Modelos de folhetos gratuitos para o Google Docs

Sejam anúncios de um evento, de uma venda ou de uma reunião comunitária, folhetos bem projetados chamam a atenção com padrões e imagens cativantes e visualmente atraentes e transmitem a mensagem de forma impactante.

Deseja criar folhetos de tirar o fôlego como esses? Você não precisa ser um especialista em design. Há modelos de folhetos gratuitos disponíveis on-line. Google Docs os modelos de folhetos do Google Docs são fáceis de usar e eficazes, além de serem gratuitos. Quer você seja proprietário de uma pequena empresa, planejador de eventos ou apenas alguém com uma mensagem para compartilhar, esses modelos oferecem a flexibilidade e a criatividade necessárias para ajudá-lo a criar folhetos impressionantes.

O que faz um bom modelo de folheto do Google Docs?

Um bom panfleto Modelo do Google Docs deve ter os seguintes recursos:

Design claro e conciso do folheto: Um layout sem desordem, com um bom equilíbrio entre texto e recursos visuais, garante que sua mensagem seja facilmente compreendida

Informações organizadas: As informações mais importantes devem ser destacadas. Pode ser a data e a duração de uma venda on-line ou o local de uma festa off-line

Elementos que chamam a atenção: Títulos em negrito e cores vibrantes chamam a atenção, orientam o leitor e fazem com que o folheto se destaque

Layouts pré-fabricados: Layouts estéticos, que também podem ser facilmente modificados sem a necessidade de um diploma em design, apresentam uma aparência profissional e, ao mesmo tempo, oferecem flexibilidade

Uso estratégico do espaço em branco: O espaço em branco ajuda a direcionar o olhar do leitor e evita sobrecarregá-lo com informações

Lembre-se de que esses são apenas os elementos mais essenciais.

Você precisará personalizar seu modelo adicionando:

🌟 Imagens de alta resolução: Nada de pixelização aqui; as imagens devem ser nítidas e relevantes para sua mensagem

consistência da marca: Use a paleta de cores, o logotipo e as fontes da sua empresa para manter uma imagem de marca coesa

uma chamada à ação clara: Certifique-se de que ela seja proeminente. Seja para visitar um site, ligar para um número ou confirmar presença, ela deve se destacar para que o leitor saiba exatamente o que se espera dele

Pronto. Tudo pronto para criar alguns folhetos cativantes? Percorra a galeria de modelos abaixo e escolha o modelo que melhor se adapte à sua finalidade. Em seguida, dê asas às suas habilidades de design e à sua imaginação.

10 modelos de folhetos gratuitos para o Google Docs

Existem modelos editáveis gratuitos do Google Docs disponíveis para vários tipos de conteúdo, de currículos a receitas! E se não estiver satisfeito com nenhum deles, você pode até mesmo criar seu próprio modelo no Google Docs .

Pesquisamos a biblioteca de modelos de folhetos abertos do Google Docs e encontramos alguns favoritos. Aqui estão eles:

1. Modelo de folheto de negócios da GooDocs

via GooDocs Procurando uma maneira simples, porém eficaz, de promover sua empresa? O Modelo de panfleto comercial da GooDocs é exatamente o que você precisa. É fácil de usar, totalmente personalizável e projetado para fazer com que seus esforços de marketing se destaquem.

Ele consiste em dois designs de folheto de página dupla em cores elegantes e modernas para destacar sua oferta.

Há um layout limpo e estruturado com espaços reservados para os principais elementos:

Títulos que chamam a atenção

Imagens de alta qualidade

Listas com marcadores

Texto informativo

Detalhes de contato

seção "Sobre nós

seção "Nossos serviços

seção "Por que nos escolher

Esses espaços reservados são claramente marcados com elementos gráficos em laranja para facilitar a identificação. Independentemente do modelo selecionado, você receberá um design totalmente personalizável e pronto para uso.

