Melhores modelos gratuitos de análise SWOT para Excel

Está estressado com a tomada de uma decisão crucial? Uma simples análise SWOT pode ajudá-lo a tomar decisões informadas com base em fatos concretos e lógica, delineando os principais aspectos - os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças ao seu negócio.

Com essa ferramenta, você pode começar com uma tela em branco ou abrir um modelo de análise SWOT do Microsoft Excel para começar.

Mas com tantos modelos e ferramentas disponíveis, como encontrar a melhor Análise SWOT? Nós temos uma solução!

Neste guia, exploraremos o melhor modelo de análise SWOT que o Excel oferece e examinaremos opções alternativas para uma análise SWOT eficaz em qualquer situação ou setor.

O que faz um bom modelo de análise SWOT?

A Análise SWOT é uma estrutura estratégica para identificar os fatores cruciais que afetam seu negócio ou projeto. A matriz SWOT abrange:

Pontos fortes: Fatores internos que dão à sua empresa uma vantagem competitiva

**Pontos fracos: elementos internos e externos que precisam ser melhorados ou que impedem seu sucesso

Oportunidades: Tendências de mercado ou fatores externos que o ajudam a crescer

Ameaças: Fatores externos ou ameaças potenciais que podem representar riscos para sua estratégia

Uma estrutura SWOT precisa ter os seguintes recursos:

Estrutura clara: Seções claras para ajudá-lo a identificar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças

Seções claras para ajudá-lo a identificar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças Personalizável: Seções editáveis e texto instrutivo para ajudá-lo a adaptar o modelo às suas necessidades específicas

Seções editáveis e texto instrutivo para ajudá-lo a adaptar o modelo às suas necessidades específicas Apelo visual: Deve tornar sua análise mais envolvente e fácil de entender

Deve tornar sua análise mais envolvente e fácil de entender Recursos de colaboração: A capacidade de colaborar com os membros da equipe em tempo real, permitindo que eles forneçam insights valiosos para uma análise detalhada

Os 7 melhores modelos de análise SWOT para Excel

Se você está apenas começando com planejamento estratégico ou estiver procurando modelos gratuitos de análise SWOT, o Excel oferece várias opções confiáveis para que você comece a trabalhar.

A seguir, veremos uma lista dos melhores modelos gratuitos de análise SWOT Modelo de análise SWOT opções para ajudá-lo a encontrar o ajuste certo.

1. Modelo de análise SWOT do Excel por Vertex42

via Vértice42 A Modelo de análise SWOT da Vertex42 é uma excelente opção para quem precisa de uma análise mais abrangente e com maior profundidade.

Com seu design estruturado, o modelo ajuda você a se aprofundar em cada categoria, incentivando um exame detalhado dos fatores internos e externos.

Cada seção inclui espaço para anotações, itens de ação e priorização, tornando-o uma ferramenta versátil para qualquer sessão de planejamento estratégico.

⭐ Por que você vai adorar

Inclui seções detalhadas para anotações, classificação de prioridades e percepções estratégicas

Layout flexível que atende a necessidades comerciais específicas

Incentiva uma abordagem estruturada para a coleta de informações para cada elemento SWOT

ideal para: Empresas que buscam uma abordagem mais estratégica para a análise SWOT. O formato visual ajuda a identificar áreas potenciais de melhoria e inovação.

2. Modelo de análise SWOT do Excel por Stakeholdermap.com

via Stakeholdermap.com Se você precisar de um formato simples para concluir sua análise SWOT, o Modelo de análise SWOT do Stakeholdermap.com é uma escolha perfeita.

Esse modelo elimina a complexidade desnecessária e se concentra no que realmente importa: a análise estratégica.

O layout é simples e minimalista, com seções separadas para facilitar a categorização e a visualização das informações sem distrações.

⭐ Por que você vai adorar

Seções codificadas por cores para ajudá-lo a começar rapidamente

Modifique o conteúdo usando campos e categorias personalizáveis para suas necessidades específicas

Fácil de imprimir e compartilhar com membros da equipe ou partes interessadas para reuniões

ideal para: Pequenas empresas, startups ou usuários individuais que procuram uma maneira simples de realizar sua primeira análise SWOT. O layout simples é perfeito para começar e manter o foco em sua análise.

