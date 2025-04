10 melhores softwares de CRM de gerenciamento de ativos para 2025

O gerenciamento de ativos financeiros e a construção de relacionamentos sólidos com os clientes são essenciais para o sucesso no setor de gerenciamento de ativos.

Sem as ferramentas adequadas, vocĂȘ pode enfrentar ineficiĂȘncias, dados desorganizados e oportunidades de crescimento perdidas. Um CRM de gerenciamento de ativos eficaz pode transformar a maneira como vocĂȘ rastreia os ativos, lida com os clientes, aumenta a fidelidade do cliente e fica por dentro dos requisitos regulamentares.

Então, como encontrar uma solução de CRM de gerenciamento de ativos adequada?

Este guia explorarĂĄ as 10 principais soluçÔes de software de gerenciamento de ativos para ajudĂĄ-lo a gerenciar os ativos com eficiĂȘncia. 🚀

⏰ Resumo de 60 segundos

✠ClickUp: Melhor para gerenciamento de projetos financeiros e relacionamento com clientes

salesforce: Melhor para gerenciar relacionamentos com clientes de forma eficiente

microsoft Dynamics: melhor para simplificar as operaçÔes da cadeia de suprimentos

altvia: O melhor para gerenciar negĂłcios de private equity

dealCloud: Melhor para gerenciar pipelines de negócios em serviços financeiros

hubSpot: Melhor para aumentar o envolvimento do cliente

pipedrive: O melhor para simplificar o gerenciamento de negĂłcios e automatizar fluxos de trabalho

✠Backstop Solutions: Melhor para gerenciar relaçÔes com investidores e portfĂłlio

satuit: Melhor para construir relacionamentos com investidores

redtail CRM: Melhor para rastrear dados de clientes e gerenciar relacionamentos com clientes

O que vocĂȘ deve procurar em um software de CRM para gestĂŁo de ativos?

Ao procurar a melhor solução de gerenciamento de ativos, priorize os recursos que aumentam a produtividade, otimizam os processos e fortalecem os relacionamentos com os clientes. Aqui estão alguns recursos essenciais a serem considerados em Software de CRM :

Dashboard centralizado : Fornece aos gerentes de ativos uma visĂŁo geral dos dados dos ativos, dos relacionamentos com os clientes e do desempenho do portfĂłlio para um gerenciamento contĂ­nuo

: Fornece aos gerentes de ativos uma visĂŁo geral dos dados dos ativos, dos relacionamentos com os clientes e do desempenho do portfĂłlio para um gerenciamento contĂ­nuo Gerenciamento de dados do cliente : Permite que as empresas de gestĂŁo de ativos organizem e atualizem as informaçÔes dos clientes, garantindo a eficiĂȘncia dos relatĂłrios e do gerenciamento do relacionamento com os investidores

: Permite que as empresas de gestĂŁo de ativos organizem e atualizem as informaçÔes dos clientes, garantindo a eficiĂȘncia dos relatĂłrios e do gerenciamento do relacionamento com os investidores Ferramentas de rastreamento de ativos : Facilitam o gerenciamento remoto de ativos por meio do monitoramento de ativos fĂ­sicos e financeiros em tempo real, garantindo um melhor gerenciamento do portfĂłlio

: Facilitam o gerenciamento remoto de ativos por meio do monitoramento de ativos fĂ­sicos e financeiros em tempo real, garantindo um melhor gerenciamento do portfĂłlio MĂșltiplas visualizaçÔes : Ofereça opçÔes flexĂ­veis como lista, calendĂĄrio ou visualizaçÔes Kanban para ajudar os gerentes de ativos a visualizar tarefas, gerenciar atividades e acompanhar o desempenho do portfĂłlio de forma eficaz

: Ofereça opçÔes flexíveis como lista, calendårio ou visualizaçÔes Kanban para ajudar os gerentes de ativos a visualizar tarefas, gerenciar atividades e acompanhar o desempenho do portfólio de forma eficaz Campos personalizåveis : Permite que as empresas de gerenciamento de ativos personalizem os sistemas de CRM de acordo com as necessidades comerciais específicas, tornando-os uma solução especializada para o setor

