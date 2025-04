TickTick vs. Things 3: qual é o melhor gerenciador de tarefas em 2025?

Suas tarefas estão se acumulando, os prazos estão se aproximando e sua mente parece uma mistura caótica de lembretes e listas de verificação.

Você se pergunta: "Por onde devo começar?" Parece familiar? Todos nós já passamos por isso.

É nesse ponto que um bom aplicativo de lista de tarefas pode ajudar. Ele pode organizar suas tarefas em um só lugar, organizar sua mente e proporcionar a inigualável satisfação de marcar itens. ✅

Entre os muitos aplicativos de lista de tarefas, o TickTick e o Things 3 se destacam por suas abordagens eficazes e flexíveis para o gerenciamento de tarefas. Mas qual deles é o ideal para você?

Nesta postagem, discutiremos o TickTick vs. Things 3 para ajudá-lo a encontrar a ferramenta mais adequada para organizar seu trabalho e sua vida pessoal. 📋✨

O que é o TickTick?

via TickTick O TickTick é um assistente de produtividade pessoal que o ajuda a organizar e acompanhar projetos de trabalho e metas individuais em um só lugar. Como um aplicativo de lista de tarefas, ele permite criar várias listas, adicionar tarefas por meio de anotações de voz, converter e-mails em tarefas, definir lembretes de tarefas e adicionar tarefas recorrentes para criar uma programação diária. 📆

Ele também tem recursos úteis, como um calendário e um quadro Kanban, que são bons para gerenciar projetos e colaborar com sua equipe. Além disso, o cronômetro Pomodoro ajuda você a se concentrar em tarefas essenciais, um recurso de destaque na comparação entre o TickTick e o Things 3.

Recursos do TickTick

O TickTick oferece muitos recursos para gerenciamento de tarefas, acompanhamento de hábitos e colaboração em equipe. Veja a seguir alguns de seus principais recursos:

1. Gerenciamento de tarefas por meio de listas

via TickTick Se você prefere um layout de lista simples e claro para acompanhar suas tarefas diárias, o TickTick pode ser um ótimo complemento para seu kit de ferramentas digitais. Ele oferece dois tipos de listas para gerenciamento de tarefas: "Lista regular" e "Lista inteligente"

Você pode usar o recurso Regular List para categorizar as tarefas em "Trabalho", "Pessoal", "Educação" ou qualquer outra categoria para aumentar a eficiência. Isso também o ajuda a gerenciar tarefas de diferentes projetos em um só lugar.

Em seguida, vem o recurso Smart List. Ele filtra as tarefas com base em datas de vencimento, tags, prioridades, local e outras condições.

por exemplo, você pode visualizar a lista "Today" para todas as tarefas com vencimento hoje. Da mesma forma, a lista "Next 7 Days" mostra as tarefas com vencimento em uma semana.

No entanto, o recurso Smart List está disponível apenas na assinatura Premium.

2. Entrada e gerenciamento de tarefas

via TickTick Um dos recursos de destaque do TickTick é a entrada e o gerenciamento inteligentes de tarefas, simplificando a criação e a organização de tarefas. Em vez de definir manualmente datas de vencimento, prioridades ou tags, o TickTick usa o processamento de linguagem natural para reconhecer esses detalhes à medida que você digita.

por exemplo, se você digitar (ou disser) "Enviar o relatório trimestral até sexta-feira às 15 horas", o TickTick definirá automaticamente o prazo e o lembrete para essa tarefa.

Com o TickTick, você pode organizar tarefas sem esforço usando listas, etiquetas e níveis de prioridade. Ele o ajuda a gerenciar vários projetos sem se sentir sobrecarregado. O TickTick também suporta a entrada rápida de tarefas por meio de comandos de voz, para que você possa adicionar novas tarefas em qualquer lugar, o que o torna perfeito para pessoas ocupadas que precisam de um gerenciamento de tarefas rápido e eficiente.