3. Modelo de análise SWOT de concorrentes do Excel por Coefficient

via Coeficiente O coeficiente Modelo de análise SWOT do concorrente da Coefficient é ideal para empresas que desejam obter uma vantagem competitiva.

Seu layout direto permite que você se concentre na estratégia e não na formatação, economizando tempo valioso e fornecendo insights importantes.

⭐ Por que você vai adorar

Compare seus pontos fortes e fracos com os da concorrência

Adicione pontos de dados específicos que são exclusivos de seu setor

Use gráficos para visualizar o posicionamento competitivo e identificar oportunidades

ideal para: Empresas que precisam de uma análise aprofundada modelo de análise SWOT do concorrente . É particularmente útil para empresas de setores altamente competitivos que desejam se diferenciar.

4. Modelo de análise SWOT de baixo para cima do Excel por Coefficient

via Coeficiente O coeficiente Modelo de análise SWOT de baixo para cima por coeficiente fornece uma análise detalhada, começando com fatores individuais antes de criar uma visão geral abrangente. Essa abordagem é excelente para coletar insights granulares para formar estratégias com base em dados detalhados.

Esse modelo de análise SWOT de marketing enfatiza os pequenos detalhes para identificar pontos fortes e fracos. Ele é ideal para análises aprofundadas de áreas de negócios específicas que exigem um exame minucioso.

⭐ Por que você vai adorar

Mergulhe em fatores específicos para chegar à análise geral com texto instrutivo e orientação

Ajuste as categorias ou personalize as informações para atender às suas necessidades comerciais específicas

ideal para: Equipes criativas e gerentes de projeto que desejam desenvolver uma cultura de inovação. Este modelo SWOT de planejamento de negócios ajuda a gerar novas ideias para identificar oportunidades de melhoria.

5. Modelo de Análise SWOT Top Down do Excel por Coeficiente

via Coeficiente O coeficiente Modelo de análise SWOT top-down por coeficiente foi criado para aqueles que preferem uma abordagem de alto nível. Ele começa com o panorama geral e divide cada categoria em detalhes mais específicos.

O foco em estratégias abrangentes do modelo ajuda a identificar oportunidades e ameaças amplas e, ao mesmo tempo, simplifica a tomada de decisões. É perfeito para alinhar as metas da empresa com estratégias acionáveis.

⭐ Por que você vai adorar

Vem com uma estrutura SWOT pronta para uso

Ideal para discussões estratégicas em que você precisa se concentrar no panorama geral antes de se aprofundar em detalhes específicos

Ajuda a identificar as principais oportunidades e ameaças para uma tomada de decisão informada

ideal para: Executivos, chefes de departamento e gerentes de projeto que desejam desenvolver uma estratégia de longo prazo. Este modelo gratuito de análise SWOT o ajuda a identificar os fatores internos e externos que moldarão o futuro de sua empresa.

via DMAICTools.com A Modelo de análise SWOT do Excel por DMAICTools.com é um modelo clássico e fácil de usar que simplifica o processo de análise SWOT. Criado para ser simples, é uma excelente opção para quem deseja realizar uma análise rápida e abrangente.

A melhor parte é que esse modelo de análise SWOT editável inclui texto instrutivo e Análise SWOT exemplos para ajudá-lo a adotá-la para seu uso.

⭐ Por que você vai adorar

Usa diagramas e códigos de cores para destacar informações importantes

Fornece avisos e exemplos de texto para ajudá-lo a entender quais informações você precisa inserir em cada categoria

ideal para: Empresas que desejam realizar um levantamento completo e detalhado de suas informações análise das lacunas de desempenho . Este modelo o ajuda a identificar as principais áreas de melhoria e a desenvolver planos de ação com base na análise do seu setor.

Dica profissional: Quer uma análise mais completa? Use nossa 10 modelos gratuitos de análise do setor para rastrear a concorrência para ter uma visão do seu setor e entender como seus concorrentes operam. 📊

7. Modelo de análise SWOT do Excel por Top Excel Templates

via Principais modelos do Excel Os Modelo de análise SWOT do Excel por Top Excel Templates fornece um formato visualmente atraente e bem organizado para a realização de uma análise SWOT. Ele apresenta um design limpo e profissional que é fácil de entender e trabalhar.

