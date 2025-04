Como usar o marketing de conversação para obter o máximo de benefícios

Em um mundo em que as caixas de entrada são inundadas por e-mails e mensagens diretas com mensagens de vendas, muitos clientes estão procurando algo diferente: uma conversa genuína com uma marca e seus representantes sem a pressão de tomar uma decisão instantânea.

É aí que entra o marketing de conversação. Ele introduz o toque humano no marketing, substituindo os argumentos de venda robóticos por uma comunicação real, sem compromisso.

O marketing de conversação se concentra na criação de uma conexão humana, o que o torna especialmente eficaz estratégia de comunicação de marketing para fidelizar o cliente e aumentar as vendas.

Pense em e-mails que seus clientes queiram ler, anúncios que eles queiram terminar de assistir e textos longos que prendam a atenção deles até o fim.

Tudo isso é possível por meio de estratégias práticas de marketing de conversação. Com a linguagem certa aplicativos de mensagens você terá as ferramentas para envolver mais clientes potenciais, criar conexões genuínas e transformar leads em clientes fiéis.

O que é marketing de conversação?

O marketing de conversação é uma abordagem nova e orientada ao diálogo para interagir com os clientes. A combinação de canais de comunicação automatizados com pontos de contato humanos estratégicos permite que os profissionais de marketing criem "loops contínuos de conversação" - diálogos contínuos que evoluem a cada interação para elevar a experiência do cliente.

Por que você precisa de marketing de conversação?

Os profissionais de vendas e marketing estão constantemente sob pressão para se destacar e atrair a atenção. Com todo esse barulho, proporcionar uma experiência personalizada pode parecer quase impossível.

É por isso que o marketing de conversação se tornou uma solução essencial para as empresas escalarem o envolvimento individual. Usando chatbots, bate-papo ao vivo e mensagens personalizadas, as marcas interagem com os clientes instantaneamente e atendem às suas necessidades, independentemente de onde eles estejam no processo de compra.

Em vez de fazer com que os clientes esperem dias por uma resposta ou deixá-los pendurados depois de preencherem formulários, essa estratégia garante que cada interação pareça direta, imediata e verdadeiramente humana.

Aproximadamente 79% das empresas relatam que a integração de bots de marketing de conversação melhorou a fidelidade do cliente, aumentou as vendas e a receita - um ganho para clientes e empresas.

Agora que você já tem um bom entendimento do marketing de conversação e de seus benefícios, vamos discutir os principais componentes que tornam essa abordagem eficaz.

Elementos-chave do marketing de conversação

Criar uma estratégia de marketing de conversação bem-sucedida significa combinar vários elementos para envolver seu público. Cada elemento aproxima sua marca da oferta de uma experiência personalizada e intuitiva.

As conversas acontecem no ritmo do cliente

O marketing de conversação atende aos clientes em seus termos. Em vez de esperar que os clientes se envolvam apenas em horários definidos, essa abordagem permite que os clientes iniciem e terminem as conversas quando quiserem.

Embora o suporte em tempo real seja ótimo, também é bom ter a flexibilidade de responder como eles quiserem, especialmente quando um dia atarefado significa parar e retomar as conversas mais tarde.

As conversas podem ser escalonadas sem problemas

Como as interações acontecem no ritmo do cliente, as empresas precisam de uma forma escalonável para atender às necessidades de todos. Ferramentas de IA para atendimento ao cliente são úteis aqui, lidando com perguntas de rotina e oferecendo suporte instantâneo quando as conversas ao vivo com os representantes não estão disponíveis.

Os chatbots podem orientar os clientes e oferecer soluções sem substituir a interação humana. Essa flexibilidade mantém a experiência do cliente positiva e envolvente.

O chatbot da H&M integrado em seu site de atendimento ao cliente

Por exemplo, A H&M utiliza um chatbot para ajudar os clientes com o rastreamento de pedidos, pesquisas de produtos e devoluções, garantindo uma experiência de compra tranquila.

