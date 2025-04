Como citar ferramentas de IA como o ChatGPT

É a noite anterior à entrega do seu grande trabalho e você acabou de terminar uma sessão de estudo tardia com o ChatGPT para resolver aqueles pontos complicados.

Quando está prestes a terminar, você faz uma pausa e pensa: "Como posso citar essa ferramenta? Essa é uma pergunta que muitos alunos e educadores enfrentam hoje, à medida que a IA se torna uma parte essencial do kit de ferramentas acadêmicas.

Neste blog, esclareceremos como citar a IA nos formatos MLA e APA, ajudando você a navegar com confiança nesse novo território. 📝

O que é conteúdo gerado por IA?

Conteúdo gerado por IA é texto, imagens ou outras formas de mídia criadas com o uso de algoritmos de inteligência artificial. Essas ferramentas analisam dados existentes para produzir material original, muitas vezes imitando estilos e tons de escrita humanos.

No centro do conteúdo gerado por IA está o conceito de prompt. Um prompt é essencialmente um conjunto de instruções ou uma consulta fornecida ao sistema de IA, orientando-o sobre o tipo de conteúdo a ser criado.

Por exemplo, um pesquisador pode inserir um prompt de IA para resumir um artigo acadêmico, explicar uma teoria complexa ou gerar um ensaio sobre um determinado tópico.

A IA usa esse prompt como base para traduzir o conteúdo e analisando dados, padrões e linguagem relevantes de seu treinamento para produzir respostas coerentes e contextualmente adequadas.

🧠 Fato curioso: Em 2019, Springer Nature publicou seu primeiro livro gerado por máquina sobre baterias de íon-lítio. Criado com a Goethe University Frankfurt/Main, esse livro usou o algoritmo Beta Writer para compilar e resumir artigos de pesquisa recentes.

Por que você deve citar ferramentas de IA

Você já usou uma ferramenta de Ferramenta de IA como o ChatGPT um modelo de linguagem grande (LLM), para ajudar em sua redação? Se sim, você pode se perguntar por que citá-la.

Veja por que é importante dar crédito onde ele é devido. ✅

Manter a credibilidade: A citação adequada reforça a credibilidade de seu trabalho. O reconhecimento de suas fontes demonstra seu compromisso com a integridade e os padrões acadêmicos.

Promover a transparência: Citar ferramentas de IA esclarece como você gerou suas ideias. Essa transparência gera confiança em seus leitores e os ajuda a entender melhor seu processo de pesquisa.

Respeite a propriedade intelectual: Quando você usa ChatGPT para pesquisa você utiliza os extensos bancos de dados de conhecimento existentes. Reconhecer suas contribuições demonstra respeito pela propriedade intelectual do conteúdo que eles geram, o que sustenta práticas éticas de pesquisa.

Alinhe-se aos padrões acadêmicos: Muitas instituições acadêmicas enfatizam a importância de citar ferramentas de inteligência artificial. Seguir essas diretrizes ajuda a atender às expectativas da sua área e contribui para uma cultura de respeito a todos os colaboradores, tanto humanos quanto artificiais.

**Qual é a diferença entre os formatos MLA e APA?

Ao citar ferramentas de IA generativas como o ChatGPT, você precisará saber qual estilo de citação funciona melhor para o seu trabalho. MLA e APA são os formatos mais comuns, mas têm regras distintas.

Aqui está uma rápida olhada nas principais diferenças para mantê-lo no caminho certo. 👀

Aspect MLA format APA format Primary use Humanities (literature, arts) Social sciences (psychology, education) Citações no texto Sobrenome do autor e número da página (p. ex., Smith 23) Sobrenome do autor, ano e número da página para citações diretas (p. ex., Smith, 2023, p. 23) Lista de referências Obras Lista de referências_ Trabalhos citados (em ordem alfabética pelo sobrenome do autor) Referências (em ordem alfabética pelo sobrenome do autor) Colocação da data_ Data não incluída nas citações no texto Data colocada logo após o nome do autor nas citações no texto e na lista de referências Estilo de formatação_ Maiúsculas e minúsculas para as principais palavras dos títulos Maiúsculas e minúsculas para a maioria dos títulos (exceto periódicos)

Formato MLA e APA

Fato curioso: O ELIZA, criado por Joseph Weizenbaum, foi um dos primeiros programas de IA a simular uma conversa. Ele usava a correspondência de padrões simples para interagir com os usuários e foi projetado para imitar um psicoterapeuta.