Projetado para a tomada rápida de decisões, o apelo visual desse modelo o torna adequado para apresentações e relatórios formais de negócios

⭐ Por que você vai adorar

Inclui prompts guiados para ajudá-lo a identificar os principais fatores em cada categoria da SWOT

Aproveite as seções focadas no mercado para identificar tendências de mercado e concorrentes

Fácil de navegar, tornando-o adequado para equipes de todos os níveis de habilidade

ideal para: Este modelo é perfeito para pessoas que precisam de uma maneira rápida e fácil de realizar uma análise SWOT pessoal. Ele também é perfeito para brainstorming, geração de ideias e apresentação às partes interessadas.

Limitações do uso do Excel para a análise SWOT

Embora o Excel tenha várias Modelos de análise SWOT que o ajudará a realizar o trabalho, ele tem várias limitações. Os principais problemas que você pode enfrentar ao fazer uma análise SWOT no Microsoft Excel são:

Falta de recursos de colaboração: O Excel não foi projetado para colaboração em tempo real, o que dificulta o trabalho conjunto das equipes na análise. As equipes precisam estar no mesmo local para fazer um brainstorming usando a matriz SWOT

O Excel não foi projetado para colaboração em tempo real, o que dificulta o trabalho conjunto das equipes na análise. As equipes precisam estar no mesmo local para fazer um brainstorming usando a matriz SWOT Recursos limitados de visualização de dados: As ferramentas básicas de gráficos e tabelas do Excel podem não ser suficientes para criar apresentações visualmente atraentes e informativas para sua análise SWOT

As ferramentas básicas de gráficos e tabelas do Excel podem não ser suficientes para criar apresentações visualmente atraentes e informativas para sua análise SWOT Dificuldade de compartilhamento e controle de versão: Compartilhar e acompanhar as alterações nos arquivos do Excel é um desafio, especialmente para equipes grandes. O rastreamento das atualizações feitas na planilha simples geralmente requer intervenção manual, o que leva a erros ou lapsos

Embora o Microsoft Excel seja excelente para um modelo de análise SWOT, essas limitações podem não ser ideais para a maioria das organizações modernas que trabalham em uma configuração remota e distribuída.

Modelos alternativos de análise SWOT em Excel

Ao usar um modelo de análise SWOT no Microsoft Excel ou em uma apresentação do PowerPoint, o objetivo é criar um plano de negócios abrangente para mostrar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças da organização.

Mas como garantir que os insights descobertos não sejam perdidos?

É aí que entra a ClickUp uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos, entra em cena.

Com o ClickUp, você pode encontrar o melhor modelo de análise SWOT para adaptar e atualizar seu plano de negócios e lançar tarefas SWOT diretamente de suas sessões de brainstorming.

Ao integrar a estratégia com o gerenciamento de projetos, a plataforma transforma sua estratégia em um plano de ação que está pronto para gerar resultados desde o início.

Aqui estão alguns de nossos modelos de análise SWOT altamente recomendados

1. Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp

Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp

O modelo Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp é especialmente útil para desenvolvimento pessoal, planejamento de carreira e autoavaliação.

Ao organizar seus pensamentos visualmente, avalie seu crescimento profissional e tome decisões informadas sobre seu futuro.

⭐ Por que você vai adorar:

Identifique e analise seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças com seções e instruções claramente definidas

Atinja suas metas pessoais, seja para planejamento de carreira ou autorreflexão

Adicione tarefas e notas diretamente no ClickUp para um acompanhamento holístico das iniciativas de crescimento pessoal

ideal para: Indivíduos que buscam aprimorar o crescimento pessoal, o avanço na carreira ou o autoconhecimento. Seja você um estudante, profissional ou qualquer pessoa que almeje o autoaperfeiçoamento, este modelo de análise SWOT avalia efetivamente seu verdadeiro potencial.

2. Modelo de análise SOAR do ClickUp

Modelo de análise do ClickUp SOAR

A análise SOAR adota uma abordagem ligeiramente diferente da análise SWOT para identificar fatores internos e oportunidades externas. O SOAR foca em Aspirações e Resultados, ajudando-o a adotar uma abordagem positiva ao planejamento estratégico.

