Modelo Todoist gratuito para gerenciar tarefas

Com um conjunto avançado de recursos e uma interface fácil de usar, o Todoist ajuda você a manter o controle de suas tarefas e projetos.

A ferramenta também oferece modelos que permitem criar listas de verificação e simplificar os fluxos de trabalho. Se você deseja garantir uma colaboração tranquila e um gerenciamento de tarefas eficiente entre as equipes, isso pode ser útil.

Vamos explorar alguns dos melhores Todoist gratuitos modelos de lista de tarefas para ajudá-lo a gerenciar melhor suas tarefas. Quer esteja se concentrando em um trabalho profundo ou simplesmente controlando as tarefas de sua pequena empresa, temos um modelo para você!

Mas, primeiro, vamos entender o que você deve procurar em um bom modelo Todoist.

O que faz um bom modelo Todoist?

Um bom modelo Todoist deve ser:

Claro e conciso: Cada tarefa deve ser fácil de entender em um relance

Cada tarefa deve ser fácil de entender em um relance Bem organizado: As tarefas devem ser agrupadas de forma lógica, geralmente por projeto ou categoria

As tarefas devem ser agrupadas de forma lógica, geralmente por projeto ou categoria Visual : Deve ter cores, tags ou níveis de prioridade para destacar as tarefas importantes

: Deve ter cores, tags ou níveis de prioridade para destacar as tarefas importantes Flexível : Facilmente personalizável para atender às suas necessidades e fluxos de trabalho específicos

: Facilmente personalizável para atender às suas necessidades e fluxos de trabalho específicos Acionável : As tarefas devem ser específicas, com itens de ação e prazos claros

: As tarefas devem ser específicas, com itens de ação e prazos claros Abrangente: Abrange todos os aspectos necessários de seu projeto ou rotina

Os 5 principais modelos gratuitos do Todoist

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de modelos do Todoist que você pode usar em sua vida pessoal e profissional.

1. O modelo de reuniões individuais da Todoist

via Todoist As reuniões individuais ajudam os gerentes a garantir que os membros da equipe estejam felizes e produtivos. Em vez de participar dessas reuniões sem estar preparado, você pode usar o Modelo de reuniões individuais do Todoist . Esse modelo ajuda você a estruturar suas conversas, garantindo que os tópicos importantes sejam abordados.

Além disso, você pode integrá-lo a um aplicativo de controle de tempo para monitorar o tempo de cada reunião, ajudando-o a manter a eficiência.

Ideal para: Gerentes e funcionários que desejam facilitar a comunicação e a colaboração eficazes durante suas reuniões individuais.

2. O modelo de tarefas contábeis da Todoist

via Todoist Gerenciar as finanças de sua empresa é fundamental para administrar um negócio bem-sucedido. Pagar a mais ou perder prazos pode afetar significativamente a lucratividade. Com o Modelo de tarefas contábeis da Todoist com este modelo, você tem tudo o que precisa para manter o controle de suas tarefas financeiras.

Desde o rastreamento de despesas até o gerenciamento de tarefas relacionadas a impostos, esse modelo ajuda a garantir que seu processo contábil seja organizado e eficiente para que você possa se concentrar no crescimento de seus negócios.

Ideal para: Qualquer pessoa que queira simplificar seu fluxo de trabalho contábil e garantir que suas obrigações financeiras sejam cumpridas de forma organizada.

dica profissional: Use este modelo para acompanhar tarefas recorrentes, como "auditoria trimestral", e defina um lembrete pelo menos algumas semanas antes da data de vencimento para que você possa concluir as tarefas a tempo.

3. Modelo de calendário de conteúdo da Todoist

via Todoist Embora a postagem espontânea funcione, ter um cronograma claro do que está sendo publicado lhe dá uma chance muito maior de maximizar o ROI do seu conteúdo. Com o Modelo de calendário de conteúdo da Todoist com o calendário de conteúdo, você pode planejar seu conteúdo com antecedência.