Ideal para: Proprietários de pequenas empresas que desejam promover seus produtos ou serviços de forma eficaz.

2. Modelo de folheto de convite para piquenique da empresa no Dia do Trabalho por cloudHQ

via cloudHQ Os Modelo de folheto de convite para piquenique da empresa no Dia do Trabalho by cloudHQ facilita o planejamento do evento e ainda oferece um convite profissional e atraente que deixará todos animados para o grande dia.

Com seu design divertido e ao ar livre, esse modelo define o tom perfeito para a reunião de fim de ano. Personalize o modelo de folheto com a data, a hora, o local e outros detalhes relevantes. Você também pode adicionar facilmente imagens para refletir a marca da sua empresa.

Quer esteja planejando um piquenique casual ou um evento corporativo maior, este modelo de folheto gratuito tem tudo o que você precisa.

Ideal para: Empresas que planejam eventos casuais que promovem o espírito de equipe e o envolvimento.

3. Modelo de folheto de 4 de julho da cloudHQ

via cloudHQ Comemore o Dia da Independência como nunca antes com modelo de folheto de 4 de julho do cloudHQ !

Esse modelo do Google Docs foi criado para ajudá-lo a criar os convites perfeitos para o evento com seu design retrô clássico salpicado com as cores patrióticas vermelho, branco e azul, com uma ilustração da Estátua da Liberdade. Além disso, ele capta a essência do aniversário dos Estados Unidos e instila um senso de orgulho em todos os convidados.

Você pode adicionar todos os detalhes essenciais para sua festa de 4 de julho - data, horário, local e quaisquer extras divertidos.

ideal para: Criação de folhetos para indivíduos ou organizações que estejam organizando comemorações do Dia da Independência.

4. Modelo de folheto de promoção da Black Friday Black Ribbon Sale da cloudHQ

via cloudHQ Pronto para fazer barulho na Black Friday? A Modelo de folheto de promoção da Black Friday Black Ribbon Sale da cloudHQ ajuda você a criar materiais promocionais impactantes que impulsionarão as vendas e atrairão clientes.

Seu design elegante com fita preta chama a atenção sem esforço, garantindo que sua promoção se destaque.

A beleza desse modelo está no formato fácil de usar do Google Doc, permitindo que você personalize tudo para se adequar à sua marca.

Se você é uma pequena empresa que deseja atrair compradores locais ou um profissional de marketing que deseja ampliar sua campanha, este modelo é tudo o que você precisa.

Ideal para: Varejistas que se preparam para promoções e eventos de vendas da Black Friday.

5. Modelo de folheto de festa do clube de Natal da cloudHQ

via cloudHQ O Modelo de panfleto de festa de clube de Natal da cloudHQ é sua ferramenta ideal para criar um convite atraente que capta o espírito festivo! Esse modelo colorido do Google Doc é a escolha perfeita para festas em clubes ou eventos festivos.

Personalize esse modelo com facilidade! Adicione os detalhes, as imagens e a marca do seu evento para criar um modelo de folheto personalizado e desejado que reflita seu estilo. A interface fácil de usar facilita a edição, mesmo para iniciantes.

Ideal para: Organizadores de festas de fim de ano que desejam espalhar alegria festiva.

6. Modelo de folheto da Cyber Monday da cloudHQ

via cloudHQ Se você deseja que seus materiais promocionais se destaquem, este elegante modelo azul da cloudHQ é exatamente o que você precisa. O modelo Modelo de panfleto da Cyber Monday da cloudHQ foi criado para empresas que desejam fazer sucesso durante um dos maiores dias de compras on-line do ano.

Com seções personalizáveis para gráficos de mídia social e boletins informativos por e-mail, é possível criar materiais de marketing de alta qualidade rapidamente. O esquema de cores azul frio não é apenas visualmente atraente; ele instila uma sensação de calma e confiança em seus clientes.

ideal para: empresas de comércio eletrônico que estão se preparando para as vendas da Cyber Monday.