: Permite que as empresas de gerenciamento de ativos personalizem os sistemas de CRM de acordo com as necessidades comerciais específicas, tornando-os uma solução especializada para o setor Gerenciamento de documentação : Permite que as empresas de gerenciamento de ativos armazenem, organizem e recuperem documentos essenciais, como contratos, licenças de software e relatórios de clientes, dentro do sistema de CRM

: Permite que as empresas de gerenciamento de ativos armazenem, organizem e recuperem documentos essenciais, como contratos, licenças de software e relatórios de clientes, dentro do sistema de CRM Conformidade regulatória : Ajude as empresas a aderir a novas regulamentaçÔes e datas de renovação, garantindo relatórios precisos para investidores institucionais e fundos de hedge

: Ajude as empresas a aderir a novas regulamentaçÔes e datas de renovação, garantindo relatĂłrios precisos para investidores institucionais e fundos de hedge Gerenciamento de e-mail: Simplifique a comunicação em um Ășnico local para rastrear interaçÔes, gerenciar acompanhamentos e aprimorar os relacionamentos com os clientes em todo o setor

âžĄïž Read More: Descubra o as 15 principais ferramentas de gerenciamento de ativos de software que vocĂȘ deve experimentar para otimizar seus ativos de software, reduzir custos e aumentar a eficiĂȘncia operacional.

Os 10 melhores softwares de CRM para gerenciamento de ativos a serem usados

Aqui estão os 10 melhores softwares de gerenciamento de ativos para ajudå-lo a refinar suas operaçÔes e impulsionar o crescimento no competitivo setor de gerenciamento de ativos:

1. ClickUp (🏆 Melhor para gerenciamento de projetos financeiros e relacionamento com clientes) ClickUp Ă© o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda vocĂȘ a trabalhar de forma mais rĂĄpida e inteligente.

Com o ClickUp, vocĂȘ pode otimizar suas tarefas de projetos financeiros, controlar despesas e gerenciar fluxos de trabalho financeiros. Ele tambĂ©m permite definir metas claras, acompanhar o progresso sem esforço e colaborar com sua equipe em tempo real.

Ferramenta de CRM ClickUp

A Ferramenta ClickUp CRM permite que vocĂȘ gerencie todos os seus relacionamentos com os clientes sem problemas. Ela permite que vocĂȘ acompanhe leads, negĂłcios, contatos e estĂĄgios de vendas em uma Ășnica plataforma. Com seus vĂĄrios recursos, como status personalizados, campos personalizados e vĂĄrias exibiçÔes, vocĂȘ pode adaptar o sistema de CRM para que ele se ajuste perfeitamente ao seu fluxo de trabalho de gerenciamento de ativos.

ClickUp Kanban

Por exemplo, vocĂȘ pode criar campos personalizados como Follow-up Date ou Deal Size para organizar melhor seus leads e priorizar tarefas. A ferramenta permite que vocĂȘ visualize todos os estĂĄgios de vendas em ClickUp Kanban e arrastar e soltar negĂłcios Ă medida que avançam.

O que torna o uso da solução de CRM ainda melhor é a AutomaçÔes do ClickUp funcionalidade. Ela o ajuda a definir lembretes para acompanhamento ou a ser notificado quando um negócio muda de status, para que nada seja esquecido.

Veja como o ClickUp Automations pode ajudar sua equipe

Além disso, o ClickUp oferece milhares de modelos personalizåveis para cada necessidade comercial.

Seja para configurar tarefas de acompanhamento, monitorar estågios de vendas ou usar a automação para enviar notificaçÔes quando uma tarefa estiver vencida, o Modelo de CRM do ClickUp simplifica tudo.