Esse modelo apresenta duas visualizações: quadro e calendário. Com a visualização de quadro, você pode mover seu conteúdo sem esforço por um fluxo de trabalho no estilo Kanban por meio de quadros Todoist, aumentando a visibilidade. O layout do calendário oferece uma visão geral clara do seu cronograma de publicação, permitindo planejamento e ajustes fáceis com a funcionalidade de arrastar e soltar

Você pode alternar rapidamente entre os dois através do menu 'View' no canto superior direito. Economize tempo duplicando tarefas de modelo e acompanhe o progresso delas durante o processo de criação.

Instruções adicionais estão disponíveis no painel "No Date" ou na visualização do quadro.

Ideal para: Equipes que desejam aprimorar o processo de planejamento de conteúdo por meio de gerenciamento organizado de tarefas, colaboração aprimorada e visibilidade clara dos próximos projetos.

4. O modelo de revisão semanal da Todoist

via Todoist A Modelo de revisão semanal do Todoist é baseado no popular método "Getting Things Done" (GTD). Esse modelo ajuda você a revisar sua semana, refletindo sobre o que realizou, o que deixou de fazer e o que poderia ser melhorado

O modelo é melhor para rastrear tarefas abrangentes, como responder a todos os e-mails essenciais e resolver quaisquer pendências antes do fim de semana.

Ideal para: Pessoas que desejam aumentar sua produtividade por meio de reflexão e planejamento estruturados.

➡️ Leia também: Como gerenciar tarefas pessoais e aumentar sua produtividade

5. O modelo de revisões anuais da Todoist

via Todoist A Modelo de revisões anuais da Todoist é ideal para quem quer refletir sobre o ano que passou. Seja relacionado ao trabalho, pessoal ou uma mistura de ambos, esse modelo Todoist permite que você explore os últimos 365 dias e avalie como o ano se desenrolou.

Das realizações na carreira ao crescimento pessoal, ele o ajuda a captar o panorama geral e definir metas claras para o próximo ano. É a ferramenta perfeita para encerrar o ano com uma nota reflexiva.

Ideal para: Pessoas que desejam cultivar o hábito de refletir e planejar estrategicamente a cada ano, o que, em última análise, leva a uma maior produtividade e satisfação pessoal.

dica profissional: Insira os prompts de reflexão e as respostas às perguntas de revisão diretamente nos comentários da tarefa para facilitar o acesso e a organização.

Limitações do uso do Todoist

Embora o Todoist ofereça uma variedade de recursos, é importante reconhecer algumas de suas limitações:

Visibilidade das subtarefas: Às vezes, as subtarefas podem se perder no meio da bagunça, e talvez você precise clicar para encontrá-las

Às vezes, as subtarefas podem se perder no meio da bagunça, e talvez você precise clicar para encontrá-las Projetos complexos: Para projetos realmente complexos com várias camadas, o Todoist pode parecer um pouco simplista demais

Para projetos realmente complexos com várias camadas, o Todoist pode parecer um pouco simplista demais Personalização limitada: Embora existam temas e rótulos, as opções gerais de personalização são um pouco restritas

Embora existam temas e rótulos, as opções gerais de personalização são um pouco restritas Limitações de integração: Embora ele se integre a muitos aplicativos, alguns usuários sentem a necessidade de uma integração ainda mais perfeita com suas ferramentas de fluxo de trabalho

Embora ele se integre a muitos aplicativos, alguns usuários sentem a necessidade de uma integração ainda mais perfeita com suas ferramentas de fluxo de trabalho Limitações da versão gratuita: A versão gratuita tem recursos limitados em comparação com a versão premium, o que pode ser uma desvantagem para aqueles que não querem pagar

➡️ Leia também: 20 melhores ferramentas de software de gerenciamento de tarefas para melhorar seus fluxos de trabalho

Modelos alternativos do Todoist

Embora o Todoist tenha adaptado seus recursos de lista de tarefas para ambientes de trabalho modernos, ele ainda fica aquém quando comparado a ferramentas de gerenciamento de tarefas mais dinâmicas.