3. Vários alertas e lembretes

via TickTick O sistema de alertas e lembretes do TickTick garante que você esteja sempre em dia com suas tarefas. É possível definir vários lembretes ou "alertas irritantes" para tarefas, a fim de garantir que você nunca perca o prazo de uma tarefa ou um evento importante. Seu recurso Repeat Reminder funciona bem para reuniões semanais, aniversários ou datas de vencimento de contas.

O que o torna mais especial é a personalização de lembretes baseados em localização. Você pode definir alertas para horários ou datas específicos ou até mesmo quando chegar a um determinado local.

por exemplo, você pode receber um ping para pegar as compras quando estiver perto da loja.

O TickTick também permite que você escolha como receber os alertas, seja por meio de uma notificação, e-mail ou notificação por push no seu smartwatch.

4. Visualizações flexíveis de calendário

via TickTick O TickTick simplifica ainda mais o gerenciamento de tarefas por meio de seu flexível Calendar View, que oferece uma maneira visual e personalizável de organizar sua agenda. Você pode visualizar suas tarefas de cinco maneiras: Diária, Semanal, Mensal, Quinzenal e Linha do tempo. ⏳

O Calendar do TickTick oferece um recurso de arrastar e soltar de fácil utilização, permitindo ajustar os prazos das tarefas ou reprogramar eventos sem interromper toda a sua agenda. Além disso, o TickTick se integra a calendários de terceiros, como o Google Calendar, permitindo que você gerencie todos os seus compromissos, reuniões e prazos em um só lugar. Isso torna o TickTick um eficiente aplicativo de planejamento diário .

5. Cronômetro Pomodoro

via TickTick Precisa de ajuda para manter o foco? O cronômetro Pomodoro integrado do TickTick foi criado para aumentar o foco e a produtividade. Você pode programar sessões de trabalho de 25 minutos para tarefas prioritárias, seguidas de um breve intervalo.

O timer se integra perfeitamente à sua lista de tarefas, permitindo que você inicie uma sessão diretamente de qualquer tarefa. O TickTick também monitora suas sessões Pomodoro para ver há quanto tempo você está trabalhando e quantos intervalos fez. Isso ajuda você a se manter motivado e no caminho certo.

Você pode até reproduzir um ruído branco em segundo plano enquanto o timer do Pomo estiver ligado para aumentar a concentração. 🧘

dica profissional: Para maximizar sua produtividade, tente combinar o Pomodoro Timer com uma lista de reprodução dedicada ao foco. Escolha músicas instrumentais ou sons da natureza que o ajudem a se concentrar, minimizem as distrações e aumentem sua capacidade de permanecer na zona durante as sessões de trabalho. 🔥

Preço do TickTick

Gratuito

Premium: US$ 35,99/ano

Leia mais: TickTick vs. ClickUp: Qual é o melhor aplicativo de gerenciamento de tarefas?

O que é o Things 3?

via Coisas 3 O Things 3 é um aplicativo de gerenciamento de tarefas elegante e fácil de usar para usuários da Apple. Ele é um alternativa popular ao TickTick e combina um belo design com recursos intuitivos, facilitando a organização de suas tarefas e mantendo-se produtivo. ⚡

Quer você esteja gerenciando projetos pessoais, tarefas relacionadas ao trabalho ou metas de longo prazo, o Things 3 oferece um ambiente simplificado e livre de distrações para ajudá-lo a se concentrar no que é mais importante.

É ideal para dividir projetos maiores em etapas gerenciáveis e organizar tudo.

Recursos do Things 3

Aqui estão os recursos mais úteis do Things #:

1. Detalhamento e títulos do projeto

via Coisas 3 O Things 3 se destaca por seu recurso de estruturação de projetos. Em vez de gerenciar uma longa lista de tarefas, você pode agrupar tarefas relacionadas sob títulos específicos, dando ao seu projeto uma hierarquia visual clara. Esse é um dos recursos mais elogiados na comparação entre o TickTick e o Things 3.

Imagine trabalhar em uma campanha ou evento extenso. Em vez de olhar para uma lista caótica de tarefas, você pode organizar tudo por categoria - 'Pesquisa', 'Planejamento' e 'Execução' - com as tarefas individuais listadas ordenadamente abaixo.