O modelo Modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp também ajuda a rastrear e gerenciar ativos como equipamentos, software ou inventårio. Ele permite monitorar as condiçÔes dos ativos, rastrear reparos e registrar detalhes de compras de forma eficiente e sem complicaçÔes.

âžĄïž Leia mais: 12 modelos gratuitos de CRM: Excel, Planilhas Google e ClickUp

📍Melhores recursos do ClickUp

Visualize e organize o progresso do cliente em vĂĄrios estĂĄgios da conta, desde a integração atĂ© a retenção, tudo em uma Ășnica interface com o ClickUp Kanban

Use widgets para monitorar as principais métricas, como valor do tempo de vida do cliente, tamanho médio dos negócios e taxas de retenção em tempo real usando ClickUp Dashboards Elabore propostas, procedimentos operacionais padrão (SOPs) e wikis de forma colaborativa com o Documentos do ClickUp Automatize tarefas repetitivas, como atribuição de tarefas, atualização de status ou envio de e-mails de acompanhamento com o ClickUp Automations

Monitore a duração das tarefas, garantindo faturamento e anĂĄlise de custos precisos para projetos relacionados a finanças com o Rastreamento de tempo do ClickUp 🔍 LimitaçÔes do ClickUp

O aplicativo mĂłvel do ClickUp pode nĂŁo ter todos os recursos da versĂŁo para desktop

A plataforma pode ser complicada para usuĂĄrios novos e nĂŁo experientes em tecnologia

💰 Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mĂȘs por usuĂĄrio

: uS$ 7/mĂȘs por usuĂĄrio NegĂłcios : $12/mĂȘs por usuĂĄrio

: $12/mĂȘs por usuĂĄrio Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7/mĂȘs por membro

⭐ ClassificaçÔes e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliaçÔes)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliaçÔes) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliaçÔes)

O ClickUp Ă© uma ferramenta excepcional e abrangente de gerenciamento de projetos que nos permite organizar nossa equipe de trabalho, colaborar com eficiĂȘncia e automatizar tarefas em um Ășnico ambiente. Ele nos oferece recursos como quadros Kanban, grĂĄficos de Gantt, documentos colaborativos, automaçÔes sem cĂłdigo e controle de tempo.

Um revisor do G2

2. Salesforce (🏆 Melhor para gerenciar relacionamentos com clientes de forma eficiente)

Via Salesforce O Salesforce Ă© um poderoso CRM baseado em nuvem que ajuda gerentes de ativos, consultores financeiros e empresas de investimento a organizar dados de clientes, rastrear ativos financeiros e aprimorar o gerenciamento do relacionamento com investidores.

Os recursos do Salesforce simplificam processos complexos, como a integração de clientes e o controle de conformidade, como fluxos de trabalho automatizados, anålises em tempo real e painéis personalizåveis.

exemplo: Os consultores podem usĂĄ-lo para gerar relatĂłrios personalizados para investidores institucionais, garantindo melhor tomada de decisĂŁo e fidelidade do cliente.

📍Melhores recursos do Salesforce

Acompanhe metas, investimentos e ecossistemas familiares para um melhor planejamento financeiro

Aumente a eficiĂȘncia com a integração automatizada de clientes e o gerenciamento de documentos

Use a anĂĄlise preditiva para antecipar as necessidades do cliente

🔍LimitaçÔes do Salesforce

É mais adequado para empresas, nĂŁo para operaçÔes de pequena escala, devido aos altos custos

Os usuĂĄrios relataram falhas no fluxo de trabalho ao trabalhar com grandes conjuntos de dados

💰Preços do Salesforce

Vendas : uS$ 300/mĂȘs por usuĂĄrio

: uS$ 300/mĂȘs por usuĂĄrio Serviço : uS$ 300/mĂȘs por usuĂĄrio

: uS$ 300/mĂȘs por usuĂĄrio Vendas e serviços : $325/mĂȘs por usuĂĄrio

: $325/mĂȘs por usuĂĄrio Einstein 1 para vendas e serviços: uS$ 700/mĂȘs por usuĂĄrio

