalizados e opções de marca, o que a torna uma forte concorrente no mercado de SaaS de marca branca.

Melhores recursos da Simvoly

Crie, teste e otimize funis com recursos de upselling e downselling

Venda produtos digitais e físicos sem taxas de transação adicionais

Crie sites e funis com elementos e modelos predefinidos

Limitações do Simvoly

Suporte limitado a aplicativos de terceiros em comparação com concorrentes maiores

Fóruns e recursos de suporte menos abrangentes

Preços da Simvoly

Pessoal : uS$ 18/mês

: uS$ 18/mês Empresarial : uS$ 36/mês

: uS$ 36/mês Crescimento : $69/mês

: $69/mês **Pro $179/mês

Avaliações e críticas do Simvoly

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4.8/5 (70+ avaliações)

5. SocialPilot (melhor para gerenciar várias contas de mídia social com eficiência)

via

SocialPilot

Se você é uma agência digital, um profissional de marketing ou uma pequena empresa que deseja centralizar seus esforços de mídia social em um único lugar, experimente o SocialPilot. Projetado para lidar com os desafios de gerenciar várias contas de clientes, ele simplifica a coordenação de campanhas e ajuda a divulgar sua marca em todas as plataformas.

Com suas soluções dimensionáveis, o SocialPilot permite que as equipes gerenciem projetos complexos sem comprometer a velocidade ou a qualidade, tornando-o uma opção confiável para agências em crescimento.

Melhores recursos do SocialPilot

Ofereça uma experiência personalizada, marcando o painel do cliente com seu logotipo e design

Obter insights práticos para medir e melhorar o desempenho em várias plataformas

Atribua funções, acompanhe tarefas e mantenha a eficiência do fluxo de trabalho em sua equipe

Limitações do SocialPilot

A análise avançada carece de profundidade em comparação com ferramentas mais caras

A interface parece um pouco desatualizada para alguns usuários

Preços do SocialPilot

Essencial : uS$ 30/mês

: uS$ 30/mês Padrão : uS$ 50/mês

: uS$ 50/mês Premium : uS$ 100/mês

: uS$ 100/mês Ultimate : uS$ 200/mês

: uS$ 200/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do SocialPilot

G2 : 4.5/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 300 avaliações)

6. Weblium (melhor para criar sites de marca branca de forma rápida e fácil)

via

Weblium

Um construtor de sites de última geração, o Weblium foi projetado para criar sites profissionais de marca branca com despesas mínimas de desenvolvimento da Web. Ele oferece uma interface rápida e fácil de usar para simplificar o processo de criação de sites.

Com ferramentas orientadas por IA e modelos personalizáveis, o Weblium permite que seus clientes criem suas marcas próprias, mantendo sua marca. É uma boa opção para quem precisa de soluções de web design eficientes e escaláveis.

Melhores recursos do Weblium

Fornecer aos clientes sites impressionantes e com a sua marca sem exibir o nome da Weblium

Simplificar e automatizar a criação de sites e as decisões de design com base nas preferências do usuário

Criar endereços da Web personalizados para aprimorar a identidade da marca

Criar sites responsivos sem exigir habilidades técnicas avançadas

Limitações do Weblium

Falta de opções avançadas de personalização de SEO em comparação com ferramentas dedicadas de SEO

A biblioteca de modelos, embora elegante, pode não ser suficientemente extensa para empresas de nicho

Preços do Weblium

Plano gratuito

Plano Pro: uS$ 15/mês

Weblium ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4.7/5 (20+ avaliações)

7. Akkio (melhor para análise preditiva de marca branca orientada por IA)

via

Akkio

Uma plataforma de IA intuitiva, a Akkio simplifica a análise preditiva para empresas sem exigir habilidades técnicas avançadas.

Perfeito para agências de marketing, provedores de SaaS e proprietários de empresas, o Akkio se integra perfeitamente a vários conjuntos de dados para fornecer insights acionáveis. Seus recursos de marca branca permitem que as organizações ofereçam análises baseadas em IA sob sua marca.