7. Modelo de apresentação do evento Meetup do Pride Block por cloudHQ

via cloudHQ Prepare-se para celebrar o amor e a inclusão com a Modelo de apresentação do evento Pride Block Meetup por cloudHQ !

Este modelo apresenta elementos de design vibrantes e coloridos que refletem a alegria e a diversidade da comunidade LGBTQ+, acrescentando um toque extra ao seu processo de planejamento.

Com seções pré-organizadas para detalhes, programações e informações sobre os participantes, esse modelo facilita a organização do seu Pride Block Meetup. O design vibrante e inclusivo acrescenta o toque perfeito de cor e emoção ao seu evento planejamento do evento .

Ideal para: Organizadores comunitários que planejam eventos para as comemorações do Orgulho.

8. Modelo de panfleto de caridade para animais da GooDocs

via GooDocs O Modelo de panfleto de caridade para animais da GooDocs é o companheiro perfeito em sua missão de chamar a atenção e ajudar a inspirar todos a contribuírem para o bem-estar dos animais!

O layout equilibra estética e funcionalidade. A seção superior, com a imagem de um animal e um slogan, atrai as pessoas, enquanto a seção inferior oferece amplo espaço para articular as lutas que os animais enfrentam.

Se estiver promovendo um evento de arrecadação de fundos, uma campanha de doação ou uma campanha de conscientização da comunidade, esse modelo de folheto facilita a transmissão da sua mensagem.

Ideal para: Organizações sem fins lucrativos e organizações que promovem eventos de bem-estar animal.

9. Modelo de folheto criativo de volta às aulas da GooDocs

via GooDocs Prepare-se para ser um craque no ano letivo com o Modelo de folheto de volta às aulas da GooDocs .

Com apenas alguns cliques, você pode alterar facilmente o texto, as imagens e outros elementos para atender às suas necessidades. Você pode imprimi-lo em casa ou no escritório sem sacrificar a qualidade.

A simplicidade do design, com seu fundo branco limpo, permite que seu conteúdo seja o centro das atenções.

Compatível com o Google Docs e o Microsoft Word, é fácil de usar em qualquer plataforma que você preferir.

Ideal para: Escolas ou organizações que estão se preparando para eventos de volta às aulas.

10. Modelo de folheto de casa aberta da GooDocs

via GooDocs O Modelo de folheto de casa aberta da GooDocs permite que você atraia compradores em potencial e crie um burburinho em torno de suas propriedades.

O elegante plano de fundo branco oferece uma boa tela para que seu texto e suas imagens se destaquem, garantindo que seu folheto se destaque da concorrência.

Compatível com o Google Docs e o Microsoft Word, esse modelo oferece a flexibilidade de que você precisa. Além disso, com acesso a fontes gratuitas do Google, você pode adicionar seu toque exclusivo sem esforço.

Ideal para: Agentes imobiliários e gerentes de propriedades que realizam eventos de casa aberta.

Limitações do uso do Google Docs para folhetos

Há muitas vantagens em criar folhetos usando o Google Docs, especialmente se você já estiver familiarizado com a plataforma.

No entanto, há algumas limitações que devem ser levadas em conta:

Flexibilidade de design limitada: Embora o Google Docs ofereça opções básicas de formatação, ele fica aquém dos recursos avançados de design em comparação com ferramentas dedicadas de design gráfico

Embora o Google Docs ofereça opções básicas de formatação, ele fica aquém dos recursos avançados de design em comparação com ferramentas dedicadas de design gráfico Manuseio básico de imagens: Redimensionar, cortar ou colocar imagens em camadas pode parecer complicado, o que pode prejudicar sua visão criativa

Redimensionar, cortar ou colocar imagens em camadas pode parecer complicado, o que pode prejudicar sua visão criativa Limitações de colaboração: Várias edições simultâneas podem gerar confusão, especialmente quando você está ajustando um design.