As conversas ajudam a obter insights por meio do contexto

Todos nós sabemos como são as conversas sem contexto. Feias e repetitivas. Com o marketing conversacional, cada interação tem uma história de fundo, e o acesso aos dados do cliente ajuda as conversas a fluírem naturalmente.

Suponha que um cliente tenha entrado em contato ontem com uma pergunta sobre um produto e agora esteja perguntando sobre o processo de devolução. Um sistema contextual significa que as equipes de suporte ou os bots podem pegar a última interação, evitando que os clientes repitam detalhes e fazendo com que a experiência pareça personalizada.

O uso de um CRM e o rastreamento das interações nos pontos de contato garantem que esse contexto flua de um bate-papo para o outro. A experiência do cliente é aprimorada quando cada interação é informada por conversas anteriores, interesses em produtos ou hábitos de navegação - simplificando as respostas e fortalecendo a confiança na marca.

As conversas acontecem nos canais que os clientes preferem

O marketing de conversação atende aos clientes nas plataformas que eles mais usam, sejam aplicativos de bate-papo como o Facebook Messenger, bate-papo na Web ou até mesmo SMS. Ao disponibilizar o atendimento ao cliente em seus canais preferidos, você permite que os clientes interajam onde se sentem mais confortáveis.

Os consumidores de hoje estão acostumados a acessar informações de forma rápida e fácil, portanto, se uma mensagem rápida de bate-papo ou um chatbot puder resolver um problema, eles não precisarão ficar interminavelmente em espera em um número 1-800 para obter respostas.

Leia também: 10 melhores aplicativos de marketing digital para profissionais de marketing digital

Como implementar uma estratégia de marketing de conversação

A criação de conversas significativas - seja com representantes de vendas ou chatbots - pode transformar visitantes em clientes mais rapidamente do que o marketing tradicional. De fato, os clientes têm 63% mais probabilidade de retornar ao seu site depois de um bate-papo envolvente.

No entanto, incorporar o marketing conversacional aos seus processos de vendas e à jornada do cliente pode exigir algum planejamento.

Para que o marketing de conversação funcione sem problemas, você deve criar uma experiência centrada no usuário em vez de simplesmente promover produtos. Suas equipes de vendas, atendimento e marketing precisam priorizar a construção de relacionamentos em vez de transações.

Dê uma olhada nesta abordagem passo a passo para ajudar a tornar sua estratégia de marketing digital mais conversacional.

Etapa 1: Identifique suas metas e métricas primeiro

Antes de realmente começar a criar uma estratégia de conversação, pense em como será o sucesso para você.

Seu objetivo é aumentar as vendas com recomendações personalizadas de produtos via Facebook Messenger?

Ou talvez você esteja mais focado em aumentar a satisfação do cliente e se preocupe com altas classificações de conversação?

Aqui estão algumas métricas que podem ajudar a medir a eficácia de seu marketing de conversação:

Vendas e geração de leads : Leads gerados, taxas de conversão ou valor médio do pedido

: Leads gerados, taxas de conversão ou valor médio do pedido Engajamento : Tempos de resposta, número de interações ou mensagens trocadas

: Tempos de resposta, número de interações ou mensagens trocadas Conscientização : Alcance, impressões ou taxas de cliques

: Alcance, impressões ou taxas de cliques Fidelidade e satisfação do cliente: Taxas de retenção, valor do tempo de vida do cliente, CSAT ou pontuações NPS

Etapa 2: defina suas mensagens principais

A chave para o marketing de conversação é a comunicação clara, portanto, definir os pontos de sua mensagem é crucial.

Imagine que você é o cliente e pense no que chamaria sua atenção: um desconto por tempo limitado? Um convite para desbloquear conteúdo gratuito em troca de um endereço de e-mail?

Comece com uma mensagem simples e convincente e concentre-se em um ponto principal. Você pode começar com uma mensagem de boas-vindas convidativa e, em seguida, deixar a conversa fluir naturalmente para outras áreas, como feedback do cliente ou sugestões de produtos.