Melhores recursos do Akkio

Crie e implemente modelos de IA sem conhecimento de programação usando uma plataforma sem código

Conecte-se a ferramentas populares como Salesforce, HubSpot e Google Sheets

Use a IA para prever tendências, comportamento do cliente e resultados comerciais

Limitações do Akkio

Recursos limitados para ciência de dados avançada em comparação com as plataformas de análise tradicionais

Pode não atender bem às empresas que precisam de personalização detalhada dos dados

Preços do Akkio

View: Gratuito

Gratuito Básico : uS$ 49 por mês

: uS$ 49 por mês Profissional : uS$ 99 por mês

: uS$ 99 por mês Build-on-package : $999/mês

: $999/mês Enterprise: Preços personalizados

Akkio ratings and reviews

G2 : Não há classificações suficientes

: Não há classificações suficientes Capterra: Não há classificações suficientes

8. Clinked (melhor para colaboração segura com clientes e compartilhamento de documentos)

via

Vinculado

A Clinked é uma plataforma de colaboração adaptada para empresas que precisam de portais de clientes seguros e soluções de marca branca. Ela pode beneficiar agências, escritórios de advocacia e prestadores de serviços financeiros que priorizam a confidencialidade e a marca centrada no cliente.

O Clinked permite que as organizações criem portais personalizados com marca própria, aprimorando a comunicação com o cliente e o gerenciamento de documentos em um ambiente seguro.

Melhores recursos do Clinked

Compartilhe, armazene e gerencie arquivos de forma segura com criptografia

Facilite discussões, bate-papos em grupo e atribuições de tarefas diretamente na plataforma

Use os aplicativos móveis do Clinked para comunicação e atualizações em qualquer lugar

Limitações do Clinked

Opções limitadas de personalização da interface em comparação com os concorrentes

As integrações avançadas com ferramentas de terceiros são relativamente poucas

Preços do Clinked

Lite : $119/mês

: $119/mês Standard : $299/mês

: $299/mês Premium : uS$ 599/mês

: uS$ 599/mês Enterprise: Preços personalizados

Clinked ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 90 avaliações)

9. PandaHR (melhor para simplificar os processos de RH com personalização de marca branca)

via

PandaHR

O PandaHR é uma plataforma de gerenciamento de recursos humanos projetada para simplificar as operações de RH para empresas de todos os portes.

Adaptado para consultores de RH, provedores de SaaS e agências de recrutamento, os recursos de marca branca do PandaHR permitem que as empresas mudem a marca da plataforma e ofereçam soluções de RH com seu próprio nome.

Melhores recursos do PandaHR

Acompanhe a integração, o desempenho e o desligamento com facilidade

Simplifique a publicação de vagas, a triagem de candidatos e a comunicação

Monitore PTO, ausências e registros de tempo com rastreamento integrado

Limitações do PandaHR

Os recursos de relatório são básicos e podem exigir trabalho manual para análises complexas

Base de conhecimento menor para treinamento de usuários e solução de problemas

Preços do PandaHR

Pagamento conforme o uso: US$ 1,03 por funcionário por mês

Avaliações e resenhas do PandaHR

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

10. Mautic (melhor para automação de marketing de código aberto com recursos de marca branca)

via

Mautic

Como um robusto sistema de código aberto automação de marketing a Mautic é uma plataforma de automação de marketing, adequada para empresas e agências que buscam uma solução dimensionável e personalizável. Seus recursos de marca branca permitem que as empresas ofereçam serviços de automação de marketing personalizados sob sua marca.

Com a Mautic, os usuários podem criar jornadas personalizadas para os clientes, automatizar campanhas de e-mail e analisar o desempenho do marketing, beneficiando-se do controle total sobre a marca e a implementação.