Várias edições simultâneas podem gerar confusão, especialmente quando você está ajustando um design. Limitações do modelo: Muitos modelos gratuitos não têm a aparência polida e profissional que um software de design especializado pode oferecer

Muitos modelos gratuitos não têm a aparência polida e profissional que um software de design especializado pode oferecer Preocupações com a qualidade da impressão: Os folhetos criados no Google Docs nem sempre são bem traduzidos quando impressos, causando problemas de resolução e clareza

Modelos alternativos de folhetos do Google Docs

Se você estiver enfrentando as limitações acima ao criar seus panfletos, precisará de uma opção mais fácil de usar. Uma ferramenta de software dedicada que ofereça modelos pré-criados e personalizáveis e ferramentas dedicadas de gerenciamento de eventos pode ser a resposta.

Uma ferramenta como ClickUp é o perfeito alternativa ao Google Docs para essa tarefa!

O ClickUp oferece modelos pré-criados que podem elevar sua marca e suas mensagens. Ele também oferece ferramentas como documentos, quadros brancos e um gerenciamento de eventos plataforma para ajudá-lo a organizar eventos impecáveis.

Vamos explorar os melhores modelos do ClickUp para criar folhetos eficazes:

1. O modelo de agenda do ClickUp

Modelo de agenda do ClickUp

A agenda Modelo de agenda do ClickUp é o recurso ideal para criar folhetos de reuniões. Ele simplifica o gerenciamento de reuniões recorrentes, especialmente quando atualizações e estrutura consistentes são essenciais para o sucesso.

Seja você um gerente ou um líder de equipe, esse modelo torna suas reuniões mais produtivas, garantindo que todos fiquem na mesma página.

O modelo de agenda do ClickUp pode se adaptar às necessidades da sua equipe, acompanhar métricas da equipe , monitor metas de longo prazo e avaliar o progresso.

Por exemplo, use a Visualização de lista para organizar os tópicos da agenda, o que facilita a navegação nas discussões.

O Board View oferece um layout no estilo Kanban que permite visualizar o status atual de cada item da agenda. Isso pode resultar em um fluxo de trabalho tranquilo para suas revisões semanais ou quinzenais.

Com esse modelo, você pode:

Organizar discussões sobre métricas críticas, como status de tarefas, tendências de mercado e integridade do fluxo de trabalho

Facilitar o gerenciamento de projetos com recursos como subtarefas aninhadas, reações a comentários e vários responsáveis

Definir resultados claros durante as reuniões para que todos saibam quais são as próximas etapas

Crie uma estrutura reutilizável para reuniões recorrentes, economizando tempo e mantendo a consistência

ideal para: Gerentes e líderes de equipe que precisam simplificar as discussões em reuniões e acompanhar as métricas da equipe de forma eficaz.

2. O modelo de agenda de workshop do ClickUp

A primeira etapa para organizar um workshop envolvente é entender seu público, definir metas claras e usar as ferramentas certas.

Workshops bem organizados e gerenciados podem ser antros de produtividade. Uma agenda sólida mantém tudo nos trilhos, concentrando-se nos principais objetivos e garantindo que as metas sejam atingidas.

Modelo de agenda de workshop do ClickUp

Modelo de agenda de workshop do ClickUp é a ferramenta ideal para criar a programação perfeita e informar aos participantes o que esperar.

Ele ajuda você a:

Definir resultados mensuráveis para cada workshop

Dividir tópicos complexos em tarefas gerenciáveis

Incluir atividades cruciais de preparação e acompanhamento

Seja para uma sessão de treinamento ou reunião de brainstorming, este Documentos do ClickUp fornece a estrutura para eventos tranquilos e impactantes.

Ideal para: Organizadores de workshops que pretendem criar sessões envolventes e produtivas, garantindo objetivos claros e atividades estruturadas.