Lembre-se apenas de manter as coisas curtas e relevantes.

Etapa 3: Decida quais canais de comunicação usar

Para começar a usar o marketing de conversação, concentre-se em canais como seu website, aplicativos de mensagens e plataformas sociais. Considere estas opções:

Automatize o bate-papo ao vivo do Facebook com bots

Adicionar um widget de bate-papo ao vivo em seu site

Integrar um chatbot do Instagram

Configurar um chatbot do WhatsApp for Business

No entanto, nem todos os canais funcionam da mesma maneira.

Se você está planejando sugerir produtos, uma plataforma de bate-papo como o Facebook Messenger pode ser ideal. Mas se o seu objetivo é responder às perguntas dos clientes, um chatbot em seu site pode ser mais adequado para o suporte de perguntas frequentes.

passo

#4: Treine a sua equipe para usar as ferramentas de conversação de forma eficaz Ferramentas de marketing com IA como chatbots e respostas prontas, permitem que você envolva centenas de clientes sem problemas. No entanto, o uso eficaz dessas ferramentas requer um pouco de experiência.

Vale a pena praticar vários cenários para lidar com consultas comuns de clientes, especialmente porque alguns podem se sentir frustrados se a experiência com o chatbot não for a esperada.

Você pode até mesmo configurar notificações móveis para quaisquer interações que exijam um agente ao vivo. O treinamento da sua equipe sobre as ferramentas e os cenários comuns fará uma grande diferença na sensação de tranquilidade da experiência para os clientes.

Etapa 5 Projete e teste seus chatbots antes do lançamento

Um chatbot eficaz deve permitir que os clientes se envolvam tão naturalmente quanto fariam com uma pessoa, criando uma experiência responsiva, pessoal e 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando os chatbots são bem projetados, eles podem aumentar as vendas em até 67% .

Para começar, considere a possibilidade de criar fluxogramas de chatbot que ofereçam várias opções de caminhos de conversa. Muitas ferramentas vêm com construtores visuais e até mesmo modelos de chatbot prontos, o que facilita a criação da estrutura certa para interações suaves e significativas.

Etapa 6: Acompanhe os resultados e otimize os fluxos de conversa

Quando sua estratégia estiver implementada, fique de olho nos resultados. Isso é fácil se você tiver definido métricas claras. Se o desempenho não estiver onde você gostaria que estivesse, você pode analisar a taxa de abandono de cada mensagem do chatbot.

Esses dados revelarão se uma determinada mensagem pode estar afastando os clientes ou se os interesses deles estão mudando.

Dica interna: Como o Chatbot e a IA conversacional do ClickUp aprimoram o gerenciamento de tarefas e a colaboração em equipe

Embora os profissionais de marketing tenham hoje mais canais do que nunca para alcançar os clientes, eliminar o ruído tem se tornado cada vez mais desafiador. Em média, uma pessoa se depara com milhares de mensagens de marketing diariamente, mas as taxas de engajamento continuam a diminuir.

Mas o marketing de conversação não é apenas mais um canal. Ele está mudando fundamentalmente a forma como as marcas e os clientes se conectam.

Para aproveitar ao máximo o marketing de conversação, você precisa do ferramentas de gerenciamento de projetos de marketing . E se lhe dissermos que existe uma ferramenta que atende à maioria de suas necessidades e mantém tudo organizado?

Sim, essa ferramenta é o ClickUp, criada para equipes de marketing .

O ClickUp for Marketing Teams atua como uma única fonte de verdade para todas as suas estratégias de marketing de conversação

Veja como ClickUp pode ajudá-lo a criar, implementar, monitorar e aprimorar sua estratégia e suas campanhas de marketing de conversação:

Integrar o gerenciamento de tarefas com recursos de conversação alimentados por IA

Com mais de 1.000 integrações do ClickUp incluindo chatbots e ferramentas de automação como Zapier, ChatGPT e DALL-E, você pode automatizar o gerenciamento de tarefas com base nas interações com os clientes.

