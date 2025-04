13 melhores alternativas ao Facebook Workplace para 2025

Para muitas equipes, o Facebook Workplace ou o Workplace da Meta é uma entrada fácil na rede social corporativa.

Essa ferramenta de colaboração dinâmica traz a familiaridade atraente da mídia social para o escritório.

No entanto, está programado para encerrar as operações em breve e fazer a transição para um modo somente leitura até 2026. Isso representa uma carga significativa para os usuários existentes da plataforma, que priorizam foco, flexibilidade, privacidade de dados, integrações robustas e maior controle sobre o fluxo de trabalho.

Felizmente, o mundo da tecnologia está repleto de ferramentas de colaboração digital que atenderão perfeitamente às suas necessidades.

Neste blog, exploraremos as 13 melhores alternativas do Facebook Workplace para aprimorar as comunicações internas (e a produtividade). 🎯

⏰Resumo de 60 segundos

ClickUp (melhor para comunicação em equipe e gerenciamento de projetos) Slack (melhor para comunicação e colaboração em equipe) Microsoft Teams (melhor para integração perfeita com o Microsoft 365) Workvivo (Melhor para engajamento de funcionários e comunicação interna) Staffbase (melhor para soluções de intranet para funcionários) Jive (melhor para gerenciamento de conhecimento) Igloo Software (melhor para soluções de intranet personalizáveis) LumApps (melhor para integração com o Google Workspace) Google Workspace (melhor para suíte de produtividade abrangente) Happeo (Melhor para recursos de intranet social) eXo Platform (Melhor para flexibilidade de código aberto) Viva Engage (Melhor para aprimorar a experiência do funcionário) Simpplr (Melhor para comunicação moderna com os funcionários)

O que você deve procurar nas alternativas ao Facebook Workplace?

Ao fazer a transição para uma nova ferramenta de colaboração, é melhor começar identificando o que sua equipe realmente precisa. As alternativas corretas do Meta Workplace proporcionarão clareza, eficiência e comunicação perfeita entre suas equipes.

Vamos dar uma olhada em alguns recursos que a ferramenta escolhida deve ter. 👀

Comunicação: Escolha uma ferramenta com diversas opções de comunicação, como mensagens instantâneas, videoconferência e integração de e-mail

Escolha uma ferramenta com diversas opções de comunicação, como mensagens instantâneas, videoconferência e integração de e-mail Integração: Escolha uma ferramenta que se integre às ferramentas existentes em sua pilha de tecnologia, como software de gerenciamento de projetos, sistemas de CRM e outras ferramentas de colaboração

Escolha uma ferramenta que se integre às ferramentas existentes em sua pilha de tecnologia, como software de gerenciamento de projetos, sistemas de CRM e outras ferramentas de colaboração Envolvimento dos funcionários: Procure ferramentas que promovam o envolvimento dos funcionários, como feeds de atividades envolventes, programas de reconhecimento, mecanismos de feedback e recursos de criação de comunidades

Procure ferramentas que promovam o envolvimento dos funcionários, como feeds de atividades envolventes, programas de reconhecimento, mecanismos de feedback e recursos de criação de comunidades Análises e relatórios: Certifique-se de que haja análises quantitativas e qualitativas para monitorar o envolvimento dos funcionários e a eficácia do conteúdo para uma tomada de decisão informada

Certifique-se de que haja análises quantitativas e qualitativas para monitorar o envolvimento dos funcionários e a eficácia do conteúdo para uma tomada de decisão informada Criação e distribuição de conteúdo: Certifique-se de que ele permita criar, compartilhar e gerenciar conteúdo facilmente com compartilhamento de multimídia, incluindo documentos, vídeos e atualizações de notícias

As 13 melhores alternativas ao Facebook Workplace

Nesta seção, exploraremos as 13 melhores alternativas ao Facebook Workplace, seus pontos fortes e fracos para ajudá-lo a fazer a escolha certa.

Vamos começar! 💪

1. ClickUp (melhor para comunicação em equipe e gerenciamento de projetos)

Em primeiro lugar, temos ClickUp o ClickUp é um aplicativo de gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Projetado para ajudar equipes e indivíduos a **organizar, rastrear e gerenciar tarefas em um só lugar, ele oferece um conjunto flexível de ferramentas para atender a diversos requisitos de projetos e empresas. ClickUp Chat do Chat permite que você entre e saia de chamadas dentro do espaço de trabalho sempre que quiser.