3. O modelo de agenda de supervisão do ClickUp

Quando você é responsável pelo desempenho de outra pessoa da sua equipe, é importante documentar tudo o que foi discutido para garantir o alinhamento. Um modelo de agenda de supervisão o ajudará com isso!

Modelo de agenda de supervisão do ClickUp

Modelo de agenda de supervisão do ClickUp simplifica sua próxima reunião sem esforço. Esse modelo oferece uma agenda estruturada para gerentes e funcionários, garantindo sessões produtivas e eficazes ao permitir que você:

Priorizar metas e objetivos

Monitorar o progresso dos projetos atuais

Compartilhar ideias e feedback de forma organizada

Aumente a eficiência das reuniões de supervisão da sua equipe com este modelo do ClickUp!

Ideal para: Gerentes responsáveis pela supervisão dos membros da equipe, facilitando a comunicação eficaz e monitorando o progresso dos projetos.

4. O modelo de agenda funerária do ClickUp

Modelo de agenda de funeral do ClickUp

A organização de um funeral é uma tarefa profundamente emocional, mas ter uma agenda clara pode ajudar a aliviar o fardo durante um período tão difícil. Com Modelo de agenda de funeral do ClickUp você pode simplificar o processo de planejamento e garantir que todos os detalhes sejam atendidos.

Veja como criar uma agenda bem pensada e organizada:

Compile uma lista de tarefas: Comece listando tudo o que precisa ser feito para o funeral. Isso pode incluir a escolha do caixão, o arranjo de flores, o pedido de um almoço com bufê e outros detalhes

Comece listando tudo o que precisa ser feito para o funeral. Isso pode incluir a escolha do caixão, o arranjo de flores, o pedido de um almoço com bufê e outros detalhes Delegue responsabilidades: Atribua cada tarefa às pessoas apropriadas. Podem ser membros da família, amigos próximos ou profissionais, como agentes funerários ou fornecedores de refeições

Atribua cada tarefa às pessoas apropriadas. Podem ser membros da família, amigos próximos ou profissionais, como agentes funerários ou fornecedores de refeições Estabeleça prazos: Estabeleça prazos para cada tarefa, considerando o tempo necessário e o cronograma geral do funeral

Estabeleça prazos para cada tarefa, considerando o tempo necessário e o cronograma geral do funeral Acompanhe o progresso: Monitore o progresso de cada tarefa, garantindo que elas sejam concluídas no prazo. Verifique com os membros da equipe se eles precisam de algum apoio adicional

Monitore o progresso de cada tarefa, garantindo que elas sejam concluídas no prazo. Verifique com os membros da equipe se eles precisam de algum apoio adicional Distribua a agenda final: Depois que todas as tarefas forem concluídas e a agenda estiver finalizada, compartilhe-a com todos os membros da equipe

ideal para: Membros da família ou coordenadores envolvidos na organização de um funeral que exija uma abordagem compassiva e organizada do planejamento.

5. O modelo de resumo do evento ClickUp

Modelo de resumo de evento do ClickUp

Modelo de resumo de evento do ClickUp do ClickUp pode ajudar a sua equipe de eventos a criar um esboço abrangente do projeto de forma rápida e eficiente, tornando o planejamento do evento muito menos cansativo e, ousamos dizer... divertido!

Esse modelo abrange todas as fases do evento, desde o pré-planejamento até a avaliação completa pós-evento. Você não perderá nenhuma etapa importante ou ponto de comunicação, garantindo que seu evento ocorra sem problemas.

Ele permite que você:

Estabeleça seus objetivos: Você está organizando um evento de networking, uma arrecadação de fundos ou algo totalmente diferente?

