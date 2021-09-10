Victory Omotayo: Como o ClickUp me ajuda a gerenciar meus clientes, conteúdo e equipe em um só lugar

Liberdade, impacto, estabilidade, flexibilidade.

Se você é um empreendedor e proprietário de uma empresa, então estes podem ser alguns dos seus objetivos à medida que cresce e expande o seu negócio.

Um dia na vida de um empreendedor pode consistir em recrutar leads, manter uma lista de clientes, cumprir projetos de clientes e muito mais. Esse ciclo diário de lidar com várias tarefas e desempenhar várias funções é uma das razões pelas quais muitas pessoas ficam esgotadas, se contentam com salários menores e fracassam quando se trata de lançar seus negócios.

Então, como você consegue liberdade, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e sucesso?

Victory Omotayo pode lhe contar! Melhor ainda, ela pode lhe mostrar como. 😉

Como coach de negócios e empreendedora, Victory domina as etapas para lançar um negócio de sucesso, desde a oferta de ingressos, estratégias de posicionamento sólidas, um sistema de vendas simplificado e uma forte presença nas redes sociais.

Atualmente, ela ajuda profissionais de diversos setores a obter resultados que os levam à liberdade financeira.

Para isso, ela conta com uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos como o ClickUp para suas necessidades de CRM e gerenciamento de conteúdo.

Tivemos a oportunidade de conversar com Victory sobre como ela usa o ClickUp para gerenciar todo o seu trabalho em um só lugar. Acompanhe para saber como ela realiza suas tarefas com o ClickUp.

é hora de passar o microfone! Pode começar, Victory! 🎤😊

Conte-nos sobre sua empresa!

Olá, sou a Victory! 👋

Profissionais e especialistas procuram-me quando querem ser vistos e remunerados como tal.

Eu dirijo uma empresa de coaching e consultoria que ajuda especialistas a aproveitar sua zona de genialidade para desenvolver e lançar programas em grupo de alto valor que vendem bem.

Faço isso por meio do meu programa exclusivo de alto valor, Knowledge to Profit™, no qual ajudo meus clientes a:

💎 Esclareça e valide a expertise mais lucrativa deles (eu chamo isso de “gerador de dinheiro”)

💎 Aumente sua autoridade nas redes sociais com minha exclusiva Expedited Expertise Framework™

💎 Domine suas mensagens para que eles possam articular com confiança seu valor para clientes dos sonhos

Qual é o seu recurso favorito do ClickUp?

Painéis. Adoro usar isso para criar painéis para meus clientes!

Os painéis do ClickUp permitem criar relatórios detalhados sobre os dados importantes dos seus clientes.

Use widgets personalizáveis, como gráficos circulares, tempo de espera, planilha de horas e muito mais para criar seu próprio centro de controle de missões.

Os painéis oferecem um hub centralizado para visualizar informações valiosas sobre tarefas, sprints, projetos, pessoas e muito mais.

Widgets personalizáveis nos painéis do ClickUp

Widgets personalizáveis nos painéis do ClickUp

Como você usa o ClickUp para impulsionar sua empresa e seus projetos?

O ClickUp me permite gerenciar minha lista de clientes, planejar o conteúdo das redes sociais e gerenciar uma equipe.

Os recursos fáceis de usar do ClickUp tornam o gerenciamento de toda uma empresa em uma única plataforma de gerenciamento de projetos uma tarefa simples.

Você pode configurar um CRM diretamente em seu espaço de trabalho e criar visualizações de alto nível das tarefas dos seus clientes. Alterne entre diferentes visualizações, como quadro, tabela, calendário, lista e muito mais, para ter uma perspectiva alternativa das suas tarefas.

Usando o ClickUp como CRM e visualizando a lista de clientes na visualização Lista

Usando o ClickUp como CRM e visualizando a lista de clientes na visualização Lista

Para usar o ClickUp para gerenciamento de conteúdo, basta criar uma nova lista no ClickUp, definir suas etapas com status personalizados e criar as tarefas necessárias.

Depois de definir sua lista de tarefas, você pode começar a planejar seu calendário de conteúdo!

Exemplo de calendário de conteúdo no ClickUp

Exemplo de calendário de conteúdo no ClickUp

Visualizando o calendário de conteúdo na visualização Lista do ClickUp

Visualizando o calendário de conteúdo na visualização Lista do ClickUp

Aproximadamente quantas horas por semana você economiza usando o ClickUp e o que você faz com esse tempo?

Eu economizo cerca de 5 horas por semana usando o ClickUp para organizar e gerenciar meu negócio!

O tempo que economizo por semana me permite focar em atividades que geram mais receita para trazer mais dinheiro para o negócio.

Como o ClickUp melhorou seu trabalho e sua vida?

Antes do ClickUp, eu usava vários aplicativos para gerenciar todo o meu trabalho e meus clientes.

A implementação do ClickUp realmente me ajudou a economizar tempo e dinheiro em todas as ferramentas que eu usava antes.

Tem sido extremamente benéfico ter o ClickUp, especialmente sabendo que ele tem tudo o que preciso para meu negócio de coaching e consultoria online.

Que conselho você daria para outras pessoas que desejam otimizar sua produtividade?

Se eu pudesse deixar um conselho, recomendaria enfaticamente que você se concentrasse em uma plataforma para poder realmente ver o impacto.

Conecte-se com Victory no LinkedIn, Instagram e visite o site dela para saber mais sobre como ela pode ajudar a levar sua empresa para o próximo nível. 🚀