Comunique-se com sua equipe em tempo real com o ClickUp Chat

Procurando uma solução alternativa para tópicos intermináveis? Com o Clipes do ClickUp com o ClickUp Clips, você pode gravar rapidamente sua tela e enviar um vídeo privado ou público. É uma excelente ferramenta para dar feedback, adicionar comentários e convertê-los em tarefas acionáveis para o gerenciamento de tarefas de ponta a ponta.

Crie e compartilhe instantaneamente gravações de tela com áudio com as partes interessadas sem alternar entre as guias usando o ClickUp Clips

Para armazenar todos os dados de seu projeto de forma estruturada, use Documentos do ClickUp . Ele oferece às equipes espaço para criar, editar e gerenciar conteúdo em tempo real. Você e sua equipe podem trabalhar no mesmo documento simultaneamente, facilitando a coleta de informações de diferentes membros da equipe e simplificando a criação de conteúdo.

Os recursos avançados de formatação e o layout intuitivo do Docs permitem incorporar listas de tarefas e itens de afazeres e até mesmo acompanhar o progresso no próprio documento. Além disso, você pode acompanhar o histórico de versões para ver as alterações feitas.

Colabore com sua equipe em tempo real com o ClickUp Docs

Se você precisar de um pouco de brainstorming para dar andamento aos projetos, use Quadros brancos ClickUp . Ele permite que você e sua equipe mapeiem visualmente as ideias, acompanhem as sessões de brainstorming e convertam conceitos em itens de ação. Você pode ver as edições e as movimentações da sua equipe à medida que elas ocorrem, tornando o processo dinâmico e interativo, mesmo para equipes remotas.

Faça brainstorming com sua equipe e visualize todas as informações com os quadros brancos ClickUp

Pronto para começar? Aqui está um plano de ação para ajudá-lo a começar: O plano de ação Modelo de plano de comunicação do ClickUp .

É uma ferramenta vital para a comunicação interna e externa. O modelo facilita a criação de um plano de comunicação robusto para se conectar com os públicos e organizar os objetivos de comunicação, as metas, os cronogramas e as partes interessadas. Basicamente, ele garante que nenhuma meta ou tarefa se perca na tradução. 🙌🏾

Melhores recursos do ClickUp

Comunicação em tempo real: O ClickUp Chat permite a comunicação perfeita entre os membros da equipe sem a necessidade de alternar entre aplicativos

O ClickUp Chat permite a comunicação perfeita entre os membros da equipe sem a necessidade de alternar entre aplicativos Colaboração: O ClickUp Docs facilita a criação instantânea de guias de produtos, wikis, roteiros de projetos, etc., que podem ser conectados a fluxos de trabalho. Também é possível adicionar comentários, transformá-los em tarefas rastreáveis e atribuí-los aos membros relevantes da equipe

O ClickUp Docs facilita a criação instantânea de guias de produtos, wikis, roteiros de projetos, etc., que podem ser conectados a fluxos de trabalho. Também é possível adicionar comentários, transformá-los em tarefas rastreáveis e atribuí-los aos membros relevantes da equipe Brainstorming virtual: O ClickUp Whiteboards cria uma tela visual para discutir e anotar ideias com os membros da equipe

O ClickUp Whiteboards cria uma tela visual para discutir e anotar ideias com os membros da equipe Gravação de tela: O ClickUp Clips permite criar vídeos instantâneos para substituir conversas intermináveis e eliminar o risco de perda de tarefas vitais

O ClickUp Clips permite criar vídeos instantâneos para substituir conversas intermináveis e eliminar o risco de perda de tarefas vitais Visualização de tarefas: Visualize seu trabalho em diferentes formatos ClickUp 15+ Visualizações personalizadas como visualização de lista, visualização de quadro, visualização de calendário e visualização de linha do tempo

Limitações do ClickUp

Os iniciantes podem ter dificuldades no início devido ao seu conjunto de recursos altamente personalizável

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Slack (melhor para comunicação e colaboração em equipe)

via Folga O Slack é uma plataforma de colaboração que simplifica a comunicação dentro das equipes. Ele oferece vários recursos, incluindo canais e conversas em tópicos, para manter as conversas organizadas.