Por exemplo, quando um cliente faz uma pergunta, o chatbot pode capturar instantaneamente essa consulta e criar uma tarefa no ClickUp. Isso significa que os membros da equipe podem resolver os problemas dos clientes sem registrar manualmente cada interação. Você também obtém dados de interação com o cliente diretamente no ClickUp para análise, tornando-os acionáveis.

Use o ClickUp Chat para compartilhar atualizações, vincular recursos e trabalhar em conjunto em um só lugar

Além disso, com o Bate-papo do ClickUp com o ClickUp Chat, as equipes podem colaborar perfeitamente em um só lugar, sem precisar alternar entre ferramentas de gerenciamento de projetos e de comunicação. Você pode interagir individualmente com seus colegas ou criar grupos para envolver mais pessoas em qualquer conversa. Você pode até mesmo vincular discussões específicas a estratégias de marketing conversacional ou tarefas de campanha relacionadas no ClickUp e vice-versa, mantendo o contexto em várias conversas.

Gerar e rastrear tarefas a partir de mensagens no ClickUp Chat com o recurso FollowUps

Os SyncUps no Chat tornam conveniente fazer uma chamada de áudio ou vídeo com seus colegas de equipe, enquanto os FollowUps permitem gerar uma tarefa a partir de uma mensagem e atribuí-la à pessoa responsável.

Trabalhe de forma assíncrona com sua equipe, atribua tarefas e receba atualizações com os Assigned Comments do ClickUp

Com Comentários atribuídos no ClickUp se você é um usuário, seus comentários e feedback sobre qualquer Tarefa ClickUp transformam em itens de ação rastreáveis, eliminando as idas e vindas associadas a outras plataformas. Esse recurso também organiza os tópicos de discussão de tarefas para reduzir o caos de informações, mantendo tudo o que é relevante ao seu alcance.

Estudo de caso: ClickUp 🤝 Cartoon Network

A equipe de mídia social do Cartoon Network, que se movimenta rapidamente, já teve dificuldades com fluxos de trabalho complicados em várias ferramentas de gerenciamento de projetos. Por exemplo, mover uma publicação para os canais de mídia social todos os dias exigia a sincronização e a atualização nas ferramentas de gerenciamento de tarefas e de calendário, desperdiçando tempo.

Com o ClickUp como fonte única de verdade, eles economizam tempo e ficam à frente de sua programação de publicação. De fato, eles dobraram a produção sem aumentar o tamanho da equipe .

E isso é apenas o começo.

As equipes de marketing podem usar os recursos de IA do ClickUp para identificar tendências, como perguntas frequentes ou pontos problemáticos comuns, o que lhes permite adaptar suas estratégias. Ao entender o que repercute nos clientes, as equipes podem ajustar suas mensagens e ofertas para um melhor envolvimento.

Obtenha respostas para todas as suas perguntas com o ClickUp Brain 90% dos profissionais de marketing que usam IA a veem como o futuro da geração de conteúdo.

Assistente pessoal de IA do ClickUp, Cérebro do ClickUp pode fazer maravilhas para todas as suas necessidades de conteúdo e elevar as interações com os clientes, tornando-o um dos melhores alternativas ao ChatGPT .

Imagine perguntar: "Quais são as últimas novidades sobre nossa campanha de mídia social?" e receber uma resposta rápida sobre o andamento do projeto. O ClickUp Brain pode até sugerir dicas privilegiadas para tornar seus esforços de marketing de conversação mais impactantes!

Ele também funciona como uma ferramenta de resumo para projetos de grande escala em que são necessárias atualizações rápidas e concisas, como no suporte ao cliente ou na consultoria.

Crie ideias de conteúdo personalizado analisando a demografia do público, as tendências atuais e as metas de marketing usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain gera automaticamente atualizações diárias e atualizações dos projetos, oferecendo aos usuários uma visão clara do status, das prioridades e dos prazos. Ele também fornece atualizações oportunas para manter sua equipe no caminho certo.