Isso facilita a concentração em uma seção de cada vez sem perder de vista a meta geral. Além disso, a clareza visual ajuda a reduzir o estresse, fornecendo um roteiro para a conclusão.

2. Botão mágico de adição

via Coisas 3 O botão Magic Plus no Things 3 é mais do que apenas uma maneira de adicionar tarefas - é seu atalho para a produtividade. Imagine poder capturar rapidamente tarefas ou ideias no momento em que elas surgem na sua cabeça, não importa onde você esteja no aplicativo. É assim que o botão Magic Plus funciona. ✨

Capture novas tarefas ou ideias instantaneamente, não importa onde você esteja no aplicativo. Precisa adicionar algo de última hora? Basta tocar e adicioná-lo, e ele será classificado sem interromper seu fluxo de trabalho.

3. Listas de verificação

via Coisas 3 O recurso Checklist do Things 3 ajuda a fornecer contexto para suas tarefas, tornando-o perfeito para dividir tarefas complexas em etapas pequenas.

por exemplo, em vez de "Planejar evento crie uma lista de verificação de "Reservar o local", "Providenciar o serviço de bufê" e "Enviar convites" para manter tudo organizado e rastreável"

4. Busca rápida

via Coisas 3 O recurso Quick Find do Things 3 permite que você encontre exatamente o que precisa, sem precisar vasculhar listas intermináveis.

Com apenas alguns toques no teclado, você pode pesquisar tarefas, afazeres, projetos e detalhes específicos em toda a sua lista de tarefas.

Imagine que você está no meio de um dia atarefado e precisa localizar aquela tarefa crucial enterrada em um projeto. Em vez de perder tempo rolando a tela ou procurando em pastas, você pressiona Quick Find, digita uma palavra-chave e voilà - tudo o que é relevante aparece instantaneamente.

5. Lembretes oportunos

via Coisas 3 Os lembretes oportunos do Things 3 ajudam você a ficar em dia com as tarefas cruciais. Seja uma reunião importante ou um prazo pessoal, o Things 3 oferece várias maneiras fáceis de definir lembretes.

Você pode clicar para adicionar lembretes diretamente ao agendar suas tarefas, simplificando a definição de alertas ao planejar suas tarefas. Basta clicar em 'Add Reminder', escolher o horário e pronto.

prefere digitar?

Com o analisador de datas em linguagem natural do Things 3, você pode digitar lembretes como "Tom, 8 pm", e o aplicativo entenderá automaticamente e definirá o horário para você.

Para quem gosta de soluções viva-voz, a integração com a Siri permite que você defina lembretes falando diretamente com o iPhone. Basta dizer: "No Things, lembre-me de enviar uma mensagem para o Alex amanhã às 5h" e seu lembrete da Apple estará definido.

Preços do Things 3

Taxa única separada para cada um de seus dispositivos iOS:

Mac: US$ 49,99

US$ 49,99 iPad: US$ 19,99

US$ 19,99 iPhone e Apple Watch: US$ 9,99

US$ 9,99 Vision Pro: US$ 29,99

TickTick vs. Things 3: comparação de recursos

Tanto o TickTick quanto o Things 3 oferecem recursos impressionantes de aplicativos de gerenciamento de tarefas e afazeres, cada um com um toque único. Aqui está uma visão geral rápida de seus recursos para que você possa escolher a ferramenta mais adequada para a conclusão de tarefas:

Feature TickTick Things 3 Facilidade de uso Tem uma curva de aprendizado para entender todos os recursos Interface de usuário simples Entrada de tarefas Suporta entrada de linguagem natural para agendamento rápido Entrada de tarefas sem análise extensiva de linguagem Disponibilidade Acessível em dispositivos Apple e Android Acessível somente em dispositivos Apple Colaboração Permitida Não permitida Controle de tempo Disponível Não disponível Lembretes Múltiplos lembretes e lembretes irritantes para tarefas para garantir que você não perca um prazo Recurso de lembretes Fastlane para definir lembretes de tarefas em seu calendário da Apple Visualização de tarefas Visualização de lista e visualização de calendário Visualização de lista e visualização de calendário Versão gratuita Sim, mas com recursos limitados Não Preço Plano Premium do TickTick: US$ 35,99/ano Compra única:Mac: US$ 49,99iPad: US$ 19,99iPhone e Apple Watch: US$ 9,99Vision Pro: US$ 29,99 Melhor para: Todos os usuários que buscam gerenciamento de tempo simples e colaboração em tarefas Usuários da Apple que buscam um layout visual limpo para organização de tarefas

Tabela de comparação de recursos do TickTick vs. Things 3

1. Gerenciamento de tarefas

TickTick

O TickTick se destaca por sua capacidade de gerenciar várias listas de tarefas em uma única tela, o que o torna uma excelente opção para fazer malabarismos com vários aspectos da sua vida e trabalhar em um só lugar.

Things 3

Por outro lado, o Things 3 impressiona com seu Project Breakdown e Headings. Eles permitem estruturar grandes projetos em seções gerenciáveis e fornecem hierarquia e organização visual claras.

Vencedor: TickTick por equilibrar várias tarefas em diferentes projetos com sua visualização simplificada de várias listas

2. Lembretes e alertas

TickTick

O TickTick oferece uma ampla gama de opções de personalização para seus lembretes e alertas. Você pode definir horários, datas e locais específicos e até mesmo escolher os padrões de som e vibração. Também é possível conectar o TickTick ao seu calendário e a outros aplicativos para garantir que você esteja sempre atualizado.

Things 3

Em contrapartida, o Things 3 se destaca com seu recurso Fastlane, que garante que os lembretes sejam sincronizados instantaneamente em todos os seus dispositivos. Isso significa que quando você define um lembrete no seu telefone, ele é imediatamente atualizado no seu computador e tablet, mantendo suas notificações consistentes e oportunas.

vencedor: Things 3 devido ao seu recurso Fastlane, que garante atualizações em tempo real em todos os dispositivos

3. Gerenciamento de tempo

TickTick

O cronômetro Pomodoro do TickTick se destaca com sessões de foco integradas, ajudando-o a aumentar a produtividade com intervalos de trabalho e pausas estruturados. Esse recurso é excelente para usuários que preferem uma abordagem cronometrada para gerenciar seu trabalho.

Além disso, o TickTick tem um recurso de Matriz Eisenhower em que você pode organizar suas tarefas em quatro categorias: "Urgente e Importante", "Não Urgente e Importante", "Urgente e Sem Importância" e "Não Urgente e Sem Importância" Isso o ajuda a identificar tarefas importantes e urgentes para que você possa concluí-las primeiro.

Things 3

O Things 3, no entanto, não inclui um cronômetro Pomodoro, mas oferece visualizações flexíveis de calendário e lembretes oportunos que podem ajudar indiretamente no gerenciamento do tempo.

vencedor: TickTick por causa dos recursos Pomo Timer e Eisenhower Matrix

TickTick vs. Things 3 no Reddit

Também verificamos as avaliações dos usuários no Reddit para ver qual ferramenta é melhor. Aqui está uma visão geral do que os usuários do Reddit dizem sobre o TickTick vs. Things 3.

Um Usuário do Reddit deixou bem clara sua opinião sobre o Things 3.

"O Things 3 é simples, mas o que eu adoro e o que o diferencia de muitos aplicativos é que a sincronização entre dispositivos é incrível. A simplicidade e a capacidade de trabalhar em qualquer lugar o colocam à frente da maioria dos aplicativos."

Outro usuário sugere tentando TickTick e Things 3 e usar o que melhor se adapta às suas necessidades.