A plataforma tem uma função de pesquisa robusta que ajuda você a encontrar facilmente mensagens anteriores.

Melhores recursos do Slack

Colaboração: Crie canais públicos ou privados para colaboração em toda a organização sobre tópicos ou projetos específicos, para que as equipes possam manter o foco e compartilhar conhecimento sem esforço

Crie canais públicos ou privados para colaboração em toda a organização sobre tópicos ou projetos específicos, para que as equipes possam manter o foco e compartilhar conhecimento sem esforço Reuniões rápidas: Conduza reuniões rápidas e informais de áudio ou vídeo com o recurso "Huddle", ajudando as equipes a resolver problemas mais rapidamente, fazer brainstorming de ideias em qualquer lugar e economizar tempo com comunicação instantânea

Conduza reuniões rápidas e informais de áudio ou vídeo com o recurso "Huddle", ajudando as equipes a resolver problemas mais rapidamente, fazer brainstorming de ideias em qualquer lugar e economizar tempo com comunicação instantânea Integração perfeita: Integre-se com mais de 2.600 aplicativos, incluindo Google Drive, Zoom, Jira, Trello e outros, eliminando a necessidade de alternar aplicativos e simplificando os fluxos de trabalho

Limitações do Slack

Sem a configuração adequada, mensagens e notificações frequentes em vários canais levam à distração

O arquivamento de mensagens e a busca de dados anteriores podem ser complexos

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 8,75/mês por usuário

US$ 8,75/mês por usuário Business+Pro: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Plano de grade empresarial: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 33.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 33.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.400 avaliações)

3. Microsoft Teams (melhor para integração perfeita com o Microsoft 365)

via Microsoft O Microsoft Teams é uma boa alternativa ao Facebook Workplace para empresas focadas na integração com um pacote de produtividade mais amplo.

Como parte do ecossistema do Microsoft 365, o Teams oferece uma plataforma unificada para mensagens, reuniões em vídeo, compartilhamento de arquivos e colaboração. O recurso Channels é especialmente útil para manter as conversas estruturadas e contextualizadas.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Videoconferência: Realize videoconferências com recursos como o PowerPoint Live, o Microsoft Whiteboard e notas de reunião geradas por IA para colaboração e atribuição de tarefas perfeitas

Realize videoconferências com recursos como o PowerPoint Live, o Microsoft Whiteboard e notas de reunião geradas por IA para colaboração e atribuição de tarefas perfeitas Ferramentas de produtividade integradas: Co-edite documentos, blocos de código e outros arquivos em tempo real usando sua integração com o pacote Microsoft 365 e fique sempre na mesma página com os membros da sua equipe

Co-edite documentos, blocos de código e outros arquivos em tempo real usando sua integração com o pacote Microsoft 365 e fique sempre na mesma página com os membros da sua equipe Recursos de segurança robustos: Beneficie-se de um forte controle de acesso e de medidas de segurança avançadas para proteger informações confidenciais

Limitações do Microsoft Teams

O compartilhamento de arquivos é restrito a um determinado tamanho, o que dificulta o compartilhamento de documentos importantes que contêm grandes quantidades de informações

Sua organização de arquivos é confusa; todos os arquivos compartilhados são colocados na pasta raiz do canal, tornando a navegação e o acesso inconvenientes

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft Teams classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 15.600 avaliações)

4,3/5 (mais de 15.600 avaliações) Capterra: 4,5/ 5 (mais de 9.700 avaliações)

4. Workvivo (Melhor para engajamento de funcionários e comunicação interna)

via Trabalho O Workvivo é um software de comunicação interna com uma interface intuitiva que aumenta o envolvimento dos funcionários. A ferramenta foi projetada para incentivar uma cultura de reconhecimento, permitindo que os funcionários facilmente concedam elogios, distintivos e prêmios a seus colegas por um trabalho bem feito.

Ela oferece métricas como atividade do usuário, visualizações de conteúdo e participação na comunidade para ajudar as organizações a rastrear a adoção, identificar tendências e otimizar as estratégias de comunicação interna.