Obtenha respostas instantâneas a perguntas, atualizações de status de tarefas, lembre-se de prazos, resuma anotações e muito mais

Tem uma reunião marcada em cima da hora? Trabalhe de forma inteligente e aproveite o ClickUp Brain para gerar materiais pré-reunião, como agendas, pontos de discussão e apresentações de slides.

O ClickUp Brain analisará as anotações de reuniões anteriores para identificar as principais áreas de foco, temas recorrentes, questões não resolvidas e todos os detalhes relevantes que contribuíram para a reunião atual.

Gerar agendas de pré-reunião usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain não responde apenas a consultas. Ele orquestra ativamente o trabalho:

Criação de tarefas contextuais : A IA analisa as conversas no ClickUp Chat e cria automaticamente tarefas a partir de mensagens, com processamento de linguagem natural para atribuir níveis de prioridade

: A IA analisa as conversas no ClickUp Chat e cria automaticamente tarefas a partir de mensagens, com processamento de linguagem natural para atribuir níveis de prioridade Gerenciamento inteligente de dependências: Você pode usar o ClickUp Brain para identificar e sugerir automaticamente dependências de tarefas com base no contexto da conversa e em padrões históricos

Bônus: Descubra Casos de uso do ChatGPT para ter uma ideia melhor de como maximizar o potencial dessa ferramenta de IA para elevar suas estratégias e melhorar seus fluxos de trabalho.

Todos esses recursos do ClickUp permitem que você adapte suas interações de marketing com base no histórico do cliente e no contexto do projeto e execute ideias de marketing de conversação sem esforço.

Exemplos de marketing de conversação

Agora que você sabe como criar uma estratégia eficaz de marketing de conversação, aqui estão alguns exemplos do mundo real para maior inspiração.

Suporte ao vivo

Embora o suporte ao vivo possa não parecer uma função de marketing em um primeiro momento, ele afeta significativamente a experiência de seus clientes com sua marca.

Encante seus clientes oferecendo linhas de ajuda 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou criando uma conta dedicada no Twitter para consultas de ajuda. Um atendimento ao cliente de alta qualidade aumenta suas vendas naturalmente.

via Nordstrom 📌 Exemplo:

O Stylist Chat da Nordstrom é um excelente exemplo de como o suporte ao vivo pode aprimorar a experiência do cliente e impulsionar as vendas. Os clientes têm acesso a estilistas pessoais que fornecem recomendações em tempo real adaptadas a seus gostos, tamanho e orçamento.

Por meio do bate-papo, os clientes recebem ajuda para montar roupas para ocasiões específicas, como casamentos ou entrevistas de emprego. Os estilistas ajudam a misturar e combinar itens do catálogo da Nordstrom, criando uma experiência de compra guiada que torna as escolhas de estilo mais fáceis e agradáveis.

Experiências pós-venda

Mesmo que seus produtos estejam voando das prateleiras, você precisa se concentrar na comunicação pós-venda.

Uma abordagem simples, porém eficaz, é enviar e-mails de acompanhamento para verificar se os clientes estão gostando de suas compras e se têm alguma dúvida. Essa etapa aparentemente pequena pode aumentar significativamente os negócios repetidos.

via Chewy no Twitter 📌 Exemplo:

A empresa de alimentos para animais de estimação Chewy ocasionalmente envia notas de agradecimento escritas à mão ou até mesmo retratos personalizados de animais de estimação para seus clientes. Eles também oferecem proativamente reembolsos para rações não abertas e sugerem doá-las a abrigos locais. Esses toques pessoais surpreendem e encantam, mostrando que eles investem nos animais de estimação e não apenas na venda.

Marketing por e-mail

Em vez de bombardear os clientes com boletins informativos genéricos que não conseguem envolver, concentre-se na criatividade e na interação genuína para promover a fidelidade à marca.

