35 Memes hilários do ChatGPT para curtir

Quer entrar em contato com uma multidão de mais de 100 milhões de usuários? Deixe-nos explicar.

Os memes se tornaram a moeda social da atualidade, e a base de usuários do ChatGPT é atingindo mais de 100 milhões .

O segredo? Criar memes do ChatGPT que falem das frustrações cotidianas, como pedir ao ChatGPT o resultado A e obter o resultado B de forma hilária.

Os memes do ChatGPT que contêm humor relacionável ajudam você a dar uma risada rápida, promovem uma conexão com seu público-alvo, que começa a ver sua marca como divertida e impulsionam o envolvimento com a marca e a construção da comunidade.

Pronto para começar? Tudo o que você precisa é de criatividade, um pouco de sagacidade, seu fiel companheiro de IA (para inspirar seus memes) e uma incrível ferramenta de produtividade como ClickUp para planejar sua dominação mundial de memes.

Primeiro, vamos entender os memes do ChatGPT e por que eles são tão populares.

O que são os memes do ChatGPT?

ChatGPT e memes? Sim, eles são muito antigos.

Basta olhar para o desafio viral do Instagram de agosto de 2024 - onde mais de 310.000 pessoas uniram forças para serem hilariamente "assadas" pelo chatbot.

O desafio, chamado de " Peça ao ChatGPT para assar seu feed ," fez com que os usuários pedissem ao ChatGPT que distribuísse insultos e trocadilhos inteligentes sobre seus perfis do Instagram, transformando a cultura do meme em uma nova forma de correntes.

O desafio funcionou da seguinte forma: Os usuários do Instagram compartilhavam um modelo de história com um botão que permitia que os amigos compartilhassem novamente ou experimentassem.

Bastava fazer o download do aplicativo ChatGPT, enviar uma captura de tela do feed do Instagram com a solicitação "Roast my Instagram feed in one paragraph" e deixar que o chatbot soltasse suas críticas criativas.

Algumas queimaduras memoráveis?

"Tentando demais ser espontâneo,"

"O LinkedIn dos perfis do Instagram"

"Quadro do Pinterest que ficou sem ideias"

Em seguida, os usuários compartilharam os resultados e o feed de suas torras, permitindo que o mundo conhecesse a hilaridade assistida por IA.

Fonte:

O balé australiano

🧠 Você sabia: Embora a OpenAI tenha começado como uma organização sem fins lucrativos, ela agora tem um aliado poderoso: a Microsoft! Como a maior investidora, com 49% de participação na OpenAI LP, a Microsoft está integrando o ChatGPT em seus produtos. Portanto, por trás de cada resposta espirituosa do ChatGPT, há um pouco de magia da Microsoft ajudando a fazer isso acontecer!

Por que os memes do ChatGPT se tornaram virais

A Internet está praticamente fervilhando de usuários que levam o ChatGPT aos seus limites, tentando descobrir a "verdadeira natureza" da IA.

De perguntas de sondagem a simples trollagem, as pessoas adoram ver até onde a tecnologia do ChatGPT pode ir - e, sejamos honestos, onde ela tropeça e comete erros hilários.

Independentemente de a IA estar ou não planejando o domínio do mundo, ela definitivamente tem algum trabalho a fazer nas conversas humanas. Basta ver a imagem abaixo como um exemplo disso.

via

Buzzfeed

Gostou desse meme do ChatGPT? Fique por aqui; muitos outros memes engraçados do ChatGPT vão fazer você rir!

PS: Se você está se perguntando se seus memes prejudicam o ChatGPT, veja aqui:

Por falar em viral:

10 Hacks de crescimento do TikTok para tornar sua marca viral

35 Memes populares do ChatGPT

Aqui estão 35 memes engraçados do ChatGPT que capturam o humor, as peculiaridades e as surpresas que só a IA pode oferecer.

ChatGPT Roasts

Trabalho inteligente, não trabalho duro

Fonte: Locobuzz

Assado... mais para torrado?

Fonte: Locobuzz

IA vs. humanos

Aquisição de empregos

Fonte: Pinterest

Os limites são importantes

Fonte: Pinterest

Engenheiro de prontidão

Fonte: Memes de Chamelon

A dominação mundial da IA pode esperar

Diferença de idade

Fonte: Pinterest

Brincando de médico

Fonte: Pinterest

Antes e depois

Fonte: Pinterest Leia também: 25 ChatGPT Hacks para transformar sua maneira de trabalhar

A IA está pegando fogo

Fonte: Buzzfeed

Obrigado pelo apoio?