⭐ClassificaçÔes e avaliaçÔes do Salesforce

G2: 4,2/5 (mais de 20 avaliaçÔes)

4,2/5 (mais de 20 avaliaçÔes) Capterra: N/A (classificaçÔes insuficientes)

Salesforce Ă© a plataforma que usamos em nossa empresa para atender nossos clientes e proporcionar-lhes uma experiĂȘncia satisfatĂłria. O Salesforce tem um sistema de inteligĂȘncia artificial que analisa o comportamento e as necessidades de nossos clientes e gera automaticamente sugestĂ”es de aplicativos para atender Ă s suas necessidades. Um revisor do G2 💡 Dica profissional: Otimize seu Processo de CRM com estas cinco etapas essenciais para elaborar sua estratĂ©gia de forma eficaz! Use dados e esforços de marketing para identificar clientes potenciais

Feche o negĂłcio com propostas e acompanhamentos claros e oportunos

Determine quais leads se alinham com seu pĂșblico-alvo e suas prioridades

Garanta a satisfação abordando as dĂșvidas e incentivando a fidelidade

Crie relacionamentos por meio de comunicação e ofertas personalizadas

3. Microsoft Dynamics (🏆Melhor para simplificar as operaçÔes da cadeia de suprimentos)

via Microsoft Dynamics O Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management permite que vocĂȘ gerencie com eficiĂȘncia ativos, operaçÔes e relacionamentos com clientes.

Usuårios de todos os setores - da manufatura ao varejo - utilizam seus recursos. Seus painéis intuitivos permitem que os usuårios monitorem facilmente os custos e o desempenho, reduzindo os riscos operacionais.

Recursos como mapeamento de localização de ativos, rastreamento do ciclo de vida e relatĂłrios em tempo real permitem que as empresas reduzam o tempo de inatividade e gerenciem a manutenção para melhorar a eficiĂȘncia operacional.

📍Melhores recursos do Microsoft Dynamics

Automatize o rastreamento de ativos e o gerenciamento do ciclo de vida para aumentar a transparĂȘncia operacional

Preveja as necessidades de manutenção de equipamentos usando IA para economizar custos

Obtenha insights acionåveis com métricas de desempenho pré-criadas, como rastreamento de tempo de inatividade

🔍 LimitaçÔes do Microsoft Dynamics

Oferece altos custos iniciais, o que pode impedir empresas menores

Os usuĂĄrios relataram atrasos ocasionais no desempenho durante o uso de alto volume

💰 Preços do Microsoft Dynamics

Dynamics 365 Supply Chain Management : $210/mĂȘs por usuĂĄrio

: $210/mĂȘs por usuĂĄrio Dynamics 365 Supply Chain Management Premium : uS$ 300/mĂȘs por usuĂĄrio

: uS$ 300/mĂȘs por usuĂĄrio Dynamics 365 Intelligent Order Management: $300/mĂȘs

⭐ ClassificaçÔes e anålises do Microsoft Dynamics

G2: 3,7/5 (mais de 100 avaliaçÔes)

3,7/5 (mais de 100 avaliaçÔes) Capterra: N/A (classificaçÔes insuficientes)

🔍 VocĂȘ sabia? PrincĂ­pio de Pareto diz que cerca de 80% da receita de uma empresa geralmente vem dos 20% dos clientes mais fiĂ©is. Vamos priorizar esses VIPs e ver seu negĂłcio decolar! 🚀

4. Altvia (🏆 Melhor para gerenciar negócios de private equity)

altvia Altvia Se vocĂȘ estiver procurando um CRM projetado para gerenciamento de ativos alternativos, o Altvia Ă© uma excelente opção. Ele foi feito sob medida para private equity, capital de risco e outros investimentos alternativos.

O Altiva otimiza as relaçÔes com os investidores, o gerenciamento de negócios e os processos de comunicação, tornando as operaçÔes mais eficientes.