Por que não incluir uma pesquisa rápida em seu e-mail pedindo feedback sobre a experiência deles? Você pode até usar emoticons simples para avaliar os níveis de satisfação. Quanto mais fácil for para os clientes responderem, maior será a probabilidade de eles se envolverem.

via Booking.com 📌 Exemplo:

A Booking.com faz um trabalho fantástico para que o marketing por e-mail se pareça mais com uma conversa útil do que com um discurso de vendas. Depois que alguém reserva uma viagem, a Booking.com envia acompanhamentos personalizados, incluindo dicas sobre atrações próximas, opções de transporte e recomendações de restaurantes locais.

Em vez de apenas um "obrigado pela reserva", esses e-mails demonstram um profundo entendimento do que o viajante pode realmente precisar, criando uma interação mais envolvente e orientada para o valor.

Personalização nas interações com o cliente

Uma das aplicações mais eficazes do marketing de conversação é a personalização. Ela faz com que os clientes se sintam vistos, valorizados e compreendidos - qualidades que são fundamentais para criar confiança e fidelidade.

As conversas personalizadas parecem humanas e acessíveis, incentivando os clientes a responder, fazer perguntas e explorar mais. Esse envolvimento pode aprofundar o relacionamento com a marca e aumentar a probabilidade de retorno.

📌 Exemplo:

A Sephora é mestre em combinar marketing conversacional com personalização. Eles fazem isso por meio de ferramentas como os questionários Color IQ e Skincare IQ, que perguntam aos usuários sobre seu tipo de pele, preocupações e preferências e, em seguida, recomendam produtos com base nessas respostas.

Mas a Sephora não para por aí - ela também foi pioneira na tecnologia de experimentação virtual com sua ferramenta Virtual Artist. Isso permite que os usuários "experimentem" maquiagem digitalmente, usando a AR para ajudá-los a ver como diferentes tons ficam em sua pele antes mesmo de fazer uma compra. Essas táticas funcionam não apenas porque são interativas, mas também porque eliminam o atrito no processo de tomada de decisão, tornando as compras mais fáceis, mais rápidas e muito mais divertidas.

Vendas conversacionais via mídia social

Pesquisas mostram que 72% dos clientes B2B esperam que as empresas tenham uma compreensão profunda de suas necessidades e ofereçam experiências personalizadas. A mídia social é um excelente lugar para fazer isso, graças à sua proximidade e acessibilidade tanto para o cliente quanto para a marca.

via Wendy's no X 📌 Exemplo:

A Wendy's domina a arte de orientar conversas nas mídias sociais usando uma voz única e atrevida que envolve ativamente os seguidores. Eles respondem com frequência aos comentários e às tags dos usuários com respostas espirituosas e de acordo com a marca e se entregam a "assados" divertidos de seus concorrentes para estimular um maior envolvimento.

Benefícios do marketing de conversação

Quando executado de forma eficaz, o marketing de conversação pode ajudar as empresas a se destacarem em um mercado lotado. Vamos explorar alguns de seus principais benefícios.

Melhorar a geração de leads

O marketing de conversação permite que você capture informações valiosas e qualifique leads em tempo real, envolvendo os visitantes por meio de mensagens de bate-papo em sua loja ou site. Isso é particularmente benéfico para usuários novos e anônimos.

Ao oferecer suporte personalizado em tempo real, você cria uma experiência convidativa que promove um envolvimento mais profundo e aumenta as chances de conversão.

Alcance os clientes em seus canais preferidos

Clientes realizam 90% de suas pesquisas on-line -frequentemente em plataformas como o TikTok, antes de fazer compras na loja.

Eles interagem com vários pontos de contato ao longo de sua jornada de compras, portanto, é fundamental atender às suas expectativas e conectar-se com eles onde quer que estejam.

Você pode envolver os clientes em seus ambientes preferidos usando vários canais, como SMS, WhatsApp e mensagens no local.

A adoção de uma estratégia de marketing conversacional multiplataforma permite que as marcas aprimorem a experiência do cliente. As conversas contextuais e relevantes ajudam a construir relacionamentos mais fortes, aumentam a satisfação do cliente e geram mais conversões.