Fonte: Reddit 💡 Dica profissional: Não tenha medo de iterar. Pense no ChatGPT como um colega de brainstorming. Se o seu prompt não for bem-sucedido na primeira tentativa, continue refinando-o - ele geralmente fica mais próximo a cada tentativa.

Bom dia ao mundo

Fonte: 9gag

Era tão óbvio

Source: Buzzfeed **Crie legendas interessantes para seus memes: 10 ferramentas de IA para geração de legendas para conteúdo de mídia social e vídeo

Pedra, papel, tesoura e IA

Fonte: Buzzfeed

"Avise-me se precisar de ajuda com qualquer outra coisa :)"

Fonte: Engajamento

Mal-entendido clássico

Fonte: Buzzfeed

As coisas boas vêm para aqueles que esperam

Fonte: Memes de Chamelon Leia também: 50 piadas engraçadas sobre trabalho para criar uma cultura de trabalho divertida

O G em GPT significa Geração Z

Fonte: Yahoo

Do zero

Fonte: Locobuzz

Yapper codificado

Source: Locobuzz

Prompts criativos

De uma forma ou de outra

Fonte: Buzzfeed

Esposa feliz, vida feliz

Fonte: Facebook

Apenas para fins educacionais

Fonte: Reddit Leia também: 10 melhores ferramentas de marketing do TikTok para expandir seus negócios

Quando a linguagem é adequada para crianças, mas o conteúdo nem tanto

Fonte: Buzzfeed

E aí?

Fonte: Buzzfeed Leia também: Casos de uso do ChatGPT para empresas (com exemplos de prompts e sugestões de uso)

Não se trata de IA, mas de humanos

Esquecendo nossas raízes

Fonte: Memedroid

Igual, igual, mas diferente

Fonte: Engajamento Leia também: 10 melhores alternativas ao ChatGPT para marketing

Ele é chamado de assistente de IA por um motivo

Fonte: Locobuzz

Problemas com anexos

Fonte: Pinterest

Ctrl+c, Ctrl+v

Fonte: Locobuzz

Favorável ao investidor

Fonte: Engajamento

Defendendo a humanidade

Fonte: Locobuzz Fato interessante: De acordo com Eliza Kosoy, do Center for Brains, Minds, and Machines do MIT, as máquinas já estão superando os seres humanos de algumas maneiras impressionantes. Elas estão se saindo muito bem em jogos de estratégia como xadrez e Go, lidando com cirurgias, pilotando aviões e até mesmo dirigindo carros - embora talvez precisem de algumas tentativas para passar na carteira de motorista!

Pegadinhas no GPT

Tempo de suéter

Fonte: Reddit

Comportamento do Pookie

Fonte: Buzzfeed Leia também: Estatísticas do ChatGPT que decifram a evolução da Marvel tecnológica

Mantendo o humor vivo

Fonte: Engajamento 35. Quantos prompts mais?

Fonte: Insano

Impacto dos memes do ChatGPT na percepção da IA

A esta altura, está claro que os memes do ChatGPT se tornaram uma forma de os usuários exporem suas dificuldades com a IA, desde aquelas respostas atrevidas até os intermináveis memes de comandos "defina isso" e "faça aquilo".

Embora alguns ainda vejam a IA como fria, calculista e até mesmo uma ameaça aos empregos humanos, os memes do ChatGPT estão ajudando a suavizar essas percepções para muitos. Por meio do humor, a IA se transforma de uma força intimidadora em um assistente peculiar e falível, tornando-a mais acessível. Essa dualidade permite que marcas e indivíduos iniciem conversas sobre IA e, ao mesmo tempo, se conectem com o público em um nível emocional.

Quer saber como você pode começar a criar seus próprios memes de IA e conquistar a Internet para sua marca? Vamos dar uma olhada nos detalhes.

Crie seus próprios memes engraçados de ChatGPT

Embora tenhamos um estoque de memes engraçados do ChatGPT prontos para serem usados, criar os seus próprios memes pode ser ainda mais divertido - e relacionável!

Com ClickUp todo o processo de criação de memes se torna fácil.

Veja como começar:

Etapa 1: Faça brainstorming como um profissional com os quadros brancos do ClickUp

Usando Quadros brancos ClickUp você pode convidar amigos, familiares ou colegas de trabalho para a mágica da criação de memes.

Os quadros brancos permitem que você lance ideias malucas, organize-as visualmente e crie uma vibração colaborativa em torno do seu projeto.

Etapa 2: Supere os bloqueios criativos com IA

Precisa de ideias novas? Cérebro ClickUp é perfeito para pensar em momentos dignos de meme daquelas confusões clássicas do ChatGPT!

Escreva melhores memes do ChatGPT com o assistente de redação avançado do ClickUp AI

Leia também: ChatGPT vs. ClickUp: Qual ferramenta de IA generativa é a melhor?