Ele também oferece portais para investidores, data rooms e ferramentas de conformidade que permitem gerenciar com perfeição os relatórios dos investidores, compartilhar documentos com segurança e acompanhar as atividades de conformidade.

📍Melhores recursos do Altvia

Use listas de verificação e mĂ©tricas detalhadas para avaliar negĂłcios e monitorar o progresso do fundo com eficiĂȘncia

Gerencie as comunicaçÔes e forneça às partes interessadas acesso fåcil a relatórios e atualizaçÔes

Personalize painéis de controle para acompanhar o desempenho do portfólio e a produtividade da equipe em tempo real

🔍 LimitaçÔes do Altvia

A ferramenta não tem versão gratuita ou de avaliação para ser testada antes da compra

Serve principalmente para private equity, limitando o uso para tarefas gerais de gerenciamento de ativos

💰Preços da Altvia

Preços personalizados

⭐ClassificaçÔes e avaliaçÔes do Altvia

G2: N/A (classificaçÔes insuficientes)

N/A (classificaçÔes insuficientes) Capterra: N/A (classificaçÔes insuficientes)

A Altvia entende as necessidades das empresas de investimento e isso fica evidente durante o processo de implementação. Excelente funcionalidade pronta para uso e facilmente personalizada com sua excelente equipe. Um avaliador da Capterra âžĄïž Leia mais: Deseja aprimorar os relacionamentos com os clientes e os fluxos de trabalho, alĂ©m de aumentar a eficiĂȘncia? Descubra o 10 melhores exemplos de software de CRM e seus casos de uso para aumentar a produtividade **adaptados para vĂĄrios setores e tamanhos de empresas!

5. DealCloud (🏆 Melhor para gerenciar pipelines de negócios em serviços financeiros)

via DealCloud O DealCloud Ă© um CRM de gerenciamento de ativos lĂ­der, feito sob medida para bancos de investimento, private equity, imĂłveis e outros serviços profissionais. VocĂȘ pode usĂĄ-lo para gerenciar pipelines, rastrear relacionamentos e aprimorar a execução de negĂłcios.

O Deal Cloud permite que as empresas centralizem os dados, otimizem os fluxos de trabalho e aprimorem a colaboração. Ele também oferece recursos como painéis personalizados, ferramentas de relatórios e insights orientados por IA.

Esses recursos simplificam o monitoramento de portfĂłlio, o gerenciamento de conformidade e as tarefas de rastreamento de oportunidades.

📍Melhores recursos do DealCloud

Personalize painéis para visualizar pipelines de negócios, KPIs e atividades da equipe em um só lugar

Acompanhe os relacionamentos vinculando contatos e contas, garantindo que não haja conexÔes perdidas na busca de negócios

Gere relatórios detalhados com anålises integradas para controle de desempenho e atualizaçÔes de investidores

🔍 LimitaçÔes do DealCloud

Os usuĂĄrios observaram que o recurso de marketing por e-mail nĂŁo Ă© intuitivo e fĂĄcil de usar

Suas funçÔes de relatório e exportação são lentas e apresentam bugs

💰Preços do DealCloud

Preços personalizados

⭐ AvaliaçÔes e resenhas da DealCloud

G2: N/A (não hå avaliaçÔes suficientes)

N/A (não hå avaliaçÔes suficientes) Capterra: 4,5/5 (20 avaliaçÔes)

6. HubSpot (🏆 Melhor para aumentar o envolvimento do cliente)

via HubSpot Para empresas que buscam melhorar o envolvimento do cliente e aprimorar a organização dos dados, a HubSpot oferece uma plataforma de CRM abrangente.

Seu painel centralizado permite que os gerentes de ativos acompanhem as interaçÔes com os clientes - e-mails, chamadas e reuniÔes - em um local unificado.

A HubSpot tambĂ©m inclui ferramentas de anĂĄlise e geração de relatĂłrios que oferecem percepçÔes intuitivas sobre o comportamento do cliente e o desempenho do portfĂłlio. Os dados ajudam vocĂȘ a tomar decisĂ”es informadas, identificar tendĂȘncias e otimizar estratĂ©gias para obter melhores resultados.