Como citar ChatGPT e ferramentas de IA no formato APA

Citar o ChatGPT e outras ferramentas de IA no formato APA requer algumas etapas claras para garantir a atribuição adequada.

Veja a seguir como fazer isso. 📑

1. Autor

Ao citar o texto gerado pelo ChatGPT, trate a OpenAI como o autor.

Como o ChatGPT é um modelo de IA criado pela OpenAI, liste 'OpenAI' como o autor do grupo em sua lista de referências. Se o conteúdo foi gerado pelo ChatGPT ou por uma ferramenta de IA generativa semelhante, você não precisa listar um autor individual específico.

2. Data

Forneça a data exata do conteúdo gerado.

No formato APA, a data deve estar no seguinte formato: ano, mês, dia.

Isso ajuda a indicar o momento específico em que o conteúdo foi criado, o que é importante, pois os modelos de IA são atualizados com frequência.

3. Título

Como o texto gerado pela IA não tem um título específico como os artigos tradicionais, use um título descritivo.

Por exemplo, um título descritivo breve, como "Resposta a uma consulta de usuário sobre a citação de ferramentas de IA", explica a finalidade ou o assunto do conteúdo gerado.

4. URL

Como acontece com a maioria das fontes on-line, inclua o URL onde a ferramenta de IA foi acessada. É fundamental mostrar onde o conteúdo foi gerado, para que os leitores possam acessá-lo, se necessário.

Dica profissional: O ChatGPT oferece um recurso útil para criar um link público para o seu bate-papo ao adicionar à sua entrada na lista de referências. Dessa forma, você pode compartilhar a conversa exata à qual fez referência e qualquer contexto relevante, garantindo que seus leitores tenham acesso total ao material de origem.

👀 Exemplo de citação (Lista de referências)

OpenAI. (2024, 7 de novembro). Resposta a uma consulta de usuário sobre citação de ferramentas de IA no formato APA. https://chat.openai.com

👀 Exemplo de citação no texto

O ChatGPT pode ajudar nas tarefas de criação e edição de conteúdo (OpenAI, 2024).

Como citar o ChatGPT e as ferramentas de IA no formato MLA

Quando você estiver familiarizado com a APA, também será útil entender como o estilo MLA aborda as citações de IA.

Veja a seguir como citar corretamente o conteúdo gerado por IA usando as diretrizes do MLA. 📂

1. Autor

No MLA, cite a ferramenta de IA diretamente como o autor. Para o ChatGPT, liste o OpenAI como o criador do conteúdo.

2. Título

Como você fez para o formato APA, use uma breve descrição para o título do conteúdo gerado. Por exemplo, você pode usar um título como "Resposta do ChatGPT sobre a citação de ferramentas de IA no formato MLA"

Embora o conteúdo não tenha um título tradicional, essa descrição fornecerá contexto para a citação.

3. Data

No formato MLA, a data deve refletir o dia exato em que o conteúdo gerado por IA foi produzido.

Inclua a data completa no seguinte formato: dia, mês e ano.

Isso é essencial para garantir que os leitores entendam quando o conteúdo foi criado e o diferenciem de outros possíveis resultados.

4. URL

Inclua o URL onde o conteúdo foi gerado. Isso ajudará a direcionar os leitores para a fonte da ferramenta de IA e facilitará a verificação ou a exploração adicional do conteúdo.

👀 Citação de exemplo (Trabalhos citados)

OpenAI. Resposta do ChatGPT sobre a citação de ferramentas de IA no formato MLA. 7 de novembro de 2024, https://chat.openai.com.

👀 Exemplo de citação no texto

De acordo com a resposta do ChatGPT (OpenAI), o conceito..

**O Chicago Manual of Style também exige a inclusão do autor (OpenAI), do título da ferramenta de IA ou da conversa, da data e da URL em que a conversa ocorreu. Cada estilo de citação tem seu formato exclusivo, mas todos visam garantir a atribuição adequada para transparência e credibilidade.

Melhores práticas para citar ferramentas de IA

Com as ferramentas de IA se tornando uma grande parte do nosso trabalho, é importante citá-las corretamente para obter transparência e credibilidade.