Melhores recursos do Workvivo

Criação de comunidade: Crie uma experiência unificada para os funcionários com seu feed social, vídeos say-hi, shout-outs, eventos e espaços de comunidade, aprimorando a comunicação entre a equipe e os funcionárioscomunicação do projeto Compartilhamento de informações: Simplifique o compartilhamento de informações de toda a organização com os funcionários por meio de boletins informativos e modelos

Crie uma experiência unificada para os funcionários com seu feed social, vídeos say-hi, shout-outs, eventos e espaços de comunidade, aprimorando a comunicação entre a equipe e os funcionárioscomunicação do projeto Envolvimento orientado por dados: Colete feedback por meio de pesquisas, enquetes e avançadosmétricas de envolvimento dos funcionários para medir o envolvimento

Limitações do Workvivo

Às vezes, é exibida uma grande quantidade de notificações que não são importantes, o que leva a um espaço de trabalho desordenado

Não há opções de mensagens pessoais para conversas privadas

Preços do Workvivo

Plano Empresarial: Preços personalizados

Preços personalizados Plano Enterprise PLUS: Preços personalizados

Workvivo avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

5. Staffbase (melhor para soluções de intranet para funcionários)

via Base da equipe O Staffbase é uma plataforma abrangente que simplifica a comunicação e o envolvimento de equipes distribuídas.

Seu recurso "Mission Control" permite que as organizações gerenciem projetos, coordenem campanhas e avaliem o sucesso com análises avançadas. Um de seus recursos de destaque é a solução integrada de e-mail para funcionários, que permite comunicações omnichannel.

Melhores recursos do Staffbase

Comunicação multicanal: Use ferramentas multicanal como e-mail, bate-papo e mensagens para se comunicar com funcionários e colegas em todos os locais e funções

Use ferramentas multicanal como e-mail, bate-papo e mensagens para se comunicar com funcionários e colegas em todos os locais e funções Insights orientados por IA: Planeje e analise campanhas com ferramentas de IA para refinar as mensagens e melhorar o envolvimento

Planeje e analise campanhas com ferramentas de IA para refinar as mensagens e melhorar o envolvimento Hub de conhecimento: Use a intranet e o aplicativo do funcionário para criar um hub centralizado para todos os recursos da empresa

Limitações do Staffbase

Falta de organização dos e-mails enviados e recebidos

Falta de personalização e facilidade de uso na criação de e-mails e modelos

Preços do Staffbase

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Staffbase

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

lembrete amigável: Considere o tamanho da sua equipe e como ela trabalha quando estiver escolhendo uma plataforma. Equipes maiores se beneficiam de vários canais e integrações, enquanto equipes menores preferem interfaces simples e comunicação direta.

6. Jive (melhor para gerenciamento de conhecimento)

via Jive O Jive é um sólido sistema de gerenciamento de conhecimento que oferece ferramentas de comunicação orientadas por IA. Você pode criar e organizar bases de conhecimento, wikis e espaços colaborativos onde as informações críticas estão prontamente disponíveis.

O Jive inclui recursos de gamificação que ajudam a impulsionar o envolvimento, reconhecendo e recompensando as contribuições dos funcionários. Distintivos, pontos e tabelas de classificação podem ser usados para incentivar os funcionários a participar de discussões, compartilhar conhecimento ou concluir tarefas. Além disso, seu exclusivo "Jive CoPilot" ajuda você a encontrar e gerar conteúdo relevante com facilidade.

Melhores recursos do Jive

Automação de tarefas: Automatize tarefas de rotina, como roteamento de chamadas e transcrição de correio de voz

Automatize tarefas de rotina, como roteamento de chamadas e transcrição de correio de voz Criação de conteúdo : Crie documentos compartilhados e bases de conhecimento com recursos de colaboração em tempo real

: Crie documentos compartilhados e bases de conhecimento com recursos de colaboração em tempo real Conteúdo personalizado: Use a tecnologia "PeopleGraph" para avaliar a intenção de pesquisa dos usuários e fornecer conteúdo hiperdirecionado

Limitações do Jive

A ferramenta oferece recursos limitados de relatórios para gerentes de comunidade

O identificador de chamadas não funciona corretamente quando os usuários usam linhas diferentes; isso é um problema para pessoas que gerenciam várias empresas, cada uma com uma linha dedicada

Preços do Jive

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jive

G2: 3,8/5 (mais de 300 avaliações)

3,8/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 40 avaliações)

7. Igloo Software (melhor para soluções de intranet personalizáveis)

via Iglu O Igloo Software é um software de gerenciamento de projetos com funcionalidades de intranet que conectam os funcionários do escritório e da linha de frente. Ele oferece suporte a painéis personalizados, atribuições de tarefas e compartilhamento de conhecimento por meio de wikis detalhados.