📍Melhores recursos da HubSpot

Armazene e organize até um milhão de contatos com informaçÔes detalhadas

Crie e programe e-mails e fluxos de trabalho para nutrir leads sem esforço manual

Receba notificaçÔes em tempo real quando os contatos abrirem e-mails ou clicarem em links, permitindo o acompanhamento oportuno

🔍 LimitaçÔes da HubSpot

Os planos gratuitos tĂȘm restriçÔes quanto ao nĂșmero de e-mails a serem enviados mensalmente

Torna-se muito caro com contratos anuais e sem rescisĂŁo antecipada

💰 Preços da HubSpot

Gratuito

Plataforma para clientes iniciantes : uS$ 20/mĂȘs (para um assento)

: uS$ 20/mĂȘs (para um assento) Plataforma de cliente profissional : uS$ 1.300/mĂȘs (para cinco estaçÔes)

: uS$ 1.300/mĂȘs (para cinco estaçÔes) Plataforma de cliente empresarial: uS$ 4.300/mĂȘs (para sete estaçÔes)

⭐ AvaliaçÔes e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (12.000 avaliaçÔes)

4,4/5 (12.000 avaliaçÔes) Capterra: 4,5/5 (4000 avaliaçÔes)

"O HubSpot Marketing Hub Ă© uma plataforma incrivelmente versĂĄtil que combina facilidade de uso com poderosas ferramentas de marketing. Um de seus recursos de destaque Ă© a interface intuitiva, que facilita a navegação em campanhas complexas, mesmo para quem nĂŁo tem muito conhecimento tĂ©cnico" Um revisor do G2 💡 Dica profissional: Melhore a organização do seu conteĂșdo e aumente a eficiĂȘncia da equipe aprendendo como criar um fluxo de trabalho de gerenciamento de ativos digitais . Entenda as principais etapas para gerenciar, acessar e compartilhar ativos digitais sem problemas!

7. Pipedrive (🏆 Melhor para simplificar o gerenciamento de negócios e automatizar o fluxo de trabalho)

via Pipedrive O Pipedrive Ă© uma plataforma de CRM fĂĄcil de usar que ajuda vocĂȘ a organizar seu processo de vendas com pipelines visuais. Ele permite que vocĂȘ gerencie negĂłcios, rastreie tarefas e automatize fluxos de trabalho, fornecendo uma visĂŁo geral em tempo real da posição de cada cliente ou negĂłcio na jornada de vendas.

O Pipedrive oferece recursos como gerenciamento de leads e contatos, painéis de relatórios, rastreamento de e-mails e um aplicativo móvel, que aumenta a produtividade.

Ele tambĂ©m se integra perfeitamente ao seu e-mail, permitindo que vocĂȘ rastreie as comunicaçÔes e garanta que nenhuma interação com o cliente seja perdida.

📍Melhores recursos do Pipedrive

Use modelos de fluxo de trabalho para gerenciar a progressĂŁo do negĂłcio e enviar lembretes automaticamente

Rastreie os leads de forma eficiente com uma caixa de entrada centralizada que agrupa os leads até que eles estejam prontos para a qualificação

Sincronize com o Gmail ou Outlook para rastrear aberturas e cliques em e-mails

🔍 LimitaçÔes do Pipedrive

Falta anålise avançada para decisÔes baseadas em dados

O gerenciamento de documentos sĂł estĂĄ disponĂ­vel em planos superiores

💰 Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 14/mĂȘs por assento

: uS$ 14/mĂȘs por assento Avançado : uS$ 29/mĂȘs por assento

: uS$ 29/mĂȘs por assento Profissional : uS$ 59/mĂȘs por assento

: uS$ 59/mĂȘs por assento Power : uS$ 69/mĂȘs por assento

: uS$ 69/mĂȘs por assento Enterprise: uS$ 99/mĂȘs por assento

⭐ AvaliaçÔes e críticas do Pipedrive

G2: 4,3/5 (2000 avaliaçÔes)