Você está organizando um evento de networking, uma arrecadação de fundos ou algo totalmente diferente? Reunir as principais informações: Saber o básico - data, horário, local, tipo de evento, orçamento, número de participantes e quaisquer requisitos especiais

Saber o básico - data, horário, local, tipo de evento, orçamento, número de participantes e quaisquer requisitos especiais Crie um resumo do evento: Elabore um documento que descreva tudo sobre o evento, inclusive o objetivo, o cronograma, o orçamento e quaisquer necessidades especiais

Elabore um documento que descreva tudo sobre o evento, inclusive o objetivo, o cronograma, o orçamento e quaisquer necessidades especiais Divida as tarefas: Divida as tarefas em partes gerenciáveis e atribua-as aos membros da sua equipe. Estabeleça cronogramas e prazos para cada tarefa

ideal para: Planejadores de eventos que desejam criar um esboço de projeto abrangente que cubra todas as fases de planejamento e execução do evento.

6. O modelo de documento de planejamento de eventos ClickUp

Modelo de documento de planejamento de eventos do ClickUp

Não importa se você está organizando uma reunião casual ou um grande evento de vários dias, o Modelo de documento de planejamento de eventos ClickUp ajuda você a planejar o dia D com eficiência, economizar tempo e dinheiro e cumprir o cronograma.

Com esse modelo, você pode:

Dar vida à sua visão: Manter tudo organizado em um local conveniente, desde os locais ideais até as opções de fornecedores

Manter tudo organizado em um local conveniente, desde os locais ideais até as opções de fornecedores Colaborar com facilidade: Alinhar sua equipe e recursos para uma colaboração perfeita

Alinhar sua equipe e recursos para uma colaboração perfeita Acompanhe o progresso e as metas: Mantenha-se no topo do seu evento acompanhando o progresso e as metas. Garanta que tudo esteja no caminho certo, dentro do cronograma e do orçamento

ideal para: Qualquer pessoa que esteja organizando eventos, desde reuniões casuais até eventos de grande escala, e que precise gerenciar detalhes como local, orçamento e listas de convidados com eficiência.

7. O modelo de formulário de inscrição em eventos ClickUp

O planejamento de eventos pode ser um esforço enorme. Desde os estágios iniciais até a execução final, inúmeros detalhes exigem atenção, inclusive a coleta de informações precisas sobre os participantes. Um formulário de inscrição fácil de usar é crucial para simplificar esse processo, garantindo o sucesso do seu evento.

Modelo de formulário de inscrição em eventos do ClickUp

Modelo de formulário de inscrição em eventos do ClickUp facilita a criação de um formulário de registro de evento e o acompanhamento do progresso dos participantes.

Esse modelo ajuda você a:

Criar formulários personalizáveis sem esforço para qualquer evento

Reunir informações confiáveis sobre os participantes com o mínimo de esforço

Organizar tudo de forma rápida e eficiente

Quer se trate de uma conferência, feira de negócios ou passeio em equipe, nosso modelo garante que você capture todos os detalhes necessários corretamente!

ideal para: Organizadores de eventos que precisam coletar com eficiência as informações dos participantes e simplificar o processo de registro para vários eventos.

O ClickUp tem um modelo para planejamento, promoção e execução de todo tipo de evento.

Com os modelos do ClickUp, você pode criar facilmente formulários de inscrição totalmente personalizáveis, acompanhar tarefas e monitorar o progresso, garantindo que todos os aspectos do seu evento sejam meticulosamente planejados e executados.

Crie folhetos eficazes para eventos com os modelos do ClickUp

Embora o Google Docs seja uma ferramenta sólida para criar folhetos de eventos, ele tem algumas limitações. A simplicidade que o torna acessível também pode restringir seus recursos de design e opções de personalização.

É aí que entra o ClickUp, que oferece uma solução mais robusta.

Ao contrário do Google Docs, que se limita à criação de documentos e não possui recursos integrados de gerenciamento de projetos, o ClickUp ajuda a supervisionar todos os aspectos do gerenciamento de eventos sem depender de várias ferramentas dispersas.

Ele aumenta sua produtividade e oferece a flexibilidade necessária para tornar seu evento um sucesso retumbante.