Com ferramentas de análise robustas, como recursos de reconhecimento e pesquisas, a plataforma permite que os funcionários reconheçam as conquistas uns dos outros, compartilhem sucessos e forneçam feedback. Além disso, as organizações podem realizar pesquisas e enquetes para coletar as opiniões dos funcionários, ajudando a moldar a tomada de decisões e a melhorar a cultura da empresa.

Melhores recursos do Igloo

Engajamento dos funcionários: Motive os funcionários e aumente o engajamento comemorando marcos, compartilhando histórias e destacando momentos inspiradores

Motive os funcionários e aumente o engajamento comemorando marcos, compartilhando histórias e destacando momentos inspiradores Organização interativa: Crie um organograma interativo com integrações a diretórios populares de terceiros, como Workday e Active Directory

Crie um organograma interativo com integrações a diretórios populares de terceiros, como Workday e Active Directory Rastreamento de engajamento: Use tabelas de classificação, ferramentas de gamificação, enquetes e pesquisas para avaliar a experiência dos funcionários

Limitações do Igloo

Há também algumas limitações quanto ao número de aplicativos com os quais ele pode ser integrado

A questão da personalização pode ser um pouco mais complexa para usuários sem experiência em CSS

Preços do Igloo

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Igloo

G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

4,2/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

8. LumApps (melhor para integração com o Google Workspace)

via LumApps O LumApps é um moderno software de intranet que ajuda as organizações a criar comunidades entre os funcionários. Projetado nativamente no Google Cloud, ele oferece suporte à comunicação de cima para baixo, ponto a ponto e de baixo para cima, aumentando a colaboração e os esforços de construção de cultura.

Você pode usá-lo para fazer perguntas, compartilhar postagens, eventos e artigos, além de publicar notícias.

Melhores recursos do LumApps

Personalização com IA: Personalize o conteúdo, encontre conteúdo relevante e automatize tarefas repetitivas com suas tecnologias de IA incorporadas, como aprendizado de máquina (ML) e compreensão de linguagem natural (NLU)

Personalize o conteúdo, encontre conteúdo relevante e automatize tarefas repetitivas com suas tecnologias de IA incorporadas, como aprendizado de máquina (ML) e compreensão de linguagem natural (NLU) Planejamento de comunicação: Use o "LumApps Campaigns" para planejar, criar, transmitir, monitorar e melhorar as estratégias de comunicação interna

Use o "LumApps Campaigns" para planejar, criar, transmitir, monitorar e melhorar as estratégias de comunicação interna Compartilhamento de conteúdo: Publique com um clique do Google Docs em sua intranet e compartilhe notícias da empresa diretamente nos canais do Google Workspace

Limitações do LumApps

Faltam análises, especialmente para tentar descobrir a jornada do usuário dentro da plataforma da intranet, e não há análises de cliques

A ferramenta precisa de mais recursos de personalização para poder impulsionar ainda mais o engajamento

Preços do LumApps

Gratuito

Luma Plus: US$ 69/mês

US$ 69/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LumApps

G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

4,3/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 30 avaliações)

9. Google Workspace (melhor para um pacote de produtividade abrangente)

via Google O Google Workspace oferece um conjunto de aplicativos, incluindo Gmail, Google Drive, Docs, Sheets e Meet. Ele se destaca pelos robustos recursos de compartilhamento de arquivos e recursos de edição ao vivo, permitindo que vários usuários trabalhem simultaneamente. Sua interface de usuário intuitiva e sua escalabilidade o tornam atraente para empresas de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Google Workspace

Colaboração em equipe: Colabore com sua equipe em tempo real em documentos, planilhas e apresentações