4,3/5 (2000 avaliaçÔes) Capterra: 4,5/5 (3000 avaliaçÔes)

âžĄïž Leia mais: 10 softwares de gerenciamento de ativos de marcas digitais

8. Backstop Solutions (🏆 Melhor para gerenciar relaçÔes com investidores e portfĂłlio)

via SoluçÔes de apoio A Backstop Solutions otimiza a forma como investidores, fundos de hedge e empresas de private equity gerenciam as operaçÔes. Esse software de gerenciamento de ativos simplifica os fluxos de trabalho, aumenta a due diligence e promove a colaboração.

VocĂȘ pode usar seus recursos, como armazenamento centralizado de dados, ferramentas de relatĂłrios e anĂĄlise de desempenho para relaçÔes com investidores, gerenciamento de portfĂłlio e rastreamento de conformidade.

Por exemplo, ele permite automatizar as atualizaçÔes dos clientes e acessar percepçÔes do portfĂłlio em tempo real para melhorar a comunicação e a eficiĂȘncia.

📍 Melhores recursos das soluçÔes Backstop

Gerencie as relaçÔes com investidores com contatos centralizados e rastreamento de atividades para melhorar a comunicação com os clientes

Automatize os fluxos de trabalho para obter processos operacionais mais rĂĄpidos e sem erros em todos os departamentos

Monitore o desempenho do portfólio usando anålises em tempo real para tomar melhores decisÔes de investimento

🔍LimitaçÔes das soluçÔes BackStop

Não oferece uma versão de avaliação gratuita ou uma versão gratuita para testar antes de comprar os planos de assinatura

Os usuĂĄrios observaram que a ferramenta apresenta atrasos ao trabalhar com grandes conjuntos de dados

💰Preços da BackStop Solutions

Preços personalizados

⭐ ClassificaçÔes e resenhas da Backstop Solutions

G2: 4,7/5 (40 avaliaçÔes)

4,7/5 (40 avaliaçÔes) Capterra: N/A (não hå avaliaçÔes suficientes)

💡 Dica profissional: Querendo saber como o gerenciamento eficaz de ativos de TI ajuda sua empresa ? VocĂȘ pode reduzir custos, melhorar a produtividade e aumentar a segurança rastreando e gerenciando com eficiĂȘncia seus ativos de TI. Portanto:

Evite compras desnecessĂĄrias, otimizando o uso dos recursos de TI existentes

Identifique e reduza os riscos, garantindo que todos os ativos estejam atualizados e em conformidade

Otimize as operaçÔes sabendo quais ferramentas e sistemas estĂŁo disponĂ­veis e funcionando⚙

9. Satuit (🏆 Melhor para construir relacionamentos com investidores)

via Satuit O Satuit é um software de gerenciamento de ativos personalizado para gerentes de patrimÎnio, empresas de private equity e gerentes de ativos. Ele se destaca no gerenciamento de relacionamentos, na comunicação com o cliente e na conformidade regulamentar.

O Satuit facilita muito o rastreamento de e-mails e o gerenciamento de compromissos com clientes. Ele também ajuda a melhorar o crescimento dos negócios e a aumentar a satisfação do cliente.

Suas integraçÔes perfeitas com ferramentas como DocuSign e sistemas de portfĂłlio aumentam a precisĂŁo do fluxo de trabalho e a eficiĂȘncia operacional.