Etapa 3: usar mapas mentais para conectar os pontos

Seu cérebro está cheio de ideias dispersas? Tente Mapas mentais do ClickUp para juntar tudo.

Independentemente de você começar com papel e caneta ou digitalizar com os nós de arrastar e soltar do ClickUp, o mapeamento mental ajuda a vincular ideias mal formadas e a criar um enredo para seus memes.

Visualize e organize seus memes do ChatGPT com o ClickUp Mind Maps

Etapa 4: Organizar tarefas como uma máquina de memes

Depois de ter ideias, gerencie o processo de criação com as ferramentas de gerenciamento de tarefas do ClickUp. Defina prazos específicos, organize arquivos e acompanhe o feedback com comentários para um fluxo de projeto tranquilo.

Priorize suas tarefas relacionadas aos memes do ChatGPT de forma eficaz com o recurso de priorização de tarefas do ClickUp Visualização do calendário do ClickUp permite que você arraste e solte tarefas, mantendo tudo dentro do cronograma e garantindo que nenhum meme seja deixado para trás!

Leia também: Modelos de gráficos de alinhamento e memes gratuitos

Etapa 5: Compartilhe e refine com o ClickUp Docs

Use Documentos do ClickUp para criar um hub centralizado para seu projeto, delineando conceitos de meme, legendas e feedback em um só lugar. Isso mantém todos na mesma página e evita silos de informações.

Crie, edite e compartilhe memes do ChatGPT com sua equipe em tempo real com o ClickUp Docs

Agora, colabore, edite e refine facilmente as ideias com sua equipe antes que o grande meme seja lançado.

Dica profissional: Organize tarefas visualmente com etiquetas coloridas e Campos personalizados do ClickUp . Ao categorizar as tarefas com tags como "Alta prioridade" ou "Em andamento", você pode identificar facilmente o que precisa de atenção.

Compartilhe seus memes do ChatGPT no trabalho

Criou um meme hilário do ChatGPT? Compartilhe as risadas com a sua equipe usando Chat do ClickUp .

Compartilhe seus memes e piadas favoritos do ChatGPT no ClickUp Chat

Crie um canal dedicado ao compartilhamento de memes no ClickUp Chat ou coloque-o em qualquer bate-papo para uma camaradagem instantânea. O Chat facilita as coisas com mensagens em tempo real, @menções, anexos de arquivos e reações de emojis para aqueles momentos mais engraçados.

Uma rápida pausa para o meme é tudo o que é preciso para manter todos conectados e energizados - tornando o trabalho um pouco mais agradável!

Práticas recomendadas ao compartilhar memes no trabalho

Espalhar o riso pelo escritório com seus memes é incrível. Basta ter em mente estas práticas recomendadas para garantir que todos desfrutem de um ambiente positivo e inclusivo:

😊 Mantenha o tom: Escolha memes que sejam leves e amigáveis. Evite qualquer coisa que possa ser interpretada como ofensiva ou divisiva, respeitando todas as origens, crenças e personalidades

estabeleça diretrizes claras: Certifique-se de que as políticas do local de trabalho enfatizem o respeito, proibindo o humor que tenha como alvo o sexo, o gênero, a raça, a religião, a etnia ou outras características pessoais de qualquer indivíduo

integre novos membros da equipe cuidadosamente: Inclua um treinamento de comportamento no local de trabalho para apresentá-los à cultura da empresa, com uma lista clara do que fazer e do que não fazer em relação ao humor no local de trabalho

incentivar modelos de humor positivo: Os líderes dão o tom! Quando os líderes se envolvem em um humor positivo e inclusivo, isso sinaliza um padrão saudável para todos

manter a participação voluntária: O humor deve criar espírito de equipe, não pressão. Respeite a escolha de todos de participar ou não, garantindo que todos se sintam confortáveis e apoiados

**Leia também 100 Memes e vídeos engraçados sobre gerenciamento de projetos

Crie risadas memoráveis no ChatGPT com o ClickUp

Um professor da Wharton School da Universidade da Pensilvânia colocar o ChatGPT à prova com um exame real de MBA.

O ChatGPT obteve uma pontuação entre B- e B, provando que tem cérebro para negócios ou, pelo menos, para regurgitar o que já existe.

Mas ele também tem seus momentos engraçados, tornando a popular ferramenta de IA digna de meme.

Pronto para transformar suas próprias experiências em memes hilários do ChatGPT? Com o ClickUp, você pode fazer brainstorming, organizar e compartilhar suas ideias (e memes de alta qualidade) sem esforço.

Divirta-se um pouco.. registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!