Implementar o Modelo de análise do ClickUp SOAR para incentivar uma abordagem com visão de futuro e promover mudanças significativas. Ele inclui seções que o ajudarão a reunir informações e criar um plano de ação com base nessas percepções.

⭐ Por que você vai adorar:

Obtenha seções segmentadas para cada elemento da análise SOAR para uma exploração completa de cada área

O foco nas aspirações ajuda a alinhar a análise com as metas estratégicas e a visão de longo prazo

Incentive a participação da equipe atribuindo tarefas específicas a diferentes membros

Vincule tarefas e projetos relevantes às aspirações e aos resultados para uma execução perfeita da estratégia

ideal para: Equipes e organizações que buscam desenvolver estratégias acionáveis que se alinhem às suas aspirações.

Dica profissional: Se você preferir uma abordagem mais prática, siga nosso guia abrangente sobre Análise SOAR para abordar os pontos fracos e atingir os objetivos estratégicos. 📝

3. Modelo de análise competitiva do ClickUp

Modelo de análise competitiva do ClickUp

O melhor uso da matriz SWOT é avaliar seus concorrentes e usar esses insights para o planejamento estratégico. A matriz Modelo de análise competitiva do ClickUp permite que você faça exatamente isso, permitindo que você analise seus principais concorrentes e entenda as tendências do mercado.

Use esse modelo de análise SWOT como um ferramenta de análise da concorrência para entender os pontos fortes e fracos de seus concorrentes e implementar essas percepções.

⭐ Por que você vai adorar:

Obtenha seções detalhadas para analisar as estratégias e a posição de mercado de cada concorrente

Converta sua análise SWOT em insights visuais sobre as tendências atuais do mercado

Adapte as métricas e os critérios de acordo com seu setor e cenário competitivo específico

Compartilhe percepções e colabore com os membros da equipe em tempo real

ideal para: Equipes de marketing, analistas de negócios e executivos que desejam obter insights sobre o setor competitivo e desenvolver os pontos fortes de sua empresa.

4. Modelo de preço de análise competitiva do ClickUp

Modelo de preço de análise competitiva do ClickUp

Um aspecto importante da análise SWOT é analisar os pontos fortes da empresa em comparação com o mercado ao definir o preço de seus produtos ou serviços.

A análise Modelo de preço de análise competitiva do ClickUp é ideal para quem deseja fazer uma análise SWOT aprofundada dos produtos, preços e estratégias de venda de seus concorrentes para se destacar.

Esse modelo SWOT permite que as empresas avaliem as estruturas de preços, os descontos e as propostas de valor para criar um diferenciação de produto que inclui fatores internos e externos.

⭐ Por que você vai adorar:

Obtenha seções abrangentes para detalhar os níveis de preços e as propostas de venda exclusivas dos concorrentes

Converta suas comparações de preços em tabelas e gráficos visuais para identificar tendências e abordar possíveis desafios

Ajuste o modelo para se concentrar em elementos específicos de preços relevantes para seu setor ou nicho

Trabalhe em conjunto com os membros da equipe para refinar as estratégias de preços de forma colaborativa

ideal para: Analistas de preços, gerentes de produtos, estrategistas de negócios ou qualquer pessoa da organização que precise entender o cenário competitivo de preços e desenvolver estratégias competitivas de preços.

Eleve sua análise SWOT com o ClickUp

Compreender os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças (SWOT) de sua empresa é o primeiro passo para atingir suas metas estratégicas. Embora a análise SWOT ajude no planejamento dos negócios, o importante é saber como você integra essas estratégias.

Um modelo do Excel fornece uma estrutura básica para você começar, mas carece de recursos avançados e capacidades de colaboração.

O ClickUp é uma excelente opção para integrar perfeitamente sua análise SWOT ao gerenciamento de projetos acionáveis. Com seus modelos personalizáveis e ferramentas colaborativas, você pode elaborar seu próximo objetivo de negócios ou conduzir uma análise detalhada de sua análise SWOT análise competitiva .

Pronto para levar sua análise SWOT para o próximo nível? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e experimente o poder de uma solução abrangente de gerenciamento de projetos.