📍Melhores recursos do Satuit

Acompanhe os relacionamentos com os clientes por meio de painéis personalizados para obter insights em tempo real

Monitore as tarefas de conformidade com trilhas de auditoria e recursos de relatĂłrios

Automatize o rastreamento de comunicaçÔes por meio de e-mails, chamadas e reuniÔes

🔍LimitaçÔes do Satellite

Os usuårios relataram que os planos de preços da ferramenta não são muito transparentes

A interface de usuĂĄrio da ferramenta nĂŁo Ă© muito intuitiva

💰Preços do Satuit

Satuit Essentials : uS$ 150/mĂȘs

: uS$ 150/mĂȘs Satuit Premium : A partir de US$ 200/mĂȘs

: A partir de US$ 200/mĂȘs Satuit Enterprise: A partir de US$ 300/mĂȘs

⭐ClassificaçÔes e avaliaçÔes do Satuit

G2: N/A (classificaçÔes insuficientes)

N/A (classificaçÔes insuficientes) Capterra: N/A (classificaçÔes insuficientes)

O software atende às nossas necessidades de CRM e estå sendo continuamente aprimorado. A equipe de relacionamento com o cliente é excelente e estå sempre disponível para nos ajudar. Além disso, os webinars de treinamento são oferecidos regularmente.

Um revisor do G2

10. Redtail CRM (🏆 Melhor para rastrear dados de clientes e gerenciar relacionamentos com clientes)

via Redtail CRM O Redtail CRM Ă© um software de gerenciamento de ativos adaptado para profissionais financeiros, especialmente consultores e planejadores, para aprimorar o gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Ele oferece uma interface intuitiva que aprimora os fluxos de trabalho, rastreia os dados dos clientes e automatiza as principais tarefas, como marketing por e-mail em massa e geração de relatórios.

É possĂ­vel organizar facilmente os registros de clientes e leads usando o Redtail e atĂ© mesmo automatizar determinadas tarefas, como atribuir açÔes especĂ­ficas a clientes ou membros da equipe. Isso economiza seu tempo e aumenta a produtividade.

📍Melhores recursos do Redtail CRM

Rastreie os dados dos clientes com perfeição por meio de perfis abrangentes, garantindo fåcil acesso às principais informaçÔes

Automatize fluxos de trabalho com eficiĂȘncia para gerenciar tarefas repetitivas e acompanhar o progresso

Integração com ferramentas financeiras, como Morningstar e Riskalyze, para aprimorar a funcionalidade

🔍 LimitaçÔes do Redtail CRM

Alguns usuĂĄrios dizem que a interface de usuĂĄrio da ferramenta estĂĄ desatualizada

Oferece integraçÔes limitadas em comparação com outras soluçÔes populares de CRM

💰 Preços do Redtail CRM

Lançamento $45/mĂȘs por usuĂĄrio

$45/mĂȘs por usuĂĄrio Crescimento : uS$ 65/mĂȘs por usuĂĄrio

: uS$ 65/mĂȘs por usuĂĄrio Empresa: Preços personalizados

⭐ ClassificaçÔes e anålises do Redtail CRM

G2: 4,3/5 (130 avaliaçÔes)

4,3/5 (130 avaliaçÔes) Capterra: 4,1/5 (80 avaliaçÔes)

VocĂȘ sabia que e-mails de marketing personalizados podem aumentar as taxas de cliques em 14%

e as conversĂ”es em 10%. Um CRM pode ajudĂĄ-lo a segmentar seu pĂșblico e adaptar suas mensagens. 🎯

**Crie sua marca no setor de gerenciamento de ativos com o ClickUp!

O gerenciamento eficaz de ativos é crucial, pois garante a utilização ideal dos recursos, reduz os custos e minimiza os riscos.

Por exemplo, um gerente de portfĂłlio pode usar as plataformas de CRM de gerenciamento de ativos listadas acima para rastrear os investimentos dos clientes, analisar as tendĂȘncias do mercado e gerar relatĂłrios personalizados.

Mas se vocĂȘ estiver procurando uma ferramenta avançada e rica em recursos para gerenciar seu projeto financeiro, armazenar dados de clientes e melhorar o relacionamento com eles, considere o ClickUp.

Ele o ajuda a rastrear ativos, gerenciar cronogramas de manutenção, gerar relatĂłrios e colaborar com os membros da equipe - tudo em uma Ășnica plataforma.

EntĂŁo, por que esperar? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e revolucione seu processo de gerenciamento de ativos!