Ele não possui os recursos avançados para o gerenciamento de projetos complexos, portanto, talvez seja necessário recorrer a Alternativas ao Todoist que oferecem recursos mais robustos para o gerenciamento de tarefas.

É aqui que o ClickUp destaca-se como uma opção superior.

O recurso modelos de lista de tarefas oferecem maior personalização, permitindo que você adapte os fluxos de trabalho às suas necessidades exclusivas e mantenha sua equipe organizada. Ele oferece uma ampla variedade de modelos para todos os usos possíveis: modelos de projetos, modelos de marketing, modelos de gerenciamento de produtos e até mesmo modelos pessoais.

O ClickUp também oferece vários recursos, como campos e status personalizados, integrações e colaboração em tempo real, e pode oferecer suporte a projetos de todos os tamanhos.

E a melhor parte? Muitos desses recursos avançados estão disponíveis na versão gratuita do ClickUp, o que o torna a opção perfeita para usuários que buscam soluções robustas e fáceis de usar sem o custo adicional.

Agora, vamos dar uma olhada em alguns modelos dinâmicos que podem enfeitar suas listas de tarefas:

1. O modelo ClickUp Work To Do

Modelo de trabalho a fazer do ClickUp

Um modelo de trabalho a fazer é imprescindível para qualquer pessoa que queira aumentar a produtividade e manter o controle de suas tarefas. Por exemplo, se a sua equipe vai assumir um novo projeto, você pode usar esse modelo para alocar tarefas para cada membro da equipe, priorizá-las e visualizar o progresso das tarefas.

Com Modelo de trabalho a fazer do ClickUp você pode mapear facilmente as tarefas diárias e priorizá-las com base na urgência ou na importância. Ele foi projetado para ajudá-lo a se manter organizado e a fazer as coisas com eficiência.

Veja como esse modelo pode ajudar:

Dividir tarefas complexas em partes menores e mais gerenciáveis

Priorizar tarefas com base em sua importância e urgência

Acompanhar seu progresso com ferramentas de controle visual, como quadros Kanban ou gráficos de Gantt

Reduzir o estresse ao ter uma visão geral clara do que precisa ser concluído

Ideal para: Indivíduos que buscam otimizar suas atividades diárias e melhorar a produtividade pessoal ou equipes que precisam coordenar tarefas e garantir que todos estejam na mesma página em relação às prioridades diárias.

2. O modelo ClickUp Daily Things to Do

Modelo do ClickUp Things To Do

Modelo de Coisas a Fazer Diariamente do ClickUp ajuda você a controlar todas as suas tarefas diárias com facilidade. Perfeito para iniciantes, esse modelo é personalizável e pronto para usar, permitindo que você contabilize tudo o que precisa realizar ao longo do dia

Com listas de verificação práticas e campos personalizados, manter-se organizado sempre foi mais complexo.

Este modelo pode ajudá-lo:

Manter uma lista organizada de suas tarefas diárias

Assinalar rapidamente as tarefas à medida que as conclui

Configurar suas tarefas de forma rápida e fácil, independentemente de seu nível de experiência

Ideal para: Indivíduos que desejam manter as tarefas diárias organizadas, bem como membros de equipes ou gerentes que precisam coordenar tarefas e acompanhar o progresso em um ambiente de trabalho.

Leia também: 10 melhores aplicativos de lista de tarefas (gratuitos e pagos)

3. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

Todos nós sabemos que manter-se organizado é a chave para atingir nossas metas e fazer as coisas, mas gerenciar várias tarefas pode ser um pouco difícil às vezes.

O Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar suas horas de trabalho, prazos e metas.

Esse modelo oferece uma visão unificada de todas as suas tarefas, facilitando o planejamento do seu dia, da sua semana e do seu futuro.