Estas são algumas práticas recomendadas que você deve ter em mente. 🤖

Distinguir entre conteúdo humano e gerado por IA: Marcar claramente o conteúdo da IA para garantir a transparência e evitar confusão

Marcar claramente o conteúdo da IA para garantir a transparência e evitar confusão Use o resultado da IA com responsabilidade: Certifique-se de que o conteúdo gerado pela IA esteja alinhado com seus objetivos e não engane seu público

Certifique-se de que o conteúdo gerado pela IA esteja alinhado com seus objetivos e não engane seu público Adapte as citações ao contexto: Siga as diretrizes de citação apropriadas para contextos acadêmicos, criativos ou comerciais

Siga as diretrizes de citação apropriadas para contextos acadêmicos, criativos ou comerciais Verifique duas vezes a precisão e a confiabilidade da fonte: Valide os fatos e as fontes da IA para garantir que sejam atuais e confiáveis

Como as ferramentas de IA, como o ClickUp, podem ajudar na pesquisa

A pesquisa é uma parte essencial do crescimento acadêmico e profissional. Com o surgimento das ferramentas de IA, ficou muito mais fácil lidar com vários aspectos da pesquisa. ClickUp com seus recursos versáteis, agiliza seu processo de pesquisa e garante a integridade acadêmica.

Vamos explorar como tirar o máximo proveito dele. 📈

ClickUp Docs

Quando se trata de pesquisa, manter-se organizado é fundamental.

Organize e agilize a documentação de sua pesquisa com o ClickUp Docs

Com o Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, você pode criar e armazenar seus materiais de pesquisa em um local central. Quer esteja elaborando um esboço, mantendo o controle das anotações ou compilando dados, o ClickUp facilita o gerenciamento do seu trabalho de forma estruturada.

Você pode acessar rapidamente tudo o que precisa e colaborar com outras pessoas, tudo no mesmo espaço de trabalho.

O Docs também permite que você armazene citações, organize-as por tipo e até mesmo anexe ou vincule notas relevantes. Você pode consultar fontes rapidamente quando necessário e nunca perder uma citação.

ClickUp Brain

A formatação correta das citações pode ser demorada, mas Cérebro ClickUp um assistente com tecnologia de IA em seu espaço de trabalho do ClickUp, torna tudo mais fácil.

Independentemente do formato que você usa, o ClickUp Brain formata automaticamente suas citações de acordo com o estilo que você escolher.

Além disso, o Brain tem muito a oferecer como um alternativa ao ChatGPT .

Refine seu conteúdo sem esforço no ClickUp Docs com o ClickUp Brain

Ele suporta Revisão assistida por IA geração de texto em tempo real e sugestões no espaço de trabalho do ClickUp, auxiliando em tudo, desde o esboço de ideias complexas até o refinamento da estrutura de trabalhos de pesquisa.

Para os pesquisadores, essa solução completa simplifica as tarefas acadêmicas e aumenta a produtividade sem a necessidade de trocar de plataforma.

Automatizações do ClickUp

Garantir a integridade acadêmica é mais importante do que nunca.

Mantenha seu processo de pesquisa em dia e mantenha a integridade acadêmica com o ClickUp Automations Automações do ClickUp podem ajudá-lo a acompanhar seu processo de pesquisa, lembrando-o de citar as fontes e mantendo seu trabalho em dia.

É possível configurar lembretes automáticos para garantir que você cite as fontes corretamente ou acionar notificações quando faltarem citações. As automações permitem que você mantenha um processo de pesquisa transparente e responsável sem o estresse do rastreamento manual.

Obtenha mais com os recursos de pesquisa do ClickUp

Citar ferramentas de IA como o ChatGPT é fundamental para manter a transparência, a credibilidade e o respeito à propriedade intelectual.

À medida que as ferramentas de IA se tornam mais integradas aos fluxos de trabalho acadêmicos e profissionais, entender como citá-las adequadamente garante sua adesão aos padrões acadêmicos.

O ClickUp pode transformar a forma como você aborda a pesquisa. Com recursos que simplificam a documentação, o gerenciamento de citações e o rastreamento da integridade acadêmica, o ClickUp apoia a organização e a eficiência. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!