Trabalhe com mais eficiência como uma equipe

Os chatbots de marketing de conversação simplificam os processos de comunicação, ajudando você a automatizar as respostas e a gerenciar as consultas dos clientes de forma eficaz.

Ao treinar os chatbots para reconhecer perguntas comuns e fornecer respostas relevantes, sua equipe pode economizar tempo e recursos. Assim, eles podem se concentrar em tarefas mais complexas, melhorando a produtividade e a satisfação do cliente (e, incidentalmente, a satisfação dos funcionários também!)

Acelerar o processo de vendas

O marketing de conversação também integra perfeitamente os esforços de marketing e vendas. Essa sinergia ajuda a mover os clientes pelo funil de vendas mais rapidamente.

Por exemplo, os chatbots podem identificar leads qualificados e enviá-los diretamente aos representantes de vendas ou agendar reuniões em tempo real.

Obtenha insights sobre as preferências dos clientes

O envolvimento em conversas diretas com os clientes fornece insights valiosos sobre seus gostos e desgostos.

Esse feedback do cliente é valioso e pode ser aproveitado para aprimorar produtos, refinar processos e melhorar o conteúdo e as interações gerais com o cliente.

Integração do marketing de conversação com outras estratégias

Para maximizar o impacto do marketing de conversação, é essencial integrá-lo a outras estratégias de marketing.

Essa abordagem não apenas aumenta o envolvimento do cliente, mas também cria uma experiência perfeita em vários pontos de contato.

A abordagem omnicanal

Essa abordagem garante que os clientes recebam uma experiência consistente em todos os canais, como sites, mídias sociais e aplicativos de mensagens.

De acordo com um estudo da Harvard Business Review, as empresas que implementam uma estratégia omnichannel retêm, em média, 89% de seus clientes em comparação com apenas 33% para aqueles com uma estratégia omnichannel fraca.

Ao integrar ferramentas como chatbots e IA de conversação nesses canais, as empresas podem manter a continuidade das interações com os clientes, aprimorando ainda mais a experiência geral. Essa integração permite respostas rápidas e eficazes, que são essenciais para reduzir o tempo de espera e aumentar a satisfação do cliente

Criando uma jornada do cliente unificada

A integração do marketing conversacional ajuda a criar uma jornada unificada do cliente, em que cada interação se baseia na anterior.

Um relatório da Salesforce descobriu que 70% dos consumidores afirmam que os processos conectados são muito importantes para conquistar seus negócios.

Ao usar ferramentas de marketing de conversação em várias plataformas, as empresas podem garantir que os clientes recebam suporte personalizado e informações relevantes em cada estágio de sua jornada. Essa consistência aprimora a experiência do cliente e gera taxas de conversão mais altas, com estudos mostrando que as marcas com forte envolvimento do cliente podem ter taxas de crescimento de receita até 5,5 vezes maiores do que seus concorrentes.

Transforme conversas em conversões com o ClickUp

O marketing de conversação funciona em todos os estágios da jornada do cliente on-line.

Não importa se um visitante está apenas explorando sua marca, se um cliente em potencial está buscando detalhes sobre seus produtos ou se um cliente existente precisa de suporte para sua compra recente, o marketing de conversação pode ajudar a orientar os clientes no processo de compra com mais eficiência. É também uma maneira eficaz de criar confiança e fortalecer o gerenciamento do relacionamento com o cliente.

E uma ferramenta que pode melhorar significativamente essa experiência é o ClickUp! Com o ClickUp, as equipes podem acompanhar as consultas, responder prontamente e analisar os dados do cliente em um só lugar, garantindo uma comunicação perfeita. Além disso, as integrações do ClickUp e as automações baseadas em IA ajudam a simplificar as respostas e atribuir tarefas com base nas interações com o cliente, aumentando a eficiência.

Com esses recursos, o potencial para otimizar seu fluxo de trabalho e melhorar o relacionamento com o cliente é imenso.

Por que esperar? Experimente o ClickUp hoje mesmo !