"Acho que tudo se resume à filosofia dos dois aplicativos. O Things tem uma opinião muito forte sobre como eles acham que você deve gerenciar suas tarefas. Por isso, tudo parece um pouco fechado e restrito _Mas, para algumas pessoas, isso é bom. Eu, inclusive. O Things é meu aplicativo mais usado. Ele se encaixa na forma como quero gerenciar minhas tarefas. É minimalista e tem apenas os recursos de que preciso, e nada mais. E é um prazer usá-lo. Outras pessoas querem mais flexibilidade e controle e poder usar uma ferramenta que possa personalizar um pouco mais de acordo com o funcionamento do seu cérebro. Esse é o TickTick. Passei muito tempo com ambos e, pessoalmente, tenho sido mais produtivo e menos sobrecarregado com o Things."

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao TickTick vs. Things 3

Agora, você pode decidir se quer escolher o TickTick vs. Things 3. No entanto, a "coisa" é que, se você escolher o TickTick, poderá perder a capacidade de dividir os projetos em tarefas ou marcos mais simples. E, se você escolher o Things 3, terá de abrir mão do recurso de controle de tempo.

Portanto, se você ainda estiver em dúvida entre o TickTick e o Things 3, permita-nos apresentar

ClickUp

. Ele combina os pontos fortes de ambos os aplicativos e oferece ainda mais recursos gratuitamente. Além disso, como aplicativo da Web e aplicativo móvel, ele garante acessibilidade entre plataformas.

O ClickUp é uma ferramenta robusta de gerenciamento de tarefas que oferece recursos abrangentes para otimizar seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade em suas tarefas diárias. Vamos descobrir como ele é um poderoso TickTick e Alternativa ao Things 3 .

Planeje, organize e colabore em qualquer projeto com o ClickUp Tasks sem perder nada

Gerenciamento avançado de tarefas

O Tarefas do ClickUp é como sua central de produtividade pessoal. Você pode criar tarefas, adicionar categorias de tarefas adicionando tags e status e definir prioridades de tarefas. Isso o ajuda a organizar e filtrar tarefas como um profissional.

Você pode adicionar contexto às suas tarefas com campos personalizados, como projeto, local, cliente, etc. Além disso, o ClickUp Tasks permite vincular tarefas relacionadas e dependentes para acompanhar o progresso da tarefa e identificar bloqueadores. Esse recurso o torna o líder na disputa entre TickTick vs. Things 3 vs. outros aplicativos de lista de tarefas, graças à sua personalização e flexibilidade avançadas.

Rastreie o progresso das tarefas, defina prioridades e identifique gargalos de tarefas com o ClickUp Tasks

Em vez de se ater aos status padrão como "Aberto" ou "Fechado", o ClickUp permite que você crie status personalizados que se alinham perfeitamente ao seu fluxo de trabalho. Você pode ter status como "Em andamento", "Aguardando revisão" ou "Bloqueado", proporcionando mais clareza sobre a situação de cada tarefa.

Crie status de acordo com sua necessidade e monitore-os como um profissional com o ClickUp Custom Statuses

Dependendo do que funciona melhor para o projeto, você também pode visualizar suas tarefas de diferentes maneiras, seja em uma lista, quadro Kanban ou visualização de calendário. As subtarefas podem ser personalizadas para exibir exatamente as informações de que você precisa, quando precisar.

Visualize suas tarefas de diferentes maneiras com o ClickUp Views

O ClickUp não se destina apenas ao gerenciamento de projetos ou ao acompanhamento de tarefas da equipe. Você pode usá-lo facilmente para gerenciar seus projetos pessoais ou eventos do calendário. Veja como nossos usuários confiam no ClickUp como uma ferramenta pessoal Aplicativo de lista de tarefas com IA .

via Reddit Mas isso não é tudo.

Com Cérebro ClickUp o ClickUp Brain /%ref/, você tem um assistente pessoal de IA para automatizar o gerenciamento de tarefas, fornecendo resumos de tarefas e relatórios diários de progresso. Ele também automatiza itens de ação, planejamento de subtarefas e preenchimento de dados.

Automatize suas tarefas recorrentes sem esforço com o ClickUp Brain

Mas não para por aí.