Colabore com sua equipe em tempo real em documentos, planilhas e apresentações Segurança de dados: Proteja dados confidenciais com recursos de segurança integrados, como autenticação de dois fatores, criptografia de dados e controles administrativos avançados

Proteja dados confidenciais com recursos de segurança integrados, como autenticação de dois fatores, criptografia de dados e controles administrativos avançados Pesquisa avançada: Integre o Gemini do Google em seu espaço de trabalho para aprimorar os recursos de pesquisa

Limitações do Google Workspace

Os usuários reclamam da falta de conectividade entre as ferramentas do espaço de trabalho

Funcionalidades off-line limitadas; os usuários precisam configurar aplicativos como Docs, Sheets e Gmail com antecedência para trabalhar sem conectividade com a Internet

Preços do Google Workspace

Gratuito

Business Starter: US$ 7,20/mês por usuário

US$ 7,20/mês por usuário Business Standard: US$ 14,40/mês por usuário

US$ 14,40/mês por usuário Business Plus: US$ 21,60/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Google Workspace

G2: 4,6/5 (42.600+ avaliações)

4,6/5 (42.600+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 16.700 avaliações)

10. Happeo (Melhor para recursos de intranet social)

via Felicidade O Happeo é um site virtual aplicativo de comunicação de equipe que combina a funcionalidade da intranet com ferramentas de colaboração. Ele oferece canais, enquetes interativas e páginas e se integra a plataformas de terceiros, como o Google Workspace e o Slack.

Melhores recursos do Happeo

Comunicação flexível: Estruture a comunicação interna com canais flexíveis, tópicos, reações, comentários, enquetes e emojis personalizados para manter todos envolvidos e informados

Estruture a comunicação interna com canais flexíveis, tópicos, reações, comentários, enquetes e emojis personalizados para manter todos envolvidos e informados Insights orientados por IA: Use a opção "AI Search" para obter respostas, detectar lacunas em sua base de conhecimento existente e em ferramentas integradas

Use a opção "AI Search" para obter respostas, detectar lacunas em sua base de conhecimento existente e em ferramentas integradas Otimização de conteúdo: Obtenha insights sobre o comportamento do usuário, o desempenho do conteúdo e as tendências de pesquisa para otimizar o conteúdo

Limitações do Happeo

Alguns usuários disseram que a falta de uma ferramenta de agendamento é um desafio; as publicações são feitas em tempo real e não podem ser agendadas para serem lançadas em um horário específico

As análises têm um atraso de tempo, o que significa que as informações "em tempo real" não estão prontamente disponíveis

Preços do Happeo

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Happeo

G2: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

4,5/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Plataforma eXo (melhor para flexibilidade de código aberto)

via plataforma eXo a eXo Platform é uma solução flexível e de código aberto adaptada para organizações que buscam controle total sobre seu espaço de trabalho digital. Ela inclui recursos como feeds de notícias, fluxos de atividades, comentários e menções, permitindo uma comunicação informal e estruturada.

Os usuários podem criar e organizar arquivos e pastas e bases de conhecimento, compartilhe notícias e promova o envolvimento com recursos no estilo de mídia social.

melhores recursos do #### eXo

Distribuição de conteúdo: Use seu sistema integrado de gerenciamento de conteúdo para criar sites, páginas e navegações em vários canais de comunicação

Use seu sistema integrado de gerenciamento de conteúdo para criar sites, páginas e navegações em vários canais de comunicação Espaços de trabalho personalizados: Crie espaços de trabalho personalizados e com marca para diferentes equipes para facilitar o gerenciamento de tarefas, o compartilhamento de conhecimento e a colaboração

Crie espaços de trabalho personalizados e com marca para diferentes equipes para facilitar o gerenciamento de tarefas, o compartilhamento de conhecimento e a colaboração Comunicação em tempo real: Comunique-se com sua equipe em tempo real com chats internos, fóruns e fluxos de atividades

limitações do #### eXo

Os usuários acham difícil configurar as integrações, especialmente as equipes menores ou aquelas sem conhecimento técnico

Opções de personalização limitadas, especificamente na alteração da apresentação visual das páginas

Preços do eXo

Gratuito

Intranet social: $3/mês por usuário

$3/mês por usuário Local de trabalho digital: US$ 5/mês por usuário

eXo avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 90 avaliações)

4,3/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

12. Viva Engage (Melhor para aprimorar a experiência do funcionário)

via Microsoft O Viva Engage da Microsoft é uma boa alternativa ao local de trabalho do Meta e foi projetado para organizações que usam aplicativos do Microsoft 365, como o Word ou o Teams.