Com esse modelo, você pode:

Programar tarefas com facilidade e nunca perder um prazo

Organizar as tarefas em categorias distintas para maior clareza

Descobrir os detalhes de cada tarefa e verificar rapidamente o progresso

Ideal para: Qualquer pessoa que esteja procurando um modelo pessoal para gerenciar várias tarefas e prazos com eficiência.

➡️ Leia também: Como criar uma lista de tarefas para TDAH para concluir tarefas (com modelos)

4. O modelo de lista de verificação do projeto ClickUp

Modelo de lista de verificação do projeto ClickUp

O planejamento de um projeto pode ser desgastante, mas o Modelo de lista de verificação de projeto do ClickUp torna tudo mais fácil ao fornecer um roteiro claro.

Esse modelo inclui subtarefas gerais que descrevem os principais requisitos de qualquer projeto, ajudando você e sua equipe a começar sem problemas. Acompanhe o progresso, atribua tarefas, gerencie prazos e muito mais com essa abrangente ferramenta de gerenciamento de projetos.

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que buscam aumentar a eficiência, a responsabilidade e a organização em seus fluxos de trabalho.

5. O modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Mantenha todas as tarefas sob controle e planeje com antecedência com Modelo de lista de verificação semanal do ClickUp . Este modelo o ajuda a organizar suas tarefas para a semana inteira, garantindo que você não perca nada importante. Com categorias personalizáveis e lembretes importantes, é muito fácil ficar em dia com suas responsabilidades.

Veja como você pode usar esse modelo:

Determine as tarefas: Comece decidindo quais tarefas precisam ser concluídas a cada semana. Isso pode variar de fazer uma lista de compras, verificar com um cliente ou agendar uma reunião

Comece decidindo quais tarefas precisam ser concluídas a cada semana. Isso pode variar de fazer uma lista de compras, verificar com um cliente ou agendar uma reunião Priorizar tarefas : Depois de identificar todas as tarefas semanais, priorize-as atribuindo um nível de prioridade (alta, média, baixa) e organize-as de acordo

: Depois de identificar todas as tarefas semanais, priorize-as atribuindo um nível de prioridade (alta, média, baixa) e organize-as de acordo Crie listas de verificação: Com sua lista de tarefas e prioridades definidas, crie sua lista de verificação usando Visualização de tabela do ClickUp. Insira as tarefas juntamente com seus níveis de prioridade e inclua quaisquer detalhes relevantes, como prazos ou membros da equipe designados

Com sua lista de tarefas e prioridades definidas, crie sua lista de verificação usando Visualização de tabela do ClickUp. Insira as tarefas juntamente com seus níveis de prioridade e inclua quaisquer detalhes relevantes, como prazos ou membros da equipe designados Acompanhe o progresso: Quando a lista de verificação estiver pronta, acompanhe seu progresso marcando as tarefas como concluídas ou em andamento. Utilize a tag Visualização do calendário no ClickUp para ficar por dentro dos prazos

Ideal para: Qualquer pessoa que queira simplificar o planejamento semanal e o gerenciamento de tarefas usando uma poderosa ferramenta organizacional.

Organize suas listas de tarefas com os modelos do ClickUp

Embora o Todoist ofereça uma base sólida para o gerenciamento de tarefas, seus modelos podem não atender às diversas necessidades dos profissionais. Suas limitações em termos de personalização, recursos de colaboração e funcionalidades avançadas podem prejudicar a produtividade e a eficiência.

O ClickUp oferece uma gama mais ampla de modelos personalizáveis adaptados a vários setores e fluxos de trabalho, proporcionando uma solução mais abrangente para o gerenciamento de tarefas profissionais. E, é claro, você também pode criar seus próprios modelos!

Com seus recursos avançados, ferramentas de colaboração robustas e interface intuitiva, o ClickUp permite que você simplifique seus processos e obtenha maior produtividade. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e descubra como esses modelos podem transformar a maneira como você trabalha.