Melhores recursos do Mautic

Use sua marca com seu logotipo, cores e domínios personalizados para oferecer soluções de marca

Use ferramentas baseadas em dados para agrupar clientes para campanhas direcionadas

Execute testes A/B em suas campanhas para otimizar o desempenho com base em dados em tempo real

Limitações do Mautic

Requer conhecimento técnico para configuração inicial e manutenção

O suporte disponível é limitado em comparação com as plataformas proprietárias, a menos que seja de terceiros

Preços do Mautic

**Gratuito para sempre

Mautic avaliações e resenhas

G2 : 4.6/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há classificações suficientes

11. Invoice Ninja (melhor para soluções de faturamento simples e personalizáveis)

via

Fatura Ninja

Se você é uma empresa ou um freelancer que precisa de um software de faturamento versátil e fácil de usar, o Invoice Ninja seria uma ótima opção. Ele oferece modelos de faturamento personalizáveis, processamento de pagamentos integrado e um fluxo de trabalho simplificado para controle de tempo, gerenciamento de projetos e despesas.

A plataforma multifuncional do Invoice Ninja simplifica o faturamento para pequenas e grandes empresas, facilitando o monitoramento dos pagamentos e melhorando o fluxo de caixa.

Melhores recursos do Invoice Ninja

Crie faturas em mais de 100 moedas, facilitando as transações comerciais internacionais

Aproveite o suporte a várias opções de pagamento, incluindo PayPal, ACH e cartão de crédito

Beneficie-se da integração com mais de 40 aplicativos, incluindo Zapier e ferramentas de contabilidade

Limitações do Invoice Ninja

Recursos limitados de relatórios nos planos de nível inferior

Bugs ou falhas ocasionais observados por alguns usuários

Preços do Invoice Ninja

**Gratuito para sempre

Ninja Pro : uS$ 12/mês

: uS$ 12/mês Enterprise: $16/mês em diante

Invoice Ninja ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 150 avaliações)

12. Landingi (melhor para construtor de páginas de destino de marca branca com recursos de personalização)

via

Landingi

Quer você esteja criando páginas de geração de leads ou funis de marketing, o Landingi permite controle total sobre o design, a marca e a funcionalidade. É uma plataforma poderosa para criar páginas de destino .

Com recursos fáceis de arrastar e soltar e uma ampla seleção de modelos, as empresas podem fornecer páginas de destino de alto desempenho que refletem as marcas de seus clientes sem precisar desenvolver a tecnologia do zero.

melhores recursos do #### Landingi

Crie e personalize páginas de destino sem nenhum conhecimento de codificação

Executar experimentos sobre o desempenho da página de destino para otimizar as taxas de conversão

Conecte-se comSistemas de CRM, ferramentas de marketing por e-maile outros aplicativos para melhorar os fluxos de trabalho

Limitações do Landingi

Opções limitadas de personalização avançada em comparação com outras plataformas para usuários experientes

Algumas integrações só estão disponíveis em planos de nível superior

Preços do Landingi

Gratuito

Lite : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Profissional : $69/mês

: $69/mês Ilimitado: uS$ 990/mês

Landingi ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

Escolha a solução SaaS de white label certa para suas necessidades

As plataformas de SaaS de marca branca são um divisor de águas para as empresas que desejam aprimorar as ofertas de serviços e, ao mesmo tempo, preservar a identidade exclusiva de sua marca.

Entre elas, o ClickUp é a melhor opção para organizações que buscam uma solução versátil e personalizável.

Com sua robusta ferramentas de gerenciamento de projetos com o ClickUp, que oferece recursos de gerenciamento de projetos, recursos de colaboração contínua e recursos de aumento de produtividade, as empresas podem oferecer soluções de marca branca que são eficientes e impactantes.

Aproveitar o ClickUp significa pular o longo processo de desenvolvimento de software e, ao mesmo tempo, aproveitar os benefícios de uma ferramenta altamente escalável e centrada no cliente. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e aproveite todo o potencial das soluções de marca branca que levarão sua marca a novos patamares!