Ele oferece feeds personalizados adaptados à função, aos interesses e às conexões de cada usuário dentro da empresa. Isso permite que os funcionários acessem rapidamente o conteúdo mais importante para eles, sejam notícias da empresa, atualizações da equipe ou discussões relacionadas a tópicos específicos. Essa abordagem personalizada ajuda a manter os funcionários informados e engajados

Melhores recursos do Viva Engage

Rede: Bridgelacunas de comunicação no local de trabalho com seus recursos de rede social em diferentes equipes e canais públicos e pessoais

Bridgelacunas de comunicação no local de trabalho com seus recursos de rede social em diferentes equipes e canais públicos e pessoais Engajamento da liderança : Conecte-se com líderes, visualize seus perfis e participe de discussões, eventos e postagens de histórias com o recurso "Leadership Corner"

: Conecte-se com líderes, visualize seus perfis e participe de discussões, eventos e postagens de histórias com o recurso "Leadership Corner" Suporte com tecnologia de IA: Use o recurso "Copilot" para criação de conteúdo com tecnologia de IA e suporte estratégico

Limitações do Viva Engage

O suporte completo para convidados requer o Modo Nativo do Microsoft 365 para o Viva Engage, que é restritivo

Os links para sistemas internos que precisam de autenticação ou que não podem ser resolvidos publicamente não exibem visualizações válidas

Preços do Viva Engage

Comunicações e comunidades de funcionários: US$ 2/mês por usuário (compromisso anual)

US$ 2/mês por usuário (compromisso anual) Análise do local de trabalho e feedback dos funcionários: US$ 6/mês por usuário (compromisso anual)

US$ 6/mês por usuário (compromisso anual) Suite: US$ 12/mês por usuário (compromisso anual)

Viva Engage ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

13. Simpplr (Melhor para comunicação moderna com funcionários)

via Simpplr O Simpplr oferece um hub centralizado para conteúdo, recursos e notícias da empresa. Seu design intuitivo simplifica a experiência do usuário nas versões desktop e móvel.

Seu feed de notícias personalizável e elementos de gamificação aumentam o envolvimento do cliente. Além disso, reconhecido no Quadrante Mágico da Gartner, ele inclui um assistente virtual com tecnologia de IA para comunicação híbrida no local de trabalho .

Melhores recursos do Simpplr

Reconhecimento dos funcionários: Use ferramentas como pesquisas, boletins informativos, anúncios e programas de reconhecimento baseados em IA para motivar os funcionários

Use ferramentas como pesquisas, boletins informativos, anúncios e programas de reconhecimento baseados em IA para motivar os funcionários Análise de engajamento: Reúna análises prescritivas para monitorar o engajamento dos funcionários

Reúna análises prescritivas para monitorar o engajamento dos funcionários Recuperação de dados: Obtenha replicação de dados quase em tempo real para uma recuperação de dados eficiente e segura

Limitações do Simpplr

Não há governança de conteúdo automatizada para gerenciar gerentes ou proprietários de sites

A integração com o aplicativo ADP tem problemas, como a não sincronização de informações importantes para a segmentação de público, o que leva a um longo processo de resolução e a um fluxo de trabalho atrasado

Preços do Simpplr

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Simpplr

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Torne o gerenciamento do trabalho e a comunicação fáceis com o ClickUp

Agora que já exploramos várias alternativas ao Facebook Workplace, você deve saber qual é a mais adequada para o seu fluxo de trabalho. Essas opções são diversas e oferecem muitos recursos para diferentes necessidades de negócios.

No entanto, se você ainda estiver confuso, a opção mais segura é o ClickUp. Esse aplicativo completo para trabalho se integra perfeitamente às ferramentas da sua pilha de tecnologia e oferece um conjunto de recursos como Docs, Whiteboards e Clips para manter seus projetos organizados e seus funcionários envolvidos. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