O ClickUp Brain também pode analisar dados de projetos para aprimorar a tomada de decisões, estimar custos, otimizar a alocação de recursos, prever necessidades de capacidade, simplificar o gerenciamento de equipes e monitorar riscos potenciais - tudo em tempo real. Gerenciar tarefas nunca foi tão fácil com o ClickUp Tasks e o ClickUp Brain.

tome decisões informadas com as sugestões perfeitas do ClickUp _Brain

Lembretes rápidos e fáceis

Os lembretes em aplicativos de gerenciamento de tarefas podem parecer notificações incômodas, irritando você. Lembretes do ClickUp oferece um sistema personalizável que o mantém informado sobre suas tarefas sem parecer intrusivo.

Você pode codificar por cores os lembretes, ajustar as configurações para que se adaptem ao seu estilo e garantir que você esteja sempre à frente dos prazos.

Fique sempre por dentro do que você precisa fazer com o ClickUp Reminders

O recurso Inbox funciona como um gerenciador de tarefas e aplicativo de calendário, facilitando o controle de tudo em um só lugar. Guias como "Next" (Próximo), "Done" (Concluído) e "Unscheduled" (Não programado) permitem que você saiba o que está por vir, o que foi concluído e o que ainda precisa de uma data de vencimento.

O ClickUp Reminders é muito poderoso, pois permite anexar arquivos como fotos, memorandos de voz ou mapas de localização aos seus lembretes. Esse recurso mantém você e sua equipe organizados e no caminho certo. Além disso, com mais de 1.000 integrações, é fácil sincronizar seus lembretes com o Google Calendar, Outlook, Zoom e até mesmo com o Amazon Alexa.

Com o recurso "Delegated Reminders", você também pode definir lembretes e notificações para a sua equipe, garantindo que nenhuma tarefa seja esquecida. Seja com lembretes recorrentes ou com a sincronização entre os aplicativos de calendário, o ClickUp ajuda a manter o controle sobre sua agenda.

Defina lembretes para os membros da sua equipe com o ClickUp Reminders

Modelo de lista de tarefas do calendário

Você está se sentindo sobrecarregado por uma lista interminável de tarefas? É hora de colocar ordem no caos! O Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp vem em seu socorro aqui.

Esse modelo o ajuda a visualizar suas metas e tarefas para que você possa planejar seu dia ou semana como um profissional. Chega de se esforçar para cumprir prazos ou de se sentir perdido em um mar de tarefas.

O modelo também ajuda a classificar suas tarefas em categorias claras para que você possa ver exatamente o que precisa ser feito e quando. Ele oferece uma visão detalhada de cada tarefa, permitindo que você acompanhe o progresso, defina prazos e fique por dentro de tudo.

Com esse modelo, você pode:

Agendar tarefas facilmente

Organizar as tarefas em diferentes categorias para aumentar a produtividade

Adicionar contexto de tarefa e acompanhar o progresso da tarefa

Aumente o nível de sua produtividade com o modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp. É hora de parar de apenas planejar e começar a realizar.

Faça o download deste modelo

Rastreamento de tempo contínuo

O gerenciamento eficaz de tarefas exige o controle do tempo gasto em cada tarefa. O ClickUp torna isso mais fácil com seu Rastreamento de tempo que permite registrar perfeitamente a duração das tarefas.

Você pode iniciar e parar o cronômetro de qualquer dispositivo e usar o lembrete global para registrar o tempo de várias tarefas. Isso permite definir prioridades de tarefas, alocar recursos de forma eficiente e identificar gargalos.

Rastreie o tempo gasto em cada tarefa e priorize as tarefas com o recurso ClickUp Time Tracking

ClickUp: O fim do debate TickTick vs. Things 3

Embora os aplicativos de produtividade TickTick e Things 3 ofereçam recursos sólidos, o ClickUp surge como a solução definitiva para gerenciamento de tarefas, planejamento diário e colaboração em equipe.

Do gerenciamento avançado de tarefas a exibições personalizáveis, lembretes avançados e ferramentas orientadas por IA, o ClickUp vai além do simples controle de tarefas. A versão gratuita oferece tudo isso. Registre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e veja como ele transforma a maneira como você trabalha! 🚀